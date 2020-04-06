Adaptive Pulse Pro
- 专家
- Roman Lomaev
- 版本: 2.2
- 更新: 30 十一月 2025
- 激活: 5
通往金融市场可持续交易之路
🚀 现代交易者的革命性助手
AutoAdapt Pro 是一种能够适应、学习并不断与您共同进步的高级交易算法！专为重视创新、稳定性和交易中极致表现的用户打造。
💡 核心优势
🧠 自我学习机制
-
自动优化 止损、追踪止损、最小价格变动等参数
-
在历史数据上进行定期测试以寻找有效组合
-
无需您参与即可适应市场条件
⚡ 实时价格分析
-
实时分析价格变动
-
基于最新数据开仓交易
-
借助Tick数据实现闪电般快速的反应
-
重要：不使用滞后指标！
🔬 精准自我优化
-
基于Tick数据进行优化，实现极致调校精度
-
对市场微观变化的瞬时适应
-
保证参数针对当前条件的精确校准
🛡️ 智能资金管理
-
基于存款风险百分比计算手数
-
通过动态仓位管理防止回撤
-
最大点差限制
⚠️ 安全第一： 本顾问不使用马丁格尔、网格策略或摊平成本！
⚙️ 主要参数
|参数
|描述
|MaxOrdersCount
|最大开仓订单数 (1)
|RiskPercent
|用于计算手数的存款风险百分比
|FixedLotSize
|固定手数大小
|UseAutoLot
|基于风险自动计算手数
|MagicNumber
|唯一魔术码
|Slippage
|允许的滑点
🔧 自我优化参数
|参数
|用途
|OptimizationPeriod
|优化周期（按柱数计算）
|OptimizationFrequency
|检查优化需求的频率
|OptimizationThreshold
|优化触发阈值 (5%)
|Min/Max StopLoss
|止损值范围
|Min/Max TrailingStop
|追踪止损值范围
💰 推荐条件
推荐存款：100美元起
效率与风险管理的理想平衡
🔄 工作原理
-
启动时进行初步优化
-
在每个Tick中进行持续监控
-
当性能下降5%或更多时自动优化
-
在历史数据上测试参数组合
-
为当前条件选择最佳参数
📊 交易信号
-
📈 价格上涨时买入
-
📉 价格下跌时卖出
-
⏱️ 遵守最小价格变动 ( MinPriceShot )
-
⚖️ 考虑时间范围内的价格变化 ( CSeconds )
📈 统计与监控
系统实时显示关键指标：
-
⏰ 系统运行时间
-
📊 当前点差
-
💰 当日/总盈利
-
🏦 账户余额
-
⚙️ 优化后的参数
🎯 推荐设置
货币对： AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD
时间周期： M1
👥 AutoAdapt Pro 适合谁？
🎓 新手
-
简单设置
-
自动优化
-
错误防范
💼 经验丰富的交易者
-
强大的配置工具
-
深入的分析
-
灵活的配置
📊 投资者
-
被动收入
-
可靠性与稳定性
-
极少的参与
✅ 为何选择 AutoAdapt Pro？
|优势
|结果
|适应性
|适应任何市场条件
|专业性
|每笔交易的准确性与质量
|便利性
|节省设置时间
|透明度
|对流程的完全控制
|高效性
|在不稳定的市场中保持稳定业绩
🛡️ 安全保障
-
✅ 每笔交易独立开仓和平仓
-
✅ 经过验证的资金管理方法
-
✅ 优化的风险最小化参数
-
✅ 防止不必要的交易
-
✅ 资金充足性检查
🏆 立即开启未来交易之旅！
AutoAdapt Pro 是您在金融世界通往成功之路的可靠伙伴。将资金管理交给在您休息时仍能工作的尖端算法。
推荐起步资金： 100美元起
💫 选择创新。选择稳定。选择未来。
您的自我优化顾问已准备就绪，立即开始工作！ 🚀
注意：金融市场交易存在风险。过往表现不代表未来结果。