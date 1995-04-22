突破只是开始，接下来的结果取决于交易管理。

实盘信号

实盘信号正在迁移至交易执行条件更适合本策略的经纪商。由于点差、滑点和执行质量不同，不同经纪商的交易结果可能存在差异。

首发优惠价：299 美元。

Breaksmith | 更新与支持

如需产品指导或技术支持，请使用 MQL5 频道或产品评论区。

什么是 Breaksmith？

Breaksmith 是一款专为 MetaTrader 5 开发的全自动 XAUUSD 突破交易 Expert Advisor。它通过市场结构分析识别突破水平，并利用自适应止损保护、动态追踪保护和内置的 Gold Breakout Exit Manager 管理每个持仓。

每笔交易都设有明确的止损。Breaksmith 不使用马丁格尔、网格交易、加仓摊平或恢复型手数倍增。

工作原理

核心策略已经预先配置。用户只需选择手数计算模式、决定是否启用可选的高影响力新闻过滤器，并将 Breaksmith 加载到 XAUUSD 图表上，无需持续优化。

Breaksmith 自动管理突破识别、交易入场、初始止损、仓位规模、追踪保护和出场。入场逻辑会分析市场结构，而不是仅依赖最近的高点或低点，并且只在内部条件满足时激活订单。

三层交易管理

自适应止损保护：每个持仓都会从明确的止损开始。保护逻辑会根据 XAUUSD 当前的价格行为和波动性作出响应。

动态追踪保护：随着交易发展，Breaksmith 会调整保护水平，同时为有效突破的延续保留空间。

Gold Breakout Exit Manager：内置引擎会结合初始止损和追踪逻辑监控正在进行的突破。当继续持仓不再符合其条件时，它会提供额外的出场管理层。

仓位规模

用户可以选择预设风险配置或固定手数。较高风险的配置可能造成更大的账户波动，并增加亏损风险。建议从保守设置开始，并在实盘交易前完成测试。

回测信息

高影响力新闻过滤器无法在 MetaTrader 5 策略测试器中运行。因此，历史回测可能包含实盘运行时可以避开的新闻时段。

由于点差、滑点、执行速度、合约规格、市场波动和新闻过滤器可用性不同，回测和实盘结果可能存在差异。历史结果不保证未来表现。

推荐设置

平台：MetaTrader 5

交易品种：XAUUSD

账户类型：低点差账户

建议最低入金：500 美元

杠杆：30:1 或更高

VPS：建议用于持续运行

新闻过滤器：建议启用

在启用实盘交易前，请使用计划交易的经纪商和账户条件，在模拟账户中测试 Breaksmith。

结构化入场。明确风险。自适应管理。智能出场。

风险警告

外汇和贵金属交易具有重大风险。高杠杆和激进的仓位规模可能导致快速亏损，包括损失全部账户资金。请使用适当的仓位规模，在实盘使用前测试 EA，并且只使用能够承受损失的资金进行交易。