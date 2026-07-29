Risk Trade Panel

  • 实用工具
  • Aleksandr Bernes
    Aleksandr Bernes

    Aleksandr Bernes

    • MT5 Tools / Algo Trading Utilities 在  Independent MQL5 Developer
    • 俄罗斯
    • 749
    专注为裁量交易者打造实用 MetaTrader 5 工具的 MQL5 开发者：交易面板、风险仓位、出场工具与清晰图表指标。
    工作经验：
    • 软件开发与自动化 10 年以上
    • 多年开发并打磨用于实盘裁量交易的 MT5 工具
    • Market 已发布：Chart Order Panel、Manual Order Panel、Risk Trade Panel、Risk Lot Size Panel、Basket Exit Levels、Trend Arrow NR、Session Box Hours
  • 版本: 1.0
  • 激活: 10
Risk Trade Panel 是一款带图表面板的 MetaTrader 5 实用 Expert，面向手动交易。它不生成入场信号，也不运行网格或马丁策略。买卖时机由你决定；面板协助仓位大小、止损与持仓管理。 功能 - 固定手数，或按止损距离相对余额（或净值）的风险百分比计算手数 - 带默认止损/止盈的市价 BUY / SELL（点数或绝对价格） - 挂单：Buy Limit、Sell Limit、Buy Stop、Sell Stop - 保本：价格达到点数触发后，将止损移至入场价（可加偏移） - 移动止损：关闭、固定点数或以 ATR 为基础 - 按成交量百分比部分平仓 - 全部平仓 / 盈利单 / 亏损单 — 可按 magic 和/或图表品种过滤 - 可选快捷键：B Buy、S Sell、C Close all、E Break-even、T Trail、P Partial - 深色石板或浅色面板；角落、尺寸与字体可调 适用对象 - 对冲账户上的手动与半手动交易者（净额账户下多持仓语义更简单） - 希望按风险定手数、快速管理止损，又不想用自动策略的人 要求 - MetaTrader 5 - 已启用 Algo Trading（绿色按钮） - 市场开市，订单发送/修改才可能成功 - 挂到你交易的品种图表上 使用方法 1. 将 RiskTradeManager 挂到图表。 2. 设置手数模式（风险%或固定）、默认止损止盈、magic 与过滤条件。 3. 用面板按钮（或快捷键）开仓、管理与平仓。 4. 若操作失败，查看状态行与 Experts / Journal。 说明 - 非信号产品，也不是全自动交易策略。 - 手动设置的过往表现不代表未来结果。 - 实盘前请核对经纪商品种的止损与手数规则（digits、最小手数、止损水平）。 欢迎反馈。评价与评论能帮助我把产品做得更好——请告诉我哪些好用、哪些需要改进。
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Vladislav Andruschenko
实用工具
VirtualTradePad PRO SE MT5 — MetaTrader 5 专业交易控制中心 VirtualTradePad PRO SE 是一款基于图表的高级交易面板，也是适用于 MetaTrader 5 的交易管理工作区。它专为希望获得更快执行、更清晰持仓控制、结构化交易管理、可视化价位规划，以及直接在图表上完成专业交易流程的交易者而设计。 这不仅仅是一个 BUY / SELL 面板。PRO SE 将手动交易、挂单、持仓管理、部分平仓、篮子利润/亏损控制、加仓均价层级、ATM 规则、信号监控、实时市场信息、策略测试器 (Strategy Tester) 流程以及面向 VPS 的运行方式整合到一个互相关联的界面中。 MT4 版本 | 完整说明和截图 | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会选择这套面板 图表一键交易 ，并支持键盘快速操作 快速完成开仓、平仓、修改、反转、锁仓与部分平仓 深度控制仓位、挂单、总利润与风控逻辑 自动参数计算，减少手动输入与重复劳动 为什么 PRO SE 比标准手动交易更高
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.57 (51)
实用工具
Trade Copier 是一种专业实用程序，旨在复制和同步交易账户之间的交易。 复制发生从供应商的帐户/终端到收件人的帐户/终端，安装在同一台计算机或 vps 上。 促销活动 - 如果您已经购买了“Trade copier MT5”，您可以免费获取“Trade copier MT4”（用于 MT4 > MT5 和 MT4 < MT5 的复制）。欲了解更多详细条款，请通过私人消息与我们联系！ 在购买之前，您可以在演示帐户上测试演示版本。 演示 这里 。 完整说明 这里 。 主要功能和优点： 支持复制MT5>MT5、MT4>MT5、MT5>MT4，包括МТ5 netting账户。 供应商和收件人模式在同一产品中实现。 简单直观的界面，允许您直接从图表中实时控制复制。 连接中断或终端重新启动时不会丢失设置和位置。 允许您选择要复制的符号，也可以替换接收者的符号，例如 EURUSD> USDJPY。 支持回拷贝。 能够仅复制某些订单。 允许您设置开仓交易价格的最大差异和最大时间延迟。 正确复制部分订单关闭的执行。 计算复制手数的几种方法。 同步止盈和止损。有几种方法可以计算它们的位置。 支持
Premium Trade Manager
Daniel Stein
5 (4)
实用工具
Premium Trade Manager - 内置交易导师的图表面板 Premium Trade Manager 将一位交易导师嵌入您的图表，并在其下搭载完整的执行引擎。像往常一样建立交易，然后让您的 AI 交易导师 Max 读取这笔具体的交易，结合您的实时账户给出直接判断，再由您决定是否下单：止损是否符合纪律化交易的要求、风险规模是否合理、高影响新闻事件是否即将发布、您是否接近资金盘限额。其下是完整的执行引擎，负责点击之后的一切：一键按风险下单、您在图表上拖动规划且交易进行中仍可随时调整的计划、最多四个分批止盈级别、七种移动止损方式、实时资金盘合规检查、新闻屏蔽保护，以及对自身成本进行评级的点差功能。决策由您做出。Max 给出第二次审视。面板负责此后的一切。 购买前先亲手体验。 直接在浏览器中点击实时面板，这是在购买前感受其工作方式的最快途径。 stein.investments/products/premium-trade-manager Max 是您的一对一 AI 交易导师，他直接内置于面板之中。  他了解您的账户、您的设置和您的规则，用您自己的语言回答，并在每笔交易下单前进
Power Candles Scanner
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
Power Candles 策略扫描器——自优化多符号设置查找器 Power Candles策略扫描器 采用与Power Candles指标相同的自优化引擎，可同时扫描您“市场观察”中的所有交易品种。一个面板即可显示当前哪些品种在统计上具备交易价值、每种策略的最佳应用方向、最优止损/止盈组合，并在新信号触发时立即向您发送提醒。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 您的全面市场监控。每个交易品种超过3,000次自动优化。2种警报类型。一键切换图表并采取行动。 为何您需要此工具 大多数多标的扫描器仅展示价格 波动 。每只股票的波动率、百分比变化、RSI。您仍需自行摸索正确的策略、合适的止损位以及理想的入场阈值。Power Candles策略扫描器针对每只股票自动解答这些问题，仅在数学验证过的交易设置中触发实际入场信号时才会向您发出提示。这就是全部卖点。 自动
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
实用工具
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
实用工具
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Telegram To MT5 Ultra
Mirel Daniel Gheonu
5 (3)
实用工具
Telegram To MT5 — 信号复制器 将您的 Telegram 频道中的交易信号变成真实的 MT5 订单 — 自动执行，可用于任意数量的账户，风险与规则完全由您掌控。 Telegram To MT5 将您已在 Telegram 关注的 VIP / 信号频道连接到您的 MetaTrader 5 终端。一个免费的配套桌面应用读取消息（即使是禁止机器人的频道），而本 EA 在您的账户上执行这些信号 — 应用您自己的风险设置、品种映射、止盈处理、交易时段与新闻过滤。 它是一个信号复制器，而非黑箱策略：由您决定信任哪些频道，以及每笔交易如何计算手数和管理。 分步设置与配套应用安装指南 工作原理 [您的 Telegram 频道] -> [配套桌面应用] -> [MT5 + 本 EA] -> 订单 配套桌面应用（免费，已包含）使用您的 Telegram 账户登录并监视您所选择的频道。即使是禁止机器人的 VIP 频道也能正常工作，它通过一个私有、加密的本地桥接转发每条消息。 本 EA 挂在一个图表上，在 MT5 接收这些信号，并按照您的规则开仓 / 管理交易。 应用与 EA 之间的连接是位于
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.83 (6)
实用工具
Welcome to ENTRY IN THE ZONE WITH SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading op
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.95 (132)
实用工具
疲于复杂的订单下达和手动计算？Trade Dashboard 是您的解决方案。凭借其用户友好的界面，订单下达变得轻而易举，只需点击一下，您就可以开设交易、设置止损和止盈水平、管理交易手数，并计算风险回报比，让您只需专注于您的策略。告别手动计算，使用 Trade Dashboard 简化您的交易体验。 立即下载演示版本 。 您可以在这里找到仪表盘功能和特性的详细信息 。 加入 Telegram 频道 。 购买后请给我发消息以获取支持。如果您需要添加更多功能，可以在产品的评论区留下您的想法，我愿意听取任何建议，希望您能在使用我的产品时获得最佳体验 。 这是 MT4 版本。 风险管理：使用 Trade Dashboard，可以将您的风险设置为账户余额或权益的百分比，或将风险设置为总金额。在图表上直观地定义您的止损，让工具准确计算每个货币对的适当手数。该工具还可以根据您期望的风险回报比自动设置止盈水平。它甚至可以在手数计算中涵盖佣金和点差费用。此外，您的止损和止盈可以转变为虚拟水平，隐藏于经纪商。通过 Trade Dashboard 的高级风险管理功能，掌控风险，保护您的资本。 交易线
EA Auditor
Stephen J Martret
5 (4)
实用工具
EA Auditor is an independent analysis tool for traders evaluating Expert Advisors and trading signals on MetaTrader 5. It audits backtest reports, reviews posted developer signals, and cross-verifies the two against each other to help traders assess strategies before committing capital. The MQL5 market offers a wide range of Expert Advisors from many developers, with varying approaches, quality, and transparency. EA Auditor provides a consistent, data-driven framework for reviewing them, answer
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (8)
实用工具
工作演示版下载 Copy Cat More (跟单猫) MT5 交易跟单器 (Trade Copier) 是一款本地交易跟单器,也是一套完整的风险管理与执行框架,专为当今的交易挑战而设计。从自营公司 (prop firm) 挑战到个人投资组合管理,它凭借稳健的执行、资金保护、灵活的配置和先进的交易处理的结合,适应各种情况。 该跟单器同时支持主控端 (Master,发送方) 与受控端 (Slave,接收方) 两种模式,可实时同步市价单与挂单、交易修改、部分平仓以及对锁平仓 (Close By) 操作。它兼容模拟与真实账户、交易或投资者登录,并通过持久化交易记忆 (Persistent Trade Memory) 系统确保恢复——即使 EA、终端或 VPS 重启也不例外。可借助唯一 ID 同时管理多个主控端与受控端,跨经纪商差异则通过前缀/后缀调整或自定义品种映射自动处理。 试用版:  先试用看看 : 你可以下载并体验  Copy Cat More (跟单猫) 交易跟单器 MT5 试用版,通过 此链接 。 下载后,请将演示文件放入你的终端文件夹: MT5 » 文件 » 打开数据文件夹
Trade Command Center
Nguyen Thanh Trieu
5 (2)
实用工具
附加材料和说明 安装说明 - 用于模拟账户的应用程序试用版 ; 官方信息 官方频道 卖家个人资料 Trade Command Center — 专业交易执行与实时 Risk Guard 控制面板 Trade Command Center 是一款面向 MetaTrader 5 的高性能直观交易执行、手数计算器及风险管理工具。它专为需要严格风险控制、资金保护以及实时回撤监控的自主交易者而设计，完美适配具有每日/最大回撤限制的资金账户或实盘投资组合。 通过单张图表上的五个专用功能模块，该面板提供机构级风险控制、自动化持仓管理和精准订单规划，且无需外部 DLL 或 network 连接。 界面与模块架构 控制面板由五个专用选项卡组成，便于无缝导航并优化图表空间管理： 选项卡 / 模块 核心功能 屏幕操作与指标显示 TRADE 直观视觉规划、基于风险的动态手数计算、UTC 交易时间管理。 拖拽式参数线、实时 R:R 计算器、一键下单。 ARMOR 高级保护设置、全局与单笔保本（BE）、多级止盈、移动止损。 ATR 波动率、Fractal 波段高低点、Parabolic SAR、K线
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.59 (74)
实用工具
MetaTrader 5 专业交易面板 —— 图表与键盘一键交易的高效控制中心 一款面向主动交易者的专业 Trading Panel，可让您比标准 MetaTrader 操作方式更快、更直观地完成开仓、平仓、修改、管理与控制。 这不是一个普通的小工具，而是一个为高频手动操作、仓位管理、挂单控制与利润管理而设计的完整交易工作台。 通过这套面板，您可以直接在图表上一键执行交易，通过键盘快速触发核心操作，并借助自动参数计算、图形提示、信息标签以及可视化管理功能，大幅减少重复性操作，让整个交易流程更加流畅、高效且专业。 使用我们的交易面板，您可以直接从图表上一键下单，执行交易操作的速度可比标准 MetaTrader 控件快约 30 倍。 全新高级版本现已推出： 使用 VirtualTradePad PRO SE 升级您的交易流程 — 适用于 MetaTrader 5 和 MetaTrader 4 的新一代专业交易面板。 MT4 版本 | 完整说明 + DEMO + PDF | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
实用工具
用我们先进的 Telegram Bridge EA 提升您的交易信号 是时候用专业且视觉上吸引人的实时交易更新来吸引您的受众了。 联系我查看演示并获取试用版本 我们在用户友好功能上进行了大量投资，为客户和提供商创造独特的体验。  SIGNAL BRIDGE 能够为所有业务场景提供 100% 复制器友好的信号，即使在其他 EA 挣扎的情况下也能绕过 Metatrader 逻辑！ 我们的 Telegram Bridge EA 自动将信号、图表截图和详细的绩效报告直接发送到您的 Telegram 群组——无需您动一根手指。 查看 功能输入详细说明手册点击这里！ 主要功能和优势 全面的交易数据 决定在每条消息中显示什么：点数、入场价格、止损、止盈、手数，甚至风险和风险回报比。让您的追随者完全透明。 发送新订单、更新止损止盈、从设置中自定义保本点，发送 100% 复制器友好的部分平仓  超酷图表附件功能 包含每笔交易的截图，显示您的入场点、止损/止盈和整体市场背景。非常适合在每次更新中建立信任和清晰度。 选择图表模板，自定义交易颜色，决定缩放  决定附加位置：所有交易、仅挂单、仅市价单
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
实用工具
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
实用工具
交易管理器可帮助您快速进入和退出交易，同时自动计算风险。 包括帮助您防止过度交易、报复性交易和情绪化交易的功能。 交易可以自动管理，账户绩效指标可以在图表中可视化。 这些功能使该面板成为所有手动交易者的理想选择，并有助于增强 MetaTrader 5 平台。多语言支持。 MT4版本  |  用户指南+演示 交易经理在策略测试器中不起作用。 如需演示，请参阅用户指南 风险管理 根据%或$自动调整风险 可选择使用固定手数或根据交易量和点自动计算手数 使用 RR、点数或价格设置盈亏平衡止损 追踪止损设置 最大每日损失百分比，在达到目标时自动平仓所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 最大每日损失（以美元为单位）在达到目标时自动关闭所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 一键实现所有交易的盈亏平衡 自动计算从手机/电话发送的交易的风险 OCO 在设置中可用 交易和头寸管理 通过设置每月、每周、每天、每小时或每分钟的最大交易次数，停止过度交易和报复性交易。 高级挂单管理。 调整何时关闭挂单的规则 追踪挂单 支持市价订单和挂单 每日最大利润目标（以美元为单位）以确保头寸并停止
Equity Protect Pro MT5
Shi Jie He
5 (5)
实用工具
Equity Protect Pro：全方位账户保护专家，让您的交易更安心 如果您正在寻找账户保护、净值保护、投资组合保护、多策略保护、利润保护、利润收割、交易安全、风控程序、自动风控、自动清仓、条件清仓、定时清仓、动态清仓、跟踪止损、一键关闭、一键清仓、一键还原等功能，Equity Protect Pro 就是您要找的程序。 它配置简单，当到达预设条件时，可关闭所有图表，同时支持关闭信号订阅（这意味着所有交易程序也将停止运行）。此时，将不再有新订单产生，最后再关闭所有订单，有效防止意外损失，让您在交易过程中高枕无忧。 Equity Protect Pro (Technical Manual) Equity Protect Pro Demo Version for yo u to test   Equity Protect Pro MT4 Demo.ex4        Equity Protect Pro MT5 Demo.ex5 Equity Protect Pro 拥有 14 个核心功能，它们都是独立运行的。您可以根据您的交易策略，选择合适的功能组合使用。这些功能默认为关闭状态，
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
实用工具
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.61 (18)
实用工具
秒级图表 (Seconds Chart) - 一款专为 MetaTrader 5 设计的独特工具，用于创建秒级时间框架的图表。 通过 秒级图表 ，您可以构建以秒为单位的时间框架图表，获得标准分钟或小时图表无法提供的极致灵活性和分析精度。例如，时间框架 S15 表示每根蜡烛图持续15秒。您可以使用任何支持自定义交易品种的指标和EA交易系统。操作它们就像在标准图表上交易一样方便。 与标准工具不同， 秒级图表 让您能够在超短时间框架下进行高精度交易，无延迟干扰。 免费演示版： Seconds Chart v2.29 Demo.ex5 下载免费演示版，亲自体验： 功能齐全 - 所有功能均可使用 24小时测试 - 足够评估准确性和便利性 仅限模拟账户 - 大多数经纪商均可轻松开立 仅限GBPCAD图表 - 大多数终端均可使用 这些限制仅适用于演示版。完整版适用于任何账户类型（真实、演示、竞赛）和任何图表（XAUUSD、EURUSD 等），无任何限制。 如何安装演示版 通过上方链接下载演示文件 打开MetaTrader -> 文件 -> 打开数据文件夹 -> MQL5 -> Experts 将下
作者的更多信息
Trend Arrow NR
Aleksandr Bernes
指标
Trend Arrow NR 用简单的趋势过滤在图表上绘制买卖箭头：快慢 EMA 交叉，并用 ATR 倍数衡量最小间距。 不重绘（如实） 箭头仅写在已收盘 K 线上（缓冲区索引 ≥ 1）。正在形成的 K 线不会出现买卖箭头。历史箭头不会随新报价移动。可选警报可在每个信号 K 线触发一次（弹窗 / 推送 / 邮件）。 输入参数 - 快 EMA / 慢 EMA 周期 - ATR 周期以及触发信号所需的最小 ATR 倍数 - 弹窗、推送、邮件警报 - 箭头偏移（点数） 适用对象 - 希望在收盘 K 线上获得简单视觉提示的主观交易者 - 与手动风险/离场工具（例如 Risk Trade Panel）搭配的免费辅助 要求 - MetaTrader 5 - 挂到你关注的任意品种/周期 使用方法 1. 将 TrendArrowNR 放入 Indicators，必要时编译后挂到图表。 2. 按你的周期调整 EMA/ATR。 3. 按需开启警报。 4. 箭头仅作参考，不是完整交易系统。 说明 - 不保证盈利。历史箭头不是交易系统，也不代表未来结果。 - 请结合自己的风险规则与仓位管理使用。 欢迎反馈。评
FREE
Session Box Hours
Aleksandr Bernes
指标
Session Box Hours 在图表上绘制亚洲、伦敦与纽约交易时段矩形。每个框取该时间窗口内 K 线的最高价与最低价。仅作视觉参考 — 不下单，也不生成入场信号。 功能 - 三个时段：Asia、London、New York（各自开关 + 时/分 + 颜色） - 时间基准：经纪商/服务器时钟，或带 Broker GMT 偏移的 GMT 小时 - 跨夜时段（结束 ≤ 开始）延伸到次日 - 通过 Days Back 控制历史深度（默认 10） - 可选填充与时段名称标签 - 移除时清理对象（前缀 SBX100_） 默认时段（GMT 模板） - Asia 00:00–09:00 - London 07:00–16:00 - New York 12:00–21:00 使用 GMT 基准时，将 Broker GMT offset 设为经纪商的 GMT+N；或改用服务器时间，并直接按服务器时钟填写小时。 适用对象 - 需要清晰时段叠加的主观交易者 - 与风险/执行工具（如 Risk Lot Calculator 或 Risk Trade Panel）搭配的免费辅助 要求 - MetaTrad
FREE
Manual Order Panel
Aleksandr Bernes
实用工具
Chart Risk Desk Free 是一款轻量级 MetaTrader 5 工具型 EA，在图表上提供清晰的交易面板。它不产生入场信号，也不使用网格或马丁策略。买卖时机由您决定；面板负责手数、止损止盈与快速持仓管理。 这是可用的免费完整版，不是空壳演示，您可以先实盘体验，再决定是否升级 Pro。 功能 - 固定手数，或按余额/净值风险%对照止损距离计算手数 - 点数或点值（pip）距离模式，适合 3/5 位报价与指数类品种 - 市价买入/卖出，带默认止损止盈 - 挂单：Buy Limit、Sell Limit、Buy Stop、Sell Stop - 一键保本与部分平仓 - 按 magic 和/或图表品种关闭全部/盈利/亏损仓 - 可关闭 magic 过滤，管理手动或手机端开出的仓位 - 信息条：点差、品种盈亏、受管持仓数 - 快捷键：B 买、S 卖、C 全平、E 保本、P 部分平仓 - 深色或浅色面板 适用对象 - 需要简洁风控面板、不想面对几十个按钮的手动交易者 - 购买 Chart Risk Desk Pro 前想先试用面板的用户 要求 - MetaTrader 5 - 开
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Basket Exit Levels
Aleksandr Bernes
实用工具
Basket Exit Levels 是一款一次性使用的 MetaTrader 5 实用脚本，面向在同一品种上加仓、建仓篮子，并需要快速、可控离场的交易者。 选择多空方向（Long / Short）和模式后运行一次即可。脚本会为图表品种上该方向的所有匹配持仓设置离场价位，不改动止损（Stop Loss）。不会自行开仓或平仓；关闭输入对话框后也不会在后台继续运行。 模式 1. 绝对离场价 — 所选方向的所有持仓使用同一离场价。 2. 相对每笔入场的点数 — 按持仓分别计算： - 多头：离场 = Open + Points × Point - 空头：离场 = Open − Points × Point 图表大面板（v1.06） 不再依赖细小的图表注释，而是绘制清晰的对象面板（深色石板或浅色主题，可调尺寸与角落）： - 产品名称、方向与模式 - 成交量加权平均入场价与总手数 - 当前保证金水平 - 账户保证金水平约降至 50% 时的参考价格 - 在目标离场价的预估资金结果（含库存费与手续费） - 离场结果汇总（成功 / 失败笔数） 警报与 Experts 日志会按订单号报告成功或失败——在休
FREE
Risk Lot Size Panel
Aleksandr Bernes
指标
Risk Lot Size Panel 是 MetaTrader 5 图表面板，根据风险与止损距离给出建议手数。它不下单、不修改持仓、不生成入场信号。你查看建议手数后，用自己的方式或其他工具下单。 功能 - 风险为资金百分比或固定金额（账户货币） - 资金基数：余额、净值或自定义金额 - 止损为点数或绝对价格 - 多/空 → 以 Ask/Bid 为入场，止损在下方/上方 - 通过 OrderCalcProfit 计算手数（必要时回退到点值算法） - 手数按品种最小/步长/最大规范化 - 大号 COPY LOT 行便于读取（仅显示） - 定时器与新 K 线实时刷新 - 深色石板或浅色主题；角落、尺寸、字体可调 适用对象 - 下单前需要清晰风险→手数读数的手动交易者 - 与免费图表工具（如 Session Box Hours、Trend Arrow NR）搭配的付费辅助 - 想在图表上定仓、又不需要完整交易管理器的人 要求 - MetaTrader 5 - 挂到你要计算手数的品种图表（或在输入中覆盖品种） - 不需要 Algo Trading（不下单） 使用方法 1. 将 RiskLotC
Chart Order Panel
Aleksandr Bernes
实用工具
Chart Risk Desk Pro 面向需要速度与风控、但不想面对功能过载巨型面板的手动交易者。它是 MetaTrader 5 工具型 EA，不产生入场信号，也不使用网格或马丁。 针对重度交易面板用户的常见诉求：管理面板外开出的仓位、更清晰的点数/点值、一键保本与部分平仓、在经纪商止损距离较大时使用虚拟止损、日内亏损/盈利限制、反手与锁仓、简单 OCO，以及仍然覆盖日常下单管理的轻量界面。 功能 - 固定手数或按余额/净值风险%对照止损 - 点数或点值；可选按盈亏比从止损自动推止盈 - 市价买卖与四种挂单 - 可选最大点差限制新开仓 - 图表预览入场/止损/止盈线 - 保本，可选第二保本级别 - 移动止损：关闭 / 固定距离 / ATR - 部分平仓 + 可选第二自动部分平仓 - 虚拟（隐藏）止损止盈——触价市价平仓（适合止损距离很宽的品种） - 反手与锁仓（等量对冲） - OCO：挂两笔，成交一笔删除另一笔 - 删除挂单；全平/盈/亏 - 按品种金额盈亏平仓篮子 - 日内亏损/盈利金额守卫（平仓并禁止当日新开） - 关闭 magic 过滤可管理手动与手机仓 - 信息条：点差、品种
Trend Arrow Filters
Aleksandr Bernes
指标
Trend Arrow Filters Filtered closed-bar trend arrows for MetaTrader 5. Paid upgrade of free Trend Arrow NR. Price: $30 (unlimited) Free companion: https://www.mql5.com/en/market/product/188166 1. What it does Same core idea as free Trend Arrow NR (EMA cross arrows on closed bars), plus practical filters so you see fewer, higher-context signals. 2. How signals work (non-repaint) • Arrows only on closed bars • Forming bar never paints a signal • Historical arrows do not move on new ticks • Optiona
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