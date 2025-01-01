Klasse CiCustom

CiCustom ist eine Klasse für Arbeit mit dem benutzerdefinierten technischen Indikator.

Beschreibung

Klasse CiCustom bietet die Erstellung, Konfiguration und Datenzugriff für einen benutzerdefinierten Indikator.

Deklaration

class CiCustom: public CIndicator

Kopf

#include <Indicators\Custom.mqh>

Gruppen der Klassenmethode