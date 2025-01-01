MQL5参考使用OpenCL工作CLExecutionStatus
- CLHandleType
- CLGetInfoInteger
- CLGetInfoString
- CLContextCreate
- CLContextFree
- CLGetDeviceInfo
- CLProgramCreate
- CLProgramFree
- CLKernelCreate
- CLKernelFree
- CLSetKernelArg
- CLSetKernelArgMem
- CLSetKernelArgMemLocal
- CLBufferCreate
- CLBufferFree
- CLBufferWrite
- CLBufferRead
- CLExecute
- CLExecutionStatus
CLExecutionStatus
返回OpenCL程序执行状态。
|
int CLExecutionStatus(
参数
kernel
[in] 处理OpenCL程序的内核。
返回值
返回OpenCL程序状态。该值可以是以下值的其中一个：
- CL_COMPLETE=0 – 程序完成，
- CL_RUNNING=1 – 运行，
- CL_SUBMITTED=2 – 提交执行，
- CL_QUEUED=3 – 排队，
- -1 (负1) – 执行CLExecutionStatus()时出现错误。