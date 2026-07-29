Risk Lot Size Panel
- 指标
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Aleksandr Bernes专注为裁量交易者打造实用 MetaTrader 5 工具的 MQL5 开发者：交易面板、风险仓位、出场工具与清晰图表指标。
工作经验：
• 软件开发与自动化 10 年以上
• 多年开发并打磨用于实盘裁量交易的 MT5 工具
• Market 已发布：Chart Order Panel、Manual Order Panel、Risk Trade Panel、Risk Lot Size Panel、Basket Exit Levels、Trend Arrow NR、Session Box Hours
- 版本: 1.0
- 激活: 5
Risk Lot Size Panel 是 MetaTrader 5 图表面板，根据风险与止损距离给出建议手数。它不下单、不修改持仓、不生成入场信号。你查看建议手数后，用自己的方式或其他工具下单。 功能 - 风险为资金百分比或固定金额（账户货币） - 资金基数：余额、净值或自定义金额 - 止损为点数或绝对价格 - 多/空 → 以 Ask/Bid 为入场，止损在下方/上方 - 通过 OrderCalcProfit 计算手数（必要时回退到点值算法） - 手数按品种最小/步长/最大规范化 - 大号 COPY LOT 行便于读取（仅显示） - 定时器与新 K 线实时刷新 - 深色石板或浅色主题；角落、尺寸、字体可调 适用对象 - 下单前需要清晰风险→手数读数的手动交易者 - 与免费图表工具（如 Session Box Hours、Trend Arrow NR）搭配的付费辅助 - 想在图表上定仓、又不需要完整交易管理器的人 要求 - MetaTrader 5 - 挂到你要计算手数的品种图表（或在输入中覆盖品种） - 不需要 Algo Trading（不下单） 使用方法 1. 将 RiskLotCalculator 挂到图表。 2. 设置风险模式（% 或金额）、资金基数、方向与止损。 3. 查看建议手数与 COPY LOT 行。 4. 自行下单（或用 Risk Trade Panel / 经纪商交易单）。 说明 - 仅显示 — 不开、不改、不平仓。 - 实盘前请核对经纪商品种的手数与止损规则。 - 定仓示例不是交易系统，也不代表未来结果。 欢迎反馈。评价与评论能帮助我把产品做得更好——请告诉我哪些好用、哪些需要改进。