KS Smart FVG With Volume Feature
- 指标
-
Kulvinder Singh
- 版本: 1.10
KS Smart FVG With Volume Feature 是一款专为 MetaTrader 5 设计的“公允价值缺口”（FVG）指标。它将经典的 FVG 检测与成交量加权分析相结合，能更直观地反映缺口的强度背景。
核心概念
该指标用于识别公允价值缺口（FVG）——即价格出现失衡的区域，表现为 K 线形态中第 1 根 K 线的高点与第 3 根 K 线低点之间（或反之）留下的缺口。这些缺口往往具有“磁吸效应”，或充当支撑/阻力区域。
主要功能
1. 成交量加权 FVG 着色（核心亮点）
分析“位移 K 线”（即 FVG 形态中的中间那根 K 线）的成交量。
将其与过去 `InpVolMAPeriod` 根 K 线的平均成交量进行比较。
将每个 FVG 分类为：
强（高成交量）
普通（平均成交量）
弱（低成交量）
针对上涨（UP）和下跌（DOWN）的强/普通/弱 FVG，使用 6 种不同的颜色进行区分。
2. 可视化效果
原生 `DRAW_COLOR_CANDLES` 叠加显示：利用合成 K 线直接在图表上为 FVG 缺口范围着色（与价格 K 线完美对齐）。
可选的扩展区域框：绘制向右延伸的矩形，展示完整的 FVG 区域（使用独立颜色）。
可选中心线（CE）：显示每个 FVG 的虚线中轴线。
自动清理机制：当 FVG 被“缓解/回补”（即价格穿过阈值）时自动移除。
3. 缓解（回补）逻辑
当价格收盘价突破 FVG 的另一侧边界（或启用中心线功能时突破中心线）时，该 FVG 即被视为“已填充”或“已缓解”。
追踪 FVG 净数量（`g_cntSum`）及“FVG 内部”（IOFED）相关统计数据。
4. 自定义选项
回溯周期（天数）
显示/隐藏上涨（UP）或下跌（DOWN）FVG
成交量加权开关及灵敏度设置
删除已填充区域
多种警报类型（阈值突破、IOFED、已确认、未确认）
应用场景
超短线/日内交易：识别高成交量（强）FVG，将其作为高概率的反转或趋势延续区域。
机构订单流分析：成交量加权缺口有助于区分真实的失衡与市场噪音。
图表整洁美观：提供专业级的彩色 FVG 标记，风格媲美高端指标。 该指标是对标准 FVG 工具的改良升级版，融入了成交量智能分析功能，并具备稳健的原生 K 线着色特性，使其远比基础型 FVG 检测工具更为实用。
核心概念
该指标用于识别公允价值缺口（FVG）——即价格出现失衡的区域，表现为 K 线形态中第 1 根 K 线的高点与第 3 根 K 线低点之间（或反之）留下的缺口。这些缺口往往具有“磁吸效应”，或充当支撑/阻力区域。
主要功能
1. 成交量加权 FVG 着色（核心亮点）
分析“位移 K 线”（即 FVG 形态中的中间那根 K 线）的成交量。
将其与过去 `InpVolMAPeriod` 根 K 线的平均成交量进行比较。
将每个 FVG 分类为：
强（高成交量）
普通（平均成交量）
弱（低成交量）
针对上涨（UP）和下跌（DOWN）的强/普通/弱 FVG，使用 6 种不同的颜色进行区分。
2. 可视化效果
原生 `DRAW_COLOR_CANDLES` 叠加显示：利用合成 K 线直接在图表上为 FVG 缺口范围着色（与价格 K 线完美对齐）。
可选的扩展区域框：绘制向右延伸的矩形，展示完整的 FVG 区域（使用独立颜色）。
可选中心线（CE）：显示每个 FVG 的虚线中轴线。
自动清理机制：当 FVG 被“缓解/回补”（即价格穿过阈值）时自动移除。
3. 缓解（回补）逻辑
当价格收盘价突破 FVG 的另一侧边界（或启用中心线功能时突破中心线）时，该 FVG 即被视为“已填充”或“已缓解”。
追踪 FVG 净数量（`g_cntSum`）及“FVG 内部”（IOFED）相关统计数据。
4. 自定义选项
回溯周期（天数）
显示/隐藏上涨（UP）或下跌（DOWN）FVG
成交量加权开关及灵敏度设置
删除已填充区域
多种警报类型（阈值突破、IOFED、已确认、未确认）
应用场景
超短线/日内交易：识别高成交量（强）FVG，将其作为高概率的反转或趋势延续区域。
机构订单流分析：成交量加权缺口有助于区分真实的失衡与市场噪音。
图表整洁美观：提供专业级的彩色 FVG 标记，风格媲美高端指标。 该指标是对标准 FVG 工具的改良升级版，融入了成交量智能分析功能，并具备稳健的原生 K 线着色特性，使其远比基础型 FVG 检测工具更为实用。