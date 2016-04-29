Einführung

Ich möchte meine Erfahrung mit Neulingen im Trading teilen, welche die MQL4 Grundlagen kennen, und ich werde ein Programm vorstellen das hilfreich während des Trading in einem Kanal hilfreich sein kann. Bevor Sie anfangen in dem Kanal zu handeln, müssen Sie ein klares Verständnis der dem Kanal zugrunde liegenden Prinzipien haben und wie sich Kanal-Größe und -Richtung ändern, in Abhängigkeit von der Kursbewegung. Jede Kanal-Linie wird basierend auf vollständig gebildete Fractale innerhalb des Bereichs der sichtbaren Balken im Chart gezeichnet.

Halb-Automatischer Expert Advisor für das Trading in dem Kanal

Ich werde den Standard-Programmstart hier auslassen, Sie finden ihn in den angehangenen Dateien.

Lassen Sie uns zuerst über die Anzahl der Balken für die Fractal-Suche nach Zeitrahmen entscheiden. Hier stellen wir auch den Raumwert für Pfeile zur Anzeige in dem Chart ein.

switch ( Period ()) { case 1 : B_F= 12 ; space= 0.0002 ; break ; case 5 : B_F= 48 ; space= 0.0003 ; break ; case 15 : B_F= 24 ; space= 0.0004 ; break ; case 30 : B_F= 24 ; space= 0.0004 ; break ; case 60 : B_F= 12 ; space= 0.0007 ; break ; case 240 : B_F= 15 ; space= 0.0012 ; break ; case 1440 : B_F= 10 ; space= 0.0030 ; break ; case 10080 : B_F= 6 ; space= 0.0040 ; break ; }

Wir beginnen das Erstellen des Kanals mit der Suche nach Bezugspunkten (Balken), durch die Kanal-Linien gezogen werden. Für obere oder untere ermittelte Punkte, werden wir die folgenden Bedingungen auf der Ebene von globalen Variablen einführen:

Extrem = (0) - Fractal nicht gefunden,

Extrem = (1) - oberes Fractal gefunden, // jede positive Zahl

Extrem = (-1) - unteres Fractal gefunden // jede negative Zahl

Lassen Sie uns die anfänglich unbestimmten Werte für Bezugspunkte und deren Positionen im Chart wie folgt festlegen:

NB1=- 1 ; NB2=- 1 ; Extrem= 0 ;

Testing will start from the third bar (counted as "0") in view of the possible "fractal formation".

TestBar= 2 ;

Um die Fälle zu ermitteln, wo der getestete Balken mit dem maximalen oder dem minimalen Wert innerhalb den oben definierten Bereichen liegend übereinstimmt, werden wir eine 'while' Schleife hinzufügen. Die Schleifen-Bedingung wird ein Ausdruck mit negativen Werten an Balken-Nummern sein. Zusätzlich muss die Nummer des getesteten Balken kleiner sein als die Gesamtzahl der getesteten Balken.

while (((NB1==- 1 ) || (NB2==- 1 )) && (TestBar<AllB))

Nehmen wir zunächst an, dass die Punkte des Extremum niedrig liegen und testen die Balken, um zu sehen, ob sie mit den minimalen Werten übereinstimmen. Wenn zwei Punkte ermittelt sind werden die Schleifen-Bedingungen falsch und die Ausführung des Operators wird beendet.

Unten ist der Ausschnitt der 'while' Schleife zum Ermitteln unterer Chartpunkte. Das Ermitteln oberer Bezugspunkte wird auf ähnliche Weise umgesetzt.

TestBar= 2 ; NB1=- 1 ; NB2=- 1 ; Extrem= 0 ; while (((NB1==- 1 ) || (NB2==- 1 )) && (TestBar<AllB)) { if ((Extrem< 1 ) && (TestBar==iLowest( Symbol (), Period (),MODE_LOW,B_F* 2 + 1 ,TestBar-B_F))) { if (Extrem== 0 ) { Extrem=- 1 ; NB1=TestBar; Pr1=Low[NB1]; } else if (Extrem!= 0 ) { NB2=TestBar; Pr2=Low[NB2]; } }

Wenn nur ein Punkt ermittelt wird, bleiben die Schleifen-Bedingungen wahr und der Operator wird fortfahren zu höheren Extrema. Wenn keine 2 höheren Punkte ermittelt werden können, bedeutet dies, dass es aktuell keine Punkte zum Erstellen eines Kanals gibt.

if ((NB1==- 1 ) || (NB2==- 1 ))

Mit zwei verfügbaren Bezugspunkten, berechnen wir die Rate der Kursänderung:

RatePr=(Pr2-Pr1)/(NB2-NB1);

Dann ermitteln wir den ersten Bezugspunkt der Kanal-Linie als eine Projektion des ersten Bezugspunkts auf dem "0" Balken:

double Tk1=Pr1-NB1*RatePr;

Der zweite Bezugspunkt der Kanal-Linie wird innerhalb des sichbaren Bereichs auf der linken Seite des Charts ermittelt, z.B. 50 Balken links von dem zweiten Bezugspunkt.

double Tk2=Tk1+(NB2+ 50 )*RatePr;

Zeichnen wir nun die gegenüber liegende Kanal-Linie, parallel zu der bestimmten Linie:

Um den dritten Bezugspunkt zu ermitteln, werden wir die Balken zwieschen den anderen zwei Bezugspunkten testen vonNB1 zu NB2 (oder von "0" zu NB2, und von dem zweiten Balken zu NB2). Der Test wird basierend auf Extrema ausgeführt werden die in der Richtung gegenüber zu den gefundenen Punkten liegen. Zum Beispiel, wenn die von uns bestimmten Punkte höhere Chartpunkte sind, werden die Balken auf Tiefs getestet. Nach dem Ermitteln des dritten Bezugspunkts werden die zwei anderen Bezugspunkte für die gegenüber liegende Kanal-Linie in dem gleichen Abschnitt bestimmt.

Der Ausschnitt unten wir mit ausführlichen Kommentaren breitgestellt.

Tk3=Low[ 2 ]- 2 *RatePr; for (i= 3 ;i<=NB2;i++) { if (Low[i]<Tk3+i*RatePr) { Tk3=Low[i]-i*RatePr; Pr5=Low[i]; NB5=i; } }

Nachdem der dritte Bezugspunkt gefunden wurde, können Sie diese Punkte in das Chart zeichnen, nachdem Sie die existierenden vorher gelöscht haben.

Der Ausschnitt des Programms zum Zeichnen von Bezugspunkten, ist unten bereitgestellt.

ObjectDelete ( "Rep1" ); ObjectDelete ( "Rep2" ); ObjectDelete ( "Rep3" ); ObjectDelete ( "Rep5" ); ObjectCreate ( "Rep1" , OBJ_ARROW , 0 , TmR1, Pr1+ 2 *space); ObjectSet( "Rep1" , OBJPROP_COLOR , Yellow); ObjectSet( "Rep1" , OBJPROP_ARROWCODE , 72 ); ObjectCreate ( "Rep2" , OBJ_ARROW , 0 , TmR2, Pr2+ 2 *space); ObjectSet( "Rep2" , OBJPROP_COLOR , Yellow); ObjectSet( "Rep2" , OBJPROP_ARROWCODE , 72 ); ObjectCreate ( "Rep5" , OBJ_ARROW , 0 , TmR5, Pr5-space); ObjectSet( "Rep5" , OBJPROP_COLOR , Yellow); ObjectSet( "Rep5" , OBJPROP_ARROWCODE , 71 ); ObjectDelete ( "Cross2" );

Als Ergebnis sollten Sie in der Lage sein Markierungen oberhalb/unterhalb der Bezugspunkte im Chat zu sehen (bitte sehen Sie unten).

Nach dem Bestimmen von drei Bezugspunkten und vier Refenrenzpunkten, können die Linien in das Chart gezeichnet werden:

DelObj1(); ObjectCreate ( "Tr1" , OBJ_TREND , 0 ,Tm2,Tk2,Tm1,Tk1); ObjectSet( "Tr1" , OBJPROP_COLOR ,Lime); ObjectSet( "Tr1" , OBJPROP_WIDTH , 1 ); ObjectSet( "Tr1" , OBJPROP_STYLE , STYLE_SOLID ); ObjectCreate ( "Tr2" , OBJ_TREND , 0 ,Tm2,Tk4,Tm1,Tk3); ObjectSet( "Tr2" , OBJPROP_COLOR ,Lime); ObjectSet( "Tr2" , OBJPROP_WIDTH , 1 ); ObjectSet( "Tr2" , OBJPROP_STYLE , STYLE_SOLID ); ObjectCreate ( "Med" , OBJ_TREND , 0 ,Tm2,(Tk2+Tk4)/ 2 ,Tm1,(Tk1+Tk3)/ 2 ); ObjectSet( "Med" , OBJPROP_COLOR ,Lime); ObjectSet( "Med" , OBJPROP_WIDTH , 1 ); ObjectSet( "Med" , OBJPROP_STYLE , STYLE_DOT );

Berechnen wir die Mittelwerte des Kanals und der Kanalgrenzen auf den letzten 6 Balken:

for ( int i= 0 ;i< 6 ;i++) { TLUp_[i]=Tk1+i*RatePr; TLDn_[i]=Tk3+i*RatePr; Med_[i]=(TLUp_[i]+TLDn_[i])/ 2 ; }

Wenn der Kurs die Kanal-Linie gekreuzt hat, markieren Sie es mit einem Stern und fügen Sie eine akustische Benachrichtigung hinzu:

if (Bid>TLUp_[ 0 ]) { bool TrUp= true ; ObjectDelete ( "Cross1" ); ObjectDelete ( "Cross2" ); ObjectCreate ( "Cross1" , OBJ_ARROW , 0 ,Tm1,High[ 1 ]+ 2 *space); ObjectSet( "Cross1" , OBJPROP_COLOR ,DeepPink); ObjectSet( "Cross1" , OBJPROP_ARROWCODE , 171 ); PlaySound ( "alert.wav" ); }

Wenn es ein vollständig gebildetes Fractal auf den letzten Balken gibt, markieren Sie in dem Chart:

ObjectDelete ( "Fraktal" +(q- 1 )); ObjectCreate ( "Fraktal" +q, OBJ_ARROW , 0 , Time[ 2 ], High[ 2 ]+ 2 *space+ 0.0002 ); ObjectSet ( "Fraktal" +q, OBJPROP_COLOR , Orchid); ObjectSet ( "Fraktal" +q, OBJPROP_ARROWCODE , 217 );

Wir haben gerade bestimmte Besonderheiten und Programm-Ausschnitte betrachtet, bezogen auf das Erstellen des Kanals an sich.

Sagen wir nun ein paar worte zu der Möglichkeit des Trading in diesem Kanal.

Angenommen, der Kanal ist aufwärts ausgerichtet und der aktuelle Candlestick hat sich nah an die untere Grenze des Kanals bewegt oder diese gekreuzt. Bei diesem Ereignis, kann das mögliche Verhalten wie folgt sein:

der Kurs wird aufwärts drehen, bevor er die untere Grenze erreicht,

der Kurs wird die untere Grenze erreichen und aufwrts drehen,

der Kurs wird die untere Grenze überkreuzen und dann aufwärts drehen,

nach dem Überkreuzen der unteren Grenze setzt der Kurs die Abwärtsbewegung fort (Abwärtsausbruch).

Hier ist zu beachten, dass wir minimalen Balkenwert meinen, wenn wir von der Überkreuzung der unteren Grenze durch den Balken sprechen.

Auf den ersten Blick eignen sich die ersten drei Kurs-Bewegungsmuster zum Öffnen einer BUY Position. Sehen wir sie uns an. Wir sollten bedenken, dass der in diesem Expert Advisor erstellte Kanal auf voll ausgebildeten Fractalen basiert. Daher gibt es die Möglichkeit, dass der Kanal seine Richtung ändern kann, wenn das Fractal festgelegt wurde. d.h. auf den letzten drei Balken und wir müssen das berücksichtigen.

Bewerten wir das erste Muster. Hier wird der Balken, der dem Balken mit dem Minimum-Wert folgt, höher als der Minimum-Wert des vorherigen Balken öffnen. Und der Minimum-Wert des dritten (gezählt von links nach rechts) Balkenwird auch höher sein als das Minimum des ersten Balkens. Also, Balken 3 (gezählt von links nach rechts) ist der Minimum-Wert für die Bildung des Fractals. Und wenn die Aufwärtsrichtung des Kanals sich nicht geändert hat, können wir eine BUY Position öffnen.

Jetzt ein paar Worte bezüglich der Änderung in der Richtung des Kanals. Wenn der Kanal basierend auf unteren Bezugspunkten gezeichnet wurde, wird die Kanalrichtung sich nicht ändern, weil der minimale Fractalpunkt oberhalb der unteren Kanal-Linie liegt.

Wurde der Kanal basierend auf höheren Bezugspunkten gezeichnet, wird die Kanalrichtung die gleiche bleiben. Die Frage, die aus den Mustern heraus aufkommt ist, welches Maß Differenz zwischen der unteren Kanalgrenze und dem Minimum-Wert des am nächsten zu dieser Grenze gebildeten Fractal kann als ausreichend betrachtet werden. Dieses Maß hängt in erster Linie von der Größe des Kanals ab.

Das dritte Kurs-Bewegungsmuster führt in der Regel zu der Änderung in der Neigung des Kanals und manchmal resultiert es sogar in der Änderung der Kanalrichtung, da das Fractal unterhalb der unteren Kanalgrenze gebildet wurde. Wurde der Kanal basierend auf Minimum-Werte der ersten zwei Bezugspunkte erstellt, während der Wert des gebildeten Fractals sich als niedriger als der erste Referenzpunkt und höher als der zweite Referenzpunkt, wird die Kanalneigung angepasst und die Richtung wird aufwärts bleiben.

Sollte der Minimum Balkenwert des gebildeten Fractals auch niedriger als der zweite Referenzpunkt sein, wird die Kanalrichtung abwärts werden. Das gleiche gilt für SELL Positionen, nur im gegenteiligen Weg. Unten befinden sich Beispiele des Trading mit dem vorgeschlagenen Expert Advisor.

In den Order Öffnen und Tracking Blöcken, finden Sie ein Beispiel von Position Öffnung- und Schließ-Bedingungen, getestet im Demo-Modus. Testergebnis:

Der volle Programmcode steht unten bereit:

#property copyright "2009, author - Genkov" #property link "Genkov@bk.ru" extern double SL_B= 200 ; extern double TP_B= 50 ; extern double SL_S= 200 ; extern double TP_S= 50 ; extern double Lots= 1.0 ; double TrailingStop= 40 ; int Magic,i; extern int AllB= 240 ; int TestBar= 0 ; double RatePr= 0 ; int NB1=- 1 ,NB2=- 1 ,NB3,NB5; int Extrem= 0 ; double Pr1= 0 ,Pr2= 0 ,Pr3,Pr5, Tk1,Tk2,Tk3,Tk4,Tk5; double space; double TLUp_[ 10 ],TLDn_[ 10 ], Med_[ 10 ]; int B_F= 0 ; datetime Tm1,Tm2,Tm3,Tm5; string SH; bool FraktUp= false ; bool FraktDn= false ; int q,w; void DelObj1() { ObjectDelete ( "Tr1" ); ObjectDelete ( "Tr2" ); ObjectDelete ( "Med" ); } void Op_Sell_Ch() { if (! OrderSend ( Symbol (),OP_SELL,Lots,Bid, 2 ,Ask+SL_S* Point ,Bid-TP_S* Point , " " ,Magic, 0 ,Red)) { Print ( " Error when opening a SELL order # " , GetLastError ()); } return ( 0 ); } void Op_Buy_Ch() { if (! OrderSend ( Symbol (),OP_BUY,Lots,Ask, 2 ,Bid-SL_B* Point ,Ask+TP_B* Point , " " ,Magic, 0 ,Blue)) { Print ( " Error when opening a SELL order # " , GetLastError ()); } return ( 0 ); } void Close_B_lot() { if (!OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid, 2 ,HotPink)) { Print ( " Closed order #= " ,OrderTicket(), "Error #= " , GetLastError ()); RefreshRates(); } } void Close_S_lot() { if (!OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask, 2 ,Aqua)) { Print ( " Closed order #= " ,OrderTicket(), "Error #= " , GetLastError ()); RefreshRates(); } } int start() { int StopLevel=MarketInfo( Symbol (),MODE_STOPLEVEL); switch ( Period ()) { case 1 : B_F= 12 ; space= 0.0002 ; break ; case 5 : B_F= 48 ; space= 0.0003 ; break ; case 15 : B_F= 24 ; space= 0.0004 ; break ; case 30 : B_F= 24 ; space= 0.0004 ; break ; case 60 : B_F= 12 ; space= 0.0007 ; break ; case 240 : B_F= 15 ; space= 0.0012 ; break ; case 1440 : B_F= 10 ; space= 0.0030 ; break ; case 10080 : B_F= 6 ; space= 0.0040 ; break ; } TestBar= 2 ; NB1=- 1 ; NB2=- 1 ; Extrem= 0 ; while (((NB1==- 1 ) || (NB2==- 1 )) && (TestBar<AllB)) { if ((Extrem< 1 ) && (TestBar==iLowest( Symbol (), Period (),MODE_LOW,B_F* 2 + 1 ,TestBar-B_F))) { if (Extrem== 0 ) { Extrem=- 1 ; NB1=TestBar; Pr1=Low[NB1]; } else if (Extrem!= 0 ) { NB2=TestBar; Pr2=Low[NB2]; } } if ((Extrem>- 1 ) && (TestBar==iHighest( Symbol (), Period (),MODE_HIGH,B_F* 2 + 1 ,TestBar-B_F))) { if (Extrem== 0 ) { Extrem= 1 ; NB1=TestBar; Pr1=High[NB1]; } else { NB2=TestBar; Pr2=High[NB2]; } } TestBar++; } if ((NB1==- 1 ) || (NB2==- 1 )) { DelObj1(); ObjectDelete ( "Cross1" ); ObjectDelete ( "Cross2" ); ObjectDelete ( "Rep1" ); ObjectDelete ( "Rep2" ); ObjectDelete ( "Rep3" ); ObjectDelete ( "Rep5" ); return (- 1 ); } RatePr=(Pr2-Pr1)/(NB2-NB1); if (RatePr> 0 ) SH= "downward" ; else SH= "upward" ; Tm1=Time[ 0 ]; Tm2=Time[NB2+ 50 ]; if (Extrem== 1 ) { double Tk1=Pr1-NB1*RatePr; double Tk2=Tk1+(NB2+ 50 )*RatePr; Tk3=Low[ 2 ]- 2 *RatePr; for (i= 3 ;i<=NB2;i++) { if (Low[i]<Tk3+i*RatePr) { Tk3=Low[i]-i*RatePr; Pr5=Low[i]; NB5=i; } } datetime TmR1=Time[NB1]; datetime TmR2=Time[NB2]; datetime TmR5=Time[NB5]; string TNB1=TimeToStr(TmR1, TIME_DATE | TIME_MINUTES ); string TNB2=TimeToStr(TmR2, TIME_DATE | TIME_MINUTES ); string TNB5=TimeToStr(TmR5, TIME_DATE | TIME_MINUTES ); ObjectDelete ( "Rep1" ); ObjectDelete ( "Rep2" ); ObjectDelete ( "Rep3" ); ObjectDelete ( "Rep5" ); ObjectCreate ( "Rep1" , OBJ_ARROW , 0 ,TmR1,Pr1+ 2 *space); ObjectSet( "Rep1" , OBJPROP_COLOR ,Yellow); ObjectSet( "Rep1" , OBJPROP_ARROWCODE , 72 ); ObjectCreate ( "Rep2" , OBJ_ARROW , 0 ,TmR2,Pr2+ 2 *space); ObjectSet( "Rep2" , OBJPROP_COLOR ,Yellow); ObjectSet( "Rep2" , OBJPROP_ARROWCODE , 72 ); ObjectCreate ( "Rep5" , OBJ_ARROW , 0 ,TmR5,Pr5-space); ObjectSet( "Rep5" , OBJPROP_COLOR ,Yellow); ObjectSet( "Rep5" , OBJPROP_ARROWCODE , 71 ); ObjectDelete ( "Cross2" ); double Tk3=Pr5-RatePr*NB5; double Tk4=Tk3+RatePr*(NB2+ 50 ); } else if (Extrem==- 1 ) { Tk3=Pr1-NB1*RatePr; Tk4=Tk3+(NB2+ 50 )*RatePr; Tk1=High[ 2 ]- 2 *RatePr; for (i= 3 ;i<=NB2;i++) { if (High[i]>Tk1+i*RatePr) { Tk1=High[i]-i*RatePr; Pr3=High[i]; NB3=i; } TmR1=Time[NB1]; TmR2=Time[NB2]; datetime TmR3=Time[NB3]; } ObjectDelete ( "Rep1" ); ObjectDelete ( "Rep2" ); ObjectDelete ( "Rep3" ); ObjectDelete ( "Rep5" ); ObjectCreate ( "Rep1" , OBJ_ARROW , 0 ,TmR1,Pr1-space); ObjectSet( "Rep1" , OBJPROP_COLOR ,Yellow); ObjectSet( "Rep1" , OBJPROP_ARROWCODE , 71 ); ObjectCreate ( "Rep2" , OBJ_ARROW , 0 ,TmR2,Pr2-space); ObjectSet( "Rep2" , OBJPROP_COLOR ,Yellow); ObjectSet( "Rep2" , OBJPROP_ARROWCODE , 71 ); ObjectCreate ( "Rep3" , OBJ_ARROW , 0 ,TmR3,Pr3+ 2 *space); ObjectSet( "Rep3" , OBJPROP_COLOR ,Yellow); ObjectSet( "Rep3" , OBJPROP_ARROWCODE , 72 ); ObjectDelete ( "Cross1" ); Tk1=Pr3-RatePr*NB3; Tk2=Tk1+RatePr*(NB2+ 50 ); } for ( int i= 0 ;i< 6 ;i++) { TLUp_[i]=Tk1+i*RatePr; TLDn_[i]=Tk3+i*RatePr; Med_[i]=(TLUp_[i]+TLDn_[i])/ 2 ; } if (Bid>TLUp_[ 0 ]) { bool TrUp= true ; ObjectDelete ( "Cross1" ); ObjectDelete ( "Cross2" ); ObjectCreate ( "Cross1" , OBJ_ARROW , 0 ,Tm1,High[ 1 ]+ 2 *space); ObjectSet( "Cross1" , OBJPROP_COLOR ,DeepPink); ObjectSet( "Cross1" , OBJPROP_ARROWCODE , 171 ); PlaySound ( "alert.wav" ); } if (Bid<TLDn_[ 0 ]) { ObjectDelete ( "Cross2" ); ObjectDelete ( "Cross1" ); ObjectCreate ( "Cross2" , OBJ_ARROW , 0 ,Tm1,Low[ 1 ]-space); ObjectSet( "Cross2" , OBJPROP_COLOR ,DodgerBlue); ObjectSet( "Cross2" , OBJPROP_ARROWCODE , 171 ); PlaySound ( "alert.wav" ); } DelObj1(); ObjectCreate ( "Tr1" , OBJ_TREND , 0 ,Tm2,Tk2,Tm1,Tk1); ObjectSet( "Tr1" , OBJPROP_COLOR ,Lime); ObjectSet( "Tr1" , OBJPROP_WIDTH , 1 ); ObjectSet( "Tr1" , OBJPROP_STYLE , STYLE_SOLID ); ObjectCreate ( "Tr2" , OBJ_TREND , 0 ,Tm2,Tk4,Tm1,Tk3); ObjectSet( "Tr2" , OBJPROP_COLOR ,Lime); ObjectSet( "Tr2" , OBJPROP_WIDTH , 1 ); ObjectSet( "Tr2" , OBJPROP_STYLE , STYLE_SOLID ); ObjectCreate ( "Med" , OBJ_TREND , 0 ,Tm2,(Tk2+Tk4)/ 2 ,Tm1,(Tk1+Tk3)/ 2 ); ObjectSet( "Med" , OBJPROP_COLOR ,Lime); ObjectSet( "Med" , OBJPROP_WIDTH , 1 ); ObjectSet( "Med" , OBJPROP_STYLE , STYLE_DOT ); if ((High[ 2 ]>High[ 1 ] && Bid<High[ 2 ] && High[ 2 ]>High[ 3 ] && High[ 2 ]>High[ 4 ]) || (High[ 2 ]==High[ 1 ] && Bid<High[ 1 ] && High[ 2 ]>High[ 3 ] && High[ 2 ]>High[ 4 ])) { double FraktalUp=High[ 2 ]; double FraktalDn= 0 ; if (High[ 2 ]>=TLUp_[i]) ObjectDelete ( "Cross1" ); ObjectDelete ( "Fraktal" +(q- 1 )); ObjectCreate ( "Fraktal" +q, OBJ_ARROW , 0 ,Time[ 2 ],High[ 2 ]+ 2 *space+ 0.0002 ); ObjectSet( "Fraktal" +q, OBJPROP_COLOR ,Orchid); ObjectSet( "Fraktal" +q, OBJPROP_ARROWCODE , 217 ); bool FraktUp= true ; q++; } if ((Low[ 2 ]<Low[ 1 ] && Bid>Low[ 2 ] && Low[ 2 ]<Low[ 3 ] && Low[ 2 ]<Low[ 4 ]) || (Low[ 2 ]==Low[ 1 ] && Bid>Low[ 1 ] && Low[ 2 ]<Low[ 3 ] && Low[ 2 ]<Low[ 4 ])) { FraktalDn=Low[ 2 ]; FraktalUp= 0 ; if (Low[ 2 ]>=TLUp_[i]) ObjectDelete ( "Cross2" ); ObjectDelete ( "Frakt" +(w- 1 )); ObjectCreate ( "Frakt" +w, OBJ_ARROW , 0 ,Time[ 2 ],Low[ 2 ]- 2 *space); ObjectSet( "Frakt" +w, OBJPROP_COLOR ,Orchid); ObjectSet( "Frakt" +w, OBJPROP_ARROWCODE , 218 ); FraktDn= true ; FraktUp= false ; w++; } if ( OrdersTotal ()< 1 ) { if (Extrem== 1 && RatePr> 0 && (Tk1-Tk3)> 20 * Point && Bid<High[ 1 ] && (TLUp_[ 1 ]-High[ 1 ])< 3 * Point ) { Print ( " Open - 16-SELL === " ); Op_Sell_Ch(); return ( 0 ); } if (Extrem==- 1 && RatePr< 0 && (Tk1-Tk3)> 20 * Point && Bid>Low[ 1 ] && (Low[ 1 ]-TLDn_[ 1 ])< 3 * Point ) { Print ( " Open - 18-BUY === " ); Op_Buy_Ch(); return ( 0 ); } } for (i= OrdersTotal ()- 1 ;i>= 0 ;i--) { if (! OrderSelect (i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)) { Print ( "Order selection error = " , GetLastError ()); } if (OrderType()==OP_SELL) { if ((FraktalDn<=TLDn_[ 2 ] || Low[ 2 ]<=TLDn_[ 2 ]) && (Bid>Low[ 1 ] && Low[ 1 ]<=TLDn_[ 1 ]) && (OrderOpenPrice()-Bid)* Point > 0 ) { Print ( " close by the lower channel line " ); Close_S_lot(); if (RatePr< 0 ) { Print ( " Open a Buy position " ); Op_Buy_Ch(); } } } else if (OrderType()==OP_BUY) { if ((FraktalUp>=TLUp_[ 2 ] || High[ 2 ]>=TLUp_[ 2 ]) && (Bid<High[ 1 ] && High[ 1 ]>=TLUp_[ 1 ]) && (Ask-OrderOpenPrice())* Point > 0 ) { Print ( " close by the upper channel line " ); Close_B_lot(); if (RatePr> 0 ) { Print ( " Open a Sell position " ); Op_Sell_Ch(); } } } } return ( 0 ); }

Fazit

Ich glaube, dass die Frage bezüglich des Trading innerhalb des Kanals positiv beantwortet werden muss. Ich freue mich über jedes kritische Feedback, um in der Lage zu sein den Expert Advisor weiter zu verbessern. Und ich bin zuversichtlich, dass meine Erfahrung nicht nur für Neulinge im Trading nützlich sein wird.