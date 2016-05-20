Das MQL5-Kochbuch – Mehrwährungsfähiger Expert Advisor und die Arbeit mit Pending Orders in MQL5

Einleitung

Diesmal werden wir einen mehrwährungsfähigen Expert Advisor mit einem Handelsalgorithmus erstellen, der auf der Arbeit mit den Pending Orders Buy Stop und Sell Stop basiert. Das Muster, das wir erstellen werden, dient dem untertägigen Handel bzw. Tests. Folgende Themen werden in diesem Beitrag erörtert:

Der Handel in einem festgelegten Zeitbereich. Wir erstellen eine Funktion, die es uns ermöglicht, die Zeit des Anfangs und der Beendigung des Handels festzulegen. Dabei kann es sich beispielsweise um die Zeit europäischer oder amerikanischer Handelssitzungen handeln. Es wird bestimmt eine Möglichkeit geben, den am besten geeigneten Zeitbereich beim Optimieren der Parameter des Expert Advisors zu finden.

Platzieren/Modifizieren/Löschen von Pending Orders.

Verarbeiten von Handelsereignissen: Prüfung, ob die letzte Position bei Take Profit oder Stop Loss geschlossen wurde, und die Kontrolle der Historie von Abschlüssen für jedes Symbol.





Entwicklung des Expert Advisors

Wir verwenden den Code aus dem Beitrag Das MQL5-Kochbuch: Mehrwährungsfähiger Expert Advisor – eine einfache, saubere und schnelle Herangehensweise als Vorlage. Obwohl die grundlegende Struktur des Musters unverändert bleibt, werden einige Änderungen vorgenommen. Der Expert Advisor wird für den untertägigen Handel ausgelegt, allerdings wird sich dieser Modus nach Bedarf ausschalten lassen. Pending Orders werden in diesem Fall sofort (beim Ereignis Neuer Balken) platziert, wenn eine Position geschlossen wurde.

Fangen wir mit den externen Parametern des Expert Advisors an. Als Erstes erstellen wir die neue Aufzählung ENUM_HOURS in der Include-Datei Enums.mqh. Die Anzahl der Identifikatoren in dieser Aufzählung entspricht der Anzahl der Stunden in einem Tag:

enum ENUM_HOURS { h00 = 0 , h01 = 1 , h02 = 2 , h03 = 3 , h04 = 4 , h05 = 5 , h06 = 6 , h07 = 7 , h08 = 8 , h09 = 9 , h10 = 10 , h11 = 11 , h12 = 12 , h13 = 13 , h14 = 14 , h15 = 15 , h16 = 16 , h17 = 17 , h18 = 18 , h19 = 19 , h20 = 20 , h21 = 21 , h22 = 22 , h23 = 23 };

Anschließend erstellen wir in der Liste der externen Parameter vier Parameter in Bezug auf den Handel in einem Zeitbereich:

TradeInTimeRange – Aktivieren/Deaktivieren des Modus. Wie bereits erwähnt, werden wir die Arbeit des Expert Advisors nicht nur innerhalb eines bestimmten Zeitbereichs möglich machen, sondern auch rund um die Uhr, also im kontinuierlichen Modus.

– Aktivieren/Deaktivieren des Modus. Wie bereits erwähnt, werden wir die Arbeit des Expert Advisors nicht nur innerhalb eines bestimmten Zeitbereichs möglich machen, sondern auch rund um die Uhr, also im kontinuierlichen Modus. StartTrade – die Stunde, zu der eine Handelssitzung beginnt. Sobald die Serverzeit diesem Wert entspricht, platziert der Expert Advisor Pending Orders, wenn der Modus TradeInTimeRange aktiv ist.

– die Stunde, zu der eine Handelssitzung beginnt. Sobald die Serverzeit diesem Wert entspricht, platziert der Expert Advisor Pending Orders, wenn der Modus TradeInTimeRange aktiv ist. StopOpenOrders – die Stunde, zu der das Platzieren von Ordern beendet wird. Wenn die Serverzeit diesem Wert entspricht, hört der Expert Advisor auf, Pending Orders zu platzieren, wenn eine Position geschlossen wird.

– die Stunde, zu der das Platzieren von Ordern beendet wird. Wenn die Serverzeit diesem Wert entspricht, hört der Expert Advisor auf, Pending Orders zu platzieren, wenn eine Position geschlossen wird. EndTrade – die Stunde, zu der eine Handelssitzung endet. Sobald die Serverzeit diesem Wert entspricht, beendet der Expert Advisor den Handel. Eine offene Position für das angegebene Symbol wird geschlossen und Pending Orders werden gelöscht.

Die Liste der externen Parameter sieht aus, wie nachfolgend dargestellt. Das Beispiel bezieht sich auf zwei Symbole. Im Parameter Pending Order legen wir eine Distanz vom aktuellen Preis in Punkten fest.

sinput long MagicNumber = 777 ; sinput int Deviation = 10 ; sinput string delimeter_00= "" ; sinput string Symbol_01 = "EURUSD" ; input bool TradeInTimeRange_01 = true ; input ENUM_HOURS StartTrade_01 = h10; input ENUM_HOURS StopOpenOrders_01 = h17; input ENUM_HOURS EndTrade_01 = h22; input double PendingOrder_01 = 50 ; input double TakeProfit_01 = 100 ; input double StopLoss_01 = 50 ; input double TrailingStop_01 = 10 ; input bool Reverse_01 = true ; input double Lot_01 = 0.1 ; sinput string delimeter_01= "" ; sinput string Symbol_02 = "AUDUSD" ; input bool TradeInTimeRange_02 = true ; input ENUM_HOURS StartTrade_02 = h10; input ENUM_HOURS StopOpenOrders_02 = h17; input ENUM_HOURS EndTrade_02 = h22; input double PendingOrder_02 = 50 ; input double TakeProfit_02 = 100 ; input double StopLoss_02 = 50 ; input double TrailingStop_02 = 10 ; input bool Reverse_02 = true ; input double Lot_02 = 0.1 ;

Außerdem müssen entsprechende Änderungen in der Liste der Arrays vorgenommen werden, die mit den Werten der externen Parameter befüllt werden:

string Symbols[NUMBER_OF_SYMBOLS]; bool TradeInTimeRange[NUMBER_OF_SYMBOLS]; ENUM_HOURS StartTrade[NUMBER_OF_SYMBOLS]; ENUM_HOURS StopOpenOrders[NUMBER_OF_SYMBOLS]; ENUM_HOURS EndTrade[NUMBER_OF_SYMBOLS]; double PendingOrder[NUMBER_OF_SYMBOLS]; double TakeProfit[NUMBER_OF_SYMBOLS]; double StopLoss[NUMBER_OF_SYMBOLS]; double TrailingStop[NUMBER_OF_SYMBOLS]; bool Reverse[NUMBER_OF_SYMBOLS]; double Lot[NUMBER_OF_SYMBOLS];

Nun veranlassen wir, dass im umgekehrten Modus (der Parameter Reverse ist true) die entgegengesetzte Pending Order gelöscht und neu platziert wird, wenn eine der Pending Orders ausgelöst wird. Wir können das Volumen der Pending Order nicht verändern, wie wir es tun würden, wenn wir ihre Preisniveaus verändern (Order-Preis, Stop Loss, Take Profit). Deshalb müssen wir sie löschen und eine neue Pending Order mit dem erforderlichen Volumen platzieren.

Außerdem folgt die Pending Order dem Preis, wenn der Umkehrmodus aktiv ist und die Trailing-Stop-Ebene gleichzeitig festgelegt ist. Wird darüber hinaus Stop Loss platziert, dann wird der Wert seines Preises berechnet und auf Basis der Pending Order angegeben.

Auf globaler Ebene erstellen wir zwei String-Variablen für die Kommentare zu Pending Orders:

string comment_top_order = "top_order" ; string comment_bottom_order = "bottom_order" ;

Bei der Initialisierung in der Funktion OnInit() während des Ladevorgangs des Expert Advisors überprüfen wir die Korrektheit der externen Parameter. Die Kriterien für die Beurteilung sind folgende: Bei aktivem Modus TradeInTimeRange darf die Stunde des Anfangs einer Handelssitzung nicht eine Stunde unter dem Ende des Platzierens von Pending Orders liegen. Die Stunde der Beendigung des Platzierens von Pending Orders darf ihrerseits nicht eine Stunde unterhalb des Endes einer Handelssitzung liegen. Schreiben wir die Funktion CheckInputParameters(), die diese Überprüfung durchführt:

bool CheckInputParameters() { for ( int s= 0 ; s<NUMBER_OF_SYMBOLS; s++) { if (Symbols[s]== "" || !TradeInTimeRange[s]) continue ; if (StartTrade[s]>=EndTrade[s]) { Print (Symbols[s], ": The hour of the beginning of a trade session(" + IntegerToString (StartTrade[s])+ ") " "must be less than the hour of the end of a trade session"(" + IntegerToString (EndTrade[s])+ ")!" ); return ( false ); } if (StopOpenOrders[s]>=EndTrade[s] || StopOpenOrders[s]<=StartTrade[s]) { Print (Symbols[s], ": The hour of the end of placing orders (" + IntegerToString (StopOpenOrders[s])+ ") " "is to be less than the hour of the end (" + IntegerToString (EndTrade[s])+ ") and " "greater than the hour of the beginning of a trading session (" + IntegerToString (StartTrade[s])+ ")!" ); return ( false ); } } return ( true ); }

Zur Umsetzung dieses Musters benötigen wir die Funktionen, die prüfen, ob es sich innerhalb der angegebenen Zeitbereiche für den Handel und das Platzieren von Pending Orders befindet. Wir nennen diese Funktionen IsInTradeTimeRange() und IsInOpenOrdersTimeRange(). Beide funktionieren auf die gleiche Weise, der einzige Unterschied ist die Obergrenze des zu prüfenden Bereichs. Im weiteren Verlauf des Beitrags sehen wir, an welcher Stelle diese Funktionen verwendet werden.

bool IsInTradeTimeRange( int symbol_number) { if (TradeInTimeRange[symbol_number]) { MqlDateTime last_date; TimeTradeServer (last_date); if (last_date.hour<StartTrade[symbol_number] || last_date.hour>=EndTrade[symbol_number]) return ( false ); } return ( true ); } bool IsInOpenOrdersTimeRange( int symbol_number) { if (TradeInTimeRange[symbol_number]) { MqlDateTime last_date; TimeTradeServer (last_date); if (last_date.hour<StartTrade[symbol_number] || last_date.hour>=StopOpenOrders[symbol_number]) return ( false ); } return ( true ); }

In vorhergehenden Beiträgen haben wir bereits Funktionen zum Erhalten der Eigenschaften einer Position, des Symbols und der Historie der Abschlüsse betrachtet. In diesem Beitrag brauchen wir eine ähnliche Funktion zum Erhalten der Eigenschaften einer Pending Order. In der Include-Datei Enums.mqh erstellen wir eine Aufzählung mit den Eigenschaften einer Pending Order:

enum ENUM_ORDER_PROPERTIES { O_SYMBOL = 0 , O_MAGIC = 1 , O_COMMENT = 2 , O_PRICE_OPEN = 3 , O_PRICE_CURRENT = 4 , O_PRICE_STOPLIMIT = 5 , O_VOLUME_INITIAL = 6 , O_VOLUME_CURRENT = 7 , O_SL = 8 , O_TP = 9 , O_TIME_SETUP = 10 , O_TIME_EXPIRATION = 11 , O_TIME_SETUP_MSC = 12 , O_TYPE_TIME = 13 , O_TYPE = 14 , O_ALL = 15 };

Anschließend müssen wir in der Include-Datei TradeFunctions.mqh eine Struktur mit den Eigenschaften einer Pending Order schreiben und daraufhin instanziieren:

struct pending_order_properties { string symbol; long magic; string comment; double price_open; double price_current; double price_stoplimit; double volume_initial; double volume_current; double sl; double tp; datetime time_setup; datetime time_expiration; datetime time_setup_msc; datetime type_time; ENUM_ORDER_TYPE type; }; pending_order_properties ord;

Um eine Eigenschaft oder gar alle Eigenschaften einer Pending Order zu erhalten, schreiben wir die Funktion GetPendingOrderProperties(). Nach der Auswahl der Pending Order können wir diese Funktion zum Abrufen der Eigenschaften der Order nutzen. Die Umsetzung wird weiter unten beschrieben.

void GetPendingOrderProperties(ENUM_ORDER_PROPERTIES order_property) { switch (order_property) { case O_SYMBOL : ord.symbol= OrderGetString ( ORDER_SYMBOL ); break ; case O_MAGIC : ord.magic= OrderGetInteger ( ORDER_MAGIC ); break ; case O_COMMENT : ord.comment= OrderGetString ( ORDER_COMMENT ); break ; case O_PRICE_OPEN : ord.price_open= OrderGetDouble ( ORDER_PRICE_OPEN ); break ; case O_PRICE_CURRENT : ord.price_current= OrderGetDouble ( ORDER_PRICE_CURRENT ); break ; case O_PRICE_STOPLIMIT : ord.price_stoplimit= OrderGetDouble ( ORDER_PRICE_STOPLIMIT ); break ; case O_VOLUME_INITIAL : ord.volume_initial= OrderGetDouble ( ORDER_VOLUME_INITIAL ); break ; case O_VOLUME_CURRENT : ord.volume_current= OrderGetDouble ( ORDER_VOLUME_CURRENT ); break ; case O_SL : ord.sl= OrderGetDouble ( ORDER_SL ); break ; case O_TP : ord.tp= OrderGetDouble ( ORDER_TP ); break ; case O_TIME_SETUP : ord.time_setup=( datetime ) OrderGetInteger ( ORDER_TIME_SETUP ); break ; case O_TIME_EXPIRATION : ord.time_expiration=( datetime ) OrderGetInteger ( ORDER_TIME_EXPIRATION ); break ; case O_TIME_SETUP_MSC : ord.time_setup_msc=( datetime ) OrderGetInteger ( ORDER_TIME_SETUP_MSC ); break ; case O_TYPE_TIME : ord.type_time=( datetime ) OrderGetInteger ( ORDER_TYPE_TIME ); break ; case O_TYPE : ord.type=( ENUM_ORDER_TYPE ) OrderGetInteger ( ORDER_TYPE ); break ; case O_ALL : ord.symbol= OrderGetString ( ORDER_SYMBOL ); ord.magic= OrderGetInteger ( ORDER_MAGIC ); ord.comment= OrderGetString ( ORDER_COMMENT ); ord.price_open= OrderGetDouble ( ORDER_PRICE_OPEN ); ord.price_current= OrderGetDouble ( ORDER_PRICE_CURRENT ); ord.price_stoplimit= OrderGetDouble ( ORDER_PRICE_STOPLIMIT ); ord.volume_initial= OrderGetDouble ( ORDER_VOLUME_INITIAL ); ord.volume_current= OrderGetDouble ( ORDER_VOLUME_CURRENT ); ord.sl= OrderGetDouble ( ORDER_SL ); ord.tp= OrderGetDouble ( ORDER_TP ); ord.time_setup=( datetime ) OrderGetInteger ( ORDER_TIME_SETUP ); ord.time_expiration=( datetime ) OrderGetInteger ( ORDER_TIME_EXPIRATION ); ord.time_setup_msc=( datetime ) OrderGetInteger ( ORDER_TIME_SETUP_MSC ); ord.type_time=( datetime ) OrderGetInteger ( ORDER_TYPE_TIME ); ord.type=( ENUM_ORDER_TYPE ) OrderGetInteger ( ORDER_TYPE ); break ; default : Print ( "Retrieved feature of the pending order was not taken into account in the enumeration " ); return ; } }

Nun schreiben wir Basisfunktionen zum Platzieren, Modifizieren und Löschen von Pending Orders. Die Funktion SetPendingOrder() platziert eine Pending Order. Falls die Pending Order nicht platziert werden konnte, macht die Funktion einen Eintrag im Logbuch mit einem Fehlercode und dessen Beschreibung:

void SetPendingOrder( int symbol_number, ENUM_ORDER_TYPE order_type, double lot, double stoplimit_price, double price, double sl, double tp, ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time, string comment) trade.SetExpertMagicNumber(MagicNumber); if (!trade.OrderOpen(Symbols[symbol_number], order_type,lot,stoplimit_price,price,sl,tp,type_time, 0 ,comment)) Print ( "Error when placing a pending order: " , GetLastError (), " - " ,ErrorDescription( GetLastError ())); }

Die Funktion ModifyPendingOrder() modifiziert eine Pending Order. Wir richten es so ein, dass wir nicht nur den Preis der Order verändern können, sondern auch ihr Volumen, das wir als letzten Parameter der Funktion übergeben. Falls der Wert des übergebenen Volumens größer als Null ist, bedeutet das, dass die Pending Order gelöscht werden und eine neue mit dem erforderlichen Volumenwert platziert werden muss. In allen anderen Fällen modifizieren wir einfach die bestehende Order, indem wir den Preiswert ändern.

void ModifyPendingOrder( int symbol_number, ulong ticket, ENUM_ORDER_TYPE type, double price, double sl, double tp, ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time, datetime time_expiration, double stoplimit_price, string comment, double volume) { if (volume> 0 ) { if (! DeletePendingOrder(ticket) ) return ; SetPendingOrder(symbol_number,type,volume, 0 ,price,sl,tp,type_time,comment); CorrectStopLossByOrder(symbol_number,price,type); } else { if (!trade.OrderModify(ticket,price,sl,tp,type_time,time_expiration,stoplimit_price)) Print ( "Error when modifying the pending order price: " , GetLastError (), " - " ,ErrorDescription( GetLastError ())); else CorrectStopLossByOrder(symbol_number,price,type); } }

Im oben aufgeführten Code sind zwei neue Funktionen markiert, DeletePendingOrder() und CorrectStopLossByOrder(). Erstere löscht eine Pending Order und letztere passt den Stop Loss der Position in Bezug auf die Pending Order an.

bool DeletePendingOrder( ulong ticket) { if (!trade.OrderDelete(ticket)) { Print ( "Error when deleting a pending order: " , GetLastError (), " - " ,ErrorDescription( GetLastError ())); return ( false ); } return ( true ); } void CorrectStopLossByOrder( int symbol_number, double price, ENUM_ORDER_TYPE type) { if (StopLoss[symbol_number]== 0 ) return ; double new_sl= 0.0 ; GetSymbolProperties(symbol_number,S_POINT); GetSymbolProperties(symbol_number,S_DIGITS); GetPositionProperties(symbol_number,P_TP); switch (type) { case ORDER_TYPE_BUY_STOP : new_sl= NormalizeDouble (price+CorrectValueBySymbolDigits(StopLoss[symbol_number]*symb.point),symb.digits); break ; case ORDER_TYPE_SELL_STOP : new_sl= NormalizeDouble (price-CorrectValueBySymbolDigits(StopLoss[symbol_number]*symb.point),symb.digits); break ; } if (!trade.PositionModify(Symbols[symbol_number],new_sl,pos.tp)) Print ( "Error when modifying position: " , GetLastError (), " - " ,ErrorDescription( GetLastError ())); }

Vor dem Platzieren einer Pending Order muss auch geprüft werden, ob bereits eine Pending Order mit den gleichen Kommentaren existiert. Wie am Anfang dieses Beitrags erwähnt, platzieren wir die obere Buy-Stop-Order mit dem Kommentar "top_order" und die Sell-Stop-Order mit dem Kommentar "bottom_order". Schreiben wir eine Funktion mit dem Namen CheckPendingOrderByComment(), um diese Prüfung zu erleichtern:

bool CheckPendingOrderByComment( int symbol_number, string comment) { int total_orders = 0 ; string order_symbol = "" ; string order_comment = "" ; total_orders= OrdersTotal (); for ( int i=total_orders- 1 ; i>= 0 ; i--) { if ( OrderGetTicket (i)> 0 ) { order_symbol= OrderGetString ( ORDER_SYMBOL ); if (order_symbol==Symbols[symbol_number]) { order_comment= OrderGetString ( ORDER_COMMENT ); if (order_comment==comment) return ( true ); } } } return ( false ); }

Der oben aufgeführte Code zeigt, dass die Gesamtmenge der Order mithilfe der Systemfunktion OrdersTotal() abgerufen werden kann. Um allerdings die Gesamtmenge der Pending Orders für ein bestimmtes Symbol zu erhalten, schreiben wir eine benutzerdefinierte Funktion. Wir nennen sie OrdersTotalBySymbol():

int OrdersTotalBySymbol( string symbol) { int count = 0 ; int total_orders = 0 ; total_orders= OrdersTotal (); for ( int i=total_orders- 1 ; i>= 0 ; i--) { if ( OrderGetTicket (i)> 0 ) { GetOrderProperties(O_SYMBOL); if (ord.symbol==symbol) count++; } } return (count); }

Vor dem Platzieren einer Pending Order muss ein Preis für sie berechnet werden sowie Stop-Loss- und Take-Profit-Ebenen, falls erforderlich. Bei aktivem Umkehrmodus brauchen wir separate benutzerdefinierte Funktionen zum Neuberechnen und Ändern von Trailing-Stop-Ebenen.

Schreiben wir zum Berechnen des Preises einer Pending Order die Funktion CalculatePendingOrder():

double CalculatePendingOrder( int symbol_number, ENUM_ORDER_TYPE order_type) { double price= 0.0 ; if (order_type== ORDER_TYPE_SELL_STOP ) { price= NormalizeDouble (symb.bid-CorrectValueBySymbolDigits(PendingOrder[symbol_number]*symb.point),symb.digits); return (price<symb.down_level ? price : symb.down_level-symb.offset); } if (order_type== ORDER_TYPE_BUY_STOP ) { price= NormalizeDouble (symb.ask+CorrectValueBySymbolDigits(PendingOrder[symbol_number]*symb.point),symb.digits); return (price>symb.up_level ? price : symb.up_level+symb.offset); } return ( 0.0 ); }

Nachfolgend sehen Sie den Code der Funktion zum Berechnen der Stop-Loss- und Take-Profit-Ebenen in einer Pending Order.

double CalculatePendingOrderStopLoss( int symbol_number, ENUM_ORDER_TYPE order_type, double price) { if (StopLoss[symbol_number]> 0 ) { double sl = 0.0 ; double up_level = 0.0 ; double down_level = 0.0 ; if (order_type== ORDER_TYPE_BUY_STOP ) { down_level= NormalizeDouble (price-symb.stops_level*symb.point,symb.digits); sl= NormalizeDouble (price-CorrectValueBySymbolDigits(StopLoss[symbol_number]*symb.point),symb.digits); return (sl<down_level ? sl : NormalizeDouble (down_level-symb.offset,symb.digits)); } if (order_type== ORDER_TYPE_SELL_STOP ) { up_level= NormalizeDouble (price+symb.stops_level*symb.point,symb.digits); sl= NormalizeDouble (price+CorrectValueBySymbolDigits(StopLoss[symbol_number]*symb.point),symb.digits); return (sl>up_level ? sl : NormalizeDouble (up_level+symb.offset,symb.digits)); } } return ( 0.0 ); } double CalculatePendingOrderTakeProfit( int symbol_number, ENUM_ORDER_TYPE order_type, double price) { if (TakeProfit[symbol_number]> 0 ) { double tp = 0.0 ; double up_level = 0.0 ; double down_level = 0.0 ; if (order_type== ORDER_TYPE_SELL_STOP ) { down_level= NormalizeDouble (price-symb.stops_level*symb.point,symb.digits); tp= NormalizeDouble (price-CorrectValueBySymbolDigits(TakeProfit[symbol_number]*symb.point),symb.digits); return (tp<down_level ? tp : NormalizeDouble (down_level-symb.offset,symb.digits)); } if (order_type== ORDER_TYPE_BUY_STOP ) { up_level= NormalizeDouble (price+symb.stops_level*symb.point,symb.digits); tp= NormalizeDouble (price+CorrectValueBySymbolDigits(TakeProfit[symbol_number]*symb.point),symb.digits); return (tp>up_level ? tp : NormalizeDouble (up_level+symb.offset,symb.digits)); } } return ( 0.0 ); }

Zum Berechnen und Heranziehen der Stops-Ebene (Preis) einer umgekehrten Pending Order schreiben wir die Funktionen CalculateReverseOrderTrailingStop() und ModifyPendingOrderTrailingStop(). Nachfolgend sehen Sie die Codes der Funktionen.

Code der Funktion CalculateReverseOrderTrailingStop():

double CalculateReverseOrderTrailingStop( int symbol_number, ENUM_POSITION_TYPE position_type) { double level = 0.0 ; double buy_point =low[symbol_number].value[ 1 ]; double sell_point =high[symbol_number].value[ 1 ]; if (position_type== POSITION_TYPE_BUY ) { level= NormalizeDouble (buy_point-CorrectValueBySymbolDigits(PendingOrder[symbol_number]*symb.point),symb.digits); if (level<symb.down_level) return (level); else { level= NormalizeDouble (symb.bid-CorrectValueBySymbolDigits(PendingOrder[symbol_number]*symb.point),symb.digits); return (level<symb.down_level ? level : symb.down_level-symb.offset); } } if (position_type== POSITION_TYPE_SELL ) { level= NormalizeDouble (sell_point+CorrectValueBySymbolDigits(PendingOrder[symbol_number]*symb.point),symb.digits); if (level>symb.up_level) return (level); else { level= NormalizeDouble (symb.ask+CorrectValueBySymbolDigits(PendingOrder[symbol_number]*symb.point),symb.digits); return (level>symb.up_level ? level : symb.up_level+symb.offset); } } return ( 0.0 ); }

Code der Funktion ModifyPendingOrderTrailingStop():

void ModifyPendingOrderTrailingStop( int symbol_number) { if (!Reverse[symbol_number] || TrailingStop[symbol_number]== 0 ) return ; double new_level = 0.0 ; bool condition = false ; int total_orders = 0 ; ulong order_ticket = 0 ; string opposite_order_comment = "" ; ENUM_ORDER_TYPE opposite_order_type = WRONG_VALUE ; pos.exists= PositionSelect (Symbols[symbol_number]); if (!pos.exists) return ; total_orders= OrdersTotal (); GetSymbolProperties(symbol_number,S_ALL); GetPositionProperties(symbol_number,P_ALL); new_level=CalculateReverseOrderTrailingStop(symbol_number,pos.type); for ( int i=total_orders- 1 ; i>= 0 ; i--) { if ((order_ticket= OrderGetTicket (i))> 0 ) { GetPendingOrderProperties(O_SYMBOL); GetPendingOrderProperties(O_COMMENT); GetPendingOrderProperties(O_PRICE_OPEN); switch (pos.type) { case POSITION_TYPE_BUY : condition=new_level>ord.price_open+CorrectValueBySymbolDigits(TrailingStop[symbol_number]*symb.point); opposite_order_type = ORDER_TYPE_SELL_STOP ; opposite_order_comment =comment_bottom_order; break ; case POSITION_TYPE_SELL : condition=new_level<ord.price_open-CorrectValueBySymbolDigits(TrailingStop[symbol_number]*symb.point); opposite_order_type = ORDER_TYPE_BUY_STOP ; opposite_order_comment =comment_top_order; break ; } if (condition && ord.symbol==Symbols[symbol_number] && ord.comment==opposite_order_comment) { double sl= 0.0 ; double tp= 0.0 ; sl=CalculatePendingOrderStopLoss(symbol_number,opposite_order_type,new_level); tp=CalculatePendingOrderTakeProfit(symbol_number,opposite_order_type,new_level); ModifyPendingOrder(symbol_number,order_ticket,opposite_order_type,new_level,sl,tp, ORDER_TIME_GTC ,ord.time_expiration,ord.price_stoplimit,ord.comment, 0 ); return ; } } } }

Manchmal kann es erforderlich sein, herauszufinden, ob eine Position bei Stop Loss oder Take Profit geschlossen wurde. In diesem Fall stoßen wir auf eine solche Anforderung. Schreiben wir also Funktionen, die dieses Ereignis anhand des Kommentars des letzten Abschlusses identifizieren. Zum Abrufen des Kommentars des letzten Abschlusses für ein bestimmtes Symbol schreiben wir eine separate Funktion mit dem Namen GetLastDealComment():

string GetLastDealComment( int symbol_number) { int total_deals = 0 ; string deal_symbol = "" ; string deal_comment = "" ; if ( HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ())) { total_deals= HistoryDealsTotal (); for ( int i=total_deals- 1 ; i>= 0 ; i--) { deal_comment= HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket (i), DEAL_COMMENT ); deal_symbol= HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket (i), DEAL_SYMBOL ); if (deal_symbol==Symbols[symbol_number]) break ; } } return (deal_comment); }

Nun ist es einfach, Funktionen zu schreiben, die den Grund für die Schließung der letzten Position für das angegebene Symbol bestimmen. Nachfolgend sehen Sie die Codes der Funktionen IsClosedByTakeProfit() und IsClosedByStopLoss():

bool IsClosedByTakeProfit( int symbol_number) { string last_comment= "" ; last_comment=GetLastDealComment(symbol_number); if ( StringFind (last_comment, "tp" , 0 )>- 1 ) return ( true ); return ( false ); } bool IsClosedByStopLoss( int symbol_number) { string last_comment= "" ; last_comment=GetLastDealComment(symbol_number); if ( StringFind (last_comment, "sl" , 0 )>- 1 ) return ( true ); return ( false ); }

Wir führen noch eine weitere Überprüfung durch, um zu bestimmen, ob der letzte Abschluss in der Historie wirklich ein Abschluss für das angegebene Symbol ist. Wir merken uns das Ticket des letzten Abschlusses. Dazu fügen wir ein Array auf globaler Ebene hinzu:

ulong last_deal_ticket[NUMBER_OF_SYMBOLS];

Die Funktion IsLastDealTicket(), die das Ticket des letzten Abschlusses prüft, sieht aus, wie im nachfolgenden Code dargestellt:

bool IsLastDealTicket( int symbol_number) { int total_deals = 0 ; string deal_symbol = "" ; ulong deal_ticket = 0 ; if ( HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ())) { total_deals= HistoryDealsTotal (); for ( int i=total_deals- 1 ; i>= 0 ; i--) { deal_ticket= HistoryDealGetTicket (i); deal_symbol= HistoryDealGetString (deal_ticket, DEAL_SYMBOL ); if (deal_symbol==Symbols[symbol_number]) { if (deal_ticket==last_deal_ticket[symbol_number]) return ( false ); else { last_deal_ticket[symbol_number]=deal_ticket; return ( true ); } } } } return ( false ); }

Falls die aktuelle Zeit außerhalb des angegebenen Handelsbereichs liegt, wird eine Schließung der Position erzwungen, unabhängig davon, ob sie sich in der Verlust- oder der Gewinnzone befindet. Schreiben wir die Position ClosePosition() zum Schließen einer Position:

void ClosePosition( int symbol_number) { pos.exists= PositionSelect (Symbols[symbol_number]); if (!pos.exists) return ; trade.SetDeviationInPoints(CorrectValueBySymbolDigits(Deviation)); if (!trade.PositionClose(Symbols[symbol_number])) Print ( "Error when closing position: " , GetLastError (), " - " ,ErrorDescription( GetLastError ())); }

Wenn eine Position beim Verlassen des Zeitbereichs des Handels geschlossen wird, müssen alle Pending Orders gelöscht werden. Die Funktion DeleteAllPendingOrders(), die wir gleich schreiben werden, löscht alle Pending Orders für das angegebene Symbol:

void DeleteAllPendingOrders( int symbol_number) { int total_orders = 0 ; ulong order_ticket = 0 ; total_orders= OrdersTotal (); for ( int i=total_orders- 1 ; i>= 0 ; i--) { if ((order_ticket= OrderGetTicket (i))> 0 ) { GetOrderProperties(O_SYMBOL); if (ord.symbol==Symbols[symbol_number]) DeletePendingOrder(order_ticket); } } }

Somit verfügen wir nun über alle Funktionen, die wir für das strukturelle Schema benötigen. Sehen wir uns die bekannte Funktion TradingBlock() an, an der einige wesentliche Änderungen vorgenommen wurden, und eine neue Funktion zum Verwalten von Pending Orders, ManagePendingOrders(). Darin wird die vollständige Kontrolle über die aktuelle Position in Bezug auf Pending Orders übernommen.

Die Funktion TradingBlock() sieht für das aktuelle Muster so aus:

void TradingBlock( int symbol_number) { double tp= 0.0 ; double sl= 0.0 ; double lot= 0.0 ; double order_price= 0.0 ; ENUM_ORDER_TYPE order_type= WRONG_VALUE ; if (!IsInOpenOrdersTimeRange(symbol_number)) return ; pos.exists= PositionSelect (Symbols[symbol_number]); if (!pos.exists) { GetSymbolProperties(symbol_number,S_ALL); lot=CalculateLot(symbol_number,Lot[symbol_number]); if (!CheckPendingOrderByComment(symbol_number,comment_top_order)) { order_price=CalculatePendingOrder(symbol_number, ORDER_TYPE_BUY_STOP ); sl=CalculatePendingOrderStopLoss(symbol_number, ORDER_TYPE_BUY_STOP ,order_price); tp=CalculatePendingOrderTakeProfit(symbol_number, ORDER_TYPE_BUY_STOP ,order_price); SetPendingOrder(symbol_number, ORDER_TYPE_BUY_STOP ,lot, 0 ,order_price,sl,tp, ORDER_TIME_GTC ,comment_top_order); } if (!CheckPendingOrderByComment(symbol_number,comment_bottom_order)) { order_price=CalculatePendingOrder(symbol_number, ORDER_TYPE_SELL_STOP ); sl=CalculatePendingOrderStopLoss(symbol_number, ORDER_TYPE_SELL_STOP ,order_price); tp=CalculatePendingOrderTakeProfit(symbol_number, ORDER_TYPE_SELL_STOP ,order_price); SetPendingOrder(symbol_number, ORDER_TYPE_SELL_STOP ,lot, 0 ,order_price,sl,tp, ORDER_TIME_GTC ,comment_bottom_order); } } }

Code der Funktion ManagePendingOrders() zum Verwalten von Pending Orders:

void ManagePendingOrders() { for ( int s= 0 ; s<NUMBER_OF_SYMBOLS; s++) { if (Symbols[s]== "" ) continue ; pos.exists= PositionSelect (Symbols[s]); if (!pos.exists) { if (IsLastDealTicket(s) && (IsClosedByStopLoss(s) || IsClosedByTakeProfit(s))) DeleteAllPendingOrders(s); continue ; } ulong order_ticket = 0 ; int total_orders = 0 ; int symbol_total_orders = 0 ; string opposite_order_comment = "" ; ENUM_ORDER_TYPE opposite_order_type = WRONG_VALUE ; total_orders= OrdersTotal (); symbol_total_orders=OrdersTotalBySymbol(Symbols[s]); GetSymbolProperties(s,S_ASK); GetSymbolProperties(s,S_BID); GetPositionProperties(s,P_COMMENT); if (pos.comment==comment_top_order) { opposite_order_type = ORDER_TYPE_SELL_STOP ; opposite_order_comment =comment_bottom_order; } if (pos.comment==comment_bottom_order) { opposite_order_type = ORDER_TYPE_BUY_STOP ; opposite_order_comment =comment_top_order; } if (symbol_total_orders== 0 ) { if (Reverse[s]) { double tp= 0.0 ; double sl= 0.0 ; double lot= 0.0 ; double order_price= 0.0 ; order_price=CalculatePendingOrder(s,opposite_order_type); sl=CalculatePendingOrderStopLoss(s,opposite_order_type,order_price); tp=CalculatePendingOrderTakeProfit(s,opposite_order_type,order_price); lot=CalculateLot(s,pos.volume* 2 ); SetPendingOrder(s,opposite_order_type,lot, 0 ,order_price,sl,tp, ORDER_TIME_GTC ,opposite_order_comment); CorrectStopLossByOrder(s,order_price,opposite_order_type); } return ; } if (symbol_total_orders> 0 ) { for ( int i=total_orders- 1 ; i>= 0 ; i--) { if ((order_ticket= OrderGetTicket (i))> 0 ) { GetPendingOrderProperties(O_SYMBOL); GetPendingOrderProperties(O_COMMENT); if (ord.symbol==Symbols[s] && ord.comment==opposite_order_comment) { if (!Reverse[s]) DeletePendingOrder(order_ticket); else { double lot= 0.0 ; GetPendingOrderProperties(O_ALL); GetPositionProperties(s,P_VOLUME); if (ord.volume_initial>pos.volume) break ; lot=CalculateLot(s,pos.volume* 2 ); ModifyPendingOrder(s,order_ticket,opposite_order_type, ord.price_open,ord.sl,ord.tp, ORDER_TIME_GTC ,ord.time_expiration, ord.price_stoplimit,opposite_order_comment,lot); } } } } } } }

Nun müssen wir nur noch kleine Anpassungen in der Hauptdatei des Programms vornehmen. Wir fügen den Handelsereignis-Handler OnTrade() hinzu. In dieser Funktion findet die Beurteilung der aktuellen Position in Bezug auf Pending Orders gegen das Handelsereignis statt.

void OnTrade () { ManagePendingOrders(); }

Die Funktion ManagePendingOrders() wird ebenfalls im Handler von benutzerdefinierten Ereignissen OnChartEvent() verwendet:

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id>= CHARTEVENT_CUSTOM ) { if (CheckTradingPermission()> 0 ) return ; if (lparam==CHARTEVENT_TICK) { ManagePendingOrders(); CheckSignalsAndTrade(); return ; } } }

Auch in der Funktion CheckSignalsAndTrade() wurden einige Änderungen vorgenommen. Im nachfolgenden Code wurden Strings markiert, die die neuen, in diesem Beitrag betrachteten Funktionen enthalten.

void CheckSignalsAndTrade() { for ( int s= 0 ; s<NUMBER_OF_SYMBOLS; s++) { if (Symbols[s]== "" ) continue ; if (!CheckNewBar(s)) continue ; else { if (!IsInTradeTimeRange(s)) { ClosePosition(s); DeleteAllPendingOrders(s); continue ; } GetBarsData(s); TradingBlock(s); if (Reverse[s]) ModifyPendingOrderTrailingStop(s); else ModifyTrailingStop(s); } }

Nun ist alles bereit und wir können versuchen, die Parameter dieses mehrwährungsfähigen Expert Advisors zu optimieren. Stellen wir dazu den Strategietester folgendermaßen ein:

Abb. 1 – Testereinstellungen für die Optimierung der Parameter.

Als Erstes optimieren wir die Parameter für das Währungspaar EURUSD und anschließend für AUDUSD. Der nachfolgende Screenshot zeigt, welche Parameter für die Optimierung von EURUSD auszuwählen sind:





Abb. 2 – Einrichtung der Parameter für die Optimierung des mehrwährungsfähigen Expert Advisors

Nach der Optimierung der Parameter des Währungspaars EURUSD müssen die gleichen Parameter für AUDUSD optimiert werden. Nachfolgend sehen Sie das Ergebnis des gleichzeitigen Tests beider Symbole. Die Ergebnisse wurden nach dem maximalen Erholungsfaktor ausgewählt. Der Loswert wurde für den Test für beide Symbole mit 1 festgelegt.





Abb. 3 – Gemeinsames Testergebnis der zwei Symbole.





Fazit

Das ist so ziemlich alles. Dank der fertigen Funktionen können Sie sich darauf konzentrieren, die Idee des Treffens von Handelsentscheidungen selbst weiterzuentwickeln. In diesem Fall müssen Änderungen an den Funktionen TradingBlock() und ManagePendingOrders() vorgenommen werden. Jenen, die erst kürzlich begonnen haben, MQL5 zu erlernen, empfehlen wir, mehr Symbole hinzuzufügen und das Schema des Handelsalgorithmus zu verändern, um damit zu üben.