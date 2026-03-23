AI Quantum Scalper

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AI Quantum Scalper — 智能执行的进化

精确。智能。多市场掌控。

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Promotion:

  • 折扣价格：在推广期间，价格每天上涨50美元。
  • 阶段定价：在前100位客户之后，价格将上涨至999.99美元，并逐步提升至4999.99美元。

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重要提示：购买后，请发送私信以获取优化的参数文件（setfile）和安装指南。


介绍

我是 AI Quantum Scalper。

我不是一个普通的EA（交易机器人），也不是为高频或无控制的剥头皮交易而设计。我被打造用于以精准、纪律性和长期稳定性来执行交易。

在 Bitcoin Scalping 和 Vega Bot 成功之后，我代表着下一阶段的发展——一个基于数据、概率以及适应现代市场（2024–2026）的系统。

我不会随机交易。我基于结构化逻辑运行，并且只有在市场条件满足由AI过滤的严格标准时才执行交易。


技术参数与建议


交易品种：BTC，XAUUSD，EURUSD，USDJPY

时间周期：M1

最低资金：无限制（需合理进行风险管理）

账户类型：所有账户类型

杠杆：最低1:100

执行模式：对冲（Hedging）

VPS：强烈建议使用，以确保24/7稳定运行

运行理念：5种策略 — 1个目标

AI Quantum Scalper 集成了五种独立交易策略，可在不同市场环境下实现全面适应。

每种策略代表不同的交易风格，从保守到激进，从稳定到灵活。这种结构使交易者可以在不改变系统核心逻辑的情况下，根据自身风险偏好和目标选择合适策略。


核心交易系统


无危险策略：不使用马丁（Martingale），不使用网格（Grid）。

绝对保护：每一笔交易在开启时都设定好止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit）。

AI入场过滤：我同时分析多个市场变量，以过滤弱信号和噪音信号。我不依赖单一指标或随机入场，只执行高概率交易机会。

质量优先于数量：我专注于交易质量，而非交易数量，以精准执行为核心。

风险管理与Prop Firm兼容

我内置先进的风险管理系统，用于在真实市场环境中保护资金：

每日亏损限制

账户总回撤限制

结构化风险控制逻辑

同时，我提供专门针对Prop Firm的设置，确保符合FTMO及类似机构的规则，无需复杂调整。


多市场灵活性


我在四大主要市场运行：

比特币（BTC）

黄金（XAUUSD）

EURUSD

USDJPY

这使交易者能够在同一系统中实现多市场分散风险，并选择最适合自身交易风格的市场。

回测 — 重要提示

如果您是新手，在进行回测时必须使用提供的set文件。

请下载并应用对应品种和策略的正确set文件。

默认设置并不针对任何特定品种优化，也不能代表真实表现。错误的设置将导致回测结果失真并产生错误评估。


为什么选择 AI Quantum Scalper


单一系统实现多市场交易

基于严格条件的无情绪执行

适应市场变化的策略结构

基于已验证系统并针对现代市场优化

专为长期稳定而设计，而非短期炒作


免责声明


外汇、黄金和加密货币交易具有高风险。

过往表现不代表未来结果。

系统使用止损，因此亏损交易是正常的一部分。

建议在3至6个月的周期内评估表现。

合理的风险管理至关重要。


结论


我是 AI Quantum Scalper。

我不依赖情绪交易。

我不追逐市场。

我基于数据、概率和纪律执行交易。

这不仅仅是一个EA。

这是一个为在真实市场中长期生存和稳定运行而打造的系统。

评分 10
Sheikh Tanver
188
Sheikh Tanver 2026.04.18 02:19 
 

I always trusted this developer/author for any EA but I waited at least four weeks before writting this comments regarding AI Quantum Scalper. Very precise entry, i had 6 trades for EURUSD and 4 winner. I will be adding GOLD to my chart starting next week and i'm positive it will be nothing but printing money. I highly recommeded this EA to anyone with small capital or even prop firm. This is my 6th EA from @Lo Thi Mai Loan. Keep up the great work man.

Philip Dierkes
111
Philip Dierkes 2026.04.12 11:19 
 

This is my first EA from this seller. Backtesting is really promising so far. Will run it for the next Time and see how it performs. Lo Thi Mai Loan is answering questions really fast and the support is outstanding.

Antoine Castagné
109
Antoine Castagné 2026.03.26 15:20 
 

J'ai fais l'acquisition d'AI Quantum Scalper récemment, étant rassuré par le professionnalisme de l'auteur. Je ne peux donc pas juger des résultats long terme, mais, en tout cas, l'installation et la mise en route de l'EA est très simple et très rapide, l'utilisation est très intuitive et si jamais vous avez le moindre problème, Lo Thi Mai Loan réponds toujours très rapidement et de manière très pro, c'est vraiment agréable et rassurant. L'EA est très polyvalent, que vous soyez en compte réel (gros ou petit) ou en prop firm, des setups sont dispo. Le produit utilise de nombreuses stratégies, ce qui est très plaisant à travailler. Au top!

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BYRDI - 如同一个整体进行交易的 AI 网络 大多数 EA 只看到一个终端。 BYRDI 看到整个网络。 在一个账户上开立的交易，可能改变你所拥有的每一个其他账户的风险。 BYRDI 将独立的 MetaTrader 5 终端连接成一个协调统一的 mesh 网络。每个节点都可以保留自己的账户、经纪商、市场、AI 模型、策略和风险设置，同时对更大的系统保持感知。 BYRDI 可以分配机会、控制敞口，并在整个 mesh 网络中提供合格节点的故障转移。 单个节点可以独立交易。 多个节点可以作为一个网络协同运作。 超越入场。超越账户。 一位交易者。多个市场。一个智能网络。 BYRDI 投资组合搭建活动 在接下来的 72 小时内或接下来的 15 笔 BYRDI 购买内有效，以先到者为准。 以当前 $997 的价格购买 BYRDI，即可获得： 1 个 Mean Machine GPT 激活额度 1 个 AiQ 激活额度 私享投资组合部署研讨会 国际在线问答参与权限 完整研讨会录像 投资组合入门蓝图 前 10 位符合条件的购买者还可以提交自己拟定的投资组合结构，获得一次简短的私下点评。 无需现
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.53 (123)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
专家
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (140)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (27)
专家
Syna 7 - 全程陪伴交易的 AI 大多数交易系统在入场之后就停止思考了。 Syna 不会。 Syna 7 是一个 AI 交易助手，也是一套自主交易系统，从分析到离场全程参与。 它可以监控当前行情、记住交易的来龙去脉、评估新闻与波动、管理持仓、协调账户，并在订单成交之后继续重新审视自己的决策。 交易不会在入场时结束。 智能也不该如此。 从分析到离场，一以贯之的智能。 频道与社区 关注频道，获取更新、信号、发布消息和产品演示。加入公开群组，提问并与其他交易者交流。 关注我的 MQL5 频道 加入我的 MQL5 公开群组 什么是 Syna？ Syna 的设计目标，是充当整个交易运作的智能层。 它可以配合： 自身的自主交易策略 由其他 EA 开出的持仓 手动交易 多个 MetaTrader 5 终端 多个经纪商与账户 不同的品种、策略和风险配置 你可以把 Syna 当作自主交易者、AI 助手、持仓管理器、投资组合协调者，或者四者兼具。 AI 的优势不再局限于单一入场信号或某个孤立的 EA。 Syna 为何改变你的交易方式 传统 EA 遵循预先设定的逻辑，只能沿着开发者事先编写好的路径做
Wall Street Robot MT5
MQL TOOLS SL
3.89 (18)
专家
Wall Street Robot is a professional trading system developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to operate
ORB Revolution
Haidar Lionel Haj Ali
5 (24)
专家
ORB Revolution — MetaTrader 5 专家顾问 ORB Revolution 是一款 专业级开盘区间突破（ORB）专家顾问 ，专为 MetaTrader 5 平台设计，适用于 纪律严明且风险可控的自动化交易 。该系统以机构级标准打造，优先考虑 资金保护 、 可重复执行 以及 透明的决策逻辑 ——非常适合严肃的交易者以及参与自营交易公司考核的用户。ORB Revolution 完全支持 净额（NETTING）和对冲（HEDGING）账户 ，并内置多重安全机制，以防止过度交易、过度风险以及违反规则，这些问题通常会导致自营交易公司账户被取消资格。  警告： 此为 限时优惠 价格，仅适用于接下来的 25 份或在下次更新前有效！当前价格仅剩少量名额！ EA 的默认设置适用于 Nasdaq（请根据需要调整风险）。Gold、USDJPY 和 GBPUSD 的预设文件可按需提供，其他预设将逐步发布 —  点击此处联系我们 。 实时信号监控结果   可在此查看：   MQL5 信号 。 购买 ORB Revolution 即可免费获得任意 EA - 联系我们获取更多详情 核心功能
Golden Conqueror
Taner Altinsoy
5 (1)
专家
Welcome to Golden Conqueror , a highly advanced, fully automated active scalping algorithmic system designed exclusively for Gold (XAUUSD) . Built with institutional logic, this EA strictly avoids dangerous grid or martingale systems. Instead, it utilizes high-precision Pivot Breakouts to exploit market momentum and volume surges. To ensure absolute risk mitigation and capital protection, the algorithm strictly limits itself to a maximum of 1 open trade at a time . Furthermore, every single exe
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
专家
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
DAX Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (3)
专家
DAX Robot is an advanced automated trading system developed specifically for the DAX 40 Index on the H1 timeframe. Designed to handle the fast paced nature of one of Europe's most actively traded indices , the robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic. The system focuses on identifying high probability trading opportunities by combining trend analysis, market momentum, and volatility based conditions. DAX Robot is designe
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.32 (53)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 1 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results:   https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my
Golden Tree
Arthur Hatchiguian
4.11 (18)
专家
Golden Tree 是一款专为 Gold (XAUUSD) M1 设计的激进型 多周期 剥头皮 EA。 每个周期都是 独立的 。它使用一系列订单，并拥有各自的 TP 和 SL 。它采用 马丁格尔 系统。 该 EA 利用过去的 强烈重复规律 来建仓，以实现 较高的胜率 。 开始之前，务必阅读 博客文章 。 在 1:500 杠杆下， 最低 入金为 100 美元 。已 内置 自动手数 系统。 我建议使用 低点差 的 1:500 ECN 账户和 快速的 VPS 。 该 EA 每个图表至少需要 1000 MB（1 GB）可用内存才能正常运行。 此版本新增了可选的 交互式面板 、基于 ForexFactory 的新闻过滤器 以及 FTMO 自营交易模式 （每日亏损、最大亏损、新闻暂停）。均为可选项，默认关闭。 设置和参数文件： https://www.mql5.com/en/blogs/post/747168 信号： https://www.mql5.com/en/users/myxx/seller Sun 系列： Sun (EURUSD)： https://www.mql5.com/e
Bitcoin Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
5 (5)
专家
[ IMPORTANT ] REAL CLIENT FEEDBACK :  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_58814415 [ IMPORTANT ]  UPDATED (1 YEAR PERFORMANCE):  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_59233853 介绍 Bitcoin Scalping MT4/MT5 – 智能加密货币交易EA 推出促销： 当前价格仅剩 3 个名额！ 最终价格：$3999.99 赠品 - 购买终身 Bitcoin Scalping 即可免费获得 EA AI VEGA BOT 算法交易（2 个账户）=> 私信咨询获取更多详情！！！ EA 实时信号 MT4 版本 为什么 Bitcoin 今天如此重要 Bitcoin 已经不仅仅是数字货币——它是一次金融革命。作为加密货币的先驱，Bitcoin 是全球交易量最大、最具认知度的加密资产。凭借其波动性和日益增长的接受度，
EA Legendary Scalper MT5
Ruslan Pishun
5 (5)
专家
Real monitoring :   XAUUSD M30 SL3 ,          XAUUSD M30 SL5 For more information, please contact us via private message or in  the mql5 group. THERE   ARE   ONLY  8   OUT   OF   10   COPIES   LEFT   AT   A   PRICE   OF   920   USD ! AFTER   THAT , THE   PRICE   WILL   BE   INCREASED   TO  1420   USD . Imagine that you have an experienced trader who monitors the market every day, waits for the price to break through an important level, and instantly opens a deal. That's exactly what this advis
AI Prop Firms MT5
MQL TOOLS SL
4 (16)
专家
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continuously
AiQ
William Brandon Autry
4.87 (38)
专家
AiQ Gen 2 – 更快。更智能。前所未有的强大。 我们在2024年末用Mean Machine开启了这一变革。它是最早将真正的前沿AI引入实盘零售交易的系统之一。 AiQ Gen 2是这条路线上的下一次进化。 AiQ Gen 2为完全不同层次的速度而生。挂单是其优势的核心，使其能够在动能扩展之前精准定位，然后让自适应智能接管。 大多数AI工具回答一次就忘记一切。 AiQ Gen 2不会。 它记住每一个挂单设置、每次下单或调整背后的推理、为什么触发或为什么等待，以及市场的确切反应。每个会话的完整上下文。随时间不断累积的持久智能。 这不是另一个为了营销而添加AI的EA。 这是一个围绕精准挂单执行构建的高速专业智能。 传统EA仍然困在固定逻辑中。AiQ Gen 2从真实结果中学习，磨练其选择能力，优化执行时机，并持续改进在实盘条件下的响应方式。 它不会重置。它不会过时。它不会被淘汰。 AiQ Gen 2作为一个强大的独立系统运行，干净、精准且快速。对于希望进行可选生态系统集成的交易者，它也可以无缝接入Syna作为专属Agent，共享持久记忆并将其高速挂单优势贡献给更广泛的投资组合。
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.38 (21)
专家
Bonnitta EA 基于挂单策略 (PPS) 和非常先进的秘密交易算法。 Bonnitta EA 的策略是秘密自定义指标、趋势线、支撑和阻力位（价格行动）和上述最重要的秘密交易算法的组合。 不要在没有超过 3 个月的任何真实货币测试的情况下购买 EA，我花了超过 100 周（超过 2 年）在真实货币上测试 BONNITTA EA 并在下面的链接中查看结果。 BONNITTA EA 由爱和力量组成。 仅适用于少数买家，这是盗版算法的价格和实施的原因。 Bonnitta EA 在 22 年的时间内使用质量为 99.9% 的真实报价成功通过了压力测试，滑点和佣金接近真实市场条件。 Expert Advisor包含统计采集和滑点控制的算法，具有完整的统计控制； 此信息用于保护您免受经纪人的欺骗。 Bonnitta EA 在下订单之前控制经纪人执行的质量，它还成功地通过了历史数据和不同数据馈送的蒙特卡罗模拟方面的严格标准。 结果 策略测试器的 Expert Advisor 结果：初始存款为 1000 美元的 Bonnitta EA 在 2020 年 1 月 1 日至 2021 年
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (43)
专家
量子男爵EA 石油被称为黑金是有原因的——现在，有了 Quantum Baron EA，您可以以无与伦比的精度和信心来开采它。 Quantum Baron 旨在主宰 M30 图表上 XTIUSD（原油）的高辛烷值世界，是您升级和进行精英精度交易的终极武器。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣   价格 。     每购买10件，价格增加50美元。最终价格为4999美元 量子男爵频道：       点击这里 ***购买 Quantum Baron MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私信询问！ 我是一款精心打造的网格EA，旨在最大限度地发挥您的交易潜力。我拥有超过15年的交易经验，经过精心设计，已近乎完美。我的创建者将他们丰富的市场知识和专业知识融入到我的每一行代码中，以确保我能够提供最佳的性能。 量子皇帝
Apex Drawdown Zero
Tshivhidzo Moss Mbedzi
专家
Apex Drawdown Zero V9 — Gold & Forex Trading Robot (XAUUSD, EURUSD, EURJPY) with Prop Firm Protection | MT5 Apex Drawdown Zero is a fully automated trading robot for MetaTrader 5, built for traders who care about drawdown control first. It trades a proprietary daily session-range model on the H1 timeframe, taking a maximum of one qualified trade per day with a fixed, percent-based risk and a structural stop-loss attached from the moment of entry. No martingale. No grid. No averaging. No recovery
SmartChoise Battery
Gabriel Costin Floricel
4.8 (5)
专家
SmartChoise Battery EA 是经典 SmartChoise Expert Advisor（v8.2）的精炼且稳定的延续版本。 用户手册可以通过我个人主页上的链接获取。 本版本保留了早期的神经逻辑和经典过滤系统，许多交易者正是因为其稳定、可预测的表现而认可它。它专为偏好原始交易节奏的用户打造，更注重清晰与简洁，而不是不断的功能变动。 Battery EA 集成了 SmartChoise 全套安全层、风险控制和回撤恢复机制，确保在各种市场环境下都能进行有纪律的交易管理。它同样兼容既有的保护逻辑，例如 Hard Stops、Daily and Weekly Limits、Equity Controls 和 Safe Mode，以在长期内维持账户的安全与稳定。 与较新的版本不同，此分支将保持逻辑固定，几乎无需维护，适合希望在不改变内部逻辑和参数行为的前提下，获得稳定表现的交易者。 简单来说，SmartChoise Battery EA 在保留原始 SmartChoise 引擎可靠性的同时，结合了先进保护系统带来的安全性，以及经过验证结构的简洁性，非常适合重视信任、掌控感和
PythonX M1 Scalper XAUUSD
Abhinav Puri
5 (1)
专家
精准、高效、稳定 不只是一个EA，而是一套完整的交易系统 PythonX M1 Scalper 是专为 XAUUSD 1分钟图表 设计的智能交易系统，依托高频市场结构与价格行为逻辑，结合多重指标过滤，精准捕捉高胜率交易机会。 我们在 9 家全球主流经纪商平台上进行了长达十年以上的历史测试，每次初始资金仅为 $500，均取得卓越表现，最高净利润超过 $500,000 。 无马丁，无网格，逻辑公开，稳定可控。 智能进场逻辑 —— 多指标联合过滤系统 PythonX 的进场策略并非依赖单一信号，而是通过以下指标的组合分析，提升交易信号的质量与稳定性： 吞没形态识别（Engulfing Pattern） CCI趋势确认 RSI动量支持 EMA均线趋势过滤 成交量激增检测（Volume Spike） 即便部分过滤条件在设置中关闭，它们仍辅助其它条件判断，从而强化整套交易逻辑的协同过滤效果。 风控设置概览 固定止盈：170 点 固定止损：145 点 可开启或关闭 24 小时交易 可灵活选择交易日（周一至周五） 不使用马丁策略 不使用加仓网格 此策略的交易频率适中，注重稳定回报与可控风险的结合。
Perceptrader AI MT5
Valeriia Mishchenko
4.67 (6)
专家
80 consecutive months in profit with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Perceptrader AI is a cutting-edge grid trading system that leverages the power of Artificial Intelligence, utilizing Deep Learning algorithms and Artificial Neural Networks (ANN) to analyze large amounts of market data at high speed and detect high-potential trading opportunities to exploit. Supported currency pairs: NZDUSD, USDCAD, AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD, GBPCHF Timeframe: M5 Features: Trend , Mome
作者的更多信息
AI Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
5 (6)
专家
适用于 EURUSD 和 BTCUSD 的 AI Scalping EA 促销 该 EA 目前处于折扣价格阶段。此价格仅剩 3 个名额 。 折扣结束后，正常价格将为 $1999 。 您可以加入公开群获取更新。购买 EA 后，也可以加入私人群。请给我发送消息以获取访问权限。 加入群组： 点击这里 参数指南： 打开完整参数指南 设置文件： 下载推荐设置文件 实盘信号： [ Click Here ] 您可能喜欢的其他 EA： AI Aurum Pivot | Vega Bot | Bitcoin Scalping !!!购买此 EA 后，您有机会免费获得 Diamond Quant 以及私人群中的奖励 EA。请给我发送消息领取奖励。!!! AI Scalping EA 专为希望同时交易 EURUSD 和 BTCUSD 的交易者设计。EA 在 MetaTrader 5 中集成 ONNX 模型，可将终端外部训练的机器学习模型导出为 .onnx 格式，并直接在 EA 工作流程中用于快速分析。 EURUSD 提供更稳定、更熟悉的交易环境，适合偏好安全感和控制感的交易者。BTCUSD 则带来更大的机会
Auralis MT5
Lo Thi Mai Loan
专家
EA AURALIS — 两个市场。六种策略。一个完整系统。 Auralis 引入了一种多引擎交易架构，专为两种行为完全不同的市场而设计： 为 XAUUSD 开发的三种突破策略 为 AUDCAD 开发的三种均值回归策略 Auralis 不会强行让单一交易模型适应所有市场环境，而是为每个交易品种分配专门的逻辑。 实盘信号 — 初始入金 $100,000 在考虑任何公开发布之前，Auralis 已经在真实账户上运行了数月。 官方信号以 $100,000 的初始入金启动，其创建目的是为了透明、长期的监控，而不是短期的宣传性测试。 目的很简单：将历史开发阶段观察到的表现，与真实执行、真实点差、真实滑点以及不断变化的市场环境进行比较。 实盘交易特征与开发和测试期间观察到的结果保持了极高的一致性。 实盘信号：  查看 Auralis 实盘信号 限量提供 100 个终身许可证。 介绍名额结束后的最终价格：$3,999。 AURALIS 公开群组：  加入 Auralis 公开群组 AURALIS 持有者专属福利 购买 EA Auralis 即可获得：一份 AI Scalping 免费许可证，以及
AI Aurum Pivot
Lo Thi Mai Loan
5 (6)
专家
AI Aurum Pivot - 专业 XAUUSD 交易专家顾问 AI Aurum Pivot 是一款专为 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）交易开发 的全自动交易系统。该系统基于经确认的枢轴突破策略，结合内部 AI 过滤器，在每次入场前 对市场结构和交易质量进行评估。 当前价格仅剩 3 个名额。下一价格：$1199.99 实盘表现（默认设置）： https://www.mql5.com/en/signals/2361796 关注官方频道获取最新更新和公告 购买奖励: 购买 AI Aurum Pivot 后，私信联系作者，即可免费获赠 EA AI Quantum Scalper。 主要特点 无马丁格尔、无网格、无恢复逻辑 每笔交易均使用固定的预设止损。 无仓位平均，无加仓，无任何恢复逻辑。 兼容资金账户（Prop Firm） 系统专为遵守日亏损和最大回撤限制而设计， 适用于资金账户挑战赛和受资助账户。 经确认的枢轴突破策略 仅在枢轴高点和枢轴低点完全确认后才触发入场， 降低假突破风险。 基于 AI 的交易质量
Bitcoin Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
5 (5)
专家
[ IMPORTANT ] REAL CLIENT FEEDBACK :  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_58814415 [ IMPORTANT ]  UPDATED (1 YEAR PERFORMANCE):  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_59233853 介绍 Bitcoin Scalping MT4/MT5 – 智能加密货币交易EA 推出促销： 当前价格仅剩 3 个名额！ 最终价格：$3999.99 赠品 - 购买终身 Bitcoin Scalping 即可免费获得 EA AI VEGA BOT 算法交易（2 个账户）=> 私信咨询获取更多详情！！！ EA 实时信号 MT4 版本 为什么 Bitcoin 今天如此重要 Bitcoin 已经不仅仅是数字货币——它是一次金融革命。作为加密货币的先驱，Bitcoin 是全球交易量最大、最具认知度的加密资产。凭借其波动性和日益增长的接受度，
Diamond Quant MT5
Lo Thi Mai Loan
4.8 (5)
专家
各位交易者好。 Diamond Quant MT5 是一款专注 AUDCAD 的 MetaTrader 5 Expert Advisor，专为 M15 周期上耐心、结构化的均值回归交易而设计。 该 EA 注重入场质量、可控风险暴露和纪律化的篮子管理。它不会追逐每一根K线，也不会为了保持活跃而交易。它会等待 AUDCAD 出现明确的市场条件，然后通过六个独立策略模块管理每一组交易序列，就像六位交易者同时交易同一个货币对。 Diamond Quant 目前处于折扣价格。价格上调至 300 USD 前仅剩少量名额。 可以通过 MQL5 Signals 查看实时监控： Small Standard Account: 在 MQL5 查看 主要功能 为 AUDCAD M15 设计，并兼容带有经纪商后缀的品种名称 六个独立的均值回归策略模块，像六位独立交易者一样工作 每个策略拥有独立的 magic number、篮子止盈和可选篮子止损 信号在每根新的 M15 K线出现时基于已收盘K线数据评估一次 基于信号的 DCA，而不是随机网格加仓 自动手数模式提供十个可选风险级别，也支持固定手数模式 默认使用加
AI Gold Prime
Lo Thi Mai Loan
4.85 (20)
专家
DOWNLOAD THE SIMPLE SET FILE FOR ALL ACCOUNTS (FOR BEGINNERS) LIVE SIGNAL :  https://www.mql5.com/en/signals/2360104 PROP FIRM READY ：AI GOLD PRIME 已完全适配 Prop Firm 使用，所有配置均已内置集成；无需任何外部 set 文件。只需选择预设或策略，并设定合适的风险等级即可运行。 PROMO： 当前价格仅剩 3 个复制名额 价格将按照计划每 24 小时逐步上调，直至最终标价 4,999.99 USD。价格可能在未提前通知的情况下发生变动。 AI GOLD PRIME 可与两款顶级黄金交易 EA —— AI VEGA BOT 与 Golden Blitz 同时稳定、可靠地运行，互不干扰。 HOW TO USE THE AI (USER GUIDE) BACKTESTING GUIDE FOR AI GOLD PRIME INPUT MANUAL GUIDE !!! BONUS EA !!! AI GOLD PRIME 是一款专为 XA
筛选:
Sheikh Tanver
188
Sheikh Tanver 2026.04.18 02:19 
 

I always trusted this developer/author for any EA but I waited at least four weeks before writting this comments regarding AI Quantum Scalper. Very precise entry, i had 6 trades for EURUSD and 4 winner. I will be adding GOLD to my chart starting next week and i'm positive it will be nothing but printing money. I highly recommeded this EA to anyone with small capital or even prop firm. This is my 6th EA from @Lo Thi Mai Loan. Keep up the great work man.

Lo Thi Mai Loan
15200
来自开发人员的回复 Lo Thi Mai Loan 2026.04.18 02:21
Thank you for your trust and detailed feedback — really appreciate it. Glad to hear EURUSD is performing well for you. Adding GOLD is a good step, just keep the risk controlled and let the system do its job. Thanks again for your continued support 🙏
Philip Dierkes
111
Philip Dierkes 2026.04.12 11:19 
 

This is my first EA from this seller. Backtesting is really promising so far. Will run it for the next Time and see how it performs. Lo Thi Mai Loan is answering questions really fast and the support is outstanding.

Lo Thi Mai Loan
15200
来自开发人员的回复 Lo Thi Mai Loan 2026.04.18 02:22
Thank you for your kind words and for giving it a proper forward test. Backtest is just a reference, so running it live is the right approach. Glad to hear the support helped — if you need anything during your testing, just let me know 👍
Antoine Castagné
109
Antoine Castagné 2026.03.26 15:20 
 

J'ai fais l'acquisition d'AI Quantum Scalper récemment, étant rassuré par le professionnalisme de l'auteur. Je ne peux donc pas juger des résultats long terme, mais, en tout cas, l'installation et la mise en route de l'EA est très simple et très rapide, l'utilisation est très intuitive et si jamais vous avez le moindre problème, Lo Thi Mai Loan réponds toujours très rapidement et de manière très pro, c'est vraiment agréable et rassurant. L'EA est très polyvalent, que vous soyez en compte réel (gros ou petit) ou en prop firm, des setups sont dispo. Le produit utilise de nombreuses stratégies, ce qui est très plaisant à travailler. Au top!

Lo Thi Mai Loan
15200
来自开发人员的回复 Lo Thi Mai Loan 2026.03.30 09:07
Merci beaucoup pour votre retour détaillé et votre confiance.
Je suis ravi de savoir que l’installation et l’utilisation vous ont été simples et agréables. Vous avez tout à fait raison — cet EA est conçu pour être polyvalent et s’adapter à différents styles de trading et types de comptes. J’espère qu’il vous apportera de très bons résultats sur le long terme.
N’hésitez pas à me contacter à tout moment si vous avez besoin de support.
새로운도시
81
새로운도시 2026.03.24 11:10 
 

用户没有留下任何评级信息

Lo Thi Mai Loan
15200
来自开发人员的回复 Lo Thi Mai Loan 2026.03.25 00:55
Thank you very much for your thoughtful review 🙏 You are absolutely right — scalping does not mean trading frequently every day. What truly matters is having a structured system with clear rules, and I’m glad you recognize that approach 👍 My goal has always been to build EAs that focus on discipline, risk control, and long-term sustainability, rather than short-term overtrading.
thompsonalmeida
659
thompsonalmeida 2026.03.23 18:25 
 

I’m giving five stars because this developer's product is reliable and built for the long term—literally free of AI and neural networks. This is excellent, giving me peace of mind knowing I won't face a drawdown that could wipe out my account.

Lo Thi Mai Loan
15200
来自开发人员的回复 Lo Thi Mai Loan 2026.03.24 07:12
Thank you very much for your 5-star review and your trust. I’m glad the strategy gives you confidence for long-term use. Wishing you stable and consistent performance ahead.
Ahmed Taha
1445
Ahmed Taha 2026.03.23 15:54 
 

I trust the developer too much , every EA is real strategy, Great Job !

Lo Thi Mai Loan
15200
来自开发人员的回复 Lo Thi Mai Loan 2026.03.24 07:11
Thank you very much for your trust and kind words. I truly appreciate your support and will continue doing my best to deliver high-quality strategies.
binafxtrading
194
binafxtrading 2026.03.23 15:08 
 

用户没有留下任何评级信息

Lo Thi Mai Loan
15200
来自开发人员的回复 Lo Thi Mai Loan 2026.03.23 23:53
Thank you very much for your thoughtful feedback. Yes, precision and execution speed are key elements in this system. I’m glad you recognize the structured and disciplined approach behind it. Wishing you consistent results, and feel free to reach out anytime if you need support.
Francomagock
119
Francomagock 2026.03.23 09:53 
 

Hello everybody, i have purchased the AI Quantum Scalper from Ms this morning. i asked for setup and she did it with speed. i though the EA would damage my prop firm account. But within 3 hours of setup on Gold. my account is already in profit. hopefully this continues. please dont hesitate to add this EA to your portfolio. Ms Los thank you so much for your assistance today and thank you for being there for everyone and finally thank you for crafting products that lives changing. thank you dear.

Lo Thi Mai Loan
15200
来自开发人员的回复 Lo Thi Mai Loan 2026.03.23 23:53
Thank you so much for your kind words and trust. I’m really glad to hear your account is already in profit, but please remember to keep a proper risk level, especially with prop firm accounts. Consistency over time is the most important. If you need any further support, I’m always here to help. Wishing you continued success.
cyberhiga
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cyberhiga 2026.03.23 08:08 
 

I have purchased several EAs from Lo Thi Mai Loan and consider her to be a trustworthy person. This time, I took advantage of the early-bird discount to make my purchase. I traded XAUUSD today and came out on top. I’m looking forward to seeing how it performs in the future. I hope to be able to report on the results after using it for a while.

Lo Thi Mai Loan
15200
来自开发人员的回复 Lo Thi Mai Loan 2026.03.23 23:52
Thank you very much for your trust and continued support. I’m glad to hear your first XAUUSD trade was successful. Please let the EA run over time to see its full performance, and I look forward to your long-term results. If you need any support, feel free to contact me anytime.
suisui
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suisui 2026.03.23 01:27 
 

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Lo Thi Mai Loan
15200
来自开发人员的回复 Lo Thi Mai Loan 2026.03.23 23:52
Thank you very much for your trust and kind words. I truly appreciate that you have been following my work and recognizing the long-term track record behind my EAs. AI Aurum Pivot has shown strong potential, and I’m confident that AI Quantum Scalper will also prove its value over time. Although the EA has just been released, it is designed with strict filtering and a focus on high-probability setups, so it may take some time to fully demonstrate its performance in live conditions. Please take your time to set it up and test it properly with suitable risk. If you need any support during installation or usage, feel free to contact me anytime—I’m always here to help. Thank you again for your support, and I wish you great results ahead.
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