Manual Order Panel
- 实用工具
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Aleksandr Bernes专注为裁量交易者打造实用 MetaTrader 5 工具的 MQL5 开发者：交易面板、风险仓位、出场工具与清晰图表指标。
工作经验：
• 软件开发与自动化 10 年以上
• 多年开发并打磨用于实盘裁量交易的 MT5 工具
• Market 已发布：Chart Order Panel、Manual Order Panel、Risk Trade Panel、Risk Lot Size Panel、Basket Exit Levels、Trend Arrow NR、Session Box Hours
- 版本: 1.1
- 更新: 30 七月 2026
Chart Risk Desk Free 是一款轻量级 MetaTrader 5 工具型 EA，在图表上提供清晰的交易面板。它不产生入场信号，也不使用网格或马丁策略。买卖时机由您决定；面板负责手数、止损止盈与快速持仓管理。 这是可用的免费完整版，不是空壳演示，您可以先实盘体验，再决定是否升级 Pro。 功能 - 固定手数，或按余额/净值风险%对照止损距离计算手数 - 点数或点值（pip）距离模式，适合 3/5 位报价与指数类品种 - 市价买入/卖出，带默认止损止盈 - 挂单：Buy Limit、Sell Limit、Buy Stop、Sell Stop - 一键保本与部分平仓 - 按 magic 和/或图表品种关闭全部/盈利/亏损仓 - 可关闭 magic 过滤，管理手动或手机端开出的仓位 - 信息条：点差、品种盈亏、受管持仓数 - 快捷键：B 买、S 卖、C 全平、E 保本、P 部分平仓 - 深色或浅色面板 适用对象 - 需要简洁风控面板、不想面对几十个按钮的手动交易者 - 购买 Chart Risk Desk Pro 前想先试用面板的用户 要求 - MetaTrader 5 - 开启算法交易 - 市场开放时才能成功下单/改单 - 挂在您交易品种的图表上 使用方法 1. 将 ChartRiskDeskFree 挂到图表。 2. 设置手数模式、止损止盈单位、magic 与过滤。 3. 使用面板按钮或快捷键。 4. 失败时查看状态行与专家日志。 说明 - 非信号产品，也非全自动策略。 - 手动交易的过往表现不代表未来结果。 - 实盘前请按经纪商合约规格核对止损与手数。 - 移动止损、虚拟止损止盈、日内亏损/盈利限制、反手、锁仓、OCO、按金额平仓篮子与预览线见 Chart Risk Desk Pro。 Free vs Pro（升级） 免费 Manual Order Panel 覆盖日常开平仓。需要更强的图表风控时升级 Pro： 功能 | Free (#188303) | Pro Chart Order Panel (#188302, $30) 风险%/固定手数、市价+挂单、BE、部分平仓、过滤 | 有 | 有 移动止损、虚拟SL/TP、日亏损/盈利保护 | — | 有 反手/锁仓、OCO、预览线、篮子平仓 | — | 有 Pro: https://www.mql5.com/en/market/product/188302 亦可: Risk Trade Panel https://www.mql5.com/en/market/product/188165 · Risk Lot Size Panel https://www.mql5.com/en/market/product/188182 Notes - 欢迎反馈。评价与评论能帮助我把产品做得更好——请告诉我哪些好用、哪些需要改进。