Nachschlagewerk MQL5 Standardbibliothek Indikatoren Benutzerdefinierter Indikator 

Klasse CiCustom

CiCustom ist eine Klasse für Arbeit mit dem benutzerdefinierten technischen Indikator.

Beschreibung

Klasse CiCustom bietet die Erstellung, Konfiguration und Datenzugriff für einen benutzerdefinierten Indikator.

Deklaration

   class CiCustom: public CIndicator

Kopf

   #include <Indicators\Custom.mqh>

Gruppen der Klassenmethode

Attribute

 

NumBuffers

Setzt die Größe der Indikatorpuffer

NumParams

Erhält die Anzahl den bei der Erstellung des Indikators verwendeten Parametern

ParamType

Erhält den Typ des angegebenen Parameters

ParamLong

Erhält den Wert des angegebenen Integer-Parameters

ParamDouble

Erhält den Wert des angegebenen Double-Parameters

ParamString

Erhält den Wert des angegebenen String-Parameters

Eingabe/Ausgabe

 

virtual Type

Virtuelle Identifizierungsmethode