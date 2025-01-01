Référence MQL5Utilisation d'OpenCLCLExecutionStatus
- CLHandleType
- CLGetInfoInteger
- CLGetInfoString
- CLContextCreate
- CLContextFree
- CLGetDeviceInfo
- CLProgramCreate
- CLProgramFree
- CLKernelCreate
- CLKernelFree
- CLSetKernelArg
- CLSetKernelArgMem
- CLSetKernelArgMemLocal
- CLBufferCreate
- CLBufferFree
- CLBufferWrite
- CLBufferRead
- CLExecute
- CLExecutionStatus
CLExecutionStatus
Retourne le statut d'exécution du programme OpenCL.
|
int CLExecutionStatus(
Paramètres
kernel
[in] Handle sur le noyau d'un programme OpenCL.
Valeur de Retour
Retourne le statut du programme OpenCL. La valeur peut être l'une des suivantes :
- CL_COMPLETE=0 — programme terminé,
- CL_RUNNING=1 — en cours d'exécution,
- CL_SUBMITTED=2 — soumis pour exécution,
- CL_QUEUED=3 — mis en attente,
- -1 (moins un) — une erreur est survenue lors de l'exécution de CLExecutionStatus().