Das MQL5-Kochbuch: Entwicklung eines mehrwährungsfähigen Kursschwankungsindikators in MQL5

Einleitung

In diesem Beitrag befassen wir uns mit der Entwicklung eines mehrwährungsfähigen Kursschwankungsindikators. Jemanden, der gerade erst beginnt, in MQL5 zu programmieren, kann die Entwicklung von Indikatoren für mehrere Währungen vor einige Schwierigkeiten stellen, aber nach der Lektüre dieses Beitrages sollte alles wesentlich einfacher sein. Die grundlegenden Fragen bei der Entwicklung mehrwährungsfähiger Indikatoren beziehen sich auf die Abstimmung der Daten anderer Kürzel auf die des aktuellen Kürzels, die Lösung des Problems des Nichtvorhandenseins eines Teils der Indikatordaten sowie auf die Ermittlung des Anfangs der „echten“ Balken des jeweiligen Zeitraums. All das wird in dem hier vorliegenden Beitrag ausführlich behandelt.

Die Werte des Indikators Average True Range (ATR) sind bereits für jedes Kürzel bzw. jeden Bezeichner berechnet, wenn wir sie erhalten. Als Beispiel nehmen wir sechs Kürzel, deren Bezeichnungen in den externen Indikatorparametern angegeben werden können. Die Richtigkeit der eingegebenen Bezeichnungen wird überprüft. Sollte eines der in den Parametern angegebenen Kürzel in der allgemeinen Aufstellung nicht vorhanden sein, so werden zu diesem keine Berechnungen durchgeführt. Alle gefundenen Kürzel werden in dem Fenster der Marktübersicht (Market Watch) abgelegt, sofern sie dort nicht bereits vorhanden sind.

In dem vorhergehenden Beitrag mit dem Titel Das MQL5-Kochbuch: Steuerelemente des Indikatorunterfensters - Die Bildlaufleiste wurde die Leinwand bereits vorgestellt, auf der wir Text ausgeben und sogar zeichnen können. Hier werden wir nicht auf der Leinwand zeichnen, sondern stattdessen Meldungen zum Stand der Programmausführung ausgeben, die uns helfen zu verstehen, was gerade vor sich geht.

Der Ablauf der Entwicklung des Indikators

Beginnen wir mit der Entwicklung des Programms. Legen Sie mithilfe des MQL5-Assistenten eine Schablone, ein Template, für einen benutzerdefinierten Indikator an. Nach einigen geringfügigen Anpassungen müsste etwa Folgendes herauskommen:

#property copyright "Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property indicator_minimum 0 #property indicator_buffers 6 #property indicator_plots 6 int OnInit () { return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { return (rates_total); } void OnTimer () { }

Wir werden diese Schablone mit allem füllen, was erforderlich ist, damit unsere Idee Wirklichkeit wird. Die Notwendigkeit des Vorhandenseins eines Zeitgebers wird in diesem Beitrag weiter untersucht. Ganz am Anfang, gleich nach den besonderen Eigenschaften des Indikators fügen wir folgende Konstanten hinzu:

#define RESET 0 #define LEVELS_COUNT 6 #define SYMBOLS_COUNT 6

Die Konstante LEVELS_COUNT enthält den Wert der Anzahl der Grenzen (Ebenen), die durch grafische Objekte der Art „waagerechte Linie“ (OBJ_HLINE) wiedergegeben werden. In den externen Indikatorparametern können die Werte für diese Grenzen (Ebenen) eingegeben werden.

Wir hängen an unser Projekt eine Datei mit der für die Arbeit mit benutzerdefinierten Grafiken erforderlichen Klasse an:

#include <Canvas\Canvas.mqh>

In den externen Parametern werden der Mittelungszeitraum für den Kursschwankungsindikator iATR sowie die Bezeichnungen der Kürzel, deren Schwankungen abgebildet werden sollen, und die Werte der waagerechten Linien angegeben. Die Nummerierung der Kürzel beginnt mit 2, da das erste dasjenige ist, auf dessen Diagramm der Indikator geladen wird.

input int IndicatorPeriod= 14 ; sinput string dlm01= "" ; input string Symbol02 = "GBPUSD" ; input string Symbol03 = "AUDUSD" ; input string Symbol04 = "NZDUSD" ; input string Symbol05 = "USDCAD" ; input string Symbol06 = "USDCHF" ; sinput string dlm02= "" ; input int Level01 = 10 ; input int Level02 = 50 ; input int Level03 = 100 ; input int Level04 = 200 ; input int Level05 = 400 ; input int Level06 = 600 ;

Weiterhin müssen im Code alle für die Arbeit benötigten globalen Variablen und Datenfelder angelegt werden. Sie werden alle in den unten aufgeführten Code ausführlich kommentiert und vorgestellt:

CCanvas canvas; int OC_rates_total = 0 ; int OC_prev_calculated = 0 ; datetime OC_time[]; double OC_open[]; double OC_high[]; double OC_low[]; double OC_close[]; long OC_tick_volume[]; long OC_volume[]; int OC_spread[]; struct buffers { double data[];}; buffers atr_buffers[SYMBOLS_COUNT]; struct temp_time { datetime time[];}; temp_time tmp_symbol_time[SYMBOLS_COUNT]; struct temp_atr { double value[];}; temp_atr tmp_atr_values[SYMBOLS_COUNT]; datetime series_first_date[SYMBOLS_COUNT]; datetime series_first_date_last[SYMBOLS_COUNT]; datetime limit_time[SYMBOLS_COUNT]; int indicator_levels[LEVELS_COUNT]; string symbol_names[SYMBOLS_COUNT]; int symbol_handles[SYMBOLS_COUNT]; color line_colors[SYMBOLS_COUNT]={ clrRed , clrDodgerBlue , clrLimeGreen , clrGold , clrAqua , clrMagenta }; string empty_symbol= "EMPTY" ; int subwindow_number = WRONG_VALUE ; int chart_width = 0 ; int subwindow_height = 0 ; int last_chart_width = 0 ; int last_subwindow_height = 0 ; int subwindow_center_x = 0 ; int subwindow_center_y = 0 ; string subwindow_shortname = "MS_ATR" ; string prefix =subwindow_shortname+ "_" ; string canvas_name =prefix+ "canvas" ; color canvas_background = clrBlack ; uchar canvas_opacity = 190 ; int font_size = 16 ; string font_name = "Calibri" ; ENUM_COLOR_FORMAT clr_format = COLOR_FORMAT_ARGB_RAW ; string msg_invalid_handle = "Invalid indicator handle! Please wait..." ; string msg_prepare_data = "Preparing data! Please wait..." ; string msg_not_synchronized = "Unsynchronized data! Please wait..." ; string msg_load_data = "" ; string msg_sync_update = "" ; string msg_last = "" ; int terminal_max_bars= 0 ;

Beim Laden des Indikators in das Diagramm werden in der Funktion OnInit() folgende Maßnahmen ausgeführt:

die Einstellung der Indikatoreigenschaften;

die Festlegung der Datenfelder zur Abbildung grafischer Reihen;

die Bereitstellung der Datenfelder;

das Hinzufügen der in den externen Parametern angegebenen Kürzel in dem Fenster für die Marktübersicht (Market Watch);

(Market Watch); die Überprüfung der Richtigkeit der Parameter und der erste Versuch, die Indikatorbezeichner zu beziehen.

Praktischer wäre es, all dies in einzelne Funktionen aufzuspalten. In der Folge erhält der Code der Funktion OnInit() eine gut lesbare Form, wie man hier sehen kann:

int OnInit () { if (!CheckInputParameters()) return ( INIT_PARAMETERS_INCORRECT ); EventSetTimer ( 1 ); canvas.FontSet(font_name,font_size, FW_NORMAL ); InitArrays(); InitSymbolNames(); InitLevels(); GetIndicatorHandles(); SetIndicatorProperties(); terminal_max_bars= TerminalInfoInteger ( TERMINAL_MAXBARS ); Comment ( "" ); ChartRedraw (); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Wir betrachten die benutzerdefinierten Funktionen in dem obigen Code eingehender. In der Funktion CheckInputParameters() erfolgt die Überprüfung der externen Parameter auf ihre Richtigkeit. In unserem Fall wird nur ein Parameter geprüft, der Zeitraum des IndikatorsATR. Ich habe den Grenzwert auf 500 festgelegt. Das bedeutet, dass der Indikator, wenn ein größerer Zeitraum eingestellt wird, seine Tätigkeit einstellt und sowohl im Protokoll als auch in dem Kommentar auf dem Diagramm eine Meldung über den Grund des Programmabbruchs erscheint. Unten folgt der Code der Funktion CheckInputParameters().

bool CheckInputParameters() { if (IndicatorPeriod> 500 ) { Comment ( "Decrease the indicator period! Indicator Period: " ,IndicatorPeriod, "; Limit: 500;" ); printf ( "Decrease the indicator period! Indicator Period: %d; Limit: %d;" ,IndicatorPeriod, 500 ); return ( false ); } return ( true ); }

Übrigens muss man für den schnelleren Übergang zur Definition einer bestimmten Funktion den Mauszeiger auf die Bezeichnung der Funktion setzen und die Tastenkombination Alt+G betätigen oder mit der rechten Maustaste das Kontextmenü der gewünschten Funktion aufrufen und dortWeiter zur Definition (Go to Definition) auswählen. Wenn sich die Definition der Funktion in einer anderen Datei befindet, wird diese Datei in dem Bearbeitungsprogramm geöffnet. Ebenso können verknüpfte Bibliotheken und Klassen geöffnet werden. Das ist überaus praktisch.

Es folgen drei Funktionen zur Bereitstellung der Datenfelder: InitArrays(), InitSymbolNames() und InitLevels(). Ihre entsprechenden Programmcodes werden unten aufgeführt:

void InitArrays() { ArrayInitialize (limit_time, NULL ); ArrayInitialize (series_first_date, NULL ); ArrayInitialize (series_first_date_last, NULL ); ArrayInitialize (symbol_handles, INVALID_HANDLE ); for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) ArrayInitialize (atr_buffers[s].data, EMPTY_VALUE ); } void InitSymbolNames() { symbol_names[ 0 ]=AddSymbolToMarketWatch( _Symbol ); symbol_names[ 1 ]=AddSymbolToMarketWatch(Symbol02); symbol_names[ 2 ]=AddSymbolToMarketWatch(Symbol03); symbol_names[ 3 ]=AddSymbolToMarketWatch(Symbol04); symbol_names[ 4 ]=AddSymbolToMarketWatch(Symbol05); symbol_names[ 5 ]=AddSymbolToMarketWatch(Symbol06); } void InitLevels() { indicator_levels[ 0 ]=Level01; indicator_levels[ 1 ]=Level02; indicator_levels[ 2 ]=Level03; indicator_levels[ 3 ]=Level04; indicator_levels[ 4 ]=Level05; indicator_levels[ 5 ]=Level06; }

In der Funktion InitSymbolNames() kommt eine weitere benutzerdefinierte Funktion zur Anwendung, die Funktion AddSymbolToMarketWatch(). In ihr wird die Bezeichnung des Währungspaares (Kürzels) weitergegeben, und wenn dieses in der allgemeinen Aufstellung aufgeführt ist, wird es in das Fenster der Marktübersicht eingestellt und die Funktion gibt eine Zeile mit der Bezeichnung des Kürzels aus. Ist dieses Kürzel nicht vorhanden, so gibt die Funktion die Zeichenfolge EMPTY aus, und in der Folge werden bei der Überprüfung der anderen Funktionen in Bezug auf dieses Element in dem Datenfeld mit den Kürzeln keinerlei Handlungen ausgeführt.

string AddSymbolToMarketWatch( string symbol) { int total= 0 ; string name= "" ; if (symbol== "" ) return (empty_symbol); total= SymbolsTotal ( false ); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { name= SymbolName (i, false ); if (name==symbol) { SymbolSelect (name, true ); return (name); } } return (empty_symbol); }

GetIndicatorHandles() ist eine weitere Funktion, die bei der Bereitstellung des Indikators aufgerufen wird. In ihr erfolgt der Versuch, die Bezeichner des Indikators ATR für jedes angegebene Kürzel zu beziehen. Konnte der Bezeichner für ein Kürzel nicht bezogen werden, gibt die Funktion „false“ aus, was jedoch in OnInit() nicht weiterverarbeitet wird, da das Vorhandensein der Bezeichner auch noch in anderen Teilen des Programms überprüft wird.

bool GetIndicatorHandles() { bool valid_handles= true ; for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) { if (symbol_names[s]!=empty_symbol) { if (symbol_handles[s]== INVALID_HANDLE ) { symbol_handles[s]= iATR (symbol_names[s], Period (),IndicatorPeriod); if (symbol_handles[s]== INVALID_HANDLE ) valid_handles= false ; } } } if (!valid_handles) { msg_last=msg_invalid_handle; ShowCanvasMessage(msg_invalid_handle); } return (valid_handles); }

Die Funktion ShowCanvasMessage() sehen wir uns später mit den übrigen Funktionen für die Arbeit mit der „Leinwand“ an.

Die Indikatoreigenschaften werden in der Funktion SetIndicatorProperties() eingerichtet. Da die Eigenschaften für jede grafische Reihe gleichartig sind, ist es praktischer, das alles in Zyklen abzuarbeiten:

void SetIndicatorProperties() { IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME ,subwindow_shortname); IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , _Digits ); for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) SetIndexBuffer (s,atr_buffers[s].data, INDICATOR_DATA ); for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) PlotIndexSetString (s, PLOT_LABEL , "ATR (" + IntegerToString (s)+ ", " +symbol_names[s]+ ")" ); for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) PlotIndexSetInteger (s, PLOT_DRAW_TYPE , DRAW_LINE ); for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) PlotIndexSetInteger (s, PLOT_LINE_WIDTH , 1 ); for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) PlotIndexSetInteger (s, PLOT_LINE_COLOR ,line_colors[s]); for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) PlotIndexSetDouble (s, PLOT_EMPTY_VALUE , EMPTY_VALUE ); }

Nach der erfolgreichen Programmbereitstellung erfolgt zwangsläufig der erste Aufruf der Funktion OnCalculate(). Die Variable prev_calculated weist beim ersten Aufruf der Funktion den Wert „0“ auf. Sie wird ebenfalls genullt, wenn ein zu weit zurückreichender Kursverlauf geladen wird oder die Lücken in einem Verlauf aufgefüllt werden. In diesen Fällen werden die Indikatorzwischenspeicher vollständig neu berechnet. Falls dieser Parameter einen anderen Wert als Null aufweist, das heißt, wenn das Ergebnis der vorhergehenden Ausgabe eben dieser Funktion, das die Größe der eingehenden Zeitreihen wiedergibt, reicht es aus, den jeweils letzten Wert der Zwischenspeicher (Puffer) zu aktualisieren.

Möglicherweise gelingt es nicht immer, alle Berechnungen beim ersten Mal korrekt auszuführen. In diesem Fall verwenden wir die den Wert Null enthaltende Konstante RESET um zum Ausgang zurückzukehren. Beim nächsten Aufruf von OnCalculate() (etwa bei der nächsten Kursänderung) enthält der Parameter prev_calculated den Wert „0“, was bedeutet, dass vor der Ausgabe der grafischen Reihe des Indikators auf dem Bildschirm ein weiterer Versuch zur Ausführung aller erforderlichen Berechnungen nötig sein wird.

Aber wenn der Markt geschlossen ist, und keine Kursänderungen stattfinden, bleibt das Diagramm ebenso leer wie nach fehlgeschlagenen Berechnungen. Es ist in diesem Fall nicht schwer, den Befehl zu einem erneuten Versuch zu erteilen, wir müssen lediglich den Diagrammzeitraum manuell umschalten. Aber wir gehen einen anderen Weg. Genau dazu wurde die Zeitgeberfunktion OnTimer() in den Anfang der Schablone aufgenommen, während das Intervall der Funktion OnInit() auf eine Sekunde eingestellt wird.

Der Zeitgeber überprüft jede Sekunde einmal, ob von der Funktion OnCalculate() der Wert „0“ ausgegeben wurde. Dazu schreiben wir die Funktion CopyDataOnCalculate(), durch die alle Parameter aus OnCalculate() in die gleichnamigen globalen Variablen und Datenfelder mit dem Präfix OC_ kopiert werden.

void CopyDataOnCalculate( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { OC_rates_total=rates_total; OC_prev_calculated=prev_calculated; ArrayCopy (OC_time,time); ArrayCopy (OC_open,open); ArrayCopy (OC_high,high); ArrayCopy (OC_low,low); ArrayCopy (OC_close,close); ArrayCopy (OC_tick_volume,tick_volume); ArrayCopy (OC_volume,volume); ArrayCopy (OC_spread,spread); }

Der Aufruf dieser Funktion muss ganz am Anfang des Hauptteils der Funktion OnCalculate() erfolgen. Dort muss ebenfalls eine weitere benutzerdefinierte Funktion untergebracht werden, und zwar ResizeCalculatedArrays(), in der die Größe für die Datenfelder zur Aufbereitung der Daten eingestellt wird, bevor sie in den Indikatorzwischenspeicher abgelegt werden. Die Größe dieser Datenfelder muss der Größe der eingehenden Zeitreihen entsprechen.

void ResizeCalculatedArrays() { for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) { ArrayResize (tmp_symbol_time[s].time,OC_rates_total); ArrayResize (tmp_atr_values[s].value,OC_rates_total); } }

Außerdem legen wir die Funktion ZeroCalculatedArrays() an, die die Datenfelder zur Aufbereitung der Daten vor ihrer Ausgabe auf dem Bildschirm mit Werten von „0“ bereitstellt.

void ZeroCalculatedArrays() { for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) { ArrayInitialize (tmp_symbol_time[s].time, NULL ); ArrayInitialize (tmp_atr_values[s].value, EMPTY_VALUE ); } }

Und genau diese Funktion wird auch zur vorläufigen Nullsetzung der Indikatorpuffer verwendet. Wir nennen sie ZeroIndicatorBuffers().

void ZeroIndicatorBuffers() { for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) ArrayInitialize (atr_buffers[s].data, EMPTY_VALUE ); }

Im Augenblick hat die Funktion OnCalculate() die unten vorgestellte Form. Zudem habe ich die grundlegenden Operationen mit später zu füllenden Hinweisen versehen (in Form von Kommentaren mit darunter stehenden Auslassungspunkten).

int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { int limit= 0 ; CopyDataOnCalculate(rates_total,prev_calculated, time,open,high,low,close, tick_volume,volume,spread); ResizeCalculatedArrays(); if (prev_calculated== 0 ) { ZeroCalculatedArrays(); ZeroIndicatorBuffers(); OC_prev_calculated=rates_total; } else limit=prev_calculated- 1 ; return (rates_total); }

Der Code der Funktion OnTimer() sieht momentan wie folgt aus:

void OnTimer () { if (OC_prev_calculated== 0 ) { OnCalculate (OC_rates_total,OC_prev_calculated, OC_time,OC_open,OC_high,OC_low,OC_close, OC_tick_volume,OC_volume,OC_spread); } }

Wir kommen jetzt zu den übrigen Funktionen, die zum Einsatz kommen, wenn die Variable prev_calculated den Wert „0“ hat. In diesen Funktionen werden:

die benötigte Anzahl an Daten (Balken) geladen und gebildet;

das Vorhandensein aller Bezeichner (handle) geprüft;

die Bereitschaft der erforderlichen Datenmenge geprüft;

die Daten mit dem Server abgeglichen (synchronisiert);

die Balken festgelegt, aus denen die Abbildung der grafischen Reihen erfolgt.

Darüber hinaus wird zu jedem Kürzel der erste „echte“ Balken ermittelt. Die kurze Definition habe ich mir ausgedacht, um das weitere Vorgehen zu vereinfachen. Das bedeutet Folgendes. Alle Zeiträume in MetaTrader 5 beruhen auf Minutendaten. Aber wenn zum Beispiel auf dem Server ab 1993 Tagesdaten vorhanden sind, Minutendaten dagegen erst seit 2000, werden, wenn, sagen wir, ein Stundenzeitraum in das Diagramm aufgenommen werden soll, die Balken erst ab dem Beginn der Minutendaten, also ab 2000, angelegt. Alles, was vor 2000 liegt, wird entweder in Form von Tagesdaten oder in Form der dem aktuellen Zeitraum am nächsten kommenden Daten wiedergegeben. Deshalb sollten zu den nicht zu dem aktuellen Zeitraum gehörenden Daten keine Indikatordaten abgebildet werden, um keine Verwirrung zu stiften. Genau dazu ermitteln wir den ersten „echten“ Balken des aktuellen Zeitraums und kennzeichnen ihn durch eine senkrechte Linie in derselben Farbe wie der Indikatorzwischenspeicher für das Kürzel.

Zur Entwicklung automatischer Handelssysteme ist die Ermittlung „echter“ Balken ebenfalls wichtig, da, wenn die Parameter für einen bestimmten Zeitraum ermittelt werden, die Daten aus anderen Zeiträumen unangemessen sind.

Bevor die oben dargestellten Überprüfungen vorgenommen werden, wird in dem Unterfenster des Indikators eine Leinwand angelegt. Deshalb programmieren wir zunächst alle Funktionen, die nötig sind, um die Leinwand zu verwalten. Vor der Einfügung der Leinwand in das Unterfenster müssen ihre Maße sowie die Koordinaten zur Anzeige von Textmitteilungen auf der Leinwand festgelegt werden. Dazu dient die Funktion GetSubwindowGeometry(), wir schreiben:

void GetSubwindowGeometry() { subwindow_number= ChartWindowFind ( 0 ,subwindow_shortname); chart_width=( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS ); subwindow_height=( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ,subwindow_number); subwindow_center_x=chart_width/ 2 ; subwindow_center_y=subwindow_height/ 2 ; }

Sobald die Eigenschaften des Unterfensters bekannt sind, kann die Leinwand hinzugefügt werden. Ihr Hintergrund ist 100% transparent (Deckkraft = 0) und wird erst sichtbar, wenn das Laden und Anlegen der Daten beginnt, damit der Anwender weiß, was gerade vorgeht. In sichtbarem Zustand beträgt die Deckkraft der Leinwand 190. Der Einstellungsbereich für die Deckkraft reicht von 0 bis 255. Ausführliche Informationen dazu bietet die Darstellung der Funktion ColorToARGB() in der „Hilfe“ zu dem Programm.

Um die Leinwand einrichten zu können, schreiben wir die Funktion SetCanvas():

void SetCanvas() { if ( ObjectFind ( 0 ,canvas_name)< 0 ) { canvas.CreateBitmapLabel( 0 ,subwindow_number,canvas_name, 0 , 0 ,chart_width,subwindow_height,clr_format); canvas.Erase( ColorToARGB (canvas_background, 0 )); canvas.Update(); } }

Außerdem benötigen wir eine Funktion, die überprüft, ob die Größe des Unterfensters verändert wurde. Wenn dem so sein sollte, wird die Größe der Leinwand automatisch an die neue Größe des Unterfensters angepasst. Wir nennen diese Funktion OnSubwindowChange():

void OnSubwindowChange() { GetSubwindowGeometry(); if (! SubwindowSizeChanged() ) return ; if (subwindow_height< 1 || subwindow_center_y< 1 ) return ; ResizeCanvas(); ShowCanvasMessage(msg_last); }

Die in dem vorstehenden Code gekennzeichneten Funktionen können unten eingehender betrachtet werden. Achten Sie bitte darauf, welche Überprüfungen vor der Änderung der Größe des Unterfensters vorgenommen werden. Sollten sich Eigenschaften als unrichtig erweisen, stellt die Funktion ihre Arbeit ein.

Hier ist der Code der Funktion SubwindowSizeChanged():

bool SubwindowSizeChanged() { if (last_chart_width==chart_width && last_subwindow_height==subwindow_height) return ( false ); else { last_chart_width=chart_width; last_subwindow_height=subwindow_height; } return ( true ); }

Und hier der Code der Funktion ResizeCanvas():

void ResizeCanvas() { if ( ObjectFind ( 0 ,canvas_name)==subwindow_number) canvas.Resize(chart_width,subwindow_height); }

Und zu guter Letzt der Code der Funktion ShowCanvasMessage(), die bisher ebenfalls beim Bezug der Bezeichner der Indikatoren verwendet wurde:

void ShowCanvasMessage( string message_text) { GetSubwindowGeometry(); if ( ObjectFind ( 0 ,canvas_name)==subwindow_number) { if (message_text!= "" && subwindow_center_x> 0 && subwindow_center_y> 0 ) { canvas.Erase( ColorToARGB (canvas_background,canvas_opacity)); canvas. TextOut (subwindow_center_x,subwindow_center_y,message_text, ColorToARGB ( clrRed ), TA_CENTER | TA_VCENTER ); canvas.Update(); } } }

Entfernt wird Leinwand, indem wir sie vollständig ausblenden. Dazu muss der aktuelle Wert der Deckkraft vor dem Löschen in dem Zyklus unter Aktualisierung der Leinwand bei jeder Iteration schrittweise auf Null herabgesetzt werden.

Es folgt der Code der Funktion DeleteCanvas():

void DeleteCanvas() { if ( ObjectFind ( 0 ,canvas_name)> 0 ) { for ( int i=canvas_opacity; i> 0 ; i-= 5 ) { canvas.Erase( ColorToARGB (canvas_background,( uchar )i)); canvas.Update(); } canvas.Destroy(); } }

Als Nächstes betrachten wir alle Funktionen, die zur Prüfung der Bereitschaft der Daten vor ihrer Eintragung in die Indikatorpuffer sowie ihrer Abbildung im Diagramm erforderlich sind. Den Anfang macht die Funktion LoadAndFormData(). In ihr wird die Größe des Datenfeldes mit den Daten des aktuellen Kürzels mit den vorliegenden Daten zu anderen Kürzeln verglichen. Gegebenenfalls wird veranlasst, Daten vom Server herunterzuladen. Zu Studienzwecken ist der Code mit umfangreichen Kommentaren versehen.

void LoadAndFormData() { int bars_count= 100 ; for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) { int attempts = 0 ; int array_size = 0 ; datetime firstdate_server = NULL ; datetime firstdate_terminal= NULL ; SeriesInfoInteger (symbol_names[s], Period (), SERIES_FIRSTDATE ,firstdate_terminal); SeriesInfoInteger (symbol_names[s], Period (), SERIES_SERVER_FIRSTDATE ,firstdate_server); msg_last=msg_load_data= "Loading and generating data: " + symbol_names[s]+ "(" +( string )(s+ 1 )+ "/" +( string )SYMBOLS_COUNT+ ") ... " ; ShowCanvasMessage(msg_load_data); while (array_size<OC_rates_total && firstdate_terminal-firstdate_server> PeriodSeconds ()*bars_count) { datetime copied_time[]; SeriesInfoInteger (symbol_names[s], Period (), SERIES_FIRSTDATE ,firstdate_terminal); if ( CopyTime (symbol_names[s], Period (), 0 ,array_size+bars_count,copied_time)!=- 1 ) { if (copied_time[ 0 ]- PeriodSeconds ()*bars_count<OC_time[ 0 ]) break ; if ( ArraySize (copied_time)==array_size) attempts++; else array_size= ArraySize (copied_time); if (attempts== 100 ) { attempts= 0 ; break ; } } if (!(array_size% 2000 )) OnSubwindowChange(); } } }

Nachdem der Versuch unternommen wurde, die erforderliche Datenmenge herunterzuladen, wird das Vorhandensein der Indikatorbezeichner erneut geprüft. Dazu dient die oben bereits besprochenen Funktion GetIndicatorHandles().

Nach der Überprüfung der Bezeichner prüft das Programm mithilfe der Funktion CheckAvailableData() die Verfügbarkeit der Daten zu den angegebenen Kürzeln sowie die Indikatorwerte zu jedem Kürzel. Unten besteht Gelegenheit, sich genauer anzusehen, wie das geschieht:

bool CheckAvailableData() { for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) { if (symbol_names[s]!=empty_symbol) { double data[]; datetime time[]; int calculated_values = 0 ; int available_bars = 0 ; datetime firstdate_terminal= NULL ; calculated_values= BarsCalculated (symbol_handles[s]); firstdate_terminal=( datetime ) SeriesInfoInteger (symbol_names[s], Period (), SERIES_TERMINAL_FIRSTDATE ); available_bars= Bars (symbol_names[s], Period (),firstdate_terminal, TimeCurrent ()); for ( int i= 0 ; i< 5 ; i++) { if ( CopyTime (symbol_names[s], Period (), 0 ,available_bars,time)!=- 1 ) { if ( ArraySize (time)>=available_bars) break ; } } for ( int i= 0 ; i< 5 ; i++) { if ( CopyBuffer (symbol_handles[s], 0 , 0 ,calculated_values,data)!=- 1 ) { if ( ArraySize (data)>=calculated_values) break ; } } if ( ArraySize (time)<available_bars || ArraySize (data)<calculated_values) { msg_last=msg_prepare_data; ShowCanvasMessage(msg_prepare_data); OC_prev_calculated= 0 ; return ( false ); } } } return ( true ); }

Die Funktion CheckAvailableData() unterbindet die Ausführung weiterer Berechnungen, solange nicht zu allen Kürzeln Daten bereitstehen. Alle Prüffunktionen gehen ähnlich vor.

Die nächste Funktion benötigen wir zur Überwachung des Ereignisses des Ladens eines weiter zurückreichenden Kursverlaufs. Wir nennen sie CheckEventLoadHistory(). Wenn eine größere Datenmenge geladen wird, muss der Indikator vollständig neuberechnet werden. Der Quellcode für diese Funktion folgt sofort:

bool CheckLoadedHistory() { bool loaded= false ; for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) { if (symbol_names[s]!=empty_symbol) { if (OC_prev_calculated== 0 ) { series_first_date[s]=( datetime ) SeriesInfoInteger (symbol_names[s], Period (), SERIES_FIRSTDATE ); if (series_first_date_last[s]== NULL ) series_first_date_last[s]=series_first_date[s]; } else { series_first_date[s]=( datetime ) SeriesInfoInteger (symbol_names[s], Period (), SERIES_FIRSTDATE ); if (series_first_date_last[s]>series_first_date[s]) { Print ( "(" ,symbol_names[s], "," ,TimeframeToString( Period ()), ") > A deeper history has been loaded/generated: " , series_first_date_last[s], " > " ,series_first_date[s]); series_first_date_last[s]=series_first_date[s]; loaded= true ; } } } } if (loaded) return ( false ); return ( true ); }

Jetzt schreiben wir eine Funktion zur Überprüfung der Synchronizität der Daten auf dem Ausgabegerät und dem Server. Diese Überprüfung erfolgt nur bei bestehender Verbindung mit dem Server. Es folgt der Code der Funktion CheckSymbolIsSynchronized():

bool CheckSymbolIsSynchronized() { if ( TerminalInfoInteger ( TERMINAL_CONNECTED )) { for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) { if (symbol_names[s]!=empty_symbol) { if (! SeriesInfoInteger (symbol_names[s], Period (), SERIES_SYNCHRONIZED )) { msg_last=msg_not_synchronized; ShowCanvasMessage(msg_not_synchronized); return ( false ); } } } } return ( true ); }

Die Hilfsfunktion zur Umwandlung des Zeitraums in eine Zeichenfolge (Zeile) entnehmen wir vorhergehenden Artikeln aus der Reihe „Das MQL5-Kochbuch“:

string TimeframeToString( ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { string str= "" ; if (timeframe== WRONG_VALUE || timeframe== NULL ) timeframe= Period (); switch (timeframe) { case PERIOD_M1 : str= "M1" ; break ; case PERIOD_M2 : str= "M2" ; break ; case PERIOD_M3 : str= "M3" ; break ; case PERIOD_M4 : str= "M4" ; break ; case PERIOD_M5 : str= "M5" ; break ; case PERIOD_M6 : str= "M6" ; break ; case PERIOD_M10 : str= "M10" ; break ; case PERIOD_M12 : str= "M12" ; break ; case PERIOD_M15 : str= "M15" ; break ; case PERIOD_M20 : str= "M20" ; break ; case PERIOD_M30 : str= "M30" ; break ; case PERIOD_H1 : str= "H1" ; break ; case PERIOD_H2 : str= "H2" ; break ; case PERIOD_H3 : str= "H3" ; break ; case PERIOD_H4 : str= "H4" ; break ; case PERIOD_H6 : str= "H6" ; break ; case PERIOD_H8 : str= "H8" ; break ; case PERIOD_H12 : str= "H12" ; break ; case PERIOD_D1 : str= "D1" ; break ; case PERIOD_W1 : str= "W1" ; break ; case PERIOD_MN1 : str= "MN1" ; break ; } return (str); }

Und schließlich muss der erste echte Balken für jedes Kürzel ermittelt und vermerkt werden, indem wir ihn im Diagramm mit einer senkrechten Linie kennzeichnen. Dazu schreiben wir die Funktion DetermineFirstTrueBar() sowie die Hilfsfunktion GetFirstTrueBarTime(), die den Zeitpunkt des Auftretens des ersten echten Balkens ausgibt.

bool DetermineFirstTrueBar() { for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) { datetime time[]; int available_bars= 0 ; if (symbol_names[s]==empty_symbol) continue ; available_bars= Bars (symbol_names[s], Period ()); if ( CopyTime (symbol_names[s], Period (), 0 ,available_bars,time)<available_bars) return ( false ); limit_time[s]=GetFirstTrueBarTime(time); CreateVerticalLine( 0 , 0 ,limit_time[s],prefix+symbol_names[s]+ ": begin time series" , 2 , STYLE_SOLID ,line_colors[s], false , TimeToString (limit_time[s]), "

" ); } return ( true ); } datetime GetFirstTrueBarTime( datetime &time[]) { datetime true_period = NULL ; int array_size = 0 ; array_size= ArraySize (time); ArraySetAsSeries (time, false ); for ( int i= 1 ; i<array_size; i++) { if (time[i]-time[i- 1 ]== PeriodSeconds ()) { true_period=time[i]; break ; } } return (true_period); }

Den Zeitpunkt des Auftretens des ersten echten Balkens kennzeichnen wir im Diagramm mithilfe der Funktion CreateVerticalLine() durch eine senkrechte Linie:

void CreateVerticalLine( long chart_id, int window_number, datetime time, string object_name, int line_width, ENUM_LINE_STYLE line_style, color line_color, bool selectable, string description_text, string tooltip) { if ( ObjectCreate (chart_id,object_name, OBJ_VLINE ,window_number,time, 0 )) { ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_TIME ,time); ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_SELECTABLE ,selectable); ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_STYLE ,line_style); ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_WIDTH ,line_width); ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_COLOR ,line_color); ObjectSetString (chart_id,object_name, OBJPROP_TEXT ,description_text); ObjectSetString (chart_id,object_name, OBJPROP_TOOLTIP ,tooltip); } }

Damit sind die Prüffunktionen fertig. Im Ergebnis sieht der Teil des Codes der Funktion OnCalculate(), wenn die Variable prev_calculated gleich „0“ ist, jetzt folgendermaßen aus:

if (prev_calculated== 0 ) { ZeroCalculatedArrays(); ZeroIndicatorBuffers(); GetSubwindowGeometry(); SetCanvas(); LoadAndFormData(); if (!GetIndicatorHandles()) return (RESET); if (!CheckAvailableData()) return (RESET); if (!CheckLoadedHistory()) return (RESET); if (!CheckSymbolIsSynchronized()) return (RESET); if (!DetermineFirstTrueBar()) return (RESET); OC_prev_calculated=rates_total; }

Jedes Mal, wenn eine Überprüfung nicht erfolgreich endet, wird zum vorhergehenden Schritt zurückgegangen, um bei der nächsten Kursänderung oder dem nächsten Zeitgeberereignis einen weiterenn Versuch zu unternehmen. Im Zeitgeber muss auch die Überprüfung auf das Herunterladen eines weiter zurückreichenden Kursverlaufs außerhalb der Funktion OnCalculate() eingerichtet werden:

void OnTimer () { if (!CheckLoadedHistory()) OC_prev_calculated= 0 ; if (OC_prev_calculated== 0 ) { OnCalculate (OC_rates_total,OC_prev_calculated, OC_time,OC_open,OC_high,OC_low,OC_close, OC_tick_volume,OC_volume,OC_spread); } }

Bleiben noch die beiden Hauptarbeitsgänge (Zyklen) zu schreiben, um sie in die Funktion OnCalculate() einzufügen:

Im ersten Arbeitsgang erfolgt die Aufbereitung der Daten nach dem Grundsatz, den Wert mit allen Mitteln zu beziehen, um Lücken in der Reihe des Indikators zu vermeiden. Seinem Wesen nach ist er ganz einfach: es wird eine vorgegebene Anzahl von Versuchen unternommen, wenn der Wert nicht bezogen werden kann. In diesem Arbeitsgang werden die zeitlichen Werte der Kürzel und die Werte des Kursschwankungsindikators ( ATR ) in gesonderten Datenfeldern gespeichert.

) in gesonderten Datenfeldern gespeichert. In dem zweiten Hauptarbeitsgang brauchen wir beim Füllen der Indikatorpuffer die Zeitdatenfelder der anderen Kürzel zum Vergleich mit der Zeit des aktuellen Kürzels sowie zur Synchronisierung aller grafischen Reihen.

Der Code für den ersten Arbeitsgang sehen wir unten:

for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) { if (symbol_names[s]!=empty_symbol) { double percent= 0.0 ; msg_last=msg_sync_update= "Preparing data (" + IntegerToString (rates_total)+ " bars) : " + symbol_names[s]+ "(" +( string )(s+ 1 )+ "/" +( string )(SYMBOLS_COUNT)+ ") - 00% ... " ; ShowCanvasMessage(msg_sync_update); for ( int i=limit; i<rates_total; i++) { PrepareData(i,s,time); if (i% 1000 == 0 ) { ProgressPercentage(i,s,percent); ShowCanvasMessage(msg_sync_update); } if (i% 2000 == 0 ) OnSubwindowChange(); } } }

Die Hauptfunktion zum Kopieren und Speichern der Werte, PrepareData(), ist in dem Code oben besonders hervorgehoben. Es gibt noch eine weitere neue Funktion, die wir bisher noch nicht betrachtet haben, sie heißt ProgressPercentage() und berechnet den Stand der Ausführung des aktuellen Vorgangs in Prozent, damit der Anwender weiß, wie lange es dauern wird.

Es folgt der Code der Funktion PrepareData():

void PrepareData( int bar_index, int symbol_number, datetime const &time[]) { int attempts= 100 ; datetime symbol_time[]; double atr_values[]; if (time[bar_index]>=limit_time[symbol_number]) { for ( int i= 0 ; i<attempts; i++) { if ( CopyTime (symbol_names[symbol_number], 0 ,time[bar_index], 1 ,symbol_time)== 1 ) { tmp_symbol_time[symbol_number].time[bar_index]=symbol_time[ 0 ]; break ; } } for ( int i= 0 ; i<attempts; i++) { if ( CopyBuffer (symbol_handles[symbol_number], 0 ,time[bar_index], 1 ,atr_values)== 1 ) { tmp_atr_values[symbol_number].value[bar_index]=atr_values[ 0 ]; break ; } } } else tmp_atr_values[symbol_number].value[bar_index]= EMPTY_VALUE ; }

und hier der Code der Funktion ProgressPercentage():

void ProgressPercentage( int bar_index, int symbol_number, double &percent) { string message_text= "" ; percent=( double (bar_index)/OC_rates_total)* 100 ; if (percent<= 9.99 ) message_text= "0" + DoubleToString (percent, 0 ); else if (percent< 99 ) message_text= DoubleToString (percent, 0 ); else message_text= "100" ; msg_last=msg_sync_update= "Preparing data (" +( string )OC_rates_total+ " bars) : " + symbol_names[symbol_number]+ "(" +( string )(symbol_number+ 1 )+ "/" +( string )SYMBOLS_COUNT+ ") - " +message_text+ "% ... " ; }

Im zweiten Hauptarbeitsgang der Funktion OnCalculate() werden die Zwischenspeicher des Indikators, die Indikatorpuffer, gefüllt:

for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) { if (symbol_names[s]==empty_symbol) ArrayInitialize (atr_buffers[s].data, EMPTY_VALUE ); else { msg_last=msg_sync_update= "Updating indicator data: " + symbol_names[s]+ "(" +( string )(s+ 1 )+ "/" +( string )SYMBOLS_COUNT+ ") ... " ; ShowCanvasMessage(msg_sync_update); for ( int i=limit; i<rates_total; i++) { FillIndicatorBuffers(i,s,time); if (i% 2000 == 0 ) OnSubwindowChange(); } } }

Die hervorgehobene Zeile in dem Code oben enthält die Funktion FillIndicatorBuffers(). In ihr erfolgen die abschließenden Operationen, bevor die grafischen Reihen des Indikators in dem Diagramm abgebildet werden:

void FillIndicatorBuffers( int bar_index, int symbol_number, datetime const &time[]) { bool check_value= false ; static int bars_count= 0 ; if (bar_index== 0 ) bars_count= 0 ; if (bars_count<IndicatorPeriod && time[bar_index]>=limit_time[symbol_number]) bars_count++; if (bars_count>=IndicatorPeriod && time[bar_index]==tmp_symbol_time[symbol_number].time[bar_index]) { if (tmp_atr_values[symbol_number].value[bar_index]!= EMPTY_VALUE ) { check_value= true ; atr_buffers[symbol_number].data[bar_index]=tmp_atr_values[symbol_number].value[bar_index]; } } if (!check_value) atr_buffers[symbol_number].data[bar_index]= EMPTY_VALUE ; }

Am Ende der Funktion OnCalculate() müssen die Leinwand gelöscht, die Grenzen (Ebenen) festgelegt, die variablen Mitteilungen auf Null gesetzt und das Diagramm aktualisiert werden. Den Schlussakkord bildet die Ausgabe der Größe des Datenfeldes rates_total, wonach bei jeder weiteren Kursänderung oder bei jedem Zeitgeberereignis in der Funktion OnCalculate() nur der letzte Wert neu berechnet wird.

Diese Codezeilen müssen nach dem zweiten Hauptarbeitsgang vor dem von der Funktion ausgegebenen Wert eingefügt werden:

DeleteCanvas(); SetIndicatorLevels(); msg_last= "" ; msg_sync_update= "" ; ChartRedraw ();

Der Code der Funktion SetIndicatorLevels() zur Festlegung der waagerechten Grenzen (Ebenen) sieht aus wie folgt:

void SetIndicatorLevels() { subwindow_number= ChartWindowFind ( 0 ,subwindow_shortname); for ( int i= 0 ; i<LEVELS_COUNT; i++) CreateHorizontalLine( 0 ,subwindow_number, prefix+ "level_0" +( string )(i+ 1 )+ "" , CorrectValueBySymbolDigits(indicator_levels[i]* _Point ), 1 , STYLE_DOT , clrLightSteelBlue , false , false , false , "

" ); } double CorrectValueBySymbolDigits( double value) { return ( _Digits == 3 || _Digits == 5 ) ? value*= 10 : value; }

Der Code der Funktion CreateHorizontalLine() zur Festlegung einer senkrechten Linie mit vorgegebenen Eigenschaften:

void CreateHorizontalLine( long chart_id, int window_number, string object_name, double price, int line_width, ENUM_LINE_STYLE line_style, color line_color, bool selectable, bool selected, bool back, string tooltip) { if ( ObjectCreate (chart_id,object_name, OBJ_HLINE ,window_number, 0 ,price)) { ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_SELECTABLE ,selectable); ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_SELECTED ,selected); ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_BACK ,back); ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_STYLE ,line_style); ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_WIDTH ,line_width); ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_COLOR ,line_color); ObjectSetString (chart_id,object_name, OBJPROP_TOOLTIP ,tooltip); } }

Die Funktionen zum Löschen grafischer Objekte:

void DeleteLevels() { for ( int i= 0 ; i<LEVELS_COUNT; i++) DeleteObjectByName(prefix+ "level_0" +( string )(i+ 1 )+ "" ); } void DeleteVerticalLines() { for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) DeleteObjectByName(prefix+symbol_names[s]+ ": begin time series" ); } void DeleteObjectByName( string object_name) { if ( ObjectFind ( 0 ,object_name)>= 0 ) { if (! ObjectDelete ( 0 ,object_name)) Print ( "Error (" + IntegerToString ( GetLastError ())+ ") when deleting the object!" ); } }

Die Funktion OnDeinit() muss um folgenden Code erweitert werden:

Jetzt ist alles fertig und kann eingehend geprüft werden. Die Höchstzahl der Balken in einem Fenster kann in den Einstellungen der Programminstanz auf dem Ausgabegerät (Terminal) unter der RegisterkarteDiagramme (Charts) festgelegt werden. Von der Anzahl der Balken im Fenster hängt ab, wie schnell der Indikator einsatzbereit ist.





Abb. 1. Festlegung der Höchstzahl an Balken in den Einstellungen der Programminstanz auf dem Ausgabegerät

Nach der Festlegung der Höchstzahl an Balken muss das Ausgabegerät neugestartet werden, damit der Indikator die Änderungen wahrnimmt, ansonsten werden die vorhergehenden Werte verwendet.

Beim Laden des Indikators in das Diagramm wird in Prozent angegeben, wie die abwechselnde Aufbereitung der Daten für alle Kürzel fortschreitet:





Abb. 2. Fortschrittsmeldung auf der Leinwand während der Datenaufbereitung

Es folgt eine Bildschirmaufnahme von dem Indikator für einen Zeitraum mit Abtastintervallen von 20 Minuten:

Abb. 3. Mehrwährungsfähiger ATR-Indikator für einen Zeitraum mit Abtastintervallen von 20 Minuten

Der Beginn der „echten“ Balken wird im Diagramm durch senkrechte Linien gekennzeichnet. In der Bildschirmaufnahme unten wird deutlich, dass die „echten“ Balken für das Währungspaar NZDUSD (gelbe Linie) ab 2000 beginnen (vom Server MetaQuotes-Demo), für alle übrigen jedoch ab Anfang 1999, weswegen nur eine Linie zu sehen ist (alle an ein und demselben Datum). Ebenfalls sichtbar wird, dass die Abgrenzungen zwischen den Zeiträumen vor 1999 ein geringeres Intervall aufweisen, und wenn wir die Zeitpunkte des Auftretens der Balken analysieren, können wir uns davon überzeugen, dass es sich um Tagesbalken handelt.

Abb. 4. Der durch eine senkrechte Linie gekennzeichnete Anfang der „echten“ Balken für jedes Kürzel

Fazit

Damit kann dieser Beitrag beendet werden. Der beschriebene Quellcode befindet sich im Anhang und kann heruntergeladen werden. In einem weiteren Beitrag, werden wir versuchen, ein Handelssystem zur Analyse von Kursschwankungen umzusetzen, um zu sehen, was dabei herauskommt.