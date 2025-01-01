MQL5 リファレンスOpenCL 操作CLExecutionStatus
OpenCL 프로그램 실행 상태를 반환합니다.
|
int CLExecutionStatus(
Parameter
kernel
[in] OpenCL 프로그램의 커널에 대한 핸들.
반환값
OpenCL 프로그램 상태를 반환합니다. 값은 다음 중 하나일 수 있습니다.
- CL_COMPLETE=0 – 프로그램 완료,
- CL_RUNNING=1 – 동작중,
- CL_SUBMITTED=2 – 실행을 위해 제출됨,
- CL_QUEUED=3 – 대기중,
- -1 (마이너스 1) – CLExecutionStatus()를 실행하는 동안 오류 발생.