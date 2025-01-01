MQL5 ReferenceWorking with OpenCLCLExecutionStatus
- CLHandleType
- CLGetInfoInteger
- CLGetInfoString
- CLContextCreate
- CLContextFree
- CLGetDeviceInfo
- CLProgramCreate
- CLProgramFree
- CLKernelCreate
- CLKernelFree
- CLSetKernelArg
- CLSetKernelArgMem
- CLSetKernelArgMemLocal
- CLBufferCreate
- CLBufferFree
- CLBufferWrite
- CLBufferRead
- CLExecute
- CLExecutionStatus
CLExecutionStatus
Returns the OpenCL program execution status.
|
int CLExecutionStatus(
Parameters
kernel
[in] Handle to a kernel of the OpenCL program.
Return Value
Returns the OpenCL program status. The value can be one of the following:
- CL_COMPLETE=0 – program complete,
- CL_RUNNING=1 – running,
- CL_SUBMITTED=2 – submitted for execution,
- CL_QUEUED=3 – queued,
- -1 (minus one) – error occurred when executing CLExecutionStatus().