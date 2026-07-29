Trend Arrow NR
- 指标
-
Aleksandr Bernes专注为裁量交易者打造实用 MetaTrader 5 工具的 MQL5 开发者：交易面板、风险仓位、出场工具与清晰图表指标。
工作经验：
• 软件开发与自动化 10 年以上
• 多年开发并打磨用于实盘裁量交易的 MT5 工具
• Market 已发布：Chart Order Panel、Manual Order Panel、Risk Trade Panel、Risk Lot Size Panel、Basket Exit Levels、Trend Arrow NR、Session Box Hours
- 版本: 1.1
- 更新: 4 八月 2026
Trend Arrow NR 用简单的趋势过滤在图表上绘制买卖箭头：快慢 EMA 交叉，并用 ATR 倍数衡量最小间距。 不重绘（如实） 箭头仅写在已收盘 K 线上（缓冲区索引 ≥ 1）。正在形成的 K 线不会出现买卖箭头。历史箭头不会随新报价移动。可选警报可在每个信号 K 线触发一次（弹窗 / 推送 / 邮件）。 输入参数 - 快 EMA / 慢 EMA 周期 - ATR 周期以及触发信号所需的最小 ATR 倍数 - 弹窗、推送、邮件警报 - 箭头偏移（点数） 适用对象 - 希望在收盘 K 线上获得简单视觉提示的主观交易者 - 与手动风险/离场工具（例如 Risk Trade Panel）搭配的免费辅助 要求 - MetaTrader 5 - 挂到你关注的任意品种/周期 使用方法 1. 将 TrendArrowNR 放入 Indicators，必要时编译后挂到图表。 2. 按你的周期调整 EMA/ATR。 3. 按需开启警报。 4. 箭头仅作参考，不是完整交易系统。 说明 - 不保证盈利。历史箭头不是交易系统，也不代表未来结果。 - 请结合自己的风险规则与仓位管理使用。 欢迎反馈。评价与评论能帮助我把产品做得更好——请告诉我哪些好用、哪些需要改进。
用户没有留下任何评级信息