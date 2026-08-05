Guardian News Guard
- Утилиты
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Brahim Ben AblaDeveloper of risk-management and account-protection tools for
MetaTrader 5. My focus: helping traders enforce their own discipline -
daily loss limits, drawdown brakes and weekend protection - with honest,
no-hype software that never promises profits.
- Версия: 1.0
- Активации: 5
Guardian News Guard – Пережить новости. Сохранить счёт.
Одна публикация способна перечеркнуть недели дисциплинированной работы. Всплеск, проскальзывание, стоп, исполненный не там, где вы рассчитывали. Guardian News Guard следит за экономическим календарём вместо вас и закрывает дверь до того, как она ударит вас.
ЧТО ОН ДЕЛАЕТ
- Читает экономический календарь MetaTrader 5 напрямую — без внешних серверов, без веб-запросов, без подписок
- Строит окно защиты вокруг каждого значимого события: X минут до, X минут после
- Раннее предупреждение с настраиваемым запасом времени, чтобы закрыться на своих условиях
- Внутри окна: оповещение, закрытие позиций, открытых в окне, при желании удаление отложенных ордеров
- Панель-кокпит на графике: текущий статус, текущее или следующее событие, обратный отсчёт и очередь ближайших событий
ЧЕТЫРЕ ОКНА ЗАЩИТЫ
Standard 2 / 2 мин (высокая важность) · Conservative 5 / 5 мин (высокая + средняя) · Wide 15 / 15 мин (высокая важность) · Custom — свои минуты и свой фильтр важности.
ВЫБОР ВАЛЮТ
Автоматический режим считывает валюты символа графика и всегда добавляет USD, потому что USD двигает всё. Или задайте свой список. Или следите за всеми восемью основными валютами.
ТРИ УРОВНЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ
Вы решаете, насколько жёстко. Только оповещение — инструмент ничего не трогает, просто предупреждает. Standard — закрывает то, что открыто внутри окна, и не трогает ваши прежние позиции. Flat — при открытии окна закрывает все позиции в выбранной области. Область — символ графика или весь счёт.
ОПОВЕЩЕНИЯ
Всплывающие, звуковые и опционально push-уведомления на телефон (MetaQuotes ID).
ДЛЯ КОГО
- Трейдеры на челленджах проп-фирм с новостными ограничениями в правилах
- Финансируемые трейдеры, защищающие счёт с выплатами
- Ручные трейдеры, которых раз за разом ловит забытая публикация
- Все, кто запускает советники без собственного новостного фильтра
ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Guardian News Guard — утилита, а не торговая стратегия. Он не открывает сделки. Он не может физически запретить выставление ордера — MetaTrader 5 не даёт такой возможности ни одному эксперту. Он закрывает позицию, открытую внутри новостного окна, немедленно. Это честное описание механизма, и его стоит знать до покупки.
В тестере стратегий календарь недоступен, там инструмент работает пассивно. Всегда сверяйтесь с точными новостными правилами вашей проп-фирмы — обязательны только их официальные условия.
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СЕМЕЙСТВО GUARDIAN — честные инструменты защиты. Без торговли, без обещаний прибыли:
Prop Risk Meter (БЕСПЛАТНО) — расстояние до ваших лимитов в реальном времени
Account Guardian — лимиты по всему счёту, включая недельный убыток
Challenge Guardian — полный контролёр правил проп-фирм с пресетами
Guardian Copier — локальный копировщик со слоем защиты на каждом получателе
Guardian Coordinator — не даёт нескольким советникам незаметно складывать риск
Guardian Trade Manager — ручное управление сделками с жёсткими лимитами риска
Guardian Signal — панель сигналов и риска только для чтения
Guardian DAX Cockpit — кокпит сигналов и риска GER40 M5, не выставляет ордера
Consistency Guardian — держит ваш лучший день под лимитом консистентности