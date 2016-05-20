MetaTrader 5 / Beispiele
Das MQL5-Kochbuch – Mehrwährungsfähiger Expert Advisor und die Arbeit mit Pending Orders in MQL5

Anatoli Kazharski
Einleitung

Diesmal werden wir einen mehrwährungsfähigen Expert Advisor mit einem Handelsalgorithmus erstellen, der auf der Arbeit mit den Pending Orders Buy Stop und Sell Stop basiert. Das Muster, das wir erstellen werden, dient dem untertägigen Handel bzw. Tests. Folgende Themen werden in diesem Beitrag erörtert:

  • Der Handel in einem festgelegten Zeitbereich. Wir erstellen eine Funktion, die es uns ermöglicht, die Zeit des Anfangs und der Beendigung des Handels festzulegen. Dabei kann es sich beispielsweise um die Zeit europäischer oder amerikanischer Handelssitzungen handeln. Es wird bestimmt eine Möglichkeit geben, den am besten geeigneten Zeitbereich beim Optimieren der Parameter des Expert Advisors zu finden.
  • Platzieren/Modifizieren/Löschen von Pending Orders.
  • Verarbeiten von Handelsereignissen: Prüfung, ob die letzte Position bei Take Profit oder Stop Loss geschlossen wurde, und die Kontrolle der Historie von Abschlüssen für jedes Symbol.


Entwicklung des Expert Advisors

Wir verwenden den Code aus dem Beitrag Das MQL5-Kochbuch: Mehrwährungsfähiger Expert Advisor – eine einfache, saubere und schnelle Herangehensweise als Vorlage. Obwohl die grundlegende Struktur des Musters unverändert bleibt, werden einige Änderungen vorgenommen. Der Expert Advisor wird für den untertägigen Handel ausgelegt, allerdings wird sich dieser Modus nach Bedarf ausschalten lassen. Pending Orders werden in diesem Fall sofort (beim Ereignis Neuer Balken) platziert, wenn eine Position geschlossen wurde.

Fangen wir mit den externen Parametern des Expert Advisors an. Als Erstes erstellen wir die neue Aufzählung ENUM_HOURS in der Include-Datei Enums.mqh. Die Anzahl der Identifikatoren in dieser Aufzählung entspricht der Anzahl der Stunden in einem Tag:

//--- Hours Enumeration
enum ENUM_HOURS
  {
   h00 = 0,  // 00 : 00
   h01 = 1,  // 01 : 00
   h02 = 2,  // 02 : 00
   h03 = 3,  // 03 : 00
   h04 = 4,  // 04 : 00
   h05 = 5,  // 05 : 00
   h06 = 6,  // 06 : 00
   h07 = 7,  // 07 : 00
   h08 = 8,  // 08 : 00
   h09 = 9,  // 09 : 00
   h10 = 10, // 10 : 00
   h11 = 11, // 11 : 00
   h12 = 12, // 12 : 00
   h13 = 13, // 13 : 00
   h14 = 14, // 14 : 00
   h15 = 15, // 15 : 00
   h16 = 16, // 16 : 00
   h17 = 17, // 17 : 00
   h18 = 18, // 18 : 00
   h19 = 19, // 19 : 00
   h20 = 20, // 20 : 00
   h21 = 21, // 21 : 00
   h22 = 22, // 22 : 00
   h23 = 23  // 23 : 00
  };

Anschließend erstellen wir in der Liste der externen Parameter vier Parameter in Bezug auf den Handel in einem Zeitbereich:

  • TradeInTimeRange – Aktivieren/Deaktivieren des Modus. Wie bereits erwähnt, werden wir die Arbeit des Expert Advisors nicht nur innerhalb eines bestimmten Zeitbereichs möglich machen, sondern auch rund um die Uhr, also im kontinuierlichen Modus.
  • StartTrade – die Stunde, zu der eine Handelssitzung beginnt. Sobald die Serverzeit diesem Wert entspricht, platziert der Expert Advisor Pending Orders, wenn der Modus TradeInTimeRange aktiv ist.
  • StopOpenOrders – die Stunde, zu der das Platzieren von Ordern beendet wird. Wenn die Serverzeit diesem Wert entspricht, hört der Expert Advisor auf, Pending Orders zu platzieren, wenn eine Position geschlossen wird.
  • EndTrade – die Stunde, zu der eine Handelssitzung endet. Sobald die Serverzeit diesem Wert entspricht, beendet der Expert Advisor den Handel. Eine offene Position für das angegebene Symbol wird geschlossen und Pending Orders werden gelöscht.

Die Liste der externen Parameter sieht aus, wie nachfolgend dargestellt. Das Beispiel bezieht sich auf zwei Symbole. Im Parameter Pending Order legen wir eine Distanz vom aktuellen Preis in Punkten fest.

//--- External parameters of the Expert Advisor 
sinput long       MagicNumber       = 777;      // Magic number
sinput int        Deviation         = 10;       // Slippage
//---
sinput string delimeter_00=""; // --------------------------------
sinput string     Symbol_01            ="EURUSD";  // Symbol 1
input  bool       TradeInTimeRange_01  =true;      // |     Trading in a time range
input  ENUM_HOURS StartTrade_01        = h10;      // |     The hour of the beginning of a trading session
input  ENUM_HOURS StopOpenOrders_01    = h17;      // |     The hour  of the end of placing orders
input  ENUM_HOURS EndTrade_01          = h22;      // |     The hour of the end of a trading session
input  double     PendingOrder_01      = 50;       // |     Pending order
input  double     TakeProfit_01        = 100;      // |     Take Profit
input  double     StopLoss_01          = 50;       // |     Stop Loss
input  double     TrailingStop_01      = 10;       // |     Trailing Stop
input  bool       Reverse_01           = true;     // |     Position reversal
input  double     Lot_01               = 0.1;      // |     Lot
//---
sinput string delimeter_01=""; // --------------------------------
sinput string     Symbol_02            ="AUDUSD";  // Symbol 2
input  bool       TradeInTimeRange_02  =true;      // |     Trading in a time range
input  ENUM_HOURS StartTrade_02        = h10;      // |     The hour of the beginning of a trading session
input  ENUM_HOURS StopOpenOrders_02    = h17;      // |     The hour  of the end of placing orders
input  ENUM_HOURS EndTrade_02          = h22;      // |     The hour of the end of a trading session
input  double     PendingOrder_02      = 50;       // |     Pending order
input  double     TakeProfit_02        = 100;      // |     Take Profit
input  double     StopLoss_02          = 50;       // |     Stop Loss
input  double     TrailingStop_02      = 10;       // |     Trailing Stop
input  bool       Reverse_02           = true;     // |     Position reversal
input  double     Lot_02               = 0.1;      // |     Lot

Außerdem müssen entsprechende Änderungen in der Liste der Arrays vorgenommen werden, die mit den Werten der externen Parameter befüllt werden:

//--- Arrays for storing external parameters
string     Symbols[NUMBER_OF_SYMBOLS];          // Symbol
bool       TradeInTimeRange[NUMBER_OF_SYMBOLS]; // Trading in a time range
ENUM_HOURS StartTrade[NUMBER_OF_SYMBOLS];       // The hour of the beginning of a trading session
ENUM_HOURS StopOpenOrders[NUMBER_OF_SYMBOLS];   // The hour  of the end of placing orders
ENUM_HOURS EndTrade[NUMBER_OF_SYMBOLS];         // The hour of the end of a trading session
double     PendingOrder[NUMBER_OF_SYMBOLS];     // Pending order
double     TakeProfit[NUMBER_OF_SYMBOLS];       // Take Profit
double     StopLoss[NUMBER_OF_SYMBOLS];         // Stop Loss
double     TrailingStop[NUMBER_OF_SYMBOLS];     // Trailing Stop
bool       Reverse[NUMBER_OF_SYMBOLS];          // Position Reversal
double     Lot[NUMBER_OF_SYMBOLS];              // Lot

Nun veranlassen wir, dass im umgekehrten Modus (der Parameter Reverse ist true) die entgegengesetzte Pending Order gelöscht und neu platziert wird, wenn eine der Pending Orders ausgelöst wird. Wir können das Volumen der Pending Order nicht verändern, wie wir es tun würden, wenn wir ihre Preisniveaus verändern (Order-Preis, Stop Loss, Take Profit). Deshalb müssen wir sie löschen und eine neue Pending Order mit dem erforderlichen Volumen platzieren.

Außerdem folgt die Pending Order dem Preis, wenn der Umkehrmodus aktiv ist und die Trailing-Stop-Ebene gleichzeitig festgelegt ist. Wird darüber hinaus Stop Loss platziert, dann wird der Wert seines Preises berechnet und auf Basis der Pending Order angegeben.

Auf globaler Ebene erstellen wir zwei String-Variablen für die Kommentare zu Pending Orders:

//--- Pending order comments 
string comment_top_order    ="top_order";
string comment_bottom_order ="bottom_order";

Bei der Initialisierung in der Funktion OnInit() während des Ladevorgangs des Expert Advisors überprüfen wir die Korrektheit der externen Parameter. Die Kriterien für die Beurteilung sind folgende: Bei aktivem Modus TradeInTimeRange darf die Stunde des Anfangs einer Handelssitzung nicht eine Stunde unter dem Ende des Platzierens von Pending Orders liegen. Die Stunde der Beendigung des Platzierens von Pending Orders darf ihrerseits nicht eine Stunde unterhalb des Endes einer Handelssitzung liegen. Schreiben wir die Funktion CheckInputParameters(), die diese Überprüfung durchführt:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Checks external parameters                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CheckInputParameters()
  {
//--- Loop through the specified symbols
   for(int s=0; s<NUMBER_OF_SYMBOLS; s++)
     {
      //--- If there is no symbol and the TradeInTimeRange mode is disabled, move on to the following symbol.
      if(Symbols[s]=="" || !TradeInTimeRange[s])
         continue;
      //--- Check the accuracy of the start and the end of a trade session time
      if(StartTrade[s]>=EndTrade[s])
        {
         Print(Symbols[s],
               ": The hour of the beginning of a trade session("+IntegerToString(StartTrade[s])+") "
               "must be less than the hour of the end of a trade session"("+IntegerToString(EndTrade[s])+")!");
         return(false);
        }
      //--- A trading session is to start no later that one hour before the hour of placing pending orders.
      //    Pending orders are to be placed no later than one hour before the hour of the end  of a trading session.
      if(StopOpenOrders[s]>=EndTrade[s] ||
         StopOpenOrders[s]<=StartTrade[s])
        {
         Print(Symbols[s],
               ": The hour of the end of placing orders ("+IntegerToString(StopOpenOrders[s])+") "
               "is to be less than the hour of the end ("+IntegerToString(EndTrade[s])+") and "
               "greater than the hour of the beginning of a trading session  ("+IntegerToString(StartTrade[s])+")!");
         return(false);
        }
     }
//--- Parameters are correct
   return(true);
  }

Zur Umsetzung dieses Musters benötigen wir die Funktionen, die prüfen, ob es sich innerhalb der angegebenen Zeitbereiche für den Handel und das Platzieren von Pending Orders befindet. Wir nennen diese Funktionen IsInTradeTimeRange() und IsInOpenOrdersTimeRange(). Beide funktionieren auf die gleiche Weise, der einzige Unterschied ist die Obergrenze des zu prüfenden Bereichs. Im weiteren Verlauf des Beitrags sehen wir, an welcher Stelle diese Funktionen verwendet werden.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Checks if we are within the time range for trade                 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool IsInTradeTimeRange(int symbol_number)
  {
//--- If TradeInTimeRange mode is enabled
   if(TradeInTimeRange[symbol_number])
     {
      //--- Structure of the date and time
      MqlDateTime last_date;
      //--- Get the last value of the date and time data set
      TimeTradeServer(last_date);
      //--- Outside of the allowed time range
      if(last_date.hour<StartTrade[symbol_number] ||
         last_date.hour>=EndTrade[symbol_number])
         return(false);
     }
//--- Within the allowed time range
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Checks if we are within the time range for placing orders        |
//+------------------------------------------------------------------+
bool IsInOpenOrdersTimeRange(int symbol_number)
  {
//--- If the TradeInTimeRange mode if enabled
   if(TradeInTimeRange[symbol_number])
     {
      //--- Structure of the date and time
      MqlDateTime last_date; 
      //--- Get the last value of the date and time data set
      TimeTradeServer(last_date);
      //--- Outside the allowed time range
      if(last_date.hour<StartTrade[symbol_number] ||
         last_date.hour>=StopOpenOrders[symbol_number])
         return(false);
     }
//--- Within the allowed time range
   return(true);
  }

In vorhergehenden Beiträgen haben wir bereits Funktionen zum Erhalten der Eigenschaften einer Position, des Symbols und der Historie der Abschlüsse betrachtet. In diesem Beitrag brauchen wir eine ähnliche Funktion zum Erhalten der Eigenschaften einer Pending Order. In der Include-Datei Enums.mqh erstellen wir eine Aufzählung mit den Eigenschaften einer Pending Order:

//--- Enumeration of the properties of a pending order 
enum ENUM_ORDER_PROPERTIES
  {
   O_SYMBOL          = 0,
   O_MAGIC           = 1,
   O_COMMENT         = 2,
   O_PRICE_OPEN      = 3,
   O_PRICE_CURRENT   = 4,
   O_PRICE_STOPLIMIT = 5,
   O_VOLUME_INITIAL  = 6,
   O_VOLUME_CURRENT  = 7,
   O_SL              = 8,
   O_TP              = 9,
   O_TIME_SETUP      = 10,
   O_TIME_EXPIRATION = 11,
   O_TIME_SETUP_MSC  = 12,
   O_TYPE_TIME       = 13,
   O_TYPE            = 14,
   O_ALL             = 15
  };

Anschließend müssen wir in der Include-Datei TradeFunctions.mqh eine Struktur mit den Eigenschaften einer Pending Order schreiben und daraufhin instanziieren:

//-- Properties of a pending order
struct pending_order_properties
  {
   string            symbol;          // Symbol
   long              magic;           // Magic number
   string            comment;         // Comment
   double            price_open;      // Price specified in the order
   double            price_current;   // Current price of the order symbol
   double            price_stoplimit; // Limit order price for the Stop Limit order
   double            volume_initial;  // Initial order volume
   double            volume_current;  // Current order volume
   double            sl;              // Stop Loss level
   double            tp;              // Take Profit level
   datetime          time_setup;      // Order placement time
   datetime          time_expiration; // Order expiration time
   datetime          time_setup_msc;  // The time of placing an order for execution in milliseconds since 01.01.1970
   datetime          type_time;       // Order lifetime
   ENUM_ORDER_TYPE   type;            // Position type
  };
//--- Variable of the order features
pending_order_properties ord;

Um eine Eigenschaft oder gar alle Eigenschaften einer Pending Order zu erhalten, schreiben wir die Funktion GetPendingOrderProperties(). Nach der Auswahl der Pending Order können wir diese Funktion zum Abrufen der Eigenschaften der Order nutzen. Die Umsetzung wird weiter unten beschrieben.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Retrieves the properties of the previously selected pending order|
//+------------------------------------------------------------------+
void GetPendingOrderProperties(ENUM_ORDER_PROPERTIES order_property)
  {
   switch(order_property)
     {
      case O_SYMBOL          : ord.symbol=OrderGetString(ORDER_SYMBOL);                              break;
      case O_MAGIC           : ord.magic=OrderGetInteger(ORDER_MAGIC);                               break;
      case O_COMMENT         : ord.comment=OrderGetString(ORDER_COMMENT);                            break;
      case O_PRICE_OPEN      : ord.price_open=OrderGetDouble(ORDER_PRICE_OPEN);                      break;
      case O_PRICE_CURRENT   : ord.price_current=OrderGetDouble(ORDER_PRICE_CURRENT);                break;
      case O_PRICE_STOPLIMIT : ord.price_stoplimit=OrderGetDouble(ORDER_PRICE_STOPLIMIT);            break;
      case O_VOLUME_INITIAL  : ord.volume_initial=OrderGetDouble(ORDER_VOLUME_INITIAL);              break;
      case O_VOLUME_CURRENT  : ord.volume_current=OrderGetDouble(ORDER_VOLUME_CURRENT);              break;
      case O_SL              : ord.sl=OrderGetDouble(ORDER_SL);                                      break;
      case O_TP              : ord.tp=OrderGetDouble(ORDER_TP);                                      break;
      case O_TIME_SETUP      : ord.time_setup=(datetime)OrderGetInteger(ORDER_TIME_SETUP);           break;
      case O_TIME_EXPIRATION : ord.time_expiration=(datetime)OrderGetInteger(ORDER_TIME_EXPIRATION); break;
      case O_TIME_SETUP_MSC  : ord.time_setup_msc=(datetime)OrderGetInteger(ORDER_TIME_SETUP_MSC);   break;
      case O_TYPE_TIME       : ord.type_time=(datetime)OrderGetInteger(ORDER_TYPE_TIME);             break;
      case O_TYPE            : ord.type=(ENUM_ORDER_TYPE)OrderGetInteger(ORDER_TYPE);                break;
      case O_ALL             :
         ord.symbol=OrderGetString(ORDER_SYMBOL);
         ord.magic=OrderGetInteger(ORDER_MAGIC);
         ord.comment=OrderGetString(ORDER_COMMENT);
         ord.price_open=OrderGetDouble(ORDER_PRICE_OPEN);
         ord.price_current=OrderGetDouble(ORDER_PRICE_CURRENT);
         ord.price_stoplimit=OrderGetDouble(ORDER_PRICE_STOPLIMIT);
         ord.volume_initial=OrderGetDouble(ORDER_VOLUME_INITIAL);
         ord.volume_current=OrderGetDouble(ORDER_VOLUME_CURRENT);
         ord.sl=OrderGetDouble(ORDER_SL);
         ord.tp=OrderGetDouble(ORDER_TP);
         ord.time_setup=(datetime)OrderGetInteger(ORDER_TIME_SETUP);
         ord.time_expiration=(datetime)OrderGetInteger(ORDER_TIME_EXPIRATION);
         ord.time_setup_msc=(datetime)OrderGetInteger(ORDER_TIME_SETUP_MSC);
         ord.type_time=(datetime)OrderGetInteger(ORDER_TYPE_TIME);
         ord.type=(ENUM_ORDER_TYPE)OrderGetInteger(ORDER_TYPE);                                      break;
         //---
     default: Print("Retrieved feature of the pending order was not taken into account in the enumeration "); return;
     }
  }

Nun schreiben wir Basisfunktionen zum Platzieren, Modifizieren und Löschen von Pending Orders. Die Funktion SetPendingOrder() platziert eine Pending Order. Falls die Pending Order nicht platziert werden konnte, macht die Funktion einen Eintrag im Logbuch mit einem Fehlercode und dessen Beschreibung:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Places a pending order                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
void SetPendingOrder(int                  symbol_number,   // Symbol number
                     ENUM_ORDER_TYPE      order_type,      // Order type
                     double               lot,             // Volume
                     double               stoplimit_price, // Level of the StopLimit order 
                     double               price,           // Price
                     double               sl,              // Stop Loss
                     double               tp,              // Take Profit
                     ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time,       // Order Expiration
                     string               comment)         // Comment
//--- Set magic number in the trade structure
   trade.SetExpertMagicNumber(MagicNumber);
//--- If a pending order failed to be placed, print an error message  
   if(!trade.OrderOpen(Symbols[symbol_number],
                       order_type,lot,stoplimit_price,price,sl,tp,type_time,0,comment))
      Print("Error when placing a pending order: ",GetLastError()," - ",ErrorDescription(GetLastError()));
  }

Die Funktion ModifyPendingOrder() modifiziert eine Pending Order. Wir richten es so ein, dass wir nicht nur den Preis der Order verändern können, sondern auch ihr Volumen, das wir als letzten Parameter der Funktion übergeben. Falls der Wert des übergebenen Volumens größer als Null ist, bedeutet das, dass die Pending Order gelöscht werden und eine neue mit dem erforderlichen Volumenwert platziert werden muss. In allen anderen Fällen modifizieren wir einfach die bestehende Order, indem wir den Preiswert ändern.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Modifies a pending order                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
void ModifyPendingOrder(int                  symbol_number,   //Symbol number
                        ulong                ticket,          // Order ticket
                        ENUM_ORDER_TYPE      type,            // Order type
                        double               price,           // Order price
                        double               sl,              // Stop Loss of the order
                        double               tp,              // Take Profit of the order
                        ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time,       // Order expiration
                        datetime             time_expiration, // Order expiration time
                        double               stoplimit_price, // Price
                        string               comment,         // Comment
                        double               volume)          // Volume
  {
//--- If the passed volume value is non-zero, delete the order and place it again
   if(volume>0)
     {
      //--- If the order failed to be deleted, exit
      if(!DeletePendingOrder(ticket))
         return;
      //--- Place a pending order
      SetPendingOrder(symbol_number,type,volume,0,price,sl,tp,type_time,comment);
      //--- Adjust Stop Loss of position as related to the order
      CorrectStopLossByOrder(symbol_number,price,type);
     }
//--- If the passed volume value is zero, modify the order
   else
     {
      //--- If the pending order failed to be modified, print a relevant message
      if(!trade.OrderModify(ticket,price,sl,tp,type_time,time_expiration,stoplimit_price))
         Print("Error when modifying the pending order price: ",
         GetLastError()," - ",ErrorDescription(GetLastError()));
      //--- Otherwise adjust Stop Loss of position as related to the order
      else
         CorrectStopLossByOrder(symbol_number,price,type);
     }
  }

Im oben aufgeführten Code sind zwei neue Funktionen markiert, DeletePendingOrder() und CorrectStopLossByOrder(). Erstere löscht eine Pending Order und letztere passt den Stop Loss der Position in Bezug auf die Pending Order an.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Deletes a pending order                                          | 
//+------------------------------------------------------------------+
bool DeletePendingOrder(ulong ticket)
  {

//--- If a pending order failed to get deleted, print a relevant message
   if(!trade.OrderDelete(ticket))
     {
      Print("Error when deleting a pending order: ",GetLastError()," - ",ErrorDescription(GetLastError()));
      return(false);
     }
//---
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Modifies StopLoss of the position as related to the pending order|
//+------------------------------------------------------------------+
void CorrectStopLossByOrder(int             symbol_number, // Symbol number
                            double          price,         // Order Price
                            ENUM_ORDER_TYPE type)          // Order Type
  {
//--- If Stop Loss disabled, exit
   if(StopLoss[symbol_number]==0)
      return;
//--- If Stop Loss enabled
   double new_sl=0.0; // New Stop Loss value
//--- Get a Point value
   GetSymbolProperties(symbol_number,S_POINT);
//--- Number of decimal places
   GetSymbolProperties(symbol_number,S_DIGITS);
//--- Get Take Profit of position
   GetPositionProperties(symbol_number,P_TP);
//--- Calculate as related to the order type
   switch(type)
     {
      case ORDER_TYPE_BUY_STOP  :
         new_sl=NormalizeDouble(price+CorrectValueBySymbolDigits(StopLoss[symbol_number]*symb.point),symb.digits);
         break;
      case ORDER_TYPE_SELL_STOP :
         new_sl=NormalizeDouble(price-CorrectValueBySymbolDigits(StopLoss[symbol_number]*symb.point),symb.digits);
         break;
     }
//--- Modify the position
   if(!trade.PositionModify(Symbols[symbol_number],new_sl,pos.tp))
      Print("Error when modifying position: ",GetLastError()," - ",ErrorDescription(GetLastError()));
  }

Vor dem Platzieren einer Pending Order muss auch geprüft werden, ob bereits eine Pending Order mit den gleichen Kommentaren existiert. Wie am Anfang dieses Beitrags erwähnt, platzieren wir die obere Buy-Stop-Order mit dem Kommentar "top_order" und die Sell-Stop-Order mit dem Kommentar "bottom_order". Schreiben wir eine Funktion mit dem Namen CheckPendingOrderByComment(), um diese Prüfung zu erleichtern:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Checks existence of a pending order by a comment                 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CheckPendingOrderByComment(int symbol_number,string comment)
  {
   int    total_orders  =0;  // Total number of pending orders
   string order_symbol  =""; // Order Symbol
   string order_comment =""; // Order Comment
//--- Get the total number of pending orders
   total_orders=OrdersTotal();
//--- Loop through the total orders
   for(int i=total_orders-1; i>=0; i--)
     {
      //---Select the order by the ticket
      if(OrderGetTicket(i)>0)
        {
         //--- Get the symbol name
         order_symbol=OrderGetString(ORDER_SYMBOL);
         //--- If the symbols are equal
         if(order_symbol==Symbols[symbol_number])
           {
            //--- Get the order comment
            order_comment=OrderGetString(ORDER_COMMENT);
            //--- If the comments are equal
            if(order_comment==comment)
               return(true);
           }
        }
     }
//--- Order with a specified comment not found
   return(false);
  }

Der oben aufgeführte Code zeigt, dass die Gesamtmenge der Order mithilfe der Systemfunktion OrdersTotal() abgerufen werden kann. Um allerdings die Gesamtmenge der Pending Orders für ein bestimmtes Symbol zu erhalten, schreiben wir eine benutzerdefinierte Funktion. Wir nennen sie OrdersTotalBySymbol():

//+------------------------------------------------------------------+
//| Returns the total number of orders for the specified symbol      |
//+------------------------------------------------------------------+
int OrdersTotalBySymbol(string symbol)
  {
   int   count        =0; // Order counter
   int   total_orders =0; // Total number of pending orders
//--- Get the total number of pending orders
   total_orders=OrdersTotal();
//--- Loop through the total number of orders
   for(int i=total_orders-1; i>=0; i--)
     {
      //--- If an order has been selected
      if(OrderGetTicket(i)>0)
        {
         //--- Get the order symbol
         GetOrderProperties(O_SYMBOL);
         //--- If the order symbol and the specified symbol are equal
         if(ord.symbol==symbol)
            //--- Increase the counter
            count++;
        }
     }
//--- Return the total number of orders
   return(count);
  }

Vor dem Platzieren einer Pending Order muss ein Preis für sie berechnet werden sowie Stop-Loss- und Take-Profit-Ebenen, falls erforderlich. Bei aktivem Umkehrmodus brauchen wir separate benutzerdefinierte Funktionen zum Neuberechnen und Ändern von Trailing-Stop-Ebenen.

Schreiben wir zum Berechnen des Preises einer Pending Order die Funktion CalculatePendingOrder():

//+------------------------------------------------------------------+
//| Calculates the pending order level(price)                        |
//+------------------------------------------------------------------+
double CalculatePendingOrder(int symbol_number,ENUM_ORDER_TYPE order_type)
  {
//--- For the calculated pending order value
   double price=0.0;
//--- If the value for SELL STOP order is to be calculated
   if(order_type==ORDER_TYPE_SELL_STOP)
     {
      //--- Calculate level
      price=NormalizeDouble(symb.bid-CorrectValueBySymbolDigits(PendingOrder[symbol_number]*symb.point),symb.digits);
      //--- Return calculated value if it is less than the lower limit of Stops level
      //    If the value is equal or greater, return the adjusted value
      return(price<symb.down_level ? price : symb.down_level-symb.offset);
     }
//--- If the value for BUY STOP order is to be calculated
   if(order_type==ORDER_TYPE_BUY_STOP)
     {
      //--- Calculate level
      price=NormalizeDouble(symb.ask+CorrectValueBySymbolDigits(PendingOrder[symbol_number]*symb.point),symb.digits);
      //--- Return the calculated value if it is greater than the upper limit of Stops level
      //    If the value is equal or less, return the adjusted value
      return(price>symb.up_level ? price : symb.up_level+symb.offset);
     }
//---
   return(0.0);
  }

Nachfolgend sehen Sie den Code der Funktion zum Berechnen der Stop-Loss- und Take-Profit-Ebenen in einer Pending Order.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Calculates Stop Loss level for a pending order                   |
//+------------------------------------------------------------------+
double CalculatePendingOrderStopLoss(int symbol_number,ENUM_ORDER_TYPE order_type,double price)
  {
//--- If Stop Loss is required
   if(StopLoss[symbol_number]>0)
     {
      double sl         =0.0; // For the Stop Loss calculated value
      double up_level   =0.0; // Upper limit of Stop Levels
      double down_level =0.0; // Lower limit of Stop Levels
      //--- If the value for BUY STOP order is to be calculated
      if(order_type==ORDER_TYPE_BUY_STOP)
        {
         //--- Define lower threshold
         down_level=NormalizeDouble(price-symb.stops_level*symb.point,symb.digits);
         //--- Calculate level
         sl=NormalizeDouble(price-CorrectValueBySymbolDigits(StopLoss[symbol_number]*symb.point),symb.digits);
         //--- Return the calculated value if it is less than the lower limit of Stop level
         //    If the value is equal or greater, return the adjusted value
         return(sl<down_level ? sl : NormalizeDouble(down_level-symb.offset,symb.digits));
        }
      //--- If the value for the SELL STOP order is to be calculated
      if(order_type==ORDER_TYPE_SELL_STOP)
        {
         //--- Define the upper threshold
         up_level=NormalizeDouble(price+symb.stops_level*symb.point,symb.digits);
         //--- Calculate the level
         sl=NormalizeDouble(price+CorrectValueBySymbolDigits(StopLoss[symbol_number]*symb.point),symb.digits);
         //--- Return the calculated value if it is greater than the upper limit of the Stops level
         //    If the value is less or equal, return the adjusted value.
         return(sl>up_level ? sl : NormalizeDouble(up_level+symb.offset,symb.digits));
        }
     }
//---
   return(0.0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Calculates the Take Profit level for a pending order             |
//+------------------------------------------------------------------+
double CalculatePendingOrderTakeProfit(int symbol_number,ENUM_ORDER_TYPE order_type,double price)
  {
//--- If Take Profit is required
   if(TakeProfit[symbol_number]>0)
     {
      double tp         =0.0; // For the calculated Take Profit value
      double up_level   =0.0; // Upper limit of Stop Levels
      double down_level =0.0; // Lower limit of Stop Levels
      //--- If the value for SELL STOP order is to be calculated
      if(order_type==ORDER_TYPE_SELL_STOP)
        {
         //--- Define lower threshold
         down_level=NormalizeDouble(price-symb.stops_level*symb.point,symb.digits);
         //--- Calculate the level
         tp=NormalizeDouble(price-CorrectValueBySymbolDigits(TakeProfit[symbol_number]*symb.point),symb.digits);
         //--- Return the calculated value if it is less than the below limit of the Stops level
         //    If the value is greater or equal, return the adjusted value
         return(tp<down_level ? tp : NormalizeDouble(down_level-symb.offset,symb.digits));
        }
      //--- If the value for the BUY STOP order is to be calculated
      if(order_type==ORDER_TYPE_BUY_STOP)
        {
         //--- Define the upper threshold
         up_level=NormalizeDouble(price+symb.stops_level*symb.point,symb.digits);
         //--- Calculate the level
         tp=NormalizeDouble(price+CorrectValueBySymbolDigits(TakeProfit[symbol_number]*symb.point),symb.digits);
         //--- Return the calculated value if it is greater than the upper limit of the Stops level
         //    If the value is less or equal, return the adjusted value
         return(tp>up_level ? tp : NormalizeDouble(up_level+symb.offset,symb.digits));
        }
     }
//---
   return(0.0);
  }

Zum Berechnen und Heranziehen der Stops-Ebene (Preis) einer umgekehrten Pending Order schreiben wir die Funktionen CalculateReverseOrderTrailingStop() und ModifyPendingOrderTrailingStop(). Nachfolgend sehen Sie die Codes der Funktionen.

Code der Funktion CalculateReverseOrderTrailingStop():

//+----------------------------------------------------------------------------+
//| Calculates the Trailing Stop level for the reversed order                  |
//+----------------------------------------------------------------------------+
double CalculateReverseOrderTrailingStop(int symbol_number,ENUM_POSITION_TYPE position_type)
  {
//--- Variables for calculation
   double    level       =0.0;
   double    buy_point   =low[symbol_number].value[1];  // Low value for Buy
   double    sell_point  =high[symbol_number].value[1]; // High value for Sell
//--- Calculate the level for the BUY position
   if(position_type==POSITION_TYPE_BUY)
     {
      //--- Bar's low minus the specified number of points
      level=NormalizeDouble(buy_point-CorrectValueBySymbolDigits(PendingOrder[symbol_number]*symb.point),symb.digits);
      //---  If the calculated level is lower than the lower limit of the Stops level, 
      //    the calculation is complete, return the current value of the level
      if(level<symb.down_level)
         return(level);
      //--- If it is not lower, try to calculate based on the bid price
      else
        {
         level=NormalizeDouble(symb.bid-CorrectValueBySymbolDigits(PendingOrder[symbol_number]*symb.point),symb.digits);
         //--- If the calculated level is lower than the limit, return the current value of the level
         //    otherwise set the nearest possible value
         return(level<symb.down_level ? level : symb.down_level-symb.offset);
        }
     }
//--- Calculate the level for the SELL position
   if(position_type==POSITION_TYPE_SELL)
     {
      // Bar's high plus the specified number of points
      level=NormalizeDouble(sell_point+CorrectValueBySymbolDigits(PendingOrder[symbol_number]*symb.point),symb.digits);
      //--- If the calculated level is higher than the upper limit of the Stops level, 
      //    then the calculation is complete, return the current value of the level
      if(level>symb.up_level)
         return(level);
      //--- If it is not higher, try to calculate based on the ask price
      else
        {
         level=NormalizeDouble(symb.ask+CorrectValueBySymbolDigits(PendingOrder[symbol_number]*symb.point),symb.digits);
         //--- If the calculated level is higher than the limit, return the current value of the level
         //    Otherwise set the nearest possible value
         return(level>symb.up_level ? level : symb.up_level+symb.offset);
        }
     }
//---
   return(0.0);
  }

Code der Funktion ModifyPendingOrderTrailingStop():

//+------------------------------------------------------------------+
//| Modifying the Trailing Stop level for a pending order            |
//+------------------------------------------------------------------+
void ModifyPendingOrderTrailingStop(int symbol_number)
  {
//--- Exit, if the reverse position mode is disabled and Trailing Stop is not set
   if(!Reverse[symbol_number] || TrailingStop[symbol_number]==0)
      return;
//--- 
   double          new_level              =0.0;         // For calculating a new level for a pending order
   bool            condition              =false;       // For checking the modification condition
   int             total_orders           =0;           // Total number of pending orders
   ulong           order_ticket           =0;           // Order ticket
   string          opposite_order_comment ="";          // Opposite order comment
   ENUM_ORDER_TYPE opposite_order_type    =WRONG_VALUE; // Order type

//--- Get the flag of presence/absence of a position
   pos.exists=PositionSelect(Symbols[symbol_number]);
//--- If a position is absent
   if(!pos.exists)
      return;
//--- Get a total number of pending orders
   total_orders=OrdersTotal();
//--- Get the symbol properties
   GetSymbolProperties(symbol_number,S_ALL);
//--- Get the position properties
   GetPositionProperties(symbol_number,P_ALL);
//--- Get the level for Stop Loss
   new_level=CalculateReverseOrderTrailingStop(symbol_number,pos.type);
//--- Loop through the orders from the last to the first one
   for(int i=total_orders-1; i>=0; i--)
     {
      //--- If the order selected
      if((order_ticket=OrderGetTicket(i))>0)
        {
         //--- Get the order symbol
         GetPendingOrderProperties(O_SYMBOL);
         //--- Get the order comment
         GetPendingOrderProperties(O_COMMENT);
         //--- Get the order price
         GetPendingOrderProperties(O_PRICE_OPEN);
         //--- Depending on the position type, check the relevant condition for the Trailing Stop modification
         switch(pos.type)
           {
            case POSITION_TYPE_BUY  :
               //---If the new order value is greater than the current value plus set step then condition fulfilled 
               condition=new_level>ord.price_open+CorrectValueBySymbolDigits(TrailingStop[symbol_number]*symb.point);
               //--- Define the type and comment of the reversed pending order for check.
               opposite_order_type    =ORDER_TYPE_SELL_STOP;
               opposite_order_comment =comment_bottom_order;
               break;
            case POSITION_TYPE_SELL :
               //--- If the new value for the order if less than the current value minus a set step then condition fulfilled
               condition=new_level<ord.price_open-CorrectValueBySymbolDigits(TrailingStop[symbol_number]*symb.point);
               //--- Define the type and comment of the reversed pending order for check
               opposite_order_type    =ORDER_TYPE_BUY_STOP;
               opposite_order_comment =comment_top_order;
               break;
           }
         //--- If condition fulfilled, the order symbol and positions are equal
         //    and order comment and the reversed order comment are equal
         if(condition && 
            ord.symbol==Symbols[symbol_number] && 
            ord.comment==opposite_order_comment)
           {
            double sl=0.0; // Stop Loss
            double tp=0.0; // Take Profit
            //--- Get Take Profit and Stop Loss levels
            sl=CalculatePendingOrderStopLoss(symbol_number,opposite_order_type,new_level);
            tp=CalculatePendingOrderTakeProfit(symbol_number,opposite_order_type,new_level);
            //--- Modify order
            ModifyPendingOrder(symbol_number,order_ticket,opposite_order_type,new_level,sl,tp,
                               ORDER_TIME_GTC,ord.time_expiration,ord.price_stoplimit,ord.comment,0);
            return;
           }
        }
     }
  }

Manchmal kann es erforderlich sein, herauszufinden, ob eine Position bei Stop Loss oder Take Profit geschlossen wurde. In diesem Fall stoßen wir auf eine solche Anforderung. Schreiben wir also Funktionen, die dieses Ereignis anhand des Kommentars des letzten Abschlusses identifizieren. Zum Abrufen des Kommentars des letzten Abschlusses für ein bestimmtes Symbol schreiben wir eine separate Funktion mit dem Namen GetLastDealComment():

//+------------------------------------------------------------------+
//| Returns a the last deal comment for a specified symbol           |
//+------------------------------------------------------------------+
string GetLastDealComment(int symbol_number)
  {
   int    total_deals  =0;  // Total number of deals in the selected history
   string deal_symbol  =""; // Deal symbol 
   string deal_comment =""; // Deal comment
//--- If the deals history retrieved
   if(HistorySelect(0,TimeCurrent()))
     {
      //--- Receive the number of deals in the retrieved list
      total_deals=HistoryDealsTotal();
      //--- Loop though the total number of deals in the retrieved list from the last deal to the first one.
      for(int i=total_deals-1; i>=0; i--)
        {
         //--- Receive the deal comment
         deal_comment=HistoryDealGetString(HistoryDealGetTicket(i),DEAL_COMMENT);
         //--- Receive the deal symbol
         deal_symbol=HistoryDealGetString(HistoryDealGetTicket(i),DEAL_SYMBOL);
         //--- If the deal symbol and the current symbol are equal, stop the loop
         if(deal_symbol==Symbols[symbol_number])
            break;
        }
     }
//---
   return(deal_comment);
  }

Nun ist es einfach, Funktionen zu schreiben, die den Grund für die Schließung der letzten Position für das angegebene Symbol bestimmen. Nachfolgend sehen Sie die Codes der Funktionen IsClosedByTakeProfit() und IsClosedByStopLoss():

//+------------------------------------------------------------------+
//| Returns the reason for closing position at Take Profit           |
//+------------------------------------------------------------------+
bool IsClosedByTakeProfit(int symbol_number)
  {
   string last_comment="";
//--- Get the last deal comment for the specified symbol
   last_comment=GetLastDealComment(symbol_number);
//--- If the comment contain a string "tp"
   if(StringFind(last_comment,"tp",0)>-1)
      return(true);
//--- If the comment does not contain a string "tp"
   return(false);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Returns the reason for closing position at Stop Loss             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool IsClosedByStopLoss(int symbol_number)
  {
   string last_comment="";
//--- Get the last deal comment for the specified symbol
   last_comment=GetLastDealComment(symbol_number);
//--- If the comment contains the string "sl"
   if(StringFind(last_comment,"sl",0)>-1)
      return(true);
//--- If the comment does not contain the string "sl"
   return(false);
  }

Wir führen noch eine weitere Überprüfung durch, um zu bestimmen, ob der letzte Abschluss in der Historie wirklich ein Abschluss für das angegebene Symbol ist. Wir merken uns das Ticket des letzten Abschlusses. Dazu fügen wir ein Array auf globaler Ebene hinzu:

//--- Array for checking the ticket of the last deal for each symbol.
ulong last_deal_ticket[NUMBER_OF_SYMBOLS];

Die Funktion IsLastDealTicket(), die das Ticket des letzten Abschlusses prüft, sieht aus, wie im nachfolgenden Code dargestellt:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Returns the event of the last deal for the specified symbol      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool IsLastDealTicket(int symbol_number)
  {
   int    total_deals =0;  // Total number of deals in the selected history list
   string deal_symbol =""; // Deal symbol
   ulong  deal_ticket =0;  // Deal ticket
//--- If the deal history was received
   if(HistorySelect(0,TimeCurrent()))
     {
      //--- Get the total number of deals in the received list
      total_deals=HistoryDealsTotal();
      //--- Loop through the total number of deals from the last deal to the first one
      for(int i=total_deals-1; i>=0; i--)
        {
         //--- Get deal ticket
         deal_ticket=HistoryDealGetTicket(i);
         //--- Get deal symbol
         deal_symbol=HistoryDealGetString(deal_ticket,DEAL_SYMBOL);
         //--- If deal symbol and the current one are equal, stop the loop
         if(deal_symbol==Symbols[symbol_number])
           {
            //--- If the tickets are equal, exit
            if(deal_ticket==last_deal_ticket[symbol_number])
               return(false);
            //--- If the tickets are not equal report it
            else
              {
               //--- Save the last deal ticket
               last_deal_ticket[symbol_number]=deal_ticket;
               return(true);
              }
           }
        }
     }
//---
   return(false);
  }

Falls die aktuelle Zeit außerhalb des angegebenen Handelsbereichs liegt, wird eine Schließung der Position erzwungen, unabhängig davon, ob sie sich in der Verlust- oder der Gewinnzone befindet. Schreiben wir die Position ClosePosition() zum Schließen einer Position:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Closes position                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void ClosePosition(int symbol_number)
  {
//--- Check if position exists  
   pos.exists=PositionSelect(Symbols[symbol_number]);
//--- If there is no position, exit
   if(!pos.exists)
      return;
//--- Set the slippage value in points
   trade.SetDeviationInPoints(CorrectValueBySymbolDigits(Deviation));
//--- If the position was not closed, print the relevant message
   if(!trade.PositionClose(Symbols[symbol_number]))
      Print("Error when closing position: ",GetLastError()," - ",ErrorDescription(GetLastError()));
  }

Wenn eine Position beim Verlassen des Zeitbereichs des Handels geschlossen wird, müssen alle Pending Orders gelöscht werden. Die Funktion DeleteAllPendingOrders(), die wir gleich schreiben werden, löscht alle Pending Orders für das angegebene Symbol:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Deletes all pending orders                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
void DeleteAllPendingOrders(int symbol_number)
  {
   int   total_orders =0; // Total number of pending orders
   ulong order_ticket =0; // Order ticket
//--- Get the total number of pending orders
   total_orders=OrdersTotal();
//--- Loop through the total number of pending orders
   for(int i=total_orders-1; i>=0; i--)
     {
      //--- If the order selected
      if((order_ticket=OrderGetTicket(i))>0)
        {
         //--- Get the order symbol
         GetOrderProperties(O_SYMBOL);
         //--- If the order symbol and the current symbol are equal
         if(ord.symbol==Symbols[symbol_number])
            //--- Delete the order
            DeletePendingOrder(order_ticket);
        }
     }
  }

Somit verfügen wir nun über alle Funktionen, die wir für das strukturelle Schema benötigen. Sehen wir uns die bekannte Funktion TradingBlock() an, an der einige wesentliche Änderungen vorgenommen wurden, und eine neue Funktion zum Verwalten von Pending Orders, ManagePendingOrders(). Darin wird die vollständige Kontrolle über die aktuelle Position in Bezug auf Pending Orders übernommen.

Die Funktion TradingBlock() sieht für das aktuelle Muster so aus:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Trade block                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
void TradingBlock(int symbol_number)
  {
   double          tp=0.0;                 // Take Profit
   double          sl=0.0;                 // Stop Loss
   double          lot=0.0;                // Volume for position calculation in case of reversed position
   double          order_price=0.0;        // Price for placing the order
   ENUM_ORDER_TYPE order_type=WRONG_VALUE; // Order type for opening position
//--- If outside of the time range for placing pending orders
   if(!IsInOpenOrdersTimeRange(symbol_number))
      return;
//--- Find out if there is an open position for the symbol
   pos.exists=PositionSelect(Symbols[symbol_number]);
//--- If there is no position
   if(!pos.exists)
     {
      //--- Get symbol properties
      GetSymbolProperties(symbol_number,S_ALL);
      //--- Adjust the volume
      lot=CalculateLot(symbol_number,Lot[symbol_number]);
      //--- If there is no upper pending order
      if(!CheckPendingOrderByComment(symbol_number,comment_top_order))
        {
         //--- Get the price for placing a pending order
         order_price=CalculatePendingOrder(symbol_number,ORDER_TYPE_BUY_STOP);
         //--- Get Take Profit and Stop Loss levels
         sl=CalculatePendingOrderStopLoss(symbol_number,ORDER_TYPE_BUY_STOP,order_price);
         tp=CalculatePendingOrderTakeProfit(symbol_number,ORDER_TYPE_BUY_STOP,order_price);
         //--- Place a pending order
         SetPendingOrder(symbol_number,ORDER_TYPE_BUY_STOP,lot,0,order_price,sl,tp,ORDER_TIME_GTC,comment_top_order);
        }
      //--- If there is no lower pending order
      if(!CheckPendingOrderByComment(symbol_number,comment_bottom_order))
        {
         //--- Get the price for placing the pending order
         order_price=CalculatePendingOrder(symbol_number,ORDER_TYPE_SELL_STOP);
         //--- Get Take Profit and Stop Loss levels
         sl=CalculatePendingOrderStopLoss(symbol_number,ORDER_TYPE_SELL_STOP,order_price);
         tp=CalculatePendingOrderTakeProfit(symbol_number,ORDER_TYPE_SELL_STOP,order_price);
         //--- Place a pending order
         SetPendingOrder(symbol_number,ORDER_TYPE_SELL_STOP,lot,0,order_price,sl,tp,ORDER_TIME_GTC,comment_bottom_order);
        }
     }
  }

Code der Funktion ManagePendingOrders() zum Verwalten von Pending Orders:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Manages pending orders                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
void ManagePendingOrders()
  {
//--- Loop through the total number of symbols
   for(int s=0; s<NUMBER_OF_SYMBOLS; s++)
     {
      //--- If trading this symbol is forbidden, go to the following one
      if(Symbols[s]=="")
         continue;
      //--- Find out if there is an open position for the symbol
      pos.exists=PositionSelect(Symbols[s]);
      //--- If there is no position
      if(!pos.exists)
        {
         //--- If the last deal on current symbol and
         //    position  was exited on Take Profit or Stop Loss
         if(IsLastDealTicket(s) && 
            (IsClosedByStopLoss(s) || IsClosedByTakeProfit(s)))
            //--- Delete all pending orders for the symbol
            DeleteAllPendingOrders(s);
         //--- Go to the following symbol
         continue;
        }
      //--- If there is a position
      ulong           order_ticket           =0;           // Order ticket
      int             total_orders           =0;           // Total number of pending orders
      int             symbol_total_orders    =0;           // Number of pending orders for the specified symbol
      string          opposite_order_comment ="";          // Opposite order comment
      ENUM_ORDER_TYPE opposite_order_type    =WRONG_VALUE; // Order type
      //--- Get the total number of pending orders
      total_orders=OrdersTotal();
      //--- Get the total number of pending orders for the specified symbol
      symbol_total_orders=OrdersTotalBySymbol(Symbols[s]);
      //--- Get symbol properties
      GetSymbolProperties(s,S_ASK);
      GetSymbolProperties(s,S_BID);
      //--- Get the comment for the selected position
      GetPositionProperties(s,P_COMMENT);
      //--- If the position comment belongs to the upper order,
      //    then the lower order is to be deleted, modified/placed
      if(pos.comment==comment_top_order)
        {
         opposite_order_type    =ORDER_TYPE_SELL_STOP;
         opposite_order_comment =comment_bottom_order;
        }
      //--- If the position comment belongs to the lower order,
      //    then the upper order is to be deleted/modified/placed
      if(pos.comment==comment_bottom_order)
        {
         opposite_order_type    =ORDER_TYPE_BUY_STOP;
         opposite_order_comment =comment_top_order;
        }
      //--- If there are no pending orders for the specified symbol
      if(symbol_total_orders==0)
        {
         //--- If the position reversal is enabled, place a reversed order
         if(Reverse[s])
           {
            double tp=0.0;          // Take Profit
            double sl=0.0;          // Stop Loss
            double lot=0.0;         // Volume for position calculation in case of reversed positio
            double order_price=0.0; // Price for placing the order
            //--- Get the price for placing a pending order
            order_price=CalculatePendingOrder(s,opposite_order_type);
            //---Get Take Profit и Stop Loss levels
            sl=CalculatePendingOrderStopLoss(s,opposite_order_type,order_price);
            tp=CalculatePendingOrderTakeProfit(s,opposite_order_type,order_price);
            //--- Calculate double volume
            lot=CalculateLot(s,pos.volume*2);
            //--- Place the pending order
            SetPendingOrder(s,opposite_order_type,lot,0,order_price,sl,tp,ORDER_TIME_GTC,opposite_order_comment);
            //--- Adjust Stop Loss as related to the order
            CorrectStopLossByOrder(s,order_price,opposite_order_type);
           }
         return;
        }
      //--- If there are pending orders for this symbol, then depending on the circumstances delete or
      //    modify the reversed order
      if(symbol_total_orders>0)
        {
         //--- Loop through the total number of orders from the last one to the first one
         for(int i=total_orders-1; i>=0; i--)
           {
            //--- If the order chosen
            if((order_ticket=OrderGetTicket(i))>0)
              {
               //--- Get the order symbol
               GetPendingOrderProperties(O_SYMBOL);
               //--- Get the order comment
               GetPendingOrderProperties(O_COMMENT);
               //--- If order symbol and position symbol are equal,
               //    and order comment and the reversed order comment are equal
               if(ord.symbol==Symbols[s] && 
                  ord.comment==opposite_order_comment)
                 {
                  //--- If position reversal is disabled
                  if(!Reverse[s])
                     //--- Delete order
                     DeletePendingOrder(order_ticket);
                  //--- If position reversal is enabled
                  else
                    {
                     double lot=0.0;
                     //--- Get the current order properties
                     GetPendingOrderProperties(O_ALL);
                     //--- Get the current position volume
                     GetPositionProperties(s,P_VOLUME);
                     //--- If the order has been modified already, exit the loop.
                     if(ord.volume_initial>pos.volume)
                        break;
                     //--- Calculate double volume
                     lot=CalculateLot(s,pos.volume*2);
                     //--- Modify (delete and place again) the order
                     ModifyPendingOrder(s,order_ticket,opposite_order_type,
                                        ord.price_open,ord.sl,ord.tp,
                                        ORDER_TIME_GTC,ord.time_expiration,
                                        ord.price_stoplimit,opposite_order_comment,lot);
                    }
                 }
              }
           }
        }
     }
  }

Nun müssen wir nur noch kleine Anpassungen in der Hauptdatei des Programms vornehmen. Wir fügen den Handelsereignis-Handler OnTrade() hinzu. In dieser Funktion findet die Beurteilung der aktuellen Position in Bezug auf Pending Orders gegen das Handelsereignis statt.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Processing of trade events                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTrade()
  {
//--- Check the state of pending orders
   ManagePendingOrders();
  }

Die Funktion ManagePendingOrders() wird ebenfalls im Handler von benutzerdefinierten Ereignissen OnChartEvent() verwendet:

//+------------------------------------------------------------------+
//| User events and chart events handler                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnChartEvent(const int id,         // Event identifier
                  const long &lparam,   // Parameter of long event type
                  const double &dparam, // Parameter of double event type
                  const string &sparam) // Parameter of string event type
  {
//--- If it is a user event
   if(id>=CHARTEVENT_CUSTOM)
     {
      //--- Exit, if trade is prohibited
      if(CheckTradingPermission()>0)
         return;
      //--- If it is a tick event
      if(lparam==CHARTEVENT_TICK)
        {
         //--- Check the state of pending orders
         ManagePendingOrders();
         //--- Check signals and trade according to them
         CheckSignalsAndTrade();
         return;
        }
     }
  }

Auch in der Funktion CheckSignalsAndTrade() wurden einige Änderungen vorgenommen. Im nachfolgenden Code wurden Strings markiert, die die neuen, in diesem Beitrag betrachteten Funktionen enthalten.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Checks signals and trades based on New Bar event                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void CheckSignalsAndTrade()
  {
//--- Loop through all specified signals
   for(int s=0; s<NUMBER_OF_SYMBOLS; s++)
     {
      //--- If trading this symbol is prohibited, exit
      if(Symbols[s]=="")
         continue;
      //--- If the bar is not new, move on to the following symbol
      if(!CheckNewBar(s))
         continue;
      //--- If there is a new bar
      else
        {
         //--- If outside the time range
         if(!IsInTradeTimeRange(s))
           {
            //--- Close position
            ClosePosition(s);
            //--- Delete all pending orders
            DeleteAllPendingOrders(s);
            //--- Move on to the following symbol
            continue;
           }
         //--- Get bars data
         GetBarsData(s);
         //--- Check conditions and trade
         TradingBlock(s);
         //--- If position reversal if enabled
         if(Reverse[s])
            //--- Pull up Stop Loss for pending order
            ModifyPendingOrderTrailingStop(s);
         //--- If position reversal is disabled
         else
         //--- Pull up Stop Loss
            ModifyTrailingStop(s);
        }
     }
  

Nun ist alles bereit und wir können versuchen, die Parameter dieses mehrwährungsfähigen Expert Advisors zu optimieren. Stellen wir dazu den Strategietester folgendermaßen ein:

Abb. 1 – Testereinstellungen für die Optimierung der Parameter.

Als Erstes optimieren wir die Parameter für das Währungspaar EURUSD und anschließend für AUDUSD. Der nachfolgende Screenshot zeigt, welche Parameter für die Optimierung von EURUSD auszuwählen sind:

Abb. 2 – Einrichtung der Parameter für die Optimierung des mehrwährungsfähigen Expert Advisors

Nach der Optimierung der Parameter des Währungspaars EURUSD müssen die gleichen Parameter für AUDUSD optimiert werden. Nachfolgend sehen Sie das Ergebnis des gleichzeitigen Tests beider Symbole. Die Ergebnisse wurden nach dem maximalen Erholungsfaktor ausgewählt. Der Loswert wurde für den Test für beide Symbole mit 1 festgelegt.

Abb. 3 – Gemeinsames Testergebnis der zwei Symbole.


Fazit

Das ist so ziemlich alles. Dank der fertigen Funktionen können Sie sich darauf konzentrieren, die Idee des Treffens von Handelsentscheidungen selbst weiterzuentwickeln. In diesem Fall müssen Änderungen an den Funktionen TradingBlock() und ManagePendingOrders() vorgenommen werden. Jenen, die erst kürzlich begonnen haben, MQL5 zu erlernen, empfehlen wir, mehr Symbole hinzuzufügen und das Schema des Handelsalgorithmus zu verändern, um damit zu üben.

