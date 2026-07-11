APEX Multi Market Scanner and Analyzer

这款多市场、多时间框架扫描器，将趋势、位置和动量综合为一个 0-100 的交易评分，并具备自适应状态检测和内置噪声过滤器。它可同时扫描外汇、加密货币、指数、金属和原油等 10 个交易品种。





完整描述





APEX 多市场扫描器——告别频繁切换图表，一览整个市场动态。





APEX 是一款专业级仪表盘，可同时扫描多达 10 个交易品种——包括外汇主要/次要货币对、加密货币、指数、黄金、白银和原油——并将每个图表上的所有信息简化为一个清晰准确的数字：交易评分（0-100）。





大多数扫描器只会显示交叉线。APEX 不仅能向您展示某个交易品种当前的重要性，更重要的是，它还能告诉您何时应该观望。





运作原理：





市场状态检测 — APEX 首先使用 ADX 和 ATR 将每个交易品种分类到 5 种市场状态之一（趋势、区间震荡、突破、波动、收缩）。这一点至关重要，因为在趋势中有效的策略在区间震荡中可能失效——因此 APEX 不会对所有情况都使用同一套公式。





自适应评分权重 — 一旦确定了市场状态，APEX 会自动重新调整趋势、支撑/阻力和动量在最终得分中的权重。在趋势市场中，趋势强度主导得分。在区间震荡中，价格相对于支撑/阻力的位置则更为重要。这是其核心区别——逻辑会根据市场进行调整，而不是将市场强行套入单一的静态公式。





多时间框架确认 — 每个信号都会与 3 个用户自定义的时间框架（高位/中位/低位）进行交叉验证。仪表盘会显示完全一致的结果，例如： “MTF 3/3”或“MTF 2/3”，让您立即了解更高时间框架是否支持或阻碍该设置。





支撑/阻力排名——基于摆动的结构检测将每个交易品种定位在关键水平（支撑位、阻力位附近、中游等）附近，并将接近程度直接计入评分。





内置噪声过滤器——价差过滤器、最小波动率（ATR%）过滤器、趋势质量过滤器和“混合时间框架”过滤器都会在信号触发前运行。如果某个交易品种未能通过过滤器，APEX 会准确告知您原因（例如“价差 3.6p”、“低波动率”、“阻力位”），而不是保持沉默。





简明易懂的解释——每一行都包含一个简洁的解释字符串（例如“牛市趋势 | 回调支撑 | MTF 3/3”），让您不再盲目相信黑箱。





交易评分历史记录——每个交易品种的评分变化记录，让您可以实时观察信心的增强或减弱。





仪表盘显示内容：





交易品种 | 交易状态 | 趋势等级 | 支撑/阻力位 | 多时间框架协议 | 操作（买入/卖出/等待） | 交易评分（满分100分） | 完整分析





专为以下人群打造：





关注多个市场并希望在一个屏幕上就能找到真正交易机会的自主交易者——无需在10个图表和3个时间框架之间来回切换。





完全可自定义：所有颜色、字体大小、筛选阈值、时间框架和交易品种栏位均可由用户配置。支持展开式和紧凑式标签模式。





注意：APEX 是一款决策支持和市场扫描工具，而非自动交易系统——它不会执行交易。任何评分模型的过往表现均不保证未来的结果。





主要功能





一次最多可扫描 10 个交易品种——外汇、加密货币、指数、金属、原油





五种形态检测（趋势/区间震荡/突破/波动/收缩）





自适应评分——根据形态自动调整权重





综合交易评分（0-100），采用字母式评级





三周期多时间框架（MTF）确认，并明确显示共识计数





基于摆动的支撑/阻力位定位引擎





四层噪声过滤器（点差、波动性、趋势质量、混合时间框架），并显示过滤原因





每行均提供简明易懂的信号解释





完全自定义颜色/字体/阈值





实时评分历史记录