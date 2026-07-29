Risk Lot Size Panel — панель на графике MetaTrader 5, которая считает рекомендуемый лот по риску и дистанции стопа. Не выставляет ордера, не меняет позиции и не даёт сигналов на вход. Вы смотрите предложенный объём и торгуете своим способом или другой утилитой. Что умеет - риск в % капитала или фиксированная сумма (валюта счёта); - база капитала: баланс, equity или своя сумма; - стоп-лосс в пунктах или абсолютной цене; - сторона Long/Short → вход от Ask/Bid, SL ниже/выше; - лот через OrderCalcProfit (при необходимости — запасной расчёт по тик-стоимости); - нормализация объёма к min / step / max символа; - крупная строка COPY LOT для удобного чтения (только отображение); - обновление по таймеру и на новом баре; - тёмная или светлая схема; угол, размер и шрифт настраиваются. Кому подходит - ручным трейдерам, которым нужен понятный риск→лот перед отправкой ордера; - платный компаньон к бесплатным инструментам (например, Session Box Hours или Trend Arrow NR); - тем, кто хочет считать объём на графике без полноценного trade manager. Требования - MetaTrader 5; - вешайте на график символа, по которому считаете (или override символа во входах); - Algo Trading не обязателен (ордера не отправляются). Как пользоваться 1. Прикрепите RiskLotCalculator к графику. 2. Задайте режим риска (% или деньги), базу капитала, сторону и SL. 3. Смотрите предложенный лот и крупную строку COPY LOT. 4. Ордер выставляйте сами (или через Risk Trade Panel / тикет брокера). Важно - только отображение — не открывает, не меняет и не закрывает сделки; - перед реалом сверяйте объём и стопы с параметрами символа у брокера (digits, min lot, stop level); - примеры расчёта — не торговая система и не обещают будущий результат. Жду обратную связь. Отзывы и комментарии помогают сделать продукт лучше — напишите, что удобно, а что стоит доработать.