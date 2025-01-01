DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Trabajo con OpenCLCLExecutionStatus 

CLExecutionStatus

Retorna el estado de ejecución del programa OpenCL.

int  CLExecutionStatus(
   int   kernel            // manejador para el núcleo del programa OpenCL
   );

Parámetros

kernel

[in]  Manejador para el núcleo del programa OpenCL.

Valor devuelto

Retorna el estado del programa OpenCL, el valor puede ser uno de los siguientes:

  • CL_COMPLETE=0  - programa finalizado,
  • CL_RUNNING=1 — programa en ejecución,
  • CL_SUBMITTED=2 — programa enviado para su ejecución,
  • CL_QUEUED=3 — el programa se halla en la cola para su ejecución,
  • -1 (menos uno ) — ha sucedido un error al ejecutar CLExecutionStatus().