Cycle RSI Adaptive Added Signal

1. Resumen

Cycle RSI Adaptive – Mejora tu Trading con un Indicador Inteligente

Cycle RSI Adaptive es una versión avanzada del RSI tradicional, diseñada para ayudarte a identificar tendencias, reversiones y oportunidades de trading con mayor precisión. Con filtrado de ruido inteligente, ajustes adaptativos al mercado y señales claras, este indicador es ideal tanto para principiantes como para traders profesionales.

Beneficios clave:

Fácil de usar, con guías detalladas proporcionadas por el autor.

Optimizado para trading manual o sistemas automatizados (EA/backtesting).

Minimiza señales falsas, aumentando tu confianza en el trading.

2. Precios y Oferta de Lanzamiento

Fase de lanzamiento (17/08/2025 – 30/09/2025):

$30 / 6 meses

$50 / año

Después del 30/09/2025:

$35 / 6 meses

$59 / año

Oferta especial: Los compradores tempranos obtienen acceso a la versión completa con descuento y soporte directo del autor.

3. ¿Por qué elegir Cycle RSI Adaptive?

Cycle RSI Adaptive es más que un indicador: es una herramienta para comprender mejor los mercados y operar de manera más efectiva. Esto es lo que lo hace destacar:

3.1. Adaptación Inteligente al Mercado

Bandas Adaptativas : Reemplazan los umbrales fijos de RSI 30/70 con niveles dinámicos que se ajustan a las condiciones del mercado.

: Reemplazan los umbrales fijos de RSI 30/70 con niveles dinámicos que se ajustan a las condiciones del mercado. Ajuste de Ciclo: Se adapta a los ciclos del mercado, adecuado para mercados volátiles y estables.

3.2. Señales Claras con Bajo Ruido

Combina EMA7 y SMA34 en el RSI para identificar tendencias a corto plazo y flujos de dinero a medio plazo.

y en el RSI para identificar tendencias a corto plazo y flujos de dinero a medio plazo. Filtro ATR : Elimina señales débiles, enfocándose en oportunidades de trading de alta calidad.

: Elimina señales débiles, enfocándose en oportunidades de trading de alta calidad. Sistema de Puntuación: Muestra señales solo cuando se cumplen los umbrales de confiabilidad, manteniendo los gráficos limpios.

3.3. Detección Avanzada de Reversiones

Detección de divergencias más precisa para predecir reversiones del mercado.

más precisa para predecir reversiones del mercado. Señales como Failure Swing, Rejection y Hook ayudan a identificar cambios de tendencia.

3.4. Tecnología de Confirmación Avanzada

Confirmación NWE (Estimación Ponderada No Lineal): Combina datos de precio y RSI para confirmar señales, reduciendo riesgos en mercados volátiles.

3.5. Interfaz Amigable

Mecanismo Anti-Spam : Muestra solo señales confiables, manteniendo los gráficos despejados.

: Muestra solo señales confiables, manteniendo los gráficos despejados. Soporta tanto trading manual como optimización de sistemas.

4. ¿Quién debería usarlo?

Traders Novatos : Obtén señales claras y guías detalladas del autor para operar con confianza.

: Obtén señales claras y guías detalladas del autor para operar con confianza. Traders Experimentados/Cuantitativos : Ideal para backtesting, optimización de sistemas y desarrollo de EA.

: Ideal para backtesting, optimización de sistemas y desarrollo de EA. Traders Cuantitativos: Utiliza los datos del indicador para análisis y desarrollo de estrategias.

5. Beneficios Prácticos

Mayor Precisión : Reduce señales falsas, ayudándote a enfocarte en operaciones de alta probabilidad.

: Reduce señales falsas, ayudándote a enfocarte en operaciones de alta probabilidad. Ahorro de Tiempo : Señales claras y una interfaz limpia permiten tomar decisiones más rápidas.

: Señales claras y una interfaz limpia permiten tomar decisiones más rápidas. Versatilidad: Adecuado para trading a corto, mediano o largo plazo en diversos mercados (forex, acciones, criptomonedas, etc.).

6. Soporte y Contacto

Tras la compra, recibirás guías de uso detalladas y soporte directo del autor a través de mensajes para optimizar tu experiencia de trading.

¡Prueba Cycle RSI Adaptive hoy y lleva tu estrategia de trading al siguiente nivel!



