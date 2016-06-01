Das MQL5-Kochbuch: Entwicklung eines mehrwährungsfähigen Kursschwankungsindikators in MQL5
Einleitung
In diesem Beitrag befassen wir uns mit der Entwicklung eines mehrwährungsfähigen Kursschwankungsindikators. Jemanden, der gerade erst beginnt, in MQL5 zu programmieren, kann die Entwicklung von Indikatoren für mehrere Währungen vor einige Schwierigkeiten stellen, aber nach der Lektüre dieses Beitrages sollte alles wesentlich einfacher sein. Die grundlegenden Fragen bei der Entwicklung mehrwährungsfähiger Indikatoren beziehen sich auf die Abstimmung der Daten anderer Kürzel auf die des aktuellen Kürzels, die Lösung des Problems des Nichtvorhandenseins eines Teils der Indikatordaten sowie auf die Ermittlung des Anfangs der „echten“ Balken des jeweiligen Zeitraums. All das wird in dem hier vorliegenden Beitrag ausführlich behandelt.
Die Werte des Indikators Average True Range (ATR) sind bereits für jedes Kürzel bzw. jeden Bezeichner berechnet, wenn wir sie erhalten. Als Beispiel nehmen wir sechs Kürzel, deren Bezeichnungen in den externen Indikatorparametern angegeben werden können. Die Richtigkeit der eingegebenen Bezeichnungen wird überprüft. Sollte eines der in den Parametern angegebenen Kürzel in der allgemeinen Aufstellung nicht vorhanden sein, so werden zu diesem keine Berechnungen durchgeführt. Alle gefundenen Kürzel werden in dem Fenster der Marktübersicht (Market Watch) abgelegt, sofern sie dort nicht bereits vorhanden sind.
In dem vorhergehenden Beitrag mit dem Titel Das MQL5-Kochbuch: Steuerelemente des Indikatorunterfensters - Die Bildlaufleiste wurde die Leinwand bereits vorgestellt, auf der wir Text ausgeben und sogar zeichnen können. Hier werden wir nicht auf der Leinwand zeichnen, sondern stattdessen Meldungen zum Stand der Programmausführung ausgeben, die uns helfen zu verstehen, was gerade vor sich geht.
Der Ablauf der Entwicklung des Indikators
Beginnen wir mit der Entwicklung des Programms. Legen Sie mithilfe des MQL5-Assistenten eine Schablone, ein Template, für einen benutzerdefinierten Indikator an. Nach einigen geringfügigen Anpassungen müsste etwa Folgendes herauskommen:
//+------------------------------------------------------------------+ //| MultiSymbolATR.mq5 | //| Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp. | //| http://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ //--- Indicator properties #property copyright "Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_separate_window // Indicator is in a separate subwindow #property indicator_minimum 0 // Minimum value of the indicator #property indicator_buffers 6 // Number of buffers for indicator calculation #property indicator_plots 6 // Number of plotting series //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- Initialization completed successfully return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Deinitialization | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, // Size of input time series const int prev_calculated, // Bars processed at the previous call const datetime &time[], // Opening time const double &open[], // Open prices const double &high[], // High prices const double &low[], // Low prices const double &close[], // Close prices const long &tick_volume[], // Tick volumes const long &volume[], // Real volumes const int &spread[]) // Spread { //--- Return the size of the data array of the current symbol return(rates_total); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Timer function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTimer() { } //+------------------------------------------------------------------+
Wir werden diese Schablone mit allem füllen, was erforderlich ist, damit unsere Idee Wirklichkeit wird. Die Notwendigkeit des Vorhandenseins eines Zeitgebers wird in diesem Beitrag weiter untersucht. Ganz am Anfang, gleich nach den besonderen Eigenschaften des Indikators fügen wir folgende Konstanten hinzu:
//--- Constants #define RESET 0 // Returning the indicator recalculation command to the terminal #define LEVELS_COUNT 6 // Number of levels #define SYMBOLS_COUNT 6 // Number of symbols
Die Konstante LEVELS_COUNT enthält den Wert der Anzahl der Grenzen (Ebenen), die durch grafische Objekte der Art „waagerechte Linie“ (OBJ_HLINE) wiedergegeben werden. In den externen Indikatorparametern können die Werte für diese Grenzen (Ebenen) eingegeben werden.
Wir hängen an unser Projekt eine Datei mit der für die Arbeit mit benutzerdefinierten Grafiken erforderlichen Klasse an:
//--- Include the class for working with the canvas #include <Canvas\Canvas.mqh>
In den externen Parametern werden der Mittelungszeitraum für den Kursschwankungsindikator iATR sowie die Bezeichnungen der Kürzel, deren Schwankungen abgebildet werden sollen, und die Werte der waagerechten Linien angegeben. Die Nummerierung der Kürzel beginnt mit 2, da das erste dasjenige ist, auf dessen Diagramm der Indikator geladen wird.
//--- External parameters input int IndicatorPeriod=14; // Averaging period sinput string dlm01=""; //- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - input string Symbol02 ="GBPUSD"; // Symbol 2 input string Symbol03 ="AUDUSD"; // Symbol 3 input string Symbol04 ="NZDUSD"; // Symbol 4 input string Symbol05 ="USDCAD"; // Symbol 5 input string Symbol06 ="USDCHF"; // Symbol 6 sinput string dlm02=""; //- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - input int Level01 =10; // Level 1 input int Level02 =50; // Level 2 input int Level03 =100; // Level 3 input int Level04 =200; // Level 4 input int Level05 =400; // Level 5 input int Level06 =600; // Level 6
Weiterhin müssen im Code alle für die Arbeit benötigten globalen Variablen und Datenfelder angelegt werden. Sie werden alle in den unten aufgeführten Code ausführlich kommentiert und vorgestellt:
//--- Global variables and arrays CCanvas canvas; // Loading the class //--- Variables/arrays for copying data from OnCalculate() int OC_rates_total =0; // Size of input time series int OC_prev_calculated =0; // Bars processed at the previous call datetime OC_time[]; // Opening time double OC_open[]; // Open prices double OC_high[]; // High prices double OC_low[]; // Low prices double OC_close[]; // Close prices long OC_tick_volume[]; // Tick volumes long OC_volume[]; // Real volumes int OC_spread[]; // Spread //--- Structure of buffers for drawing indicator values struct buffers {double data[];}; buffers atr_buffers[SYMBOLS_COUNT]; //--- Structure of time arrays for data preparation struct temp_time {datetime time[];}; temp_time tmp_symbol_time[SYMBOLS_COUNT]; //--- Structure of arrays of the ATR indicator values for data preparation struct temp_atr {double value[];}; temp_atr tmp_atr_values[SYMBOLS_COUNT]; //--- For the purpose of storing and checking the time of the first bar in the terminal datetime series_first_date[SYMBOLS_COUNT]; datetime series_first_date_last[SYMBOLS_COUNT]; //--- Time of the bar from which we will start drawing datetime limit_time[SYMBOLS_COUNT]; //--- Indicator levels int indicator_levels[LEVELS_COUNT]; //--- Symbol names string symbol_names[SYMBOLS_COUNT]; //--- Symbol handles int symbol_handles[SYMBOLS_COUNT]; //--- Colors of indicator lines color line_colors[SYMBOLS_COUNT]={clrRed,clrDodgerBlue,clrLimeGreen,clrGold,clrAqua,clrMagenta}; //--- String representing the lack of the symbol string empty_symbol="EMPTY"; //--- Indicator subwindow properties int subwindow_number =WRONG_VALUE; // Subwindow number int chart_width =0; // Chart width int subwindow_height =0; // Subwindow height int last_chart_width =0; // Last saved chart width int last_subwindow_height =0; // Last saved subwindow height int subwindow_center_x =0; // Horizontal center of the subwindow int subwindow_center_y =0; // Vertical center of the subwindow string subwindow_shortname ="MS_ATR"; // Short name of the indicator string prefix =subwindow_shortname+"_"; // Prefix for objects //--- Canvas properties string canvas_name =prefix+"canvas"; // Canvas name color canvas_background =clrBlack; // Canvas background color uchar canvas_opacity =190; // Opacity int font_size =16; // Font size string font_name ="Calibri"; // Font ENUM_COLOR_FORMAT clr_format =COLOR_FORMAT_ARGB_RAW; // Color components should be correctly set by the user //--- Canvas messages string msg_invalid_handle ="Invalid indicator handle! Please wait..."; string msg_prepare_data ="Preparing data! Please wait..."; string msg_not_synchronized ="Unsynchronized data! Please wait..."; string msg_load_data =""; string msg_sync_update =""; string msg_last =""; //--- Maximum number of bars specified in the terminal settings int terminal_max_bars=0;
Beim Laden des Indikators in das Diagramm werden in der Funktion OnInit() folgende Maßnahmen ausgeführt:
- die Einstellung der Indikatoreigenschaften;
- die Festlegung der Datenfelder zur Abbildung grafischer Reihen;
- die Bereitstellung der Datenfelder;
- das Hinzufügen der in den externen Parametern angegebenen Kürzel in dem Fenster für die Marktübersicht (Market Watch);
- die Überprüfung der Richtigkeit der Parameter und der erste Versuch, die Indikatorbezeichner zu beziehen.
Praktischer wäre es, all dies in einzelne Funktionen aufzuspalten. In der Folge erhält der Code der Funktion OnInit() eine gut lesbare Form, wie man hier sehen kann:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- Check input parameters for correctness if(!CheckInputParameters()) return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT); //--- Set the timer at 1-second intervals EventSetTimer(1); //--- Set the font to be displayed on the canvas canvas.FontSet(font_name,font_size,FW_NORMAL); //--- Initialization of arrays InitArrays(); //--- Initialize the array of symbols InitSymbolNames(); //--- Initialize the array of levels InitLevels(); //--- Get indicator handles GetIndicatorHandles(); //--- Set indicator properties SetIndicatorProperties(); //--- Get the number of bars specified in the terminal settings terminal_max_bars=TerminalInfoInteger(TERMINAL_MAXBARS); //--- Clear the comment Comment(""); //--- Refresh the chart ChartRedraw(); //--- Initialization completed successfully return(INIT_SUCCEEDED); }
Wir betrachten die benutzerdefinierten Funktionen in dem obigen Code eingehender. In der Funktion CheckInputParameters() erfolgt die Überprüfung der externen Parameter auf ihre Richtigkeit. In unserem Fall wird nur ein Parameter geprüft, der Zeitraum des IndikatorsATR. Ich habe den Grenzwert auf 500 festgelegt. Das bedeutet, dass der Indikator, wenn ein größerer Zeitraum eingestellt wird, seine Tätigkeit einstellt und sowohl im Protokoll als auch in dem Kommentar auf dem Diagramm eine Meldung über den Grund des Programmabbruchs erscheint. Unten folgt der Code der Funktion CheckInputParameters().
//+------------------------------------------------------------------+ //| Checking input parameters for correctness | //+------------------------------------------------------------------+ bool CheckInputParameters() { if(IndicatorPeriod>500) { Comment("Decrease the indicator period! Indicator Period: ",IndicatorPeriod,"; Limit: 500;"); printf("Decrease the indicator period! Indicator Period: %d; Limit: %d;",IndicatorPeriod,500); return(false); } //--- return(true); }
Es folgen drei Funktionen zur Bereitstellung der Datenfelder: InitArrays(), InitSymbolNames() und InitLevels(). Ihre entsprechenden Programmcodes werden unten aufgeführt:
//+------------------------------------------------------------------+ //| First initialization of arrays | //+------------------------------------------------------------------+ void InitArrays() { ArrayInitialize(limit_time,NULL); ArrayInitialize(series_first_date,NULL); ArrayInitialize(series_first_date_last,NULL); ArrayInitialize(symbol_handles,INVALID_HANDLE); //--- for(int s=0; s<SYMBOLS_COUNT; s++) ArrayInitialize(atr_buffers[s].data,EMPTY_VALUE); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Initializing array of symbols | //+------------------------------------------------------------------+ void InitSymbolNames() { symbol_names[0]=AddSymbolToMarketWatch(_Symbol); symbol_names[1]=AddSymbolToMarketWatch(Symbol02); symbol_names[2]=AddSymbolToMarketWatch(Symbol03); symbol_names[3]=AddSymbolToMarketWatch(Symbol04); symbol_names[4]=AddSymbolToMarketWatch(Symbol05); symbol_names[5]=AddSymbolToMarketWatch(Symbol06); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Initializing array of levels | //+------------------------------------------------------------------+ void InitLevels() { indicator_levels[0]=Level01; indicator_levels[1]=Level02; indicator_levels[2]=Level03; indicator_levels[3]=Level04; indicator_levels[4]=Level05; indicator_levels[5]=Level06; }
In der Funktion InitSymbolNames() kommt eine weitere benutzerdefinierte Funktion zur Anwendung, die Funktion AddSymbolToMarketWatch(). In ihr wird die Bezeichnung des Währungspaares (Kürzels) weitergegeben, und wenn dieses in der allgemeinen Aufstellung aufgeführt ist, wird es in das Fenster der Marktübersicht eingestellt und die Funktion gibt eine Zeile mit der Bezeichnung des Kürzels aus. Ist dieses Kürzel nicht vorhanden, so gibt die Funktion die Zeichenfolge EMPTY aus, und in der Folge werden bei der Überprüfung der anderen Funktionen in Bezug auf dieses Element in dem Datenfeld mit den Kürzeln keinerlei Handlungen ausgeführt.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Adding the specified symbol to the Market Watch window | //+------------------------------------------------------------------+ string AddSymbolToMarketWatch(string symbol) { int total=0; // Number of symbols string name=""; // Symbol name //--- If an empty string is passed, return the empty string if(symbol=="") return(empty_symbol); //--- Total symbols on the server total=SymbolsTotal(false); //--- Iterate over the entire list of symbols for(int i=0;i<total;i++) { //--- Symbol name on the server name=SymbolName(i,false); //--- If this symbol is available, if(name==symbol) { //--- add it to the Market Watch window and SymbolSelect(name,true); //--- return its name return(name); } } //--- If this symbol is not available, return the string representing the lack of the symbol return(empty_symbol); }
GetIndicatorHandles() ist eine weitere Funktion, die bei der Bereitstellung des Indikators aufgerufen wird. In ihr erfolgt der Versuch, die Bezeichner des Indikators ATR für jedes angegebene Kürzel zu beziehen. Konnte der Bezeichner für ein Kürzel nicht bezogen werden, gibt die Funktion „false“ aus, was jedoch in OnInit() nicht weiterverarbeitet wird, da das Vorhandensein der Bezeichner auch noch in anderen Teilen des Programms überprüft wird.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Getting indicator handles | //+------------------------------------------------------------------+ bool GetIndicatorHandles() { //--- An indication of all handles being valid bool valid_handles=true; //--- Iterate over all symbols in a loop and ... for(int s=0; s<SYMBOLS_COUNT; s++) { //--- If the symbol is available if(symbol_names[s]!=empty_symbol) { // And if the handle of the current symbol is invalid if(symbol_handles[s]==INVALID_HANDLE) { //--- Get it symbol_handles[s]=iATR(symbol_names[s],Period(),IndicatorPeriod); //--- If the handle could not be obtained, try again next time if(symbol_handles[s]==INVALID_HANDLE) valid_handles=false; } } } //--- Print the relevant message if the handle for one of the symbols could not be obtained if(!valid_handles) { msg_last=msg_invalid_handle; ShowCanvasMessage(msg_invalid_handle); } //--- return(valid_handles); }
Die Funktion ShowCanvasMessage() sehen wir uns später mit den übrigen Funktionen für die Arbeit mit der „Leinwand“ an.
Die Indikatoreigenschaften werden in der Funktion SetIndicatorProperties() eingerichtet. Da die Eigenschaften für jede grafische Reihe gleichartig sind, ist es praktischer, das alles in Zyklen abzuarbeiten:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Setting indicator properties | //+------------------------------------------------------------------+ void SetIndicatorProperties() { //--- Set the short name IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,subwindow_shortname); //--- Set the number of decimal places IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,_Digits); //--- Define buffers for drawing for(int s=0; s<SYMBOLS_COUNT; s++) SetIndexBuffer(s,atr_buffers[s].data,INDICATOR_DATA); //--- Set labels for the current symbol for(int s=0; s<SYMBOLS_COUNT; s++) PlotIndexSetString(s,PLOT_LABEL,"ATR ("+IntegerToString(s)+", "+symbol_names[s]+")"); //--- Set the plotting type: lines for(int s=0; s<SYMBOLS_COUNT; s++) PlotIndexSetInteger(s,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_LINE); //--- Set the line width for(int s=0; s<SYMBOLS_COUNT; s++) PlotIndexSetInteger(s,PLOT_LINE_WIDTH,1); //--- Set the line color for(int s=0; s<SYMBOLS_COUNT; s++) PlotIndexSetInteger(s,PLOT_LINE_COLOR,line_colors[s]); //--- Empty value for plotting where nothing will be drawn for(int s=0; s<SYMBOLS_COUNT; s++) PlotIndexSetDouble(s,PLOT_EMPTY_VALUE,EMPTY_VALUE); }
Nach der erfolgreichen Programmbereitstellung erfolgt zwangsläufig der erste Aufruf der Funktion OnCalculate(). Die Variable prev_calculated weist beim ersten Aufruf der Funktion den Wert „0“ auf. Sie wird ebenfalls genullt, wenn ein zu weit zurückreichender Kursverlauf geladen wird oder die Lücken in einem Verlauf aufgefüllt werden. In diesen Fällen werden die Indikatorzwischenspeicher vollständig neu berechnet. Falls dieser Parameter einen anderen Wert als Null aufweist, das heißt, wenn das Ergebnis der vorhergehenden Ausgabe eben dieser Funktion, das die Größe der eingehenden Zeitreihen wiedergibt, reicht es aus, den jeweils letzten Wert der Zwischenspeicher (Puffer) zu aktualisieren.
Möglicherweise gelingt es nicht immer, alle Berechnungen beim ersten Mal korrekt auszuführen. In diesem Fall verwenden wir die den Wert Null enthaltende Konstante RESET um zum Ausgang zurückzukehren. Beim nächsten Aufruf von OnCalculate() (etwa bei der nächsten Kursänderung) enthält der Parameter prev_calculated den Wert „0“, was bedeutet, dass vor der Ausgabe der grafischen Reihe des Indikators auf dem Bildschirm ein weiterer Versuch zur Ausführung aller erforderlichen Berechnungen nötig sein wird.
Aber wenn der Markt geschlossen ist, und keine Kursänderungen stattfinden, bleibt das Diagramm ebenso leer wie nach fehlgeschlagenen Berechnungen. Es ist in diesem Fall nicht schwer, den Befehl zu einem erneuten Versuch zu erteilen, wir müssen lediglich den Diagrammzeitraum manuell umschalten. Aber wir gehen einen anderen Weg. Genau dazu wurde die Zeitgeberfunktion OnTimer() in den Anfang der Schablone aufgenommen, während das Intervall der Funktion OnInit() auf eine Sekunde eingestellt wird.
Der Zeitgeber überprüft jede Sekunde einmal, ob von der Funktion OnCalculate() der Wert „0“ ausgegeben wurde. Dazu schreiben wir die Funktion CopyDataOnCalculate(), durch die alle Parameter aus OnCalculate() in die gleichnamigen globalen Variablen und Datenfelder mit dem Präfix OC_ kopiert werden.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Copying data from OnCalculate | //+------------------------------------------------------------------+ void CopyDataOnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { OC_rates_total=rates_total; OC_prev_calculated=prev_calculated; ArrayCopy(OC_time,time); ArrayCopy(OC_open,open); ArrayCopy(OC_high,high); ArrayCopy(OC_low,low); ArrayCopy(OC_close,close); ArrayCopy(OC_tick_volume,tick_volume); ArrayCopy(OC_volume,volume); ArrayCopy(OC_spread,spread); }
Der Aufruf dieser Funktion muss ganz am Anfang des Hauptteils der Funktion OnCalculate() erfolgen. Dort muss ebenfalls eine weitere benutzerdefinierte Funktion untergebracht werden, und zwar ResizeCalculatedArrays(), in der die Größe für die Datenfelder zur Aufbereitung der Daten eingestellt wird, bevor sie in den Indikatorzwischenspeicher abgelegt werden. Die Größe dieser Datenfelder muss der Größe der eingehenden Zeitreihen entsprechen.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Resizing the size of arrays to the size of the main array | //+------------------------------------------------------------------+ void ResizeCalculatedArrays() { for(int s=0; s<SYMBOLS_COUNT; s++) { ArrayResize(tmp_symbol_time[s].time,OC_rates_total); ArrayResize(tmp_atr_values[s].value,OC_rates_total); } }
Außerdem legen wir die Funktion ZeroCalculatedArrays() an, die die Datenfelder zur Aufbereitung der Daten vor ihrer Ausgabe auf dem Bildschirm mit Werten von „0“ bereitstellt.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Zeroing out arrays for data preparation | //+------------------------------------------------------------------+ void ZeroCalculatedArrays() { for(int s=0; s<SYMBOLS_COUNT; s++) { ArrayInitialize(tmp_symbol_time[s].time,NULL); ArrayInitialize(tmp_atr_values[s].value,EMPTY_VALUE); } }
Und genau diese Funktion wird auch zur vorläufigen Nullsetzung der Indikatorpuffer verwendet. Wir nennen sie ZeroIndicatorBuffers().
//+------------------------------------------------------------------+ //| Zeroing out indicator buffers | //+------------------------------------------------------------------+ void ZeroIndicatorBuffers() { for(int s=0; s<SYMBOLS_COUNT; s++) ArrayInitialize(atr_buffers[s].data,EMPTY_VALUE); }
Im Augenblick hat die Funktion OnCalculate() die unten vorgestellte Form. Zudem habe ich die grundlegenden Operationen mit später zu füllenden Hinweisen versehen (in Form von Kommentaren mit darunter stehenden Auslassungspunkten).
//+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, // Size of input time series const int prev_calculated, // Bars processed at the previous call const datetime &time[], // Opening time const double &open[], // Open prices const double &high[], // High prices const double &low[], // Low prices const double &close[], // Close prices const long &tick_volume[], // Tick volumes const long &volume[], // Real volumes const int &spread[]) // Spread { //--- For the purpose of determining the bar from which the calculation shall be made int limit=0; //--- Make a copy of the OnCalculate() parameters CopyDataOnCalculate(rates_total,prev_calculated, time,open,high,low,close, tick_volume,volume,spread); //--- Set the size to arrays for data preparation ResizeCalculatedArrays(); //--- If this is the first calculation or if a deeper history has been loaded or gaps in the history have been filled if(prev_calculated==0) { //--- Zero out arrays for data preparation ZeroCalculatedArrays(); //--- Zero out indicator buffers ZeroIndicatorBuffers(); //--- Other checks // ... //--- If you reached this point, it means that OnCalculate() will return non-zero value and this needs to be saved OC_prev_calculated=rates_total; } //--- If only the last values need to be recalculated else limit=prev_calculated-1; //--- Prepare data for drawing // ... //--- Fill arrays with data for drawing // ... //--- Return the size of the data array of the current symbol return(rates_total); }
Der Code der Funktion OnTimer() sieht momentan wie folgt aus:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Timer function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTimer() { //--- If for some reason calculations have not been completed or // a deeper history has been loaded or // gaps in the history have been filled, // then make another attempt without waiting for the new tick if(OC_prev_calculated==0) { OnCalculate(OC_rates_total,OC_prev_calculated, OC_time,OC_open,OC_high,OC_low,OC_close, OC_tick_volume,OC_volume,OC_spread); } }
Wir kommen jetzt zu den übrigen Funktionen, die zum Einsatz kommen, wenn die Variable prev_calculated den Wert „0“ hat. In diesen Funktionen werden:
- die benötigte Anzahl an Daten (Balken) geladen und gebildet;
- das Vorhandensein aller Bezeichner (handle) geprüft;
- die Bereitschaft der erforderlichen Datenmenge geprüft;
- die Daten mit dem Server abgeglichen (synchronisiert);
- die Balken festgelegt, aus denen die Abbildung der grafischen Reihen erfolgt.
Darüber hinaus wird zu jedem Kürzel der erste „echte“ Balken ermittelt. Die kurze Definition habe ich mir ausgedacht, um das weitere Vorgehen zu vereinfachen. Das bedeutet Folgendes. Alle Zeiträume in MetaTrader 5 beruhen auf Minutendaten. Aber wenn zum Beispiel auf dem Server ab 1993 Tagesdaten vorhanden sind, Minutendaten dagegen erst seit 2000, werden, wenn, sagen wir, ein Stundenzeitraum in das Diagramm aufgenommen werden soll, die Balken erst ab dem Beginn der Minutendaten, also ab 2000, angelegt. Alles, was vor 2000 liegt, wird entweder in Form von Tagesdaten oder in Form der dem aktuellen Zeitraum am nächsten kommenden Daten wiedergegeben. Deshalb sollten zu den nicht zu dem aktuellen Zeitraum gehörenden Daten keine Indikatordaten abgebildet werden, um keine Verwirrung zu stiften. Genau dazu ermitteln wir den ersten „echten“ Balken des aktuellen Zeitraums und kennzeichnen ihn durch eine senkrechte Linie in derselben Farbe wie der Indikatorzwischenspeicher für das Kürzel.
Zur Entwicklung automatischer Handelssysteme ist die Ermittlung „echter“ Balken ebenfalls wichtig, da, wenn die Parameter für einen bestimmten Zeitraum ermittelt werden, die Daten aus anderen Zeiträumen unangemessen sind.
Bevor die oben dargestellten Überprüfungen vorgenommen werden, wird in dem Unterfenster des Indikators eine Leinwand angelegt. Deshalb programmieren wir zunächst alle Funktionen, die nötig sind, um die Leinwand zu verwalten. Vor der Einfügung der Leinwand in das Unterfenster müssen ihre Maße sowie die Koordinaten zur Anzeige von Textmitteilungen auf der Leinwand festgelegt werden. Dazu dient die Funktion GetSubwindowGeometry(), wir schreiben:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Getting geometry of the indicator subwindow | //+------------------------------------------------------------------+ void GetSubwindowGeometry() { //--- Get the indicator subwindow number subwindow_number=ChartWindowFind(0,subwindow_shortname); //--- Get the subwindow width and height chart_width=(int)ChartGetInteger(0,CHART_WIDTH_IN_PIXELS); subwindow_height=(int)ChartGetInteger(0,CHART_HEIGHT_IN_PIXELS,subwindow_number); //--- Calculate the center of the subwindow subwindow_center_x=chart_width/2; subwindow_center_y=subwindow_height/2; }
Sobald die Eigenschaften des Unterfensters bekannt sind, kann die Leinwand hinzugefügt werden. Ihr Hintergrund ist 100% transparent (Deckkraft = 0) und wird erst sichtbar, wenn das Laden und Anlegen der Daten beginnt, damit der Anwender weiß, was gerade vorgeht. In sichtbarem Zustand beträgt die Deckkraft der Leinwand 190. Der Einstellungsbereich für die Deckkraft reicht von 0 bis 255. Ausführliche Informationen dazu bietet die Darstellung der Funktion ColorToARGB() in der „Hilfe“ zu dem Programm.
Um die Leinwand einrichten zu können, schreiben wir die Funktion SetCanvas():
//+------------------------------------------------------------------+ //| Setting canvas | //+------------------------------------------------------------------+ void SetCanvas() { //--- If there is no canvas, set it if(ObjectFind(0,canvas_name)<0) { //--- Create the canvas canvas.CreateBitmapLabel(0,subwindow_number,canvas_name,0,0,chart_width,subwindow_height,clr_format); //--- Make the canvas completely transparent canvas.Erase(ColorToARGB(canvas_background,0)); //--- Redraw the canvas canvas.Update(); } }
Außerdem benötigen wir eine Funktion, die überprüft, ob die Größe des Unterfensters verändert wurde. Wenn dem so sein sollte, wird die Größe der Leinwand automatisch an die neue Größe des Unterfensters angepasst. Wir nennen diese Funktion OnSubwindowChange():
//+------------------------------------------------------------------+ //| Checking the subwindow size | //+------------------------------------------------------------------+ void OnSubwindowChange() { //--- Get subwindow properties GetSubwindowGeometry(); //--- If the subwindow size has not changed, exit if(!SubwindowSizeChanged()) return; //--- If the subwindow height is less than one pixel or if the center has been calculated incorrectly, exit if(subwindow_height<1 || subwindow_center_y<1) return; //--- Set the new canvas size ResizeCanvas(); //--- Show the last message ShowCanvasMessage(msg_last); }
Die in dem vorstehenden Code gekennzeichneten Funktionen können unten eingehender betrachtet werden. Achten Sie bitte darauf, welche Überprüfungen vor der Änderung der Größe des Unterfensters vorgenommen werden. Sollten sich Eigenschaften als unrichtig erweisen, stellt die Funktion ihre Arbeit ein.
Hier ist der Code der Funktion SubwindowSizeChanged():
//+------------------------------------------------------------------+ //| Checking if the subwindow has been resized | //+------------------------------------------------------------------+ bool SubwindowSizeChanged() { //--- If the subwindow size has not changed, exit if(last_chart_width==chart_width && last_subwindow_height==subwindow_height) return(false); //--- If the size has changed, save it else { last_chart_width=chart_width; last_subwindow_height=subwindow_height; } //--- return(true); }
Und hier der Code der Funktion ResizeCanvas():
//+------------------------------------------------------------------+ //| Resizing canvas | //+------------------------------------------------------------------+ void ResizeCanvas() { //--- If the canvas has already been added to the indicator subwindow, set the new size if(ObjectFind(0,canvas_name)==subwindow_number) canvas.Resize(chart_width,subwindow_height); }
Und zu guter Letzt der Code der Funktion ShowCanvasMessage(), die bisher ebenfalls beim Bezug der Bezeichner der Indikatoren verwendet wurde:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Displaying message on the canvas | //+------------------------------------------------------------------+ void ShowCanvasMessage(string message_text) { GetSubwindowGeometry(); //--- If the canvas has already been added to the indicator subwindow if(ObjectFind(0,canvas_name)==subwindow_number) { //--- If the string passed is not empty and correct coordinates have been obtained, display the message if(message_text!="" && subwindow_center_x>0 && subwindow_center_y>0) { canvas.Erase(ColorToARGB(canvas_background,canvas_opacity)); canvas.TextOut(subwindow_center_x,subwindow_center_y,message_text,ColorToARGB(clrRed),TA_CENTER|TA_VCENTER); canvas.Update(); } } }
Entfernt wird Leinwand, indem wir sie vollständig ausblenden. Dazu muss der aktuelle Wert der Deckkraft vor dem Löschen in dem Zyklus unter Aktualisierung der Leinwand bei jeder Iteration schrittweise auf Null herabgesetzt werden.
Es folgt der Code der Funktion DeleteCanvas():
//+------------------------------------------------------------------+ //| Deleting canvas | //+------------------------------------------------------------------+ void DeleteCanvas() { //--- Delete the canvas if it exists if(ObjectFind(0,canvas_name)>0) { //--- Before deleting, implement the disappearing effect for(int i=canvas_opacity; i>0; i-=5) { canvas.Erase(ColorToARGB(canvas_background,(uchar)i)); canvas.Update(); } //--- Delete the graphical resource canvas.Destroy(); } }
Als Nächstes betrachten wir alle Funktionen, die zur Prüfung der Bereitschaft der Daten vor ihrer Eintragung in die Indikatorpuffer sowie ihrer Abbildung im Diagramm erforderlich sind. Den Anfang macht die Funktion LoadAndFormData(). In ihr wird die Größe des Datenfeldes mit den Daten des aktuellen Kürzels mit den vorliegenden Daten zu anderen Kürzeln verglichen. Gegebenenfalls wird veranlasst, Daten vom Server herunterzuladen. Zu Studienzwecken ist der Code mit umfangreichen Kommentaren versehen.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Loading and generating the necessary/available amount of data | //+------------------------------------------------------------------+ void LoadAndFormData() { int bars_count=100; // Number of loaded bars //--- for(int s=0; s<SYMBOLS_COUNT; s++) { int attempts =0; // Counter of data copying attempts int array_size =0; // Array size datetime firstdate_server =NULL; // Time of the first bar on the server datetime firstdate_terminal=NULL; // Time of the first bar in the terminal base //--- Get the first date by the symbol/time frame in the terminal base SeriesInfoInteger(symbol_names[s],Period(),SERIES_FIRSTDATE,firstdate_terminal); //--- Get the first date of the symbol/time frame on the server SeriesInfoInteger(symbol_names[s],Period(),SERIES_SERVER_FIRSTDATE,firstdate_server); //--- Print the message msg_last=msg_load_data="Loading and generating data: "+ symbol_names[s]+"("+(string)(s+1)+"/"+(string)SYMBOLS_COUNT+") ... "; ShowCanvasMessage(msg_load_data); //--- Load/generate data. // If the array size is smaller than the maximum number of bars in the terminal, and if // the number of bars between the first date of the series in the terminal and the first date of the series on the server is more than specified while(array_size<OC_rates_total && firstdate_terminal-firstdate_server>PeriodSeconds()*bars_count) { datetime copied_time[]; //--- Get the first date by the symbol/time frame in the terminal base SeriesInfoInteger(symbol_names[s],Period(),SERIES_FIRSTDATE,firstdate_terminal); //--- Load/copy the specified number of bars if(CopyTime(symbol_names[s],Period(),0,array_size+bars_count,copied_time)!=-1) { //--- If the time of the first bar in the array, excluding the number of the bars being loaded, is earlier // than the time of the first bar in the chart, terminate the loop if(copied_time[0]-PeriodSeconds()*bars_count<OC_time[0]) break; //--- If the array size hasn't increased, increase the counter if(ArraySize(copied_time)==array_size) attempts++; //--- Otherwise get the current size of the array else array_size=ArraySize(copied_time); //--- If the array size hasn't increased over 100 attempts, terminate the loop if(attempts==100) { attempts=0; break; } } //--- Check the subwindow size once every 2000 bars // and if the size has changed, adjust the canvas size to it if(!(array_size%2000)) OnSubwindowChange(); } } }
Nachdem der Versuch unternommen wurde, die erforderliche Datenmenge herunterzuladen, wird das Vorhandensein der Indikatorbezeichner erneut geprüft. Dazu dient die oben bereits besprochenen Funktion GetIndicatorHandles().
Nach der Überprüfung der Bezeichner prüft das Programm mithilfe der Funktion CheckAvailableData() die Verfügbarkeit der Daten zu den angegebenen Kürzeln sowie die Indikatorwerte zu jedem Kürzel. Unten besteht Gelegenheit, sich genauer anzusehen, wie das geschieht:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Checking the amount of available data for all symbols | //+------------------------------------------------------------------+ bool CheckAvailableData() { for(int s=0; s<SYMBOLS_COUNT; s++) { //--- If this symbol is available if(symbol_names[s]!=empty_symbol) { double data[]; // Array for checking the amount of indicator data datetime time[]; // Array for checking the number of bars int calculated_values =0; // Amount of indicator data int available_bars =0; // Number of bars of the current period datetime firstdate_terminal=NULL; // First date of the current time frame data available in the terminal //--- Get the number of calculated values of the indicator calculated_values=BarsCalculated(symbol_handles[s]); //--- Get the first date of the current time frame data in the terminal firstdate_terminal=(datetime)SeriesInfoInteger(symbol_names[s],Period(),SERIES_TERMINAL_FIRSTDATE); //--- Get the number of available bars from the date specified available_bars=Bars(symbol_names[s],Period(),firstdate_terminal,TimeCurrent()); //--- Check the readiness of bar data: 5 attempts to get values for(int i=0; i<5; i++) { //--- Copy the specified amount of data if(CopyTime(symbol_names[s],Period(),0,available_bars,time)!=-1) { //--- If the required amount has been copied, terminate the loop if(ArraySize(time)>=available_bars) break; } } //--- Check the readiness of indicator data: 5 attempts to get values for(int i=0; i<5; i++) { //--- Copy the specified amount of data if(CopyBuffer(symbol_handles[s],0,0,calculated_values,data)!=-1) { //--- If the required amount has been copied, terminate the loop if(ArraySize(data)>=calculated_values) break; } } //--- If the amount of data copied is not sufficient, one more attempt is required if(ArraySize(time)<available_bars || ArraySize(data)<calculated_values) { msg_last=msg_prepare_data; ShowCanvasMessage(msg_prepare_data); OC_prev_calculated=0; return(false); } } } //--- return(true); }
Die Funktion CheckAvailableData() unterbindet die Ausführung weiterer Berechnungen, solange nicht zu allen Kürzeln Daten bereitstehen. Alle Prüffunktionen gehen ähnlich vor.
Die nächste Funktion benötigen wir zur Überwachung des Ereignisses des Ladens eines weiter zurückreichenden Kursverlaufs. Wir nennen sie CheckEventLoadHistory(). Wenn eine größere Datenmenge geladen wird, muss der Indikator vollständig neuberechnet werden. Der Quellcode für diese Funktion folgt sofort:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Checking the event of loading a deeper history | //+------------------------------------------------------------------+ bool CheckLoadedHistory() { bool loaded=false; //--- for(int s=0; s<SYMBOLS_COUNT; s++) { //--- If this symbol is available if(symbol_names[s]!=empty_symbol) { //--- If the series need to be updated if(OC_prev_calculated==0) { //--- Get the first date by the symbol/time frame series_first_date[s]=(datetime)SeriesInfoInteger(symbol_names[s],Period(),SERIES_FIRSTDATE); //--- If this is the first time (no value is available), then if(series_first_date_last[s]==NULL) //--- Store the first date by the symbol/time frame for further comparison // in order to determine if a deeper history has been loaded series_first_date_last[s]=series_first_date[s]; } else { //--- Get the first date by the symbol/time frame series_first_date[s]=(datetime)SeriesInfoInteger(symbol_names[s],Period(),SERIES_FIRSTDATE); //--- If the dates are different, i.e. the date in the memory is later than the one we have just obtained, // this means that a deeper history has been loaded if(series_first_date_last[s]>series_first_date[s]) { //--- Print the relevant message to the log Print("(",symbol_names[s],",",TimeframeToString(Period()), ") > A deeper history has been loaded/generated: ", series_first_date_last[s]," > ",series_first_date[s]); //--- Store the date series_first_date_last[s]=series_first_date[s]; loaded=true; } } } } //--- If a deeper history has been loaded/generated, then // send the command to refresh the plotting series of the indicator if(loaded) return(false); //--- return(true); }
Jetzt schreiben wir eine Funktion zur Überprüfung der Synchronizität der Daten auf dem Ausgabegerät und dem Server. Diese Überprüfung erfolgt nur bei bestehender Verbindung mit dem Server. Es folgt der Code der Funktion CheckSymbolIsSynchronized():
//+------------------------------------------------------------------+ //| Checking synchronization by symbol/time frame | //+------------------------------------------------------------------+ bool CheckSymbolIsSynchronized() { //--- If the connection to the server is established, check the data synchronization if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_CONNECTED)) { for(int s=0; s<SYMBOLS_COUNT; s++) { //--- If the symbol is available if(symbol_names[s]!=empty_symbol) { //--- If the data are not synchronized, print the relevant message and try again if(!SeriesInfoInteger(symbol_names[s],Period(),SERIES_SYNCHRONIZED)) { msg_last=msg_not_synchronized; ShowCanvasMessage(msg_not_synchronized); return(false); } } } } //--- return(true); }
Die Hilfsfunktion zur Umwandlung des Zeitraums in eine Zeichenfolge (Zeile) entnehmen wir vorhergehenden Artikeln aus der Reihe „Das MQL5-Kochbuch“:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Converting time frame to a string | //+------------------------------------------------------------------+ string TimeframeToString(ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { string str=""; //--- If the value passed is incorrect, take the current chart time frame if(timeframe==WRONG_VALUE || timeframe== NULL) timeframe= Period(); switch(timeframe) { case PERIOD_M1 : str="M1"; break; case PERIOD_M2 : str="M2"; break; case PERIOD_M3 : str="M3"; break; case PERIOD_M4 : str="M4"; break; case PERIOD_M5 : str="M5"; break; case PERIOD_M6 : str="M6"; break; case PERIOD_M10 : str="M10"; break; case PERIOD_M12 : str="M12"; break; case PERIOD_M15 : str="M15"; break; case PERIOD_M20 : str="M20"; break; case PERIOD_M30 : str="M30"; break; case PERIOD_H1 : str="H1"; break; case PERIOD_H2 : str="H2"; break; case PERIOD_H3 : str="H3"; break; case PERIOD_H4 : str="H4"; break; case PERIOD_H6 : str="H6"; break; case PERIOD_H8 : str="H8"; break; case PERIOD_H12 : str="H12"; break; case PERIOD_D1 : str="D1"; break; case PERIOD_W1 : str="W1"; break; case PERIOD_MN1 : str="MN1"; break; } //--- return(str); }
Und schließlich muss der erste echte Balken für jedes Kürzel ermittelt und vermerkt werden, indem wir ihn im Diagramm mit einer senkrechten Linie kennzeichnen. Dazu schreiben wir die Funktion DetermineFirstTrueBar() sowie die Hilfsfunktion GetFirstTrueBarTime(), die den Zeitpunkt des Auftretens des ersten echten Balkens ausgibt.
//+-----------------------------------------------------------------------+ //| Determining the time of the first true bar for the purpose of drawing | //+-----------------------------------------------------------------------+ bool DetermineFirstTrueBar() { for(int s=0; s<SYMBOLS_COUNT; s++) { datetime time[]; // Bar time array int available_bars=0; // Number of bars //--- If this symbol is not available, move to the next one if(symbol_names[s]==empty_symbol) continue; //--- Get the total number of bars for the symbol available_bars=Bars(symbol_names[s],Period()); //--- Copy the bar time array. If this action failed, try again. if(CopyTime(symbol_names[s],Period(),0,available_bars,time)<available_bars) return(false); //--- Get the time of the first true bar corresponding to the current time frame limit_time[s]=GetFirstTrueBarTime(time); //--- Place a vertical line on the true bar CreateVerticalLine(0,0,limit_time[s],prefix+symbol_names[s]+": begin time series", 2,STYLE_SOLID,line_colors[s],false,TimeToString(limit_time[s]),"\n"); } //--- return(true); } //+-----------------------------------------------------------------------+ //| Returning the time of the first true bar of the current time frame | //+-----------------------------------------------------------------------+ datetime GetFirstTrueBarTime(datetime &time[]) { datetime true_period =NULL; // Time of the first true bar int array_size =0; // Array size //--- Get the array size array_size=ArraySize(time); ArraySetAsSeries(time,false); //--- Check each bar one by one for(int i=1; i<array_size; i++) { //--- If the bar corresponds to the current time frame if(time[i]-time[i-1]==PeriodSeconds()) { //--- Save it and terminate the loop true_period=time[i]; break; } } //--- Return the time of the first true bar return(true_period); }
Den Zeitpunkt des Auftretens des ersten echten Balkens kennzeichnen wir im Diagramm mithilfe der Funktion CreateVerticalLine() durch eine senkrechte Linie:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Creating a vertical line at the specified time point | //+------------------------------------------------------------------+ void CreateVerticalLine(long chart_id, // chart id int window_number, // window number datetime time, // time string object_name, // object name int line_width, // line width ENUM_LINE_STYLE line_style, // line style color line_color, // line color bool selectable, // cannot select the object if FALSE string description_text, // text of the description string tooltip) // no tooltip if "\n" { //--- If the object has been created successfully if(ObjectCreate(chart_id,object_name,OBJ_VLINE,window_number,time,0)) { //--- set its properties ObjectSetInteger(chart_id,object_name,OBJPROP_TIME,time); ObjectSetInteger(chart_id,object_name,OBJPROP_SELECTABLE,selectable); ObjectSetInteger(chart_id,object_name,OBJPROP_STYLE,line_style); ObjectSetInteger(chart_id,object_name,OBJPROP_WIDTH,line_width); ObjectSetInteger(chart_id,object_name,OBJPROP_COLOR,line_color); ObjectSetString(chart_id,object_name,OBJPROP_TEXT,description_text); ObjectSetString(chart_id,object_name,OBJPROP_TOOLTIP,tooltip); } }
Damit sind die Prüffunktionen fertig. Im Ergebnis sieht der Teil des Codes der Funktion OnCalculate(), wenn die Variable prev_calculated gleich „0“ ist, jetzt folgendermaßen aus:
//--- If this is the first calculation or if a deeper history has been loaded or gaps in the history have been filled if(prev_calculated==0) { //--- Zero out arrays for data preparation ZeroCalculatedArrays(); //--- Zero out indicator buffers ZeroIndicatorBuffers(); //--- Get subwindow properties GetSubwindowGeometry(); //--- Add the canvas SetCanvas(); //--- Load and generate the necessary/available amount of data LoadAndFormData(); //--- If there is an invalid handle, try to get it again if(!GetIndicatorHandles()) return(RESET); //--- Check the amount of data available for all symbols if(!CheckAvailableData()) return(RESET); //--- Check if a deeper history has been loaded if(!CheckLoadedHistory()) return(RESET); //--- Check synchronization by symbol/time frame at the current moment if(!CheckSymbolIsSynchronized()) return(RESET); //--- For each symbol, determine the bar from which we should start drawing if(!DetermineFirstTrueBar()) return(RESET); //--- If you reached this point, it means that OnCalculate() will return non-zero value and this needs to be saved OC_prev_calculated=rates_total; }
Jedes Mal, wenn eine Überprüfung nicht erfolgreich endet, wird zum vorhergehenden Schritt zurückgegangen, um bei der nächsten Kursänderung oder dem nächsten Zeitgeberereignis einen weiterenn Versuch zu unternehmen. Im Zeitgeber muss auch die Überprüfung auf das Herunterladen eines weiter zurückreichenden Kursverlaufs außerhalb der Funktion OnCalculate() eingerichtet werden:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Timer function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTimer() { //--- If a deeper history has been loaded if(!CheckLoadedHistory()) OC_prev_calculated=0; //--- If for some reason calculations have not been completed or // a deeper history has been loaded or // gaps in the history have been filled, // then make another attempt without waiting for the new tick if(OC_prev_calculated==0) { OnCalculate(OC_rates_total,OC_prev_calculated, OC_time,OC_open,OC_high,OC_low,OC_close, OC_tick_volume,OC_volume,OC_spread); } }
Bleiben noch die beiden Hauptarbeitsgänge (Zyklen) zu schreiben, um sie in die Funktion OnCalculate() einzufügen:
- Im ersten Arbeitsgang erfolgt die Aufbereitung der Daten nach dem Grundsatz, den Wert mit allen Mitteln zu beziehen, um Lücken in der Reihe des Indikators zu vermeiden. Seinem Wesen nach ist er ganz einfach: es wird eine vorgegebene Anzahl von Versuchen unternommen, wenn der Wert nicht bezogen werden kann. In diesem Arbeitsgang werden die zeitlichen Werte der Kürzel und die Werte des Kursschwankungsindikators (ATR) in gesonderten Datenfeldern gespeichert.
- In dem zweiten Hauptarbeitsgang brauchen wir beim Füllen der Indikatorpuffer die Zeitdatenfelder der anderen Kürzel zum Vergleich mit der Zeit des aktuellen Kürzels sowie zur Synchronisierung aller grafischen Reihen.
Der Code für den ersten Arbeitsgang sehen wir unten:
//--- Prepare data for drawing for(int s=0; s<SYMBOLS_COUNT; s++) { //--- If the symbol is available if(symbol_names[s]!=empty_symbol) { double percent=0.0; // For the purpose of calculating the progress percentage msg_last=msg_sync_update="Preparing data ("+IntegerToString(rates_total)+" bars) : "+ symbol_names[s]+"("+(string)(s+1)+"/"+(string)(SYMBOLS_COUNT)+") - 00% ... "; //--- Print the message ShowCanvasMessage(msg_sync_update); //--- Control every value of the array for(int i=limit; i<rates_total; i++) { PrepareData(i,s,time); //--- Refresh the message once every 1000 bars if(i%1000==0) { //--- Progress percentage ProgressPercentage(i,s,percent); //--- Print the message ShowCanvasMessage(msg_sync_update); } //--- Check the subwindow size once every 2000 bars // and if the size has changed, adjust the canvas size to it if(i%2000==0) OnSubwindowChange(); } } }
Die Hauptfunktion zum Kopieren und Speichern der Werte, PrepareData(), ist in dem Code oben besonders hervorgehoben. Es gibt noch eine weitere neue Funktion, die wir bisher noch nicht betrachtet haben, sie heißt ProgressPercentage() und berechnet den Stand der Ausführung des aktuellen Vorgangs in Prozent, damit der Anwender weiß, wie lange es dauern wird.
Es folgt der Code der Funktion PrepareData():
//+------------------------------------------------------------------+ //| Preparing data before drawing | //+------------------------------------------------------------------+ void PrepareData(int bar_index,int symbol_number,datetime const &time[]) { int attempts=100; // Number of copying attempts //--- Time of the bar of the specified symbol and time frame datetime symbol_time[]; //--- Array for copying indicator values double atr_values[]; //--- If within the area of the current time frame bars if(time[bar_index]>=limit_time[symbol_number]) { //--- Copy the time for(int i=0; i<attempts; i++) { if(CopyTime(symbol_names[symbol_number],0,time[bar_index],1,symbol_time)==1) { tmp_symbol_time[symbol_number].time[bar_index]=symbol_time[0]; break; } } //--- Copy the indicator value for(int i=0; i<attempts; i++) { if(CopyBuffer(symbol_handles[symbol_number],0,time[bar_index],1,atr_values)==1) { tmp_atr_values[symbol_number].value[bar_index]=atr_values[0]; break; } } } //--- If outside the area of the current time frame bars, set an empty value else tmp_atr_values[symbol_number].value[bar_index]=EMPTY_VALUE; }
und hier der Code der Funktion ProgressPercentage():
//+------------------------------------------------------------------+ //| Calculating progress percentage | //+------------------------------------------------------------------+ void ProgressPercentage(int bar_index,int symbol_number,double &percent) { string message_text=""; percent=(double(bar_index)/OC_rates_total)*100; //--- if(percent<=9.99) message_text="0"+DoubleToString(percent,0); else if(percent<99) message_text=DoubleToString(percent,0); else message_text="100"; //--- msg_last=msg_sync_update="Preparing data ("+(string)OC_rates_total+" bars) : "+ symbol_names[symbol_number]+ "("+(string)(symbol_number+1)+"/"+(string)SYMBOLS_COUNT+") - "+message_text+"% ... "; }
Im zweiten Hauptarbeitsgang der Funktion OnCalculate() werden die Zwischenspeicher des Indikators, die Indikatorpuffer, gefüllt:
//--- Fill indicator buffers for(int s=0; s<SYMBOLS_COUNT; s++) { //--- If the specified symbol does not exist, zero out the buffer if(symbol_names[s]==empty_symbol) ArrayInitialize(atr_buffers[s].data,EMPTY_VALUE); else { //--- Generate a message msg_last=msg_sync_update="Updating indicator data: "+ symbol_names[s]+"("+(string)(s+1)+"/"+(string)SYMBOLS_COUNT+") ... "; //--- Print the message ShowCanvasMessage(msg_sync_update); //--- Fill indicator buffers with values for(int i=limit; i<rates_total; i++) { FillIndicatorBuffers(i,s,time); //--- Check the subwindow size once every 2000 bars // and if the size has changed, adjust the canvas size to it if(i%2000==0) OnSubwindowChange(); } } }
Die hervorgehobene Zeile in dem Code oben enthält die Funktion FillIndicatorBuffers(). In ihr erfolgen die abschließenden Operationen, bevor die grafischen Reihen des Indikators in dem Diagramm abgebildet werden:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Filling indicator buffers | //+------------------------------------------------------------------+ void FillIndicatorBuffers(int bar_index,int symbol_number,datetime const &time[]) { //--- For the purpose of checking the obtained indicator value bool check_value=false; //--- Counter of the current time frame bars static int bars_count=0; //--- Zero out the counter of the current time frame bars at the beginning of the symbol's time series if(bar_index==0) bars_count=0; //--- If within the area of current time frame bars and the counter is smaller // than the specified indicator period, increase the counter if(bars_count<IndicatorPeriod && time[bar_index]>=limit_time[symbol_number]) bars_count++; //--- If within the indicator area and the time of the current symbol coincides with the time of the specified symbol if(bars_count>=IndicatorPeriod && time[bar_index]==tmp_symbol_time[symbol_number].time[bar_index]) { //--- If the value obtained is not empty if(tmp_atr_values[symbol_number].value[bar_index]!=EMPTY_VALUE) { check_value=true; atr_buffers[symbol_number].data[bar_index]=tmp_atr_values[symbol_number].value[bar_index]; } } //--- Set an empty value in case of failure to set a higher value if(!check_value) atr_buffers[symbol_number].data[bar_index]=EMPTY_VALUE; }
Am Ende der Funktion OnCalculate() müssen die Leinwand gelöscht, die Grenzen (Ebenen) festgelegt, die variablen Mitteilungen auf Null gesetzt und das Diagramm aktualisiert werden. Den Schlussakkord bildet die Ausgabe der Größe des Datenfeldes rates_total, wonach bei jeder weiteren Kursänderung oder bei jedem Zeitgeberereignis in der Funktion OnCalculate() nur der letzte Wert neu berechnet wird.
Diese Codezeilen müssen nach dem zweiten Hauptarbeitsgang vor dem von der Funktion ausgegebenen Wert eingefügt werden:
//--- Delete the canvas DeleteCanvas(); //--- Set indicator levels SetIndicatorLevels(); //--- Zero out variables msg_last=""; msg_sync_update=""; //--- Refresh the chart ChartRedraw();
Der Code der Funktion SetIndicatorLevels() zur Festlegung der waagerechten Grenzen (Ebenen) sieht aus wie folgt:
//+------------------------------------------------------------------------+ //| Setting indicator levels | //+------------------------------------------------------------------------+ void SetIndicatorLevels() { //--- Get the indicator subwindow number subwindow_number=ChartWindowFind(0,subwindow_shortname); //--- Set levels for(int i=0; i<LEVELS_COUNT; i++) CreateHorizontalLine(0,subwindow_number, prefix+"level_0"+(string)(i+1)+"", CorrectValueBySymbolDigits(indicator_levels[i]*_Point), 1,STYLE_DOT,clrLightSteelBlue,false,false,false,"\n"); } //+------------------------------------------------------------------------+ //| Adjusting the value based on the number of digits in the price (double)| //+------------------------------------------------------------------------+ double CorrectValueBySymbolDigits(double value) { return(_Digits==3 || _Digits==5) ? value*=10 : value; }
Der Code der Funktion CreateHorizontalLine() zur Festlegung einer senkrechten Linie mit vorgegebenen Eigenschaften:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Creating a horizontal line at the price level specified | //+------------------------------------------------------------------+ void CreateHorizontalLine(long chart_id, // chart id int window_number, // window number string object_name, // object name double price, // price level int line_width, // line width ENUM_LINE_STYLE line_style, // line style color line_color, // line color bool selectable, // cannot select the object if FALSE bool selected, // line is selected bool back, // background position string tooltip) // no tooltip if "\n" { //--- If the object has been created successfully if(ObjectCreate(chart_id,object_name,OBJ_HLINE,window_number,0,price)) { //--- set its properties ObjectSetInteger(chart_id,object_name,OBJPROP_SELECTABLE,selectable); ObjectSetInteger(chart_id,object_name,OBJPROP_SELECTED,selected); ObjectSetInteger(chart_id,object_name,OBJPROP_BACK,back); ObjectSetInteger(chart_id,object_name,OBJPROP_STYLE,line_style); ObjectSetInteger(chart_id,object_name,OBJPROP_WIDTH,line_width); ObjectSetInteger(chart_id,object_name,OBJPROP_COLOR,line_color); ObjectSetString(chart_id,object_name,OBJPROP_TOOLTIP,tooltip); } }
Die Funktionen zum Löschen grafischer Objekte:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Deleting levels | //+------------------------------------------------------------------+ void DeleteLevels() { for(int i=0; i<LEVELS_COUNT; i++) DeleteObjectByName(prefix+"level_0"+(string)(i+1)+""); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Deleting vertical lines of the beginning of the series | //+------------------------------------------------------------------+ void DeleteVerticalLines() { for(int s=0; s<SYMBOLS_COUNT; s++) DeleteObjectByName(prefix+symbol_names[s]+": begin time series"); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Deleting the object by name | //+------------------------------------------------------------------+ void DeleteObjectByName(string object_name) { //--- If such object exists if(ObjectFind(0,object_name)>=0) { //--- If an error occurred when deleting, print the relevant message if(!ObjectDelete(0,object_name)) Print("Error ("+IntegerToString(GetLastError())+") when deleting the object!"); } }
Die Funktion OnDeinit() muss um folgenden Code erweitert werden:
Jetzt ist alles fertig und kann eingehend geprüft werden. Die Höchstzahl der Balken in einem Fenster kann in den Einstellungen der Programminstanz auf dem Ausgabegerät (Terminal) unter der RegisterkarteDiagramme (Charts) festgelegt werden. Von der Anzahl der Balken im Fenster hängt ab, wie schnell der Indikator einsatzbereit ist.
Abb. 1. Festlegung der Höchstzahl an Balken in den Einstellungen der Programminstanz auf dem Ausgabegerät
Beim Laden des Indikators in das Diagramm wird in Prozent angegeben, wie die abwechselnde Aufbereitung der Daten für alle Kürzel fortschreitet:
Abb. 2. Fortschrittsmeldung auf der Leinwand während der Datenaufbereitung
Es folgt eine Bildschirmaufnahme von dem Indikator für einen Zeitraum mit Abtastintervallen von 20 Minuten:
Abb. 3. Mehrwährungsfähiger ATR-Indikator für einen Zeitraum mit Abtastintervallen von 20 Minuten
Der Beginn der „echten“ Balken wird im Diagramm durch senkrechte Linien gekennzeichnet. In der Bildschirmaufnahme unten wird deutlich, dass die „echten“ Balken für das Währungspaar NZDUSD (gelbe Linie) ab 2000 beginnen (vom Server MetaQuotes-Demo), für alle übrigen jedoch ab Anfang 1999, weswegen nur eine Linie zu sehen ist (alle an ein und demselben Datum). Ebenfalls sichtbar wird, dass die Abgrenzungen zwischen den Zeiträumen vor 1999 ein geringeres Intervall aufweisen, und wenn wir die Zeitpunkte des Auftretens der Balken analysieren, können wir uns davon überzeugen, dass es sich um Tagesbalken handelt.
Abb. 4. Der durch eine senkrechte Linie gekennzeichnete Anfang der „echten“ Balken für jedes Kürzel
Fazit
Damit kann dieser Beitrag beendet werden. Der beschriebene Quellcode befindet sich im Anhang und kann heruntergeladen werden. In einem weiteren Beitrag, werden wir versuchen, ein Handelssystem zur Analyse von Kursschwankungen umzusetzen, um zu sehen, was dabei herauskommt.
