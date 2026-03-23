AI Quantum Scalper — 智能执行的进化 精确。智能。多市场掌控。 下载 SET文件 | 输入指南 | 安装指南

Promotion: 折扣价格：在推广期间，价格每天上涨50美元。

阶段定价：在前100位客户之后，价格将上涨至999.99美元，并逐步提升至4999.99美元。 Live Signal: [CLICK HERE] 重要提示：购买后，请发送私信以获取优化的参数文件（setfile）和安装指南。





介绍





我是 AI Quantum Scalper。





我不是一个普通的EA（交易机器人），也不是为高频或无控制的剥头皮交易而设计。我被打造用于以精准、纪律性和长期稳定性来执行交易。





在 Bitcoin Scalping 和 Vega Bot 成功之后，我代表着下一阶段的发展——一个基于数据、概率以及适应现代市场（2024–2026）的系统。





我不会随机交易。我基于结构化逻辑运行，并且只有在市场条件满足由AI过滤的严格标准时才执行交易。







技术参数与建议





交易品种：BTC，XAUUSD，EURUSD，USDJPY





时间周期：M1





最低资金：无限制（需合理进行风险管理）





账户类型：所有账户类型





杠杆：最低1:100





执行模式：对冲（Hedging）





VPS：强烈建议使用，以确保24/7稳定运行





运行理念：5种策略 — 1个目标





AI Quantum Scalper 集成了五种独立交易策略，可在不同市场环境下实现全面适应。





每种策略代表不同的交易风格，从保守到激进，从稳定到灵活。这种结构使交易者可以在不改变系统核心逻辑的情况下，根据自身风险偏好和目标选择合适策略。







核心交易系统





无危险策略：不使用马丁（Martingale），不使用网格（Grid）。





绝对保护：每一笔交易在开启时都设定好止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit）。





AI入场过滤：我同时分析多个市场变量，以过滤弱信号和噪音信号。我不依赖单一指标或随机入场，只执行高概率交易机会。





质量优先于数量：我专注于交易质量，而非交易数量，以精准执行为核心。





风险管理与Prop Firm兼容





我内置先进的风险管理系统，用于在真实市场环境中保护资金：





每日亏损限制





账户总回撤限制





结构化风险控制逻辑





同时，我提供专门针对Prop Firm的设置，确保符合FTMO及类似机构的规则，无需复杂调整。







多市场灵活性





我在四大主要市场运行：





比特币（BTC）





黄金（XAUUSD）





EURUSD





USDJPY





这使交易者能够在同一系统中实现多市场分散风险，并选择最适合自身交易风格的市场。





回测 — 重要提示





如果您是新手，在进行回测时必须使用提供的set文件。





请下载并应用对应品种和策略的正确set文件。





默认设置并不针对任何特定品种优化，也不能代表真实表现。错误的设置将导致回测结果失真并产生错误评估。







为什么选择 AI Quantum Scalper





单一系统实现多市场交易





基于严格条件的无情绪执行





适应市场变化的策略结构





基于已验证系统并针对现代市场优化





专为长期稳定而设计，而非短期炒作







免责声明





外汇、黄金和加密货币交易具有高风险。





过往表现不代表未来结果。





系统使用止损，因此亏损交易是正常的一部分。





建议在3至6个月的周期内评估表现。





合理的风险管理至关重要。







结论





我是 AI Quantum Scalper。





我不依赖情绪交易。





我不追逐市场。





我基于数据、概率和纪律执行交易。





这不仅仅是一个EA。





这是一个为在真实市场中长期生存和稳定运行而打造的系统。



