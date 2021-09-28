Grafik in der Bibliothek DoEasy (Teil 81): Integration von Grafiken in Bibliotheksobjekt

Inhalt

Dieses Mal werde ich keine neuen grafischen Konstruktionen oder Verbesserungen implementieren. Stattdessen werde ich damit beginnen, die bereits erstellten grafischen Elementklassen in Bibliotheksobjekte zu integrieren. Dies ermöglicht eine weitere Entwicklung und Verbesserung der grafischen Elemente. Später werde ich das Verschieben von Objekten entlang eines Charts implementieren müssen, um die Gültigkeit von zusammengesetzten grafischen Objekten zu kontrollieren. Um dies zu erreichen, ist es notwendig, die Integration dieser Objekte in die Bibliotheksobjekte vorher zu überdenken, sodass wir in der Lage sind, die Klasse zur Verwaltung der grafischen Objekte sowie ihre Sammelklasse zu erstellen.

Die Klasse zur Verwaltung der grafischen Objekte soll Methoden zur Erstellung von Formularen und nachfolgenden grafischen Objekten enthalten, die den Zeiger auf das erstellte grafische Objekt zurückgeben sollen, damit man später damit arbeiten kann. Die Klasse für die Sammlung grafischer Elemente wird später benötigt, um die Listen aller erstellten grafischen Objekte zu erstellen, die mit verschiedenen Bibliotheksobjekten verbunden sind, sodass es möglich ist, Methoden für ihre Interaktion untereinander und mit den Programmbenutzern zu erstellen.



In diesem Artikel werde ich grafische Objekte nur in eines der Bibliotheksobjekte integrieren — das Bar-Objekt. Ich werde einige Zeit brauchen, um das erstellte Konzept zu debuggen. Dann werde ich es mit Hilfe des entwickelten und getesteten Mechanismus zu den übrigen Bibliotheksobjekten hinzufügen. Danach werde ich mich wieder an die Entwicklung der grafischen Bibliotheksobjekte machen.

Das aktuelle Konzept sieht folgendermaßen aus:

Wir haben das grafische Elementobjekt mit verschiedenen Zeichenmethoden;



wir haben das Bar-Objekt, das noch nichts über grafische Objekte weiß;

wir müssen eine Verwaltungsklasse für grafische Objekte erstellen, die es uns ermöglicht, diese zu erstellen und den Zeiger auf das erstellte Objekt zurückzugeben;

wir müssen diese Verwaltungsklasse zu einer der Komponenten des Balkenobjekts machen.

Diese vier Schritte ermöglichen es uns, ein beliebiges zuvor erstelltes Bibliotheksobjekt zu erhalten (derzeit ist dies das Balkenobjekt). Das Objekt zur Verwaltung von grafischen Objekten ermöglicht es uns, ein notwendiges Objekt zu erstellen und den Zeiger darauf zu erhalten, sodass es möglich ist, damit weiter zu arbeiten wie mit einem gewöhnlichen grafischen Bibliotheksobjekt, das ich in den vorherigen Artikeln besprochen habe.

Nach dem Debugging des Konzepts werde ich alles, was ich derzeit mit dem Balkenobjekt mache, hier auf alle Bibliotheksobjekte übertragen, um die grafische Komponente der Bibliothek zu integrieren. Alle Objekte werden eine neue "visuelle" Dimension erhalten, während wir ein neues Werkzeug für die Interaktion mit der Bibliothek bekommen werden.







Verbesserung der Klassenbibliothek

Jedes grafische Objekt, das von einem Bibliotheksobjekt erstellt wird, sollte dies kennen. Natürlich, wenn wir ein einziges Objekt haben, das in der Lage ist, für sich selbst grafische Objekte zu erstellen (derzeit ist dies ein Bar-Objekt), dann muss das neu erstellte grafische Objekt nicht wissen, welches Objekt es erstellt hat. Wenn aber jedes Bibliotheksobjekt in der Lage ist, für sich selbst grafische Objekte zu erstellen, dann sollten alle erstellten grafischen Objekte wissen, in welchem Objekt sie erstellt wurden, sodass es möglich ist, auf das Objekt zu verweisen, das dieses grafische Objekt erstellt hat, und Daten von ihm zu erhalten. Dies kann nützlich sein, um die Daten auf dem grafischen Objekt anzuzeigen oder um komplexere Beziehungen zwischen verschiedenen Objekten herzustellen.

Natürlich ist es unmöglich, dies alles in einem einzigen Artikel zu behandeln. Ich werde mit den einfachsten Dingen beginnen. Wir müssen die Beschreibung des Typs des Objekts kennen, aus dem das grafische Objekt erstellt wurde. Um dies zu erreichen, verwenden wir die ID der Objektsammlung (die ID der Sammlung, die einem Objekttyp entspricht, wird für jedes Objekt festgelegt). Anhand der ID können wir den Objekttyp bestimmen, zu dem das Bibliotheksobjekt (aus dem das grafische Objekt erstellt wurde) gehört. Natürlich reicht dies für die genaue Angabe eines bestimmten Objekts nicht aus. Aber wie ich schon sagte, ich beginne mit einfachen Dingen.

Außerdem benötigen wir die Methoden zur Anzeige von Objektbeschreibungen desselben Typs für alle zuvor erstellten Bibliotheksobjekte. Dies sind die Methoden Print() und PrintShort(), die die vollständigen und kurzen Beschreibungen der Objekteigenschaften anzeigen. Wir machen diese Methoden virtuell und deklarieren sie in der Elternklasse aller CBaseObj-Bibliotheksobjekte. Damit die Virtualisierung funktioniert, müssen wir die Argumente dieser Methoden in allen Klassen exakt gleich machen. Im Moment haben wir unterschiedliche Parameter für diese Methoden in verschiedenen Klassen. Es ist notwendig, sie in eine einheitliche Form zu bringen und die Methodenaufrufe entsprechend der geänderten Parameter in den Methodenargumenten zu korrigieren.

In der Klasse CBaseObj in \MQL5\Include\DoEasy\Objects\BaseObj.mqh, deklarieren wir die beiden virtuellen Methoden mit den notwendigen Parametern:

virtual int Type( void ) const { return this .m_type; } virtual void Print ( const bool full_prop= false , const bool dash= false ) { return ; } virtual void PrintShort( const bool dash= false , const bool symbol= false ){ return ; }

Die Parameter in den Methodenargumenten werden so ausgewählt, dass sie in allen Methoden verwendet werden können, die ich zuvor in den abgeleiteten Klassen implementiert habe.

Die Klasse COrder (die Basisklasse des gesamten Bestellsystems der Bibliothek) weist beispielsweise die folgenden Änderungen auf:

string DirectionDescription( void ) const ; virtual void Print ( const bool full_prop= false , const bool dash= false ); virtual void PrintShort ( const bool dash= false , const bool symbol= false ); };

Hier habe ich ein weiteres Argument zur Methode Print() hinzugefügt und die Methode PrintShort() deklariert.

Bei der Implementierung der Methode außerhalb des Klassenkörpers habe ich auch das zusätzliche Argument der Methode hinzugefügt:

void COrder:: Print ( const bool full_prop= false , const bool dash= false ) { :: Print ( "============= " ,CMessage::Text(MSG_LIB_PARAMS_LIST_BEG), ": \"" , this .StatusDescription(), "\" =============" ); int beg= 0 , end=ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_ORDER_PROP_INTEGER prop=(ENUM_ORDER_PROP_INTEGER)i; if (!full_prop && ! this .SupportProperty(prop)) continue ; :: Print ( this .GetPropertyDescription(prop)); } :: Print ( "------" ); beg=end; end+=ORDER_PROP_DOUBLE_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_ORDER_PROP_DOUBLE prop=(ENUM_ORDER_PROP_DOUBLE)i; if (!full_prop && ! this .SupportProperty(prop)) continue ; :: Print ( this .GetPropertyDescription(prop)); } :: Print ( "------" ); beg=end; end+=ORDER_PROP_STRING_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_ORDER_PROP_STRING prop=(ENUM_ORDER_PROP_STRING)i; if (!full_prop && ! this .SupportProperty(prop)) continue ; :: Print ( this .GetPropertyDescription(prop)); } :: Print ( "================== " ,CMessage::Text(MSG_LIB_PARAMS_LIST_END), ": \"" , this .StatusDescription(), "\" ==================

" ); }

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für die Verbesserung von Methodenaufrufen mit den in den Argumenten implementierten Parametern:

void CMBookSeriesCollection:: Print ( const bool full_prop= false , const bool dash= false ) { :: Print (CMessage::Text(MSG_MB_COLLECTION_TEXT_MBCOLLECTION), ":" ); for ( int i= 0 ;i< this .m_list.Total();i++) { CMBookSeries *bookseries= this .m_list.At(i); if (bookseries== NULL ) continue ; bookseries. Print ( false , true ); } } void CMBookSeriesCollection::PrintShort( const bool dash= false , const bool symbol= false ) { :: Print (CMessage::Text(MSG_MB_COLLECTION_TEXT_MBCOLLECTION), ":" ); for ( int i= 0 ;i< this .m_list.Total();i++) { CMBookSeries *bookseries= this .m_list.At(i); if (bookseries== NULL ) continue ; bookseries.PrintShort( true ); } }

Bisher gab es hier einen einzigen Parameter und die Methode wurde als bookseries.Print(true) aufgerufen. Jetzt hat die Print()-Methode der Klasse CMBookSeries noch einen weiteren Parameter vor dem notwendigen. Deshalb übergeben wir zuerst false für den hinzugefügten Parameter, und dann übergeben wir true für den notwendigen (den, der vorher beim Aufruf der Methode vorhanden war).



Ähnliche Änderungen betreffen fast alle bisher geschriebenen Klassen der Bibliotheksobjekte, und sie wurden bereits in alle Klassen implementiert, die diese Methoden und die vom Basisobjekt aller Bibliotheksobjekte geerbten Methoden enthalten:

BookSeriesCollection.mqh, ChartObjCollection.mqh, MQLSignalsCollection.mqh, TickSeriesCollection.mqh, TimeSeriesCollection.mqh. Account.mqh, MarketBookOrd.mqh, MarketBookSnapshot.mqh, MBookSeries.mqh, ChartObj.mqh, ChartWnd.mqh, MQLSignal.mqh, Order.mqh.

Buffer.mqh, BufferArrow.mqh, BufferBars.mqh, BufferCalculate.mqh, BufferCandles.mqh, BufferFilling.mqh, BufferHistogram.mqh, BufferHistogram2.mqh, BufferLine.mqh, BufferSection.mqh, BufferZigZag.mqh, DataInd.mqh, IndicatorDE.mqh. PendReqClose.mqh, PendReqModify.mqh, PendReqOpen.mqh, PendReqPlace.mqh, PendReqRemove.mqh, PendReqSLTP.mqh, PendRequest.mqh. Bar.mqh, SeriesDE.mqh, TimeSeriesDE.mqh, DataTick.mqh, TickSeries.mqh. Symbol.mqh, SymbolBonds.mqh, SymbolCFD.mqh, SymbolCollateral.mqh, SymbolCommodity.mqh, SymbolCommon.mqh, SymbolCrypto.mqh, SymbolCustom.mqh, SymbolExchange.mqh, SymbolFutures.mqh, SymbolFX.mqh, SymbolFXExotic.mqh, SymbolFXMajor.mqh, SymbolFXMinor.mqh, SymbolFXRub.mqh, SymbolIndex.mqh, SymbolIndicative.mqh, SymbolMetall.mqh, SymbolOption.mqh, SymbolStocks.mqh

BaseObj.mqh.



In einigen Klassen der Bibliothek wurden Nachrichten durch die Standardfunktion Print() ersetzt, indem Meldungen mit der Methode ToLog() der Klasse CMessage angezeigt werden, wie zum Beispiel in der folgenden Methode der Klasse der Ereigniskollektion:

CArrayObj* CEventsCollection::GetListMarketPendings(CArrayObj* list) { if (list.Type()!=COLLECTION_MARKET_ID) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_LIB_SYS_ERROR_NOT_MARKET_LIST); return NULL ; } CArrayObj* list_orders=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_STATUS,ORDER_STATUS_MARKET_PENDING,EQUAL); return list_orders; }

Die folgende Zeichenfolge wurde zuvor zur Anzeige einer Meldung verwendet:

Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR_NOT_MARKET_LIST));

Die Liste der Dateien, die solche Bearbeitungen aufweisen:

EventsCollection.mqh, HistoryCollection.mqh, TimeSeriesCollection.mqh.



Die Änderungen finden Sie in den angehängten Dateien.

Wenn der Chart das bereits erstellte Formularobjekt enthält, kann er durch Angabe der Anzeigeflags für bestimmte Zeitrahmen ein- oder ausgeblendet werden. Das werden wir nutzen, um das Objekt mit der Methode BringToTop() vor allen anderen in den Vordergrund zu "schieben".

Wir haben keine Methoden zum Ein- und Ausblenden von grafischen Objekten.

Wir erstellen zwei virtuelle Methoden in der grafischen Elementklasse CGCnvElement in \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\GCnvElement.mqh:

void BringToTop( void ) { CGBaseObj::SetVisible( false ); CGBaseObj::SetVisible( true ); } virtual void Show( void ) { CGBaseObj::SetVisible( true ); } virtual void Hide( void ) { CGBaseObj::SetVisible( false ); }

Die Methoden setzen einfach die entsprechenden Flags für die Anzeige des Objekts in allen Zeitfenstern im Basisobjekt der grafischen Objekte der Bibliothek.



Die Formularobjektklasse CForm ist vom grafischen Elementobjekts abgeleitet, und das Formularobjekt kann aus mehreren grafischen Elementobjekten bestehen. Daher benötigen wir eine separate Implementierung dieser Methoden für sie.

Wir öffnen \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\Form.mqh und deklarieren zwei virtuelle Methoden im öffentlichen Abschnitt:

virtual void Show( void ); virtual void Hide( void );

Schreiben wir ihre Implementierung außerhalb des Klassenkörpers:

void CForm::Show( void ) { if ( this .m_shadow_obj!= NULL ) this .m_shadow_obj.Show(); CGCnvElement::Show(); for ( int i= 0 ;i< this .m_list_elements.Total();i++) { CGCnvElement *elment= this .m_list_elements.At(i); if (elment== NULL ) continue ; elment.Show(); } CGCnvElement::Update(); } void CForm::Hide( void ) { if ( this .m_shadow_obj!= NULL ) this .m_shadow_obj.Hide(); for ( int i= 0 ;i< this .m_list_elements.Total();i++) { CGCnvElement *elment= this .m_list_elements.At(i); if (elment== NULL ) continue ; elment.Hide(); } CGCnvElement::Hide(); CGCnvElement::Update(); }

Beide Methoden sind im Code-Listing ausführlich kommentiert. Kurz gesagt, beim Ausblenden von Objekten gibt es keinen großen Unterschied in der Reihenfolge, in der sie ausgeblendet werden. Beim Einblenden von Objekten ist es jedoch wichtig, die gesamte Reihenfolge der Position aller gebundenen Objekte auf dem Hauptformular wiederherzustellen. Daher erfolgt die Anzeige schichtweise — zunächst wird das unterste Objekt angezeigt (der Formularschatten). Das Hauptformular wird dann oberhalb des Schattens angezeigt. Danach werden alle grafischen Elemente angezeigt, die an das Hauptformular gebunden sind. Bei dieser Implementierung entspricht die Anzeigereihenfolge der Reihenfolge, in der sie in die Liste der gebundenen Objekte aufgenommen werden.

Der Algorithmus ist bei der Erstellung komplexer (zusammengesetzter) Formularobjekte zu überprüfen.

Nun ist es an der Zeit, die Integration der grafischen Objekte in die Bibliotheksobjekte zu beginnen.



Grafische Objektverwaltungsklasse



Wie können wir also jedes Bibliotheksobjekt mit der Fähigkeit ausstatten, grafische Objekte für sich selbst zu erstellen?

Die meisten Bibliotheksobjekte sind von dem Basisobjekt aller Bibliotheksobjekte CBaseObj abgeleitet. Wenn wir eine Instanz der Klasse hinzufügen, die die Fähigkeit hat, alle möglichen grafischen Objekte (sowohl verfügbare als auch für die weitere Entwicklung geplante) zu erstellen und den Zugriff auf den Zeiger auf das erstellte Objekt zu ermöglichen, dann werden alle ihre Nachkommen in der Lage sein, mit grafischen Objekten zu arbeiten.

Da wir eine große Anzahl von verschiedenen grafischen Objekten haben werden, brauchen wir eine Klasse, die jedes dieser Objekte "kennt" und in der Lage ist, sie zu erstellen und zu verwalten. Dies wird die Klasse für die Verwaltung grafischer Objekte sein.

In \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\ erstellen wir eine neue Datei GraphElmControl.mqh für die Klasse CGraphElmControl. Die Klasse sollte von der Basisklasse abgeleitet sein, um mit CObject eine MQL5-Standardbibliothek zu erstellen. Dem Klassenverzeichnis müssen drei Dateien beigefügt werden — die Datei der Klasse des dynamischen Arrays von Zeigern auf CObject-Klasseninstanzen und deren Nachkommen, die Service-Funktionsdatei und die Datei der Formularobjektklasse:

#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include <Arrays\ArrayObj.mqh> #include "..\..\Services\DELib.mqh" #include "Form.mqh" class CGraphElmControl : public CObject { private : int m_type_node; public : CGraphElmControl *GetObject( void ) { return & this ; } void SetTypeNode( const int type_node) { this .m_type_node=type_node; } CForm *CreateForm( const int form_id, const long chart_id, const int wnd, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h); CForm *CreateForm( const int form_id, const int wnd, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h); CForm *CreateForm( const int form_id, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h); CGraphElmControl(){;} CGraphElmControl( int type_node); };

Die Variable m_type_node speichert den Typ des Objekts, das das Klassenobjekt enthält. Bei der Erstellung eines neuen Objekts (derzeit ist es ein Bar-Objekt), ruft sein Konstruktor die SetTypeNode()-Methode auf und erhält den Typ des Bar-Objekts in seiner Variablen m_type (im Falle einer Bar ist es die ID der Kollektion des Bar-Objekts). Auf diese Weise weiß das Objekt, das die grafischen Objekte verwaltet, von der Klasse, die seine Objekte erstellt. Für den Moment werde ich nur die Kollektions-ID verwenden. In Zukunft werde ich besprechen, den Zeiger auf das Objekt zu übergeben, aus dem die Grafik aufgebaut ist.



Besprechen wir nun die Methoden der Klasse.



Im parametrischen Konstruktor der Klasse, setzen wir den in den Methodenargumenten übergebenen Objekttyp auf die Variable m_type_node:

CGraphElmControl::CGraphElmControl( int type_node) { this .m_type_node=m_type_node; }





Die Methode, die das Formularobjekt auf einem bestimmten Chart in einem bestimmten Teilfenster erstellt:

CForm *CGraphElmControl::CreateForm( const int form_id, const long chart_id, const int wnd, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h) { CForm *form= new CForm(chart_id,wnd,name,x,y,w,h); if (form== NULL ) return NULL ; form.SetID(form_id); form.SetNumber( 0 ); return form; }

Die Methode erhält eine eindeutige ID des erstellten Formularobjekts, die Chart-ID, den Index des Chart-Subfensters, den Namen des Formularobjekts, die X/Y-Koordinaten für die Erstellung des Formulars sowie die Breite und Höhe des Formulars.

Anschließend erzeugen wir ein neues Formularobjekt mit den an die Methode übergebenen Parametern. Wenn es erfolgreich erstellt wurde, setze die Formular-ID und den Index in der Objektliste für das Objekt (momentan ist er Null, da das Objekt keine anderen gebundenen Formularobjekte enthält und das Hauptformularobjekt ist). Rückgabe des Zeigers auf ein neu erstelltes Objekt.

Die Methode erstellt das Formularobjekt auf dem aktuellen Chart in einem angegebenen Unterfenster:



CForm *CGraphElmControl::CreateForm( const int form_id, const int wnd, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h) { return this .CreateForm(form_id, :: ChartID () ,wnd,name,x,y,w,h); }

Die Methode erhält eine eindeutige ID des erstellten Formularobjekts, den Index des Chart-Subfensters, den Namen des Formularobjekts, die X/Y-Koordinaten für die Erstellung des Formulars sowie die Breite und Höhe des Formulars. Die Methode gibt das Operationsergebnis des obigen Formulars für den Aufruf der Methode zurück mit einer expliziten Angabe der aktuellen Chart ID.



Die Methode erstellt das Formularobjekt auf dem aktuellen Chart im Chart-Hauptfenster:



CForm *CGraphElmControl::CreateForm( const int form_id, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h) { return this .CreateForm(form_id, :: ChartID () , 0 ,name,x,y,w,h); }

Die Methode erhält eine eindeutige ID des erstellten Formularobjekts, den Namen des Formularobjekts, die X/Y-Koordinaten für die Erstellung des Formulars sowie die Breite und Höhe des Formulars. Die Methode gibt das Operationsergebnis der ersten Form des Methodenaufrufs zurück mit einer expliziten Angabe der aktuellen Chart ID und dem Index des Chart Hauptfensters.



Mehr brauchen wir hier nicht, um Formularobjekte zu erstellen. Die gesamte Arbeit zur Erstellung verschiedener Animationen auf dem erstellten Formularobjekt wird durch den Zeiger auf das Objekt ausgeführt. Der Zeiger wird von den oben besprochenen Methoden zurückgegeben.

Wir sind bereit, mit der Integration von Grafiken in alle Bibliotheksobjekte zu beginnen, die Nachkommen des Basisobjekts aller Bibliotheksobjekte CBaseObj sind.



Integration von Grafiken in die Bibliothek

Jedes Bibliotheksobjekt muss also die Klassen der grafischen Objekte "sehen" und in der Lage sein, diese Objekte für sich selbst zu erstellen. Um dies zu erreichen, müssen wir einfach die Instanz der Klasse für die Verwaltung grafischer Objekte innerhalb der Klasse des Basisobjekts aller Bibliotheksobjekte deklarieren. Alle seine Nachkommen werden sofort mit der Fähigkeit ausgestattet, Grafiken zu erstellen, indem sie über die Instanz der Klasse CGraphElmControl arbeiten, die ich gerade besprochen habe.

Wir öffnen \MQL5\Include\DoEasy\Objects\BaseObj.mqh und binden die Datei der grafischen Objektverwaltungsklasse ein:

#property copyright "Copyright 2019, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include <Arrays\ArrayObj.mqh> #include "..\Services\DELib.mqh" #include "..\Objects\Graph\GraphElmControl.mqh"

Im geschützten Abschnitt der Klasse CBaseObj deklarieren wir eine Instanz der Klasse für die Verwaltung grafischer Objekte:

class CBaseObj : public CObject { protected : CGraphElmControl m_graph_elm; ENUM_LOG_LEVEL m_log_level; ENUM_PROGRAM_TYPE m_program; bool m_first_start; bool m_use_sound; bool m_available; int m_global_error; long m_chart_id_main; long m_chart_id; string m_name; string m_folder_name; string m_sound_name; int m_type; public :

Die Methoden zur Erstellung eines Formularobjekts schreiben wir in den öffentlichen Teil der Klasse:

virtual int Type( void ) const { return this .m_type; } virtual void Print ( const bool full_prop= false , const bool dash= false ) { return ; } virtual void PrintShort( const bool dash= false , const bool symbol= false ){ return ; } CForm *CreateForm( const int form_id, const long chart_id, const int wnd, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h) { return this .m_graph_elm.CreateForm(form_id,chart_id,wnd,name,x,y,w,h); } CForm *CreateForm( const int form_id, const int wnd, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h) { return this .m_graph_elm.CreateForm(form_id,wnd,name,x,y,w,h); } CForm *CreateForm( const int form_id, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h) { return this .m_graph_elm.CreateForm(form_id,name,x,y,w,h); }

Die Methoden vereinfachen das Operationsergebnis der drei gleichnamigen, oben besprochenen Methoden der grafischen Objektverwaltungsklasse.



Nun ist jedes der Nachfolgeobjekte der Klasse CBaseObj in der Lage, beim Aufruf der Methoden ein Formularobjekt zu erzeugen.



Heute werde ich den Umgang mit grafischen Objekten anhand der Objektklasse "Bar" überprüfen.

Wir öffnen die Datei der Klasse \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Series\Bar.mqh und fügen die Übergabe des Typs Bar-Objekt an die Klasse zur Verwaltung grafischer Objekte in der Methode SetProperties() hinzu:

void CBar::SetProperties( const MqlRates &rates) { this .SetProperty(BAR_PROP_SPREAD,rates.spread); this .SetProperty(BAR_PROP_VOLUME_TICK,rates.tick_volume); this .SetProperty(BAR_PROP_VOLUME_REAL,rates.real_volume); this .SetProperty(BAR_PROP_TIME,rates.time); this .SetProperty(BAR_PROP_TIME_YEAR, this .TimeYear()); this .SetProperty(BAR_PROP_TIME_MONTH, this .TimeMonth()); this .SetProperty(BAR_PROP_TIME_DAY_OF_YEAR, this .TimeDayOfYear()); this .SetProperty(BAR_PROP_TIME_DAY_OF_WEEK, this .TimeDayOfWeek()); this .SetProperty(BAR_PROP_TIME_DAY, this .TimeDay()); this .SetProperty(BAR_PROP_TIME_HOUR, this .TimeHour()); this .SetProperty(BAR_PROP_TIME_MINUTE, this .TimeMinute()); this .SetProperty(BAR_PROP_OPEN,rates.open); this .SetProperty(BAR_PROP_HIGH,rates.high); this .SetProperty(BAR_PROP_LOW,rates.low); this .SetProperty(BAR_PROP_CLOSE,rates.close); this .SetProperty(BAR_PROP_CANDLE_SIZE, this .CandleSize()); this .SetProperty(BAR_PROP_CANDLE_SIZE_BODY, this .BodySize()); this .SetProperty(BAR_PROP_CANDLE_BODY_TOP, this .BodyHigh()); this .SetProperty(BAR_PROP_CANDLE_BODY_BOTTOM, this .BodyLow()); this .SetProperty(BAR_PROP_CANDLE_SIZE_SHADOW_UP, this .ShadowUpSize()); this .SetProperty(BAR_PROP_CANDLE_SIZE_SHADOW_DOWN, this .ShadowDownSize()); this .SetProperty(BAR_PROP_TYPE, this .BodyType()); this .m_graph_elm.SetTypeNode( this .m_type); }

Fast alles ist bereit für den Test. Aber es gibt einen Vorbehalt. Als ich anfing, mit grafischen Objekten zu arbeiten, habe ich sie nicht in die Hauptbibliothek aufgenommen, indem ich einfach grafische Elementklassen "wie sie sind" verwendet habe. Jetzt müssen wir alles richtig machen — alle Bibliotheksobjekte sind über ihr Hauptobjekt zugänglich — die Klasse CEngine, mit der die Sammlungsdateien aller Objekte verbunden sind. Aber die grafischen Objekte besitzen noch keine Klasse ihrer Kollektion, da noch nicht alle Objekte erstellt sind. Aber wir sind in der Lage, eine vorläufige Kollektionsklasse von grafischen Objekten zu erstellen. Nachdem ich alle Objekte erstellt habe, werde ich darauf zurückkommen.

Mit diesen Überlegungen im Hinterkopf werde ich die vorläufige Version der Klasse für die Sammlung grafischer Objekte erstellen. Wir müssen die ID der grafischen Kollektionsliste der Grafikobjekte in \MQL5\Include\DoEasy\Defines.mqh festlegen:



#define COLLECTION_CHARTS_PAUSE ( 500 ) #define COLLECTION_CHARTS_COUNTER_STEP ( 16 ) #define COLLECTION_CHARTS_COUNTER_ID ( 9 ) #define COLLECTION_HISTORY_ID ( 0x777A ) #define COLLECTION_MARKET_ID ( 0x777B ) #define COLLECTION_EVENTS_ID ( 0x777C ) #define COLLECTION_ACCOUNT_ID ( 0x777D ) #define COLLECTION_SYMBOLS_ID ( 0x777E ) #define COLLECTION_SERIES_ID ( 0x777F ) #define COLLECTION_BUFFERS_ID ( 0x7780 ) #define COLLECTION_INDICATORS_ID ( 0x7781 ) #define COLLECTION_INDICATORS_DATA_ID ( 0x7782 ) #define COLLECTION_TICKSERIES_ID ( 0x7783 ) #define COLLECTION_MBOOKSERIES_ID ( 0x7784 ) #define COLLECTION_MQL5_SIGNALS_ID ( 0x7785 ) #define COLLECTION_CHARTS_ID ( 0x7786 ) #define COLLECTION_CHART_WND_ID ( 0x7787 ) #define COLLECTION_GRAPH_OBJ_ID ( 0x7788 )

In Bibliotheksverzeichnis \MQL5\Include\DoEasy\Collections\ erstellen wir die neue Datei GraphElementsCollection.mqh der Klasse CGraphElementsCollection:

#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "ListObj.mqh" #include "..\Services\Select.mqh" #include "..\Objects\Graph\Form.mqh" class CGraphElementsCollection : public CBaseObj { private : CListObj m_list_all_graph_obj; int m_delta_graph_obj; bool IsPresentGraphElmInList( const int id, const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type_obj); public : CGraphElementsCollection *GetObject( void ) { return & this ; } CArrayObj *GetList( void ) { return & this .m_list_all_graph_obj; } CArrayObj *GetList(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER property, long value,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByGraphCanvElementProperty( this .GetList(),property,value,mode); } CArrayObj *GetList(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_DOUBLE property, double value,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByGraphCanvElementProperty( this .GetList(),property,value,mode); } CArrayObj *GetList(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_STRING property, string value,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByGraphCanvElementProperty( this .GetList(),property,value,mode); } int NewObjects( void ) const { return this .m_delta_graph_obj; } CGraphElementsCollection(); virtual void Print ( const bool full_prop= false , const bool dash= false ); virtual void PrintShort( const bool dash= false , const bool symbol= false ); }; CGraphElementsCollection::CGraphElementsCollection() { :: ChartSetInteger (:: ChartID (), CHART_EVENT_MOUSE_MOVE , true ); :: ChartSetInteger (:: ChartID (), CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL , true ); this .m_list_all_graph_obj.Sort(SORT_BY_CANV_ELEMENT_ID); this .m_list_all_graph_obj.Clear(); this .m_list_all_graph_obj.Type(COLLECTION_GRAPH_OBJ_ID); }

Die Klassenstruktur ähnelt der Struktur der Kollektionsklasse anderer Bibliotheksobjekte. Das Einzige, was hier wichtig ist, ist der Klassenkonstruktor — alle anderen Methoden entsprechen denen in anderen Bibliotheksobjektsammlungen. Wir werden sie später implementieren. Zur Zeit ist es wichtig, dass die Klasse die Klassendatei des Formularobjekts enthält, die es bibliotheksbasierten Programmen ermöglicht, grafische Objekte zu sehen. Der Klassenkonstruktor für das aktuelle Chart ermöglicht die Verfolgung von Mausbewegungen und Mausrad-Scroll-Events.



Alles ist eingestellt. Die restlichen Dinge werden später erledigt — nachdem alle grafischen Objekte der Bibliothek erstellt wurden.



Es bleibt nur noch die Datei der grafischen Objektsammelklasse in die Hauptobjektdatei der CEngine-Bibliothek einzubinden, die sich in \MQL5\Include\DoEasy\Engine.mqh befindet:

#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "Services\TimerCounter.mqh" #include "Collections\HistoryCollection.mqh" #include "Collections\MarketCollection.mqh" #include "Collections\EventsCollection.mqh" #include "Collections\AccountsCollection.mqh" #include "Collections\SymbolsCollection.mqh" #include "Collections\ResourceCollection.mqh" #include "Collections\TimeSeriesCollection.mqh" #include "Collections\BuffersCollection.mqh" #include "Collections\IndicatorsCollection.mqh" #include "Collections\TickSeriesCollection.mqh" #include "Collections\BookSeriesCollection.mqh" #include "Collections\MQLSignalsCollection.mqh" #include "Collections\ChartObjCollection.mqh" #include "Collections\GraphElementsCollection.mqh" #include "TradingControl.mqh" class CEngine {

Jetzt sind wir bereit, die in die Klasse Bar-Objekt integrierten grafischen Objekte zu testen.







Test

Erstellen wir die Zeitreihenliste für das aktuelle Symbol und die Chart-Periode. In der Liste werden Bar-Objekte gespeichert. Diese Objekte verfügen nun über die Klasse zur Verwaltung von grafischen Objekten, die es ermöglicht, für jeden Balken ein eigenes Formularobjekt zu erstellen.

Wir gehen folgendermaßen vor: Wenn Sie die Strg-Taste gedrückt halten und mit der Maus über den Chart fahren, wird für den Balken, auf dem sich der Mauszeiger befindet, ein Bar-Objekt mit einem Schatten und einer Beschreibung des Balkentyps (bullish/bearish/doji) erstellt. Sobald wir die Strg-Taste gedrückt halten, wird die Möglichkeit, den Chart mit der Maus und dem Mausrad zu scrollen, deaktiviert und das Formular mit der Balkenbeschreibung wird sofort angezeigt. Nach dem Loslassen der Strg-Taste wird die Liste der erstellten Formularobjekte beim Eintreffen eines neuen Ticks oder beim Verschieben des Charts gelöscht, da die Verfolgung der Momente des Haltens und Loslassens der Strg-Taste für den Test nicht erforderlich ist. Selbst das Löschen der Liste der erstellten Objekte ist nur notwendig, um einige Probleme zu "verstecken", die beim Ändern der Chart-Skala auftreten. Die zuvor erstellten Formularobjekte werden an ihrem alten Platz angezeigt, d.h. sie entsprechen nicht mehr der aktuellen Kerzenposition auf der geänderten Chart-Skala. Um die Geschwindigkeit zu testen, ist es einfacher, die Liste zu löschen, als die Objektkoordinaten beim Wechsel des Chart-Maßstabs neu zu berechnen.

Um zu testen werde ich den EA aus dem vorherigen Artikel verwenden und ihn in \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part81\ als TestDoEasyPart81.mq5 speichern.



In dem globalen Bereich, statt die Dateien einzubinden,

#include <Arrays\ArrayObj.mqh> #include <DoEasy\Services\Select.mqh> #include <DoEasy\Objects\Graph\Form.mqh>

binden wir die Datei der Hauptbibliothek des Objektes ein und deklarieren die Instanzen:

#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <DoEasy\Engine.mqh> #define FORMS_TOTAL ( 4 ) #define START_X ( 4 ) #define START_Y ( 4 ) sinput bool InpMovable = true ; sinput ENUM_INPUT_YES_NO InpUseColorBG = INPUT_YES; sinput color InpColorForm3 = clrCadetBlue ; CEngine engine; CArrayObj list_forms; color array_clr[];

Wir löschen in der Funktion OnInit() des EA den Code, der Formularobjekte erstellt. Wir müssen nur ein verwendetes Symbol in der Bibliothek angeben und die Zeitreihe für das aktuelle Symbol und den Zeitraum erstellen. Im Ergebnis sieht die Funktion wie folgt aus:

int OnInit () { ChartSetInteger ( ChartID (), CHART_EVENT_MOUSE_MOVE , true ); ChartSetInteger ( ChartID (), CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL , true ); ArrayResize (array_clr, 2 ); array_clr[ 0 ]= C'246,244,244' ; array_clr[ 1 ]= C'249,251,250' ; string array[ 1 ]={ Symbol ()}; engine.SetUsedSymbols(array); engine.SeriesCreate( Symbol (), Period ()); engine.GetTimeSeriesCollection().PrintShort( false ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Wir entfernen die Funktionen FigureType() und FigureProcessing() aus dem EA. Wir brauchen sie für diesen Test nicht, während sie fast das gesamte EA-Codevolumen einnehmen.

Wir ersetzen sie durch drei Funktionen.

Die Funktion, die das Flag zurückgibt, das das Vorhandensein eines Formulars mit einem bestimmten Namen anzeigt:

bool IsPresentForm( const string name) { for ( int i= 0 ;i<list_forms.Total();i++) { CForm *form=list_forms.At(i); if (form== NULL ) continue ; string nm= MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )+ "_" +name; if (form.NameObj()==nm) return true ; } return false ; }

Die Funktion blendet alle Formulare außer demjenigen mit dem angegebenen Namen aus:

void HideFormAllExceptOne( const string name) { for ( int i= 0 ;i<list_forms.Total();i++) { CForm *form=list_forms.At(i); if (form== NULL ) continue ; string nm= MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )+ "_" +name; if (form.NameObj()==nm) form.Show(); else form.Hide(); } }

Die Funktion, die das Flag für das Halten der Strg-Taste zurückgibt:

bool IsCtrlKeyPressed( void ) { return (( TerminalInfoInteger ( TERMINAL_KEYSTATE_CONTROL )& 0x80 )!= 0 ); }

Alle Funktionen sind recht einfach. Ich glaube, sie benötigen keine Erklärungen.



Entfernen wir noch die Behandlung von Tastenanschlägen und Objektklicks aus der Ereignisbehandlung durch OnChartEvent(). Wir werden sie hier brauchen. Ergänzung der Behandlung der Mausbewegungen:

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { CForm *form= NULL ; datetime time= 0 ; double price= 0 ; int wnd= 0 ; if (!IsCtrlKeyPressed()) { list_forms.Clear(); ChartSetInteger ( ChartID (), CHART_MOUSE_SCROLL , true ); return ; } if ( ChartXYToTimePrice ( ChartID (),( int )lparam,( int )dparam,wnd,time,price)) { int index= iBarShift ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,time); if (index== WRONG_VALUE ) return ; CBar *bar=engine.SeriesGetBar( Symbol (), Period (),index); if (bar== NULL ) return ; int x=( int )lparam,y=( int )dparam; if (! ChartTimePriceToXY ( ChartID (), 0 ,bar.Time(),(bar.Open()+bar.Close())/ 2.0 ,x,y)) return ; ChartSetInteger ( ChartID (), CHART_MOUSE_SCROLL , false ); string name= "FormBar_" +( string )index; HideFormAllExceptOne(name); if (!IsPresentForm(name)) { form=bar.CreateForm(index,name,x,y, 76 , 16 ); if (form== NULL ) return ; form.SetActive( true ); form.SetMovable( false ); form.SetOpacity( 200 ); form.SetColorBackground(array_clr[ 0 ]); form.SetColorFrame( C'47,70,59' ); form.SetShadow( true ); color clrS=form.ChangeColorSaturation(form.ColorBackground(),- 100 ); color clr=(InpUseColorBG ? form.ChangeColorLightness(clrS,- 20 ) : InpColorForm3); form.DrawShadow( 2 , 2 ,clr, 200 , 3 ); form.Erase(array_clr,form.Opacity()); form.DrawRectangle( 0 , 0 ,form.Width()- 1 ,form.Height()- 1 ,form.ColorFrame(),form.Opacity()); if (!list_forms.Add(form)) { delete form; return ; } form.Done(); } if (form!= NULL ) { form.TextOnBG( 0 ,bar.BodyTypeDescription(),form.Width()/ 2 ,form.Height()/ 2 - 1 ,FRAME_ANCHOR_CENTER, C'7,28,21' ); form.Show(); } ChartRedraw (); } } }

Der Code dieser Ereignisbehandlung wird im Listing ausführlich kommentiert. Ich hoffe, dort ist alles klar. Wenn Sie Fragen haben, können Sie diese gerne in den Kommentaren stellen.

Kompilieren Sie den EA und starten Sie ihn auf dem Chart. Halten Sie die Strg-Taste gedrückt und bewegen Sie die Maus über den Chart. Für jeden Balken wird ein eigenes Formularobjekt erstellt, das die Beschreibung des Balkentyps (bearish/bullish/doji) enthält. Wenn Sie die Strg-Taste loslassen, werden alle erstellten Objekte entfernt.









Was kommt als Nächstes?

Im nächsten Artikel werde ich mit der Integration von grafischen Objekten in die Bibliotheksobjekte fortfahren.



Alle Dateien der aktuellen Version der Bibliothek sind unten zusammen mit der Test-EA-Datei für MQL5 zum Testen und Herunterladen angehängt.

Ihre Fragen und Vorschläge schreiben Sie bitte in den Kommentarteil.

