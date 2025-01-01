MQL5 RiferimentoLavorare con OpenCLCLExecutionStatus
- CLHandleType
- CLGetInfoInteger
- CLGetInfoString
- CLContextCreate
- CLContextFree
- CLGetDeviceInfo
- CLProgramCreate
- CLProgramFree
- CLKernelCreate
- CLKernelFree
- CLSetKernelArg
- CLSetKernelArgMem
- CLSetKernelArgMemLocal
- CLBufferCreate
- CLBufferFree
- CLBufferWrite
- CLBufferRead
- CLExecute
- CLExecutionStatus
CLExecutionStatus
Restituisce lo stato di esecuzione del programma OpenCL.
|
int CLExecutionStatus(
Parametri
kernel
[in] Handle al kernel del programma OpenCL.
Valore di Ritorno
Restituisce lo stato del programma OpenCL. Il valore può essere uno dei seguenti:
- CL_COMPLETE=0 – programma completo,
- CL_RUNNING=1 – sta girando,
- CL_SUBMITTED=2 – inviato per l'esecuzione,
- CL_QUEUED=3 – in coda,
- -1 (meno uno) – errore avvento mentre si eseguiva CLExecutionStatus().