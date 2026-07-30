Chart Order Panel
- 实用工具
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Aleksandr Bernes专注为裁量交易者打造实用 MetaTrader 5 工具的 MQL5 开发者：交易面板、风险仓位、出场工具与清晰图表指标。
工作经验：
• 软件开发与自动化 10 年以上
• 多年开发并打磨用于实盘裁量交易的 MT5 工具
• Market 已发布：Chart Order Panel、Manual Order Panel、Risk Trade Panel、Risk Lot Size Panel、Basket Exit Levels、Trend Arrow NR、Session Box Hours
- 版本: 1.1
- 更新: 30 七月 2026
- 激活: 5
Chart Risk Desk Pro 面向需要速度与风控、但不想面对功能过载巨型面板的手动交易者。它是 MetaTrader 5 工具型 EA，不产生入场信号，也不使用网格或马丁。 针对重度交易面板用户的常见诉求：管理面板外开出的仓位、更清晰的点数/点值、一键保本与部分平仓、在经纪商止损距离较大时使用虚拟止损、日内亏损/盈利限制、反手与锁仓、简单 OCO，以及仍然覆盖日常下单管理的轻量界面。 功能 - 固定手数或按余额/净值风险%对照止损 - 点数或点值；可选按盈亏比从止损自动推止盈 - 市价买卖与四种挂单 - 可选最大点差限制新开仓 - 图表预览入场/止损/止盈线 - 保本，可选第二保本级别 - 移动止损：关闭 / 固定距离 / ATR - 部分平仓 + 可选第二自动部分平仓 - 虚拟（隐藏）止损止盈——触价市价平仓（适合止损距离很宽的品种） - 反手与锁仓（等量对冲） - OCO：挂两笔，成交一笔删除另一笔 - 删除挂单；全平/盈/亏 - 按品种金额盈亏平仓篮子 - 日内亏损/盈利金额守卫（平仓并禁止当日新开） - 关闭 magic 过滤可管理手动与手机仓 - 信息条：点差、品种盈亏、持仓、K线倒计时、日内盈亏（估计） - 快捷键：B/S/C/E/T/P/R - 深色或浅色面板 适用对象 - 对冲账户上的裁量/半手动交易者 - 想用约 $30 的交易台替代 $100 功能迷宫的用户 - 需要虚拟止损、日内风控与手机仓管理合于一处的交易者 要求与用法见英文版说明；请在实盘前核对经纪商规格。 说明 - 非信号、非全自动策略。 - 虚拟止损依赖终端在线，不是经纪商侧止损。 - 日内守卫基于已平仓成交与持仓盈亏估计，用于挑战赛规则前请自行验证。 - 免费版：Chart Risk Desk Free。 欢迎反馈。评价与评论能帮助我把产品做得更好——请告诉我哪些好用、哪些需要改进。