Trend Strategy Pro System MT5

Trend Strategy Pro는 세 가지 고급 거래 방법론을 하나의 포괄적인 도구로 결합한 강력한 다중 전략 지표입니다. non-repainting 및 non-backpainting 기술로 추세 반전, 다이버전스 및 캔들 패턴에 대한 신뢰할 수 있는 신호를 제공하여 거래자가 어떤 시장 환경에서도 자신 있게 정보에 기반한 결정을 내릴 수 있도록 돕습니다.

독점 정보 및 업데이트를 위해 채널에 가입하세요: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor

이 지표는 매주 업데이트되어 새로운 전략을 추가하고 기존 전략을 개선합니다(최종 업데이트: 2025년 12월 28일).

이 전문 지표는 하나의 도구에 세 가지 강력한 거래 전략을 결합하여 통합 정보 패널을 통해 명확한 시각적 신호와 포괄적인 시장 분석을 제공합니다.

작동 방식은? 매우 간단합니다:

  • 빨간색 화살표는 매도 신호를 나타냅니다.
  • 파란색 화살표는 매수 신호를 나타냅니다.

하나의 지표에 세 가지 강력한 전략

전략 1: 추세 반전

이 전략은 Williams Percent Range(WPR)와 고급 패턴 인식을 사용하여 잠재적인 추세 반전을 식별합니다. 시장 모멘텀이 변화할 때를 감지하여 역추세 거래나 되돌림 후 추세 지속을 위한 최적의 진입점을 신호합니다.

전략 2: 다이버전스 전략

이 전략은 선형 회귀 분석을 사용하여 가격 행동과 MACD 지표 간의 고전적인 다이버전스 패턴을 감지합니다. 다이버전스 신호는 종종 중요한 가격 움직임에 앞서 나타나므로 주요 추세 변화를 조기에 포착하는 데 이상적입니다.

전략 3: 캔들 패턴

이 고급 전략은 전통적인 일본 캔들 패턴 인식과 현대적인 기술적 필터를 결합합니다. 엔걸핑, 새벽/저녁별, 하라미, 망치/교수형, 세 개의 흰 병사/세 개의 검은 까마귀 등과 같은 고전적인 패턴을 감지하여 높은 확률의 반전 신호를 식별합니다. 각 패턴은 가격 행동 분석을 기반으로 한 지지 및 저항 수준과 모멘텀 확인을 포함한 여러 필터를 통해 검증되어 거짓 신호를 줄이고 최고 품질의 설정만 표시되도록 합니다.

전문 정보 패널

지표에는 다음을 표시하는 포괄적인 정보 패널이 포함되어 있습니다:

  • 현재 사용 중인 전략
  • 심볼 및 시간 프레임
  • 실시간 스프레드 계산
  • RSI 기반 시장 추세 분석(상승/하락)
  • 계좌 잔액 및 자산 정보
  • 마지막 신호 유형(매수/매도)
  • 현재 시간

고급 알림 시스템

통합된 알림 시스템으로 거래 기회를 놓치지 마세요:

  • 즉각적인 알림을 위한 소리 알림
  • 상세한 신호 정보를 위한 이메일 알림
  • 모바일 기기로의 푸시 알림
  • 구성 가능한 알림 빈도

모든 알림은 신호 생성과 동기화되며 유효한 신호로 바가 닫힐 때만 트리거되어 거짓 알림을 방지합니다.

재그리기 또는 백페인팅을 하나요?

화살표 스타일 지표에 대한 가장 중요한 질문 중 하나는 재그리기 또는 백페인팅을 하는지입니다. Trend Strategy Pro의 경우 답은 명확합니다:

이 지표는 재그리기하지 않습니다

이것은 신호가 차트에 표시된 후 사라지거나 위치가 변경되지 않는다는 것을 의미합니다. 각 화살표는 완전히 닫힌 캔들을 기반으로 하므로 다시 계산되거나 삭제되지 않습니다.

  • 현재 캔들(i == 0)을 사용하여 신호를 생성하지 않습니다
  • 닫힌 데이터만 사용합니다(i >= 1)
  • 화살표가 그려지면 영구적으로 그곳에 남아 있습니다

백페인팅도 하지 않습니다

백페인팅은 지표가 실제로 라이브로 나타나지 않은 과거 신호를 표시하여 "과거를 위조"하는 경우입니다.

Trend Strategy Pro는 모든 기록을 일관되게 처리하며 거짓 과거 신호를 추가하지 않습니다.

  • 과거 신호는 실제 순간에 주어진 실제 신호입니다
  • 화살표가 소급하여 삽입되지 않습니다
  • 기록에서 보는 것은 실제 거래에서 정말로 일어났을 일을 반영합니다

이것을 확인하는 방법은?

  1. MT5의 시각적 전략 테스터를 사용하세요
  2. 캔들별로 이동하고 다음을 확인하세요:
    • 화살표는 캔들의 종가에서만 나타납니다
    • 사라지거나 이동하지 않습니다
    • 새 신호가 그려질 때 오래된 신호가 나타나지 않습니다

결론

기술 요구사항 상태
신호를 재그리기 하나요? 아니오
백페인팅을 하나요? 아니오
미래 데이터를 사용하나요? 아니오
닫힌 캔들을 기반으로 하나요?
실제 거래에 이상적입니까? 절대적으로

Trend Strategy Pro는 투명성과 정확성으로 구축되었습니다. 보는 것이 실제로 얻는 것입니다 — 놀라움 없이.

권장 설정

Trend Strategy Pro모든 시간 프레임에서 사용할 수 있지만 최적의 성능은 일반적으로 다음에서 달성됩니다:

  • 스윙 거래 및 추세 추종을 위한 M15, M30, H1
  • 포지션 거래 및 주요 추세 식별을 위한 H4, D1

주요 기능

  • 하나의 지표에 세 가지 전문 거래 전략
  • non-repainting 및 non-backpainting 신호
  • 실시간 시장 데이터가 포함된 포괄적인 정보 패널
  • 동기화된 알림 시스템(소리, 이메일, 푸시 알림)
  • 단순성을 위해 기본적으로 숨겨진 고급 매개변수
  • 구성 가능한 신호 빈도(낮음/중간/빠름)
  • 추세 반전 전략의 위험 수준 조정
  • 다이버전스 전략을 위한 사용자 정의 가능한 MACD 및 선형 회귀 매개변수
  • 지지/저항 및 모멘텀 확인을 포함한 다중 필터 캔들 패턴 인식

명확한 신호를 찾는 초보자든 전문 수준의 분석 도구를 찾는 경험丰富的한 거래자든, Trend Strategy Pro는 성공적인 거래에 필요한 정확성과 신뢰성을 제공합니다.

Minotaur Waves Signal
Leandro Bernardez Camero
지표
Minotaur Waves 는 잠재적인 전환점을 감지하고 가격 방향 전환을 높은 정확도로 확인하기 위해 설계된 고급 시장 분석 지표입니다. 이 시스템은 Minotaur Oscillator 의 강력함과 동적인 적응 밴드 구조를 결합하여 명확하고 신뢰할 수 있는 시각적 신호를 제공함으로써 신중한 진입 결정을 돕습니다. 모든 통화 쌍에서 사용 가능하며, 특히 EURUSD, GBPUSD, USDJPY 심볼에서 M1, M5, M15, M30 타임프레임에서 최적의 성능을 발휘합니다. 최신 소식과 가이드를 확인하세요: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor 시스템 주요 구성 요소: 동적 밴드 시스템: 실시간 모멘텀 변화를 감지하고 주요 돌파 구간을 강조 표시 Minotaur Oscillator: 모멘텀 오실레이터로 히스토그램 형태의 극값을 표시하여 전환 구간을 확인 극값 검증: +33(상단) 또는 -33(하단)의 정확한 값으로 확인된 피크에서만
Full Scalping Signal
Leandro Bernardez Camero
지표
FullScalping 는 모든 시장에서 지속적인 스캘핑 진입 을 생성하도록 특별히 설계된 재그리기 없음, 역방향 그리기 없음 지표입니다. 끊임없는 액션을 찾는 공격적인 트레이더에게 완벽합니다! 독점 정보 및 업데이트를 받으려면 채널에 가입하세요: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor 거의 모든 캔들 에서 신호를 제공하며, 트렌드를 확인하거나 주요 되돌림을 신호합니다. 지속적으로 당신을 안내하는 레이더와 같습니다. 작동 방식은? 매우 간단합니다: 빨간색 화살표 매도 거래에 진입. 파란색 화살표 매수 거래에 진입. 항상 일반적인 트렌드 방향으로 거래하고, 거래당 15-20핍 을 공격적으로 목표로 하며, 급격한 시장 반전 전에 빠르게 퇴장합니다. 신호는 지속적 이므로 거래 기회가 고갈되지 않습니다. 목표는 다음을 사용하여 집중적인 스캘핑 을 실행하는 것입니다: 높은 로트 낮은 스프레드(왼쪽 하단 모서리에 표시) 마지막 트렌
Gold Flux Signal
Leandro Bernardez Camero
지표
Gold Flux Signal – XAUUSD 전용 노리페인트 신호 지표 명확한 신호 실행을 위한 설계 – Gold Flux Signal은 XAUUSD 에서 명확하고 안정적인 진입 신호를 제공하도록 설계되었습니다. 리페인트나 백페인트 없이 작동합니다 – 트렌드 추종 및 돌파 전략에 맞게 설계되었으며, 차트를 복잡하게 만들지 않습니다 – 지표는 반드시 종가 기준(닫힌 캔들) 으로만 신호를 생성합니다 – M1, M5, H1 타임프레임에 최적화되어 있습니다 안정적인 시각적 신호 – 신호가 한 번 생성되면 고정되어 사라지지 않으며, 깜빡이거나 수정되지 않습니다 – 화살표는 차트에 직접 표시됩니다:     • 마젠타 화살표 = 매수 신호     • 시안 화살표 = 매도 신호 – 모든 화살표는 리페인트 없음 이며, 예측이 아닌 확인된 가격 행동에 기반합니다 적응형 가격 행동 기반 로직 – 신호는 다음 요소를 기반으로 생성됩니다:     • 실시간 변동성 범위 측정     • 수정된
Sniper Flip Zones
Leandro Bernardez Camero
5 (2)
지표
Sniper Flip Zones – 정밀한 매수/매도 신호 시스템 Sniper Flip Zones는 추세장이나 횡보장에서 모멘텀이 급격히 전환되는 순간을 포착하여 매우 정밀한 매수 및 매도 신호를 생성하도록 설계했습니다. XAUUSD의 M1/M5에서 특히 잘 작동하며, 설정 가능한 매개변수를 통해 어떤 통화쌍이나 시간대에서도 사용할 수 있습니다. 최신 정보를 받아보시려면 채널을 구독하세요: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor 핵심 로직은 다음 요소들을 결합합니다: – 스토캐스틱 지표의 극단 영역(10/90)에서의 반전 – 선택 가능한 %K와 %D의 교차 신호 – 단기 및 장기 이동 평균을 활용한 동적 추세 인식 – 같은 방향의 연속 신호를 피하기 위한 교차 신호 논리 신호가 생성되는 방식: – 과매수/과매도 탈출: 빠른 스토캐스틱이 극단 구간을 벗어날 때 단기적인 반전을 감지합니다. – 교차 필터: 보다 강력한 확인을 위
Delta Trigger Indicator
Leandro Bernardez Camero
5 (1)
지표
Delta Trigger Indicator 명확한 신호. 빠른 알림. 다시 그리지 않음. Delta Trigger는 ADX의 DI+ 및 DI- 라인을 기반으로 추세 전환에 즉시 반응하는 정밀 기반 화살표 인디케이터입니다. 이 인디케이터는 다시 그리거나 지연 없이, 사라짐 없이 깔끔한 매수/매도 화살표를 제공합니다. 최고의 페어: XAUUSD Delta Trigger는 모든 외환 페어 및 타임프레임(M1부터 H4 이상까지)에서 완벽하게 작동하지만, 특히 변동성이 큰 XAUUSD에서 뛰어난 성능을 발휘합니다. 트레이딩 스타일에 즉시 적응합니다. 핵심 기능 요약 타임프레임 유연성 M1의 스캘핑부터 H4의 전략적 진입까지 어떤 차트에서도 작동하도록 설계되었습니다. 정확한 매수/매도 신호 DI+가 DI-를 상향 돌파하면 매수 신호, DI-가 DI+를 상향 돌파하면 매도 신호를 생성합니다. 이 모든 것은 ADX 논리에 기반합니다. 깔끔한 시각적 화살표 녹색 화살표 = 매수,
TikiPip EA
Leandro Bernardez Camero
Experts
TikiPip EA – 완전한 안정성과 통제된 리스크 관리 TikiPip EA는 안정성과 책임 있는 자금 관리를 중요하게 생각하는 트레이더를 위해 개발되었습니다. 이 EA는 마법 같은 수익을 약속하지 않으며, 자본에 대한 통제를 유지하면서 매달 꾸준한 수익을 목표로 합니다. 이것은 24시간, 주 5일 작동하는 견고한 도구이며, 시장 변동성을 기반으로 한 적응형 인공지능을 사용하여 모든 시장 상황에 적응할 수 있도록 설계되었습니다. TikiPip EA 채널 방문하기: TIKIPIP EA - CHANNEL MyFxBook 실적 확인하기: PERFORMANCE - TIKIPIP EA 가격TikiPip EA는 10개가 판매될 때마다 가격이 $100씩 인상됩니다.최종 가격: $1,8993개월 렌탈: $499 고급 트레이더를 위한 팁시각적 테스트에서 EA를 실행해보고, 높은 거래량의 캔들(뉴스 이벤트나 큰 변동성 상황 등) 동안 포지션이 역방향으로 움직일
Happy Scalping Indicator
Leandro Bernardez Camero
지표
이 지표는 공격적인 스캘핑 과 바이너리 옵션에서 빠른 진입 을 위해 설계되었습니다 , 각 캔들 마다 신호를 생성하여 언제든지 무엇이 일어나고 있는지 정확히 알 수 있습니다. Happy Scalping 채널에 가입하세요: MQL5 재작성 없음 : 현재 캔들의 신호는 실시간 으로 생성됩니다. 이는 캔들이 아직 형성 중일 때 가격이 이전 캔들의 종가에 비해 상승하거나 하락하는지에 따라 신호가 변경될 수 있음을 의미합니다. 그러나 캔들이 닫히면 , 신호의 색상은 완전히 고정됩니다 . 변경되지 않으며, 사라지지 않고, 이동하지 않습니다. 보이는 그대로 남습니다. 왜 이렇게 설계되었나요? 많은 스캘퍼들은 특히 가격의 돌파나 급격한 움직임 이 있을 때 즉시 신호를 받는 것을 선호합니다. 이를 통해 그런 빠른 피프스를 바로잡을 수 있습니다. 반면, 일부 트레이더는 닫힌 캔들로 확인을 기다리는 것 을 선호하며, 이 지표는 그들도 완벽하게 사용할 수 있습니다. 두 가지 접근 방식 모두 유효합니
Impulse Hunter Indicator
Leandro Bernardez Camero
지표
IMPULSE HUNTER Impulse Hunter 는 가장 활발한 글로벌 거래 세션 동안 가격 움직임을 모니터링하는 동적 거래 지표입니다 – 아시아 , 런던 , 뉴욕 – 그리고 임펄스가 중요한 수준을 돌파하는 순간 을 강조합니다. 추측에 의존하는 대신, 트레이더는 명확한 시각적 구조 를 제공합니다: 세션 기반 돌파 존 , 단계별 목표 이익 , 그리고 각 통화쌍에 맞게 조정 가능한 적응형 손절매 수준 입니다. 채널에 가입하세요: 새로운 기능, 개선 사항, 독점 발매에 대한 최신 정보를 받아보세요: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor 빠른 답변을 원하시면, 저에게 연락하세요: forexnewadvisor 작동 원리 각 세션의 시작 시: 지표는 초기 범위의 고점과 저점을 포함하는 참조 박스를 그립니다. 돌파 동작: 가격이 박스를 위 또는 아래로 돌파하면 새로운 잠재적 임펄스의 시작을 알립니다. 진입 및 퇴장 존: Impulse Hu
BTC Turbo Entry System
Leandro Bernardez Camero
지표
터보 엔트리 시스템 고속 암호화폐 신호 – Forex 페어에도 사용 가능 Turbo Entry System은 암호화폐 – 특히 BTC/USD 를 위해 개발되었으며, 주요 Forex 페어 와도 완벽하게 호환됩니다. 이 시스템은 정밀 스캘핑 을 위해 최적화되어 있으며, 재그리기 없는 신호와 가격 액션과 시각적 알림 사이의 지연 없음 을 제공합니다. 추측, 템플릿, 숨겨진 로직 없이 . 인디케이터를 차트에 끌어다 놓으면 자동으로 설정 됩니다: 배경, 트렌드, 스프레드 및 신호 로직. 즉시 설정 – 모든 것이 자동으로 조정됩니다 재그리기 없음, 지연 없음 – 최종 신호 BTC 및 기타 암호화폐용 설계 — 그러나 Forex에서도 유용함 트렌드, 스프레드 및 신호 완전 시각화 빠른 화살표, 실제 확인, 명확한 로직 트레이더를 위한 시각적 그래픽 툴 구매(녹색) 및 판매(빨간색) 화살표 실시간 트렌드 상태 (“상승”, “하락” 또는 “중립”) 실시간 스프레드 – 암호화폐에 필수적 페
Ghost Entry Signal
Leandro Bernardez Camero
지표
Ghost Entry Signal 은 고정밀 거래 진입을 위해 설계된 리페인팅 없는 추세 추적 인디케이터입니다. 이 인디케이터는 동적 모멘텀 탐지, 가격 액션 필터 및 고유의 교차 논리를 결합하여 잘못된 긍정 신호를 피하고 깨끗한 매수/매도 신호를 제공합니다. EURUSD, USDJPY, GBPUSD 에서 M1, M5, M15, M30 시간대에 최적의 성능을 보입니다. 최신 정보를 확인하세요: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor 신호 엔진에 포함된 기능: 적응형 추세 추적: 두 개의 EMA 구조(Fast 13, Slow 21)를 사용하여 실시간으로 추세 모멘텀을 식별합니다. 모멘텀 필터: 평활화된 RSI는 50레벨 기준선을 바탕으로 방향 강도를 확인합니다. 가격 액션 검증: 신호는 캔들 구조에 의해 필터링됩니다. 거부 도깨비, 돌파 캔들 또는 세션 반전 시 발생하는 신호를 우선시합니다. 교차 논리: 노이즈와 과도한 거래를 줄이기
Switch Strike Indicator
Leandro Bernardez Camero
지표
SwitchStrike Signal – 지표 개요 SwitchStrike Signal은 MetaTrader 4(MT4)를 위해 개발된 맞춤형 지표로, 가격 움직임과 변동성을 분석하여 잠재적인 추세 반전을 식별하는 데 도움을 줍니다. 새로운 업데이트를 놓치지 않으려면 채널에 가입하세요:  https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor 핵심 로직 및 기능 초기화 시, 이 지표는 계산된 데이터를 저장하기 위해 여러 개의 버퍼를 설정합니다. 여기에는 동적 지지/저항선, 변동성 임계값, 추세 방향 지표 등이 포함됩니다. 새로운 틱이 발생할 때마다 평균 진폭 범위(ATR)를 계산하여 시장의 변동성을 평가하고, 이동 평균을 적용하여 추세 변화 가능성을 판단합니다. 특정 조건(예: 가격이 특정 임계값을 넘는 경우)이 충족되면, 지표는 버퍼를 업데이트하여 새로운 지지 또는 저항 수준을 반영하고 차트에 시각적 신호를 생성합니다. 주요 신호 요소 파란
Break Axis Signal
Leandro Bernardez Camero
지표
BreakAxis — 전환점에서의 정밀 신호 최신 업데이트를 놓치지 않으려면 채널에 가입하세요: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor 축 교차 기반 신호 로직 BreakAxis Signal은 0축 교차를 기반으로 방향 전환을 감지하도록 설계되었습니다. 히스토그램 변화는 시장 모멘텀의 전환 가능성을 강조하며, 방향 화살표를 통해 시각적으로 확인됩니다. 신호 확인 및 안정성 각 신호는 특정 수학적 조건이 충족된 후 생성되며, 리페인팅 없이 과거 데이터의 무결성을 유지합니다. 매수 및 매도 신호는 최근 고점과 저점을 기준으로 계산된 평활화된 값의 동적 전환에 따라 개별적으로 표시됩니다. 시각적 요소 및 알림 방향 전환은 차트에서 시각적으로 확인되며, 실시간 모니터링을 위한 알림 기능도 선택적으로 활성화할 수 있습니다. 이 알고리즘은 일반적인 지표에 의존하지 않고 가격 움직임만을 기반으로 작동하는 깔끔한 탐지 로직을 제공합니다
Neon Crossover Signal
Leandro Bernardez Camero
지표
Neon Crossover – 동적 모멘텀 및 반전 인디케이터 최신 정보를 받으려면 채널에 가입하세요: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor Neon Crossover 는 모멘텀 반전과 극단적 시장 조건을 정밀하게 감지하도록 설계된 다기능 인디케이터입니다. 가격 극단값을 이용한 압력 기반 계산, 동적 평균 필터, BBs(볼린저 밴드)를 결합하여 가격 행동을 깊이 있게 분석합니다. EURUSD, GBPUSD, USDJPY, GBPJPY 와 같은 통화쌍의 M1, M5, M15, M30, H1 차트에 최적화되어 있으며, 모든 자산과 시간대에 적용 가능합니다. 핵심 로직: 가격 극단을 기반으로 한 고유한 압력 계산 방식 노이즈를 줄이기 위한 스무딩 신호선 (SMA, EMA 등 선택 가능) BBs를 통한 변동성 맥락 확인 다단계 임계값 감지: 과매수, 과매도 및 극단적 OB/OS 영역 임계값이 교차되면 화살표가 표시되며, 설정에 따라 일반
Tiger Trend
Leandro Bernardez Camero
지표
Tiger Trend – 동적 범위 기반 추세 반전 지표 최신 정보를 받아보려면 채널에 가입하세요: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor Tiger Trend 는 최근 가격 범위에서 계산된 적응형 지지 및 저항 수준을 기반으로 추세 반전을 감지하는 동적 추세 지표입니다. 이 지표는 종가가 이러한 동적으로 조정된 임계값과 어떻게 상호작용하는지를 분석하여 모멘텀이 전환되는 시점을 식별하는 데 도움을 줍니다. 핵심 개념: 사용자가 정의한 위험 매개변수를 기반으로 평균 가격 범위를 분석하여 동적 지지/저항 수준 계산 가격이 이러한 적응형 수준 위나 아래로 마감될 때 추세 변화 감지 차트에 매수 및 매도 반전 지점을 나타내는 화살표로 시각적 신호 제공 화살표 신호와 동기화된 경고 시스템을 통해 실시간 추세 변화 알림 Tiger Trend는 특히 인트라데이 및 스윙 트레이더가 초기 시장 모멘텀 전환을 식별하는 데 유용합니다. 작동 방식 신
SwingTracer Signal
Leandro Bernardez Camero
지표
SwingTracer – 동적 범위 기반 스윙 전환 지표 업데이트를 원하시면 채널을 구독하세요: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor SwingTracer 는 최근 가격 범위를 기반으로 적응형 지지 및 저항 수준을 계산하여 잠재적인 추세 반전을 탐지하는 동적 지표입니다. 이 지표는 종가가 이 동적으로 조정된 임계값과 비교해 움직임을 분석하여 모멘텀 변화를 식별하는 데 도움을 줍니다. 주요 기능: 평균 가격 범위와 ATR 변동성을 기반으로 동적 지지 및 저항 수준 계산 가격이 이 적응형 수준을 돌파할 때 추세 방향 변화 감지 차트에 매수 및 매도 전환 지점을 표시하는 화살표 시각 신호 제공 화살표 신호와 동기화된 알림 시스템으로 실시간 추세 변화 통지 SwingTracer는 특히 인트라데이 및 스윙 트레이더가 시장 모멘텀의 초기 변화를 포착하는 데 유용합니다. 작동 원리 신호 생성은 다음을 기반으로 합니다: 범위 분석: 지정된 기
Zone Hunter
Leandro Bernardez Camero
지표
Zone Hunter – 돌파 및 재진입 범위 신호 지표 채널에 가입하여 최신 정보를 받아보세요: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor Zone Hunter 는 적응형 가격 범위 구간을 기반으로 돌파 신호와 잠재적인 재진입 기회를 식별하는 스마트 가격 행동 지표입니다. 이 지표는 가격이 동적으로 계산된 지지선 또는 저항선을 돌파한 후 되돌림이 발생할 때 추가 진입 기회를 포착하는 데 도움을 줍니다. 핵심 개념: 최근 고가와 저가를 사용하여 동적 지지 및 저항 구간 계산 가격이 구간 밖으로 강하게 돌파할 때 매수 및 매도 돌파 신호 발생 추세가 유효한 동안 가격이 돌파 구간 내로 되돌아올 경우 재진입 신호 발생 돌파 및 재진입 이벤트 발생 시 실시간 경고 및 화살표 표시 Zone Hunter는 모멘텀 기반 진입 및 가격 지속 설정을 활용하는 스캘퍼 및 데이트레이더에게 이상적입니다. 작동 원리 신호 논리는 다음을 기반으로 합니다:
Signal Zero
Leandro Bernardez Camero
지표
Signal Zero – 다차원 모멘텀 오실레이터 채널에 가입하여 최신 정보를 받아보세요: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor Signal Zero 는 이동평균, 신호선 교차, 제로 라인 모멘텀 전환에 대한 다층 분석을 통해 시장 심리 변화를 포착하도록 설계된 모멘텀 기반 오실레이터입니다. 매우 민감하여 M1부터 D1 이상까지 모든 시간대와 상품에 적합합니다. 주요 특징: 이중 이동평균 엔진: 가격 움직임의 가속도와 감속도를 식별하기 위해 두 개의 사용자 지정 가능한 이동평균 간 차이를 계산합니다. 통합 신호선: 오실레이터 값을 기반으로 한 부드러운 선으로 강세 및 약세 교차점을 명확히 합니다. 기울기 감지: 현재 모멘텀 방향을 추적하고 기울기 변화가 감지되면 업데이트합니다. 제로 라인 필터링: 오실레이터가 0선을 넘나들 때 강세 또는 약세 시장 편향을 감지합니다. 색상 구분 히스토그램: 상승 및 하락 모멘텀 단계를 시각적으로
MFI Pulse Pro
Leandro Bernardez Camero
지표
MFI Pulse Pro – 머니 플로우 인덱스 기반 모멘텀 지표 최신 정보를 받으려면 채널을 구독하세요: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor MFI Pulse Pro 는 Money Flow Index (MFI)를 기반으로 한 모멘텀 지표로, 과매수 및 과매도 상태를 시각적으로 식별하고 잠재적인 반전 포인트를 조기에 포착하도록 설계되었습니다. 이 지표는 모든 거래 자산에 적합하며 M1에서 M30 까지의 타임프레임에 최적화되어 있습니다. 주요 기능: 사용자 정의 가능한 MFI 주기: 기본값은 14 이며 전략에 맞게 조정할 수 있습니다. 과매수/과매도 영역 설정: 기본값 70 (과매수), 30 (과매도)로 극단적인 시장 상태를 포착합니다. 컬러 기반 표시: 파란색 은 과매도, 빨간색 은 과매수를 나타냅니다. 멀티 타임프레임 지원: 현재 또는 상위 타임프레임을 선택해 MFI를 계산할 수 있습니다. 경고 시스템 내장: 팝업, 사운드,
