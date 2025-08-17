Cycle RSI Adaptive Added Signal

5

Cycle RSI Adaptive - 使用智能指标提升您的交易水平

1. 概述

Cycle RSI Adaptive 是传统 RSI 的升级版本，旨在帮助您更准确地识别趋势、反转和交易机会。凭借智能噪声过滤、适应市场变化的调整功能以及清晰的信号，该指标适合初学者和专业交易者。

主要优势：

  • 易于使用，作者提供详细指导。
  • 优化用于手动交易或自动系统（EA/回测）。
  • 最大限度减少错误信号，提升您的交易信心。

2. 定价与早鸟优惠

发布阶段（2025年8月17日 - 2025年9月30日）：

  • 30美元 / 6个月
  • 50美元 / 年

2025年9月30日之后：

  • 35美元 / 6个月
  • 59美元 / 年

特别优惠：早期购买者可享受折扣价获取完整版本，并获得作者的直接支持。

3. 为什么选择 Cycle RSI Adaptive？

Cycle RSI Adaptive 不仅仅是一个指标，它是帮助您更好地理解市场并更高效交易的工具。以下是其突出特点：

3.1. 智能适应市场

  • 自适应区间：取代固定的 RSI 30/70 阈值，动态调整以适应市场条件。
  • 周期调整：自动适应市场周期，适用于波动或稳定的市场。

3.2. 清晰、低噪声信号

  • 结合 RSI 上的 EMA7SMA34，识别短期趋势和中期资金流向。
  • ATR 过滤器：剔除弱信号，专注于高质量交易机会。
  • 评分系统：仅在满足可靠性阈值时显示信号，保持图表整洁。

3.3. 高级反转检测

  • 更精确的 背离检测，预测市场反转。
  • 失败摆动拒绝钩形 信号帮助发现趋势变化。

3.4. 高级确认技术

  • NWE 确认（非线性加权估计）：结合价格和 RSI 数据确认信号，降低波动市场中的风险。

3.5. 用户友好的界面

  • 防垃圾信号机制：仅显示可靠信号，保持图表简洁。
  • 支持手动交易和系统优化。

4. 适合谁使用？

  • 新手交易者：获得清晰的信号和作者的详细指导，自信进行交易。
  • 经验丰富/量化交易者：非常适合回测、系统优化和 EA 开发。
  • 量化交易者：利用指标数据进行策略分析和开发。

5. 实际好处

  • 更高准确性：减少错误信号，帮助您专注于高胜率交易。
  • 节省时间：清晰的信号和简洁的界面加快决策速度。
  • 多功能性：适用于短期、中期或长期交易，覆盖多种市场（外汇、股票、加密货币等）。

6. 支持与联系

购买后，您将收到详细的使用指南，并可通过消息与作者直接联系，优化您的交易体验。

立即尝试 Cycle RSI Adaptive，提升您的交易策略！



评分 1
Heinz-Josef Glaser
778
Heinz-Josef Glaser 2025.08.23 06:30 
 

The indicator is not only useful for RSI but also for divergences. The developer provides excellent support and answers any questions you may have. You can build good charts with additional indicators and achieve very good trading results. Contact the developer and you get a good and quick response.

推荐产品
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
指标
MT4版本  |   FAQ Owl Smart Levels Indicator 是一個完整的交易系統，包含 Bill Williams 的高級分形、構建正確的市場波浪結構的 Valable ZigZag 以及標記準確入場水平的斐波那契水平等流行的市場分析工具 進入市場和地方獲利。 策略的详细说明 指示灯使用说明 顾问-贸易猫头鹰助手助理 私人用户聊天 ->购买后写信给我，我会将您添加到私人聊天中，您可以在那里下载所有奖金 力量在於簡單！ Owl Smart Levels 交易系統非常易於使用，因此適合專業人士和剛開始研究市場並為自己選擇交易策略的人。 策略和指標中沒有隱藏的秘密公式和計算方法，所有策略指標都是公開的。 Owl Smart Levels 允許您快速查看進入交易的信號，突出顯示下訂單的水平並向您發送有關已出現信號的通知。 優點很明顯： 清楚地顯示主要和更高時間框架的趨勢方向。 指示儀器信號的出現。 標記開單、止損設置和固定利潤的水平。 沒有多餘的，只有必要的結構！ ZigZag 表示全球趨勢的方向，因此也表示貿易方向。 市場反轉點的短線清楚地表明在什麼水平上構建斐波那
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
指标
市场的成交量曲线指标+一个智能振荡器. 它适用于几乎所有工具-货币对，股票，期货，加密货币，实际交易量和报价。 您可以设置配置文件范围的自动定义，例如，一周或一个月等。，并通过移动边界（两条垂直线红色和蓝色）手动设置范围。 示为直方图。 此级别直方图的宽度有条件地意味着在其上进行的交易数量。 使用"模式水平线颜色"参数，您可以设置自动显示价格可能会击退的最重要交易量水平，而最大颜色参数则分别显示整个设定范围内最大交易量的水平。     智能振荡器显示超买和超卖区域，它分析来自多个指标的信息，并根据处理的数据，以适当的颜色为超买和超卖区域着色。     在Volume every day中，您可以使用Range period参数设置构建配置文件的时间范围，并使用Range count参数设置这些范围的配置文件数量。 例如，Range period=1day，Range count=10表示配置文件将基于一天的周期，即最后十天。 重要的是，切换图表的时间框架不会影响配置文件的构建，这也是该指标的一个额外优势。      该指标非常简单易用，同时尽可能提供信息。 有了这个指标，做市商将
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
Pro Gold System Indicator
PEDRO JOAQUIM GONCALVES GOMES
指标
ADVANCED FUNCTIONALITIES: Trend Score (0-100) with visual bar Intelligent signals with adjustable strength (1-10) Risk management with automatic TP/SL Audible and visual alerts Price zones with smooth filling Multi-indicator analysis (RSI, ATR, BB, EMAs) DESIGN FEATURES Modern Visual: Smooth and well-spaced lines (EMA with 2-3px width) Vibrant and professional colors (Sky Blue, Orange, Gold) Modern arrows (code 233/234) for buy/sell signals Configurable dark/light theme Adjustable transparency f
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
指标
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
指标
SMC Venom 模型 BPR 指標是針對在智慧貨幣 (SMC) 概念內工作的交易者的專業工具。它會自動辨識價格圖表上的兩種關鍵模式： FVG （公平價值缺口）是三根蠟燭的組合，其中第一根和第三根蠟燭之間存在缺口。它在水平之間形成一個沒有成交量支撐的區域，這通常會導致價格調整。 BPR （平衡價格區間）是兩種 FVG 模式的組合，形成一個「橋樑」 - 當價格以低成交量活動移動時，突破並返回到水平的區域，從而在蠟燭之間產生間隙。 這些模式可協助交易者透過分析圖表上的交易量和價格動態（大型市場參與者和普通參與者之間的互動）來識別關鍵的支撐/阻力位、突破區域和切入點。 此指標以矩形和箭頭的形式可視化模式，也支援靈活的警報設定。 主要特點： 模式顯示模式：選擇顯示 BPR 模式（看漲和看跌）或 FVG 模式（看漲和看跌）。 可以隱藏所有圖表分析模式。 以條數過濾：BPR 結構中 FVG 之間的最小/最大距離。 訊號的附加視覺化： 箭頭有 9 種類型可供選擇（標準、細、分形等）或手動輸入 Wingdings 代碼，其表格可以選擇性地顯示在圖表上。 設定顏色、尺寸及其縮放時相對於價格的動態
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
指标
Trend Reversal Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (8)
指标
**   All Symbols   x   All Timeframes   scan just by pressing scanner button ** Discount: The price is $50$, But now it is just $39, Limited time offer is active. *** Contact me  to send you instruction and add you in "Trend Reversal group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction: Trendlines are the most famous technical analysis in trading . Trendlines continually form on the charts of markets across all the different timeframes providing huge opportunities for traders
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
指标
TRI Visualizer MT5 – Thermodynamic Market Analysis Overview The TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced is a rare market analysis indicator that goes beyond conventional technical analysis, applying principles of thermodynamics from physics. It interprets market price fluctuations as “thermodynamic energy,” enabling the highly accurate detection of subtle market changes that are often overlooked. Innovative Mechanisms 1. Dual Calculation Engines Classic TRI Mode Formula: |Close
Harmonic Patterns by ZZ MT5
Mykola Khandus
指标
Overview Harmonic Patterns MT5 is a technical analysis indicator designed for the MetaTrader 5 platform. It identifies and displays harmonic price patterns, such as Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark, and Gartley, in both bullish and bearish directions. The indicator calculates key price levels, including entry, stop loss, and three take-profit levels, to assist traders in analyzing market movements. Visual elements and customizable alerts enhance usability on the chart. Features Detects six ha
Gann Square of 144 for MT5
Taras Slobodyanik
5 (5)
指标
江恩箱（或江恩方）是一种基于 W.D. Gann 的“市场预测的数学公式”文章的市场分析方法。 该指标可以绘制三种正方形模型：90、52(104)、144。有六种网格变体和两种弧形变体。 您可以在一张图表上同时绘制多个方块。 参数 Square — 江恩方格模型的选择 90 — 90 的平方（或 9 的平方）； 52 (104) — 52（或 104）的平方； 144 — 144的万能平方； 144 (full) — 正方形的“完整”版本，结合了其他正方形的线条。 据我们所知，W.D.江恩并没有这样的加价； for Arcs — 圆弧的简化正方形； Grid — 网格的变体： 4x4 (52) — 4 x 4 网格，52 个标记； 5x5 (40); 8x8 (90); 8x8 (104); 8x8 (144); 16x16 (144); 36x36 (144); disable — 禁用网格； Arcs — 弧线的变体： 4x4; 5x5; disable — 禁用弧； 开始时的方形参数： Length of Square, Bars (X-axis) — 正方形的长度（以条为
RM Divergence Pro
Mohammadreza Mahdi Mavaddat
指标
RM Divergence Pro is a professional, non-repainting RSI divergence indicator designed for traders who want real structural insight beyond classic divergence tools. It accurately detects Regular Divergence (RD), Hidden Divergence (HD), Inability (IA), and Potential Divergence (P-DVG) using stable swing-based logic. Built for clarity, precision, and clean market structure analysis. -------------------------------------------------- OVERVIEW RM Divergence Pro is an advanced RSI-based divergence
SimSim Arrow Momentum MT5
Aleksandr Tyunev
指标
SimSim Arrow Momentum 是一個標準的「動量」指標，但採用箭頭版本。 MetaTrader 4 版本 指標參數與標準參數類似，另外還增加一個參數 Delta。 Delta = 0 - 100 相對於 100 值的偏差。改變 100 指標的水平，可以加法或減量。 當價格穿過水平線 = 100 +- Delta 時，指標會產生訊號。 啟用「控制交易」進行操作，將自動開啟基於指標訊號的交易。 您可以將指示器用作其預期用途，作為可靠的信號設備。 然而，它的次要目的是作為“ CONTROL DEAL ”實用程式的信號提供者。 指標與該實用程式之間的共生使您不僅可以看到訊號，還可以根據它進行交易。 如果您想有效地使用這些訊號，請下載免費實用程式： SimSim Control Deal MT5 。 「SimSim ARROW」系列指標的訊號以其明顯性和清晰度吸引了交易者，這使得它們比顧問更具吸引力。當箭頭出現時，指標的視覺清晰度就會顯現出來這正是開啟交易的時刻！相反，當使用顧問時，事件通常以隱藏的方式展開，交易者並不總是清楚為什麼啟動特定操作，因為許多內容仍然隱藏在演算法
Accumulation distribution plus m flow
Minh Truong Pham
指标
The Accumulation / Distribution is an indicator which was essentially designed to measure underlying supply and demand. It accomplishes this by trying to determine whether traders are actually accumulating (buying) or distributing (selling). This indicator should be more accurate than other default MT5 AD indicator for measuring buy/sell pressure by volume, identifying trend change through divergence and calculating Accumulation/Distribution (A/D) level. Application: - Buy/sell pressure: above
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
指标
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
Cumulative Delta NG
Anton Polkovnikov
指标
Cumulative delta indicator As most traders believe, the price moves under the pressure of market buying or selling. When someone redeems an offer standing in the cup, the deal is a "buy". If someone pours into the bid standing in the cup - the deal goes with the direction of "sale". The delta is the difference between purchases and sales. A cumulative delta - the difference between the cumulative sum of purchases and sales for a certain period of time. It allows you to see who is currently contr
Monster Harmonic Indicator MT5
Paul Geirnaerdt
指标
Monster Harmonics Indicator is a harmonic pattern indicator. It recognizes Gartley, Bat, Crab, Butterfly, Cypher, White Swan, Black Swan, Shark and AB=CD patterns. Projected patterns that are not yet completed are recognized, too. Monster even shows the PRZ (Potential Reversal Zone). Users can add their own user defined patterns to Monster. Besides the current pattern, Monster also shows all patterns in the symbols history. Monster will provide alerts for developing patterns. Introduced by H.M.
HMA Trend Professional MT5
Pavel Zamoshnikov
4.25 (4)
指标
Improved version of the free HMA Trend indicator (for MetaTrader 4) with statistical analysis. HMA Trend is a trend indicator based on the Hull Moving Average (HMA) with two periods. HMA with a slow period identifies the trend, while HMA with a fast period determines the short-term movements and signals in the trend direction. The main differences from the free version: Ability to predict the probability of a trend reversal using analysis of history data. Plotting statistical charts for analyzi
Laguerre SuperTrend Clouds MT5
Libertas LLC
指标
Laguerre SuperTrend Clouds   adds an Adaptive Laguerre averaging algorithm and alerts to the widely popular SuperTrend indicator. As the name suggests,   Laguerre SuperTrend Clouds (LSC)   is a trending indicator which works best in trendy (not choppy) markets. The SuperTrend is an extremely popular indicator for intraday and daily trading, and can be used on any timeframe. Incorporating Laguerre's equation to this can facilitate more robust trend detection and smoother filters. The LSC uses the
Harmonic Pattern Suite Pro
Patricia Manzano Gomez
指标
Harmonic Pattern Suite Pro Introduction Harmonic Pattern Suite Pro is an indicator designed to identify and display harmonic structures on the chart based on X-A-B-C-D sequences. Its purpose is to present pattern formations that meet geometric and proportional criteria, providing a clear visual representation directly on the chart. The indicator automates the detection process, removing the need for manual measurement of ratios and allowing the user to review the structural configuration withou
FREE
PipFinite Exit EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.87 (30)
指标
Did You Have A Profitable Trade But Suddenly Reversed? In a solid strategy, exiting a trade is equally important as entering. Exit EDGE helps maximize your current trade profit and avoid turning winning trades to losers. Never Miss An Exit Signal Again Monitor all pairs and timeframes in just 1 chart www.mql5.com/en/blogs/post/726558 How To Trade You can close your open trades as soon as you receive a signal Close your Buy orders if you receive an Exit Buy Signal. Close your Sell orders if
RSI Divergence with FVG Signal
Cao Minh Quang
指标
The RSI Divergence + FVG Signal indicator combines Relative Strength Index (RSI) Divergence with Fair Value Gap (FVG) detection to generate high-probability buy and sell signals based on both momentum shifts and institutional imbalance zones. Core Features: RSI Divergence Detection : Identifies both regular and hidden bullish/bearish divergences between price and RSI. Divergences indicate potential trend reversals or continuation. FVG Zone Recognition : Detects Fair Value Gaps (imbalances caused
Fibo Channels
Jeffrey Quiatchon
指标
Fibo Daily Channel Indicator The  Indicator is a powerful tool for traders, providing precise daily support and resistance levels based on Fibonacci retracement and extension calculations. This indicator automatically draws key pivot points (PP, R1, R2, S1, S2) as well as additional extension levels (R3, R4, S3, S4), helping traders identify potential reversal and breakout zones with ease. It includes customizable alerts and push notifications, allowing traders to receive updates whenever the pr
Drawdown indicator
Pascal Marmugi
指标
# 回撤指标 V4.0 - 掌控交易的必备工具 ## 通过完整的实时绩效概览改变您的交易 在要求严苛的外汇和差价合约交易世界中，**了解您的实时绩效**不是奢侈品，而是**绝对必需**的。**回撤指标 V4.0** 不仅仅是一个简单的指标：它是您的**专业仪表板**，为您提供清晰、精确和即时的交易账户状态视图。 --- ## 为什么这个指标将永远改变您的交易 ### 90% 交易者面临的问题 您是否曾经遇到过以下情况之一？ **您不确切知道自己的状况** - 您的 MT5 平台显示数字，但您必须心算您的真实表现。 **您发现回撤为时已晚** - 当您意识到已经损失了 15% 的资金时，已经太晚了，无法有效应对。 **您缺乏历史可见性** - 无法快速知道本周、本月或今年是否盈利。 **您浪费时间分析交易** - 您必须打开多个窗口、进行计算，并失去对市场的关注。 **您没有概览** - 有多少持仓？我的全局盈亏是多少？我今天的表现如何？ ### 解决方案：一体化专业仪表板 **回撤指标 V4.0** 通过提供一个**完整的控制面板*
WH Ultimate Harmonic Patterns MT5
Wissam Hussein
指标
Welcome to the Ultimate Harmonic Patterns recognition indicator that is focused to detect advanced patterns. The Gartley pattern, Bat pattern, and Cypher pattern  are popular technical analysis tools used by traders to identify potential reversal points in the market. Our Ultimate Harmonic Patterns recognition Indicator is a powerful tool that uses advanced algorithms to scan the markets and identify these patterns in real-time. With our Ultimate Harmonic Patterns recognition Indicator, you ca
Crash index scalping indicator
David Chokumanyara
指标
Crash 1000 Scalping Indicator for the Crash 1000 Deriv Synthetic Index. Introduction The Crash 1000 Scalping Indicator is a specialized tool designed for the Crash 1000 index on the Deriv Synthetic market. This indicator is particularly useful for scalping on the M1 timeframe, helping traders to identify precise entry and exit points for buy positions. It is designed to be non-repainting, providing clear signals with audible alerts and push notifications, and is compatible with mobile devices th
Heiken Ashi CE Filtered MT5
Mykola Khandus
指标
Overview Heiken Ashi CE Filtered MT5 is a technical indicator for the MetaTrader 5 platform. It integrates smoothed candlestick charting with a dynamic exit strategy and a customizable trend filter to deliver clear buy and sell signals. The indicator is designed to improve trend detection and signal reliability by reducing market noise. If you want to see more high-quality products or order the development/conversion of your own products, visit my partners' website: 4xDev Get 10% OFF on manual
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
指标
厌倦了绘制支撑线和阻力线？ 支撑阻力 是一个多时间指标，可以自动检测并绘制图表中的支撑线和阻力线，并具有非常有趣的变化：随着时间的推移测试价格水平及其重要性的提高，线变得越来越粗。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 一夜之间增强您的技术分析 无需浏览图表即可检测重要的价格水平 一目了然地识别所有价格水平的相对优势 每次交易最多可节省半小时的绘图线 指标显示所有价格水平的期限 指示器不重涂 过去和现在的价格水平因接近程度而崩溃，并根据当前的市场行为进行了调整。在动作发生的地方绘制了线条，而不一定在峰值处绘制了线条。 价格水平随着时间的推移而被拒绝，变得越来越暗 定期清除不重要的价格水平以避免噪音 可自定义的时间范围选择和崩溃因子 它实现了电子邮件/声音/推送警报的突破 输入参数 指标设置：指标将从当前时间段读取价格，但您可以选择另一个。例如，您可以在H4图表中显示D1支撑线和阻力线。您还可以使用 价格水平密度 参数选择在图表上显示多少价格水平。 颜色设置：根据重要性输入所需的支撑线和阻力线颜色。 标签设置：（可选）可以在指示器中显示用于
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
指标
该指标建立当前报价，可以与历史报价进行比较，并在此基础上进行价格走势预测。指示器有一个文本字段，用于快速导航到所需日期。 选项： 符号 - 选择指标将显示的符号； SymbolPeriod - 选择指标从中获取数据的时段； IndicatorColor - 指示器颜色； HorisontalShift - 由指标绘制的报价移动指定的柱数； Inverse - true 反转引号，false - 原始视图； ChartVerticalShiftStep - 图表垂直移动（键盘上的向上/向下箭头）； 接下来是文本字段的设置，您可以在其中输入日期，您可以通过按“回车”立即跳转到该日期。 接下来是文本字段的设置，您可以在其中输入日期，您可以通过按“回车”立即跳转到该日期。
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
指标
The trend is your friend! Look at the color of the indicator and trade on that direction. It does not  repaint. After each candle is closed, that's the color of the trend. You can focus on shorter faster trends or major trends, just test what's most suitable for the symbol and timeframe you trade. Simply change the "Length" parameter and the indicator will automatically adapt. You can also change the color, thickness and style of the lines. Download and give it a try! There are big movements w
该产品的买家也购买
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
指标
购买此指标即可免费获得我的专业交易管理器。 首先，值得强调的是，这个交易系统是一个非重绘、非重画和非滞后的指标，这使得它非常适合手动和机器人交易。 在线课程，手册和下载预设。 “智能趋势交易系统 MT5”是专为新手和经验丰富的交易者量身定制的综合交易解决方案。它结合了超过 10 个优质指标，具有 7 多个强大的交易策略，使其成为适用于各种市场条件的多功能选择。 趋势跟随策略：提供精确的入场和止损管理，以有效地跟随趋势。 反转策略：识别潜在的趋势反转，使交易者能够利用区域市场的机会。 剃头策略：专为快速准确的日内交易和短期交易而设计。 稳定性：所有指标都不会重绘、不会重画和不会滞后，确保可靠的信号。 定制：支持自定义策略，以满足个人交易偏好。超过 7 种策略和组合可帮助您找到最佳策略。 信号清晰度：提供箭头信号，以指示清晰的入场和退出点。 实时警报：通过交易进出警报使交易者保持了解。 深入分析：提供更高时间框架的趋势分析和实时交易监控。 自适应颜色编码：利用蜡烛颜色编码来显示成交量、趋势和反转蜡烛信号。通过蜡烛颜色分析市场方向。 “智能趋势交易系统 MT5”赋予交易者必要的工具，以便在
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
指标
Power Candles – 适用于所有市场的基于强度的入场信号 Power Candles 将 Stein Investments 经过验证的强度分析直接带入价格图表。与仅对价格作出反应不同，每一根蜡烛都基于真实的市场强度进行着色，使交易者能够立即识别动能累积、强度加速以及清晰的趋势转换。 一套逻辑，适用于所有市场 Power Candles 可自动适用于 所有交易品种 。该指标会检测当前品种是否为外汇货币对或非外汇市场，并在内部自动应用相应的强度模型。 外汇与黄金 使用 FX Power Delta 数值（绝对范围最高至 100） 指数、加密货币和 CFD 使用 IX Power 强度数值（绝对范围最高至 50） 所需的强度计算已直接嵌入 Power Candles。本指标在蜡烛着色和信号逻辑方面无需额外安装任何其他指标。 以强度状态替代价格噪音 每根蜡烛都会被归类为九种清晰定义的强度状态之一： 中性 轻度、中度、强烈、极端空头 轻度、中度、强烈、极端多头 这种基于状态的方法能够过滤随机的价格波动，专注于有意义的市场参与行为。它帮助交易者识别新的方向性阶段正在形成，而不是对单根蜡
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
指标
购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理交易。 Divergence Bomber 指标的主要特点： 支持交易的品种： AUDCAD、AUDCHF、AUDSG
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (33)
指标
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe 是一款基于 Smart Money Concepts（SMC） 开发的实时市场分析工具，旨在帮助交易者以系统化方式分析市场结构，并更加清晰地掌握整体市场方向。 系统能够在多周期中自动分析 反转点、关键价格区域以及市场结构 ，并显示 兴趣点（POI） 、 无重绘信号 以及 自动斐波那契水平（Auto Fibonacci Levels） ，用于精准识别回调位置与潜在反转点。 系统提供的 实时信号与提醒功能 可确保当价格进入关键区域或在区域内出现反转信号时，交易者不会错过重要机会。 此外，本系统同时具备 指标功能 和 信号系统功能（2 合 1） ，将区域分析与实时入场信号集成于同一工具中。所有参数亦可完全自定义，以适配任何交易风格。 ------------------------------------------------------------------------------ 免费赠送！FABLE Pro Suite — 为智能资金交易者打造的一体化交易工具包 购买此指标后，您将免费获得 F
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
指标
首先值得强调的是，该交易指标是非重绘、非延迟的指标，这使其成为手动和机器人交易的理想选择。 用户手册：设置、输入和策略。 Atomic Analyst是一种PA价格行动指标，利用价格的力量和动量来寻找市场上更好的机会。配备了高级过滤器，可帮助去除噪音和假信号，并提高交易潜力。使用多层复杂的指标，Atomic Analyst扫描图表，并将复杂的数学计算转化为任何初学者都能理解并用来做出一致交易决策的简单信号和颜色。 “Atomic Analyst”是专为新手和经验丰富的交易者量身定制的综合交易解决方案。它将高级指标和一流功能融合为一体的交易策略，使其成为所有类型交易者的多功能选择。 日内交易和剥头皮策略：专为快速准确的日内交易和短期交易而设计。 日内和摆动交易策略：可用作追求价格大幅波动的日内和摆动交易者的可靠工具。 多货币和市场：凭借其可靠的精度，在不同的工具和市场上运作。 多个时间框架：可在多个时间框架上使用，性能良好。 稳定性：所有指标均不重绘、不重绘和不滞后，确保可靠的信号。 信号清晰度：提供箭头信号，用于清晰的入场和出场点。 实时警报：通过交易入场、SL和TP警报通知交易者
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (6)
指标
Game Changer 是一款革命性的趋势指标，适用于任何金融工具，可将您的 MetaTrader 平台升级为强大的趋势分析工具。该指标不会重绘，也不会出现滞后。它适用于任何时间范围，有助于识别趋势，发出潜在反转信号，可用作追踪止损机制，并提供实时警报，以便您快速做出市场反应。无论您是经验丰富的交易员、专业人士，还是寻求优势的初学者，这款工具都能帮助您自信、自律地进行交易，并清晰地了解潜在的趋势动态。 购买后立即联系我，即可获得个人奖励！您可以免费获得我们的强力支撑和趋势扫描指标，请私信我！ 请注意，我不在 Telegram 上出售我的 EA 或特殊套件，它们仅适用于 MQL5，我的套件文件也仅在我的博客上提供。 请小心诈骗者 ，不要从其他人那里购买任何套件！ 设置 启用趋势变化警报 - 真/假 - 趋势变化时在图表上显示警报 发送推送通知 - 真/假 - 启用手机推送警报通知 发送邮件通知 - 真/假 - 发送趋势变化的邮件通知到电子邮件
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
指标
Gold Sniper Scalper Pro - MetaTrader 5 黄金 (XAU/USD) 交易系统 专为认真的交易者设计: 采用结构化、数据驱动的方法进行黄金交易，该方法结合了多种市场分析因素。此工具旨在支持您的黄金交易分析。 限时价格机会 这是在价格上涨之前拥有 Gold Sniper Scalper Pro 的机会。 产品价格将在每接下来的 10 次购买后增加 $50。 最终价格: $498 定义您的分析优势的功能 Gold Sniper Scalper Pro 是一个全面的工具包，旨在为您提供深刻见解和清晰的统计优势： 详细的指标使用指南，包括系统信息、输入自定义设置以及指标使用注意事项，已在下方 MQL 文章中呈现。请参阅该文档。 Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Trading System on MetaTrader 5 - Trading Systems - 8 November 2025 - Traders' Blogs 多算法架构: 系统的核心是多个分析算法的智能组合，它们同步运行以过滤市场噪音并确定潜在
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
指标
使用趋势筛选指标释放趋势交易的力量：由模糊逻辑和多货币系统提供支持的终极趋势交易解决方案！ 使用趋势筛选器（由模糊逻辑提供支持的革命性趋势指标）提升您的趋势交易。 它是一个强大的趋势跟踪指标，结合了超过 13 种高级工具和功能以及 3 种交易策略，使其成为使您的 Metatrader 成为趋势分析器的多功能选择。 限时优惠：趋势筛选指标终身仅需 50 美元。 ( 原价 250$ ) (优惠延长) 体验趋势筛选器 100% 无需重新绘制的准确性，确保您的交易决策不受过去价格变化的影响。 释放多时间框架和多货币功能的多功能性，使您能够以无与伦比的信心在外汇、商品、加密货币和指数领域进行交易。 利用 Trend Screener 的综合策略套件增强您的交易： - 趋势跟踪策略和趋势延续策略 ：趋势筛选器的趋势跟踪策略提供清晰的趋势延续信号，让您有效捕捉趋势走势并管理风险。 - 反转策略和早期入场点策略 ：趋势筛选器的反转策略可检测市场方向的潜在变化，使您能够预测趋势反转并利用疲弱的市场趋势。通过早期入场点，您可以在潜在的趋势变化之前定位自己 获取可观的利润。 - 倒卖策略： 趋势筛选器的倒卖
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
上市促销 Azimuth Pro 前 100 位买家特惠价 299 美元。 最终价格为 499 美元。 散户与机构入场的区别不在于指标，而在于位置 。 大多数交易者在任意价格水平入场，追逐动量或对滞后信号做出反应。机构投资者等待价格到达供需真正转换的结构性水平。 Azimuth Pro 自动映射这些水平：波段锚定VWAP、多时间框架结构线，以及仅在高概率位置出现的ABC形态。 Azimuth Pro 专为需要结构分析和智能自动化的专业交易者打造。 Azimuth 以外科手术般的精度映射市场结构，而Azimuth Pro增加了智能层：自动检测您的交易风格、智能配置的移动平均线，以及经过20年数据回测优化的参数。结果是专业级分析自动适应您的交易品种和时间框架。 这是我们Merkava Labs每天为自己和客户使用的指标。 PRO版本的独特之处 智能配置 Pro版本理解您的交易环境。将它放在EURUSD M15上，它知道您在做日内交易。放在BTCUSD H4上，它会调整为波段交易。无需手动调整。 自适应移动平均线 标准EMA有效。但ATR自适应StepMA（响应波
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
指标
Smart Stop Indicator – 智能化止损逻辑，直接呈现在您的图表上 概述 Smart Stop Indicator 是为希望以清晰、系统、非情绪化方式设置止损的交易者量身打造的工具。它将经典的价格结构逻辑（更高的高点、更低的低点）与现代突破识别技术相结合，精准标记真正合理的止损位置。无论是趋势、盘整还是快速突破行情，指标都会在图表上直接显示最佳 SL 区域及其状态（“new”、“broken”、“valid”）并且现在新增 SL 与 %ADR 的距离显示。 亮点 基于市场结构的自动止损识别 • 根据市场结构与实时价格行为自动识别关键止损位置。 智能突破适应能力 • 能适应突破与快速方向变化，不会强迫过早调整止损。 SL %ADR 显示 • 显示止损距离占平均日波动范围 ADR 的百分比与 Smart Stop Scanner 完全一致帮助交易者即时识别紧密机会或已延伸的行情。 内置警报逻辑 • 当止损水平变为“new”、“valid”或“broken”时触发警报包含准确的状态切换与冷却逻辑。 破损级别的淡化显示 • 对于“broken”状态的方向、价格、S
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
指标
趋势人工智能指标是一个伟大的工具，将加强交易者的市场分析结合趋势识别与可操作的进入点和逆转警报。 该指标使用户能够自信和精确地驾驭外汇市场的复杂性 除了主要信号，趋势Ai指标识别在回调或回调期间出现的次要入口点，使交易者能够利用既定趋势内的价格修正。 重要优势: *MT4及MT5工程 *明确买入或卖出信号 ·不重绘 *适用于所有资产 小心我不卖EA或设置电报它骗局. 所有设置免费在这里的博客。  重要！ 购买后立即与我联系,以获得指示和奖金! 真实的操作监控以及我的其他产品可以在这里找到： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 设置和输入: 建议为所有资源设置默认设置。 第...
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
指标
FX Levels：适用于所有市场的高精度支撑与阻力 快速概览 想要精准确定适用于任何市场（外汇、指数、股票或大宗商品）的支撑与阻力吗？ FX Levels 将传统的“Lighthouse”方法与前沿的动态分析相结合，实现近乎通用的准确性。依托真实经纪商经验和自动化的每日与实时更新， FX Levels 帮助您捕捉价格反转点、设置合理的盈利目标，并自信地管理交易。立即使用，体验更准确的支撑/阻力分析如何助力您的交易更上层楼！ 1. 为什么 FX Levels 对交易者非常有利 极度精准的支撑 & 阻力区 • FX Levels 专为不同经纪商提供的行情源和时间设置而设计，可生成几乎相同的价位区，解决数据不一致的常见问题。 • 这意味着无论您在哪里交易，都能获得稳定一致的水平线，为策略打下更加牢固的基础。 结合传统与先进技术 • 通过将久经考验的“Lighthouse”方法与动态分析相融合， FX Levels 不仅限于每日刷新，还可针对新的价格波动进行即时更新。 • 您可以选择经典的静态方式，或实时捕捉新出现的水平，以贴近最新的市场行为。 识别清晰的反转点 • FX Lev
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
指标
首先，值得强调的是，这个交易工具是非重绘、非重画和非滞后的指标，非常适合专业交易。 在线课程，用户手册和演示。 智能价格行动概念指标是一个非常强大的工具，既适用于新手，也适用于经验丰富的交易者。它将超过20个有用的指标合并到一个指标中，结合了高级交易思想，如内圈交易员分析和智能资金概念交易策略。该指标侧重于智能资金概念，提供有关大型机构交易方式的见解，帮助预测它们的动向。 它在流动性分析方面尤其擅长，有助于理解机构的交易方式。它擅长预测市场趋势，并仔细分析价格波动。通过将您的交易与机构策略对齐，您可以更准确地预测市场走向。该指标多才多艺，擅长分析市场结构，识别重要的订单区块，并识别各种模式。 它擅长识别BOS和CHoCH等模式，理解动量的转变，并突出显示供需强劲的关键区域。它还擅长发现强大的不平衡，并分析价格创造更高高点或更低低点的模式。如果您使用斐波那契回撤工具，该指标可以满足您的需求。它还可以识别相等的高点和低点，分析不同的时间框架，并通过仪表板显示数据。 对于使用更高级策略的交易者，该指标提供了工具，如公平价值差指标和优惠和折扣区域的识别。它特别关注高时间框架订单区块，并
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
指标
IX Power：解锁指数、大宗商品、加密货币和外汇市场洞察 概述 IX Power 是一款多功能工具，可分析指数、大宗商品、加密货币和外汇市场的强弱表现。 FX Power 提供针对货币对的最高精度，利用所有可用货币对数据进行分析，而 IX Power 专注于基础资产的市场数据。这使得 IX Power 成为非外汇市场的理想选择，同时在需要简单外汇分析时也非常可靠。它可以无缝适用于任何图表，提供清晰的、有行动价值的洞察，帮助提升您的交易决策。 1. 为什么 IX Power 对交易者非常有价值 多市场强弱分析 • IX Power 分析指数、大宗商品、加密货币和外汇市场的强弱表现，为每个市场提供量身定制的洞察。 • 监控 US30、WTI、黄金、比特币等资产的表现，发现交易机会。 适用于更广泛的市场 • 对于外汇交易， FX Power 提供无与伦比的精度，通过分析所有相关货币对。 • IX Power 专注于基础资产的市场数据，非常适合非外汇市场及简化的外汇分析。 实时适应性 • 借助自适应算法， IX Power 实时响应市场数据变化，保持分析的最新性。 • 实时更新
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
指标
向您介绍一款优秀的技术指标——Grabber，它是一套即开即用的“全包式”交易策略。 在一个代码中集成了强大的市场技术分析工具、交易信号（箭头）、提醒功能和推送通知。 每位购买该指标的用户还可免费获得以下内容： Grabber辅助工具：用于自动管理已开仓位 视频操作指南：逐步教学如何安装、设置和使用该指标进行交易 原创Set文件：可快速自动配置，帮助实现最佳交易效果 忘掉其他策略吧！只有Grabber能够真正激励你在交易中攀登新高峰！ Grabber策略的主要特点： 交易周期：从M5到H4 适用资产：任意，但我推荐我亲自测试过的品种（GBPUSD、GBPCAD、GBPCHF、AUDCAD、AUDUSD、AUDSGD、AUDCHF、NZDUSD、NZDCAD、EURCAD、EURUSD、EURAUD、EURGBP、EURCHF、USDCAD、USDSGD） 交易时间：全天候 24/7 交易效果：我分享自己的真实交易结果，并在此教学如何操作： https://www.mql5.com/ru/market/product/134563?source=Site+Market+MT5+Indic
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
指标
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
指标
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
指标
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
指标
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
5 (1)
指标
Meravith Auto 是 Meravith 交易系统的自动化版本。 该指标由趋势线组成，趋势线会改变颜色。处于多头状态时为绿色，处于空头状态时为红色。这是趋势支撑线。还有一条流动性线，在该位置多头成交量与空头成交量相等。三重多头偏差线。三重空头偏差线。紫色和蓝色的点用于表示大成交量。紫色点表示成交量高于平均成交量两个偏差，蓝色点表示两个偏差。 如何使用？ 多头趋势线加上位于趋势线之上的流动性，表示多头趋势。我们预期市场将向上运行，开立多头仓位。 空头趋势线加上位于趋势线之下的流动性，表示空头趋势。我们预期市场将向下运行，开立空头仓位。 可根据您的选择与其他指标结合使用。 可用于任何交易品种和任何时间周期。 由于不同经纪商提供的成交量不同，您可能会看到不同的结果。 由于成交量更大，建议选择规模较大的经纪商。 自动版和手动版有什么区别？ 在手动版本中，我们根据高点和低点评估趋势，因此也会提供市场成交量枯竭的水平。 在自动版本中，使用的是一个会在不同市场阶段发生变化的周期。该周期在高波动时较短，在低波动时较长。这里没有枯竭水平，因为分析的不是趋势，而是周期。这也是使用偏差的原因。默认显
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
指标
Berma 波段 (BBs) 指标对于寻求识别和利用市场趋势的交易者来说是一种有价值的工具。通过分析价格与 BBs 之间的关系，交易者可以辨别市场是处于趋势阶段还是区间波动阶段。 访问[ Berma Home Blog ] 了解更多信息。 Berma 带由三条不同的线组成：上 Berma 带、中 Berma 带和下 Berma 带。这些线围绕价格绘制，直观地表示价格相对于整体趋势的变动。这些带之间的距离可以洞察波动性和潜在的趋势逆转。 当 Berma Bands 线相互分离时，通常表明市场正在进入横盘或区间波动时期。这表明缺乏明确的方向性。交易者可能会发现在这些时期内很难识别趋势，因此可能需要等待更清晰的趋势出现。 当 Berma Bands 线汇聚成一条线时，通常表示趋势环境强劲。这种汇聚表明存在明显的方向性偏差，因为价格波动性足以随趋势而变化。交易者可能会发现在这些时期更容易识别潜在的入场点和出场点，因为趋势的势头可以提供有利的交易机会。然而，重要的是要注意整体趋势中的潜在回调或修正。 Berma 带根据价格蜡烛图与上带和下带的相互作用提供明确的买入和卖出信号。当价格蜡烛图首
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
指标
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
指标
FX Volume：从经纪商视角洞察真实市场情绪 简要概述 想要提升您的交易策略？ FX Volume 可提供零售交易者和经纪商的持仓实时数据——远早于诸如 COT 之类的延迟报告。不论您希望获得持续稳定的收益，还是想在市场中多一分制胜的砝码， FX Volume 都能帮您识别重大失衡、确认突破以及完善风险管理。立即开启体验，让真实的成交量数据为您的交易决策带来革新！ 1. 为什么 FX Volume 对交易者格外有用 极具准确度的早期预警 • 快速捕捉有多少交易者正在买入或卖出某个货币对——比大多数人提前一步。 • FX Volume 是 唯一 能够整合多家零售经纪商真实成交量数据并以简洁方式呈现的工具。 强力风险管理 • 及时识别多头或空头仓位的巨大不平衡，这往往预示着潜在的趋势反转，帮助您更自信地设置止损和目标位。 • 独家而真实的数据让每一次交易决策更具可靠性。 优化进场与出场点 • 发现“过度集中”的交易（大多数交易者都在同一方向），并通过真实成交量来确认突破。 • 避免依赖常见指标可能带来的误导信号，而是利用真实的实时成交量。 适配各种交易策略 • 将 FX
Trend Flow PRO
Aliaksandr Alferchyk
指标
TREND FLOW PRO 可帮助识别市场真正发生方向变化的位置。该指标可标示趋势反转，以及大型市场参与者再次进场的区域。 图表上的 BOS 标记代表真实的趋势转换和高时间周期的关键水平。指标数据不重绘，并在每根K线收盘后保留在图表上。 指标主要元素： BOS FLOW —— 趋势波动与真实的趋势变化，代表大型市场参与者的进场，并确认其存在（以数字标注）。 BOS FILL —— 按趋势方向对K线进行着色。 标示“大型玩家”的进场位置以及趋势发生变化的区域。 信号级别： BOS —— 强度未明确的参与者进场（通常是主趋势中的一次回调）。 Move SL —— 直观展示大型参与者如何移动其持仓，可作为交易者调整止损的参考。 Super BOS —— 优先级高于普通 BOS 的大型参与者进场。在某些情况下，当出现确认信号时，BOS 可升级为 Super BOS，指标会通过颜色变化进行提示。 Mega BOS —— 最大级别市场参与者的关键水平，具备扭转趋势方向的能力。 Mega BOS moved —— Mega BOS 持仓的移动，以及其在市场中主导地位的确认。 STRUCTURE —
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
指标
ACB Breakout Arrows 指标通过检测特殊的突破形态，提供市场中的关键入场信号。该指标持续扫描图表中的价格动量，在价格出现重大变动前，提前提供精确的入场信号。 点击此处获取多品种多周期扫描器 - ACB Breakout Arrows MT5 扫描器 主要特点 指标自动提供止损和止盈价格。 内置多周期扫描仪仪表盘，可追踪所有时间周期的突破信号。 适用于日内交易者、波段交易者和剥头皮交易者。 优化算法提升信号精度。 特别设置的快速盈利线用于无亏损移动或短线目标。 支持胜率、盈亏比、平均利润等绩效分析指标。 无重绘，信号可靠。 交易确认 - 可使用 ACB Trade Filter 指标 来过滤低概率的交易信号。 强烈买入： 向上箭头 + 绿色柱状图 + 多头趋势。 强烈卖出： 向下箭头 + 红色柱状图 + 空头趋势。 当柱状图为灰色且趋势为震荡时，应避免交易。 （可选） -  使用  KT 支撑阻力水平指标  避免在重要支撑/阻力位附近入场。这类交易可能迅速变成亏损。 “一个成功交易者的目标是做出最好的交易。金钱只是附属。” —— 亚历山大·埃尔德 输入参数 历史
Atbot
Zaha Feiz
4.62 (55)
指标
AtBot： 它是如何工作的以及如何使用它 ### 它是如何工作的 “AtBot”指标用于MT5平台，通过结合技术分析工具生成买入和卖出信号。它集成了简单移动平均线（SMA）、指数移动平均线（EMA）和平均真实波幅（ATR）指标，以识别交易机会。此外，它还可以利用Heikin Ashi蜡烛来增强信号的准确性。 购买后留下评论，您将获得特别的奖励礼物。 ### 主要特点： - 不重绘： 信号在绘制后不会改变。 - 不变动： 信号保持一致，不会被更改。 - 无延迟： 提供及时的信号，没有延迟。 - 多种时间框架： 可在任何时间框架上使用，以适应您的交易策略。 ### 操作步骤： #### 输入和设置： - firstkey (TrendValue)： 调整趋势检测的灵敏度。 - Secondkey (SignalValue)： 定义买入/卖出信号生成的灵敏度。 - masterkey (ExitValue)： 控制信号的退出策略。 - h： 切换是否根据Heikin Ashi蜡烛生成信号（真/假）。 - notifications： 启用或禁用信号提醒。 #### ATR计算： ATR测
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
指标
Trend Line PRO   指标是一个独立的交易策略。 它显示趋势变化，交易的入口点，以及自动计算三个级别的止盈和止损保护 Trend Line PRO  非常适合所有元交易者符号：货币，金属，加密货币，股票和指数 该指标用于真实账户交易，这证实了该策略的可靠性 您可以在这里找到使用   Trend Line PRO   和真实信号的机器人：   https://www.mql5.com/zh/users/neurofx/seller 目前，Trend Line PRO指标的售价为75美元。 促销后价格为 149 美元 。 趋势线专业的优点 永远不要重绘它的信号; 将其作为独立策略的可能性; 它有三个自动水平止盈和止损水平  该指标具有iCustom信号缓冲区，允许您基于它创建交易机器人 具有通知功能 该指标已证明其在真实账户交易中的有效性 如何设置和优化趋势线PRO指标: 通过更改幅度参数以及 TP 和 SL 水平，将重点放在指标面板上的利润上 您可以使用以下方式自动优化指标参数： Optimizer Utility 详细说明（ENG）： 这里 趋势线PRO指标如何工作:
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
指标
TPSproTrend PRO 能够识别市场真正改变方向的时刻，并在行情开始时形成入场点。 你应该在价格刚刚开始波动时入场，而不是在波动已经发生之后。 指标   它不会重新绘制信号，并自动显示入场点、止损点和止盈点，使交易清晰、直观、有条理。 俄语说明 -   MT4 版本 主要优势 信号不重绘。 所有信号均为固定值。 如果出现箭头 -     它不会再改变也不会消失了。 您可以基于稳定的数据做出交易决策，而无需承担虚假信号的风险。 现成的买卖入场点 该指标会自动确定最佳交易时机，并在图表上用箭头显示出来。 无需猜测或主观分析——只有清晰的信号。 自动止损和止盈区域 信号发出后，您立即会看到： 入口点 风险限制区（止损） 止盈区 这允许   在达成交易前评估交易条款   并遵守风险管理规定。 自适应止损（移动止损） 该指标采用智能交易支持逻辑，随着时间的推移……     降低止损规模，从而降低初始风险。 支持更高时间框架（MTF） TPSproTrend PRO 显示： 来自更高时间框架的关键 MIN/MAX 修正 实际趋势变化 修正编号显示了运动的结构 交易很有帮助   顺应大
作者的更多信息
Zigzag Modify
Sy Hien Nguyen
指标
ZigZag Optimized 指标介绍 ZigZag Optimized 指标由 MetaQuotes Ltd. 开发，已更新至 2.00 版本，是 MetaTrader 5 平台上强大的技术分析工具。设计目的是通过连接价格的峰值和谷值来识别显著的price reversal，为交易者提供更高的准确性。 关键优势 精确的背离支持 : 帮助确定合理的价格区域，与 RSI 搭配使用时与背离算法高度兼容。 高级噪声过滤 : 利用 InpNeighborCount 和 InpThresholdRatio 检测异常值并调整价格以确保稳定性。 可定制参数 : 提供灵活的输入选项，如 InpDepth (12)、 InpDeviation (5) 和 InpBackstep (3)，适用于个性化分析。 视觉增强 : 包含可选的 InpShowLabels 功能，在关键点显示价格标签。 高效性能 : 优化后的代码确保即使处理大数据集也能平稳运行。 应用 趋势分析 : 适合识别主要趋势和支撑/阻力位。 艾略特波浪分析 : 支持波形模式识别。 背离检测 : 提高基于背离的交易策略精度。 自动交易 :
FREE
DCA for BIG BOY
Sy Hien Nguyen
实用工具
DCA Tool All-in-One – MetaTrader 5 自动化与半自动化 DCA 交易工具 使用建议 DCA Tool All-in-One 是一款强大的交易工具，能够帮助交易者在 自动或半自动模式下执行定投 (DCA) 策略 ，优化在 MetaTrader 5 平台上的交易管理。 在真实账户使用前，建议 深入了解该工具的运行原理，进行充分的历史回测，并结合市场分析 ，以确保交易效果并降低风险。 1. 概述 此工具帮助交易者： 自动化处理重复性交易任务 （挂单、止损止盈、移动止损、部分平仓）。 结合人工决策 与快速精准的自动化执行。 更高效、安全地实施 基于价格区间的 DCA 策略 。 简洁直观的操作面板让交易者能够快速定义潜在入场区域，一键启动 DCA 策略，同时保持对 交易方向和入场点的完全掌控 。 2. 核心功能 2.1 半自动模式 交易者手动开仓后，工具自动按预设间距和手数挂单。 一键 重新调整 DCA 区域 ，灵活适应价格波动。 2.2 自动执行 (Semi-Auto) 在预先设定的价格区间自动布置一系列限价单。 使用 限价挂单 减少滑点，提高
FREE
Nadaraya Walton Envelopes
Sy Hien Nguyen
指标
请在阅读以下内容之前仔细查看附图 本指标专为 MetaTrader 4 (MT4) 设计，采用 双通道结构 ，帮助交易者清晰精准地识别 流动性区域 和 极端价格水平 。 如果您购买了此指标，请通过电子邮件与我联系，并附上您的付款截图，我将为您提供详细的使用指南和交易策略，帮助您高效运用。 I. MT4双通道指标 这是一个简单却强大的MT4工具，使用两组自适应通道来定义 关键市场区域 ，便于交易决策。 II. 主要功能 II.1 双通道结构 指标绘制 两条内通道 和 两条外通道 ： 内通道 ：代表潜在的 流动性区域 ，价格在这里往往会积累并发生反应。 外通道 ：定义 极端价格区域 （强超买和超卖区域），提示潜在的高概率反转机会。 II.2 聚焦流动性 突出显示 内通道 作为可能存在订单簇集的区域，帮助交易者预测市场反应。 II.3 清晰的视觉信号 内外通道采用不同颜色，便于快速识别： 内通道（流动性区域）：[可自定义颜色] 外通道（极端区域）：[可自定义颜色] 可选的箭头标记，当价格接近或突破这些区域时提示买入/卖出信号。 II.4 专为MT4优化 流畅运行，不占用大量CPU资源。 II
Nadaraya Walton Envelope With RSI
Sy Hien Nguyen
指标
请仔细查看附图后再继续阅读 在继续阅读前，请认真查看所附图片 此指标基于 NADARAYA‑WATSON 核回归通道理论 ，结合 RSI 价格动量分析 ，并融入 流动性分析 概念，为追求精准交易的专业交易者提供了一个强大且适应性极高的工具，用于优化进出场时机。 如果您购买了此指标，请通过 电子邮件联系我 并附上 付款凭证截图 ，我将向您发送 详细的交易指导文档 ，帮助您高效使用此工具进行交易。 I. NADARAYA‑WATSON 通道与 RSI 指标（适用于 MT5） 这是一款为 MetaTrader 5 设计的高级指标，融合了自适应的 Nadaraya‑Watson 回归通道与基于 RSI 的超买/超卖水平和背离检测，提供清晰、可操作的交易信号。 II. 主要功能 II.1 自适应 Nadaraya‑Watson 回归通道 根据价格走势动态调整，提供精准的上下通道，用于识别潜在反转或趋势延续。 II.2 RSI 集成 将 RSI 的超买（70）和超卖（30）水平直接映射到图表上，与通道配合以增强信号精度。 II.3 背离检测与流动性分析 在可自定义的窗口内自动识别牛市和熊市背离，帮
Zezo Lag EMA
Sy Hien Nguyen
指标
ZLEMA Trend – No lag - No loss - Your Sweet Spot for Market Turning Points Discover the charm of precision trading with ZLEMA , a refined tool crafted to help traders capture top and bottom reversals with confidence and clarity. This custom MT5 indicator uses a dual Zero Lag Exponential Moving Average (ZLEMA) strategy – featuring ZLEMA 5 and ZLEMA 9 – delicately blended to reduce lag and highlight price momentum in real time. When these two lines cross and diverge, the indicator whispers a p
Cycle Track Swing Pro
Sy Hien Nguyen
指标
CycleTrackSwingPro for MetaTrader 5 ️ 在阅读以下详细信息之前，请仔细查看附带的图片。 I. 总体概述 大多数交易亏损的主要原因是缺乏对市场**上下文（CONTEXT） 和其潜在 能量（ENERGY）**的理解。 CycleTrackSwingPro 采用精心设计的 框架（FRAMEWORK） ，专门解决这些关键问题。它通过以下类别视角来优化交易决策： 短期 vs. 长期 动态 剧烈波动（Sharp Jerks） vs. 震荡积累（Accumulation） 衰竭（Exhaustion） vs. 突破（Breakouts） 周期性（Cyclic） vs. 非周期性（Non-Cyclic） 真实行情（Reality） vs. 偏离（Deviation） 此指标提供 全局市场视角 ，通过： 检测 短期行为 （例如价格的剧烈波动）。 绘制 中期高低点 以获取临时洞察。 追踪 长期趋势 ，识别主要的波段（Swings）。 它适用于 手动交易 ，也可作为**专家顾问（EA）的核心信号引擎（Core Signal Engine）**进行集成。未来将持续升级，以
TDI Pro Intergrated Signals
Sy Hien Nguyen
指标
Trader Dynamic Index_Pro 信号已添加 这是Traders Dynamic Index指标的增强版，集成了上下文感知信号、多层次确认以及市场节奏同步。专为专业交易员在手动交易和智能交易系统中使用而设计。 您将很难忽视这个指标——它超越了当前大多数震荡指标，具备上下文分析、趋势识别、动态震荡范围、背离检测，尤其是市场节奏的整合。几乎没有任何指标能达到如此全面的水平。 I. 引言 请 先查看附图 ，以便直观了解该指标的高效性， 再继续阅读详细介绍 。 这是我经过长时间开发和优化的成果。在创建过程中，我反复 修改了近40个版本 ，倾注了自己在 交易领域 的全部经验和对 交易者实际操作场景的理解 。 这个指标不仅仅是一个技术工具，更是 逻辑与实战经验的结晶 ，旨在帮助交易者更好地把握市场节奏，实现高效交易。 我将 持续更新和改进 该指标，使其始终适应市场变化。您的支持和反馈对我而言非常宝贵。 立即下载演示版，体验不一样的交易感受。 II. 主要功能 II.1 高级 RSI 架构 该指标在传统 RSI 基础上进行了改进，添加了 动态阈值 、 趋势叠加 和 信号标记 ，
Trader Dynamic Index Pro Added Signal
Sy Hien Nguyen
指标
交易者动态指数信号增强版 —— 基于“市场背景”的科学化交易方法 1. 引言 在现代技术分析中， 传统震荡指标常常给出孤立的买卖信号 ，与 市场整体背景 脱节，从而导致错误或低效信号频发。 交易者动态指数信号增强版 (TDI-AS) 专为解决此问题而设计，通过 重构震荡信号逻辑 ，将 市场背景 作为信号触发的首要前提。 2. 理论框架 2.1. 背景 —— 决定信号有效性的关键 TDI-AS 中的背景是指 价格动能的动态阈值 ，反映 主要趋势、市场节奏、偏差和噪音水平 。 缺乏背景时 ，震荡信号只是局部反应，缺乏结构支撑，导致 胜率显著降低 。 具备背景时 ，信号与市场主导波动保持一致，提升准确性与稳定性。 2.2. 基于背景的信号检测 TDI-AS 不仅关注指标交叉，更会综合考量 相对动能、趋势环境、价格结构 ，再决定是否发出有效信号。 分歧类型根据与背景的相关性自动分类： 常规分歧: 市场出现趋势衰竭时触发反转信号。 隐藏分歧: 在背景保持强势趋势时确认趋势延续。 放大分歧: 在价格横盘但动能失衡的区域提前预警。 只有 通过背景验证的信号 才会被输出，最大程度剔除噪音和低质量信号。
Trader Dynamic Index Pro On Chart
Sy Hien Nguyen
指标
TDI PRO DIRECTX – 价格上的直接动量测量工具 市场不断波动，要求交易者拥有精确的入场点、紧凑的止损（SL）和高胜率。 TDI PRO DIRECTX 旨在测量并直接反映市场动量于价格上，帮助优化入场点和风险管理。 交易者面临的实际问题 单独使用 RSI、EMA 和 Bollinger 等指标常产生噪声信号，难以形成清晰的决策。 由于缺乏动量障碍的量化，止损（SL）区域往往设置过宽或位置错误。 市场动量变化迅速，交易者容易错过最佳入场时机。 TDI PRO DIRECTX 的技术原理 RSI13：测量 13 个周期内的主要动量。 RSI7：测量 7 个周期内短期动量变化速度。 SMA34：作为动态平衡区域，起到关键支撑/阻力作用。 布林带：扩展反映强劲的动量预期，收缩则预示动量减弱。 RSI 直接转换为价格，用于量化入场区域和预期阻力水平。 量化的好处 胜率：当 RSI13 和 RSI7 一致，布林带扩展且价格跟随 SMA34 时，平均胜率在 M15–H1 时间框架测试中达到 70–78%。 紧凑止损：平均比传统基于支撑/阻力的止损低 20–40%。 快速反应：由于在一个
VEHI Pro Standard
Sy Hien Nguyen
指标
VEHI_v2_Improved 简介 VEHI_v2_Improved （波动性-熵混合指标）是专为 MetaTrader 5 (MT5) 设计的先进技术指标，基于 VWAP（成交量加权平均价），具备智能且不重绘的功能。以下是其主要优势： 1. 适应市场波动 根据市场波动性（ATR）调整 VWAP 窗口大小，确保： 在高波动性条件下快速响应。 在低波动性市场中保持信号稳定。 2. 不重绘 VWAP、UpperBand、LowerBand 以及买卖信号在蜡烛关闭后固定，提供： 手动和自动交易的高可靠性。 不变信号以提高准确性。 3. 新闻检测 利用 ATR 识别异常波动（新闻事件），在这些期间暂停更新，以： 避免虚假信号。 降低在波动市场中的交易风险。 4. 清晰的交易信号 通过图表上的箭头提供买卖信号： 买入 ：价格从下向上穿越 VWAP 或触及 LowerBand。 卖出 ：价格从上向下穿越 VWAP 或触及 UpperBand。 箭头颜色编码（绿色为买入，红色为卖出），便于识别。 5. EMA 平滑 支持通过 EMA（可自定义周期）平滑 VWAP 和带： 减少信号噪音。 提供更平
筛选:
Heinz-Josef Glaser
778
Heinz-Josef Glaser 2025.08.23 06:30 
 

The indicator is not only useful for RSI but also for divergences. The developer provides excellent support and answers any questions you may have. You can build good charts with additional indicators and achieve very good trading results. Contact the developer and you get a good and quick response.

Sy Hien Nguyen
1040
来自开发人员的回复 Sy Hien Nguyen 2025.08.23 13:38
Thanks you so much. I'll upgrade this indicator for more than better.
回复评论