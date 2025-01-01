DocumentationSections
MQL5 ReferenceWorking with OpenCLCLExecutionStatus 

CLExecutionStatus

Returns the OpenCL program execution status.

int  CLExecutionStatus(
   int   kernel            // handle to a kernel of an OpenCL program
   );

Parameters

kernel

[in]  Handle to a kernel of the OpenCL program.

Return Value

Returns the OpenCL program status. The value can be one of the following:

  • CL_COMPLETE=0 – program complete,
  • CL_RUNNING=1 – running,
  • CL_SUBMITTED=2 – submitted for execution,
  • CL_QUEUED=3 – queued,
  • -1 (minus one) – error occurred when executing CLExecutionStatus().