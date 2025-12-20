CAN Phantom Commander

🏛️ CAN PHANTOM COMMANDER: 市场掠食者  (The Market Predator)

华尔街不相信眼泪。90%的交易者因为情绪而破产。你想成为待宰的羔羊，还是站在食物链顶端的**“狼王”CAN Phantom Commander 是为您打造的生存利器**。源自 Citta Master 的顶级投资哲学：“真正的暴利，源于在大崩盘中活下来。”

  • 🎯 趋势狙击手 (Trend Sniper): 跟随机构资金流向。精准打击，一击必中。

  • 🛡️ 钢铁风控 (Iron Risk Control): 本金安全是第一原则。让利润奔跑，截断亏损。

  • 🦅 全球视野: 无论是黄金 (XAUUSD) 还是外汇，统统拿下。

🚀 立即拥有，开启您的财富霸业！

⚡ 战略警报 & 新闻规程
1. 终极联盟: 将此工具与我们的 CAN EA 系列自动交易机器人结合使用，以此统治市场。
2. ⚠️ 严正警告 (NFP/FOMC): 该算法是技术分析的杰作，但它无法预测政治混乱。在非农数据 (NFP)美联储决议 (FOMC) 等重大新闻发布期间，市场将变得极度不稳定且无逻辑。
⛔ 指令: 请在新闻发布前30分钟停止交易或关闭 EA。请保持观望 (Stand aside)。 不要与数据对抗。待尘埃落定，再让幽灵猎手出击。

⚠️ 风险披露与合规警告 1. 无利润保证: 根据 MQL5 市场规则，CAN Phantom CommanderCAN EA Smart Guardian 仅为严格的技术分析工具和交易助手。它们不保证利润，也不承诺任何特定的投资回报。回测中的过往表现并不预示实盘交易的未来结果。 2. 高风险警告: 保证金外汇和差价合约交易伴随着高风险，可能并不适合所有投资者。高杠杆率既可能对您有利，也可能对您不利。您可能会损失部分或全部初始投资。 3. 用户责任: 作者 (Citta Master) 按“原样”提供这些工具。用户对所有交易决策和资金管理承担全部责任。建议在部署真实资金之前先在模拟账户上进行测试。 >>> CITTA MASTER – 风险管理是唯一的圣杯。


推荐产品
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
指标
SMC Venom 模型 BPR 指標是針對在智慧貨幣 (SMC) 概念內工作的交易者的專業工具。它會自動辨識價格圖表上的兩種關鍵模式： FVG （公平價值缺口）是三根蠟燭的組合，其中第一根和第三根蠟燭之間存在缺口。它在水平之間形成一個沒有成交量支撐的區域，這通常會導致價格調整。 BPR （平衡價格區間）是兩種 FVG 模式的組合，形成一個「橋樑」 - 當價格以低成交量活動移動時，突破並返回到水平的區域，從而在蠟燭之間產生間隙。 這些模式可協助交易者透過分析圖表上的交易量和價格動態（大型市場參與者和普通參與者之間的互動）來識別關鍵的支撐/阻力位、突破區域和切入點。 此指標以矩形和箭頭的形式可視化模式，也支援靈活的警報設定。 主要特點： 模式顯示模式：選擇顯示 BPR 模式（看漲和看跌）或 FVG 模式（看漲和看跌）。 可以隱藏所有圖表分析模式。 以條數過濾：BPR 結構中 FVG 之間的最小/最大距離。 訊號的附加視覺化： 箭頭有 9 種類型可供選擇（標準、細、分形等）或手動輸入 Wingdings 代碼，其表格可以選擇性地顯示在圖表上。 設定顏色、尺寸及其縮放時相對於價格的動態
Cov echo trends indicator
Ekaterina Saltykova
指标
Manyal trading system, CovEchoTrend Robot, focuses on reliability and flexibility. By employing statistical analysis methods to study the relationships between the base indicator and market patterns, the system enables a deeper understanding of market processes. Intelligent pattern analysis: The application of statistical data processing helps identify key trend reversal points more accurately, signaling significant market shifts. Informed decision-making is based on the intersection of indicato
ProEngulfing For MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
指标
ProEngulfing的免费版本是QualifiedEngulfing，每天仅限一个信号并具有较少的功能。 加入mql5社区的Koala Trading Solution频道，了解所有Koala产品的最新消息，加入链接如下： https ://www .mql5 .com /en /channels /koalatradingsolution 此产品的MT4版本可通过以下链接下载： https ://www .mql5 .com /en /market /product /52023 介绍ProEngulfing - 您的专业吞没形态指标，适用于MT4。 通过ProEngulfing，体验精准度的力量。此前沿指标专为识别和突出外汇市场中的高质量吞没形态而设计。ProEngulfing适用于MetaTrader 4，采用精确的形态识别方法，确保您仅接收最可靠的交易信号。 ProEngulfing如何运作： ProEngulfing使用复杂的算法，超越简单的形态识别，对吞没形态进行全面分析。该指标应用资格标准，评估烛体和影线的比例以确定整根蜡烛的大小。这种严谨的评估确保仅突出显示高概率
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
指标
The trend is your friend! Look at the color of the indicator and trade on that direction. It does not  repaint. After each candle is closed, that's the color of the trend. You can focus on shorter faster trends or major trends, just test what's most suitable for the symbol and timeframe you trade. Simply change the "Length" parameter and the indicator will automatically adapt. You can also change the color, thickness and style of the lines. Download and give it a try! There are big movements w
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
指标
采用专业和量化方法进行均值回归交易的独特指标。它利用了价格以可预测和可衡量的方式转移并返回均值这一事实，这允许明确的进入和退出规则大大优于非量化交易策略。 [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] 清晰的交易信号 非常容易交易 可定制的颜色和尺寸 实现性能统计 优于大多数交易策略 显示合适的止损和止盈水平 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 这个怎么运作 该指标从更高的时间范围测量完全可定制的移动平均线的标准偏差，并使用趋势跟踪方法精确地找到交易。交易是通过深入当前图表的价格行为发现的，并在价格返回到平均价格区间时关闭，根据您选择的更高时间范围计算。由于其编码方式，该指标将远离高波动性和强劲趋势市场，并且仅在可预测的情况下进行交易，在可接受的波动性与方向性比率范围内，回归均值是可行的。 指标剖析 绿线是更高时间范围内的移动平均线（也就是平均值） 虚线区域是移动平均线周围的典型价格区间 蓝线是看涨交易的突破价格 红线是看跌交易的突破价格 交易是针对均值进行的，并在典型的价格
Support and Resistance
Pavel Gotkevitch
指标
支撑和阻力指标是改编自标准的比尔威廉姆斯的分形指标。 该指标可工作于任何时间帧。它在图表上显示支撑和阻力位，并允许设置止损和止盈级别 (您可以通过鼠标覆盖级别来检查其精确值)。 蓝色点划线是支撑位。 红色点划线是阻力位。 如果您愿意, 您可以改变这些线的样式和颜色。 如果价格接近支撑位，卖方的活跃度降低，买方的活跃度增加。如果价格接近阻力位，买方的活跃度降低，卖方的活跃度增加。 注, 当价格突破支撑位, 它变为阻力位; 同样当价格突破阻力位, 它变为支撑位。
Mine Farm
Maryna Kauzova
专家
Mine Farm is one of the most classic and time-tested scalping strategies based on the breakdown of strong price levels. Mine Farm is the author's modification of the system for determining entry and exit points into the market... Mine Farm - is the combination of great potential with reliability and safety. Why Mine Farm?! - each order has a short dynamic Stop Loss - the advisor does not use any risky methods (averaging, martingale, grid, locking, etc.) - the advisor tries to get the most
KT Renko Patterns MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
指标
KT Renko Patterns 会逐砖扫描整个 Renko 图表，寻找那些在各种金融市场中被交易者频繁使用的著名图表形态。 与基于时间的图表相比，Renko 图由于其简洁清晰的特性，更容易识别图表形态，尤其适合基于形态的交易策略。 KT Renko Patterns 包含多种常见的 Renko 图形模式，其中许多都在 Prashant Shah 所著的《用 Renko 图表实现盈利交易》一书中有详细说明。 基于 KT Renko Patterns 指标开发的 100% 自动交易EA已发布，点击这里了解 - KT Renko Patterns EA 。 特点 可交易多达八种清晰明确的 Renko 图形模式，无任何模糊。 每种模式都配有止损位和斐波那契目标位，确保交易策略客观明确。 KT Renko Patterns 实时监测每种模式的准确率，并将关键统计信息显示在图表上。 当 Renko 砖块发生反转时会自动标记并提醒，有助于在行情突变时提前计划退出。 已识别的图形不会重绘或重新绘制，信号稳定可靠。 包含的图形模式 W-M 形态 强势旗形 AB=CD 形态 三顶/三底 双顶
Gann Angles end Box MT5
Kirill Borovskii
指标
This indicator is, without a doubt, the best variation of the Gann Angles among others. It allows traders using Gann methods to automatically calculate the Gann angles for the traded instrument. The scale is automatically calculated when the indicator is attached to the chart. When switching timeframes, the indicator recalculates the scale for the current timeframe. Additionally, you can enter your own scales for the Gann angles. You can enter your own scales either for both vectors or for each
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
专家
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Ugenesys AI MT5
Odaine Ramon Mcmillan
指标
uGenesys AI - 90% Accurate Daytrading Indicator Introducing the ultimate forex trading indicator system, uGenesys AI, powered by cutting-edge AI technology and advanced analytical techniques, including Time-Series Analysis and Genetic Algorithms. Our AI-powered trading system leverages the power of time-series analysis to identify trends and patterns in historical price data, allowing traders to make informed predictions about future market movements. By analyzing vast amounts of data, our syst
Cycles Forecast
Pooriya Alirezaee
指标
This indicator is based on a mathematical formula and an ANN combined, designed to make a model(using previous prices) of the most recent market condition (any chart*) in order to use the model as a forecasting tool. *This indicator can operate on any chart/timeframe, but it's suggested you use multiple timeframes for each trade because this method relies solely on the time factor, you can not use this indicator to predict price volatility, but if it's fit correctly it will show you when the nex
Kintech Gold
Doan Van Hai
专家
Following our guide, you will gain more than you lose. EA for long-term. Stable profit - min risk. Symbol:  XAUUSD Attach to any timeframe Min deposit:   3000$ - Calculate profit by month Live signal:  https://www.mql5.com/en/signals/2080910?source=Site+Signals+My EA input instruction: 1. With XAU 2 digits (eg: 1843.23) please set - Input   [3. Max spread]: 55 - Input   [9. Step point]: 100 2. With XAU 3 digits (eg: 1843.235) please set - Input   [3. Max spread]: 550 - Input   [9. Step point]:
Double HMA MTF for MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (4)
指标
This is an advanced multi-timeframe version of the popular Hull Moving Average (HMA) Features Two lines of the Hull indicator of different timeframes on the same chart. The HMA line of the higher timeframe defines the trend, and the HMA line of the current timeframe defines the short-term price movements. A graphical panel with HMA indicator data from all timeframes at the same time . If the HMA switched its direction on any timeframe, the panel displays a question or exclamation mark with a tex
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
指标
##   ONLY GOLD ##   Тiльки Золото ## **Mercaria Professional Trading Zones - Complete Guide** ## **Mercaria Professional Trading Zones - Повний посібник** ### **How Mercaria Zones Work / Як працюють зони Mercaria** **English:** Mercaria Zones is an advanced trading indicator that identifies high-probability support and resistance areas using ZigZag extremes combined with mathematical zone calculations. The indicator works on multiple timeframes simultaneously, providing a comprehensive view
KT Horizontal Lines MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
指标
在MetaTrader中，绘制多个   水平线   并跟踪各自的价格水平可能非常麻烦。该指标可自动在等间距位置绘制多个水平线，用于设置价格提醒、标记支撑和阻力位以及其他手动操作。 这个指标非常适合刚接触外汇交易的新手，帮助他们寻找买卖机会并实现快速获利。无论市场处于趋势中还是震荡状态，水平线都能帮助交易者识别潜在的进出场区域。 功能特点 可根据输入参数中的预设，瞬间绘制多个水平线。 使用鲜明的色彩主题，区分不同的水平线。 是追踪多个交易时段价格区间的必备工具。 当价格触及某条水平线时会自动发出提醒。 可设置提醒之间的间隔，避免重复提醒造成干扰。 支持完全自定义设置。 说明 该指标根据输入参数中的配置自动绘制水平线。观察价格在这些水平线附近的反应，可以帮助识别关键支撑/阻力位附近的潜在交易机会。 例如，在水平支撑位形成一根看涨Pin Bar，通常意味着价格可能会继续上涨，朝最近的阻力位移动。 若价格以一根看跌K线收盘于支撑位下方，则可能表明刚刚发生了一个下行突破。而在水平线上发生的假突破，则说明价格未能突破关键水平，可能即将反转方向。 一些价格反转形态（如Pin Bar或假突破）对于
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
指标
FlatBreakout MT5 (Free Version) Flat Range Detector and Breakout Panel for MT5 — GBPUSD Only FlatBreakout MT5   is the free version of the professional FlatBreakoutPro MT5 indicator, specially designed for flat (range) detection and breakout signals on the   GBPUSD   pair only. Perfect for traders who want to experience the unique fractal logic of FlatBreakout MT5 and test breakout signals on a live market without limitations. Who Is This Product For? For traders who prefer to trade breakout of
FREE
Trigger Cash
Felipe Correa Carneiro
指标
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
指标
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
专家
Sonic R Pro Enhanced EA - 2025 版本 $249 仅限前5名购买者！ 实时信号 查看 Sonic R Pro Enhanced 的实时表现： 交易策略 Sonic R Pro Enhanced 是经典 Sonic R 策略的升级版，通过 Dragon Band（EMA 34 和 EMA 89）进行自动化交易，并结合先进算法以提高盈利能力。 时间周期：M15, M30 支持货币对：XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY 交易风格：回调交易 & 反趋势交易 最低资金要求：500 USD 杠杆比例：1:200 起 用户指南 设置：只需配置一个参数 - RiskAmount 如果 RiskAmount < 0：按账户余额的百分比计算风险 如果 RiskAmount > 0：每笔交易的固定风险金额 (USD) 示例： RiskAmount = -1 : 风险为账户余额的 1% RiskAmount = -2.5 : 风险为账户余额的 2.5% RiskAmount = 50 : 每笔交易固定风险 50 USD RiskAmou
Stabilized dema cross indicator
Ekaterina Saltykova
指标
Introducing to your attention an innovative expert advisor created specifically for the most juicy and volatility    currency     basket: GBPUSD, XAUUSD and EURJPY. This system is designed using the main features of this market's movement, making it an ideal choice for dynamic trading on high-trending and medium-volatile pairs.   The signals are focused on minimizing trading risks, aiming to reduce losses to a minimum. Main features ESignals is designed to show open and close arrows at the beg
My Pivot
Ashok Kumar Singha
指标
My Pivot is an Indicator based on Pivot Lines and Support-Resistance zones. This Indicator will Plot 11 SR zones including Pivot Line which will definitely help you to understand the exact SR zones of the Market. Steps to Setup the Indicator: Install the Custom Indicator; Set all the Lines Color, Width and Styles; Set visualization to All Timeframe; and DONE It can be used for: All Pairs: Forex, Cryptocurrencies, Metals, Stocks, Indices.  All Timeframe All Brokers All type of Trading S
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
指标
A scalping indicator based on mathematical patterns, which on average gives signals with relatively small SL, and also occasionally helps to catch big moves in the markets (more information in the video) This indicator has three main types of notifications: The first type warns of a possible/upcoming signal on the next bar The second type indicates the presence of a ready signal to enter the market/open a position The third type is for SL and TP levels - you will be notified every time price re
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
专家
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent support and resistance levels and will trade the breakouts.  This is a "real" trading system, which means it will use a SL to protect the account.  It also means it will not use any dangerous techniques like martingale, grid or averaging down. The EA shows its
Nrha
Ratna Purwantari
指标
This indicator uses Fibonacci to determine your trading levels precisely and measurably. It helps you to earn big profits. This indicator can also be used for various currency charts. You can also combine it with other indicators that you like so that the profits you get are also even greater. I hope you give me input so that this indicator can be better. We recommend using for the period M1 to M15. feel free to discuss with me. Thanks. 
Mathematical predictionn
Mikhail Bilan
指标
This indicator uses a mathematical calculation algorithm . This algorithm calculates the remainder between the updated model and the actual values and produces the possible progress of the graph on the graph. It is not a super prophet in trading, but it is very good for the trader when entering the market and to analyze it before entering. Applicable for all currencies. Данный индикатор использует алгоритм математических вычислений . Данный алгоритм вычисляет остаток между обновленной моделью и
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
指标
Range Directional Force Indicator – Designed for You to Optimize! The Range Directional Force Indicator is a cutting-edge tool designed to empower traders by visualizing market dynamics and directional strength. Built to offer insights into market trends and reversals, this indicator is an invaluable asset for traders seeking precision in their strategies. However, it is important to note that this indicator is not optimized, leaving room for you to tailor it to your unique trading preferences.
Market Shift Levels for MT5
Minh Truong Pham
指标
Market Shift Levels This indicator detects trend shifts and visualizes key market structure turning points using Hull Moving Average logic. It highlights potential areas of support and resistance where price is likely to react, empowering traders to spot early trend transitions. Market Shift Levels   are horizontal zones that mark the moment of a directional change in market behavior. These shifts are based on crossovers between two smoothed Hull Moving Averages (HMA), allowing the indicator
Basic Support and Resistance MT5
Mehran Sepah Mansoor
指标
我们的   Basic Support and Resistance   指示器是提高技术分析所需的解决方案。该指标允许您在图表/ MT4版本 功能 斐波那契水平的集成： 可以选择显示斐波那契水平以及支持和阻力水平，我们的指标使您对市场行为和可能的逆转区域有更深入的了解。 性能优化： 只能在每个栏的打开时更新扩展线，我们的指标可确保最佳性能，而无需牺牲支持和阻力级别的准确性。 输入 主设置 Timeframe:   通过此输入，您可以选择在图表上显示较高时间范围的支撑线和阻力线。 Support/Resistance Strength [Number of Bars]:   使用此输入，您可以确定支撑和电阻的强度。数量越高，支持/阻力越强。 Price mode:  此参数允许您选择哪种价格将用于计算支持和电阻水平。它可以是收盘价，最高价格，最低价格等。取决于您的策略和偏好，您可以选择最适合您需求的价格。 显示设置 Display Fibonacci levels:   此参数确定是否将显示斐波那契水平以及图表上的支持和电阻级别。斐波那契水平是技术分析中使用的关键水平，并使用斐
该产品的买家也购买
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
指标
上市促销 Azimuth Pro 前 100 位买家特惠价 299 美元。 最终价格为 499 美元。 散户与机构入场的区别不在于指标，而在于位置 。 大多数交易者在任意价格水平入场，追逐动量或对滞后信号做出反应。机构投资者等待价格到达供需真正转换的结构性水平。 Azimuth Pro 自动映射这些水平：波段锚定VWAP、多时间框架结构线，以及仅在高概率位置出现的ABC形态。 Azimuth Pro 专为需要结构分析和智能自动化的专业交易者打造。 Azimuth 以外科手术般的精度映射市场结构，而Azimuth Pro增加了智能层：自动检测您的交易风格、智能配置的移动平均线，以及经过20年数据回测优化的参数。结果是专业级分析自动适应您的交易品种和时间框架。 这是我们Merkava Labs每天为自己和客户使用的指标。 PRO版本的独特之处 智能配置 Pro版本理解您的交易环境。将它放在EURUSD M15上，它知道您在做日内交易。放在BTCUSD H4上，它会调整为波段交易。无需手动调整。 自适应移动平均线 标准EMA有效。但ATR自适应StepMA（响应波
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
指标
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
指标
您购买了多少次交易指标，它们拥有 出色的回测， 真实账户表现证明 拥有惊人的数字和 各种统计数据， 但使用后您却 账户爆仓？ 您不应该只相信一个信号本身，您需要知道它最初出现的原因，这正是 RelicusRoad Pro 的最佳之处！ 用户手册 + 策略 + 培训视频 + 带 VIP 访问权限的私人群组 + 提供移动版本 观察市场的新方式 RelicusRoad 是 全球最强大、最好的交易指标 ，适用于外汇、期货、加密货币、股票和指数，为交易者提供发展账户所需的所有信息和工具。我们提供 技术分析 和 交易计划 ，帮助 每位交易者取得成功 ，无论是 初学者 还是 高级交易者 。 它是一个 关键交易指标 ，提供足够的信息来 预测 未来市场。我们相信一个 完整的解决方案 ，而不是图表上几个没有意义的不同指标。这是一个 一体化指标 ，显示 信号 、 箭头 + 价格行为 信息，这是 无与伦比 且 非常准确的 。   RelicusRoad 利用机器学习 (AI) 技术，为交易者提供必要的信息和工具，帮助他们成为成功的、知情的交易者。   通过领先指标预测未来价格 几乎 所有技术指标都滞后 ，
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
指标
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
指标
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
指标
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
指标
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
指标
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
指标
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
指标
note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND from the start, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes and momentum to identify the moment in which there is an explosion of one or more of these da
Elliot Waves Analyzer Pro
Viktor Weidenthal
2.67 (3)
指标
Elliot Waves Analyzer Pro calculates Elliot Waves to Help Identify Trend direction and Entry Levels. Mainly for Swing Trading Strategies. Usually one would open a Position in trend direction for Wave 3 or a Correction for Wave C . This Indicator draws Target Levels for the current and next wave. Most important Rules for Elliot Wave Analysis are verified by the Indicator.  The Pro version analyzes Multiple Timeframes and shows the Subwaves and Target-Levels.   For an Overview  " Elliot Waves Anal
BookMap HeatMap
Roberto Spadim
1 (2)
指标
This Indicator creates a heatmap based on depth of market of the current symbol or another symbol. Other symbol is useful when you trade futures market and a contract has 'mini' and 'full' split. For example, in Brazil (B3 - BMF&Bovespa), WDO and DOL are future Forex contract of BRL/USD (where 1 DOL = 5 WDO) and big banks work mostly with DOL (where liquidity is important). Please use with M1 timeframe , objects are too small to be displayed at higher timeframes (MT5 limit). The number of level
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
指标
“ Dynamic Scalper System MT5 ”指标专为在趋势波内进行剥头皮交易而设计。 已在主要货币对和黄金上进行测试，并可与其他交易工具兼容。 提供顺势短线建仓信号，并提供额外的价格变动支持。 指标原理： 大箭头决定趋势方向。 在趋势波内，我们采用一种生成小箭头形式的剥头皮交易信号的算法。 红色箭头代表看涨方向，蓝色箭头代表看跌方向。 敏感的价格变动线会沿着趋势方向绘制，并与小箭头信号协同作用。 信号运作方式如下：当线在适当时刻出现时，将形成入场信号；在出现线时，持仓；线完成后，平仓。 建议的操作时间范围为M1 - H4。 箭头在当前K线上方形成，如果下一根K线已开仓，则不会重新绘制上一根K线上方的箭头。 输入参数 Trend Wave Period - 趋势方向（大箭头）的周期，改变趋势波的时间间隔。值 1 表示趋势方向的最长持续时间，参数值越大，持续时间越短。 Scalper Arrows Period - 信号箭头（小箭头）的计算周期，改变入场信号的生成频率。值 3 表示最频繁的生成频率，参数值越大，箭头频率越低，准确度越高。 这些参数可以根据不同
Divergence In Chaos Environment
Arief
指标
获取 免费 AUX 指标和 EA 支持   直接下载 — 点击这里 [ D.I.C.E ] The DICE Indicator   Divergence in Chaos Environment 是一款专为使用艾略特波浪理论并结合混沌交易技术的交易者设计的 MT5 专用工具。它识别价格行为中的隐藏和常规背离，并与比尔·威廉姆斯所描述的混沌市场环境同步。 主要特征 艾略特波浪背离检测：检测符合波浪结构的看涨和看跌背离，以提高波浪计数精度。 混沌技术集成：与混沌交易策略相结合，确保信号与 AO 指标和市场结构一致。 多时间框架扫描：跨不同时间框架分析背离以确认动能变化和趋势耗尽。 可视化警报和对象：图表中清晰的箭头、线条和标记，便于快速识别。 自适应市场读取：自动适应混沌市场条件，过滤噪音并保留有效信号。 突破回调入场技术：使用简单的斐波那契回撤和枢轴点的常见交易方法。 优势 结合背离信号与波浪进程，提高入场精度。 利用 AO 混沌背离逻辑确认可能的第 3–5 波完成。 提前识别反转或延续区域，降低风险。 实时自动发现修正区，低风险高回报。 通过清晰的视觉确认增强交易信心。
MT5 Forecast System
Peter Maggen
指标
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ Link to EURUSD Only Free Version -->  https://www.mql5.com/en/market/product/156904?source=Unknown +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Hallo Trader, This is a traditional GANN & FIBONACCI strategy based on detection of an impulsive move in the opposite direction. This is called a Breakout. At the moment of Breakout, the indicator draw
Frontier Pivots
Nestor Jose Mendez Boza
指标
FRONTIER PIVOTS - Geometric Levels Indicator This indicator plots support and resistance levels/ranges on the chart using mathematical calculations. It helps traders identify potential price reaction zones based on geometric patterns. Main Features: Automatically calculates and displays key price levels Plots both support and resistance lines Uses daily price data for level calculation Clean visual presentation with different colors for different level types No repainting - levels remain static
TPTSyncX
Arief
指标
获取免费的 AUX 指标、EA 支持和完整指南，请访问 – https://www.mql5.com/en/blogs/post/763955 发现趋势。读取模式。把握入场时机。 三步只需30秒！轻松交易 — 无需分析，您的智能助手已准备好简化您的工作流程 不再因图表信息过载而困扰。 通过智能趋势偏向检测自信交易。 兼容所有货币、加密货币、股票、贵金属、指数及任意时间框架。 只需点击并执行 — 就这么简单。 非常适合希望快速清晰交易的忙碌交易者。 TPTSyncX 是一款强大的全能 MetaTrader 5 指标，可无缝同步 趋势、图形模式 与 K线触发 分析，并以清晰智能的可视化系统呈现。专为追求清晰度、精确性和速度的交易者设计，它通过结合价格行为、结构模式和市场时机工具，帮助识别高概率交易机会。 主要功能： 智能可视化显示： 自动绘制价格结构模式，并清晰标注高点高 (HH)、低点高 (HL)、高点低 (LH) 与低点低 (LL) 于图表上 — 实时展现市场结构变化与潜在反转区域，对识别趋势转换与价格突破至关重要。 动态移动平均线： 根据所选目标K线范围自动调整周期，适用于短线剥
Support Resistance Breakout MT5
Temitayo Lawal
指标
This indicator uses support and resistance, volume and some special formula to calculate the volume to filter the candles. If the volume reaches a specific value, And at the same time, Candle breaks the support/resistance line, There would be a signal and we can enter the market. Signals appear when the current candle closes. then you can enter the trade when a new candle appears. Please don't forget to follow your money management plan. MT4 Version Support/Resistance Breakout MT4 :   https:/
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
指标
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
The iChannels
BeeXXI Corporation
5 (2)
指标
Ultra-fast recognition of parabolic channels (as well as linear, horizontal and wavy channels) throughout the depth of history, creating a hierarchy of channels. Required setting: Max bars in chart: Unlimited This indicator is designed primarily for algorithmic trading, but can also be used for manual trading.  This indicator will have a very active evolution in the near future and detailed descriptions on how to apply to create robots
TrendHarmony MTF Trend Phase Level Visualizer MT5
Andras Salamon
指标
TREND HARMONY MT5 – Multi Timeframe Trend and Phase and Pullback Level Visualizer indicator for Metatrader5 The TREND HARMONY indicator automates deep trend analysis and generates visualizations for you. Take control of your trades by eliminating uncertainty! Revolutionize your trading experience with precision and insight through the TREND HARMONY Multi Timeframe indicator – your ultimate MT5 trend visualization indicator. [  Features and Manual   | MT4 version |   All Products   ] Are you tir
Order Blocks ICT Multi TF MT5
Diego Arribas Lopez
指标
[ MT4 Version ]  [ Kill Zones ]  [ SMT Divergences ] How to trade using Order Blocks:  Click here User Interface Performance:  During testing in the strategy tester, the UI may experience lag. Rest assured, this issue is specific to the testing environment and does not affect the indicator's performance in live trading. Elevate your trading strategy with the  Order Blocks ICT Multi TF  indicator, a cutting-edge tool designed to enhance your trading decisions through advanced order block analysis
Key level wedge pro MT5
Presley Annais Tatenda Meck
指标
Its our anniversary! To give back enjoy this 60% discount for the next week (original price $239) We have combined all of our beloved indicators the likes of: Key level order block ,   Key level supply and demand ,   Key level liquidity grab   and   Key level wedge   into one single indicator and dashboard. Whats new Dashboard : There is an easy access dashboard for all your needs. Multi-timeframe button : There is now a multi-timeframe option for Order Blocks and Supply and demand zones, maki
WVAP Scalping
Domantas Juodenis
指标
VWAP Scalping Pro – Advanced VWAP & Market Profile System Professional-Grade VWAP + Market Profile Technology for Precision Trading VWAP Scalping Pro is an advanced analytical tool that integrates Volume-Weighted Average Price (VWAP) analysis with professional Market Profile visualization. It provides traders with institutional-style insights into price structure, volume distribution, and session dynamics — ideal for scalping, intraday, and swing trading strategies. Key Features Triple VWAP St
Forex Buy Sell Arrow Premium MT5
Md Meraz Mahmud
指标
Hello I Want to introduce The Forex Buy Sell Arrow Premium MT5 i recently release this premium indicator! its 1000% Non Repaint Indicator, It Work Perfectly Well,, i tested it day by day, Just mind blowing Result,  Including Powerful trend Algorithm! How It Work? well, it work market trend formula, when trend Bullish Or when trend Bearish,  Recommend Timeframe M30, H1 it work all timeframe, and all currency pair, 100% non repaint, How to take signal From Forex Buy Sell Arrow Premium Ind
Pantera Indicator
Temirlan Kdyrkhan
5 (1)
指标
A tool for on-chart strategy backtesting and performance analysis. A utility for developing, debugging, and testing custom trading ideas and indicator functions. An indicator designed to quickly test trading concepts and visualize the effectiveness of different input parameters. An all-in-one sandbox for testing everything from simple crossovers to complex, multi-condition trading systems.
Chanlun
Xiaonong Yu
指标
缠师在新浪博客中以 108 篇博文详细地解释了缠论这一个精妙的数学模型。  “ 缠论 ” 是基于形态学，几何学的一种技术分析理论。这一理论似乎适用于一切具有波动走势的投资市场，比如股票、权证和期货等   。 然而，要应用缠论做交易就必须有足够的时间去正确地画 “ 笔 ” 。可是画 “ 笔 ” 又是一项耗费时间且极易出错误的工作，令众多缠论爱好者痛苦不堪。 本指标依据缠师的缠论原作实现，能够自动且精确地在图表中画出笔、中枢和线段，帮助交易者解决了画笔和线段的烦恼，使得交易者可以直接分析和预测市场走向。 本指标中添加了中枢和线段的选项，可以完整的帮助用户画出缠论中的所有基本构件。 本指标中笔、中枢和线段的颜色、透明度与线宽等，均可由用户自行设定。
SmartBubbles MT5
Vincent Jose Proenca
指标
气泡指标 —— 价格减速 + 成交量激增检测 一个简单直观的可视化工具，当价格突然放缓并伴随成交量激增时，会在图表上显示彩色方块。 （包含填充功能与同心气泡效果） 它能帮助交易者更清晰地观察市场节奏，发现潜在的关键转折点。  指标功能： 识别市场在启动前“犹豫”的时刻 显示成交量放大但价格波动不大的区域 帮助提前发现潜在的突破信号  工作原理： 分析比当前图表更小的时间周期 检测异常小的K线（价格放缓） 检测异常高的成交量（成交量激增） 显示绿色（看涨）或红色（看跌）方块  主要设置： 价格敏感度： 数值越低，越敏感 成交量倍数： 数值越高，越严格 气泡大小： 调整显示效果  实用价值： 简单直观 无需复杂计算 发现有趣的市场结构与节奏 完全可自定义 非常适合用于区间交易、突破判断或理解市场动态。
Big Player Range
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (3)
指标
BigPlayerRange — 适用于沪深300和美元人民币的最佳MT5指标 探索 BigPlayerRange 的强大功能，它被认为是用于 沪深300、上证指数、USD/CNH 等资产的 MetaTrader 5 最佳指标 。该工具能精准识别机构主力的关键区域，帮助交易者进行高精度的技术分析。 指标工作原理： BigPlayerRange 绘制两个水平区域，通过成交量分析反映市场能量： 绿色区域 ：买方防守位置，支撑价格。 红色区域 ：卖方压制位置，形成阻力。 使用策略： 收盘价突破绿色区域上方 ：可能开启上涨趋势，目标为上方区间。 收盘价跌破红色区域下方 ：暗示下跌压力增强，目标为下方支撑。 价格停留在区间内 ：行情震荡，等待突破信号。 核心优势： 机构活动区域识别 ：提前发现主力进出场信号。 自动计算的目标价格 ：提供两个明确的止盈位置。 回调概率分析 ：优化风险控制，提升稳定性。 参数个性化设置： 自定义交易时间与成交量类型（Tick或真实成交量）。 使用机构逻辑提升日内交易效率。 推荐搭配
Support Resistance Catcher
Taiba Mazhar
指标
Support Resistance Catcher Indicator Features and Explanation Overview: The Support Resistance Catcher is a custom MT5 indicator designed to identify and visualize supply (resistance) and demand (support) zones based on candlestick price action. It detects zones where price has reversed after rallies or drops, using wick rejections and clustering. The indicator draws horizontal rectangles for active and historical zones, with customizable colors, labels, and alerts. Key Features: 1. Zone Det
作者的更多信息
CAN EA Smart Guardian Manual Trading Assistant
Minh Phu Qui Le
专家
️ CAN EA SMART GUARDIAN – 手动交易者的“皇家卫士” 您是否因情绪化交易而苦恼？ CAN EA Smart Guardian 是在您的账户中强制执行 “机构级纪律” 的终极方案。 权力分配: 您 (将军): 您做最终决定。您按下买入(BUY)或卖出(SELL)键。 EA (卫士): 它为您服务。它全天候监控市场，最重要的是： 它死守您的本金。 核心功能: 鹰眼信号: 扫描市场 (MA200 + RSI) 并发送高概率信号。 ️ 智能资本保护: 您一旦手动入场，机器人立即接管风险管理。自动设置 止损/止盈 (SL/TP) ，如果趋势破裂，它会建议您 “立即止损” 。 阶梯式利润锁定 (Step Trailing): 绝不让盈利单变成亏损单。它会一步步为您锁定利润。 ️ 风险披露: 无利润保证: 这只是一个辅助工具，不保证特定回报。 >>> CITTA MASTER – 风险管理是唯一的圣杯。
筛选:
无评论
回复评论