CLExecutionStatus

Возвращает состояние выполнения OpenCL программы.

int  CLExecutionStatus(
   int   kernel            // хендл на кернел OpenCL программы
   );

Параметры

kernel

[in]  Хендл на кернел программы OpenCL.

Возвращаемое значение

Возвращает статус OpenCL программы, значение может быть одним из нижеследующих:

  • CL_COMPLETE=0  - программа завершена,
  • CL_RUNNING=1 – выполняется,
  • CL_SUBMITTED=2 – отправлена на выполнение,
  • CL_QUEUED=3 – находится в очереди на выполнение,
  • -1 (минус один ) – произошла ошибка при выполнении CLExecutionStatus().