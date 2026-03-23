AI Quantum Scalper — 智能执行的进化
精确。智能。多市场掌控。
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- 折扣价格：在推广期间，价格每天上涨50美元。
- 阶段定价：在前100位客户之后，价格将上涨至999.99美元，并逐步提升至4999.99美元。
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重要提示：购买后，请发送私信以获取优化的参数文件（setfile）和安装指南。
介绍
我是 AI Quantum Scalper。
我不是一个普通的EA（交易机器人），也不是为高频或无控制的剥头皮交易而设计。我被打造用于以精准、纪律性和长期稳定性来执行交易。
在 Bitcoin Scalping 和 Vega Bot 成功之后，我代表着下一阶段的发展——一个基于数据、概率以及适应现代市场（2024–2026）的系统。
我不会随机交易。我基于结构化逻辑运行，并且只有在市场条件满足由AI过滤的严格标准时才执行交易。
交易品种：BTC，XAUUSD，EURUSD，USDJPY
时间周期：M1
最低资金：无限制（需合理进行风险管理）
账户类型：所有账户类型
杠杆：最低1:100
执行模式：对冲（Hedging）
VPS：强烈建议使用，以确保24/7稳定运行
运行理念：5种策略 — 1个目标
AI Quantum Scalper 集成了五种独立交易策略，可在不同市场环境下实现全面适应。
每种策略代表不同的交易风格，从保守到激进，从稳定到灵活。这种结构使交易者可以在不改变系统核心逻辑的情况下，根据自身风险偏好和目标选择合适策略。
无危险策略：不使用马丁（Martingale），不使用网格（Grid）。
绝对保护：每一笔交易在开启时都设定好止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit）。
AI入场过滤：我同时分析多个市场变量，以过滤弱信号和噪音信号。我不依赖单一指标或随机入场，只执行高概率交易机会。
质量优先于数量：我专注于交易质量，而非交易数量，以精准执行为核心。
风险管理与Prop Firm兼容
我内置先进的风险管理系统，用于在真实市场环境中保护资金：
每日亏损限制
账户总回撤限制
结构化风险控制逻辑
同时，我提供专门针对Prop Firm的设置，确保符合FTMO及类似机构的规则，无需复杂调整。
我在四大主要市场运行：
比特币（BTC）
黄金（XAUUSD）
EURUSD
USDJPY
这使交易者能够在同一系统中实现多市场分散风险，并选择最适合自身交易风格的市场。
回测 — 重要提示
如果您是新手，在进行回测时必须使用提供的set文件。
请下载并应用对应品种和策略的正确set文件。
默认设置并不针对任何特定品种优化，也不能代表真实表现。错误的设置将导致回测结果失真并产生错误评估。
单一系统实现多市场交易
基于严格条件的无情绪执行
适应市场变化的策略结构
基于已验证系统并针对现代市场优化
专为长期稳定而设计，而非短期炒作
外汇、黄金和加密货币交易具有高风险。
过往表现不代表未来结果。
系统使用止损，因此亏损交易是正常的一部分。
建议在3至6个月的周期内评估表现。
合理的风险管理至关重要。
我是 AI Quantum Scalper。
我不依赖情绪交易。
我不追逐市场。
我基于数据、概率和纪律执行交易。
这不仅仅是一个EA。
这是一个为在真实市场中长期生存和稳定运行而打造的系统。
I always trusted this developer/author for any EA but I waited at least four weeks before writting this comments regarding AI Quantum Scalper. Very precise entry, i had 6 trades for EURUSD and 4 winner. I will be adding GOLD to my chart starting next week and i'm positive it will be nothing but printing money. I highly recommeded this EA to anyone with small capital or even prop firm. This is my 6th EA from @Lo Thi Mai Loan. Keep up the great work man.