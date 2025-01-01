MQL5 リファレンスOpenCL 操作CLExecutionStatus
- CLHandleType
- CLGetInfoInteger
- CLGetInfoString
- CLContextCreate
- CLContextFree
- CLGetDeviceInfo
- CLProgramCreate
- CLProgramFree
- CLKernelCreate
- CLKernelFree
- CLSetKernelArg
- CLSetKernelArgMem
- CLSetKernelArgMemLocal
- CLBufferCreate
- CLBufferFree
- CLBufferWrite
- CLBufferRead
- CLExecute
- CLExecutionStatus
CLExecutionStatus
OpenCLプログラム実行ステータスを返します。
|
int CLExecutionStatus(
パラメータ
kernel
[in] OpenCL プログラムカーネルのハンドル
戻り値
OpenCLプログラム実行ステータスを返します。 可能な値は下記の通りです。
- CL_COMPLETE=0 – プログラム完了
- CL_RUNNING=1 – 実行中
- CL_SUBMITTED=2 – 実行のために提出された
- CL_QUEUED=3 – キューに入れられた
- -1 (マイナス1) – CLExecutionStatus()の実行中にエラーが発生した