Adaptive Pulse Pro

AutoAdapt Pro：创新的自我优化智能交易系统

通往金融市场可持续交易之路

🚀 现代交易者的革命性助手

AutoAdapt Pro 是一种能够适应、学习并不断与您共同进步的高级交易算法！专为重视创新、稳定性和交易中极致表现的用户打造。

💡 核心优势

🧠 自我学习机制

  • 自动优化 止损、追踪止损、最小价格变动等参数

  • 在历史数据上进行定期测试以寻找有效组合

  • 无需您参与即可适应市场条件

⚡ 实时价格分析

  • 实时分析价格变动

  • 基于最新数据开仓交易

  • 借助Tick数据实现闪电般快速的反应

  • 重要：不使用滞后指标！

🔬 精准自我优化

  • 基于Tick数据进行优化，实现极致调校精度

  • 对市场微观变化的瞬时适应

  • 保证参数针对当前条件的精确校准

🛡️ 智能资金管理

  • 基于存款风险百分比计算手数

  • 通过动态仓位管理防止回撤

  • 最大点差限制

⚠️ 安全第一： 本顾问使用马丁格尔、网格策略或摊平成本！

⚙️ 主要参数

参数 描述
MaxOrdersCount 最大开仓订单数 (1)
RiskPercent 用于计算手数的存款风险百分比
FixedLotSize 固定手数大小
UseAutoLot 基于风险自动计算手数
MagicNumber 唯一魔术码
Slippage 允许的滑点

🔧 自我优化参数

参数 用途
OptimizationPeriod 优化周期（按柱数计算）
OptimizationFrequency 检查优化需求的频率
OptimizationThreshold 优化触发阈值 (5%)
Min/Max StopLoss 止损值范围
Min/Max TrailingStop 追踪止损值范围

💰 推荐条件

推荐存款：100美元起
效率与风险管理的理想平衡

🔄 工作原理

  1. 启动时进行初步优化

  2. 在每个Tick中进行持续监控

  3. 当性能下降5%或更多时自动优化

  4. 在历史数据上测试参数组合

  5. 为当前条件选择最佳参数

📊 交易信号

  • 📈 价格上涨时买入

  • 📉 价格下跌时卖出

  • ⏱️ 遵守最小价格变动 ( MinPriceShot )

  • ⚖️ 考虑时间范围内的价格变化 ( CSeconds )

📈 统计与监控

系统实时显示关键指标：

  • ⏰ 系统运行时间

  • 📊 当前点差

  • 💰 当日/总盈利

  • 🏦 账户余额

  • ⚙️ 优化后的参数

🎯 推荐设置

货币对：  AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD
时间周期：  M1

👥 AutoAdapt Pro 适合谁？

🎓 新手

  • 简单设置

  • 自动优化

  • 错误防范

💼 经验丰富的交易者

  • 强大的配置工具

  • 深入的分析

  • 灵活的配置

📊 投资者

  • 被动收入

  • 可靠性与稳定性

  • 极少的参与

✅ 为何选择 AutoAdapt Pro？

优势 结果
适应性 适应任何市场条件
专业性 每笔交易的准确性与质量
便利性 节省设置时间
透明度 对流程的完全控制
高效性 在不稳定的市场中保持稳定业绩

🛡️ 安全保障

  • ✅ 每笔交易独立开仓和平仓

  • ✅ 经过验证的资金管理方法

  • ✅ 优化的风险最小化参数

  • ✅ 防止不必要的交易

  • ✅ 资金充足性检查

🏆 立即开启未来交易之旅！

AutoAdapt Pro 是您在金融世界通往成功之路的可靠伙伴。将资金管理交给在您休息时仍能工作的尖端算法。

推荐起步资金： 100美元起

💫 选择创新。选择稳定。选择未来。

您的自我优化顾问已准备就绪，立即开始工作！ 🚀

注意：金融市场交易存在风险。过往表现不代表未来结果。


推荐产品
The Goat Scalper
Giordan Cogotti
专家
The Goat Scalper EA — Smart, Fast, and Built for Real Market Performance Overview The Goat Scalper EA is a next-generation trading system built to capture decisive market moves with surgical precision. Unlike typical scalpers that rely on risky methods such as martingale, grid, hedging, or arbitrage, The Goat uses a pure breakout logic based on advanced supply and demand zone detection, ensuring stable and transparent results in any condition. Core Strengths Smart Risk Management Stop Loss on
Little Swinger by RT
Abdul Wahab
专家
Little Swinger    (Best choice for passive income lovers) Developed by RobotechTrading   key features: Financial Freedom Back testing results will match with real live trading results Proper TP and SL Controlled Risk Highly Optimized settings Running on our Real Live Accounts Little Risk, Little Drawdown, Little Stress, Little BUT stable income, just set and forget. Strategy: Not Indicator based No Martingale  No Grid  No Repaint strategy Safe and Secure calculation of Live data and than take
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
专家
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
专家
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Neopips Engine EA
Md Billal Hossain
专家
NeoPips Engine EA – 终极交易革命已然到来！ “交易的真正力量在于洞察他人所忽略的。NeoPips Engine 不随波逐流，而是掌控市场。” 关于 NeoPips Engine EA：您的智能交易盟友 NeoPips Engine EA 并非普通的交易机器人。它是一款多维度、AI 优化的专家顾问，专为追求精准度、适应性和长期表现的交易者打造。 与那些规则僵化的过时机器人不同，NeoPips Engine 是一种动态策略——它会实时思考、学习并适应市场。 这不仅仅是自动化，更是一场持续的进化。 更上一层楼的智能：让您自由发挥的核心功能 人工智能决策 动态模式识别 预测趋势分析 基于实时数据的智能进出逻辑 多引擎策略核心 – 四种模式，同一个目标：赢。 NeoPips 引擎会根据实时信号自动切换引擎： 剥头皮模式 – 捕捉快速波动的爆发 波动模式 – 瞄准长期趋势阶段 突破模式 – 在重大经济新闻发布时激活 ️ 安全守护模式 – 在市场波动时介入 效果：无缝过渡，在所有市场阶段
Easy GOLD MT5
Franck Martin
4 (39)
专家
Easy Gold is the latest addition to the BotGPT family. It is surprising and very powerful. It is ideal for beginners due to its simplicity.  There is absolutely nothing to do, it's 100% automated, simply indicate the percentage of risk you want to take per trade and the EA is ready. Whatever your capital, the EA takes care of everything. Optimized on (XAUUSD).  Unleash all the power with the professional version (AGI Gold) and its connection to the neural network, available in my store. My othe
FREE
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
专家
Hamster Scalping 是一个完全自动化的交易顾问，不使用鞅。夜间剥头皮策略。 RSI 指标和 ATR 过滤器用作输入。顾问需要对冲账户类型。 可以在此处找到对实际工作以及我的其他发展的监控： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 一般建议 最低入金 100 美元，使用点差最小的 ECN 账户，默认设置为 eurusd M5 gmt + 3。 输入参数 EA 适用于四位数和五位数报价。在输入参数中，我们以点为单位表示5个字符的值，它会自动按4个字符重新计算所有内容。 NewCycle - 模式开启时，顾问工作不停止，模式关闭时，完成一系列交易后，顾问不会开新订单； 周期指标1 - 第一个指标的周期； Up level - 第一个指标的上限，顾问将在其上方打开卖出； Down Level - 第一个指标的较低水平，低于该水平 EA 将开始买入； Period indicator2 - 第二个指标的周期； From - 第二个指标值范围的下限，EA 允许在该范围内建仓； To - 第二个指标值范围的上限，EA 允
Scalping MT5 EA
The Hung Ngo
专家
Description of Scalping MT5 EA Scalping MT5 EA is a powerful, simple, and user-friendly trading tool designed for traders seeking an effective scalping strategy. This fully automated EA saves you time and maximizes profit opportunities from short-term price movements. Key Features Fully Automated : Scalping MT5 EA handles every stage of trading, from market analysis to order placement and risk management. Easy Setup : With simple input parameters, you can customize the EA to suit your trading st
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
专家
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
专家
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
专家
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
PassPropFirm MT5
Yana Korchevska
专家
Pass Prop Firm is a high-frequency trading Expert Advisor specifically designed to help traders pass the prop firm evaluation phase (such as the HFT Challenge). With powerful scalping and smart order management logic, this EA aims to hit profit targets quickly and efficiently—ideal for traders seeking to meet demo account goals in record time. MT4 version myfxbook.com/portfolio/pass-prop-firm-mt5/11625306 myfxbook.com/portfolio/pass-prop-firm-mt4/11622480 Currency Pair : Optimized for DE40 (DAX
Trade Extender
Loncey Duwarkah
5 (1)
专家
Autonomously executes trades, overseeing the entire process from initiation to completion.  Free support via chat, email and remote assistance Originally built for XAUUSD (Gold). Settings changes for other symbols Powerful rules management Enhanced positioning features Risk Management / Dynamic lot sizing Quick Setup Symbols : XAUUSD Investment for all: Our trading bot is crafted to serve traders of all investment levels, ensuring accessibility to the forex market even for those with limited fu
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
专家
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven 将于 2025 年 12 月 8 日前推出促销价格。 这款智能交易系统适用于任何资产，具有通用性。 这款多资产剥头皮交易 EA 是一款专为 MetaTrader 5 平台开发的专业自动化交易系统，旨在同时对多种资产进行剥头皮交易。8.2 版本融合了多时间框架技术、三重确认机制和集成风险管理功能。 技术架构 1. 智能信号系统 多时间框架计算：三重分析（操作、快速确认和慢速确认） 投票系统：3 个主要指标（EMA、MACD、RSI），权重可调 风险模式：5 个级别（超激进 → 超保守），影响灵敏度 2. 高级风险管理 混合手数计算：固定手数或基于风险的手数（美元） 无限盈亏平衡：以美元而非点数计算的渐进式系统。达到预设盈利后，止损位将降至 0。盈利翻倍后，止损位将恢复至预设值，以此类推。 保证金保护：主动预防“资金不足”错误。 分层限制：每日、全局和回撤限制。 3. 持仓管理 多资产：最多可同时持有 14 个交易品种。 全面保护：冻结价位、经纪商限制、价格验证。 紧急平仓
Outside Day Reversal EA
Munkh Od Jargalsaikhan
专家
Outside day trading strategy looks for a specific pattern in the price chart of a security. The pattern is characterized by a larger range than the previous day, with the high of the day higher than the previous day's high and the low of the day lower than the previous day's low. Works with many symbols, such as BTCUSD, GBPUSD,USDCAD, oil, gas, and others. PLEASE RATE! Thank you very much! FEATURES: - Real Strategy - Daily Bar Strategy - Exit the trade if the day was profitable - ATR multiple s
FREE
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
专家
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
专家
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent support and resistance levels and will trade the breakouts.  This is a "real" trading system, which means it will use a SL to protect the account.  It also means it will not use any dangerous techniques like martingale, grid or averaging down. The EA shows its
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
专家
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Algocep Grid MT5
Jacob James
专家
PROMO: ONLY 10 LEFT AT $90! Next price:        $199 Price will be kept high to limit number of users for this strategy. This EA starts trading at the open of   London (UK) Session . It is based on analysis of advanced statistical distributions combined with short to medium term reversal patterns which have mean-reversion attributes. The EA includes several smart features and allows you to trade with a fixed or automatic lot size. The EA is not sensitive to spreads but can be backtested on both
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
指标
MT4版本  |   FAQ Owl Smart Levels Indicator 是一個完整的交易系統，包含 Bill Williams 的高級分形、構建正確的市場波浪結構的 Valable ZigZag 以及標記準確入場水平的斐波那契水平等流行的市場分析工具 進入市場和地方獲利。 策略的详细说明 指示灯使用说明 顾问-贸易猫头鹰助手助理 私人用户聊天 ->购买后写信给我，我会将您添加到私人聊天中，您可以在那里下载所有奖金 力量在於簡單！ Owl Smart Levels 交易系統非常易於使用，因此適合專業人士和剛開始研究市場並為自己選擇交易策略的人。 策略和指標中沒有隱藏的秘密公式和計算方法，所有策略指標都是公開的。 Owl Smart Levels 允許您快速查看進入交易的信號，突出顯示下訂單的水平並向您發送有關已出現信號的通知。 優點很明顯： 清楚地顯示主要和更高時間框架的趨勢方向。 指示儀器信號的出現。 標記開單、止損設置和固定利潤的水平。 沒有多餘的，只有必要的結構！ ZigZag 表示全球趨勢的方向，因此也表示貿易方向。 市場反轉點的短線清楚地表明在什麼水平上構建斐波那
PipFinite EA Trend PRO MT5
Karlo Wilson Vendiola
3.67 (9)
专家
The Official Automated Version of the Powerful Indicator PipFinite Trend PRO EA Trend PRO trades the signal of PipFinite Trend PRO and manages the trade depending on the user's preference. The EA includes many customizable features that can further enhance the Trend PRO trading strategy. Features like Entry and Exit Filters, Higher Timeframe Filter, Stoploss, Takeprofit, Breakeven, Trailing Stop, News Filter and MORE! The Innovative Solution EA Trend PRO was created to make your trading more
Kemet Pro Gold Scaping
Ibrahim Murad Ibrahim Awad
5 (4)
专家
KEMET PRO GOLD – MT5 EXPERT ADVISOR An automated scalping trading Expert Advisor designed primarily  for trading Gold (XAUUSD) on the MetaTrader 5 platform ============================================ SYSTEM REQUIREMENTS: Platform:  MetaTrader 5 (MT5) Primary Symbol : XAUUSD Accepted: XAUUSD (standard 2 Digits symbol) Not tested : XAUUSD.s, XAUUSDm, XAUUSD., GOLD, or any modified symbols Other Gold Symbols:  Supported, but performance may vary and is not optimized Timefram
FREE
Easy ICT Bullet SP500
Florent Moreau
1 (1)
专家
Easy ICT SP500 is an Expert Advisor meticulously crafted to execute trading strategies based on the simplified ICT Bullet Strategy, incorporating Fair Value Gap analysis for precise position entries. Tailored specifically for the SP500, this EA aims to provide traders with a reliable and optimized tool for navigating the dynamic landscape of the stock market. Distinguished Strategy: this EA distinguishes itself by employing a sophisticated yet simplified version of the ICT Bullet Strategy, stra
FREE
Kintech Gold
Doan Van Hai
专家
Following our guide, you will gain more than you lose. EA for long-term. Stable profit - min risk. Symbol:  XAUUSD Attach to any timeframe Min deposit:   3000$ - Calculate profit by month Live signal:  https://www.mql5.com/en/signals/2080910?source=Site+Signals+My EA input instruction: 1. With XAU 2 digits (eg: 1843.23) please set - Input   [3. Max spread]: 55 - Input   [9. Step point]: 100 2. With XAU 3 digits (eg: 1843.235) please set - Input   [3. Max spread]: 550 - Input   [9. Step point]:
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
专家
Market Maestro: Your Ideal Partner for Automated Forex Trading If you're looking for a reliable assistant for trading in the currency market, Market Maestro is exactly what you need. This modern Forex bot is built using the latest technologies and algorithms, allowing it to effectively analyze market data and make informed trading decisions in real-time. Key Features of Market Maestro 1. Multicurrency Capability for Broad Opportunities Market Maestro can work with a wide range of currency pairs,
Break Of Structure Pro
Travis W Royal
专家
Break Of Structure Pro Is price action king? 1. Price is the ultimate king in the forex market, stock market or any other market. Using price action is the reason we can see more profit over loss. Technical analysis is the art of using data points to your advantage and taking informed decisions while entering, trailing and exiting a position on any timeframe. Break Of Structure Pro can be used to trend trade, scalp, hedge or swing trade. Price action is a trading technique that allows a trade
Long Waiting
Aleksandr Davydov
专家
Expert description Algorithm optimized for Nasdaq trading The Expert Advisor is based on the constant maintenance of long positions with daily profit taking, if there is any, and temporary interruption of work during the implementation of prolonged corrections The Expert Advisor's trading principle is based on the historical volatility of the traded asset. The values of the Correction Size (InpMaxMinusForMarginCallShort) and Maximum Fall (InpMaxMinusForMarginCallLong) are set manually. Recomm
FREE
CSP eurusd Strategy
Francisco Tomas Moreno Garcia
专家
CSP策略。 这个蜡烛图正如其名称所示，是基于蜡烛上的某种类型的图案（在1H时间框架上表现最好）。回测和优化是在外部历史数据上进行的，由于这个原因，在meta trader5上进行的回测不会显示同样好的结果，不过除了回测，我们还进行了从2023.03.27到2023.0330的一周的真实测试，结果在提供的图片中显示。 改善这个（和大多数）策略的提示。 正如你们中的一些人可能已经经历过的，我们已经经历了一个高波动的时期。 1.不建议在这种情况下进行交易，当然，除非你的策略完全基于此，如果不是这样的话，市场的不可预测性使得策略很难正常工作，价格的变动更加显著，虽然可能会出现问题，但通常会导致更容易达到止损点。 2.与此相关，我们必须避免在重大新闻发布期间进行交易，因为波动性会非常大（为了了解情况，请搜索外汇新闻日历）。 3.不要通宵交易，尽管该策略的配置方式是在晚上10点后不进行交易，但可能会出现交易在交易时段转换前没有达到TP或SL的情况，在这种情况下，我们建议手动关闭交易，因为在最初几个小时内，点差会大幅上升，仅这一点就可能导致SL被击中。 4. 4.每个策略都可以加入你自己的分
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.7 (33)
专家
推出促销： 按当前价格仅提供数量极少的副本！ 最终价格：999美元 新品（349 美元起）-->免费获得 1 个（适用于 2 个交易账户号码）。 终极组合优惠   ->   点击此处 加入公共群组： 点击此处   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO 欢迎来到比特币收割者！   在黄金收割者取得巨大成功之后，我决定是时候将同样的成功原则应用到比特币市场了，而且，它看起来很有希望！   我开发交易系统已有二十多年了，到目前为止，我的专长是突破策略。 这种简单有效的策略一直以来都位居最佳交易策略之列，并且几乎适用于任何市场。     对于像比特币这样波动剧烈的市场来说，它更是锦上添花！   那么该策略如何发挥作用？ 突破策略将交易突破重要支撑位和阻力位的走势。     该策略将为每笔交易设置止损、止盈和各种追踪止损功能。 对于比特币收割者，我在 H1 时间范围内实现了这一点，这使得它交易频繁，但仍然非常有效。   此外，我还确保了 EA 能够自动适应比特币未来的价格变化。     所以，如果比特币交易价格在 10 万左右、1 万左右或
SuperTrend Signals
Quang Huy Quach
指标
The Supertrend indicator is a trend-following technical analysis tool designed to help traders identify the direction of market trends and potential entry/exit points. It operates based on price data and Average True Range (ATR) to create a dynamic signal line that changes color depending on the current trend. Green color: Indicates an uptrend. Red color: Indicates a downtrend. Supertrend is a useful indicator for both short-term and long-term trading, helping to filter out market noise and focu
FREE
该产品的买家也购买
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (378)
专家
各位交易员好！我是 量子女王 ，整个量子生态系统的璀璨明珠，也是MQL5历史上评分最高、销量最好的智能交易系统。凭借超过20个月的实盘交易记录，我已然成为XAUUSD当之无愧的女王。 我的专长？黄金。 我的使命？持续、精准、智能地交付交易结果。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣 价。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号：   点击此处 Quantum Queen mql5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Queen MT5，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 为什么交易员称我为有史以来最好的黄金EA交易系统 我是新一代交易引擎，由精准的计算、远见卓识和多年真实的市场经验精心打造而成。世界各地的交易员都信赖我，因为我的构造与众不同： 6 种先进的内置
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.72 (36)
专家
AOT MT5 - 下一代AI多货币系统 Live Signal: [Main Account] | [Minor Account]  |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   重要提示!购买后,请向我发送私信以获取安装手册和设置说明: 资源 描述 了解AOT的交易频率 为什么机器人不是每天都交易 如何设置AOT机器人 分步安装指南 Set files AOT MT5是一款先进的Expert Advisor,采用 AI情绪分析 和 自适应优化算法 。经过多年的完善开发,这个全自动系统使用风险管理,从单个AUDCAD M15图表交易16个货币对。 AI驱动技术 与使用静态指标的传统EA不同,AOT通过Claude API集成采用实时AI情绪过滤。这种下一代方法分析多维市场模式,提供卓越的入场时机和自适应回撤控制。该系统24/5运行,不使用危险的方法,如过度网格或马丁格尔策略。 专有的智能损失减少(SLR)系统持续监控持仓,在市场反转期间自动调整止损。版本2.2引入了增强的入场信号暂停控制和改进的恢复距离管理,优化了不同市场条
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
专家
真实交易账户实时信号： 默认 MT4（超过 7 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5（超过 5 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的MQL5频道，获取我的最新消息。 我在MQL5上拥有超过14,000名成员的社区 。 仅剩3份（共10份），售价399美元！ 之后，价格将上涨至499美元。 EA将限量销售，以确保所有已购买客户的权益。 AI Gold Sniper应用了最新的GPT-4o模型（OpenAI的GPT-4o），基于多层算法框架设计，集成了非结构化数据处理，用于XAU/USD交易。并进行跨市场分析以优化交易决策。集成于AI Gold Sniper中的GPT-4o将利用卷积神经网络（CNN）和循环神经网络（RNN），通过自然语言处理（NLP）技术，同时分析历史价格数据序列、宏观波动（利率、通胀）、多时间框架技术信号和实时新闻数据。深度强化学习机制使EA能够通过评估XAU/US
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
专家
直播信号每增加10%，价格就会上涨，以保持Zenox的独家地位并保护该策略。最终价格为2999美元。 实时信号 IC Markets 账户，亲自查看其实时表现作为证明！ 下载用户手册（英文版） Zenox是一款先进的人工智能多货币对波段交易机器人，能够追踪趋势，并在16种货币对之间分散风险。多年的专注开发造就了强大的交易算法。 我使用了一个高质量的数据集，时间跨度从2000年至今。人工智能系统在服务器上使用最新的机器学习技术进行训练，随后进行了强化学习。这个过程耗时数周，但结果令人印象深刻。训练周期涵盖2000年至2020年。2020年至今的数据为样本外数据。能够保持多年样本外数据的卓越性能实属罕见。这证明人工智能层能够毫无问题地适应新的市场环境，这一点至关重要。许多智能交易系统只是硬编码的、经过优化的定时炸弹，迟早会失效，而Zenox能够适应新的市场环境。 Zenox 始终使用预设的止损和止盈水平，并采用买入/卖出止损单来获得高回报率。每对交易只允许一个买入仓位和一个卖出仓位，以确保严格的风险管理。不使用追踪止损，从而减少滑点，提高利润和稳定性。避免使用危险的网格策略或马丁格尔
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
专家
XAUUSD 混合交易策略 – 新闻情绪分析与订单簿失衡相结合 该策略结合了两种罕见但极其有效的交易方法，打造出一种专为 XAUUSD（黄金） 在 30 分钟图表 上交易而设计的混合系统。 传统的智能交易系统（EA）往往依赖固定指标或简单的图表结构，而本系统采用一种智能市场接入模型， 在决策过程中融合了实时数据与上下文分析。 经济新闻的实时情绪分析 （基于 GPT-5） 基于 Tick 数据的订单簿失衡（DOM）模拟 这两个组成部分的结合为精准的进出场决策提供了坚实的基础，考虑到了基本面和市场微观结构信息。 请您在购买后立即联系我，以获取设置文件和使用手册。 已验证信号（ECN账户）-  NTRon 2000 稳定版 [特点与建议] 交易品种 ：XAUUSD（黄金） 时间周期 ：30 分钟（响应速度与信号质量的最佳平衡） 杠杆 ：至少 1:50（高效利用波动，同时控制风险） 起始资金 ：230 美元起（允许使用小手数进行保守风险管理） [新闻标题情绪分析] 黄金对通胀报告、就业数据和美联储利率决议等宏观经济数据反应强烈。 与大多数系统在这些时间段回避交易不同，本策略主动将原始
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
专家
使用真实交易账户的实时信号： 默认设置： https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的 MQL5 频道，获取我的最新消息。 我在 MQL5 上拥有超过 14,000 名成员的社区 。 仅剩 3 套（共 10 套），售价 399 美元！ 之后价格将上涨至 499 美元。 EA为保障所有已购客户的权益，本产品将限量发售。 AI黄金交易系统利用先进的GPT-4o模型，在XAU/USD市场执行复杂的趋势跟踪策略。该系统采用多时间框架收敛分析，结合小波变换降噪和分数阶积分技术来识别真正的趋势持续性。我们专有的算法将动量聚类分析与状态转换检测相结合，从而能够动态适应市场波动状态。该EA利用贝叶斯概率模型评估趋势延续的可能性，并纳入收益率曲线动态、实际利率预期和地缘政治风险溢价。分层风险管理框架基于趋势强度量化和波动状态分类，实施非对称仓位管理。该系统通过广泛的前瞻性分析和机制调整回测，展现了稳健的性能，在各种市场环境下均保持了稳定的风险调整后收益。 EA 实施了多层保护，包括波动率调整止损、基于相关性的仓位限制和回撤
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非手数
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
专家
重要提示： 为确保完全透明，我提供与此EA关联的真实投资者账户的访问权限，使您能够实时监控其表现，无任何操纵。 仅在5天内，整个初始资金已全额提取，此后EA仅使用利润资金进行交易，完全不涉及原始余额。 当前价格$199是限时发布优惠，将在售出10份后或发布下一次更新时提高。 现在获取您的副本可保证以此折扣价格终身访问，无论未来如何涨价。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX 实时信号： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X 5Min  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number:   253198898 Investor Password: 
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
专家
Aura Ultimate——神经网络交易的巅峰，通往财务自由的道路。 Aura Ultimate 是 Aura 家族的下一个进化版——融合了尖端的 AI 架构、市场自适应智能和精准的风险控制。它以 Aura Black Edition 和 Aura Neuron 成熟的 DNA 为基础，并更进一步，将两者的优势融合成一个统一的多策略生态系统，同时引入了全新的预测逻辑。 这非常重要！购买专家后，请给我发私信。我会向您发送包含所有必要建议的说明。 接下来的 15 本售价 1000 美元，下一个售价 1250 美元 购买 Aura Ultimate 顾问时，您可以获得 与两个交易账户号码相关联的 Vortex、Oracle 或 Aura Bitcoin Hash 顾问的免费许可证。 私信询问条件 https://www.mql5.com/en/users/stanislav110685 在此处查看实时结果： 10,000 美元真实账户 S1   https://www.mql5.com/en/signals/2336509   3k ICMarkets 两种策略  低风险     htt
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
专家
特 惠价格  $109  (原价: $365) 。 设置和使用指南 :  ABS Channel 。 实时监控:   ABS Signal 。  实盘信号设置文件 基础设置文件 什么是ABS EA? ABS EA是一款专业交易机器人,专为H1时间框架上的 XAUUSD(黄金) 开发。 它基于 马丁格尔系统 ,具有 内置风险控制 . ABS EA专为新手和经验丰富的交易者设计,易于设置,完全自动化,并可根据不同的交易风格进行定制。 主要特点 马丁格尔策略,具有用户自定义的安全设置 灵活的手数管理:固定手数或自动手数 最大回撤限制,在您选择的阈值处暂停交易 简单设置:附加到图表,配置设置并开始交易 技术规格 交易品种: XAUUSD 时间框架: H1 最低存款: $300 推荐存款: $1,000 账户类型: ECN / Raw Spread 杠杆: 1:50或更高(推荐1:100+) VPS: 建议用于持续运行 免责声明 交易涉及重大风险,损失可能超过您的初始投资。 马丁格尔策略具有高风险,过去的表现不能保证未来的结果。使用需自行承担风险。 如需支持或有疑问,请通过评论区或
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
专家
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
专家
长期增长。稳定性。韧性。 Pivot Killer EA 不是一个快速获利的系统，而是一个 为长期可持续增长而设计的专业级交易算法 。 专为 XAUUSD（黄金） 研发，Pivot Killer 是多年研究、测试和系统化开发的结晶。它秉持一个简单的理念： 稳定胜于运气 。该系统经过多周期、波动性变化和流动性环境下的压力测试——它不是为了短期炫耀而生，而是为长期生存而设计。 为持久而生的策略。 无网格。无马丁格尔。无加仓。 100K Live account signal Small Live account signal 市场在变化，波动在改变，趋势来来去去。Pivot Killer EA 专为那些明白 真正的成长来自生存，而非投机 的交易者而设计。 停滞期是正常且预期中的。但随着时间推移，算法总会 重新崛起并变得更强 ，它会不断适应新的市场波动并稳步增长。 这不是一个快速致富的工具，而是一个 以控制、稳定和稳健为核心的长期资本增长引擎 。 核心原则 无网格。无马丁格尔。无加仓。 每笔交易都是独立的，风险明确且有限。EA 永远不会加仓来弥补亏损。生存与稳步增长是其设计核心。 自适应
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (4)
专家
X Fusion AI — 神经自适应混合交易系统 限时折扣。还剩7份（共20份）即将售罄。 目前限时价格为 149美元，即将恢复至 999 美元。 运行演示 实盘表现 购买后，请记得私信我们以获取推荐参数、使用说明、注意事项和使用技巧等信息。 非常感谢你的支持。 1. 产品概述 X Fusion AI 是一款结合经典交易逻辑与类神经自适应机制的自动化交易系统。 系统并不尝试预测市场，而是根据实际市场结构变化调整内部参数，使策略在不同环境中保持稳定性与适应性。 系统重点关注： 适应不同市场环境 在多种行情条件下保持一致性 控制潜在回撤风险 过滤低质量信号与噪音 核心目标是根据市场流动变化进行动态调整，而不是依赖固定模式。 2. 实盘参考（MQL5 内部信号） 您可通过以下 MQL5 官方信号服务了解系统的运行表现： 主信号： https://www.mql5.com/en/signals/2347683 建议用户结合信号表现与自身测试进行评估。 3. 推荐品种与运行环境 推荐交易品种：GBPUSD、EURUSD 周期：M15 大致资金参考： 策略 1：约 500 美元 策略 2：
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
专家
新的前进步伐 | AI 驱动的精确性遇上市场逻辑 借助 Argos Rage ，推出了新的自动化交易水平--由嵌入式 DeepSeek AI 系统 提供支持，实时分析市场行为。 在继承 Argos Fury 优势的同时，这款 EA 采取了不同的战略路径：更灵活、更广泛的市场解读，以及更强的市场参与度。 Live Signal 时间周期: M30 杠杆:  最低 1:20 入金:  最低 $100 交易品种:  XAUUSD, EURUSD 经纪商:  不限 购买 Argos Rage 后，您将有机会免费获得 Argos Fury 。 购买完成后请直接与我联系。 Argos Rage 利用 DeepSeek AI 评估市场结构、节奏和压力--仅在概率一致时执行交易。 与 Argos Fury 相比，它带来更多机会，同时在不确定阶段仍保持智能保护。 当 Argos Fury 专注于干净的反转结构时， Argos Rage 扩大了交易范围。 它专为希望拥有更多信号、更多变化，同时不失去策略控制的交易者设计。 嵌入式 DeepSeek AI 集成的 AI 模型动态评估市场状况。
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
专家
Cryon X-9000 — 量子驱动的自动化交易系统 真实信号： https://www.mql5.com/en/signals/2347543 如今，许多交易者通过在 美分账户 或 极小资金账户 上运行智能交易系统来制造“好看”的成绩 —— 这实际上表明他们 并不真正信任自己的系统 。 而本信号运行在一笔 20,000 美元的真实账户 上。 这代表了 真实的资金投入 ，并提供 透明、无造假成分的表现 ，没有美分账户常见的 人为放大效果 或 低风险失真 。 Cryon X-9000 是一款新一代自主交易架构，专为在高波动市场环境中实现高精度、稳定性和持续性执行而打造。系统基于多层量子分析核心，能够实时重构市场结构，并以冷静的数学逻辑识别最优入场点。 系统的核心是 Cryon Core Engine，它融合了高级形态分析、基于波动性的行为建模以及结构化风险防护逻辑。每一次交易决策都经过多层验证：过滤市场噪音、排除不稳定场景，并仅在结构一致性达到最佳状态时执行。Cryon X-9000 完全基于数据运行，并且 不使用马丁策略、不使用网格、不进行任何形式的非受控加仓 。其架构旨在提供长期
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
专家
道具準備就緒！ （ 下載SETFILE ） WARNING ： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 歡迎來到黃金收割者！ 該 EA 以非常成功的 Goldtrade Pro 為基礎，設計為同時在多個時間框架上運行，並且可以選擇將交易頻率從非常保守到極端波動設定。 EA 使用多種確認演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   黃金非常適合這種策略，因為它是一種波動性很大的貨幣對。 系統根據您的帳戶規模和最大允許提款設定自動調整交易頻率和手數！ 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該 EA 已針對黃金的最長可用期限進行了壓力測試，為不同經紀商使
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
专家
BLACK FRIDAY - 20% 折扣 仅限 24 小时。优惠将于 11 月 29 日结束。 这是此产品唯一的一次促销活动。 介绍Syna版本4 - 全球首个代理式AI交易生态系统 我很高兴推出Syna版本4, 外汇交易行业首个真正的多EA代理式协调系统 。这一突破性创新允许多个智能交易系统在不同的MT5终端和经纪商账户之间作为统一的智能网络运作 - 这一功能直到现在才在零售外汇交易中存在。 Syna与AiQ、Mean Machine GPT或其自身的多个实例无缝协作,创建一个协作生态系统,EA共享集体智能,从彼此的交易中学习,并在您的整个投资组合中协调策略 。 在版本3+直接API访问OpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai(Grok)、Mistral、DeepSeek、Perplexity和OpenRouter广泛模型生态系统的基础上, 版本4增加了革命性的主从架构,从根本上改变了交易者如何在多个账户之间进行分散和风险管理 。这是协调式多EA投资组合管理的黎明,人工智能将多个专业交易策略编排为单一的自适应有机体。 版本4主要增强功能: 行业首创代理式生态系
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
专家
PROP FIRM READY!  推出促销： 当前价格仅提供数量极其有限！ 最终价格：990美元 349 美元起：免费选择 1 个 EA！（最多 2 个交易账户） 终极组合优惠   ->   点击此处 加入公共群组： 点击此处   LIVE RESULTS 独立审查 欢迎来到“ORB大师” ： 开盘区间突破的优势 利用 ORB Master EA 释放开盘区间突破 (ORB) 策略的力量：一款专为现代交易者设计的精致、高性能专家顾问。 ORB 因其能够捕捉早期市场势头而人气飙升，而这款 EA 代表了我对这种行之有效的方法的个人看法。 ORB Master 如何交付成果 ： ORB Master 在美国和欧洲股市开盘后立即开始行动，瞄准四大主要指数的关键开盘区间：SP500、US30（道琼斯）、纳斯达克和 DAX 这些突破通常预示着当天的主导趋势，提供可靠的方向偏差。 EA 精准地利用这一优势，进入顺势交易，以获得最大利润潜力。 对于每个指数，EA 部署三种不同的策略变化，创建一个由 12 种不相关方法组成的稳健投资组合。 这种多样化可以最大限度地降低风险，同时扩大机会。
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 1 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results:   https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
专家
真實監控。誠實測試。零炒作。 LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES 在進入技術細節之前，有兩件事你必須知道： PipsHunter 由真實資金的監控信號所確認。該 EA 已在真實賬戶（Pepperstone）上持續運行數個月，所有監控完全公開。沒有模擬、沒有隱藏賬戶、沒有「完美回測」——真實交易結果證明了它的實際表現。 回測結果 100% 誠實。沒有曲線擬合、沒有歷史操縱、沒有不切實際的建模。你在策略測試器中看到的，正是 EA 在真實市場中的實際行為。沒有魔法、沒有灑金粉式的技巧——只有經過時間驗證的策略，能在實盤與測試中同樣穩定地運作。因此，PipsHunter 是 MQL5 市場上最透明、最誠實的智能交易系統之一，基於一個核心原則打造：構建安全、穩定、真實的交易系統，不做任何人工“增強”。 這個機器人不僅安全——而是超級安全，得益於嚴格的止損保護，以及完全不使用馬丁格爾或加倉平均。 使用說明 — 如何使用 核心策略：日內剝頭皮 + 搖擺反轉邏輯 PipsHunter 在同一引擎中結合兩種專業交易方法： DayTrading 邏輯——捕捉日內波動 , S
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
专家
全球首个黄金与比特币之间的公开套利算法！ 每天都有优惠活动！ 实时信号 -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA： 长期以来推荐的经纪商：   IC Markets 交易对：   XAUUSD、BTCUSD 附件代码：   XAUUSD H1 请务必检查 交易的货币对是否已添加 到 “市场报价” 窗口中！ 账户类型：ECN/原始价差 前缀设置： 如果您的经纪商提供的货币对带有符号前缀，例如 XAUUSD_i 然后在设置中输入前缀：   “   _i   ” 黄金与比特币套利： 这种策略基于利用这些资产之间的价格差异，尽管它们通常作为相互竞争的“避险资产”而非直接交易对。交易者会在市场不确定或趋势反转时期寻找黄金兑比特币价格被低估的机会（反之亦然），以便买入价格较低的资产，然后在价格较高时卖出。或者，他们也可以在不同的平台上交易与黄金挂钩的加密货币（例如 PAXG、XAUT），以利用黄金（数字黄金和实物黄金）之间的价格差异，但这需要对双方的波动性和风险都有所了解。
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
专家
黑色星期五50%折扣 - NANO MACHINE GPT 常规价格:$997 至 黑色星期五:$498.50 (折扣价格将在促销期间体现。) 促销开始:2025年11月27日 - 限时黑色星期五活动。 黑色星期五赠品: 所有在黑色星期五活动期间购买Nano Machine GPT的买家可以参加随机抽奖,奖品包括: 1 x Syna激活码 1 x AiQ激活码 1 x Mean Machine GPT激活码 如何参与: 1) 购买后, 向我发送私信 以获取Nano Machine GPT手册和推荐的设置文件。 2) 然后 在此产品页面发表评论 确认您的购买,即可 正式进入 黑色星期五抽奖活动。 将从符合条件的黑色星期五购买者中随机选出三位独立获奖者,购买者必须同时发送消息并发表评论。 黑色星期五促销结束后,Nano Machine GPT将恢复其常规价格997美元。 Nano Machine GPT - 紧凑型全功能系统中的旗舰级AI DNA Nano Machine GPT由Mean Machine GPT、AiQ和Syna背后的同一开发者打造,这些系统帮助建立了外汇交易中真正
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
专家
重要的 ： 此套装将仅以当前价格出售，且数量非常有限。    价格很快就会涨到 1499 美元    包含 +100 种策略 ，未来还会有更多！ 奖励 ：价格为 999 美元或更高 --> 免费选择我的其他  5  个EA！ 所有设置文件 完整的设置和优化指南 视频指南 实时信号 审查（第三方） 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴向您介绍终极突破系统，这是经过八年精心开发的先进且专有的专家顾问 (EA)。 该系统已成为 MQL5 市场上多个顶级 EA 的基础，包括广受好评的 Gold Reaper EA、 连续七个多月保持第一的位置，以及 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统不仅仅是另一个 EA。 它是一种专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间范围内创建无限数量的突破策略。 无论您专注于波段交易、剥头皮交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制性。 可能性无穷无尽！ 对于自营公司交易者：   有了这个系统，您最终可以创建自己独特的交易策略和投资组合，而不会被标记为复制交易
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
专家
概述 Golden Hen EA 是一款专为 XAUUSD (黄金) 设计的专家顾问 (Expert Advisor)。它结合了八种独立的交易策略，每种策略都由不同的市场条件和时间周期 (M5, M30, H2, H4, H6, H12) 触发。 该 EA 旨在自动管理其入场和过滤器。EA 的核心逻辑专注于识别特定的信号。Golden Hen EA 不使用网格 (grid)、马丁格尔 (martingale) 或平均成本技术 。 EA 开启的所有交易都使用预定义的 止损 (Stop Loss) 和 止盈 (Take Profit) 。 实时信号   |   公告频道  | 下载 Set 文件 八种策略概述 EA 同时跨多个时间周期分析 XAUUSD 图表： 策略 1 (M30):   该策略分析最近的一系列特定柱状线，以识别在定义的看跌形态之后的潜在看涨反转信号。 策略 2 (H4):   该策略在持续的下行趋势后识别强劲的看涨动能。它使用前一个 H4 柱的低点作为分析的参考点。 策略 3 (M30):   这是一种基于会话的策略。它监控相对于早期交易时段低点的价格行为，以识别潜在
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
专家
How To Trade Pro (HTTP) EA — 来自拥有25年以上经验的作者的专业交易顾问，用于交易任何资产，无需马丁格尔或网格。 大多数顶级顾问处理上涨黄金。它们在测试中看起来出色……只要黄金上涨。但当趋势耗尽时会怎样？谁来保护您的存款？HTTP EA 不相信永恒增长 — 它适应不断变化的市场，并旨在广泛分散您的投资组合并保护您的存款。它是一个纪律严明的算法，在任何模式下都能同样成功：上涨、下跌、横盘。它像专业人士一样交易。HTTP EA 是精确的风险和时间管理系统。不要根据历史上的漂亮图表选择顾问。根据工作原理选择。 资产 任意，每种资产购买后有自己的 .set 文件 时间框架 M5-H4（在顾问设置中指定） 原理 处理动态价格缺失区域 存款 从 $100 起。杠杆 1:25+ 经纪商 任意，ECN/Raw 低点差 测试 策略测试器：EURUSD，01.01.2025 — 今天，每跳 特性 SL/TP，追踪止损，保本，紧急模式，图形面板。 How To Trade Pro EA 不猜测 — 它跟随变化并适应。这是一个纪律严明、活的算法，随着市场变化而变化，并在其他算法崩溃
Remstone
Remstone
5 (7)
专家
Remstone 并非普通的 EA。 它融合了多年的研究和资产管理经验。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 自2018年以来 ，我的上一家公司Armonia Capital向FCA监管的资产管理公司Darwinex提供了ARF信号，筹集了75万美元。只需一位顾问即可掌控4个资产类别！ 没有承诺，没有曲线拟合，没有幻想。但有丰富的现场经验。 加入日益壮大的成功交易者社区，利用 Remstone 的力量！ Remstone 是一款全自动交易解决方案，旨在挖掘市场趋势。它基于先进的算法，专为追求可靠性和结果的交易者打造。 通过经过验证的精确度增强您的交易优势！ 为什么选择 Remstone？ 高级市场适应性： 处理许多不同的资产和经济新闻，以便在正确的时间挑选出可能流行的资产。 可定制的策略
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
专家
Autorithm AI 技术说明   AUTORITHM 是一款为 MetaTrader 5 设计的先进人工智能交易系统，采用 10 个专用 AI 分析层 对市场进行全面分析。该智能交易顾问（EA）使用协同工作的高级 AI 算法来处理市场数据、识别交易机会，并以智能风险管理协议执行交易。 [guide line]   核心功能 该系统采用 10 个不同的 AI 分析层 协同分析市场状况并执行交易。每个 AI 层专注于市场分析的不同方面， 包括： • 技术分析 • 形态识别 • 价格行为分析 • 趋势分析 • 波动性分析 • 风险管理 • 新闻分析 • 时间分析 • 马丁格尔系统管理 • 最终决策制定 EA 包含可配置的基于时间的交易时段、新闻事件过滤以及 AI 驱动的波动性保护机制。 10 大 AI 智能分析层 1. 技术分析 AI 处理多种技术指标和振荡器，通过高级形态识别算法识别市场动能、超买/超卖状态及潜在反转点。 2. 形态识别 AI 识别和分析图表形态、K线形态及价格结构，基于历史市场数据的机器学习算法进行训练。 3. 价格行为分析 AI 在不依赖传统指标的情况下，分析原
作者的更多信息
Binary fisher fx
Roman Lomaev
指标
二元 Fisher FX 是一款功能强大的二元期权指标，适用于任何时间范围和任何货币对。该指标旨在识别趋势走势，并在当前蜡烛收盘前以箭头的形式指示进入点。 该指标的主要特点： 适用于任何时间范围（M1、M5、M15、M30、H1、H4、D1） 支持任何货币对 到期时间从 1 到 3 根蜡烛（默认 1 根蜡烛） 以箭头形式指示当前蜡烛收盘前的入场点 根据趋势工作，让您能够识别强劲的移动市场 重要信息： 为了使指标正常工作，您需要在终端文件夹中下载并安装“MQL5”文件夹。您可以从以下链接下载带有指标的文件夹： https://disk.yandex.ru/d/DPyo0ntaevi_2A 使用二元 Fisher FX 指标的优点： 通过准确识别趋势走势来增加盈利交易的可能性 适用于任何时间范围，这使您可以将其用于各种交易策略 支持任何货币对，扩大交易机会 立即尝试二元 Fisher FX 指标，增加您在二元期权交易中成功的机会！
FREE
Your tick scalper
Roman Lomaev
专家
瞬时剥头皮「Tick Scalper」 纯价格行为，无指标。始终固定止损止盈，并使用追踪止损。   核心参数 参数 默认值 描述 TakeProfit — 固定止盈点数。 StopLoss — 固定止损点数。 TrailingStop — 追踪止损距离（点数），用于调整仓位。 cSeconds — 信号检查间隔（秒）。 MinPriceShot — 激活信号的最小价格波动（点数）。 MaxOrdersCount — 最大同时开仓订单数（常量）。 RiskPercent — 基于余额的自动手数计算风险百分比。 FixedLotSize — 固定手数（当UseAutoLot = false时）。 UseAutoLot — 基于余额和风险的自动手数计算。 MagicNumber — 交易策略订单的唯一标识符。 MaxSpread — 允许开仓的最大点差（点数）。   下载外汇对的预设和优化集: Яндекс.Диск   使用建议 测试: 历史测试:   使用 “基于真实点数的每个报价” 模式。 模拟账户:   实盘前测试1-2周。 优化:   3个月   +   向
Binary has 6
Roman Lomaev
3 (1)
指标
Binary has 6 是一款适用于MT4二元期权交易的指标，适用于任何时间框架和任何货币对，也可用于外汇交易。 主要特点： 到期时间： 默认设置为1根蜡烛，但用户可在设置中调整为1到3根蜡烛的周期。 趋势交易： 该指标根据当前趋势生成信号。 信号： 在当前蜡烛关闭之前，图表上会出现一个箭头（红色或蓝色）作为进场信号。这些信号通过缓冲区提供，可与外部EA集成以实现自动交易。 灵活性： 适用于不同的市场条件和策略。 安装： 为确保正确运行，需将 MQL5 文件夹添加到终端目录。您可以通过 此 链接 下载文件夹。详细安装指南请参考 此视频 。 附加功能： 要在信号出现时接收弹出通知，请安装 此处 提供的附加指标。................
FREE
Binary Scalper 6
Roman Lomaev
指标
Китайский (Chinese): Binary Scalper 6 – 强大的二元期权MT4指标 Binary Scalper 6 是一个专为 MetaTrader 4 (MT4) 设计的高级趋势分析和二元期权交易工具。此指标适用于任何货币对和时间框架，为所有水平的交易者提供清晰的交易信号和统计数据。 主要特点： 趋势检测 ：精准识别趋势市场，为交易者提供明确的交易方向。 支持任意货币对 ：适用于任何货币对，让您轻松选择最熟悉的市场。 兼容所有时间框架 ：从 1 分钟到月线图灵活使用。 1 根蜡烛到期信号 ：快速明确的交易机会。 内置统计数据 ：显示当前资产的关键性能数据。 缓冲箭头 ：清晰的可视化信号，助您精准下单。 如何使用： 下载 MQL5 文件夹并将其放置于您的 MetaTrader 4 目录中。下载链接： 点 击 此处 。
Scalper EA m1
Roman Lomaev
专家
该顾问是一个专为M1时间框架设计的剥头皮交易系统。剥头皮是一种在短时间内开仓和平仓的策略，通常旨在从小幅价格波动中获利。 使用建议： 经纪商：   选择订单执行速度快的经纪商。这对剥头皮至关重要。 测试：   在实盘账户使用前，请在模拟账户或MetaTrader的策略测试器中测试该顾问。确保其在您选择的货币对和设置下稳定运行。 低延迟服务器：   为了达到最佳效果，建议使用与经纪商服务器延迟低的VPS（虚拟专用服务器）。这可以最小化订单执行延迟，对剥头皮尤为重要。 时间框架：   M1。 货币对：   建议使用低点差和低佣金货币对以获得最佳表现。 顾问参数说明： Lot_Type:   手数类型（Fixed_lot — 固定手数，Auto_lot — 自动手数）。 Lot_Risk:   自动手数的风险百分比（基于余额）。 FixedLotSize:   固定手数大小。 MinLots / MaxLots:   最小和最大手数大小。 Commission:   每笔交易的佣金。 Slippage:   最大滑点（点数）。 AddPriceGap:   额外的价格间隔。 MinimumU
Scalper EA m1 mt5
Roman Lomaev
专家
Scalper EA M1 – M1 时间框架剥头皮交易专家 Scalper EA M1 是一款针对 M1 时间框架的剥头皮交易专家，旨在利用市场短暂波动获利。 使用建议 经纪商: 选择 执行速度快 的经纪商，这对剥头皮交易至关重要。 测试: 在 模拟账户 或 策略测试器 中测试 EA 后再进行真实交易。 VPS: 为了最大化效率，建议使用 低延迟 VPS 连接至经纪商服务器，以减少执行延迟。 时间框架: M1。 最佳交易条件: 使用 低点差和低佣金的货币对 。 适用账户类型和最低存款 推荐账户类型: ECN, Raw Spread, STP – 低点差和快速执行的账户。 不适用于美分账户 ，因为它们通常点差较高，执行较慢。 最低推荐存款: $100+ （或等值货币），最低手数为 0.01 。 ️ 交易参数 Lot_Type – 手数类型（ Fixed_lot – 固定， Auto_lot – 自动）。 Lot_Risk – 自动手数计算的风险百分比。 FixedLotSize – 固定手数大小。
MarketPulse Scalper mt5
Roman Lomaev
1 (1)
专家
该智能交易系统适用于 M1时间框架 ，基于 cSeconds 设定的时间周期内的价格变化来开单。 当价格在该时间内波动超过 MinPriceShot 点时，执行交易。 EA可使用 固定手数（FixedLotSize） 或自动计算手数 （LotsOptimized()） 。 开单后，EA管理订单，包括：   止盈（Take Profit）   – 锁定利润   止损（Stop Loss）   – 限制亏损   移动止损（Trailing Stop）   – 动态保护利润 此外，还会在图表上显示统计信息，包括最近几天的盈利情况和当前账户余额。   安全性与风险管理   EA不使用高风险策略 ，如马丁格尔、网格交易或加仓策略。   对点差和交易佣金非常敏感 ，建议使用低点差、低佣金的账户。   最适合点差最低的货币对 （如EUR/USD、USD/JPY）。   EA参数   开单条件 cSeconds   (int)   – 价格必须在此时间段内发生变化才能开单（秒）。 MinPriceShot   (int)   – 开单所需的最小价格变动（点）。
Scalper for EURUSD
Roman Lomaev
3 (1)
专家
Scalper EURUSD 欧元兑美元货币对的剥头皮专家顾问 EA设置描述 主要交易参数 TakeProfit (170) – 止盈点数。 StopLoss (80) – 止损点数。 TrailingStop (5) – 跟踪止损点数。 cSeconds (2) – 信号检查间隔（秒）。 MinPriceShot (20) – 入场所需的最小价格变动（点数）。 MaxOrdersCount (10) – 最大同时开仓订单数。 风险管理与手数设置 RiskPercent (1) – 自动手数计算的风险百分比。 FixedLotSize (0.01) – 固定手数（自动手数关闭时使用）。 UseAutoLot (false) – 启用/禁用自动手数计算。 过滤器与限制 MagicNumber (2025) – 唯一订单管理标识符。 MaxSpread (1.0) – 最大允许点差（点数）。 统计与显示 ShowStatistics (true) – 显示整体EA性能统计信息。 ShowTodayProfit (true) – 显示当日利润。 ShowTotalProfit (true)
CloseAllChartsExceptCurrent
Roman Lomaev
实用工具
CloseAllChartsExceptCurrent — MetaTrader 5 智能脚本 描述: 厌倦了手动关闭MT5终端中大量打开的图表？ CloseAllChartsExceptCurrent 为您代劳！此脚本可立即关闭除当前运行图表外的所有图表。适合追求效率与秩序的交易者。 主要优势: 自动化操作 — 一键关闭所有无关图表。 节省时间 — 无需反复切换标签。 专注重点 — 仅保留需要关注的图表。 安装方法: 复制脚本文件 CloseAllChartsExceptCurrent.mq5 。 粘贴至文件夹： MetaTrader 5终端的 MQL5/Scripts 目录下。 重启终端（或通过工具栏刷新脚本列表）。 使用方式: 在MT5中打开任意图表。 从导航器列表将脚本拖放到该图表上。 脚本将激活并关闭除当前图表外的所有图表。 注意: 仅支持 MT5 （不兼容MT4）。 无需设置 — 即开即用！ 用CloseAllChartsExceptCurrent将混乱变为秩序！
FREE
Signal Alert
Roman Lomaev
指标
SignalAlert 指标的设置 SignalAlert 指标用于跟踪来自其他指标的买卖信号，并在信号出现时发送声音提醒。SignalAlert 适用于需要快速反应的指标，如 Binary Sixty Scalping 。 指标设置 IndicatorName – SignalAlert 从中读取信号的指标名称。请指定确切的名称，例如“Binary Sixty Scalping”，以确保 SignalAlert 追踪其信号。 BuyBuffer – 买入信号的缓冲区编号。对于 Binary Sixty Scalping，如果买入信号位于第一个缓冲区，请设置 BuyBuffer = 0 。如果在其他缓冲区，请进行调整。 SellBuffer – 卖出信号的缓冲区编号。例如，如果 Binary Sixty Scalping 的卖出信号位于第二个缓冲区，请设置 SellBuffer = 1 。 SoundFile – 当信号出现时播放的声音文件的名称。默认值为“alert.wav”。您可以通过指定文件名，将其更改为 MetaTrader 4 中的任何可用声音文件。 如何将 SignalAl
FREE
Fisher SC
Roman Lomaev
指标
Attention, for the indicator to work correctly, you need to put the "MQL5" folder in your terminal folder, you can download it from the link below: https://disk.yandex.ru/d/DPyo0ntaevi_2A One of the best arrow indicators for Binary Options, which can also be used in the Forex market. Any time frame from M1 to MN, any currency pair, can also be used on stocks - the indicator is universal. Expiration from 1 to 5 candles. Displays traffic statistics on a graph. The indicator gives signals along th
FREE
OpenAllSymbols
Roman Lomaev
实用工具
功能： 自动使用 default.tpl 模板在当前时间周期（TF）打开市场观察中所有品种的图表，同时关闭其他所有图表（当前活动图表除外）。无需手动操作，快速分析多个品种的理想工具！ 特点： 自动化： 一键打开数十个图表。 安全性： 关闭无关图表，保留当前活动图表。 灵活性： 使用自定义的 default.tpl 模板（提前配置好即可！）。 当前周期： 图表与脚本启动时的活动图表时间周期一致。 安装： 将 OpenAllSymbolsSafe.mq5 复制到 MetaTrader 5 终端的 MQL5/Scripts 文件夹。 重启终端或刷新脚本列表（右键“脚本”→ 刷新 ）。 ️ 注意： 确保 default.tpl 保存在 MQL5/Profiles/Template/ 文件夹中。 脚本会关闭所有非当前图表，请确认不会影响工作流程。 若当前时间周期不支持，图表将使用该品种的最近可用周期。
FREE
Grail Scalper
Roman Lomaev
专家
Grail Scalper EA – 自动剥头皮交易专家顾问 Grail Scalper EA 是金融市场自动交易的强大工具。 采用先进的算法和策略设计，此EA适合新手和经验丰富的交易者。 它结合了精准信号、风险管理和自适应参数，以实现最大效率。 参数设置: 参数 描述 dist1/dist2 信号计算周期（默认值：14/21）。 Lots 固定手数（例如，0.01）。 StopLossPercent 以ADR百分比计算的止损（例如，40%）。 TakeProfitPercent 以ADR百分比计算的止盈（例如，90%）。 TrailingStop 追踪止损的点数（例如，40）。 UseAutoLot 启用自动手数（true/false）。 RiskPercent 自动手数的风险百分比（例如，10%）。 Slippage 允许的滑点（例如，3）。 MaxSpread 最大允许点差（例如，20）。 Grail Scalper EA 的优势: 高精准信号: 算法分析市场数据，仅生成强劲入场信号。 风险最小化: 自动计算手数，并防止高点差，确保安全交易。 易于使用: 直观的
MarketPulse Scalper
Roman Lomaev
2.8 (5)
专家
该智能交易系统适用于 M1时间框架 ，基于 cSeconds 设定的时间周期内的价格变化来开单。 当价格在该时间内波动超过 MinPriceShot 点时，执行交易。 EA可使用 固定手数（FixedLotSize） 或自动计算手数 （LotsOptimized()） 。 开单后，EA管理订单，包括：   止盈（Take Profit）   – 锁定利润   止损（Stop Loss）   – 限制亏损   移动止损（Trailing Stop）   – 动态保护利润 此外，还会在图表上显示统计信息，包括最近几天的盈利情况和当前账户余额。   安全性与风险管理   EA不使用高风险策略 ，如马丁格尔、网格交易或加仓策略。   对点差和交易佣金非常敏感 ，建议使用低点差、低佣金的账户。   最适合点差最低的货币对 （如EUR/USD、USD/JPY）。   EA参数   开单条件 cSeconds   (int)   – 价格必须在此时间段内发生变化才能开单（秒）。 MinPriceShot   (int)   – 开单所需的最小价格变动（点）。
Binary Scalper 7
Roman Lomaev
指标
Attention, for the indicator to work correctly, you need to put the "MQL5" folder in your terminal folder, you can download it from the link below: https://disk.yandex.ru/d/DPyo0ntaevi_2A  Binary Scalper 7 is a powerful tool designed to identify and predict the next candle, allowing traders to make informed decisions when trading binary options. This indicator works on any time frame and with any expiration, making it a versatile and reliable tool for traders of all levels. How it works: The
Binary sixty scalping
Roman Lomaev
4 (3)
指标
Binary Sixty Scalping – MT4平台二元期权指标 Binary Sixty Scalping是专为MT4平台二元期权交易设计的指标。该指标适用于任何时间周期，但为了更高的准确性，建议使用M5或更高的时间周期。该指标兼容所有货币对，可以适应各种市场。 主要特点： 默认到期时间为1根K线 ，可在设置中调整； 基于趋势交易 ：该指标分析趋势方向，找到最佳入场点并给出信号； K线收盘前的准确信号 ：图表上会显示箭头–蓝色表示买入，红色表示卖出； 信号统计 ：显示信号成功率统计，有助于评估指标的效果； 无重绘 ：确保信号的可靠性和稳定性。 安装指南： 为了使该指标正常运行，请将“MQL5”文件夹复制到终端的根目录。下载文件： Yandex Disk 。详细安装说明请参见 视频指南 。 该指标是寻找二元期权可靠信号的交易者的宝贵工具，基于趋势跟踪策略和精确的入场信号。
Binary DUNKS
Roman Lomaev
指标
Binary DUNKS はバイナリーオプション取引用に設計されたツールで、 M5以上 のタイムフレームに最適化されています。このインジケーターは、どの通貨ペアでも動作し、潜在的なエントリーポイントを特定するのに役立ちます。 主な特徴 エクスピレーション: デフォルトでは 1本のローソク足 に設定されており、インジケーター設定で調整可能です。 シグナル: インジケーターは矢印を生成します: 赤い矢印 — 売りシグナル。 青い矢印 — 買いシグナル。 シグナルは、ローソク足の上または下に 2つの矢印が確認された場合 に最も効果的です。 インストールと使用方法 要件: 正常に動作させるには、 "MQL5" フォルダーをターミナルディレクトリにコピーしてください。 フォルダーをダウンロードする: ダウンロードリンク 。 インストールガイド: 設定手順のチュートリアル動画を見る: 動画 を見る 。 追加機能: シグナルが表示されたときにポップアップ通知を受け取るには、 追加インジケーター をインストールしてください: インジケーター を ダウンロード 。 Binary D
Binary Crater
Roman Lomaev
指标
Binary crater 是 MetaTrader 4 的一个强大且多功能的指标，专为二元期权交易而设计。它在任何时间范围和任何货币对上都能有效工作，使其成为交易者极其灵活的工具。 主要特点： 趋势分析：该指标自动判断市场当前的趋势，帮助交易者顺着趋势的方向进行交易，从而增加交易成功的可能性。 发出信号：该指标产生缓冲箭头，指示可能进入交易。向上箭头表示买入信号，向下箭头表示卖出信号。 1 根蜡烛到期：该指标非常适合短期交易，因为其信号可用于单根蜡烛到期。 多功能性：该指标可以应用于任何时间范围和任何货币对，这对于具有不同策略和偏好的交易者来说非常有用。 易于使用：该指标易于安装和使用，任何级别的交易者都可以使用。 请记住，尽管有这么多好处，二元期权交易总是涉及风险。在开始交易之前，请确保您完全了解这些风险。 注意，为了使指标正常工作，您需要将“MQL5”文件夹放置在您的终端文件夹中，您可以从以下链接下载它： https://disk.yandex.ru/d/DPyo0ntaevi_2A
Binary 6 Semafor
Roman Lomaev
指标
Binary 6 Semafor 是 MetaTrader 4 的通用二元期权指标。 - 适用于任何时间范围和货币对 - 准确检测入口点 - 信号在当前蜡烛收盘前出现在图表上 - 到期 1 蜡烛 - 用于输入的缓冲区箭头 -显示当前资产的统计数据  测试结果： 该指标已通过测试并获得了令人印象深刻的回报，证明了其在各种市场条件下的有效性。对于想要最大化利润并最小化风险的交易者来说，它是理想的选择。 注意，为了使指标正常工作，您需要将“MQL5”文件夹放置在您的终端文件夹中，您可以从以下链接下载它： https://disk.yandex.ru/d/DPyo0ntaevi_2A 笔记： 该指标不是利润的保证，应与适当的风险管理结合使用。建议在真实账户上使用该指标之前先在模拟账户上测试该指标。
Binary cucle 6
Roman Lomaev
指标
二元 Cucle 6 指标是 MetaTrader 4 平台上二元期权交易的强大振荡器，它设计用于 M5 及更高的时间范围，也可用于任何货币对。 二元 Cucle 6 指标以蓝色和红色箭头的形式提供了进入交易的精确信号，这些箭头在当前蜡烛收盘之前出现在图表上。这使得交易者能够就进入交易做出快速且明智的决定。 值得注意的是，不应考虑圆圈和粗箭头形式的信号，因为它们不准确并且可能会被重新绘制。仅应主要注意屏幕截图中圈出的箭头，它们是进入交易的可靠且准确的信号。 二元 Cucle 6 指标的主要优点： 信号的准确性：该指标根据对市场趋势和模式的分析，提供进入交易的准确信号。 视觉显示：信号显示为蓝色和红色箭头，使交易者能够快速轻松地识别信号。 灵活性：该指标可用于任何货币对以及 M5 及以上的时间范围，并且还允许您选择 1 到 3 个蜡烛的到期时间。 二元 Cucle 6 指标对于想要增加二元期权交易成功机会的交易者来说是一个强大的工具。 注意，为了使指标正常工作，您需要将“MQL5”文件夹放置在您的终端文件夹中，您可以从以下链接下载它： https://disk.yandex.
Binary super fx
Roman Lomaev
指标
MetaTrader 4 的 Binary Super FX 是用于二元期权交易的强大振荡器。它可以用于任何时间范围和任何货币对。 二元超级外汇指标在关闭蜡烛之前以缓冲箭头的形式提供精确的入场信号，到期时间为 1 个蜡烛。这使得交易者能够就进入交易做出快速且明智的决定。 需要注意的是，在购买指标之前，建议在模拟账户上进行测试，以确保其有效性和信号的准确性。这将帮助您评估指标的性能并就其在二元期权交易中的使用做出明智的决定。 二元超级外汇指标的主要优点： 信号的准确性：该指标基于对市场趋势和模式的分析，提供非常准确的进入交易信号。 视觉显示：信号显示为缓冲箭头，使交易者能够快速轻松地识别信号。 灵活性：该指标可用于任何时间范围和任何货币对。 对于想要增加二元期权交易成功机会的交易者来说，二元超级外汇指标是一个强大的工具。 注意，为了使指标正常工作，您需要将“MQL5”文件夹放置在您的终端文件夹中，您可以从以下链接下载它： https://disk.yandex.ru/d/DPyo0ntaevi_2A
Binary HalfTrend 6
Roman Lomaev
指标
Binary HalfTrend 6 is a powerful trend indicator designed for binary options trading, providing accurate buy and sell signals. The expiration time is only 1 candle, you can trade on any timeframe. The Binary HalfTrend 6 indicator analyzes market trends and generates reliable signals in the form of arrows on the chart for profitable trades. Before using it in live trading, I recommend testing it on a demo account to choose the most profitable currency pairs for work. Attention, for the indicato
Binary magnus scalping t3
Roman Lomaev
指标
二元Magnus Scalping T3 是一种二元期权指标，适用于任何时间范围和任何货币对。使用聚类分析来识别入场点，并在当前蜡烛收盘前以弹出窗口和红色或蓝色图表上的缓冲箭头的形式发出警报。 该指标的主要特点： 适用于任何时间范围（M1、M5、M15、M30、H1、H4、D1） 支持任何货币对 到期时间从 1 到 3 根蜡烛（默认 1 根蜡烛） 进行聚类分析以确定切入点 在当前蜡烛收盘之前，以弹出窗口和图表上红色或蓝色缓冲箭头的形式发出警报 重要信息： 为了使指标正常工作，您需要在终端文件夹中下载并安装“MQL5”文件夹。您可以从以下链接下载该文件夹： https://disk.yandex.ru/d/DPyo0ntaevi_2A 我建议使用策略测试器来选择货币对和每种资产的到期日。请记住，历史上的成功交易并不能保证未来会产生积极的结果。 立即尝试二元马格努斯倒卖 T3 指标，增加您在二元期权交易中成功的机会！
Strategy Advisor Speedometer mt4
Roman Lomaev
专家
The advisor is based on the "Forex Speedometer" strategy and is designed for trading based on tick speed changes in real-time. The advisor monitors the direction and frequency of ticks, opening trades when a set entry speed threshold is reached and closing trades when the tick speed falls below the defined exit threshold. Optimization Recommendations: It is recommended to optimize the advisor on the M1 timeframe to achieve precise tick speed tuning, as tick activity changes more quickly on lowe
Binary hma levels
Roman Lomaev
指标
MT4的 Binary HMA Levels 指标专为二元期权设计，但同样适用于外汇交易。它基于关键水平运作，在当前蜡烛收盘前发出箭头形式的信号，确认价格从关键水平反弹。为了确保指标正确运行，您需要下载并将 "MQL5" 文件夹安装到您的终端目录中。您可以通过此链接下载文件夹： https://disk.yandex.ru/d/DPyo0ntaevi_2A 该指标通用，适用于任何时间框架和货币对，但为了获得更准确的信号，重要的是选择最佳的到期时间和时间框架。它还会直接在图表上显示信号的成功率，帮助评估其有效性。默认到期时间为1分钟，适合短期交易，但您可以在指标设置中进行调整，以正确显示统计信息........
Binary sf
Roman Lomaev
指标
Binary SF 二元期权指标专为 MetaTrader 4 交易平台设计，提供无重绘信号，使其成为交易者可靠的工具。适用于任何时间周期（从 M1 到日线），主要用于趋势交易，帮助交易者确定短期和中期交易的适当入场点。 工作原理和信号 指标分析市场，并以箭头形式生成信号（上箭头为买入，下箭头为卖出），信号会在当前蜡烛结束后显示在图表上。这有助于避免蜡烛形成期间可能出现的假信号。箭头信号通过缓冲生成，便于集成到自动交易系统中。信号旨在在下一根蜡烛上生效，交易到期时间为 1 到 3 根蜡烛，具体取决于交易策略和选定的时间周期。 特点 无重绘 ：指示入场点的箭头在出现后保持不变，减少假信号的风险，帮助交易者严格遵守交易规则。 缓冲信号 ：指标通过缓冲生成箭头信号，允许将其集成到自动交易系统中。信号可用于基于指标的市场进入。 灵活的时间周期 ：指标适用于任何时间周期，从 M1 到日线。在较低时间周期适合激进的短期交易，而在较高时间周期适合使用更长的到期时间的相对平静的交易。 交易到期 ：交易到期可以是 1 到 3 根蜡烛，这对于二元期权是最佳的，因为它允许根据当前市场波动性和趋势调整策略。
Binary boom
Roman Lomaev
指标
Binary Pin Bar
Roman Lomaev
指标
MT4的 "Binary Pin-Bar" 指标设计用于M1和M5时间框架上的二元期权交易，适用于任何货币对。它在形成新的高点（上升趋势）或低点（下降趋势）时生成进入信号。 功能: 信号以缓冲箭头的形式显示在图表上：蓝色箭头表示买入信号，红色箭头表示卖出信号。 每个货币对的信号表现统计显示在图表上，以便评估信号的可靠性并在需要时优化参数。 默认的到期时间设置为1根蜡烛，但可以从1到3根蜡烛调整以提高信号的可靠性。 缓冲箭头使及时进入交易变得更容易，并允许该指标与其他专家顾问一起使用以自动执行交易。 使用建议: 建议在M5上使用该指标，并在信号出现时设置1分钟到期时间。 设置和要求: 为确保正常运行，请将 "MQL5" 文件夹移动到MT4终端文件夹中。可从 此处 下载文件夹。安装说明可在此 视频 中找到。
Binary exfish
Roman Lomaev
指标
MT4平台的Binary exfish指标 Binary exfish 指标专为二元期权交易而设计，适用于 M1 和 M5 时间框架。该指标可用于任何货币对，通过趋势分析，在图表上提供箭头信号： 蓝色箭头 — 买入信号。 红色箭头 — 卖出信号。 特点： 默认到期时间 ：1根K线。 可调整到期时间：1到3根K线。 信号在当前K线关闭前出现，确保及时决策。 支持声音提醒、弹窗、邮件通知以及移动端推送。 安装与使用： 为确保指标正常运行，请下载 MQL5 文件夹 并将其放入您的MT4终端文件夹中。 安装指南请观看此视频： 视频 链接 。 获取弹窗通知，请使用附加指标： 点 击下载 。 Binary exfish 指标是趋势交易的优秀工具，提供准确且清晰的信号，帮助您成功进入交易。
Binary hh 6
Roman Lomaev
指标
Binary HH 6 指标专为二元期权交易设计，适用于 M1 和 M5 时间框架，并支持任何货币对。它同样可用于外汇交易。 主要特点： 到期时间: 默认设置为 1 根蜡烛，但您可以在设置中调整到期时间为 1 至 3 根蜡烛。 趋势分析: 指标根据趋势运行，并在图表上以箭头形式提供信号： 蓝色箭头 – 买入信号。 红色箭头 – 卖出信号。 警报: 信号会在当前蜡烛关闭前以缓冲箭头的形式显示，支持外部 EA 使用该信号自动执行交易。 使用要求： 将 MQL5 文件夹复制到您的 MT4 终端目录中。下载链接如下： https ://disk.yandex.ru /d /DPyo0ntaevi_2A 。 查看安装指南视频： https ://youtu.be /Q9RvyKFQ4uA ?si =_q4qaF9jKPnhcj9x 。 如果需要弹出信号通知，可以使用此附加指标： https ://www.mql5 .com /zh /market /product /126588 。 注意: 该指标适用于手动交易，也可以用于自动交易系统。
筛选:
无评论
回复评论