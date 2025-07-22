Lucifer HFT Gold

4.09

 //// LUCIFFER HFT GOLD  ///



Ultra-Fast Scalping EA for XAUUSD (M1)

LUCIFFER HFT GOLD is a high-frequency trading robot designed for scalping gold (XAUUSD) on the M1 timeframe. It is built for speed, precision, and consistency in both calm and volatile markets.

This EA is developed for traders who require stable, real-world performance. LUCIFFER HFT GOLD performs best when used on a low-latency VPS connected to an ECN broker.

Key Features:
- Fully automated scalping system
- Works exclusively on XAUUSD (M1)
- Fast execution and minimal slippage
- 2 premium Set Files included (Normal & Aggressive)
- No martingale, no grid, no risky strategies
- Clean code and stable logic

Package Includes:
- LUCIFFER_HFT_GOLD.ex4
- 2 ready-to-use set files

Contact for Support:
Telegram: @NXFXrobot  
Email: viva33viva.2022@gmail.com  
Website: www.nxfx.ca

评分 12
mohsenalikhani
25
mohsenalikhani 2025.11.20 09:53 
 

حسین جان سلام ممنون از اینکه به صورت رایگان این اکسپرت رو در اختیار دیگران قرار دادی ؟ لطفا راهنمایی کن ! من با بروکر وی تی کار میکنه و اکسپرت رو ران کردم تو یک دقیقه با لو ست فایل ولی تعداد ضررهام زیاده . ! ضمنا حساب ecn ممنون چیکار کنم بهینه تر هم میشه؟ یه سوال دیگه ! اگر رو vps نصب کنم مشکل حل میشه ؟ مشخصات سرور حداقلی و api لطفا بدین

Jhs
364
Jhs 2025.10.24 14:17 
 

Muy buen EA con SL y muchas posibilidades de ganancia rapidas, no tiene DD porque cierra rapido las operaciones y no suele arrastrar operaciones abiertas en perdida, en todo caso hay malas series perdedoras que se superan por las siguientes series ganadoras. Mi ajuste son: SL: 15, Start Trailing: 5.1 y Profit Activate Trailing: 5.1 y Max. Spread: 20. Con esto me funciona bien con IC MarketsSC en cuenta Demo.

Ma Cla
79
Ma Cla 2025.10.17 07:52 
 

Thank you very much for a crazy, but profitable EA. Outstanding.

Theranto v3
Hossein Davarynejad
专家
//////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
Theranto v3 MT5
Hossein Davarynejad
专家
//////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                           
Dark Phoenix Scalper
Hossein Davarynejad
4.33 (6)
专家
////  Dark Phoenix  Scalper  //// Dark Phoenix Scalper  is Advance Scalper Working On All Broker  This Scalper Working on All Forex Pairs   and  Gold (For Gold send me massage i will send  Gold setfile, default not working on Gold) ( Cent Account have high spread this scalper need lowest spread for best performance do not run on Standard account or high spread account )  This Scalper Have 2 Mode Trading  Normal Mode   ( Working on Signal Chart ) Multicurrency Mode ( Working on All Pairs List 
FREE
Theranto V1
Hossein Davarynejad
5 (2)
专家
/// Theranto V1 ///    Strategy basic on support and Resistance  and candle pattern also check the value of the market before open Price . Multicurrency Expert Can work on   All Forex Pairs   Best Pairs AUDCAD,GBPUSD ,AUDNZD,GBPNZD.NZDCHF,NZDCAD,EURNZD Shoot Trade All Trade have 60 pip SL Always Behind Market   Super Fast Scalper          URL Link   http://nfs.faireconomy.media/ff_calendar_thisweek.xml       This Expert Working Whit News analysis whit out the   URL  Link   can not see correc
EA meatvers
Hossein Davarynejad
4.63 (19)
专家
Metavers V2      https://www.nxfx.c Scalper Base on Many indicator   No Grid   No Martingale  one  just open Trade per Day  This Expert is not working on all Broker you need low Spread broker with Low Slippage                                                              Broker is Tickmill   or  TMGM                                                                                                                                             Symbol USD CHF ,EURAUD,EURCAD,USDAUD,USDCAD,EURGBP.AUDCA
FREE
Lucifer HFT Prop
Hossein Davarynejad
5 (2)
专家
//// Lucifer HFT Prob  //// One Shoot Trade  For  ( FTMO and Prob and any challenge ) We used   ChatGPT   to find the best market entry strategy, supplementing its approach with a filter based on Lucifer technical analysis. There are quite a few trades in the forex market made by programs, but there are also people who prefer to trade with their own hands, Lucifer Strategy Create by   ChatGPT .  Strategy    No Martingale   ,   No Grid   ,  No Dangerous Strategy  All Trade Have Stop Loss  10 pi
Hercules Gold VIP
Hossein Davarynejad
4 (1)
专家
*     MT5 Version is free  + one Daily Trader on BTC USD is free  *   //// HERCULES GOLD VIP //// the cutting-edge Gold  development expert meticulously crafted for daily time frame strategies with an integrated stop-loss mechanism. As the developer behind this powerful tool, let me delve into the key features and advantages that make   a must-have for your daily Gold trading endeavors: . Daily Time Frame Precision: HERCULES GOLD VIP  is tailored to excel in the   daily   time frame, ensuring
回复评论