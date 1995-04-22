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WALL STREET SMART PRO 是一套先進的演算法系統，完全複製自某中美洲金融機構的核心演算法；由程式設計工程與金融交易領域的專業團隊共同開發

該系統設計旨在透過掃描流動性、識別市場結構，並結合經數學與演算法精確配置的特定指標組合進行交易。其策略與運作架構基於一種被稱為「聰明錢」（Smart Money）的機構級投資方法。

其程式碼完全複製自某知名金融機構的核心演算法系統，並經過細部調整以適應 MetaTrader 5 平台運作。





運作原理為何？





1)- 識別流動性區域、結構性高點與低點，並加以標記。

2)- 掃描流動性。

3)- 結合 RSI 超買/超賣、Awesome Oscillator 背離，以及較低時間框架下 MACD 與 20 期 EMA 的交叉訊號。

4)- 若流動性掃描結果與整體趨勢結構吻合，且所有指標均符合設定參數，系統將執行交易。





其基礎策略已針對 16 個市場進行優化，並將資金管理與嚴格的風險控制列為首要考量。





這 16 個市場的每筆交易，將動用帳戶總餘額的 0.4%。

系統具備獨立管理控制機制，允許每個市場每日最多進行1筆虧損交易。舉例來說：若系統進場交易EURUSD且該筆交易以虧損收場，則當日剩餘時間內EURUSD將不再進行交易。

系統配備整合式整體管理控制機制，用以限制同時進行的交易數量。程式設定允許總計最多同時持有2筆未平倉交易。舉例：若 USDJPY 與 NZDCAD 正在同時交易，系統將無法開立其他交易，直至其中任一倉位平倉為止。此機制有助於避免在發生市場突發事件時，系統於所有市場同時開立交易。





每日最大虧損：每日開盤時，系統會確認帳戶餘額。若餘額下跌 1.5%，系統將停止交易，並於隔日恢復運作。





具備新聞過濾功能。系統連線至全球經濟日曆，以在任何高影響力新聞發布前 30 分鐘及發布後 45 分鐘的時段內，暫停所有交易。

具備高波動時段鎖定功能。紐約市場開盤前 30 分鐘及開盤後 30 分鐘內不進行交易。

每日收盤前 30 分鐘及次日開盤後 1 小時內不進行交易，以避免因該時段成交量偏低而導致的點差擴大。

交易日結束前 5 分鐘，系統將平倉所有未平倉部位，以避免暴露於次日開盤時常見的跳空風險。





涵蓋市場：

指數：SP500

加密貨幣：BTCUSD、ETHUSD

外匯：EURUSD、EURCAD、EURGBP、AUDCAD、AUDJPY、AUDUSD、GBPNZD、GBPSGD、GBPUSD、NZDCAD、USDSGD、USDMXN、USDJPY









採用複利計算的回測結果

- 2020年6月1日至2026年6月29日 （6年）

初始存款 $ 2,000 / 淨收益 $ 6,500,492 / 淨報酬率 325.024,6 %





- 2026年2月1日至2026年8月10日（最近6個月）

初始存款 $ 2,000 / 淨收益 $ 2,055.35 / 淨報酬率 54 %





⚠️注意：由於此為包含 16 種交易標的的跨市場 EA，若要執行 2020 年至 2026 年間最近 6 年的回測，您必須從 Tickstory Lite 平台 （Dukascopy）下載過去6年、構成該EA的16個市場中「每個市場」的K線歷史數據及Tick歷史數據。接著在Metatrader中建立新交易代號，載入這16個市場的所有K線及Tick圖表，並執行回測。預計作業時間約45天。





⚠️ 若要進行快速回測並使用 Metatrader 的 tick 數據，建議執行時間範圍設定為 2026 年 2 月至 2026 年 8 月，以確保歷史數據品質達 100%；因為簡單的回測所包含的 tick 數量僅限於上述月份，若時間跨度更長，回測品質將會下降。請在「歷史數據品質」欄位中確認此項，該數值必須為 100% 才能確保回測結果可靠。





請參閱圖片以了解一般設定、輸入參數及結果。



