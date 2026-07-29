Risk Trade Panel
- 实用工具
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Aleksandr Bernes专注为裁量交易者打造实用 MetaTrader 5 工具的 MQL5 开发者：交易面板、风险仓位、出场工具与清晰图表指标。
工作经验：
• 软件开发与自动化 10 年以上
• 多年开发并打磨用于实盘裁量交易的 MT5 工具
• Market 已发布：Chart Order Panel、Manual Order Panel、Risk Trade Panel、Risk Lot Size Panel、Basket Exit Levels、Trend Arrow NR、Session Box Hours
- 版本: 1.0
- 激活: 10
Risk Trade Panel 是一款带图表面板的 MetaTrader 5 实用 Expert，面向手动交易。它不生成入场信号，也不运行网格或马丁策略。买卖时机由你决定；面板协助仓位大小、止损与持仓管理。 功能 - 固定手数，或按止损距离相对余额（或净值）的风险百分比计算手数 - 带默认止损/止盈的市价 BUY / SELL（点数或绝对价格） - 挂单：Buy Limit、Sell Limit、Buy Stop、Sell Stop - 保本：价格达到点数触发后，将止损移至入场价（可加偏移） - 移动止损：关闭、固定点数或以 ATR 为基础 - 按成交量百分比部分平仓 - 全部平仓 / 盈利单 / 亏损单 — 可按 magic 和/或图表品种过滤 - 可选快捷键：B Buy、S Sell、C Close all、E Break-even、T Trail、P Partial - 深色石板或浅色面板；角落、尺寸与字体可调 适用对象 - 对冲账户上的手动与半手动交易者（净额账户下多持仓语义更简单） - 希望按风险定手数、快速管理止损，又不想用自动策略的人 要求 - MetaTrader 5 - 已启用 Algo Trading（绿色按钮） - 市场开市，订单发送/修改才可能成功 - 挂到你交易的品种图表上 使用方法 1. 将 RiskTradeManager 挂到图表。 2. 设置手数模式（风险%或固定）、默认止损止盈、magic 与过滤条件。 3. 用面板按钮（或快捷键）开仓、管理与平仓。 4. 若操作失败，查看状态行与 Experts / Journal。 说明 - 非信号产品，也不是全自动交易策略。 - 手动设置的过往表现不代表未来结果。 - 实盘前请核对经纪商品种的止损与手数规则（digits、最小手数、止损水平）。 欢迎反馈。评价与评论能帮助我把产品做得更好——请告诉我哪些好用、哪些需要改进。