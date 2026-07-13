TradersOS
- 实用工具
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Mario El KallabI Code EAs as a hobby and spend most of time investing in developing my skills and my EAs. Im a mechanical engineer with some personally acquired coding skills and a passion to trading and market analysis.
- 版本: 1.0
- 激活: 5
TraderOS – MetaTrader 5 专业交易操作控制面板
概述
TraderOS 是一款功能全面的交易操作控制面板，旨在帮助自主交易者通过一个直观的界面监控市场、组织交易决策并管理风险。
TraderOS 并非自动执行交易，而是将市场扫描、技术分析、交易监控和风险管理整合到一个专业的交易工作空间中，充当您的交易指挥中心。
无论您是日内交易者、波段交易者还是持仓交易者，TraderOS 都能帮助您简化交易流程，并随时提供关键的市场信息。
主要功能
专业交易控制面板
简洁有序的控制中心
实时市场监控
易于阅读的信息面板
针对 MetaTrader 5 优化
多品种市场扫描器
通过可自定义的自选列表同时监控多个交易品种。
默认自选股列表包含：
EURUSD
GBPUSD
USDJPY
AUDUSD
NZDUSD
USDCAD
USDCHF
XAUUSD（黄金）
BTCUSD
ETHUSD
用户可以完全自定义交易品种，以匹配其交易组合。
技术分析
TraderOS 结合了多种常用的技术指标来辅助决策，包括：
RSI（相对强弱指标）
EMA（指数移动平均线）
ATR（平均真实波幅）
趋势评估
市场强度评估
机会评分
这些分析工具旨在辅助交易者进行分析，而非生成自动交易。
智能机会扫描器
内置扫描器会持续评估所选自选股列表，并帮助识别当前符合已配置分析标准的交易品种。
功能包括：
品种排名
机会评分
按评分排序
扫描器配置文件
可调节扫描间隔
风险管理助手
TraderOS 通过监控重要的风险指标，帮助交易者保持交易纪律。
可配置的控制项包括：
每日最大亏损
单笔交易最大风险
账户最大回撤
每日最大交易次数
最大连续亏损次数
账户最大风险敞口
最大交易手数
当达到预设限制时，可启用可选的交易锁定功能。
交易时段及时间管理
灵活的时间管理选项允许交易者使用：
格林威治标准时间 (GMT)
经纪商服务器时间
手动时差
欧洲夏令时
美国夏令时
自动夏令时检测
业绩监控
在交易过程中跟踪重要的账户统计数据，并随时了解当前的交易表现。
灵活的显示选项
TraderOS 的设计旨在保持简洁，同时提供对关键交易信息的快速访问。
仪表盘位置可在交易时段之间保存，以确保工作空间的一致性。
适用人群
TraderOS 适用于：
手动交易者
日内交易者
波段交易者
多资产交易者
外汇交易者
黄金交易者
加密货币交易者
优势
集中式交易空间
更快的市场监控
更高效的交易组织
更强的风险意识
更简化的决策流程
高效的多品种分析
专业的交易环境
输入
TraderOS 提供以下可配置设置：
仪表盘刷新频率
扫描器间隔
统计数据刷新
自选品种
扫描器配置文件
风险限额
时区管理
显示偏好设置
日志选项
重要信息
TraderOS 是一款决策支持和市场分析仪表盘。
它不会自动开仓、修改或平仓。最终的交易决策完全由用户掌控。
推荐用法
TraderOS 与您现有的交易策略配合使用，作为集中式市场监控和风险管理解决方案，效果最佳。
它可在任何 MetaTrader 5 图表上使用，并可同时监控多个交易品种。
免责声明
金融市场交易涉及重大风险。TraderOS 旨在通过提供市场信息和分析工具来辅助交易者。它不保证交易业绩或盈利能力。用户需对所有交易决策和风险管理负责。