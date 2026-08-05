Guardian News Guard – Пережить новости. Сохранить счёт.

Одна публикация способна перечеркнуть недели дисциплинированной работы. Всплеск, проскальзывание, стоп, исполненный не там, где вы рассчитывали. Guardian News Guard следит за экономическим календарём вместо вас и закрывает дверь до того, как она ударит вас.

ЧТО ОН ДЕЛАЕТ

- Читает экономический календарь MetaTrader 5 напрямую — без внешних серверов, без веб-запросов, без подписок

- Строит окно защиты вокруг каждого значимого события: X минут до, X минут после

- Раннее предупреждение с настраиваемым запасом времени, чтобы закрыться на своих условиях

- Внутри окна: оповещение, закрытие позиций, открытых в окне, при желании удаление отложенных ордеров

- Панель-кокпит на графике: текущий статус, текущее или следующее событие, обратный отсчёт и очередь ближайших событий

ЧЕТЫРЕ ОКНА ЗАЩИТЫ

Standard 2 / 2 мин (высокая важность) · Conservative 5 / 5 мин (высокая + средняя) · Wide 15 / 15 мин (высокая важность) · Custom — свои минуты и свой фильтр важности.

ВЫБОР ВАЛЮТ

Автоматический режим считывает валюты символа графика и всегда добавляет USD, потому что USD двигает всё. Или задайте свой список. Или следите за всеми восемью основными валютами.

ТРИ УРОВНЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Вы решаете, насколько жёстко. Только оповещение — инструмент ничего не трогает, просто предупреждает. Standard — закрывает то, что открыто внутри окна, и не трогает ваши прежние позиции. Flat — при открытии окна закрывает все позиции в выбранной области. Область — символ графика или весь счёт.

ОПОВЕЩЕНИЯ

Всплывающие, звуковые и опционально push-уведомления на телефон (MetaQuotes ID).

ДЛЯ КОГО

- Трейдеры на челленджах проп-фирм с новостными ограничениями в правилах

- Финансируемые трейдеры, защищающие счёт с выплатами

- Ручные трейдеры, которых раз за разом ловит забытая публикация

- Все, кто запускает советники без собственного новостного фильтра

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Guardian News Guard — утилита, а не торговая стратегия. Он не открывает сделки. Он не может физически запретить выставление ордера — MetaTrader 5 не даёт такой возможности ни одному эксперту. Он закрывает позицию, открытую внутри новостного окна, немедленно. Это честное описание механизма, и его стоит знать до покупки.

В тестере стратегий календарь недоступен, там инструмент работает пассивно. Всегда сверяйтесь с точными новостными правилами вашей проп-фирмы — обязательны только их официальные условия.

———

СЕМЕЙСТВО GUARDIAN — честные инструменты защиты. Без торговли, без обещаний прибыли:

Prop Risk Meter (БЕСПЛАТНО) — расстояние до ваших лимитов в реальном времени

Account Guardian — лимиты по всему счёту, включая недельный убыток

Challenge Guardian — полный контролёр правил проп-фирм с пресетами

Guardian Copier — локальный копировщик со слоем защиты на каждом получателе

Guardian Coordinator — не даёт нескольким советникам незаметно складывать риск

Guardian Trade Manager — ручное управление сделками с жёсткими лимитами риска

Guardian Signal — панель сигналов и риска только для чтения

Guardian DAX Cockpit — кокпит сигналов и риска GER40 M5, не выставляет ордера

Consistency Guardian — держит ваш лучший день под лимитом консистентности