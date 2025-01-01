文档部分
MQL5参考使用OpenCL工作CLExecutionStatus 

CLExecutionStatus

返回OpenCL程序执行状态。

int  CLExecutionStatus(
   int   kernel            // 处理OpenCL程序的内核
   );

参数

kernel

[in]  处理OpenCL程序的内核。

返回值

返回OpenCL程序状态。该值可以是以下值的其中一个：

  • CL_COMPLETE=0 – 程序完成，
  • CL_RUNNING=1 – 运行，
  • CL_SUBMITTED=2 – 提交执行，
  • CL_QUEUED=3 – 排队，
  • -1 (负1) – 执行CLExecutionStatus()时出现错误。