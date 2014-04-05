Trend Strategy Pro System MT5

Trend Strategy Pro는 세 가지 고급 거래 방법론을 하나의 포괄적인 도구로 결합한 강력한 다중 전략 지표입니다. non-repainting 및 non-backpainting 기술로 추세 반전, 다이버전스 및 캔들 패턴에 대한 신뢰할 수 있는 신호를 제공하여 거래자가 어떤 시장 환경에서도 자신 있게 정보에 기반한 결정을 내릴 수 있도록 돕습니다.

독점 정보 및 업데이트를 위해 채널에 가입하세요: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor 이 지표는 매주 업데이트되어 새로운 전략을 추가하고 기존 전략을 개선합니다(최종 업데이트: 2025년 12월 28일).

이 전문 지표는 하나의 도구에 세 가지 강력한 거래 전략을 결합하여 통합 정보 패널을 통해 명확한 시각적 신호와 포괄적인 시장 분석을 제공합니다.

작동 방식은? 매우 간단합니다:

빨간색 화살표는 매도 신호를 나타냅니다.

신호를 나타냅니다. 파란색 화살표는 매수 신호를 나타냅니다.

하나의 지표에 세 가지 강력한 전략

전략 1: 추세 반전

이 전략은 Williams Percent Range(WPR)와 고급 패턴 인식을 사용하여 잠재적인 추세 반전을 식별합니다. 시장 모멘텀이 변화할 때를 감지하여 역추세 거래나 되돌림 후 추세 지속을 위한 최적의 진입점을 신호합니다.

전략 2: 다이버전스 전략

이 전략은 선형 회귀 분석을 사용하여 가격 행동과 MACD 지표 간의 고전적인 다이버전스 패턴을 감지합니다. 다이버전스 신호는 종종 중요한 가격 움직임에 앞서 나타나므로 주요 추세 변화를 조기에 포착하는 데 이상적입니다.

전략 3: 캔들 패턴

이 고급 전략은 전통적인 일본 캔들 패턴 인식과 현대적인 기술적 필터를 결합합니다. 엔걸핑, 새벽/저녁별, 하라미, 망치/교수형, 세 개의 흰 병사/세 개의 검은 까마귀 등과 같은 고전적인 패턴을 감지하여 높은 확률의 반전 신호를 식별합니다. 각 패턴은 가격 행동 분석을 기반으로 한 지지 및 저항 수준과 모멘텀 확인을 포함한 여러 필터를 통해 검증되어 거짓 신호를 줄이고 최고 품질의 설정만 표시되도록 합니다.

전문 정보 패널

지표에는 다음을 표시하는 포괄적인 정보 패널이 포함되어 있습니다:

현재 사용 중인 전략

심볼 및 시간 프레임

실시간 스프레드 계산

RSI 기반 시장 추세 분석(상승/하락)

계좌 잔액 및 자산 정보

마지막 신호 유형(매수/매도)

현재 시간

고급 알림 시스템

통합된 알림 시스템으로 거래 기회를 놓치지 마세요:

즉각적인 알림을 위한 소리 알림

상세한 신호 정보를 위한 이메일 알림

모바일 기기로의 푸시 알림

구성 가능한 알림 빈도

모든 알림은 신호 생성과 동기화되며 유효한 신호로 바가 닫힐 때만 트리거되어 거짓 알림을 방지합니다.

재그리기 또는 백페인팅을 하나요?

화살표 스타일 지표에 대한 가장 중요한 질문 중 하나는 재그리기 또는 백페인팅을 하는지입니다. Trend Strategy Pro의 경우 답은 명확합니다:

이 지표는 재그리기하지 않습니다

이것은 신호가 차트에 표시된 후 사라지거나 위치가 변경되지 않는다는 것을 의미합니다. 각 화살표는 완전히 닫힌 캔들을 기반으로 하므로 다시 계산되거나 삭제되지 않습니다.

현재 캔들(i == 0)을 사용하여 신호를 생성하지 않습니다

닫힌 데이터만 사용합니다(i >= 1)

화살표가 그려지면 영구적으로 그곳에 남아 있습니다

백페인팅도 하지 않습니다

백페인팅은 지표가 실제로 라이브로 나타나지 않은 과거 신호를 표시하여 "과거를 위조"하는 경우입니다.

Trend Strategy Pro는 모든 기록을 일관되게 처리하며 거짓 과거 신호를 추가하지 않습니다.

과거 신호는 실제 순간에 주어진 실제 신호입니다

화살표가 소급하여 삽입되지 않습니다

기록에서 보는 것은 실제 거래에서 정말로 일어났을 일을 반영합니다

이것을 확인하는 방법은?

MT5의 시각적 전략 테스터를 사용하세요 캔들별로 이동하고 다음을 확인하세요: 화살표는 캔들의 종가에서만 나타납니다

나타납니다 사라지거나 이동하지 않습니다

새 신호가 그려질 때 오래된 신호가 나타나지 않습니다

결론

기술 요구사항 상태 신호를 재그리기 하나요? 아니오 백페인팅을 하나요? 아니오 미래 데이터를 사용하나요? 아니오 닫힌 캔들을 기반으로 하나요? 예 실제 거래에 이상적입니까? 절대적으로

Trend Strategy Pro는 투명성과 정확성으로 구축되었습니다. 보는 것이 실제로 얻는 것입니다 — 놀라움 없이.

권장 설정

Trend Strategy Pro는 모든 시간 프레임에서 사용할 수 있지만 최적의 성능은 일반적으로 다음에서 달성됩니다:

스윙 거래 및 추세 추종을 위한 M15, M30, H1

포지션 거래 및 주요 추세 식별을 위한 H4, D1

주요 기능

하나의 지표에 세 가지 전문 거래 전략

non-repainting 및 non-backpainting 신호

실시간 시장 데이터가 포함된 포괄적인 정보 패널

동기화된 알림 시스템(소리, 이메일, 푸시 알림)

단순성을 위해 기본적으로 숨겨진 고급 매개변수

구성 가능한 신호 빈도(낮음/중간/빠름)

추세 반전 전략의 위험 수준 조정

다이버전스 전략을 위한 사용자 정의 가능한 MACD 및 선형 회귀 매개변수

지지/저항 및 모멘텀 확인을 포함한 다중 필터 캔들 패턴 인식

명확한 신호를 찾는 초보자든 전문 수준의 분석 도구를 찾는 경험丰富的한 거래자든, Trend Strategy Pro는 성공적인 거래에 필요한 정확성과 신뢰성을 제공합니다.