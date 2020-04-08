LinearRegressionVolume Profile
- 指标
- Arinze Michael Ejike
- 版本: 1.0
- 激活: 5
Linear Regression Volume Profile指标将线性回归分析与成交量分布剖析相结合，创建了一个先进的市场结构可视化工具。基础从对指定数量历史K线的线性回归计算开始，计算定义趋势线通过价格行为轨迹的斜率（倾斜度）和Y轴截距值。这条回归线作为分析成交量分布的中心轴，自动适应当前趋势方向，而不是保持水平静止状态。然后指标围绕此回归线计算基于ATR的通道，通道宽度由用户定义的比率乘以200周期平均真实波幅值确定，确保剖析级别按比例适应当前市场波动性。成交量分布分析通过将此通道划分为多个水平级别（默认回归线上方7个和下方7个）进行，其中每个级别代表沿回归角度倾斜的特定价格区域。对于计算周期内的每个历史K线，指标检查该K线的高低范围触及了哪些价格级别，并将相应的成交量累积到这些级别中。生成的成交量分布通过从每个级别延伸的彩色水平条可视化，颜色在最小成交量（紫色）和最大成交量（黄色）之间插值，基于每个级别占总累积成交量的百分比。方向箭头出现在计算周期中最旧的K线处，对于正回归斜率（指标反向逻辑中的下降趋势）向上指，对于负斜率（上升趋势）向下指，提供计算趋势方向的即时视觉确认。剖析在每个新K线上自动重新计算，保持对回归通道内最新价格行为和成交量分布的滚动分析。当FirstBarToUse设置为高于零时，垂直白色虚线标记计算周期的起点，清楚地划定正在分析图表的哪个部分。每个剖析级别旁边显示的百分比标签显示了在该特定价格区域交易的总成交量的比例，帮助交易者识别可能充当支撑或阻力区域的高成交量节点。这种回归调整级别与成交量剖析的组合创建了一个工具，揭示了相对于当前趋势结构发生重要交易活动的位置，而不是针对固定水平价格级别分析成交量。
参数：
- FirstBarToUse：从当前K线开始计算的偏移量（0从最近K线开始）
- CalculationLength：回归和成交量分析中包含的历史K线数量（默认100）
- NumberOfLevels：回归线上方和下方的剖析级别数量（默认7，创建总共15个级别）
- ProfileWidth：成交量剖析条的视觉厚度（以像素为单位，默认7）
- ChannelSize：应用于200周期ATR进行通道宽度计算的乘数（默认0.8）
- ColorMaxVolume：分配给具有最高成交量集中度级别的颜色（默认黄色0xFFEB3B）
- ColorMinVolume：分配给具有最低成交量集中度级别的颜色（默认紫色0xC022DC）
- LineStyle：级别线的视觉样式（默认虚线）
- ShowArrow：显示方向趋势箭头的开关（默认true）
- UpTrendColor：上升趋势箭头指示的颜色（默认酸橙色）
- DownTrendColor：下降趋势箭头指示的颜色（默认红色）
- FontSizeArrows：方向箭头符号的大小（以点为单位，默认20）