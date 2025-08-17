Cycle RSI Adaptive Added Signal

1. Visão Geral

Cycle RSI Adaptive – Melhore Sua Negociação com um Indicador Inteligente

Cycle RSI Adaptive é uma versão avançada do RSI tradicional, projetada para ajudá-lo a identificar tendências, reversões e oportunidades de negociação com maior precisão. Com filtragem de ruído inteligente, ajustes adaptativos ao mercado e sinais claros, este indicador é ideal tanto para iniciantes quanto para traders profissionais.

Principais Benefícios:

Fácil de usar, com orientações detalhadas fornecidas pelo autor.

Otimizado para negociação manual ou sistemas automatizados (EA/backtesting).

Minimiza sinais falsos, aumentando sua confiança na negociação.

2. Preços e Oferta de Lançamento

Fase de Lançamento (17/08/2025 – 30/09/2025):

$30 / 6 meses

$50 / ano

Após 30/09/2025:

$35 / 6 meses

$59 / ano

Oferta Especial: Compradores iniciais obtêm acesso à versão completa com desconto e suporte direto do autor.

3. Por que Escolher o Cycle RSI Adaptive?

Cycle RSI Adaptive é mais do que um indicador: é uma ferramenta para entender melhor os mercados e negociar de forma mais eficaz. Veja o que o torna especial:

3.1. Adaptação Inteligente ao Mercado

Bandas Adaptativas : Substituem os limites fixos de RSI 30/70 por níveis dinâmicos que se ajustam às condições do mercado.

: Substituem os limites fixos de RSI 30/70 por níveis dinâmicos que se ajustam às condições do mercado. Ajuste de Ciclo: Adapta-se automaticamente aos ciclos de mercado, adequado para mercados voláteis e estáveis.

3.2. Sinais Claros com Baixo Ruído

Combina EMA7 e SMA34 no RSI para identificar tendências de curto prazo e fluxos de dinheiro de médio prazo.

e no RSI para identificar tendências de curto prazo e fluxos de dinheiro de médio prazo. Filtro ATR : Elimina sinais fracos, focando em oportunidades de negociação de alta qualidade.

: Elimina sinais fracos, focando em oportunidades de negociação de alta qualidade. Sistema de Pontuação: Exibe sinais apenas quando os limites de confiabilidade são atingidos, mantendo os gráficos limpos.

3.3. Detecção Avançada de Reversões

Detecção de divergências mais precisa para prever reversões de mercado.

mais precisa para prever reversões de mercado. Sinais como Failure Swing, Rejection e Hook ajudam a identificar mudanças de tendência.

3.4. Tecnologia de Confirmação Avançada

Confirmação NWE (Estimativa Ponderada Não Linear): Combina dados de preço e RSI para confirmar sinais, reduzindo riscos em mercados voláteis.

3.5. Interface Amigável

Mecanismo Anti-Spam : Exibe apenas sinais confiáveis, mantendo os gráficos organizados.

: Exibe apenas sinais confiáveis, mantendo os gráficos organizados. Suporta tanto negociação manual quanto otimização de sistemas.

4. Quem Deve Usá-lo?

Traders Iniciantes : Obtenha sinais claros e orientações detalhadas do autor para negociar com confiança.

: Obtenha sinais claros e orientações detalhadas do autor para negociar com confiança. Traders Experientes/Quantitativos : Ideal para backtesting, otimização de sistemas e desenvolvimento de EA.

: Ideal para backtesting, otimização de sistemas e desenvolvimento de EA. Traders Quantitativos: Use os dados do indicador para análise e desenvolvimento de estratégias.

5. Benefícios Práticos

Maior Precisão : Reduz sinais falsos, ajudando você a se concentrar em negociações de alta probabilidade.

: Reduz sinais falsos, ajudando você a se concentrar em negociações de alta probabilidade. Economia de Tempo : Sinais claros e uma interface limpa permitem decisões mais rápidas.

: Sinais claros e uma interface limpa permitem decisões mais rápidas. Versatilidade: Adequado para negociações de curto, médio ou longo prazo em diversos mercados (forex, ações, criptomoedas, etc.).

6. Suporte e Contato

Após a compra, você receberá guias de uso detalhados e suporte direto do autor por mensagens para otimizar sua experiência de negociação.

Experimente o Cycle RSI Adaptive hoje e eleve sua estratégia de negociação ao próximo nível!



