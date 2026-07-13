TradersOS

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    Mario El Kallab

    Mario El Kallab

    I Code EAs as a hobby and spend most of time investing in developing my skills and my EAs. Im a mechanical engineer with some personally acquired coding skills and a passion to trading and market analysis.
  • 版本: 1.0
  • 激活: 5
TraderOS – MetaTrader 5 专业交易操作控制面板

概述

TraderOS 是一款功能全面的交易操作控制面板，旨在帮助自主交易者通过一个直观的界面监控市场、组织交易决策并管理风险。

TraderOS 并非自动执行交易，而是将市场扫描、技术分析、交易监控和风险管理整合到一个专业的交易工作空间中，充当您的交易指挥中心。

无论您是日内交易者、波段交易者还是持仓交易者，TraderOS 都能帮助您简化交易流程，并随时提供关键的市场信息。

主要功能

专业交易控制面板

简洁有序的控制中心

实时市场监控

易于阅读的信息面板

针对 MetaTrader 5 优化

多品种市场扫描器

通过可自定义的自选列表同时监控多个交易品种。

默认自选股列表包含：

EURUSD

GBPUSD

USDJPY

AUDUSD

NZDUSD

USDCAD
USDCHF
XAUUSD（黄金）

BTCUSD

ETHUSD

用户可以完全自定义交易品种，以匹配其交易组合。

技术分析

TraderOS 结合了多种常用的技术指标来辅助决策，包括：

RSI（相对强弱指标）

EMA（指数移动平均线）

ATR（平均真实波幅）

趋势评估
市场强度评估

机会评分

这些分析工具旨在辅助交易者进行分析，而非生成自动交易。

智能机会扫描器

内置扫描器会持续评估所选自选股列表，并帮助识别当前符合已配置分析标准的交易品种。

功能包括：

品种排名
机会评分
按评分排序
扫描器配置文件
可调节扫描间隔
风险管理助手

TraderOS 通过监控重要的风险指标，帮助交易者保持交易纪律。

可配置的控制项包括：

每日最大亏损

单笔交易最大风险

账户最大回撤

每日最大交易次数

最大连续亏损次数

账户最大风险敞口

最大交易手数

当达到预设限制时，可启用可选的交易锁定功能。

交易时段及时间管理

灵活的时间管理选项允许交易者使用：

格林威治标准时间 (GMT)

经纪商服务器时间

手动时差

欧洲夏令时
美国夏令时

自动夏令时检测

业绩监控

在交易过程中跟踪重要的账户统计数据，并随时了解当前的交易表现。

灵活的显示选项

TraderOS 的设计旨在保持简洁，同时提供对关键交易信息的快速访问。

仪表盘位置可在交易时段之间保存，以确保工作空间的一致性。

适用人群

TraderOS 适用于：

手动交易者

日内交易者

波段交易者

多资产交易者

外汇交易者

黄金交易者

加密货币交易者

优势

集中式交易空间

更快的市场监控

更高效的交易组织

更强的风险意识

更简化的决策流程

高效的多品种分析

专业的交易环境

输入

TraderOS 提供以下可配置设置：

仪表盘刷新频率

扫描器间隔

统计数据刷新

自选品种

扫描器配置文件
风险限额
时区管理

显示偏好设置
日志选项

重要信息

TraderOS 是一款决策支持和市场分析仪表盘。

它不会自动开仓、修改或平仓。最终的交易决策完全由用户掌控。

推荐用法

TraderOS 与您现有的交易策略配合使用，作为集中式市场监控和风险管理解决方案，效果最佳。

它可在任何 MetaTrader 5 图表上使用，并可同时监控多个交易品种。

免责声明

金融市场交易涉及重大风险。TraderOS 旨在通过提供市场信息和分析工具来辅助交易者。它不保证交易业绩或盈利能力。用户需对所有交易决策和风险管理负责。
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Premium Trade Manager - 内置交易导师的图表面板 Premium Trade Manager 将一位交易导师嵌入您的图表，并在其下搭载完整的执行引擎。像往常一样建立交易，然后让您的 AI 交易导师 Max 读取这笔具体的交易，结合您的实时账户给出直接判断，再由您决定是否下单：止损是否符合纪律化交易的要求、风险规模是否合理、高影响新闻事件是否即将发布、您是否接近资金盘限额。其下是完整的执行引擎，负责点击之后的一切：一键按风险下单、您在图表上拖动规划且交易进行中仍可随时调整的计划、最多四个分批止盈级别、七种移动止损方式、实时资金盘合规检查、新闻屏蔽保护，以及对自身成本进行评级的点差功能。决策由您做出。Max 给出第二次审视。面板负责此后的一切。 购买前先亲手体验。 直接在浏览器中点击实时面板，这是在购买前感受其工作方式的最快途径。 stein.investments/products/premium-trade-manager Max 是您的一对一 AI 交易导师，他直接内置于面板之中。  他了解您的账户、您的设置和您的规则，用您自己的语言回答，并在每笔交易下单前进
Power Candles Scanner
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
Power Candles 策略扫描器——自优化多符号设置查找器 Power Candles策略扫描器 采用与Power Candles指标相同的自优化引擎，可同时扫描您“市场观察”中的所有交易品种。一个面板即可显示当前哪些品种在统计上具备交易价值、每种策略的最佳应用方向、最优止损/止盈组合，并在新信号触发时立即向您发送提醒。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 您的全面市场监控。每个交易品种超过3,000次自动优化。2种警报类型。一键切换图表并采取行动。 为何您需要此工具 大多数多标的扫描器仅展示价格 波动 。每只股票的波动率、百分比变化、RSI。您仍需自行摸索正确的策略、合适的止损位以及理想的入场阈值。Power Candles策略扫描器针对每只股票自动解答这些问题，仅在数学验证过的交易设置中触发实际入场信号时才会向您发出提示。这就是全部卖点。 自动
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
实用工具
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.83 (6)
实用工具
Welcome to ENTRY IN THE ZONE WITH SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading op
EA Auditor
Stephen J Martret
5 (4)
实用工具
EA Auditor is an independent analysis tool for traders evaluating Expert Advisors and trading signals on MetaTrader 5. It audits backtest reports, reviews posted developer signals, and cross-verifies the two against each other to help traders assess strategies before committing capital. The MQL5 market offers a wide range of Expert Advisors from many developers, with varying approaches, quality, and transparency. EA Auditor provides a consistent, data-driven framework for reviewing them, answer
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
实用工具
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
实用工具
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
MT5 To Interactivebrokers Trader
Shaoping Kuang
3.67 (3)
实用工具
Features   With MT5 to Interactive Brokers(IB) Trader, you can: 1. Load chart data from IB to MT5, and Analyze with all standard or customer Indicators. 2. Place Orders to IB Account Directly in MT5. 3. Make your Own EAs upon IB Securities by only making minus changes of the trading function. Usage 1) Installation Copy the "Mt5ToIBTraderEn.ex4" and sample files to [MT5 Data Folder]->MQL5->Experts.  2)  MT5 Settings Add the IP Address to the MT5 Allowed URLs in 'Tools->Options->Expert Adviso
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (2)
实用工具
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.92 (12)
实用工具
EASY Insight AIO – 全能智能交易一站式解决方案 概述 想象一下，您可以在几秒钟内扫描整个市场——外汇、黄金、加密货币、指数，甚至股票——无需手动筛选图表、繁琐安装或配置指标。 EASY Insight AIO 是您专为 AI 交易打造的即装即用数据导出工具。它将整个市场快照一次性输出为简洁的 CSV 文件，直接支持 ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity 等各类 AI 平台的即时分析。 无需窗口切换，无需图表叠加，也没有任何杂乱。只需纯净、结构化的数据自动导出，让您专注于基于数据的高效决策，无需再盯盘耗时。 为什么选择 EASY Insight AIO？ 真正的一体化 • 无需设置，无需安装指标，无图表叠加。只需安装、运行并导出——就是这么简单。 多资产全覆盖 • 扫描分析外汇、金属、加密货币、指数、股票——您的券商所能提供的一切市场。 AI 专属数据导出 • 高度结构化、针对 AI 优化的 CSV 文件，直接适配主流智能工具和平台。 完整导出内容： • 三个可选周期的货币强度分析 • 净多头头寸变化体现市场情绪 • 成交量变化、
Orderflow Footprint Futures Chart
Abdul Jalil
实用工具
FUTURES ORDERFLOW FOOTPRINT CHART Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 1.01| Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization STRATEGY TESTER USERS - PLEASE SELECT EVERY REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROL
Axiom Trade
Issam Kassas
实用工具
This product was created for the 2026 market and optimized for the latest MT5 builds. 50% OFF LAUNCH OFFER:  Axiom Trade is currently available for a $30 monthly rental or a $99 lifetime license. The lifetime price will increase to $199 after the next 30 purchases. Axiom Trade is a complete visual trading, risk-calculation, order-management, recovery, and Grid system designed to help traders prepare and control trades directly from one MetaTrader 5 chart. SPECIAL OFFER:  After purchasing Axiom T
AZT Plocker
Ntobeko Zulu
实用工具
The AZT Profit Locker is an advanced automated risk-management utility designed specifically for MetaTrader 5 (MT5) traders who want to remove emotional interference and protect their hard-earned profits. Traders aren't just fighting the Forex market, they're fighting their own biology. Fear, Greed and Anxiety lead to holding losers too long and cutting winners too early. The utility flips the script by removing emotion from risk management. Operating as a dedicated automated risk manager, this
BlueDigitsFx Command Center MT5
Ziggy Janssen
实用工具
Official BlueDigitsFx Ecosystem Access Get infrastructure updates, workflow resources, product releases, and ecosystem access through the official BlueDigitsFx ecosystem. Telegram Ecosystem Website MT4 Version BlueDigitsFx Command Center — MT5 Trading Dashboard for Execution, Risk Management & Market Analysis BlueDigitsFx Command Center is a professional MT5 execution and workflow dashboard designed to help traders manage entries, risk, market direction, momentum, and session awareness from
AI Agents Supervisor
Ho Tuan Thang
5 (1)
实用工具
AI Agent Supervisor is NOT an Expert Advisor. AI Agent Supervisor   is a   multi-agent AI risk & portfolio supervisor   that watches every EA on your account and intervenes in real time.  WANT AN AI PORTFOLIO MANAGER WATCHING YOUR FLEET 24/7?   Run your fleet on the same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating unique data streams. The Supervisor r
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (11)
实用工具
Unlimited Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will n
Adam FTMO MT5
Vyacheslav Izvarin
5 (2)
实用工具
ADAM EA Special Version for FTMO Please use ShowInfo= false for backtesting ! Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 --------------------------------------------------------------------------------
ManHedger MT5
Peter Mueller
4.83 (6)
实用工具
THIS EA IS A SEMI-AUTO EA, IT NEEDS USER INPUT. Manual & Test Version Please TEST this product before BUYING  and watch my video about it. The price of the ManHedger will increase to 250$ after 20 copies sold. Contact me for user support or bug reports or if you want the MT4 version! MT4 Version  I do not guarantee any profits or financial success using this EA. With this Expert Advisor, you can: Implement your own Zone Recovery strategy to capitalize on trending markets. Create Grid trading s
Custom Timeframe Chart Manager
Aliaksei Tamashou
实用工具
Custom Timeframe Manager Pro：MetaTrader 5 中的无限时间周期 终端的默认设置通常会隐藏价格变动的重要细节。如果仅将分析局限于经典周期，交易者可能会错失趋势形成的时刻和真实的波动水平。 Custom Timeframe Manager Pro 是一款扩展 MetaTrader 5 边界的专业工具。您可以创建任何自定义周期（包括分数和稀有周期），并像操作终端原生图表一样使用它们。 可选周期类型： 秒级 ：任何数值（例如 S1、S5、S15、S30）。 分数级 ：用于精细化分析的非标准间隔（例如 M1.5、H1.5、D1.2）。 自定义 ：用于战略分析的多日和多周大周期。 您将获得： 全功能图表 ：创建的周期像 MT5 原生图表一样工作——您可以在其上应用任何指标、震荡指标、模板和 EA。这不是“覆盖层”，也不是视觉模拟。 即时更新 ：行情实时传输，无明显延迟。您的市场观察速度与标准图表一致。 指标稳定运行 ：专有技术确保 RSI、MACD 等震荡指标运行流畅，无伪影、无跳动、无重置。实时 K 线更新无需重新计算全部历史数据。 自动恢复 ：断网后，工
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
实用工具
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
TradeMirror Pro MT5
Hao Liu
3 (1)
实用工具
神速EA跟单（TradeMirror）是一款专为MT4/MT5平台设计的本地化订单复制工具，支持实时同步交易操作。 使用教程 请点击 神速EA跟单使用教程 链接以查看更多使用教程 产品优势 基于金融软件对安全性、稳定性与隐私保护的高标准要求，我们在三大核心维度进行了深度优化： 简洁直观的图形界面，轻松实现零门槛操作 强化隐私保护机制，满足金融场景的敏感数据隔离需求 毫秒级订单同步，确保信号分发精准无延迟 全面兼容MT4/MT5双平台，无缝适配各类交易环境 智能系统监测结合邮件通知，实时保障交易稳定性 核心功能特性 产品搭载以下专业级跟单功能： 多账户并行连接 邮件实时推送 自定义手数调节 信号筛选机制 反向交易模式 止盈止损重置 免费体验流程 正式购买前，您可通过以下步骤免费试用完整功能： 点击页面中的「免费演示」按钮 勾选「确认已安装MetaTrader 4/5」选项 授权浏览器启动MT4/MT5客户端 在平台内导航至「专家顾问/市场/TradeMirror」并启动测试模式 启用「复盘显示」功能（确保GUI界面可视化） 点击「开始」按钮 通过图表窗口查看TradeMirror交互界面
Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
3.67 (3)
实用工具
Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTradfer accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be abl
作者的更多信息
SuperR V2
Mario El Kallab
专家
概述 SuperR V2 是一款专业的趋势跟踪智能交易系统 (EA)，它将久经考验的 SuperTrend 指标与先进的理性二次核 (RQK) 滤波器相结合。这种独特的组合能够提供卓越的趋势检测能力，同时有效过滤市场噪音。 主要功能 该 EA 采用标准的 SuperTrend 算法，并使用单波段跟踪来可靠地识别趋势。RQK 核滤波器作为一种精密的信号确认机制，确保仅在趋势得到基础价格结构支撑时才会入场。 优化预设 — 该 EA 包含针对五种主要交易品种的预优化设置： XAUUSD（黄金） BTCUSD（比特币） US100/NAS100（美国科技股） EURUSD USOIL（WTI 原油） 用户可以从下拉菜单中选择这些预设，无需手动优化。此外，EA 还提供自定义模式，供喜欢手动调整参数的交易者使用。 智能风险管理 — 该EA具备以下功能： 基于ATR的止损和止盈 利用近期波动点智能设置止损 追踪止损功能 自动盈亏平衡止损管理 基于账户风险百分比的动态手数调整 所有交易品种的持仓规模验证 全面的保护系统： 每日最大回撤保护（百分比和绝对值） 最
APEX Multi Market Scanner and Analyzer
Mario El Kallab
指标
这款多市场、多时间框架扫描器，将趋势、位置和动量综合为一个 0-100 的交易评分，并具备自适应状态检测和内置噪声过滤器。它可同时扫描外汇、加密货币、指数、金属和原油等 10 个交易品种。 完整描述 APEX 多市场扫描器——告别频繁切换图表，一览整个市场动态。 APEX 是一款专业级仪表盘，可同时扫描多达 10 个交易品种——包括外汇主要/次要货币对、加密货币、指数、黄金、白银和原油——并将每个图表上的所有信息简化为一个清晰准确的数字：交易评分（0-100）。 大多数扫描器只会显示交叉线。APEX 不仅能向您展示某个交易品种当前的重要性，更重要的是，它还能告诉您何时应该观望。 运作原理： 市场状态检测 — APEX 首先使用 ADX 和 ATR 将每个交易品种分类到 5 种市场状态之一（趋势、区间震荡、突破、波动、收缩）。这一点至关重要，因为在趋势中有效的策略在区间震荡中可能失效——因此 APEX 不会对所有情况都使用同一套公式。 自适应评分权重 — 一旦确定了市场状态，APEX 会自动重新调整趋势、支撑/阻力和动量在最终得分中的权重。在趋势市场中，趋势强度主导得分。
TraderOS PropGuard
Mario El Kallab
实用工具
TraderOS | PropGuard 自营交易公司每日亏损及最大回撤保护 从此告别因每日回撤或最大亏损超限而导致的挑战失败。 TraderOS | PropGuard 是一款专为自营交易公司交易员设计的专业风险管理工具。它实时监控您的交易账户，并自动保护您免受每日亏损限额和最大回撤规则的限制，这些限制往往是挑战失败的主要原因。 这并非交易策略或信号生成器，而是一个安全系统，它叠加在您现有的交易方法（无论是手动还是自动）之上，确保您始终遵守自营交易公司的规则。 支持的自营交易公司 该EA预配置了主要自营交易公司的配置文件： FTMO Apex FundedNext The5ers Topstep OneFunded 您也可以手动配置自定义公司配置文件。 主要功能 实时每日亏损追踪 — 监控每日初始余额的回撤情况，并根据公司设定的重置时间进行调整 最大回撤保护 — 追踪自峰值净值以来的回撤情况，并在超出限制时触发保护机制 自动平仓 — 当接近或超出亏损限制时，自动平仓所有头寸 智能交易锁定 — 通过原因追踪锁定交易；每日亏损锁定会在新的交易日自动重
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