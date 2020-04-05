Wall Street Smart Pro

⚠️ЦЕНА 30 ДЕЙСТВУЕТ ТОЛЬКО В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВЫХ 30 ДНЕЙ С МОМЕНТА ЗАПУСКА. ПОСЛЕ ЭТОГО — 899 ⚠️


WALL STREET SMART PRO — это передовая алгоритмическая система, точная копия основного алгоритма одного из финансовых учреждений Центральной Америки, разработанная совместно командой профессионалов в области программирования и финансового трейдинга.

Система предназначена для работы на основе анализа скачков ликвидности, выявления структуры рынка и использования специфического набора индикаторов, настроенных с учётом математических и алгоритмических принципов. Её стратегия и операционная структура основаны на институциональном подходе, известном как «Smart Money».

Её программный код является точной копией основной алгоритмической системы известного финансового учреждения, детально адаптированной для работы в MetaTrader 5.


Как она работает?

1)- Определяет зоны ликвидности, структурные максимумы и минимумы, и отмечает их.

2)- Выполняет снятие ликвидности.

3)- Комбинирует насыщение RSI, дивергенцию по Awesome Oscillator, пересечение MACD и 20-периодную EMA на младшем таймфрейме.

4)- Если снятие ликвидности совпадает с общей структурой тренда, и все индикаторы соответствуют заданным параметрам, система открывает сделку.

Базовая стратегия адаптирована для работы на 16 рынках, уделяя приоритетное внимание управлению капиталом и строгому контролю риска.

Все 16 рынков работают с риском 0.4% от общего баланса счета на одну сделку.

Система имеет независимый контроль управления, позволяющий максимум 1 убыточную сделку в день по каждому рынку. Пример: если система открывает сделку по EURUSD и она закрывается с убытком, EURUSD больше не будет торговаться до конца этого дня.

Система также имеет встроенный глобальный контроль управления, который ограничивает количество одновременных сделок. Она запрограммирована на максимум 2 открытые сделки одновременно. Пример: если USDJPY и NZDCAD торгуются одновременно, система не сможет открыть новую сделку, пока одна из этих позиций не будет закрыта. Это помогает избежать ситуации, когда при чрезвычайном рыночном событии система открывает сделки по всем рынкам одновременно.


Максимальный дневной убыток: в начале дня система определяет баланс счета. Если баланс снижается на 1.5%, система останавливает торговлю и не возобновляет ее до следующего дня.

Система имеет новостной фильтр. Она подключена к глобальному экономическому календарю, чтобы блокировать любые сделки в интервале 30 минут до и 45 минут после любой новости с высоким уровнем влияния.

Система имеет блокировку временных окон с высокой волатильностью. Она не торгует за 30 минут до и 30 минут после открытия Нью-Йоркской сессии.

Система не торгует за 30 минут до дневного закрытия и в течение 1 часа после дневного открытия, чтобы избежать повышенных спредов, вызванных низким объемом в эти периоды.

За 5 минут до завершения торгового дня система закрывает любую открытую позицию, чтобы избежать воздействия обычных гэпов при открытии нового торгового дня.


ВКЛЮЧЕННЫЕ РЫНКИ:

Индексы: SP500

Криптовалюты: BTCUSD, ETHUSD

Forex: EURUSD, EURCAD, EURGBP, AUDCAD, AUDJPY, AUDUSD, GBPNZD, GBPSGD, GBPUSD, NZDCAD, USDSGD, USDMXN, USDJPY


ВАЖНО !! Результаты, которые видны в бэктесте, охватывают 6 месяцев, потому что чтобы провести тест на основе реальных тиков и который мог бы отражать реальные операции в прошлом, тест дольше 6 месяцев теряет качество истории в MT5. На самом деле за 2 года качество уже 0%. Проверка результатов за 10 лет проводилась с системой Python... ТАК ЧТО НЕ ДАВАЙТЕ СЕБЯ ОБМАНУТЬ И НЕ ВЕРЬТЕ ЛЖИ !! В MT5 нельзя делать тесты дольше 6 месяцев для скальпинговых стратегий 😉


СМОТРИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ДЛЯ ОБЩЕЙ КОНФИГУРАЦИИ, INPUTS И РЕЗУЛЬТАТОВ.


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4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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