Référence MQL5Utilisation d'OpenCLCLExecutionStatus 

CLExecutionStatus

Retourne le statut d'exécution du programme OpenCL.

int  CLExecutionStatus(
   int   kernel            // handle sur le noyau d'un programme OpenCL
   );

Paramètres

kernel

[in]  Handle sur le noyau d'un programme OpenCL.

Valeur de Retour

Retourne le statut du programme OpenCL. La valeur peut être l'une des suivantes :

  • CL_COMPLETE=0 — programme terminé,
  • CL_RUNNING=1 — en cours d'exécution,
  • CL_SUBMITTED=2 — soumis pour exécution,
  • CL_QUEUED=3 — mis en attente,
  • -1 (moins un) — une erreur est survenue lors de l'exécution de CLExecutionStatus().