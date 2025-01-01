ドキュメントセクション
CLExecutionStatus

OpenCLプログラム実行ステータスを返します。

int  CLExecutionStatus(
  int  kernel           // OpenCLプログラムのカーネルへのハンドル
  );

パラメータ

kernel

[in]  OpenCL プログラムカーネルのハンドル

戻り値

OpenCLプログラム実行ステータスを返します。 可能な値は下記の通りです。

  • CL_COMPLETE=0 – プログラム完了
  • CL_RUNNING=1 – 実行中
  • CL_SUBMITTED=2 – 実行のために提出された
  • CL_QUEUED=3 – キューに入れられた
  • -1 (マイナス1) – CLExecutionStatus()の実行中にエラーが発生した