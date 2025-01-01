DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLavorare con OpenCLCLExecutionStatus 

CLExecutionStatus

Restituisce lo stato di esecuzione del programma OpenCL.

int  CLExecutionStatus(
   int   kernel            // handle al kernel di un programma OpenCL
   );

Parametri

kernel

[in]  Handle al kernel del programma OpenCL.

Valore di Ritorno

Restituisce lo stato del programma OpenCL. Il valore può essere uno dei seguenti:

  • CL_COMPLETE=0 – programma completo,
  • CL_RUNNING=1 – sta girando,
  • CL_SUBMITTED=2 – inviato per l'esecuzione,
  • CL_QUEUED=3 – in coda,
  • -1 (meno uno) – errore avvento mentre si eseguiva CLExecutionStatus().