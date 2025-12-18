Trend Strategy Pro System MT5

Trend Strategy Pro est un indicateur qui ne redessine pas et ne dessine pas rétroactivement, conçu pour identifier des signaux de retournement de tendance et de divergence à haute probabilité dans toutes les conditions de marché. Parfait pour les traders recherchant des points d'entrée précis avec une analyse de niveau professionnel !


Cet indicateur professionnel combine deux stratégies de trading puissantes en un seul outil, vous fournissant des signaux visuels clairs et une analyse complète du marché via un panneau d'information intégré.

Cet indicateur sera mis à jour chaque semaine, ajoutant de nouvelles stratégies et affinant les existantes.


Comment ça fonctionne ? Très simple :

  • Les flèches rouges indiquent les signaux de vente.
  • Les flèches bleues indiquent les signaux d'achat.


Deux stratégies puissantes en un indicateur

Stratégie 1 : Retournement de tendance

Cette stratégie identifie les retournements de tendance potentiels en utilisant le Williams Percent Range (WPR) et la reconnaissance avancée de motifs. Elle détecte lorsque l'élan du marché change, signalant des points d'entrée optimaux pour les trades à contre-tendance ou la poursuite de tendance après des retracements.


Stratégie 2 : Stratégie de divergence

Cette stratégie détecte les motifs classiques de divergence entre l'action des prix et l'indicateur MACD en utilisant l'analyse de régression linéaire. Les signaux de divergence précèdent souvent des mouvements de prix significatifs, ce qui rend cette stratégie idéale pour capturer les changements de tendance majeurs tôt.


Panneau d'information professionnel

L'indicateur comprend un panneau d'information complet affichant :

  • Stratégie actuelle utilisée
  • Symbole et période
  • Calcul du spread en temps réel
  • Analyse de la tendance du marché (Haussière/Baissière) basée sur le RSI
  • Type du dernier signal (Achat/Vente)
  • Heure actuelle


Système d'alertes avancé

Ne manquez jamais une opportunité de trading avec le système d'alertes intégré :

  • Alertes sonores pour notification immédiate
  • Alertes par e-mail avec informations détaillées du signal
  • Notifications push vers votre appareil mobile
  • Fréquence d'alertes configurable

Toutes les alertes sont synchronisées avec la génération de signaux et ne se déclenchent que lorsqu'une barre se ferme avec un signal valide, évitant les fausses notifications.


Redessine-t-il ou dessine-t-il rétroactivement ?

L'une des questions les plus importantes concernant les indicateurs à flèches est de savoir s'ils redessinent ou dessinent rétroactivement. Dans le cas de Trend Strategy Pro, la réponse est claire :


Cet indicateur NE redessine PAS

Cela signifie que les signaux ne disparaissent pas et ne changent pas de position après avoir été affichés sur le graphique. Chaque flèche est basée sur des bougies complètement fermées, donc elle ne recalcule pas et n'est pas supprimée.

  • Il n'utilise pas la bougie actuelle (i == 0) pour générer des signaux
  • Il utilise uniquement des données fermées (i >= 1)
  • Une fois qu'une flèche est dessinée, elle reste là en permanence


Il NE dessine PAS non plus rétroactivement

Dessiner rétroactivement, c'est quand un indicateur "falsifie le passé" en montrant des signaux historiques qui n'ont jamais réellement apparu en direct.

Trend Strategy Pro traite toute l'historique de manière cohérente et N'ajoute PAS de faux signaux passés.

  • Les signaux passés sont réels, donnés au moment réel
  • Aucune flèche n'est insérée rétroactivement
  • Ce que vous voyez dans l'historique reflète ce qui se serait réellement passé dans un trade en direct


Comment vérifier cela ?

  1. Utilisez le testeur de stratégie visuel de MT5
  2. Déplacez-vous bougie par bougie et vérifiez que :
    • Les flèches apparaissent uniquement à la fermeture de la bougie
    • Elles ne disparaissent jamais et ne bougent pas
    • Aucun ancien signal n'apparaît lorsqu'un nouveau est dessiné


Conclusion


Exigence technique Statut
Redessine-t-il les signaux ? Non
Dessine-t-il rétroactivement ? Non
Utilise-t-il des données futures ? Non
Basé sur des bougies fermées ? Oui
Idéal pour le trading réel ? Absolument


Trend Strategy Pro est construit avec transparence et précision. Ce que vous voyez est ce que vous obtenez réellement — sans surprises.


Paramètres recommandés

Trend Strategy Pro peut être utilisé sur TOUTES les périodes, mais des performances optimales sont généralement atteintes sur :

  • M15, M30, H1 pour le swing trading et le suivi de tendance
  • H4, D1 pour le trading de position et l'identification des tendances majeures


Caractéristiques principales

  • Deux stratégies de trading professionnelles en un indicateur
  • Signaux qui ne redessinent pas et ne dessinent pas rétroactivement
  • Panneau d'information complet avec données de marché en temps réel
  • Système d'alertes synchronisé (son, e-mail, notifications push)
  • Paramètres avancés masqués par défaut pour la simplicité
  • Fréquence de signaux configurable (Faible/Moyenne/Élevée)
  • Ajustement du niveau de risque pour la stratégie de retournement de tendance
  • Paramètres MACD et de régression linéaire personnalisables pour la stratégie de divergence


Que vous soyez un débutant recherchant des signaux clairs ou un trader expérimenté recherchant des outils d'analyse de niveau professionnel, Trend Strategy Pro fournit la précision et la fiabilité dont vous avez besoin pour un trading réussi.

