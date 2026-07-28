Basket Exit Levels
- 实用工具
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Aleksandr Bernes专注为裁量交易者打造实用 MetaTrader 5 工具的 MQL5 开发者：交易面板、风险仓位、出场工具与清晰图表指标。
工作经验：
• 软件开发与自动化 10 年以上
• 多年开发并打磨用于实盘裁量交易的 MT5 工具
• Market 已发布：Chart Order Panel、Manual Order Panel、Risk Trade Panel、Risk Lot Size Panel、Basket Exit Levels、Trend Arrow NR、Session Box Hours
- 版本: 1.6
Basket Exit Levels 是一款一次性使用的 MetaTrader 5 实用脚本，面向在同一品种上加仓、建仓篮子，并需要快速、可控离场的交易者。 选择多空方向（Long / Short）和模式后运行一次即可。脚本会为图表品种上该方向的所有匹配持仓设置离场价位，不改动止损（Stop Loss）。不会自行开仓或平仓；关闭输入对话框后也不会在后台继续运行。 模式 1. 绝对离场价 — 所选方向的所有持仓使用同一离场价。 2. 相对每笔入场的点数 — 按持仓分别计算： - 多头：离场 = Open + Points × Point - 空头：离场 = Open − Points × Point 图表大面板（v1.06） 不再依赖细小的图表注释，而是绘制清晰的对象面板（深色石板或浅色主题，可调尺寸与角落）： - 产品名称、方向与模式 - 成交量加权平均入场价与总手数 - 当前保证金水平 - 账户保证金水平约降至 50% 时的参考价格 - 在目标离场价的预估资金结果（含库存费与手续费） - 离场结果汇总（成功 / 失败笔数） 警报与 Experts 日志会按订单号报告成功或失败——在休市或未开启 Algo Trading 时尤其有用。 适用对象 - 同一品种上多笔买入/卖出的对冲账户 - 需要一次干净离场动作的加仓 / 摊平策略 - 隔夜前想快速核对风险的手动交易者 要求 - MetaTrader 5 - 已启用 Algo Trading（绿色按钮） - 市场需处于开市状态，离场价修改才可能成功 - 在持仓所在品种的图表上运行（或在输入参数中指定品种） 使用方法 1. 将 SetExitTP_v1.06 挂到品种图表。 2. 选择 Long 或 Short。 3. 选择模式：绝对离场价，或相对入场点数。 4. 输入离场价或点数（> 0）。 5. 可选：调整面板角落、大小、字体与配色。 6. 按 OK，查看 Alert、Trade 标签页与图表面板。 说明 - 不开仓、不平仓 — 仅设置离场价位。 - 「保证金 50%」价格为近似值（权益/保证金对该品种价格的敏感度）。 - 手续费取自入场成交历史；若无历史，可能显示为 0，并在 Journal 中注明。 - 一次性脚本：关闭对话框后不会在后台继续运行。 欢迎反馈。评价与评论能帮助我把产品做得更好——请告诉我哪些好用、哪些需要改进。