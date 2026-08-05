Guardian News Guard

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  • Brahim Ben Abla
    Brahim Ben Abla

    Brahim Ben Abla

    Developer of risk-management and account-protection tools for
    MetaTrader 5. My focus: helping traders enforce their own discipline -
    daily loss limits, drawdown brakes and weekend protection - with honest,
    no-hype software that never promises profits.
  • Версия: 1.0
  • Активации: 5

Guardian News Guard – Пережить новости. Сохранить счёт.

Одна публикация способна перечеркнуть недели дисциплинированной работы. Всплеск, проскальзывание, стоп, исполненный не там, где вы рассчитывали. Guardian News Guard следит за экономическим календарём вместо вас и закрывает дверь до того, как она ударит вас.

ЧТО ОН ДЕЛАЕТ

- Читает экономический календарь MetaTrader 5 напрямую — без внешних серверов, без веб-запросов, без подписок
- Строит окно защиты вокруг каждого значимого события: X минут до, X минут после
- Раннее предупреждение с настраиваемым запасом времени, чтобы закрыться на своих условиях
- Внутри окна: оповещение, закрытие позиций, открытых в окне, при желании удаление отложенных ордеров
- Панель-кокпит на графике: текущий статус, текущее или следующее событие, обратный отсчёт и очередь ближайших событий

ЧЕТЫРЕ ОКНА ЗАЩИТЫ

Standard 2 / 2 мин (высокая важность) · Conservative 5 / 5 мин (высокая + средняя) · Wide 15 / 15 мин (высокая важность) · Custom — свои минуты и свой фильтр важности.

ВЫБОР ВАЛЮТ

Автоматический режим считывает валюты символа графика и всегда добавляет USD, потому что USD двигает всё. Или задайте свой список. Или следите за всеми восемью основными валютами.

ТРИ УРОВНЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Вы решаете, насколько жёстко. Только оповещение — инструмент ничего не трогает, просто предупреждает. Standard — закрывает то, что открыто внутри окна, и не трогает ваши прежние позиции. Flat — при открытии окна закрывает все позиции в выбранной области. Область — символ графика или весь счёт.

ОПОВЕЩЕНИЯ

Всплывающие, звуковые и опционально push-уведомления на телефон (MetaQuotes ID).

ДЛЯ КОГО

- Трейдеры на челленджах проп-фирм с новостными ограничениями в правилах
- Финансируемые трейдеры, защищающие счёт с выплатами
- Ручные трейдеры, которых раз за разом ловит забытая публикация
- Все, кто запускает советники без собственного новостного фильтра

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Guardian News Guard — утилита, а не торговая стратегия. Он не открывает сделки. Он не может физически запретить выставление ордера — MetaTrader 5 не даёт такой возможности ни одному эксперту. Он закрывает позицию, открытую внутри новостного окна, немедленно. Это честное описание механизма, и его стоит знать до покупки.

В тестере стратегий календарь недоступен, там инструмент работает пассивно. Всегда сверяйтесь с точными новостными правилами вашей проп-фирмы — обязательны только их официальные условия.

———

СЕМЕЙСТВО GUARDIAN — честные инструменты защиты. Без торговли, без обещаний прибыли:

Prop Risk Meter (БЕСПЛАТНО) — расстояние до ваших лимитов в реальном времени
Account Guardian — лимиты по всему счёту, включая недельный убыток
Challenge Guardian — полный контролёр правил проп-фирм с пресетами
Guardian Copier — локальный копировщик со слоем защиты на каждом получателе
Guardian Coordinator — не даёт нескольким советникам незаметно складывать риск
Guardian Trade Manager — ручное управление сделками с жёсткими лимитами риска
Guardian Signal — панель сигналов и риска только для чтения
Guardian DAX Cockpit — кокпит сигналов и риска GER40 M5, не выставляет ордера
Consistency Guardian — держит ваш лучший день под лимитом консистентности

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This product was created for the 2026 market and optimized for the latest MT5 builds. 50% OFF LAUNCH OFFER:  Axiom Trade is currently available for a $30 monthly rental or a $99 lifetime license. The lifetime price will increase to $199 after the next 30 purchases. Axiom Trade is a complete visual trading, risk-calculation, order-management, recovery, and Grid system designed to help traders prepare and control trades directly from one MetaTrader 5 chart. SPECIAL OFFER:  After purchasing Axiom T
AZT Plocker
Ntobeko Zulu
Утилиты
The AZT Profit Locker is an advanced automated risk-management utility designed specifically for MetaTrader 5 (MT5) traders who want to remove emotional interference and protect their hard-earned profits. Traders aren't just fighting the Forex market, they're fighting their own biology. Fear, Greed and Anxiety lead to holding losers too long and cutting winners too early. The utility flips the script by removing emotion from risk management. Operating as a dedicated automated risk manager, this
BlueDigitsFx Command Center MT5
Ziggy Janssen
Утилиты
Official BlueDigitsFx Ecosystem Access Get infrastructure updates, workflow resources, product releases, and ecosystem access through the official BlueDigitsFx ecosystem. Telegram Ecosystem Website MT4 Version BlueDigitsFx Command Center — MT5 Trading Dashboard for Execution, Risk Management & Market Analysis BlueDigitsFx Command Center is a professional MT5 execution and workflow dashboard designed to help traders manage entries, risk, market direction, momentum, and session awareness from
Signal Trading View to MT5 Pro
Mirel Daniel Gheonu
4.5 (2)
Утилиты
Signal TradingView to MT5 Pro Automator Мгновенное профессиональное исполнение между TradingView и MetaTrader 5 Автоматизируйте свою торговую стратегию с помощью самого надежного моста связи между алертами TradingView и реальным исполнением в MT5. Разработанный для трейдеров, которым требуются скорость, гибкость и безупречное управление рисками, этот советник (Expert Advisor) превращает любое сообщение с алертом в точный рыночный или лимитный ордер. ПРЕИМУЩЕСТВА И СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ Универсальный д
AI Agents Supervisor
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
AI Agent Supervisor is NOT an Expert Advisor. AI Agent Supervisor   is a   multi-agent AI risk & portfolio supervisor   that watches every EA on your account and intervenes in real time.  WANT AN AI PORTFOLIO MANAGER WATCHING YOUR FLEET 24/7?   Run your fleet on the same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating unique data streams. The Supervisor r
Orderflow Footprint Futures Chart
Abdul Jalil
Утилиты
FUTURES ORDERFLOW FOOTPRINT CHART Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 1.01| Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization STRATEGY TESTER USERS - PLEASE SELECT EVERY REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROL
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (11)
Утилиты
Unlimited Trade Copier Pro - это мощный инструмент для удаленного копирования сделок между несколькими счетами MetaTrader 4/MetaTrader 5, расположенными удаленно друг от друга, по сети интернет. Это идеальное решение для провайдеров сигналов, которые хотят поделиться своей торговлей с другими трейдерами по всему миру. Один поставщик может копировать сделки на неограниченное количество счетов-получателей, а один получатель также может копировать сделки неограниченного количества провайдеров. Пост
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Prop Risk Meter
Brahim Ben Abla
Индикаторы
Prop Risk Meter – бесплатная панель просадки для трейдеров проп-фирм Prop Risk Meter — бесплатная панель просадки и риск-панель «только чтение» для трейдеров проп-фирм и финансируемых счетов. Отслеживает в реальном времени дневной убыток, дневную просадку и просадку по эквити — для FTMO, FundedNext, Funding Pips, The5ers, E8 и любого финансируемого счёта. Показывает в реальном времени прямо на графике: - Сегодняшний убыток к вашему настраиваемому дневному лимиту (сумма, % использования, индикато
FREE
Account Guardian
Brahim Ben Abla
Утилиты
Account Guardian – автоматическая защита эквити и контроль просадки для проп-фирм и фондированных счетов Он обеспечивает дневной лимит убытка, недельный лимит и аварийный тормоз просадки по эквити для каждой позиции, как бы она ни была открыта. Account Guardian - это защитная утилита. Она не торгует самостоятельно и  не обещает прибыли. Утилита следит за всем вашим счётом и вмешивается,  когда нарушаются ваши правила риска - независимо от того, открыты ли  позиции вручную, через мобильное прил
Challenge Guardian
Brahim Ben Abla
Утилиты
Challenge Guardian – Пройдите challenge проп-фирмы. Сохраните финансируемый счёт. Автоматический контроль правил дневного убытка и просадки – для FTMO, FundedNext, Funding Pips, The5ers и любой проп-фирмы. Главная причина провала challenge — не плохая стратегия, а один плохой день. Один чрезмерный убыток, одна сделка из мести, один новостной всплеск — и недели дисциплинированной работы потеряны. Challenge Guardian — автоматический контролёр правил для MetaTrader 5. Он следит за счётом в реальном
Guardian Copier
Brahim Ben Abla
Утилиты
Guardian Copier – защищённый локальный копировщик сделок для MT5, с защитой от просадки для проп-фирм и фондированных счетов. СТАРТОВАЯ ЦЕНА – ПЕРВЫЕ 10 КОПИЙ: Guardian Copier начинается с 99 $. После первых 10 копий: 149 $, финальная цена 199 $. Аренда 35 $/месяц для тех, кто хочет сначала прогнать его через полный цикл счёта. Большинство локальных копировщиков делают одно: копируют. Guardian Copier делает два: копирует ваши сделки между терминалами MetaTrader 5 на одной машине – и накладывает
Guardian Coordinator
Brahim Ben Abla
Утилиты
Guardian Coordinator – мульти-EA риск-менеджер и контроль просадки для проп-фирм и фондированных счетов. Guardian Coordinator – это инструмент координации риска: он не торгует сам и не обещает прибыли. Он стоит над всеми советниками вашего счёта и не даёт им незаметно накапливать риск друг против друга. Если у вас работает больше одного советника, именно этого элемента обычно не хватает: два робота могут тихо наращивать коррелированную экспозицию, открывать противоположные позиции по одному симв
Guardian Trade Manager
Brahim Ben Abla
Утилиты
Guardian Trade Manager – калькулятор лота и торговая панель с контролем риска для MT5. Торговля в один клик с автоматическим расчётом лота из эквити, дистанции стопа и стоимости тика – со встроенной защитой дневного убытка. Для проп-фирм и фондированных счетов. СТАРТОВАЯ ЦЕНА: Guardian Trade Manager начинается с 99 $. Аренда: 35 $/месяц, если вы хотите сначала протестировать его в течение полного цикла счёта. Большинство торговых панелей делают одно: исполняют. Guardian Trade Manager делает два:
Guardian Signal
Brahim Ben Abla
Индикаторы
Guardian Signal — единственный сигнальный индикатор, который показывает вам свои реальные цифры. Большинство сигнальных индикаторов обещают процент прибыльных сделок. Guardian Signal показывает факты: каждый сигнал, напечатанный на вашем графике, и что произошло после него на самом деле. Без перерисовки, без удалённых стрелок, без фантастической статистики — честный инструмент для дисциплинированных трейдеров. Что вы получаете с каждым сигналом: Стрелка BUY/SELL печатается только на закрытии бар
Guardian DAX Cockpit
Brahim Ben Abla
Эксперты
Guardian DAX Cockpit — сигнальная и риск-панель для GER40. Она не торгует за вас. Она показывает, каков план. Большинство продуктов по DAX продают вам автоматическую машину прибыли. Guardian DAX Cockpit сознательно делает обратное: он никогда не отправляет ордер. Он читает график GER40 / DAX на M5, оценивает каждый сетап от 0 до 100 и выводит на экран готовый торговый план — вход, стоп-лосс, две цели, соотношение прибыли к риску и размер лота, соответствующий вашему проценту риска. Решаете вы. К
Consistency Guardian
Brahim Ben Abla
Утилиты
Consistency Guardian – Один удачный день не должен стоить вам выплаты. Ряд проп-фирм применяет правило консистентности: если ваш лучший день (или лучшая сделка) составляет слишком большую долю общей прибыли, выплата задерживается или отклоняется — хотя ни один лимит убытка не нарушен. Большинство трейдеров узнают об этом правиле в худший момент: когда прибыль уже получена. Consistency Guardian следит за правилом в реальном времени и говорит вам до следующей сделки, сколько прибыли сегодня ещё ра
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