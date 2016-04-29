Mechanisches Handelssystem "Chuvashov's Dreieck"

Einführung

Der Artikel befasst sich mit Möglichkeiten zur Berechnung der Lage von Balken und voraussichtlicher Trendlinien-Schnittpunktzeit. Die Trendlinien Generierungsprinzipien sind nah an denen von T. DeMarks, bezogen auf den Aufbau von Trendlinien auf den letzten Zeitintervallen.

Die angebotene Anwendung kann als Teil in komplexere Systeme integriert werden, obwohl es ein vollwertiger automatisierter Expert Advisor ist.

Grundlagen des Aufbaus überschneidender Kanäle

Das Wesen des "Chuvashovs Dreieck" Muster liegt in der Idee, dass wir immer die zwei unteren und die zwei oberen Fractale zu jedem beliebigen Zeitpunkt haben. Trendlinien werden durch die zwei oberen und zwei unteren Fractale gezogen.

Wenn diese zwei Linien sich auf der rechten Seite schneiden, ein Dreieck erzeugend, dann haben wir das "Chuvashovs Dreieck" genannte Muster. Der Schnittpunkt dieser beiden Arbeitslinien nennt sich Apex. Nummerieren Sie alle 4 Fractale entsprechend Ihrem Erscheinen (von links nach rechts).

Zeichnen Sie die vertikale durch das zweite linke Fractal. Außerdem ziehen Sie die vertikale Linie durch den Apex. . Die Anzahl der Kerzen zwischen diesen zwei vertikalen Linien, einschließlich der Kerzen auf den Linien, wird dividiert durch 3, gerundet links zu dem Apex gesetzt und die dritte vertikale Linie wird gezeichnet.

Der Abstand zwischen der durch das zweite Fractal gezogenen Vertikalen und der mittleren Vertikalen wird den tatsächlichen Durchbruchbereich bilden.

Abb. 1. Zeichnen des Dreiecks

Gehen wir zum Zeichnen des Dreiecks.

Es können mehrere Positionen der letzten 4 Fractale bestehen, an denen es entweder unmöglich ist das Dreieck zu zeichnen, oder es stellt sich als zu kurz oder zu lang heraus.

Abb. 2. Beispiele ungünstiger Lagen von Fractalen

Daher ist es notwendig eine Anzahl an Bedingungen einzuführen, die ausreichend sind zum Zeichnen des Dreiecks:

Einige Bedingungen der Dreiecks Linien Konvergenz:

Die ersten Fractale der oberen und unteren Linie sollen mit mehr als 20-30 Pips Abstand in der Höhe auseinander liegen Dieser Wert kann während des Tests genauer spezifiziert werden).

Die Größe der ersten Fractale der oberen und unteren Linien solle kleiner sein als die Größe zwischen den zweiten Fractalen dieser Linie.

Das erste Fractal der oberen Linie sollte niedriger sein als das zweite Fractal der gleichen Linie, während das erste Fractal der unteren Linie oberhalb des zweiten der Linie liegen sollte.

Diese zusätzlichen Bedingungen wurden berücksichtigt in den Programm-Block der Muster-bildenden Bedingungen.

Abb. 3. Tatsächlicher Durchbruchbereich

Es scheint klar zu sein, aber gehen wir zu Abb. 3. Wie können wir die Nummer des Balkens bestimmen, an dem der Schnittpunkt der beiden Arbeitslinie auftreten wird?

In dem Moment des Linien-Durchbruchs ist es noch nicht bekannt, ob dies ein wirklicher Durchbruch ist, obwohl es bereits Zeit ist in den Markt einzutreten! Der tatsächliche Durchbruchbereich-Berechnungsblock löst diese Frage mit Zeitparametern, d.h. er bestimmt den Schnittpunkt der Arbeitslinien im Zeitbereich.

Wir wissen, dass jeder Balken auf dem Chart nach einer bestimmten Zeit erscheint. Beispielsweise erscheinen Balken auf einen H1 Chart einmal in der Stunde. Die Rate der Kursänderung pro Zeiteinheit für jede der Zwei Linien zu kennen, ermöglicht es die Zeit der Kreuzung zu berechnen. Durch das Kennen der Menge an Zeit von der "Basis" des Dreiecks bis zu dem Moment der Kreuzung, ist es möglich die Anzahl der Balken (Zeiteinheiten) vor der Kreuzung zu berechnen. Der tatsächliche Durchbruchbereich wird in demselben Block bestimmt.

Der Expert Advisor ist auf einer Block-für-Block Basis entworfen.

Die am häufigsten wiederholten Funktionsblöcke befinden sich in der Regel am Anfang des Programms: Öffnen und Schließen von Positionen, Funktionen zum Zeichnen von Zeichen und Linien. Das ausführbare Hauptprogramm enthält außerdem separate Blöcke, wie zum Beispiel:

Block für die Suche nach oberen und unteren Fractalen,

Block der Muster-bildenden Bedingungen,

Block für die Berechnung des tatsächlichen Durchbruchbereichs,

Block der Bedingungen zum Öffnen von Positionen.

Das Fragment der Funktionsblöcke ist im Folgenden dargestellt.

void Op_Sell_Ch() { if (! OrderSend ( Symbol (),OP_SELL,Lots,Bid, 2 ,Ask+SL_S* Point , Bid-TP_S* Point , " " ,Magic, 0 , Red )) { Print ( " SELL order open error # " , GetLastError ()); } return ( 0 ); } void Op_Buy_Ch() { if (! OrderSend ( Symbol (),OP_BUY,Lots,Ask, 2 ,Bid-SL_B* Point , Ask+TP_B* Point , " " ,Magic, 0 , Blue )) { Print ( " SELL order open error # " , GetLastError ()); } return ( 0 ); } void Close_S_Ch() { if (!OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask, 2 , Aqua )) { Print ( " Cl.ord.# " ,OrderTicket(), " Error # " , GetLastError ());} return ( 0 ); }

Die Suche nach den oberen und unteren Bezugspunkten für den Aufbau der Arbeitslinien des Dreiecks wird bereitgestellt in der Sortierschleife der Balken, nach den Regeln der Fractalerzeugung.

Die Nummerierung der Bezugspunkte wird ausgeführt unter Berücksichtigung, dass "Indexieren der Elemente von Zeitreihen wird rückwärts ausgeführt, von dem letzten zu dem ersten. Der aktuelle Balken, welcher der allerletzte in dem Array ist, hat einen Index von 0".

for (i=M;i<=N;i++) { if (High[i]>High[i+ 1 ] && High[i]>High[i+ 2 ] && High[i]>High[i- 1 ] && High[i]>High[i- 2 ]) { Tfnb++; if (Tfnb== 1 ) { TF1B=High[i]; Tf1b=i; timf1b=iTime( Symbol (), Period (),i); } if (Tfnb== 2 ) { TF2B=High[i]; Tf2b=i; timf2b=iTime( Symbol (), Period (),i); break ; } } } for (i=M;i<=N;i++) { if (Low[i]<Low[i+ 1 ] && Low[i]<Low[i+ 2 ] && Low[i]<Low[i- 1 ] && Low[i]<Low[i- 2 ]) { Tfns++; if (Tfns== 1 ) { TF1S=Low[i]; Tf1s=i; timf1s=iTime( Symbol (), Period (),i); } if (Tfns== 2 ) { TF2S=Low[i]; Tf2s=i; timf2s=iTime( Symbol (), Period (),i); break ; } } }

Die folgenden Bedingungen wurden in den Konvergenz-Block der Arbeitslinien zum Bilden des Dreiecks eingeschlossen:

Die ersten Fractale sollten 20-30 Pips voneinander beabstandet sein, Das erste Fractal einer Arbeitslinie sollte Weniger sein als das zweite einer anderen, Alle 4 Bezugspunkte unterscheiden sich von "0", d.h. sie haben reale Werte, Zeitparameter von Bezugspunkten müssen sich von "0" unterscheiden, Der erste obere Bezugspunkt liegt unterhalb dem zweiten oberen und der erste untere Punkt ist höher als der zweite untere Punkt, Die Differenz zwischen den zweiten Fractalen der Linien sollte 150 Pips nicht überschreiten.

// ---------------------------------------------------------------------------+ if((TF1B-TF1S)>25*Point && Tf1b<=Tf2s && Tf1s<=Tf2b && TF1B>0 && TF1S>0 && TF2B>0 && TF2S>0 && timf1b!=0 && timf2b!=0 && timf1s!=0 && timf2s!=0 && TF1B <TF2B && TF 1 S > TF2S && (TF2B-TF2S)/Point<150) {// triangle drawing conditions //===========================================================================+

Nach Erfüllung der Vorbedingungen, berechnen sie die Raten der Kursänderungen für obere und untere Arbeitslinien:

if (TF1B!=TF2B) {RatePriceH= MathAbs ((TF2B-TF1B)/(Tf2b-Tf1b));} if (TF1S!=TF2S) {RatePriceS= MathAbs ((TF1S-TF2S)/(Tf2s-Tf1s));}

An diesem Punkt befinden sich 4 letzte Fractale nach den Bedingungen zur Dreiecksbildung, obwohl es noch nicht klar ist, wie weit der Apex sein wird und wo der tatsächliche Durchbruchbereich sich befinden wird. Die Apex-Berechnung ist anhängig von dem zweiten Fractal aus den letzten vier während ihrer Entstehung ab (von links nach rechts auf dem Chart).

Der Anfangspunkt für die lange Arbeitslinie muss definiert werden als ein Schnittpunkt der Vertikalen durch das zweite Fractal der kurzen Arbeitslinie durch die lange. In dieser Hinsicht ist der weitere Programmalgorithmus in zwei Richtungen der tatsächlichen Durchbruchbereiche-Berechnung verzweigt: "lange" obere und "lange" untere Arbeitslinie

Grundlegende Code-Fragmente, die eine der Richtungen berücksichtigen sind weiter unten dargestellt. Die zweite Richtung wird mit dem gleichen Algorithmus berechnet.

if (Tf2b>Tf2s && TF2B>TF1B && TF2S<TF1S) { Starting_Price_H=TF2B-RatePriceH*(Tf2b-Tf2s); Starting_Price_S=TF2S; time_starting=timf2s; for ( int k= 1 ;k<= 50 ;k++) { PricB[k]=Starting_Price_H-RatePriceH*k; PricS[k]=Starting_Price_S+RatePriceS*k; if (PricB[k]<=PricS[k]) { P_Tria=PricB[k- 1 ]; cut_left=k; break ; } }

Jetzt können wir anfangen die Zeitparameter des tatsächlichen Durchbruchbereichs zu berechnen:

if (cut_left< 50 && cut_left> 12 ) { time_Apex=timf2s+cut_left*T_period; time_bar_zona=time_starting+ MathRound (cut_left/ 3 * 2 )*T_period; PatternTch=true; }

Nun, nachdem das Muster gebildet wurde, kann der Block zum Zeichnen des Dreiecks seine Arbeit aufnehmen:

if (PatternTch==true) { Del_Frb(); Del_Frs(); CreateArrow_Frb(); CreateArrow_Frs(); Create_Tr_H(); Create_Tr_S(); CreateLzona(); CreateLbasis(); CreateLApex(); CreateTriangleH(); ObjectDelete ( "TRS" );

The screenshot below displays the operation of "Chuvashov's Triangle" pattern drawing block:

Der Block zum Öffnen von Positionen tritt dann in Aktion.

Wenn die Bedingungen zum Positionsöffnen erfüllt sind, wird das Zeichnen des Kanals mit der überschrittenen Arbeitslinie berechnet. Der Kanal wurde erstellt.

StopLoss und TakeProfit werden unter Berücksichtigung der Anforderungen des Money-Management Systems berechnet und die Position wird geöffnet(In diesem Fall, die Buy-Position - siehe Screenshot unten).

Allerdings kann die Position in zwei Richtungen geöffnet werden, wenn die Bedingungen in beide Richtungen erfüllt sind (siehe Screenshot unten).

Das Programm verfolgt dann die Lebenszeit des Musters

Wenn die aktuelle Zeit die Zeit des tatsächlichen Durchbruchs überschreitet, führt das Programm ein Verbot zum Öffnen von Positionen ein. Wenn die Aktuelle Zeit den Apex übertrifft, löscht das Programm alle Musterzeichnungen und bereinigt das Chart von den bereits unnötigen Zeichen und Linien.

Lebenszeit des Musters Block wird unten angezeigt.

if (( TimeCurrent ()-time_bar_zona)>=T_period) { PatternTch=false; } if (( TimeCurrent ()-time_Apex)>=T_period) { Del_Frs(); Del_Frb(); Del_TrLin(); ObjectDelete ( "Tr_B1h" ); ObjectDelete ( "Tr_B1hh" ); ObjectDelete ( "Tr_B1hs" ); ObjectDelete ( "Tr_B1s" ); ObjectDelete ( "Tr_S1s" ); ObjectDelete ( "Tr_S1sh" ); ObjectDelete ( "Tr_S1ss" ); ObjectDelete ( "Tr_S1h" ); ObjectDelete ( "L1" ); ObjectDelete ( "zona" ); ObjectDelete ( "Ap" ); ObjectDelete ( "TRH" ); ObjectDelete ( "TRS" ); }

Ergebnisse dieser Blockoperation werden rechts im vorherigen Screenshot angezeigt.

Der hier vorgestellte Expert Advisor zeigte positive Ergebnisse als mechanisches Handelssystem während des automatischen Tests:

Bruttogewinn und Bruttoverlust Verhältnis P/F = 38869/16480 = 2.36 (mehr als 2);

Anzahl der Trades = 101 (nicht weniger als 100);

Rückgang Prozentsatz = 25,18% (siehe angehangene Datei).

Das kurze Fazit ist wie folgt:

Die beschriebene Technik kann von Tradern als Handelssystem-Komponente verwendet werden, aber ein Positionsöffnung-Filter sollte als Verbesserung hinzugefügt werden.

Die hier oben vorgeschlagenen Filter können verbessert werden, wie es empfohlen wird von dem Autor der Technik Stanislav Chuvashov.

Hinweise zu den angehangenen Dateien: