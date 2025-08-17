Cycle RSI Adaptive Added Signal

1. 概述

Cycle RSI Adaptive - 使用智能指标提升您的交易水平

Cycle RSI Adaptive 是传统 RSI 的升级版本，旨在帮助您更准确地识别趋势、反转和交易机会。凭借智能噪声过滤、适应市场变化的调整功能以及清晰的信号，该指标适合初学者和专业交易者。

主要优势：

易于使用，作者提供详细指导。

优化用于手动交易或自动系统（EA/回测）。

最大限度减少错误信号，提升您的交易信心。

2. 定价与早鸟优惠

发布阶段（2025年8月17日 - 2025年9月30日）：

30美元 / 6个月

50美元 / 年

2025年9月30日之后：

35美元 / 6个月

59美元 / 年

特别优惠：早期购买者可享受折扣价获取完整版本，并获得作者的直接支持。

3. 为什么选择 Cycle RSI Adaptive？

Cycle RSI Adaptive 不仅仅是一个指标，它是帮助您更好地理解市场并更高效交易的工具。以下是其突出特点：

3.1. 智能适应市场

自适应区间 ：取代固定的 RSI 30/70 阈值，动态调整以适应市场条件。

：取代固定的 RSI 30/70 阈值，动态调整以适应市场条件。 周期调整：自动适应市场周期，适用于波动或稳定的市场。

3.2. 清晰、低噪声信号

结合 RSI 上的 EMA7 和 SMA34 ，识别短期趋势和中期资金流向。

和 ，识别短期趋势和中期资金流向。 ATR 过滤器 ：剔除弱信号，专注于高质量交易机会。

：剔除弱信号，专注于高质量交易机会。 评分系统：仅在满足可靠性阈值时显示信号，保持图表整洁。

3.3. 高级反转检测

更精确的 背离检测 ，预测市场反转。

，预测市场反转。 失败摆动、拒绝 和 钩形 信号帮助发现趋势变化。

3.4. 高级确认技术

NWE 确认（非线性加权估计）：结合价格和 RSI 数据确认信号，降低波动市场中的风险。

3.5. 用户友好的界面

防垃圾信号机制 ：仅显示可靠信号，保持图表简洁。

：仅显示可靠信号，保持图表简洁。 支持手动交易和系统优化。

4. 适合谁使用？

新手交易者 ：获得清晰的信号和作者的详细指导，自信进行交易。

：获得清晰的信号和作者的详细指导，自信进行交易。 经验丰富/量化交易者 ：非常适合回测、系统优化和 EA 开发。

：非常适合回测、系统优化和 EA 开发。 量化交易者：利用指标数据进行策略分析和开发。

5. 实际好处

更高准确性 ：减少错误信号，帮助您专注于高胜率交易。

：减少错误信号，帮助您专注于高胜率交易。 节省时间 ：清晰的信号和简洁的界面加快决策速度。

：清晰的信号和简洁的界面加快决策速度。 多功能性：适用于短期、中期或长期交易，覆盖多种市场（外汇、股票、加密货币等）。

6. 支持与联系

购买后，您将收到详细的使用指南，并可通过消息与作者直接联系，优化您的交易体验。

立即尝试 Cycle RSI Adaptive，提升您的交易策略！



