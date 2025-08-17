Cycle RSI Adaptive Added Signal
- 指标
- Sy Hien Nguyen
- 版本: 2.38
- 激活: 5
Cycle RSI Adaptive - 使用智能指标提升您的交易水平
1. 概述
Cycle RSI Adaptive 是传统 RSI 的升级版本，旨在帮助您更准确地识别趋势、反转和交易机会。凭借智能噪声过滤、适应市场变化的调整功能以及清晰的信号，该指标适合初学者和专业交易者。
主要优势：
- 易于使用，作者提供详细指导。
- 优化用于手动交易或自动系统（EA/回测）。
- 最大限度减少错误信号，提升您的交易信心。
2. 定价与早鸟优惠
发布阶段（2025年8月17日 - 2025年9月30日）：
- 30美元 / 6个月
- 50美元 / 年
2025年9月30日之后：
- 35美元 / 6个月
- 59美元 / 年
特别优惠：早期购买者可享受折扣价获取完整版本，并获得作者的直接支持。
3. 为什么选择 Cycle RSI Adaptive？
Cycle RSI Adaptive 不仅仅是一个指标，它是帮助您更好地理解市场并更高效交易的工具。以下是其突出特点：
3.1. 智能适应市场
- 自适应区间：取代固定的 RSI 30/70 阈值，动态调整以适应市场条件。
- 周期调整：自动适应市场周期，适用于波动或稳定的市场。
3.2. 清晰、低噪声信号
- 结合 RSI 上的 EMA7 和 SMA34，识别短期趋势和中期资金流向。
- ATR 过滤器：剔除弱信号，专注于高质量交易机会。
- 评分系统：仅在满足可靠性阈值时显示信号，保持图表整洁。
3.3. 高级反转检测
- 更精确的 背离检测，预测市场反转。
- 失败摆动、拒绝 和 钩形 信号帮助发现趋势变化。
3.4. 高级确认技术
- NWE 确认（非线性加权估计）：结合价格和 RSI 数据确认信号，降低波动市场中的风险。
3.5. 用户友好的界面
- 防垃圾信号机制：仅显示可靠信号，保持图表简洁。
- 支持手动交易和系统优化。
4. 适合谁使用？
- 新手交易者：获得清晰的信号和作者的详细指导，自信进行交易。
- 经验丰富/量化交易者：非常适合回测、系统优化和 EA 开发。
- 量化交易者：利用指标数据进行策略分析和开发。
5. 实际好处
- 更高准确性：减少错误信号，帮助您专注于高胜率交易。
- 节省时间：清晰的信号和简洁的界面加快决策速度。
- 多功能性：适用于短期、中期或长期交易，覆盖多种市场（外汇、股票、加密货币等）。
6. 支持与联系
购买后，您将收到详细的使用指南，并可通过消息与作者直接联系，优化您的交易体验。
立即尝试 Cycle RSI Adaptive，提升您的交易策略！
The indicator is not only useful for RSI but also for divergences. The developer provides excellent support and answers any questions you may have. You can build good charts with additional indicators and achieve very good trading results. Contact the developer and you get a good and quick response.