Market Time Watch MT4
- 指标
- Amirhossein Bakhtiari
- 版本: 1.10
Market Time Watch
一款轻量、简洁且对每位交易者都至关重要的时间显示工具
Market Time Watch 是一款专业的图表时间显示工具，为需要精确本地时间、服务器时间和当前 K 线倒计时的交易者设计。 该工具可以在图表上直接显示 本地时间、服务器时间 和 K线倒计时， 无需复杂界面或多余元素。
无论您是剥头皮交易、波段交易、新闻交易，或只是需要一个简洁清晰的时间参考， Market Time Watch 都能以最简约、最优雅的方式呈现所有关键信息。
⭐ 为什么交易者喜欢 Market Time Watch
- 超轻量级，适用于所有 MT4/MT5 环境
- 不重绘图表，不干扰 EA 或指标
- 零延迟、零负载、几乎不占用 CPU
- 完美适配剥头皮、日内交易、消息面交易以及指数 (US30, NAS100, Gold, Forex)
- 专业视觉设计，适用于任何图表主题
🔥 主要功能
✔ 实时时钟
在图表上清晰显示当前时间（本地或服务器）。
✔ K 线倒计时
显示当前 K 线剩余时间，特别适合剥头皮和新闻交易者。
✔ 现代信息面板
精美弹出面板包含：
- 所有 TesterMob 指标
- 所有自动交易机器人
- 所有 EA 与策略工具
- 联系与支持
✔ 可自定义位置
可通过 X/Y 偏移移动时钟位置。
✔ 无干扰设计
与所有 EA、指标、模板完美兼容。
🎯 适用人群
- 剥头皮交易者
- 指数交易者 (US30, NAS100, GER40…)
- 黄金 & 原油交易者
- 外汇日内交易者
- 任何需要精确时间显示的交易者
💡 为什么比免费脚本更优秀
- 精致 UI 设计
- 与 MT5 渲染完美对齐
- 多产品信息面板
- 所有设备稳定运行
- 无闪烁、无跳动、无 CPU 占用
🛠 其他功能
- 简洁的 “i” 信息按钮
- 三列产品展示
- 联系与支持页脚
- 多品种兼容
- 支持所有模板与配置文件
⭐ 原生支持 MT4 & MT5
- 外汇
- 贵金属 (XAUUSD, XAGUSD)
- 指数 (US30, NAS100, US500, DAX)
- 加密货币
- 所有时间周期
🧩 关于 TesterMob
TesterMob 提供专业交易工具，包括：
- Smart Risk Manager（Mini/Pro – MT4/MT5）
- 自动交易机器人
- EA 与策略系统
- 高级交易工具
📥 立即下载 Market Time Watch
为您的图表添加一个简洁、精准、美观且专业的时间工具。 时间非常重要时，它能帮您永不遗漏！
✔ 轻量 ✔ 精准 ✔ 美观 ✔ 专业