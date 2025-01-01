Manual de referencia de MQL5Trabajo con OpenCLCLExecutionStatus
- CLHandleType
- CLGetInfoInteger
- CLGetInfoString
- CLContextCreate
- CLContextFree
- CLGetDeviceInfo
- CLProgramCreate
- CLProgramFree
- CLKernelCreate
- CLKernelFree
- CLSetKernelArg
- CLSetKernelArgMem
- CLSetKernelArgMemLocal
- CLBufferCreate
- CLBufferFree
- CLBufferWrite
- CLBufferRead
- CLExecute
- CLExecutionStatus
CLExecutionStatus
Retorna el estado de ejecución del programa OpenCL.
|
int CLExecutionStatus(
Parámetros
kernel
[in] Manejador para el núcleo del programa OpenCL.
Valor devuelto
Retorna el estado del programa OpenCL, el valor puede ser uno de los siguientes:
- CL_COMPLETE=0 - programa finalizado,
- CL_RUNNING=1 — programa en ejecución,
- CL_SUBMITTED=2 — programa enviado para su ejecución,
- CL_QUEUED=3 — el programa se halla en la cola para su ejecución,
- -1 (menos uno ) — ha sucedido un error al ejecutar CLExecutionStatus().