Справочник MQL5Работа с OpenCLCLExecutionStatus
- CLHandleType
- CLGetInfoInteger
- CLGetInfoString
- CLContextCreate
- CLContextFree
- CLGetDeviceInfo
- CLProgramCreate
- CLProgramFree
- CLKernelCreate
- CLKernelFree
- CLSetKernelArg
- CLSetKernelArgMem
- CLSetKernelArgMemLocal
- CLBufferCreate
- CLBufferFree
- CLBufferWrite
- CLBufferRead
- CLExecute
- CLExecutionStatus
CLExecutionStatus
Возвращает состояние выполнения OpenCL программы.
|
int CLExecutionStatus(
Параметры
kernel
[in] Хендл на кернел программы OpenCL.
Возвращаемое значение
Возвращает статус OpenCL программы, значение может быть одним из нижеследующих:
- CL_COMPLETE=0 - программа завершена,
- CL_RUNNING=1 – выполняется,
- CL_SUBMITTED=2 – отправлена на выполнение,
- CL_QUEUED=3 – находится в очереди на выполнение,
- -1 (минус один ) – произошла ошибка при выполнении CLExecutionStatus().