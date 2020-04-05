⚠️ ЦЕНА 30 ДЕЙСТВУЕТ ТОЛЬКО В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВЫХ 30 ДНЕЙ С МОМЕНТА ЗАПУСКА. ПОСЛЕ ЭТОГО — 899 ⚠️





WALL STREET SMART PRO — это передовая алгоритмическая система, точная копия основного алгоритма одного из финансовых учреждений Центральной Америки, разработанная совместно командой профессионалов в области программирования и финансового трейдинга.

Система предназначена для работы на основе анализа скачков ликвидности, выявления структуры рынка и использования специфического набора индикаторов, настроенных с учётом математических и алгоритмических принципов. Её стратегия и операционная структура основаны на институциональном подходе, известном как «Smart Money».

Её программный код является точной копией основной алгоритмической системы известного финансового учреждения, детально адаптированной для работы в MetaTrader 5.





Как она работает?

1)- Определяет зоны ликвидности, структурные максимумы и минимумы, и отмечает их.

2)- Выполняет снятие ликвидности.

3)- Комбинирует насыщение RSI, дивергенцию по Awesome Oscillator, пересечение MACD и 20-периодную EMA на младшем таймфрейме.

4)- Если снятие ликвидности совпадает с общей структурой тренда, и все индикаторы соответствуют заданным параметрам, система открывает сделку.

Базовая стратегия адаптирована для работы на 16 рынках, уделяя приоритетное внимание управлению капиталом и строгому контролю риска.

Все 16 рынков работают с риском 0.4% от общего баланса счета на одну сделку.

Система имеет независимый контроль управления, позволяющий максимум 1 убыточную сделку в день по каждому рынку. Пример: если система открывает сделку по EURUSD и она закрывается с убытком, EURUSD больше не будет торговаться до конца этого дня.

Система также имеет встроенный глобальный контроль управления, который ограничивает количество одновременных сделок. Она запрограммирована на максимум 2 открытые сделки одновременно. Пример: если USDJPY и NZDCAD торгуются одновременно, система не сможет открыть новую сделку, пока одна из этих позиций не будет закрыта. Это помогает избежать ситуации, когда при чрезвычайном рыночном событии система открывает сделки по всем рынкам одновременно.





Максимальный дневной убыток : в начале дня система определяет баланс счета. Если баланс снижается на 1.5%, система останавливает торговлю и не возобновляет ее до следующего дня.

Система имеет новостной фильтр. Она подключена к глобальному экономическому календарю, чтобы блокировать любые сделки в интервале 30 минут до и 45 минут после любой новости с высоким уровнем влияния.

Система имеет блокировку временных окон с высокой волатильностью. Она не торгует за 30 минут до и 30 минут после открытия Нью-Йоркской сессии.

Система не торгует за 30 минут до дневного закрытия и в течение 1 часа после дневного открытия, чтобы избежать повышенных спредов, вызванных низким объемом в эти периоды.

За 5 минут до завершения торгового дня система закрывает любую открытую позицию, чтобы избежать воздействия обычных гэпов при открытии нового торгового дня.





ВКЛЮЧЕННЫЕ РЫНКИ :



Индексы: SP500

Криптовалюты: BTCUSD, ETHUSD

Forex: EURUSD, EURCAD, EURGBP, AUDCAD, AUDJPY, AUDUSD, GBPNZD, GBPSGD, GBPUSD, NZDCAD, USDSGD, USDMXN, USDJPY





ВАЖНО !! Результаты, которые видны в бэктесте, охватывают 6 месяцев, потому что чтобы провести тест на основе реальных тиков и который мог бы отражать реальные операции в прошлом, тест дольше 6 месяцев теряет качество истории в MT5. На самом деле за 2 года качество уже 0%. Проверка результатов за 10 лет проводилась с системой Python... ТАК ЧТО НЕ ДАВАЙТЕ СЕБЯ ОБМАНУТЬ И НЕ ВЕРЬТЕ ЛЖИ !! В MT5 нельзя делать тесты дольше 6 месяцев для скальпинговых стратегий 😉



