Market Time Watch MT4

Market Time Watch

一款轻量、简洁且对每位交易者都至关重要的时间显示工具

Market Time Watch 是一款专业的图表时间显示工具，为需要精确本地时间、服务器时间和当前 K 线倒计时的交易者设计。 该工具可以在图表上直接显示 本地时间服务器时间K线倒计时， 无需复杂界面或多余元素。

无论您是剥头皮交易、波段交易、新闻交易，或只是需要一个简洁清晰的时间参考， Market Time Watch 都能以最简约、最优雅的方式呈现所有关键信息。

⭐ 为什么交易者喜欢 Market Time Watch

  • 超轻量级，适用于所有 MT4/MT5 环境
  • 不重绘图表，不干扰 EA 或指标
  • 零延迟、零负载、几乎不占用 CPU
  • 完美适配剥头皮、日内交易、消息面交易以及指数 (US30, NAS100, Gold, Forex)
  • 专业视觉设计，适用于任何图表主题

🔥 主要功能

✔ 实时时钟

在图表上清晰显示当前时间（本地或服务器）。

✔ K 线倒计时

显示当前 K 线剩余时间，特别适合剥头皮和新闻交易者。

✔ 现代信息面板

精美弹出面板包含：

  • 所有 TesterMob 指标
  • 所有自动交易机器人
  • 所有 EA 与策略工具
  • 联系与支持

✔ 可自定义位置

可通过 X/Y 偏移移动时钟位置。

✔ 无干扰设计

与所有 EA、指标、模板完美兼容。

🎯 适用人群

  • 剥头皮交易者
  • 指数交易者 (US30, NAS100, GER40…)
  • 黄金 & 原油交易者
  • 外汇日内交易者
  • 任何需要精确时间显示的交易者

💡 为什么比免费脚本更优秀

  • 精致 UI 设计
  • 与 MT5 渲染完美对齐
  • 多产品信息面板
  • 所有设备稳定运行
  • 无闪烁、无跳动、无 CPU 占用

🛠 其他功能

  • 简洁的 “i” 信息按钮
  • 三列产品展示
  • 联系与支持页脚
  • 多品种兼容
  • 支持所有模板与配置文件

⭐ 原生支持 MT4 & MT5

  • 外汇
  • 贵金属 (XAUUSD, XAGUSD)
  • 指数 (US30, NAS100, US500, DAX)
  • 加密货币
  • 所有时间周期

🧩 关于 TesterMob

TesterMob 提供专业交易工具，包括：

  • Smart Risk Manager（Mini/Pro – MT4/MT5）
  • 自动交易机器人
  • EA 与策略系统
  • 高级交易工具

📥 立即下载 Market Time Watch

为您的图表添加一个简洁、精准、美观且专业的时间工具。 时间非常重要时，它能帮您永不遗漏！

✔ 轻量 ✔ 精准 ✔ 美观 ✔ 专业

→ 立即下载，让您的图表拥有更智能的时间显示。

推荐产品
The Stock Exchange One Sessions Hours
Boguslaw Nejmanowski
指标
The Stock Exchange One Sessions Hours version 2.00 This indicator facilitates observing the currency pair's quotations during subsequent parts of the stock exchange session live. Before the session starts, a rectangle is drawn on the chart but not filled in with color. It means the extent of the session duration. Before the first bar enters the rectangle of the session, a sound signal or pop-up window will notify us that the session will just start. When the price graph crosses the edge of the
FREE
The best eveR
Mahmoud Ahmed Abdou Ali
指标
Indicator Name: "The Range Master" Core Purpose The Range Master is an advanced, multi-timeframe technical indicator designed to identify market consolidation (sideways ranging) and subsequent high-momentum breakout opportunities. It helps traders visually confirm when price action transitions from low-volatility accumulation to high-volatility trend initiation. ️ Functional Description (What it Does) The Range Master performs three primary, interconnected functions: Range Mapping , Breakout
FREE
MASi Three Screens
Aleksey Terentev
5 (2)
指标
MASi Three Screens is based on the trading strategy by Dr. Alexander Elder. This indicator is a collection of algorithms. Algorithms are based on the analysis of charts of several timeframes. You can apply any of the provided algorithms. List of versions of algorithms:     ThreeScreens v1.0 - A simple implementation, with analysis of the MACD line;     ThreeScreens v1.1 - A simple implementation, with analysis of the MACD histogram;     ThreeScreens v1.2 - Combines the first two algorithms in
FREE
Extremum Reverse Bar
Yurij Izyumov
2.8 (5)
指标
This indicator has been created for finding the probable reversal points of the symbol price. A small candlestick reversal pattern is used it its operation in conjunction with a filter of extremums. The indicator is not redrawn! If the extremum filter is disabled, the indicator shows all points that have a pattern. If the extremum filter is enabled, the condition works – if the history Previous bars 1 candles back contains higher candles and they are farther than the Previous bars 2 candle, such
FREE
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
指标
如果你象这个项目一样,就有5个饥饿审查。 这项指标采用了既定价格的公开、高、低价和关闭价格 可以对特定时间区加以调整。 许多机构和专业人士都认为这些是重要的。 贸易商可以为你了解他们可能更进一步的地点, 积极。 现有期间为: 前一日。 前一星期。 曾任Month。 曾任。 前一年。 或: 目前日。 目前周。 目前 Month。 目前配额。 今年。
FREE
Super Auto Fibonacci
Muhammed Emin Ugur
指标
Discover the power of precision and efficiency in your trading with the " Super Auto Fibonacci " MT4 indicator. This cutting-edge tool is meticulously designed to enhance your technical analysis, providing you with invaluable insights to make informed trading decisions. Key Features: Automated Fibonacci Analysis: Say goodbye to the hassle of manual Fibonacci retracement and extension drawing. "Super Auto Fibonacci" instantly identifies and plots Fibonacci levels on your MT4 chart, saving you tim
FREE
DualVWAP
Kourosh Hossein Davallou
指标
Dual Timeframe VWAP Indicator for MT4  Description Professional VWAP indicator that displays both **Daily** and **Weekly** VWAP simultaneously on your chart.   Features: - Dual VWAP Lines: Blue for Daily, Red for Weekly - Configurable Bands: Two deviation bands for each timeframe - Session Control: Customizable trading hours for Daily VWAP - Clean Visuals: Solid lines for main VWAP, dashed for bands - Optimizable: Parameters can be optimized using Genetic Algorithm Key Settings: - Enable/di
Previous day week high low
Rahul Shrikrishna Dani
指标
Its an indicator that will show you Previous day high Previous day low Previous week high Previous week low You can set how many days of history you would like to see for previous day high low and previous week high low Currently 30 days of PDH/L will be marked 4 weeks of PWH/L will be marked You can change it from indicator settings. Dates are shown at marking lines to identify which date does that marking belongs to. Thank you :) Always open to feedback and criticism if it helps me provide yo
FREE
Trend Strength Meter
Sukunthakan Ngernbamrung
指标
Simple Trading System Update !!! Follow this link to see our 2024 Strategy !!!   ( Download the EAs scanner ) INTRODUCTION : The strength meter is an trading tool that is used to identify trending and consolidating markets based on the percentage rate.  HOW TO USE IT : You can use this indicator with Deal Trading Trend >> Click Here << To use this trading tool to identify trending and consolidating markets (the most important part)
FREE
Skan
Niravkumar Maganbhai Patel
4.75 (4)
指标
SKAN   This indicator helps you to scan all symbols which are in the Market Watch window and filter out a trend with alerts. It works on five most effective indicators which are used by most of traders for trading: Moving Average Super Trend (ST) Bolinger Band (BB) OPRC BFD It calculates two bars for scanning. When box colour changes to coral or royal blue colour, it indicates you for trend change for long and short entry. And also you will get alert on screen. When it changes to royal blue, it
FREE
Email Drawdown Alert
Roman Starostin
5 (12)
指标
Free informative Indicator-helper. It'll be usefull for traders who trade many symbols or using grid systems (Averaging or Martingale). Indicator counts drawdown as percent and currency separate. It has a number of settings: Count deposite drawdown according equity value and send e-mail or notifications to user if DD more than set; Sending e-mail when max open orders reached; Shows price and remaining pips amount before MarginCall on current chart and Account generally; Display summary trade lot
FREE
Smart FVG indicator MT4
Ahmad Kazbar
5 (1)
指标
Smart FVG 指标 MT4 – MetaTrader 4 高级公平价值缺口检测 Smart FVG 指标为 MetaTrader 4 提供专业的公平价值缺口（Fair Value Gap，FVG）检测、监控和告警功能，所有信息都直接显示在图表上。它将基于 ATR 的过滤与结构感知逻辑相结合，帮助你去除噪音、适应流动性，并只保留最关键的不平衡区域，从而做出更加精确的交易决策。 主要优势 精准的 FVG 检测：识别真正的市场低效，而不仅仅是简单的 K 线价格跳空。 基于 ATR 的自适应精度：根据不同市场与周期自动过滤低质量信号。 实时有效性跟踪：当价格填补或突破缺口时，相关区域会被自动延伸、调整或删除。 高度可视化与自定义：可根据任何模板自定义颜色、线型和填充样式。 实用告警功能：对新出现、被填补或被突破的 FVG 提供实时通知。 性能优化：轻量化设计，适合多品种、多周期同时扫描。 工作原理 将指标加载到任意 MT4 品种与时间周期图表上。 算法会扫描历史与实时 K 线，标出当前有效的 FVG 区域。 ATR 逻辑会根据当前波动率和流动性动态调整检测条件。 当价格完全回补缺口
FREE
Dual Timeframe RSI
Davit Beridze
指标
Check my paid tools they work great and I share Ea's based on them for free please r ate The Dual Timeframe RSI (Relative Strength Index) indicator is a novel trading tool that allows traders to monitor RSI readings from two different timeframes on a single chart. This dual perspective enables traders to identify potential trend confirmations and divergences more effectively. For instance, a trader might use a 1-hour RSI alongside a daily RSI to ensure that short-term trades align with the broa
FREE
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
指标
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
Gold Pro MT4 DashBoard
Zhongqu Wu
5 (2)
指标
This Dashboard is free to download but is dependent on you owning the Gold Pro MT4   indicator.  Get the indicator here:  https://www.mql5.com/en/market/product/60430 The   Dashboard    will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator: Gold Pro MT4   all time frame and all symbol:  smart algorithm detects the trend, filters out market noise and gives entry signals!!! How to understand the status: Dashboard Show "Buy" - Buy Signal Das
FREE
Average Session Range MT4
Tien Long Tu
5 (1)
指标
Average Session Range MT4: Calculate and Average the Sessions High-Low Range of Specific Time Sessions Over Multiple Days. The Session Average Range is a sophisticated and precise tool designed to calculate the volatility of specific time sessions within the trading day. By meticulously analyzing the range between the high and low prices of a defined trading session over multiple days, this tool provides traders with a clear and actionable average range. **Note:** When the trading platform is cl
FREE
R 2EMA Color
Rwy Ksyby
5 (2)
指标
MT4 的 R 2EMA 颜色指标基于 2 个 EMA 的交叉提供可靠的交易信号。 关键点 当价格交叉并收于两条绿色 EMA 上方时，它会产生买入交易信号。 当价格交叉并收于两条红色 EMA 上方时，它会产生卖出交易信号。 R 2EMA Color Forex 指标使确定何时买卖变得更加容易 当 2 条 EMA 线变为绿色时，出现买入信号。 当 2 条 EMA 线变为红色时，出现卖出信号。 如何与之交易？ 一旦两条 EMA 信号线从红色变为绿色，就开始买入交易，现在趋势是积极的。 一旦两条 EMA 信号线从绿色变为红色，就开始卖出交易，现在趋势是负面的。 当图表上出现相反的交易信号时退出交易。 随意使用您自己喜欢的交易方法通过 R 2EMA 颜色指标打开和关闭交易。 规格 交易平台：Metatrader 4 (MT4) 货币对：适用于任何货币对 时间范围：适用于任何时间范围 输入参数：快、慢、模式、价格、信号条、警报消息、警报声音、警报电子邮件、警报移动、颜色设置和样式 指标类型：价格行为
FREE
TDI Patterns SharkFin Indicator
Abir Pathak
4.85 (13)
指标
This is a Sharkfin Arrows Indicator. Detailed explanation and TDI extras: https://www.mql5.com/en/blogs/post/759138 This indicator will show only Arrows. It does not have TDI symbols on chart. Please get the extras from links above for TDI indicators. Sharkfin Scanner (paid): https://www.mql5.com/en/market/product/123566 TDI Scanner Dash (paid): https://www.mql5.com/en/market/product/41826 About: This Indicator finds the Shark Fin Pattern. It will show an arrow in the current bar if RSI sha
FREE
R Silver Trend
Rwy Ksyby
指标
R Silver Trend 指标是一种趋势跟踪交易指标，直接在 Metatrader 4 活动图表上显示当前趋势。 它绘制两种类型的蜡烛： 蓝色代表看涨的价格行为。 红色表示看跌价格走势。 使用 R 白银趋势指标进行交易非常容易，即使对于绝对的初学者来说也是如此，并且可以用于剥头皮（M1、M5）、日内交易（M5、M15、M30）和波段交易（H1、H4、D1）货币。 基本交易信号 R Silver Trend 指标信号易于解读，如下所示： 买入信号：当指标在图表上绘制蓝色蜡烛时，建立买入头寸。 卖出信号：当指标在图表上画出红色蜡烛时，建立卖出头寸。 交易退出：当出现相反信号时关闭未平仓交易，或使用您自己的交易退出方法。 提示 要使用 R 白银趋势指标交易下跌和卖出策略，请在您的图表中添加一个长期趋势跟踪指标，并且仅在较长趋势的方向上开仓。 MT4 指标的特点 货币对：任何 平台：MetaTrader 4 类型：图表 自定义选项：可变（风险、SSP、CountBars）颜色、宽度和样式。 计时：1 分钟、5 分钟、15 分钟、30 分钟、1 小时、4 小时、1
FREE
Bar Timer Lite
DENIS SITDIKOV
5 (3)
指标
The indicator informs when the current bar closes and a new bar opens. TIME is an important element of trading systems. BarTimerPro indicator helps you CONTROL THE TIME . Easy to use: place on the chart and set “alarms” if it necessary. In the tester, the indicator does not work. Key Features Shows the time elapsed since the opening of the current bar Indicator Updates Every Second  Setting the appearance (31-36) and the location (21-24) of the indicator, changing all texts (41-50). 4 types of “
FREE
Support Resistance Multi Time Frame FREE
FXsolutions
4.67 (6)
指标
This indicator shows the latest untouched support and resistance as horizontal lines. The indicator can show support/resistance from higher timeframes. With this indicator you can e.g. easily see the support/resistance of the timeframes H4, D1 and W1 on a H1 chart, which can be a big advantage while time your entry on H1. This is the FREE version of the indicator: Support Resistance Multi Time Frame The free version works only on EURUSD and GBPUSD! Parameters referenceTF: the timeframe from whi
FREE
Hidden RSI
Christian Ricard
指标
This indicator allows to hide RSI (on all MT4 timeframes) from a date define by the user with a vertical line (Alone) or a panel (with "Hidden Candles" utility). Indicator Inputs: Period Apply To Information on "Relative Strength Index" indicator is available here:   https://www.metatrader4.com/en/trading-platform/help/analytics/tech_indicators/relative_strength_index ************************************************************* Hey traders!!  Give me your feeds!  We are a community here and we
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
指标
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Hi Low Levels Last Day MT4
Igor Vishnevskii
5 (1)
指标
The free version of the Hi Low Last Day MT4 indicator . The Hi Low Levels Last Day MT4 indicator shows the high and low of the last trading day . The ability to change the color of the lines is available . Try the full version of the Hi Low Last Day MT4 indicator , in which additional indicator features are available : Displaying the minimum and maximum of the second last day Displaying the minimum and maximum of the previous week Sound alert when crossing max . and min . levels Selecting an arb
FREE
CyberZingFx Trend Reversal Lite
Afsal Meerankutty
4.52 (23)
指标
CyberZingFx Trend Reversal Indicator - your go-to solution for accurate and reliable trend reversal signals. With its unique trading strategy, the indicator offers you Buy and Sell Arrow signals that do not repaint, making it a reliable tool for catching Swing Highs and Swing Lows. SCROLL DOWN TO VIEW SCREENSHOTS AND WATCH VIDEO ________________________________________________________________ Trading using CyberZingFx Trend Reversal is Simple Using the CyberZingFx Trend Reversal Indicator is ea
FREE
Colored Candle Time
Saeed Hatam Mahmoudi
指标
Candle Time (MT4) The Candle Time indicator shows the remaining time for the current candle on the active chart timeframe. It adapts automatically to the chart period and updates on every tick. This is a charting utility; it does not provide trading signals and does not guarantee any profit. Main functions Display the time remaining for the current candle on any timeframe (M1 to MN). Color-coded state: green when price is above the open (up), gray when unchanged, and red when below the open (do
FREE
Time Session OpenHighLowClose
Hiren Parekh
4.14 (7)
指标
Time Session OPEN-HIGH-LOW-CLOSE This Indicator Will Draw Lines Of OHLC Levels Of Time Session Defined By User. It Will Plot Floating Lines On Current Day Chart. Time Session Can Of Current Day Or Previous Day. You Can Plot Multiple Session Lines By Giving Unique ID To Each Session. It Can Even Show Historical Levels Of Time Session Selected By User On Chart To Do Backdating Test. You Can Write Text To Describe The Lines.
FREE
Pivot Point Fibo RSJ MT4
JETINVEST
4.67 (3)
指标
枢轴点斐波那契 RSJ 是一个指标，它使用斐波那契汇率追踪当天的支撑线和阻力线。 这个壮观的指标使用斐波那契汇率通过枢轴点创建多达 7 个支撑位和阻力位。 价格如何尊重该支撑和阻力的每个水平真是太棒了，在那里可以感知操作的可能进入/退出点。 特征 多达 7 个支撑位和 7 个阻力位 单独设置级别的颜色 输入 枢轴类型 Pivot Fibo RSJ1 = Fibo ratio 1 计算 Pivot Fibo RSJ2 = Fibo ratio 2 计算 Pivot Fibo RSJ3 = Fibo ratio 3 计算 Pivot Fibo Classic = 经典枢轴计算 最低枢轴级别 旋转 3 个级别 旋转 4 个级别 旋转 5 个级别 枢轴 6 个级别 旋转 7 个级别 如果您仍有疑问，请通过直接消息与我联系： https://www.mql5.com/zh/users/robsjunqueira/
FREE
FFx RVI
Eric Venturi-Bloxs
5 (1)
指标
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator. See the example shown in the picture below. But the display isn’t like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly) Define the width (number of bars) for each timeframe box Alert pop up/sound/ema
FREE
FRM Half Trend
Noiros Tech
3.5 (2)
指标
YOU CAN NOW DOWNLOAD FREE VERSIONS OF OUR PAID INDICATORS . IT'S OUR WAY OF GIVING BACK TO THE COMMUNITY ! >>>    GO HERE TO DOWNLOAD   The system is a free open source pine script originally published on TradingView by everget   . It was converted to Mt4 by Forex Robot Makers. This system is a  popular trend indicator based on ATR ( Average True Range ) , Moving Averages and the Donchian channel . System BackGround ATR The average true range is an indicator of the price volatility of an asse
FREE
该产品的买家也购买
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
指标
Gann Made Easy 是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示、奖金和 GANN MADE EASY EA 助手！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
指标
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
5 (8)
指标
Game Changer 是一款革命性的趋势指标，适用于任何金融工具，可将您的 MetaTrader 平台升级为强大的趋势分析工具。该指标不会重绘，也不会出现滞后。它适用于任何时间范围，有助于识别趋势，发出潜在反转信号，可用作追踪止损机制，并提供实时警报，以便您快速做出市场反应。无论您是经验丰富的交易员、专业人士，还是寻求优势的初学者，这款工具都能帮助您自信、自律地进行交易，并清晰地了解潜在的趋势动态。 购买后立即联系我，即可获得个人奖励！您可以免费获得我们的强力支撑和趋势扫描指标，请私信我！ 请注意，我不在 Telegram 上出售我的 EA 或特殊套件，它们仅适用于 MQL5，我的套件文件也仅在我的博客上提供。 请小心诈骗者 ，不要从其他人那里购买任何套件！ 设置 启用趋势变化警报 - 真/假 - 趋势变化时在图表上显示警报 发送推送通知 - 真/假 - 启用手机推送警报通知 发送邮件通知 - 真/假 - 发送趋势变化的邮件通知到电子邮件
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
指标
M1 SNIPER 是一款易于使用的交易指标系统。它是一个专为 M1 时间框架设计的箭头指标。该指标可以作为独立的系统在 M1 时间框架下进行剥头皮交易，也可以作为您现有交易系统的一部分使用。虽然该交易系统专为 M1 时间框架交易而设计，但它也可以用于其他时间框架。我最初设计此方法是为了交易 XAUUSD 和 BTCUSD。但我发现这种方法在其他市场交易中也同样有用。 指标信号既可以顺势交易，也可以逆势交易。我教授一种特殊的交易技巧，帮助您利用指标信号进行双向交易。该方法基于使用特殊的动态支撑位和阻力位区域。 购买后，您可以立即下载 M1 SNIPER 箭头指标。此外，我还为所有 M1 SNIPER 工具用户免费提供下方屏幕截图所示的 Apollo Dynamic SR 指标！这两个指标的组合可以帮助您更轻松、更准确地利用 M1 时间框架进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示和奖励指标！ 祝您交易成功！
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
指标
目前八折优惠! 对任何新手或专家交易者来说都是最好的解决方案! 这个仪表板软件适用于28种货币对。它基于我们的两个主要指标（高级货币强度28和高级货币冲动）。它对整个外汇市场提供了一个伟大的概述。它显示高级货币强度值，货币运动速度和28个外汇对在所有（9）时间段的信号。想象一下，当你可以使用图表上的单一指标观察整个市场，以确定趋势和或剥头皮的机会时，你的交易将得到改善 我们已经在这个指标中建立了一些功能，使你更容易识别强势和弱势货币，同时识别和确认潜在的交易。该指标以图形方式显示货币的强势或弱势是增加还是减少，以及它在所有时间段的表现。 增加的新功能是动态市场斐波那契水平，它适应当前的市场条件变化，这是一个已经在我们的高级货币强度28和高级货币冲动指标中使用的成熟的加分项。 在交易时，总是将弱势货币和强势货币配对，这个新指标将帮助你做到这一点。 用户手册：点击这里  https://www.mql5.com/en/blogs/post/708783 特点  显示每个时间段的ACS28和GAP-speed（冲动）的货币强度值。 列：颜色代码以7种颜色显示货币强度：强势
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
指标
Apollo SR Master 是一款支撑/阻力指标，其特殊功能使利用支撑/阻力区域进行交易更加便捷可靠。该指标通过检测局部价格顶部和底部，实时计算支撑/阻力区域，没有任何时间延迟。为了确认新形成的支撑/阻力区域，该指标会显示特殊信号，表明该支撑/阻力区域可以作为实际的卖出或买入信号。在这种情况下，支撑/阻力区域的强度会增强，因此从该区域进行交易的成功率也会更高。这正是该指标的核心理念。 SR区域也使止损和止盈的操作更加便捷。根据信号方向，可以将SR区域上方或下方的空间用作止损位。此外，相对的SR区域也可以用作潜在的止盈区域。 我还免费向所有 Apollo SR Master 指标的用户提供我的“Apollo 价格行为系统”指标。这两个指标结合使用将帮助您找到更好的入场点。 购买后请联系我，即可免费获得我的交易技巧以及我的“阿波罗价格行为系统”指标作为赠品！
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
指标
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY TILL 25TH DECEMBER MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with the prevailing mark
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
指标
目前8折优惠! 对任何新手或专家交易者来说都是最好的解决方案! 这个指标是专门用来显示任何符号的货币强度，如异国货币对、商品、指数或期货。它是同类产品中的第一个，任何符号都可以添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度。这是一个独特的、高质量的、负担得起的交易工具，因为我们已经纳入了一些专有的功能和一个新的公式。想象一下，你的交易将如何改善，因为你能够准确地确定新趋势或剥头皮机会的触发点？ 用户手册：点击这里   https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 它适用于所有时间框架。你将很快能够看到TREND! 根据新的基础算法设计，它使识别和确认潜在交易变得更加容易。这是因为它以图形方式显示了8种主要货币和一种符号的强弱。 该指标显示了8种主要货币（澳元加元瑞士法郎欧元英镑日元新西兰美元）的强弱线，再加上一个符号! 该指标显示了符号的真实价值。例如：对于XAUUSD（黄金）：价格以美元报价。如果黄金在上涨，你怎么能知道是黄金的强势还是美元的弱势？只有当黄金走强时，我们才会进行交易。该指
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
指标
货币强度向导是一个非常强大的指标，为您提供成功交易的一体化解决方案。该指标使用多个时间范围内所有货币的数据来计算这个或那个外汇对的力量。此数据以易于使用的货币指数和货币电力线的形式表示，您可以使用它们来查看这种或那种货币的力量。 您所需要的只是将指标附加到您要交易的图表上，该指标将向您显示您交易的货币的真实强度。该指标还向您显示买卖量压力的极值，您可以在顺势交易时利用这些压力。该指标还显示了基于斐波那契的可能目标。该指标可用于各种交易时间范围。该指标支持各种货币对的交易。 该指标为您提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买后请联系我。我将与您分享我的交易技巧，并免费为您提供丰厚的红利指标！ 祝您交易愉快，获利丰厚！
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (75)
指标
趋势人工智能指标是一个伟大的工具，将加强交易者的市场分析结合趋势识别与可操作的进入点和逆转警报。 该指标使用户能够自信和精确地驾驭外汇市场的复杂性 除了主要信号，趋势Ai指标识别在回调或回调期间出现的次要入口点，使交易者能够利用既定趋势内的价格修正。 重要优势: *MT4及MT5工程 *明确买入或卖出信号 ·不重绘 *适用于所有资产 小心我不卖EA或设置电报它骗局. 所有设置免费在这里的博客。  重要！ 购买后立即与我联系,以获得指示和奖金! 真实的操作监控以及我的其他产品可以在这里找到： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 设置和输入: 建议为所有资源设置默认设置。 第...
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
指标
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
指标
Dynamic Forex28 Navigator - 下一代外汇交易工具。 当前 49% 折扣。 Dynamic Forex28 Navigator 是我们长期流行的指标的演变，将三种功能合二为一： 高级货币强度 28 指标 （695 条评论）+ 高级货币 IMPULSE 带警报 （520 条评论）+ CS28 组合信号（奖励）。 有关指标的详细信息 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 下一代强度指标提供什么？ 您喜欢的原始指标的一切，现在通过新功能和更高的精度进行了增强。 主要特点： 专有货币强度公式。  所有时间范围内的平滑和准确的强度线。 非常适合识别趋势和精确进入。 动态市场斐波那契水平（市场斐波那契）。  此指标独有的独特功能。 斐波那契应用于货币强度，而不是价格图表。 适应实时市场活动以获得准确的反转区域。 实时市场动量。  第 9 行显示市场是活跃还是被动。 对于定时交易至关重要。 全面的警报和显示。  每种货币最强的买入和卖出动量。 ​​28 对的双重动量买入和卖出。 超买/超卖警告外部范围和止损。 反转
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
指标
M1 Arrow - 基于市场的两个基本原则的盘中策略。 该算法基于使用附加过滤器对交易量和价格波动的分析。该指标的智能算法仅在两个市场因素合二为一时才会发出信号。该指标使用较高时间框架的数据计算 M1 图表上某个范围的波浪。为了确认波浪，该指标使用了成交量分析。 从理论上讲，该指标可以与其他时间框架一起使用，但您需要考虑到该指标最初是为在 M1 上交易而开发的这一事实。 该指标是一个现成的交易系统。交易者所需要的只是跟随信号。此外，该指标可以成为您自己的交易系统的基础。交易仅在分钟图表上进行。 尽管指标使用 MTF 原理，但指标算法尽可能稳定。 购买后，一定要写信给我！我将与您分享我的交易设置和建议！祝您交易成功！感谢您的关注！
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
指标
这个指标是我们2个产品 Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics 的一个超级组合。 它适用于所有时间框架，并以图形方式显示8种主要货币和一种符号的强势或弱势冲动! 该指标专门用于显示任何符号的货币强度加速，如黄金、异国货币对、商品、指数或期货。这是它的第一个指标，任何符号都可以被添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度加速（冲动或速度）。 建立在新的基础算法上，它使识别和确认潜在的交易更加容易。这是因为它以图形方式显示了一种货币的强势或弱势是否正在加速，并测量了这种加速的速度--把它想象成你汽车中的速度表。当你加速时，事情显然会发生得更快，这在外汇市场上也是一样的，即如果你配对的货币正在向相反的方向加速，你就会发现一个潜在的有利可图的交易。 动态市场斐波那契28水平被用作警报触发器，将适应市场活动。如果冲动击中黄色触发线，你将收到警报。然后你就知道作为一个交易员应该做什么。货币对和方向已经给出。只需点击警报按钮，就可以切换到该货
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
指标
Available for   MT4   and   MT5 . Join the Market Structure Patterns channel to download materials available for study and/or additional informations. Related posts: Market Structure Patterns - Introdução Get it now with 50% off | Previously priced at $90 | Offer valid until December 31 | A major upgrade is coming soon, and the original price will be adjusted. Market Structure Patterns   is an indicator based on   smart money concepts   that displays   SMC/ICT   elements that can take your tr
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
指标
现在优惠 33%！ 任何新手或专业交易者的最佳解决方案！ 该指标是一款独特、高质量、且价格合理的交易工具，因为我们已经整合了许多专有功能和新公式。 依据此更新，您将能够显示双重时间帧区域。 您不仅可以显示一个较高的时间帧，还可以同时显示图表时间帧，加上更高的时间帧：显示嵌套时区。 供需双方所有交易者都会喜欢它。 :) 重要信息披露 高级供需的最大潜力，请访问 https://www.mql5.com/zh/blogs/post/720245   想象您的交易如何得以改善，是因为您能够精准定位入场或目标位吗？ 构建于新的底层算法，它可以更轻松地识别出买卖双方之间的潜在失衡。 这是因为它以图形方式展示供需最强劲区域，及其过去的表现（显示旧区域）。 这些功能旨在帮助您更轻松地发现最佳入场区域和价位。 现在您可以针对您的交易品种和时间帧来优化和编辑区域强度！ 高级供需指标适用于所有产品和时间帧。 它是一个新的公式，非常新的功能是两个区域强度函数可由用户输入进行调整！ 这在交易中是一大优势。 当您学习如何使用专有功能，例如带有价格游离最小 X 因子的区域强度时，您能够判断该区域强劲与否。 供需
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
指标
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
指标
目前八折优惠! 这个仪表板是一个非常强大的软件，可用于多个符号和多达9个时间段。 它是基于我们的主要指标（最佳评论：高级供应需求）。 Advanced Supply Demand 该仪表板提供了一个伟大的概述。它显示。   筛选后的供需值，包括区域强度评级。 区间内和区间外的点位距离。 它突出了嵌套的区域。 在所有（9个）时间段内，它对所选符号发出4种警报。 它是高度可配置的，以满足您的个人需求! 您的利益! 对每个交易者来说，最重要的问题是。 什么是入市的最佳水平？ 在强大的供应/需求区域内或附近进入你的交易，以获得最佳的成功机会和风险/回报。 我的止损的最佳位置是哪里？ 把你的止损放在强势供应/需求区的下方/上方是最安全的。 我的最佳盈利目标是什么？ 你的退出策略和你的进入策略一样重要，了解更高的时间框架图可以帮助你。对于买入，使用下一个供应区作为目标，对于卖出，使用下一个需求区作为目标。在回撤到供应区或需求区时进场，以确保有足够的利润空间，达到更高的时间框架的供应和需求，将增加你的利润。 为什么我们要过滤强区和弱区？ 不平衡性越大，价格的变动就
RFI levels PRO
Roman Podpora
指标
提前指示   确定市场反转水平和区域 ，让您可以等待价格回到该水平并在新趋势的开始阶段（而不是结束阶段）进入市场。 他展示了   逆转水平   市场确认方向转变并形成进一步走势。 该指标无需重绘即可运行，针对任何交易品种都进行了优化，并且与以下因素结合使用时可发挥其最大潜力：       趋势线专业版   指标。 适用于所有仪器的可逆结构扫描仪 自动跟踪所有交易工具，并立即识别所有 R 反转模式，显示 LOGIC AI 信号已经存在的位置以及其他有用的信息。 逻辑人工智能——一款显示入口点的助手 一种智能信号，用于确定最佳入场时机。它采用 TPSproSYSTEM 算法，分析价格走势、趋势以及主要参与者的活动。 当 LOGIC AI 出现时，意味着市场条件已完全准备好做出成功概率很高的交易决策。 （R1-PRO）模式，该模式使用趋势专业指标的趋势变化 使用来自 TPSpro TREND PRO 指标的趋势数据，并基于此构建 R 构造。 该系统自动分析趋势方向，识别反转点和关键市场结构，利用逻辑人工智能帮助交易者精准定位入场点。 （R1-BOS）        一种利用指标趋势变化的
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
指标
该指标从每个点分析成交量，并计算该成交量的市场疲劳水平。 它由三条线组成： 牛市成交量疲劳线 熊市成交量疲劳线 表示市场趋势的线。该线根据市场是熊市还是牛市变化颜色。 您可以从任何选择的起点分析市场。一旦达到成交量疲劳线，确定一个新的起点来开始下一次分析。 您可以分析任何内容——趋势和修正。一个好的方法是每次当它达到趋势线或形成顶部或底部时移动指标。 趋势线与某一成交量疲劳线之间的距离越大，说明该方向的成交量越大。 趋势线可以作为开单的位置，而疲劳线则用于收集利润。 该系统非常独特，但又极其直观。 市场上没有类似的产品。 使用没有限制。可以在所有市场和所有时间框架中应用。 重要提示：在MetaTrader4测试器中检查时，双击紫色线条，然后左右移动它以分析市场。 如有任何问题，请随时联系我。
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
指标
PRO Renko Arrow Based System for trading renko charts.  准确的信号交易任何外汇工具. 另外，我将免费提供系统的附加模块! PRO Renko系统是RENKO图表上高度准确的交易系统。该系统是通用的。 该交易系统可应用于各种交易工具。 该系统有效地中和了所谓的市场噪音，打开了获得准确反转信号的通道。 该指标易于使用，只有一个参数负责产生信号。 您可以很容易地使算法适应您感兴趣的交易工具和renko酒吧的大小。 我很乐意通过提供任何咨询支持来帮助所有客户有效地使用该指标。 祝您交易成功！购买后，立即写信给我！ 我将与您分享我的建议和我的renko发电机。 另外，我将免费提供系统的附加模块!
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
指标
FX Volume：从经纪商视角洞察真实市场情绪 简要概述 想要提升您的交易策略？ FX Volume 可提供零售交易者和经纪商的持仓实时数据——远早于诸如 COT 之类的延迟报告。不论您希望获得持续稳定的收益，还是想在市场中多一分制胜的砝码， FX Volume 都能帮您识别重大失衡、确认突破以及完善风险管理。立即开启体验，让真实的成交量数据为您的交易决策带来革新！ 1. 为什么 FX Volume 对交易者格外有用 极具准确度的早期预警 • 快速捕捉有多少交易者正在买入或卖出某个货币对——比大多数人提前一步。 • FX Volume 是 唯一 能够整合多家零售经纪商真实成交量数据并以简洁方式呈现的工具。 强力风险管理 • 及时识别多头或空头仓位的巨大不平衡，这往往预示着潜在的趋势反转，帮助您更自信地设置止损和目标位。 • 独家而真实的数据让每一次交易决策更具可靠性。 优化进场与出场点 • 发现“过度集中”的交易（大多数交易者都在同一方向），并通过真实成交量来确认突破。 • 避免依赖常见指标可能带来的误导信号，而是利用真实的实时成交量。 适配各种交易策略 • 将 FX
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
指标
Day Trader Master 是一个完整的日间交易者交易系统。该系统由两个指标组成。一个指标是买入和卖出的箭头信号。这是你得到的箭头指示器。我将免费为您提供第二个指标。第二个指标是专门设计用于与这些箭头结合使用的趋势指标。 指标不重复也不迟到！ 使用这个系统非常简单。您只需按照当前趋势方向的箭头信号，显示为双色线。蓝色是买入趋势。红色是一种销售趋势。蓝色箭头是买入信号。红色箭头是卖出信号。您需要箭头的颜色和信号的方向来匹配趋势线的颜色。 箭头指标主要是为 M5 和 M15 时间间隔的日内交易而创建的。但从技术上讲，该系统可以用于其他时间间隔。 指示器配备带有推送消息功能的弹出警报。 购买后一定要写信给我！我将为您提供与系统交易的个人建议，以及我的趋势指标。此外，还有丰厚的奖励等着您！
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
指标
购买此指标即可免费获得我的专业交易管理器。 首先，值得强调的是，这个交易系统是一个非重绘、非重画和非滞后的指标，这使得它非常适合手动和机器人交易。 在线课程，手册和下载预设。 “智能趋势交易系统 MT5”是专为新手和经验丰富的交易者量身定制的综合交易解决方案。它结合了超过 10 个优质指标，具有 7 多个强大的交易策略，使其成为适用于各种市场条件的多功能选择。 趋势跟随策略：提供精确的入场和止损管理，以有效地跟随趋势。 反转策略：识别潜在的趋势反转，使交易者能够利用区域市场的机会。 剃头策略：专为快速准确的日内交易和短期交易而设计。 稳定性：所有指标都不会重绘、不会重画和不会滞后，确保可靠的信号。 定制：支持自定义策略，以满足个人交易偏好。超过 7 种策略和组合可帮助您找到最佳策略。 信号清晰度：提供箭头信号，以指示清晰的入场和退出点。 实时警报：通过交易进出警报使交易者保持了解。 深入分析：提供更高时间框架的趋势分析和实时交易监控。 自适应颜色编码：利用蜡烛颜色编码来显示成交量、趋势和反转蜡烛信号。通过蜡烛颜色分析市场方向。 “智能趋势交易系统 MT5”赋予交易者必要的工具，以便在
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
指标
Scalper Vault 是一个专业的剥头皮系统，为您提供成功剥头皮所需的一切。该指标是一个完整的交易系统，可供外汇和二元期权交易者使用。推荐的时间范围是 M5。 该系统为您提供趋势方向的准确箭头信号。它还为您提供顶部和底部信号以及江恩市场水平。无论您拥有何种交易经验，该系统都易于使用。您只需要遵循简单的规则并每天重复该过程。 建议将此系统用于主要货币对。感谢您的关注！ 请注意，该指标在策略测试器中可能无法正常工作。因此，我建议仅在模拟或真实账户的真实交易条件下使用该系统。 指示器提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买指标后请与我联系。我将免费与您分享我的个人交易建议和出色的奖励指标！ 祝您交易愉快，盈利！
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
指标
「New Release Special Offer」 Title KATANA Scalper Description The KATANA Scalper Momentum Suite is a high-tier analytical ecosystem designed for MetaTrader 5, specifically engineered for traders who demand precision and institutional-grade market analysis. Moving beyond the limitations of standard lagging indicators, it implements a multi-layered algorithmic framework that deciphers market structure by analyzing price "Velocity" and structural exhaustion in real-time. By merging proprietary mome
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
指标
该指标通过忽略突然的波动和市场噪音，以无与伦比的可靠性跟踪市场趋势。它被设计用于趋势交易日内图表和较小的时间范围。其获胜率约为85％。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 极易交易 查找超卖/超买情况 随时享受无噪音交易 避免在盘中图表中被鞭打 该指标分析其自身的质量和性能 它实现了一个多时间仪表板 该指标适用于低时限交易，因为它通过降低平均价格周围的市场噪音而忽略了突然的价格飙升或修正。 该指标根本不需要优化 它实现了一个多时间仪表板 它实现了电子邮件/声音/推送警报 指示器为不可重涂和不可重涂 该指标实现了适合于较小时间范围的趋势跟踪方向，该趋势可以渗透到较高时间范围内的非常长的趋势中，从而扩大了您的收益。 指标剖析 指标显示一条彩色的线，周围环绕着一个价格带。彩色线是有价证券的平均价格，而价格带表示超买/超卖水平。如果平均价格为蓝色，则您应该在市场没有超买的情况下寻找多头交易；如果平均价格为红色，则应该在市场没有超卖的情况下寻找空头交易。 指标的趋势变化并不表示立即进行交易或完成相反交易的信号！这些频段用于计时。 技术信息 指标的评估
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
指标
停止猜测，开始用统计优势交易 股票指数的交易方式与外汇不同。它们有固定的交易时段，隔夜会出现跳空，并遵循可预测的统计模式。这个指标为您提供所需的概率数据，让您能够自信地交易DAX、标普500和道琼斯等指数。 与众不同之处 大多数指标向您展示已经发生的事情。而这个指标向您展示接下来可能发生什么。每个交易日，指标都会根据100天的历史数据分析您当前的设置。它会找到具有相似跳空、相似开盘位置的日子，并准确计算价格到达关键水平的频率。不再猜测跳空是否会回补，或者昨天的高点是否会被测试。您将获得基于真实数据的精确百分比。 完整手册及所有参数说明请访问： https://www.mql5.com/en/blogs/post/766370 帮助您找到优质设置的策略指南： https://www.mql5.com/en/blogs/post/766371 搭配风险回报计算 + 快速交易管理按钮EA，轻松进行股指日内交易 - https://www.mql5.com/en/market/product/78020 MT5 Version:  https://www.mql5.com/en/market/
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
指标
趋势指标，趋势交易和过滤的突破性独特解决方案，所有重要趋势功能都内置在一个工具中！ 它是 100% 非重绘多时间框架和多货币指标，可用于所有符号/工具：外汇、商品、加密货币、指数、股票。 限时优惠：支撑和阻力筛选指标仅售 50美元，终身有效。（原价 250 美元）（优惠延长） 趋势筛选器是有效的指标趋势跟踪指标，它在图表中提供带有点的箭头趋势信号。 趋势分析器指标中可用的功能： 1.趋势扫描仪。 2. 具有最大利润分析的趋势线。 3.趋势货币强度计。 4. 带有警报的趋势反转点。 5. 带有警报的强趋势点。 6. 趋势箭头 每日分析示例，每日信号表现...等与我们的趋势筛选指标，可以在这里找到： 点击这里 限时优惠：Trend Screener Indicator 仅售 50 美元且终身可用。原价 125$） 通过访问我们的 MQL5 博客，您可以找到我们所有的高级指标以及分析示例、每日信号表现...等。 ： 点击这里 我们的趋势系统由 2 个指标组成： 1. Trend Screener Indicator：显示趋势仪表盘、图表中的趋势线、入场点...等。 2. Trend
作者的更多信息
Market Time Watch
Amirhossein Bakhtiari
指标
Market Time Watch 一款轻量、简洁且对每位交易者都至关重要的时间显示工具 Market Time Watch 是一款专业的图表时间显示工具，为需要精确本地时间、服务器时间和当前 K 线倒计时的交易者设计。 该工具可以在图表上直接显示 本地时间 、 服务器时间 和 K线倒计时 ， 无需复杂界面或多余元素。 无论您是剥头皮交易、波段交易、新闻交易，或只是需要一个简洁清晰的时间参考， Market Time Watch 都能以最简约、最优雅的方式呈现所有关键信息。 为什么交易者喜欢 Market Time Watch 超轻量级 ，适用于所有 MT4/MT5 环境 不重绘图表 ，不干扰 EA 或指标 零延迟 、零负载、几乎不占用 CPU 完美适配剥头皮、日内交易、消息面交易以及指数 (US30, NAS100, Gold, Forex) 专业视觉设计，适用于任何图表主题 主要功能 实时时钟 在图表上清晰显示当前时间（本地或服务器）。 K 线倒计时 显示当前 K 线剩余时间，特别适合剥头皮和新闻交易者。 现代信息面板 精美弹出面板包含： 所有 TesterM
FREE
Smart Risk Manager Pro
Amirhossein Bakhtiari
指标
Smart Risk Manager Pro – 拖拽即可自信交易 Smart Risk Manager Pro MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/155713 Smart Risk Manager Pro 是一款专业级图表内风险管理工具，能够根据你的美元风险自动计算仓位大小。 只需在图表上 点击并拖拽 ，指标就会立即显示： 方向 （Buy / Sell） 距离 （点数） 推荐手数 （基于你的 RiskUSD 数值） 该工具极其轻量、非常快速，专为需要 干净图表 和 以风险为核心 交易流程的交易者设计。 功能特点 ️ 在图表上拖拽即可直接测量风险 ️ 智能自动手数计算 ️ 显示买卖方向（Buy/Sell） ️ 显示点数距离 ️ 适用于所有品种（外汇、黄金、指数、加密货币） ️ 超高速 – 几乎零延迟 ️ 界面干净、极简 ️ 无子窗口、无笨重面板 ️ 只在你松开鼠标时计算 → 节省 CPU 资源 使用方法 将 Smart Risk Manager Pro 附加到任意图表。 设置你希望的 RiskUSD 金
Smart Risk Manager Pro 5
Amirhossein Bakhtiari
指标
Smart Risk Manager Pro – 拖拽即可自信交易 Smart Risk Manager Pro 是一款专业级图表内风险管理工具，能够根据你的美元风险自动计算仓位大小。 只需在图表上 点击并拖拽 ，指标就会立即显示： 方向 （Buy / Sell） 距离 （点数） 推荐手数 （基于你的 RiskUSD 数值） 该工具极其轻量、非常快速，专为需要 干净图表 和 以风险为核心 交易流程的交易者设计。 功能特点 ️ 在图表上拖拽即可直接测量风险 ️ 智能自动手数计算 ️ 显示买卖方向（Buy/Sell） ️ 显示点数距离 ️ 适用于所有品种（外汇、黄金、指数、加密货币） ️ 超高速 – 几乎零延迟 ️ 界面干净、极简 ️ 无子窗口、无笨重面板 ️ 只在你松开鼠标时计算 → 节省 CPU 资源 使用方法 将 Smart Risk Manager Pro 附加到任意图表。 设置你希望的 RiskUSD 金额（例如：5、10、20 美元）。 点击右上角的 ON/OFF 按钮。 在图表上，在潜在入场价位置 按住鼠标左键 。 拖动到你想要的止损位置，然后 松
AutoTradeBot FOREX
Amirhossein Bakhtiari
专家
AutoTradeBot++ – 基于价格线的挂单与多级保本 EA 画线、设定风险，剩下的交给机器人。 AutoTradeBot++ 是一款专业的交易执行与风控智能交易系统， 适合希望保持图表干净、以 固定美元风险 交易并自动实现 保本与逐级锁盈 的交易者，同时仍然保留对策略本身的完全控制权。 你决定 在哪里 交易，EA 帮你管理 如何 交易。 AutoTradeBot++ 提供针对 黄金（XAUUSD） 、 道琼斯（US30） 、 纳斯达克（US100） 、 所有外汇货币对 以及 S&P500（US500） 的专用版本。 你可以在开发者面板以及 TesterMob 平台中下载： testermob.com / market.testermob.com 。 核心理念：通过“给线命名”来交易 无需手动逐笔下单，AutoTradeBot++ 使用图表上的 水平线 作为交易指令。 你只需要画线并命名，例如： 1_buy_0.10 → 0.10 手 Buy 挂单 1_sell_0.05 → 0.05 手 Sell 挂单 EA 将自动完成： 识别这是 Buy 还是 Sell ； 判断应为
AutoTrader GOLD
Amirhossein Bakhtiari
专家
AutoTradeBot++ – 基于价格线的挂单与多级保本 EA 画线、设定风险，剩下的交给机器人。 AutoTradeBot++ 是一款专业的交易执行与风控智能交易系统， 适合希望保持图表干净、以 固定美元风险 交易并自动实现 保本与逐级锁盈 的交易者，同时仍然保留对策略本身的完全控制权。 你决定 在哪里 交易，EA 帮你管理 如何 交易。 AutoTradeBot++ 提供针对 黄金（XAUUSD） 、 道琼斯（US30） 、 纳斯达克（US100） 、 所有外汇货币对 以及 S&P500（US500） 的专用版本。 你可以在开发者面板以及 TesterMob 平台中下载： testermob.com / market.testermob.com 。 核心理念：通过“给线命名”来交易 无需手动逐笔下单，AutoTradeBot++ 使用图表上的 水平线 作为交易指令。 你只需要画线并命名，例如： 1_buy_0.10 → 0.10 手 Buy 挂单 1_sell_0.05 → 0.05 手 Sell 挂单 EA 将自动完成： 识别这是 Buy 还是 Sell ； 判断应为
AutoTrade DowJones
Amirhossein Bakhtiari
专家
AutoTradeBot++ – 基于价格线的挂单与多级保本 EA 画线、设定风险，剩下的交给机器人。 AutoTradeBot++ 是一款专业的交易执行与风控智能交易系统， 适合希望保持图表干净、以 固定美元风险 交易并自动实现 保本与逐级锁盈 的交易者，同时仍然保留对策略本身的完全控制权。 你决定 在哪里 交易，EA 帮你管理 如何 交易。 AutoTradeBot++ 提供针对 黄金（XAUUSD） 、 道琼斯（US30） 、 纳斯达克（US100） 、 所有外汇货币对 以及 S&P500（US500） 的专用版本。 你可以在开发者面板以及 TesterMob 平台中下载： testermob.com / market.testermob.com 。 核心理念：通过“给线命名”来交易 无需手动逐笔下单，AutoTradeBot++ 使用图表上的 水平线 作为交易指令。 你只需要画线并命名，例如： 1_buy_0.10 → 0.10 手 Buy 挂单 1_sell_0.05 → 0.05 手 Sell 挂单 EA 将自动完成： 识别这是 Buy 还是 Sell ； 判断应为
AutoTrade NASDAQ
Amirhossein Bakhtiari
专家
AutoTradeBot++ – 基于价格线的挂单与多级保本 EA 画线、设定风险，剩下的交给机器人。 AutoTradeBot++   是一款专业的交易执行与风控智能交易系统， 适合希望保持图表干净、以 固定美元风险 交易并自动实现   保本与逐级锁盈 的交易者，同时仍然保留对策略本身的完全控制权。 你决定 在哪里 交易，EA 帮你管理 如何 交易。 AutoTradeBot++ 提供针对   黄金（XAUUSD） 、   道琼斯（US30） 、 纳斯达克（US100） 、   所有外汇货币对 以及   S&P500（US500）   的专用版本。 你可以在开发者面板以及 TesterMob 平台中下载：   testermob.com   /   market.testermob.com 。 核心理念：通过“给线命名”来交易 无需手动逐笔下单，AutoTradeBot++ 使用图表上的 水平线 作为交易指令。 你只需要画线并命名，例如： 1_buy_0.10 → 0.10 手 Buy 挂单 1_sell_0.05 → 0.05 手 Sell 挂单 EA 将自动完成： 识别这是
筛选:
无评论
回复评论