Zweistufige Modifizierung von Offenen Positionen

Einführung

Der Artikel mit dem Namen "T.DeMark's Approach to Technical Analysis" enthält die empfohlenen Koeffizienten der Korrekturlänge, insbesondere 0.382 und 0.618. Die Verwendung dieser Koeffizienten bei dem Öffnen von Positionen , können Sie unnötige Situationen des Schließens und Neu-Öffnen von Positionen in Situationen nah am Trend vermeiden. Die Funktion funktioniert gut, besonders in der Situation des Auftretens von Divergenz.

Dieser Ansatz, sofern der Gewinnwert zurückgesetzt wird, hilft das Aufkommen eines "günstigen" Trends zu erkennen. Zum Beispiel, wie es in Abb. 1 verglichen mit Abb. 2 gezeigt wird.

Funktion Algorithmus



Die erste Änderung wird durch den angegebenen TrailingStop durchgeführt, die nachfolgenden setzen den StopLoss kleiner als die mögliche Korrekturebene von 1 oder 2 Punkten (in diesem Fall ist der Korrektur-Koeffizient = 0,382 "Coeff_"). Erhöhen Sie den Wert des Take Profit bei jedem Schritt um, zum Beispiel, die Hälfte des TrailingStop Werts (Sie können auch einen anderen Wert wählen!). Der Wert des TakeProfit kann ebenfalls geändert werden. Zu diesem Zweck sollte der Null-Wert des externen March = 0; Operator am Anfang des Programms eingestellt werden.

Es wäre klüger für Trader, die direkt beim Trading durchgeführte Adressanalyse-Unterstützung programmspezifischer Aktionen bevorzugen, die MagicNumber Variable direkt in den Code des Expert Advisor selbst zu übertragen, in dem die Position geöffnet wird. Sie können ausführliche Informationen über die spezifische Adressunterstützung in dem Buch von S. Kovalyov lesen, veröffentlich auf der MQL4.com Webseite.

Untersuchen wir den Code der potentiellen Funktion in einem EA und die Kommentare im Detail:

//+------------------------------------------------------------------+ //| Two-stage variant of TrailingStop Modify_2step v5.mq4 | //| Orders modification: re-placing StopLoss and TakeProfit | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright © 2008, GenKov" #property link Genkov@bk.ru //+------------------------------------------------------------------+ /* Magic=N

Magic=N - dieser Operator sollte während dem Öffnen der Position direkt den die Einhaltung der Bedingung prüfenden Operator in das Programm selbst (Expert Advisor), und in die Funktion! Ich konnte keinen universellen Modifizierer erstellen, vielleicht in Hinblick auf die Unvorhersehbarkeit des Marktes, da es für mich so scheint, so dass die Funktion der Verfolgung (Bewegung von S/L und T/P) und die Position-Schließbedingungen für jede Art der Position-Öffnungsbedingungen geschrieben werden sollte (durch Magic=N).

extern double March = 1 ;

S/L muss um 1 Punkt kleiner sein als Trailing Stop, um S/L bei der ersten Auslösung auf eine sichere Ebene zu bringen. Auf eine solche Weise, schützen wir uns selbst vor möglichen Verlusten (Kapitalmanagement).

extern double StopLoss = 15 ; extern double TrailingStop = 16 ; extern double TakeProfit = 60 ; int start() { int point = MarketInfo ( Symbol (), MODE_POINT ); int StopLev= MarketInfo ( Symbol (), MODE_STOPLEVEL ); double half_Trail = MathRound (TrailingStop/ 2 ); double Step = March*half_Trail; if (TrailingStop< 0 ) return ; { for ( int i= 0 ; i< OrdersTotal (); i++) { if ( OrderSelect (i, SELECT_BY_POS , MODE_TRADES )== false ) break ; if ( OrderSymbol ()!= Symbol () || OrderMagicNumber ()!=Magic) continue ; if ( OrderType ()== OP_BUY ) {

Erste Stufe der BUY Position Änderung

if ( OrderStopLoss ()< OrderOpenPrice ()) { if ( Bid - OrderOpenPrice ()>TrailingStop* Point ) { if ( OrderStopLoss ()< Bid -TrailingStop* Point ) { double Now_T_P=( OrderTakeProfit ()+Step* Point ); { OrderModify ( OrderTicket (), OrderOpenPrice (), OrderStopLoss ()+TrailingStop* Point , OrderTakeProfit ()+Step* Point , 0 ,Aqua); return ; } } } }

Es kann jedoch die folgende Situation auftreten: TakeProfit wird 2-3 Punkte höher als die vorher geplante Gewinnebene, stoppt und beginnt sich langsam zu verringern.

Um verpasste Gewinne zu vermeiden, geben wir den Operator der Situationskontrolle ein, der die Order an der geplanten Gewinnebene schließen wird. Wenn der Kurs weiter steigt, wird die Verschiebung von StopLoss und TakeProfit fortgesetzt.

if ( Bid - OrderOpenPrice ()>=TakeProfit* Point && (Pr_Op_1-Pr_Op_0)> 2 * Point ) { OrderClose ( OrderTicket (),Lots, Bid , 2 ,Red); }

if ( OrderStopLoss ()>= OrderOpenPrice ()) { double Coeff_up = NormalizeDouble (( Bid - OrderOpenPrice ())* 0.382 , Digits ); if ( Bid - OrderOpenPrice ()>Coeff_up) { double New_S_Loss = Bid -Coeff_up- 2 * Point ; if (New_S_Loss- OrderStopLoss ()> 3 * Point ) { OrderModify ( OrderTicket (), OrderOpenPrice (), New_S_Loss, OrderTakeProfit ()+Step* Point , 0 ,Yellow); } return ; } } }

Der Ansatz für die Short-Position ist der gleiche wie oben beschrieben, also sind hier weniger Kommentare.

else if ( OrderType ()== OP_SELL ) { if ( OrderStopLoss ()> OrderOpenPrice ()) { if ( OrderOpenPrice ()- Ask >TrailingStop* Point && OrderStopLoss ()> Ask +TrailingStop* Point ) { OrderModify ( OrderTicket (), OrderOpenPrice (), Ask +TrailingStop* Point , OrderTakeProfit ()-Step* Point , 0 ,SkyBlue); return ; } } if ( OrderOpenPrice ()- Ask >=TakeProfit* Point && (Pr_Op_0-Pr_Op_1)> 2 * Point ) { OrderClose ( OrderTicket (),Lots, Bid , 2 ,Red); } if ( OrderStopLoss ()<= OrderOpenPrice ()) { double Coeff_down = NormalizeDouble (( OrderOpenPrice ()- Ask )* 0.382 , Digits ); if ( OrderOpenPrice ()- Ask >Coeff_down) { New_S_Loss = Ask +Coeff_down+ 2 * Point ; if (New_S_Loss- OrderStopLoss ()> 3 * Point ) { OrderModify ( OrderTicket (), OrderOpenPrice (), New_S_Loss, OrderTakeProfit ()-Step* Point , 0 ,Khaki); return ; } } } } }

Um diesen EA in eine Funktion zu ändern, ist es notwendig die die spezielle int start() Funktion, die sich am Anfang des Programms befindet, aus-zu-kommentieren, und mit der unkommentierten Beschreibung der TrailingStop() Funktion am Anfang des Programms zu ersetzen. Entfernen Sie die Kommentierung des Funktionsaufrufs:

am Ende des Programms.

Wenn wir den unten dargestellten Block hinzufügen, können wir die Effizienz der Funktion prüfen, in dem wir sie als EA in einem Tester verwenden.

double Macd_m15_0= iMACD ( NULL , PERIOD_M15 , 12 , 26 , 9 , PRICE_CLOSE , MODE_MAIN , 0 ); double Macd_m15_1= iMACD ( NULL , PERIOD_M15 , 12 , 26 , 9 , PRICE_CLOSE , MODE_MAIN , 1 ); if ( OrdersTotal ()< 2 ) { if (Macd_m15_0<Macd_m15_1) { OrderSend ( Symbol (), OP_SELL , 0.1 , Bid , 3 , Ask +StopLoss* Point , Bid -TakeProfit* Point , "" ,Magic, 0 ,Red); } if (Macd_m15_0>Macd_m15_1) { OrderSend ( Symbol (), OP_BUY , 0.1 , Ask , 3 , Bid -StopLoss* Point , Ask +TakeProfit* Point , "" ,Magic, 0 ,Blue); } return ( 0 ); } } return ( 0 ); }

Entfernen Sie nun die detaillierten Kommentare aus dem oben erwähnten Code-Text und bilden Sie ihn als eine ausführende Funktion: wir erhalten eine ausführbare Datei, für die empfohlen wird sie in dem Verzeichnis terminal_folder\experts\include mit der .mqh Erweiterung zu speichern, oder in den Terminal_Ordner\Libraries Verzeichnis mit der mq4 Erweiterung.

#property copyright "Copyright © 2008, GenKov" #property link "Genkov@bk.ru" extern double March = 1 ; extern double StopLoss = 15 ; extern double TrailingStop = 16 ; extern double Lots = 0.1 ; extern double TakeProfit = 60 ; void TrailingStop() { int Magic= 3090 ; int point = MarketInfo ( Symbol (), MODE_POINT ); int StopLev= MarketInfo ( Symbol (), MODE_STOPLEVEL ); double half_Trail = MathRound (TrailingStop/ 2 ); double Step = March*half_Trail; if (TrailingStop< 0 ) return ; { for ( int i= 0 ; i< OrdersTotal (); i++) { if ( OrderSelect (i, SELECT_BY_POS , MODE_TRADES )== false ) break ; if ( OrderSymbol ()!= Symbol () || OrderMagicNumber ()!=Magic) continue ; if ( OrderType ()== OP_BUY ) { if ( OrderStopLoss ()< OrderOpenPrice ()) { if ( Bid - OrderOpenPrice ()>TrailingStop* Point ) { if ( OrderStopLoss ()< Bid -TrailingStop* Point ) { double Now_T_P=( OrderTakeProfit ()+Step* Point ); { OrderModify ( OrderTicket (), OrderOpenPrice (), OrderStopLoss ()+TrailingStop* Point , OrderTakeProfit ()+Step* Point , 0 ,Aqua); return ; } } } } if ( Bid - OrderOpenPrice ()>=TakeProfit* Point ) { OrderClose ( OrderTicket (),Lots, Bid , 2 ,Red); } if ( OrderStopLoss ()>= OrderOpenPrice ()) { double Coeff_up = NormalizeDouble (( Bid - OrderOpenPrice ())* 0.382 , Digits ); if ( Bid - OrderOpenPrice ()>Coeff_up) { double New_S_Loss = Bid -Coeff_up- 6 * Point -StopLev* Point ; if ((New_S_Loss- OrderStopLoss ())< 2 * Point ) { OrderModify ( OrderTicket (), OrderOpenPrice (), OrderStopLoss (), OrderTakeProfit ()+Step* Point / 2 , 0 ,Yellow); } else { OrderModify ( OrderTicket (), OrderOpenPrice (), New_S_Loss+ 1 * Point , OrderTakeProfit ()+Step* Point , 0 ,Yellow); } return ; } } } else if ( OrderType ()== OP_SELL ) { if ( OrderStopLoss ()> OrderOpenPrice ()) { if ( OrderOpenPrice ()- Ask >TrailingStop* Point && OrderStopLoss ()> Ask +TrailingStop* Point ) { OrderModify ( OrderTicket (), OrderOpenPrice (), Ask +TrailingStop* Point , OrderTakeProfit ()-Step* Point , 0 ,SkyBlue); return ; } } if ( OrderOpenPrice ()- Ask >=TakeProfit* Point ) { OrderClose ( OrderTicket (),Lots, Bid , 2 ,Red); } if ( OrderStopLoss ()<= OrderOpenPrice ()) if ( OrderOpenPrice ()- Ask >= OrderTakeProfit ()) OrderClose ( OrderTicket (),Lots, Ask , 2 ,Red); { double Coeff_down = NormalizeDouble (( OrderOpenPrice ()- Ask )* 0.382 , Digits ); if ( OrderOpenPrice ()- Ask >Coeff_down) { New_S_Loss = Ask +Coeff_down+ 6 * Point ; if (( OrderStopLoss ()-New_S_Loss-StopLev* Point )>= 10 * Point ) { OrderModify ( OrderTicket (), OrderOpenPrice (), New_S_Loss- 5 * Point , OrderTakeProfit ()-Step* Point , 0 ,Khaki); return ; } } } } } return ( 0 ); } }

Fazit

Es sollte angemerkt werden, dass, im Vergleich zu dem "beispielhaften Trailing-Stop", beschrieben in dem "Ein Muster Trailing Stop und Ausstieg aus dem Markt" Artikel von Sergey Kravchuk, die vorgeschlagene Version einfacher zu verstehen ist und in meinem EA funktioniert hat (um die Wahrheit zu sagen, auf einem Demokonto) und, wie ich denke, er zu dem aggressiven und moderaten Trailing passt.

Die angehängten Versionen:

v4 - mit Schließen durch S/L; v5 - mit vorhergesagtem Schließen durch T/P; v6 - mit einem Blick auf die Vorhersage und Adressunterstützung durch Magic Number.