CAN Robot Market V5

CAN ROBOT MARKET V5 MQ5 – 征服 2026 世纪黄金浪潮 黄金猎人专家 | 已准备好 MQL5 市场验证 您是否正在寻找一位真正的“指挥官”来挖掘黄金并驯服 XAU/USD 的剧烈波动？ 让 CAN ROBOT MARKET V5 MQ5 为您掌控全局。

  • 多层动力： 一目均衡表 (Ichimoku Kumo) 与 ADX > 30 脉冲过滤器的完美结合，精准识别市场权力趋势。

  • 惊人的实战表现： M5 时间框架内胜率高达 84.62%，为您的资金带来绝对的安心。

  • 皇家风险管理： 最低 1:2.5 的风险回报率，结合自动移动止损 (Trailing Stop) 和保本机制 (Break-even)，即使在最剧烈的 CPI 波动中也能保护利润。

  • 国际标准： 源代码达到市场验证标准，集成保证金检查和价格规范化，确保在所有经纪商上平稳运行。 CAN ROBOT MARKET V5 MQ5 – 不仅仅是交易，更是精英交易者的可持续繁荣。


推荐产品
GoldenMind EA
Krzysztof Sitko
专家
GoldenMind EA - Advanced Momentum Scalping Expert Advisor Overview GoldenMind EA is a sophisticated, low-latency scalping Expert Advisor designed for MetaTrader 5. This EA employs momentum-based trading strategies to capitalize on short-term price movements with minimal market exposure. Key Features Ultra-Fast Execution Optimized tick processing with minimal overhead ️ Low-latency order execution using MqlTradeRequest Circular buffer system for efficient price data managem
AI Neural Nexus EA MT5
John Dickenson
专家
Introducing the AI Neural Nexus EA A state-of-the-art Expert Advisor tailored for trading Gold (XAUUSD) and GBPUSD. This advanced system leverages the power of artificial intelligence and neural networks to identify profitable trading opportunities with a focus on safety and consistency. Unlike traditional high-risk methods, AI Neural Nexus prioritizes low-risk strategies that adapt to market fluctuations in real time, ensuring a smart trading experience. Important Information Contact us immedia
Green Hawk
Rashed Samir
专家
Green Hawk  is a professional scalping expert. The strategy is based on smart scalping algorithms which trades in certain periods of the market. The system does not use risky strategies such as grid or martingale. Trading is done based on the return of the price in short periods. All trades are closed within hours. I will increase the price in the near future. Next Price: $700 The final price will be $2000. Selling only through the mql5 site MT4 Version  can be found here FEATURES Support thro
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
专家
Introducing to your attention an innovative expert advisor created specifically for the most juicy and volatility  currency   basket: GBPUSD, XAUUSD and EURJPY. This EA is designed using the main features of this market's movement, making it an ideal choice for dynamic trading on high-trending and medium-volatile pairs. The advisor is focused on minimizing trading risks, aiming to reduce losses to a minimum. Main features: EA is designed to open and close orders at the begginning of trading ses
USDJPY focused Breaker
Kyo Tani
专家
USDJPY Focused Breaker USDJPY Focused Breaker 专为USDJPY货币对的H1（1小时）时间框架设计，基于Channel-Break FX技术。该系统使用AI模型来识别趋势通道，采用1维卷积神经网络（CNN）来识别市场趋势。 主要特点： 优化: 提供了改进的开仓和闭仓策略。 时间框架和货币对: 可用于M30、H1、H4和D1时间框架，以及USDJPY、EURUSD、GBPUSD、USDCHF、AUDUSD、USDCAD和NZDUSD等多个货币对。不过，这个版本特别优化了USDJPY-H1时间框架，AI模型仅针对这一货币对和时间框架进行训练。 自动设置: 系统会自动设置止损（SL）并计算交易量，以利用复利效应。不使用止盈（TP），以避免过早平仓。 完全自动化: 完全自动化，无需人工操作。每4小时评估一次开仓，每小时调整一次止损。 单一头寸策略: 系统始终只操作一个头寸（多头或空头），不使用对冲策略，适合初学者。 该版本通过先进的计算机系统进行数据训练，确保了高精度和高效率的交易。
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
专家
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
EurUsd Market Analyzer Expert Advisor
Standard Capital Group LLC
专家
MT5 EA for EUR/USD (1-Hour Chart) – Dominate the Markets with Confidence! Experience the power of algorithmic trading with our   MetaTrader 5 Expert Advisor (EA) , developed specifically for the   EUR/USD pair on the 1-hour (H1) timeframe .  Why Choose This EA? Currency-Specific Design   – Built exclusively for   EUR/USD , ensuring optimized strategy execution. Timeframe-Sensitive   – Precision-tuned for the   1-Hour (H1)   chart.   (Applying it to other timeframes may affect performance.) Fully
Gold Throne
DRT Circle
4.36 (11)
专家
黄金王座 EA – 黄金（XAUUSD）非马丁格尔网格交易系统 Gold Throne EA 是一款专为黄金 (XAUUSD) 交易设计的 EA。它采用结构化的网格交易方法，避免使用马丁格尔资金管理。该 EA 不会在亏损后指数级增加交易手数，而是采用固定或逐步调整交易手数的方法，让交易者更好地控制风险敞口和风险。 Gold Throne EA 摒弃了马丁格尔逻辑，旨在提供更稳定的仓位调整框架，使交易者能够规划资金配置，而无需突然增加交易手数。这使得它非常适合那些喜欢系统化网格结构，但又不想承受马丁格尔策略通常带来的复合风险的交易者。 购买 Gold Throne EA，即可免费获赠 AllPair Engine 以及您所选的任意 EA。租赁不适用！请私信了解更多详情 售出 5 件后，价格将上涨 100 美元，最终价格为 1300 美元 新闻过滤集成 该 EA 配备了集成的新闻过滤功能，可以在重大经济事件发生时暂停交易。此功能有助于降低在极端波动期间执行交易的风险，这对于经常出现剧烈波动的黄金市场尤为重要。 时间框架和交易风格 Gold Throne EA 已针对 M30
Binary Hedger FV vmt5
Ayman Magdy
专家
Binary Hedger mt5 version Expert Description: Finally, the "Binary Hedger FV" Expert Advisor for MetaTrader 5, which was released three months after the MetaTrader 4 version, can be found at the following link. https://www.mql5.com/en/market/product/103793?source=Site +Profile+Seller I won't go into great detail about the Expert Advisor because I have explained everything in the MetaTrader 4 version. However, I have added some enhancements and improvements in the MetaTrader 5 version, which I
BoBiXAU Pro
Manfred Tochukwu Orjioke
专家
BobiXAU Pro v3.0 - Conservative Trend Following System Professional Gold Trading EA with Real-Time Telegram Signals BobiXAU Pro is a specialized Expert Advisor designed exclusively for XAUUSD (Gold) trading. Using a proven conservative trend-following approach with multi-timeframe confirmation, this EA captures Gold's consistent directional moves while maintaining institutional-grade risk management. ️ GOLD SPECIALIST - XAUUSD ONLY This EA is optimized exclusively for Gold trading . Do not
Gold Super Trends AutoTrader Robot
Hesham Ahmed Kamal Barakat
5 (5)
专家
60% Discount General description; This EA is made to be used in the Gold market. It's made for trading Gold in mind. This Trading Robot is based on more than 14 years of winning patterns and will open trades by the minute, 24 hours a day. It will handle everything, from opening positions, closing them, managing risk. Features; - Timeframe-Less Expert Advisor that works by the second and recalculate everything with whichever situation that might exist. - Dynamic market watcher that adjust itse
LazyBoy Scrapper Scalper EA
Hesham Ahmed Kamal Barakat
5 (2)
专家
60% Discount From the makers of the Successful               Gold Super Trends AutoTrader Robot             - Comes this unique opportunity at a low price The Idea You think the days of scrapper scalping ended?! Think again. This Expert Advisor which is made for Gold trading is perfected to scrape ever tick by the second, timeframe independently. Comes along with account management and 6 safety settings for the most satisfied to the most greedy of us to choose from. Not based on indicators wh
EA Scalper BigBoss Ultra Z
Ipan Effendi
专家
BigBoss Ultra Z Scalper EA 是一款在 M5（5 分钟）时间框架下精准执行欧元/美元剥头皮交易的 EA。 BigBoss Scalper Ultra Z 是一款专为欧元/美元货币对精准剥头皮策略设计的 EA，运行在 MetaTrader 5 平台上，采用 M5（5 分钟）时间框架。这款 EA 专为追求快速执行和可控风险管理的交易者而设计，其止盈点为 12 点，止损点为 11 点。 回测结果（Metatrader 5 策略测试器）：2025 年 1 月至 8 月，8 个月内盈利 1,205,540 美元（120 万美元） 时间：2025 年 1 月至 2025 年 8 月 结果：8 个月内持续盈利高达 1,205,540 美元（参见本页下方图表和回测结果） 测试模式：5 分钟时间周期，IC Markets 经纪商的逐笔数据，原始账户，杠杆 1:1000（任何杠杆均可使用，但我建议使用 1:1000 或 1:500 以获得最佳效果） ️ 注意：回测结果显示性能非常出色。最低账户资金 300 美元即可使用，但建议资金为 500 美元或 1,000
EXPERTteam
Netanel Kahan Abuluf
专家
Expert XAU is an advanced, precision-focused trading robot designed exclusively for XAUUSD on the 1h  timeframe . This EA uses a proprietary logic to identify high-quality buy opportunities, execute trades with calculated precision, and manage risk dynamically — all while keeping strategy details private to protect its competitive edge. Key Features: – 100% automated – High probability long entries – Built-in risk management – Plug & play: attach to 1h chart and go - in 6.5months will do 11
MR Gold Trader
Mujeeb J
专家
MR-GOLD TRADER  在回测期间实现了 1503%的利润 ，相较初始存款表现非常优异，是一款适用于交易 XAUUSD（黄金） 的 H4时间框架 的高收益专家顾问（EA）。起始余额为 10,000美元 ，在 2019年4月8日 至 2024年10月25日 的测试期间实现了 150,305.26美元 的净利润。 该EA适合新手和经验丰富的交易者，兼具盈利性、风险管理和可靠性。 关键特性： 目标交易品种 ：XAUUSD（黄金） 时间框架 ：H4（4小时图） 初始存款 ：10,000美元 杠杆 ：1:100 建模模式 ：每个Tick 测试周期 ：2019年4月8日至2024年10月25日 交易策略 ：结合技术指标、价格行为和趋势跟随策略。EA旨在利用黄金市场的波动，通过及时的市场进出获得利润。 结果 历史质量： 98% 柱： 8558 Tick数： 188407056 品种： 1 总净利润： 150,305.26 绝对回撤： 947.01 净值回撤： 2,291.08 毛利润： 299,980.25 最大回撤： 22,594.62 (13.82%) 净值最大回撤： 54,931.
Full Snap
Elzbieta Furyk
5 (1)
专家
Full Snap 基于一个基本原则：每个货币对都有其独特的“个性”、波动模式和最佳交易条件。Full Snap 并非将通用策略应用于所有市场，而是使用八种不同的算法策略，每种策略都经过专门校准，以最大限度地提高目标货币对的效率。该智能交易顾问 (EA) 专注于精准匹配的策略，每个算法都利用货币对的独特特性，在不同的市场条件下实现盈利。 请务必在 EURUSD H1 上对 Full Snap 进行回测和前向测试，以获得最佳结果。 针对特定货币对的策略架构 EURUSD - 机构资金流追踪器 策略  流动性突破检测 EURUSD 拥有全球最高的机构资金流量。Full Snap 的 EURUSD 算法通过价格和成交量分析识别机构累积区域，当散户止损被触发、机构资金开始流入时入场。该系统利用该货币对在欧洲和纽约交易时段重叠期间对主要心理价位的尊重倾向进行交易。 AUDUSD - 风险情绪分析器 策略：商品相关性交易。澳元对全球风险情绪和商品价格非常敏感，形成可预测的模式。Full Snap 的 AUDUSD 模块监控黄金、铁矿石期货以及亚洲股指的跨市场信号，提前布局，抓住因中国经济数据和美
Money Magnet
Farhad Kia
专家
is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURUSD on the H1 timeframe.  If you are a long-term investor looking at yearly profits with high Sharpe-ratio then Money magnet is a good option. Please check the comment part to share your settings with others and enjoy the latest optimal settings uploaded by other users.  Expert Advisor Advantages High Sharpe-ratio The EA does not use such systems as martingale, hedging,  gr
Momentum Trend Gold Metals plus
Retail Trading Realities LTD
专家
适用于 MT5 的 RTR Momentum Trend 黄金金属 plus 版 Expert Advisor。 快速在线手册 完整的 pdf 手册和优化指南 (11.3MB) 设置文件 实时信号 RTR Momentum Trend Expert Advisor 是一个多时间框架、多资产、趋势跟踪、全自动、系统化的交易系统。它在许多资产类别（包括加密货币、外汇、大宗商品、指数和股票）上都有出色的回测结果。一个真正令人惊叹的系统，使用低于 1:25 的低杠杆，这在 MQL5.com 市场上很少见。 此 黄金金属 + 版本 针对以下股票进行了优化： XAUUSD、XAUEUR、GLD (ETF)、 它还在较小程度上对以下方面进行了良好的回溯测试： XPDUSD（钯金）、XAUJPY、 XAUT（加密黄金） 我没有测试每个设置、每个符号，因此如果您确实找到了好的设置，请告诉我。 专家寻找趋势和动力。 它是多时间帧（MTF），它使用3个时间帧；最高时期、中期和最低时期。 还有一个 2 时间范围 (TF) 选项。 较高时期 – 是锚定时间框架，专家将寻找该 TF 的趋势和动量。 中期 –
Synrhythmic points robot
Ekaterina Saltykova
专家
SynRhythmic Points Robot is an innovative trading strategy based on the combination of two analytical approaches, one focusing on short-term price changes and the other on identifying stable trends and dependencies. This synergy allows for obtaining excellent signals for entering the market while minimizing the influence of random fluctuations and reducing false signals. Additionally, the EA can easily adapt to various market conditions and be automated, making it convenient for both experience
Yugen MT5
Lin Lin Ma
专家
Yugen 是为 MetaTrader 5 设计的 多品种趋势类 专家顾问， 它能同时针对 7 个品种进行交易 ， 策略通过分析不同品种的状态和 OCO 系统共同提供精准的入场点。并追随趋势进行交易， 配有自适应保护 功能 ，根据当前 行情实时 调整获利了结水平 ，提供优秀的盈亏比交易，并且 Yugen 对 每个品种 只允许一个买入仓位和一个卖出仓位，以严格的 管理 风险 ， 避免造成重大损失。 设置信息 :    货币对 : 支持 XAUUSD 、 GBPUSD 、 EURUSD 、 USDJPY 、 BTCUSD 、 NAS100 、 US500    时间范围 : M30 或 4H    入金：最低 500USD    杠杆： 1 ： 100 至 1 ： 1000    账户：兼容绝大部分交易商（建议使用低点差账户） 为什么选择 Yugen ？    1.   多品种交易的胜率接近 80% ，盈利因子大于 2.1 ，夏普比率高达 11.3 。    2.   无马丁格尔，无网格，是一个稳定高效的突破策略，避免使用高风险仓位管理策略    3.   无造假，无拟合，只追求高效的
AlphaGold
Gan Wang
专家
AlphaGold —— 精准黄金交易的艺术 探索黄金交易的新境界 如果您在寻找一款能够一夜暴富的EA，那么AlphaGold可能不适合您。但如果您想要优化您的投资组合，实现稳定持续的收益，AlphaGold将是您的理想选择。 AlphaGold   是一款专为黄金交易设计的智能EA，它基于黄金市场的波动特性，开发了一套高效的短线交易策略。该策略平均每天执行1到2笔交易，每笔交易都设有精确的止损点数。 我们不会长时间持有头寸，平均持仓时间在30至60分钟之间。尽管AlphaGold具备交易时间限制的参数，但默认设置为全天候交易，具体可根据您的偏好进行设置。 现场演示： 实时信号 ：专注于运行 AlPhaGold ，见证其表现。 策略与优势 短线交易 ：每天交易1~2笔订单，平均持仓时间30~60分钟，确保高效资金运用。 风险控制 ：每笔订单均设有止损点数，保障资金安全。 实时信号 ：超过10个月的实时信号支持，验证策略的有效性。 独立订单管理 ：每笔订单都得到精心管理。 开放参数 ：用户可自行优化参数，以适应不同的市场环境。 非网格或马丁策略 ：我们不采用高风险的交易策略。 技术特
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
专家
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
Tree Of Life MT5
Oeyvind Borgsoe
专家
Tree Of Life EA is a fully automated trading robot that executes trades using a sophisticated blend of indicators and internal algorithms. It is developed through years of testing and live trading, and recognises market patterns and trends in a highly accurate manner. The  live trading accounts  confirm this. The main indicators Tree Of Life uses are the Moving Average and Stochastic. Together with the internal calculations, our combinations have proven to be a solid foundation for a robust stra
Pamm gold vn
Truong Vu Van
专家
Waka EA - Smart Grid Trading System This EA opens buy/sell orders based on Moving Average trends, candlestick patterns, and pivot points analysis. When market moves against positions, EA intelligently manages multiple orders using dynamic lot sizing and smart close algorithms until achieving positive profit, then closes all orders to start a new cycle. Key Features: Adaptive grid trading with dynamic spacing Smart order management with chain magic numbers Trailing stop and partial profit taking
RamonXZ
Natalia Nikolova
专家
The “RamonX” Expert Advisor is designed to automate trading based on a simple and reliable strategy of crossing two moving averages (Moving Averages). This approach is widely used by traders to identify trends in the market and find entry and exit points. Functionality: 1. Basic strategy:    - The Expert Advisor analyzes the crossovers of two moving averages (fast and slow) on the selected timeframe.     - Trade opening:      - Buy: occurs when the fast moving average crosses the slow moving a
Dinosaur Hunter Pro
Cao Wang
专家
这个EA叫 Dinosaur Hunter是因为，它能抓住非常大的行情，比如5000-10000点。 DH交易并不频繁，因为它要耐心的等待行情出现。 DH可以将多个货币对加载在一个Chart上，以增加交易次数。 信号 这个EA已经通过2015至今的测试。测试采用数据来自Dukascopy。 如果你在ICMarkets上交易，可以直接使用我的配置参数。 如果你采用其它交易商，请先进行测试。 交易设置 关键设置时 MultiPairs，设置为true，根据PARAMETERS设置进行交易。 设置为false，根据Single Pair Settings 进行交易。 Single Pair Settings  Basic Period MA Period Pre Bars MA Fast Count MA Slow Count CCI Period Fast Trend Level Slow Trend Level CCI Level Open Hour MultiPairs Settings PARAMETERS设置。根据Single Test的结果，可以把多个Pair的参数组
Hype Trend EA ALL Symbol
Mithat Tuncer Tuncel
专家
HYPE – 适应性强且动态调整的智能交易算法，助力现代市场环境 在当今金融市场中取得成功，需要 灵活且动态的交易策略 ，而非固定的规则体系。 Hype EA 通过 实时市场数据分析 ，能够 自动调整风险管理 ，并根据市场变化进行优化，区别于传统交易算法。 与静态系统不同， Hype EA 采用自我优化机制 ，结合 基于 ATR（平均真实波幅）的波动性调整、趋势分析交易策略以及智能持仓管理 ，确保在各种市场环境下提供 稳定且高效的交易表现 。 Hype EA 主要优势 1. 动态风险/收益管理 Hype EA 实时分析市场波动和趋势强度 ，动态调整 止损（SL）和止盈（TP）水平 。 止损与止盈距离根据市场状况自动调整。 风险/回报比根据市场波动性动态优化。 过滤低质量交易信号，仅执行高胜率交易。 2. 基于 ATR 的自适应调整 Hype EA 使用 ATR 指标 ，根据市场波动情况不断调整交易参数。 高波动性: 缩小止损范围，防止市场剧烈波动导致亏损。 低波动性: 扩大止损范围，允许价格进行自然回调。 趋势强度决定目标水平的动态调
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
专家
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.68 (28)
专家
重要提示： 为确保完全透明，我提供与此EA关联的真实投资者账户的访问权限，使您能够实时监控其表现，无任何操纵。 仅在5天内，整个初始资金已全额提取，此后EA仅使用利润资金进行交易，完全不涉及原始余额。 当前价格$199是限时发布优惠，将在售出10份后或发布下一次更新时提高。 现在获取您的副本可保证以此折扣价格终身访问，无论未来如何涨价。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX 实时信号： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X 5Min  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number:   253198898 Investor Password: 
Small Account Scalpler
Kshetrimayum Surjit Singh
专家
Small Account Scalper – Precision Trading for Every Pip Built for traders who want consistent results with small accounts. The Small Account Scalper is a fully automated Expert Advisor designed for scalping using a powerful combination of Bollinger Bands (BB) , Relative Strength Index (RSI) , and Support & Resistance logic. This EA focuses on identifying high-probability short-term trades while maintaining strict risk control , making it ideal for small and medium-sized trading accounts. Key Fea
该产品的买家也购买
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (396)
专家
各位交易员好！我是 量子女王 ，整个量子生态系统的璀璨明珠，也是MQL5历史上评分最高、销量最好的智能交易系统。凭借超过20个月的实盘交易记录，我已然成为XAUUSD当之无愧的女王。 我的专长？黄金。 我的使命？持续、精准、智能地交付交易结果。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣 价。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号：   点击此处 Quantum Queen mql5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Queen MT5，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 为什么交易员称我为有史以来最好的黄金EA交易系统 我是新一代交易引擎，由精准的计算、远见卓识和多年真实的市场经验精心打造而成。世界各地的交易员都信赖我，因为我的构造与众不同： 6 种先进的内置
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.67 (21)
专家
直播信号每增加10%，价格就会上涨，以保持Zenox的独家地位并保护该策略。最终价格为2999美元。 实时信号 IC Markets 账户，亲自查看其实时表现作为证明！ 下载用户手册（英文版） Zenox是一款先进的人工智能多货币对波段交易机器人，能够追踪趋势，并在16种货币对之间分散风险。多年的专注开发造就了强大的交易算法。 我使用了一个高质量的数据集，时间跨度从2000年至今。人工智能系统在服务器上使用最新的机器学习技术进行训练，随后进行了强化学习。这个过程耗时数周，但结果令人印象深刻。训练周期涵盖2000年至2020年。2020年至今的数据为样本外数据。能够保持多年样本外数据的卓越性能实属罕见。这证明人工智能层能够毫无问题地适应新的市场环境，这一点至关重要。许多智能交易系统只是硬编码的、经过优化的定时炸弹，迟早会失效，而Zenox能够适应新的市场环境。 Zenox 始终使用预设的止损和止盈水平，并采用买入/卖出止损单来获得高回报率。每对交易只允许一个买入仓位和一个卖出仓位，以确保严格的风险管理。不使用追踪止损，从而减少滑点，提高利润和稳定性。避免使用危险的网格策略或马丁格尔
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非手数
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
专家
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 1 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results:   https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
专家
重要的 ： 此套装将仅以当前价格出售，且数量非常有限。    价格很快就会涨到 1499 美元    包含 +100 种策略 ，未来还会有更多！ 奖励 ：价格为 999 美元或更高 --> 免费选择我的其他  5  个EA！ 所有设置文件 完整的设置和优化指南 视频指南 实时信号 审查（第三方） 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴向您介绍终极突破系统，这是经过八年精心开发的先进且专有的专家顾问 (EA)。 该系统已成为 MQL5 市场上多个顶级 EA 的基础，包括广受好评的 Gold Reaper EA、 连续七个多月保持第一的位置，以及 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统不仅仅是另一个 EA。 它是一种专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间范围内创建无限数量的突破策略。 无论您专注于波段交易、剥头皮交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制性。 可能性无穷无尽！ 对于自营公司交易者：   有了这个系统，您最终可以创建自己独特的交易策略和投资组合，而不会被标记为复制交易
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
专家
BLACK FRIDAY - 20% 折扣 仅限 24 小时。优惠将于 11 月 29 日结束。 这是此产品唯一的一次促销活动。 介绍Syna版本4 - 全球首个代理式AI交易生态系统 我很高兴推出Syna版本4, 外汇交易行业首个真正的多EA代理式协调系统 。这一突破性创新允许多个智能交易系统在不同的MT5终端和经纪商账户之间作为统一的智能网络运作 - 这一功能直到现在才在零售外汇交易中存在。 Syna与AiQ、Mean Machine GPT或其自身的多个实例无缝协作,创建一个协作生态系统,EA共享集体智能,从彼此的交易中学习,并在您的整个投资组合中协调策略 。 在版本3+直接API访问OpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai(Grok)、Mistral、DeepSeek、Perplexity和OpenRouter广泛模型生态系统的基础上, 版本4增加了革命性的主从架构,从根本上改变了交易者如何在多个账户之间进行分散和风险管理 。这是协调式多EA投资组合管理的黎明,人工智能将多个专业交易策略编排为单一的自适应有机体。 版本4主要增强功能: 行业首创代理式生态系
Remstone
Remstone
5 (8)
专家
Remstone 并非普通的 EA。 它融合了多年的研究和资产管理经验。 Live:  Remstone   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. April: $3,000 自2018年以来 ，我的上一家公司Armonia Capital向FCA监管的资产管理公司Darwinex提供了ARF信号，筹集了75万美元。只需一位顾问即可掌控4个资产类别！ 没有承诺，没有曲线拟合，没有幻想。但有丰富的现场经验。 加入日益壮大的成功交易者社区，利用 Remstone 的力量！ Remstone 是一款全自动交易解决方案，旨在挖掘市场趋势。它基于先进的算法，专为追求可靠性和结果的交易者打造。 通过经过验证的精确度增强您的交易优势！ 为什么选择 Remstone？ 高级市场适应性： 处理许多不同的资产和经济新闻，以便在正确的时间挑选出可能流行的资产。 可定制的策略： 定制输入参数以适合您的独特目标。 轻松风险管理： 只需简单选择每笔交易的风险百分
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (130)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
专家
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
专家
MultiWay EA 是一个智能高效的自动交易系统，基于强大的均值回归策略。通过在九个相关（甚至一些通常“趋势性”）的货币对上进行广泛的分散化交易 — AUDNZD、NZDCAD、AUDCAD、USDCAD、EURUSD、GBPUSD、EURCAD、EURGBP 和 GBPCAD — 它能够在强烈的单边走势后捕捉价格回归均值的机会。 购买后，请发送私人消息以获取完整的安装说明。 实时信号:  点击这里 当前价格 —   仅 $1937（限接下来的 10 位买家）。 MultiWay EA 非常适合那些重视简洁、稳定和清晰逻辑的交易者 — 无需复杂的设置，但具备灵活的资金管理和风险控制选项。 该智能交易系统遵循真正的“安装即忘”理念。它可以多年稳定运行，几乎无需用户干预，非常适合长期策略。 您可以将 MultiWay EA 作为账户的独立解决方案，或作为多元化投资组合中的重要组成部分。 只需将其附加到图表上，其余交给它完成。 MultiWay EA 的主要特点: 在运行过程中，EA 不仅考虑交易货币对的报价，还参考: 全球股市的波动情况 交易货币对基础货币的期货波
Marvelous EA MT5
Ugochukwu Mobi
专家
介绍 Marvelous EA：您终极的交易伙伴 通过 Marvelous EA 释放外汇市场的全部潜力，这是一款最先进的自动化交易解决方案，旨在最大化您的利润并减少风险。这个精心设计的交易算法具有先进的功能，能够精确导航动态的外汇市场。GOLD - XAUUSD - H1 真实账户表现: https://www.mql5.com/zh/signals/ 2321875 主要功能: 验证的交易策略: 由经验丰富的交易员开发，并在不同的市场条件下进行了测试。 自动化交易: 24/5 无需情绪干扰或人工干预自动执行交易。 风险管理: 复杂的风险管理系统保护您的资本。 自适应技术: 持续学习并适应不断变化的市场条件。 多货币支持: 使用优化的设置交易多个货币对。 实时监控: 随时了解性能和市场分析。 优势: 提高效率: 通过自动化交易节省时间和精力。 提高准确性: 减少情绪化交易决策并将损失降到最低。 增强盈利能力: 24/5 优化交易机会。 降低风险: 先进的风险管理保护您的投资。 体验 Marvelous EA 的力量 发现更聪明的外汇交易方式。今天试试 Marvelo
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
专家
AIQ 版本 5.0 - 通过机构架构实现自主智能 从基于规则的自动化演变为真正的自主智能代表了算法交易的自然进步。十多年前机构量化交易台开始探索的内容已经成熟为实际实施。AIQ 版本 5.0 体现了这种成熟：复杂的多模型 AI 分析、独立验证架构，以及通过广泛的生产部署而完善的持续学习系统。 这不是添加了 AI 功能的自动化。这是从基础构建的自主智能，基于多年研究机构交易台如何构建决策验证、管理运营可靠性和实施自适应学习系统。版本 5.0 代表了这种开发方法的顶峰。 版本 5.0 提供超过 300+ AI 模型的访问，包括 55+ 免费集成模型、提供独立验证的双重 AI 分析师和风险管理器角色、具有自动故障转移的主辅 API 架构确保零停机运行、专有的 Sacred Phi 仓位管理系统，以及随市场条件持续演化的高级神经网络权重训练。系统以 10 倍速度执行增强型网络搜索以获取实时市场情报，同时在多个时间框架内执行机构级分析。 基于多年完善的进化增强： 300+ AI 模型生态系统，含 55+ 免费选项： 直接 API 集成机构级提供商，包括 DeepSeek R1、OpenAI
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
专家
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
The Forex Exchanger MT5
Fabio Cavalloni
5 (6)
专家
All explainations about the strategy:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/747470 Live signals:  Main account:  https://www.mql5.com/en/signals/1416185 Second account:  https://www.mql5.com/en/signals/2111323 Here I will explain only the EA inputs part. This EA will be consistently updated with new and unpredictable things that can bring its performance to a better level every day! Buying this EA you will not only got a powerful automatic trading system, but also all knowledge and experience I'v
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.21 (29)
专家
Aria Connector EA – V4 (学习机器 + XGBoost学习模型 +112个付费和免费AI + 投票系统 + 外部和可编辑提示) 注意：如果你是中国用户，在购买之前必须确保你能够连接到 YouTube 来观看英文安装视频，并在 YouTube 上启用中文字幕。 你还必须具备使用 VPN 的条件，把 IP 设置在其他国家，这样才能自由地使用 ARIA。 虽然市场上大多数EA声称使用"AI"或"神经网络"，但实际上只运行基本脚本， Aria Connector EA V4 重新定义了真正AI驱动交易的含义。 这不是理论，不是营销炒作，这是您的MetaTrader 5平台与112个真实AI模型之间的直接、可验证连接，结合下一代XGBoost引擎、可编辑提示和多AI投票系统。 从第一天开始，Aria就被设计为一个透明、不断发展的生态系统：首先是直接的GPT连接，然后是自动化，接着是策略审计。 现在，在V4中，Aria成为了真正的学习机器 ，能够适应市场条件，实时优化您的策略，并让您通过外部、可编辑的提示完全定制其智能。 通过分析超过 60,000笔实时交易 ，独特的
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
专家
FastWay EA 是一款基于强大均值回归策略的智能高效自动交易系统。它专注于交易相关货币对 AUDCAD、AUDNZD、NZDCAD、EURGBP ，利用价格在大幅波动后回归均值的特性获利。 购买后请私信我以获取完整的安装说明。 实时信号:  点击这里 当前价格 — 接下来的10位买家仅需$1337。 FastWay EA 适合追求简洁、稳定、逻辑清晰的交易者——无需复杂设置，却提供灵活的资金管理与风险控制。 本 EA 遵循真正的 “设置后即可放置” 理念，能多年稳定运行，仅需极少干预，非常适合长期策略。 可单独运行，也可作为多元化策略组合的有力补充。 只需附加到图表，其余交给 EA。 FastWay EA 主要特点： 运行时不仅考虑交易对报价，还综合考虑： 全球股市波动情况 基准货币利率期货波动 对应货币对的期权市场波动与方向信号 使用网格系统，但 不使用马丁格尔 。 默认启用智能止损机制，长时间回撤时可有损平仓，避免无限持仓。 最低要求及建议 （默认设置） 经纪商：低点差。推荐 IC Markets、IC Trading、Valutrades。 最低入金：$1
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (137)
专家
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
专家
NEXUS – 随市场变化而演进的量化自适应网格系统 NEXUS 是一套 100% 全自动 的交易系统，会在实时数据上构建规则组合，通过 样本外验证（out-of-sample） 过滤，并且只在检测到统计优势且环境有效时入场。 快速参数概览 系统类型： 带 OOS（样本外）验证的自适应网格系统，内置环境过滤（新闻、波动率、交易时段/日期以及可选的成交量价值区域）。 交易品种： 主要及交叉外汇货币对（EURUSD、GBPUSD、USDCHF、USDCAD、EURJPY、AUDCHF、GBPCAD、AUDUSD）以及根据预设选择的 XAUUSD 。 内置风险配置： 保守型（Conservative）、经典型（Classic）和激进型（Aggressive）。 时间周期： 加载每个预设时会 自动设置 推荐周期，无需手动切换图表周期。 预设验证： 所有预设均在 2018–2025 年区间通过样本外验证。 风险管理： 基于波动率的网格间距、入场间的最小时间间隔、全局止损（Global Stop）以及可配置的分块平仓机制。 资金建议： 保守型配置建议每个品种至少 100 EUR/USD ，经典型配
EA Gold Harvester
Guo Cheng Liu
专家
大家购买前先和作者沟通， 私拍的客户，作者不做指导。 关键的核心参数和使用教程以及高阶使用方法在购买后告知。 当前促销： 每销售20份售价+100美元 最终价格：1899美元 核心理念EA Gold Harvester是一款结合 趋势识别 + 网格交易 的EA。 它能在震荡行情中建立买入网格，在突破行情中智能止盈，持续稳定地捕捉价格波动。  策略原理 趋势识别系统 EA检测价格相对上下轨的区间判断涨势位置： 智能网格挂单算法 多层动态挂单结构，让每一次震荡都能成为获利机会。 高频逻辑优化 EA内置“K线识别 + 刷新”机制，实时捕捉市场变化。 可视化操作界面 实时展示挂单层级、止盈线等图形化标记，让交易逻辑一目了然。 按钮控制系统 一键显示/隐藏可视化网格，直观。  主要功能与优势  识别趋势区间，启动/停止网格  可自定义网格层数、间距、止盈点、止损回撤参数  精确的订单管理系统（清除挂单、平仓逻辑）  多重风控机制，稳定运行  实时可视化网格与止盈线显示  极简设计，CPU占用极低，适合长期挂单运行  完美兼容 MT5 所有交易品种（外汇、黄金、指数、加密货币等）  使用
Beatrix Inventor MT5
Azil Al Azizul
3.07 (109)
专家
Introducing my new Expert Advisor Beatrix Inventor, Beatrix Inventor EA uses the concept of following trends in conducting market analysis. Analyzing market trends with the main indicators Bollinger Band and Moving Average, when entering transactions, this EA also considers the Orderblock zone which makes the analysis more accurate. The algorithm used in developing this EA is a reliable algorithm both in entry and managing floating minus. This EA is designed to be used on the XAUUSD / GOLD pair
Pound Breakout MT5
Daniela Elsner
专家
Pound Breakout MT5 is an Expert Advisor for GBPUSD that trades breakouts from a parallel sideways channel and offers impressive additional trading features. >>> Importand note before purchase. Please read first:  https://www.mql5.com/de/blogs/post/763901 >>> Live signal available here: https://www.mql5.com/en/signals/2322082   >>> Channel:  https://www.mql5.com/en/channels/01be7ce9c7a4db01 The basis of the Pound Breakouts strategy is that the London trading hours are one of the most liquid and
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
专家
Mean Machine GPT 版本 11.0 - 机构智能与专业交易的结合 自从我们率先在算法交易中实现真正的AI集成以来,我们通过多个市场周期、经济体制和技术演变完善了这种方法。最初作为我们的信念开始,即适应性机器学习代表量化交易的自然进步,已成为行业方向。版本11.0标志着我们迄今为止最复杂的实施。 这不是作为营销术语的AI。这是以机构严谨性应用于专业交易策略的计算智能,通过多年在不同市场条件下的生产部署而完善。支持版本11.0的基础设施代表了在适应性仓位管理、多模型共识系统和神经网络权重优化方面持续研发的高潮。 版本11.0提供超过300+个AI模型的访问,包括55+个免费集成模型、专业的均值回归和趋势跟踪策略、专有的Sacred Phi仓位管理系统、增强的神经网络权重训练,以及经验丰富的从业者继续发现的架构能力。系统以10倍速度执行增强的网络搜索以获取实时市场情报,监控突发新闻、经济事件和情绪,同时执行针对低波动性交易时段优化的复杂多策略方法。 关键演化增强: 300+个AI模型生态系统,包含55+个免费选项: 与机构级提供商直接API集成,包括OpenAI、Anthro
SpeedScalper AI MT5
Ankitbhai Radadiya
1 (1)
专家
SpeedScalper AI MT5 is a next-generation scalping robot developed by a highly experienced team in trading and coding. It is designed for scalping on one of the most popular crypto pair BTCUSD . Unlock the power of automated trading with this advanced SpeedScalper AI MT5 specifically designed for the BTCUSD pair. Whether you're trading on the 1-minute or 4-hour chart, this bot adapts to any timeframe, making it a versatile tool for traders of all styles. This strategy has undergone extensive test
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
专家
Bonnitta EA 基于挂单策略 (PPS) 和非常先进的秘密交易算法。 Bonnitta EA 的策略是秘密自定义指标、趋势线、支撑和阻力位（价格行动）和上述最重要的秘密交易算法的组合。 不要在没有超过 3 个月的任何真实货币测试的情况下购买 EA，我花了超过 100 周（超过 2 年）在真实货币上测试 BONNITTA EA 并在下面的链接中查看结果。 BONNITTA EA 由爱和力量组成。 仅适用于少数买家，这是盗版算法的价格和实施的原因。 Bonnitta EA 在 22 年的时间内使用质量为 99.9% 的真实报价成功通过了压力测试，滑点和佣金接近真实市场条件。 Expert Advisor包含统计采集和滑点控制的算法，具有完整的统计控制； 此信息用于保护您免受经纪人的欺骗。 Bonnitta EA 在下订单之前控制经纪人执行的质量，它还成功地通过了历史数据和不同数据馈送的蒙特卡罗模拟方面的严格标准。 结果 策略测试器的 Expert Advisor 结果：初始存款为 1000 美元的 Bonnitta EA 在 2020 年 1 月 1 日至 2021 年
Smart AI Aggressive Mode
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
5 (1)
专家
Unlimited Version Available 80% OFF the Market Price Just Message Me Directly!!!!!! This Expert Advisor (EA) is a fully automated trading system designed for the MetaTrader 5 platform. It employs an adaptive strategy to analyze market conditions and execute trades based on predefined logic and risk parameters. Core Functionality Automated Strategy:   The EA performs automated market analysis and trade execution. Multi-Market Support:   It is configured to operate on various instruments, includ
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
专家
NorthEastWay MT5是一种完全自动化的“回撤”交易系统，在热门的“回撤”货币对交易中特别有效：AUDCAD、AUDNZD、NZDCAD。该系统在交易中使用了外汇市场的主要模式——价格在任何方向急剧波动后的回归。 时间框架：M15 基本货币对：AUDNZD、NZDCAD、AUDCAD 附加货币对：EURUSD、USDCAD、GBPUSD、EURCAD、EURGBP、GBPCAD 购买EA后，务必私信我，我会将您添加到私人群组，发送设置文件和详细说明。 我愿意帮助每位买家安装和配置顾问。 如果您以前从未使用过EA，我会向您展示并教您如何使用。 EA设置： 您可以使用OneChartSetup（仅限M15时间框架）从单个图表运行所有货币对 该EA对点差、滑点或任何其他与经纪商相关的变量不敏感。 仅使用推荐的货币对。 EA测试： 使用MT5测试器的多货币模式同时测试所有推荐的货币对上的EA。 观看示例视频 。 仅在M15时间框架上进行测试 推荐进行5-10年的长期测试，以显示EA在各种市场条件下的稳定性。 输入参数： OneChartSetup — 从一个图表同时启动多个货
Pips Maven
Andriy Sydoruk
5 (1)
专家
Discover Pips Maven: Your Premier Trend Analysis Bot for Currency Trading In the dynamic realm of currency trading, the right tools can make all the difference. Introducing Pips Maven , an avant-garde trend analysis bot meticulously designed for traders who seek to master the intricate dance of the forex market. Harnessing sophisticated algorithms rooted in geometric virtual patterns, Pips Maven serves as a comprehensive solution, empowering you to refine your trading strategies effortlessly. Wh
Silicon Ex mt5
Nadiya Mirosh
专家
" Silicon Ex ": Your Reliable Assistant in the World of Forex Silicon Ex is a modern trading bot, specially created for traders in the Forex market. This innovative tool serves as a reliable partner for those who strive for efficient and automated trading. Key Features of "Silicon Ex": Reliability and Stability: Created using advanced technologies that ensure stable and reliable operation in the market. Intelligent Risk Management: Built-in money management system (Money Management) allows you
Scipio Bot Gold mt5
Stefano Frisetti
专家
Beware of SCAMS! SCIPIO GOLD BOT is distributed only on MQL5.com This is not a commercial BOT, but it is professional, distribution is limited to 100 copies in total and the price may increase without notice. The differences that make SCIPIO EA unique are: + no variable settings or settings that the TRADER has to enter + opens only 1 trade at a time + always use close and fixed STOP LOSS + adapt SL and TP to the volatility of the day + SCIPIO EA is truly an EA that trades automatically without
作者的更多信息
CAN Phantom Commander
Minh Phu Qui Le
指标
️ CAN PHANTOM COMMANDER: 市场掠食者   (The Market Predator) 华尔街不相信眼泪。90%的交易者因为情绪而破产。你想成为待宰的羔羊，还是站在食物链顶端的**“狼王” ?  CAN Phantom Commander 是为您打造的 生存利器**。源自 Citta Master 的顶级投资哲学： “真正的暴利，源于在大崩盘中活下来。” 趋势狙击手 (Trend Sniper): 跟随机构资金流向。精准打击，一击必中。 ️ 钢铁风控 (Iron Risk Control): 本金安全是第一原则。让利润奔跑，截断亏损。 全球视野: 无论是黄金 (XAUUSD) 还是外汇，统统拿下。 立即拥有，开启您的财富霸业！ 战略警报 & 新闻规程 1. 终极联盟: 将此工具与我们的 CAN EA 系列自动交易机器人结合使用，以此统治市场。 2. ️ 严正警告 (NFP/FOMC): 该算法是技术分析的杰作，但它无法预测政治混乱。在 非农数据 (NFP) 或 美联储决议 (FOMC) 等重大新闻发布期间，市场将变得极度不稳定
CAN EA Smart Guardian Manual Trading Assistant
Minh Phu Qui Le
专家
️ CAN EA SMART GUARDIAN – 手动交易者的“皇家卫士” 您是否因情绪化交易而苦恼？ CAN EA Smart Guardian 是在您的账户中强制执行 “机构级纪律” 的终极方案。 权力分配: 您 (将军): 您做最终决定。您按下买入(BUY)或卖出(SELL)键。 EA (卫士): 它为您服务。它全天候监控市场，最重要的是： 它死守您的本金。 核心功能: 鹰眼信号: 扫描市场 (MA200 + RSI) 并发送高概率信号。 ️ 智能资本保护: 您一旦手动入场，机器人立即接管风险管理。自动设置 止损/止盈 (SL/TP) ，如果趋势破裂，它会建议您 “立即止损” 。 阶梯式利润锁定 (Step Trailing): 绝不让盈利单变成亏损单。它会一步步为您锁定利润。 ️ 风险披露: 无利润保证: 这只是一个辅助工具，不保证特定回报。 >>> CITTA MASTER – 风险管理是唯一的圣杯。
筛选:
无评论
回复评论