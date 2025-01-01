Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekIndikatorenBenutzerdefinierter Indikator
Klasse CiCustom
CiCustom ist eine Klasse für Arbeit mit dem benutzerdefinierten technischen Indikator.
Beschreibung
Klasse CiCustom bietet die Erstellung, Konfiguration und Datenzugriff für einen benutzerdefinierten Indikator.
Deklaration
class CiCustom: public CIndicator
Kopf
#include <Indicators\Custom.mqh>
Gruppen der Klassenmethode
Attribute
Setzt die Größe der Indikatorpuffer
Erhält die Anzahl den bei der Erstellung des Indikators verwendeten Parametern
Erhält den Typ des angegebenen Parameters
Erhält den Wert des angegebenen Integer-Parameters
Erhält den Wert des angegebenen Double-Parameters
Erhält den Wert des angegebenen String-Parameters
Eingabe/Ausgabe
virtual Type
Virtuelle Identifizierungsmethode