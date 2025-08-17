Cycle RSI Adaptive Added Signal
- Indicatori
- Sy Hien Nguyen
- Versione: 2.38
- Attivazioni: 5
Cycle RSI Adaptive – Migliora il tuo Trading con un Indicatore Intelligente
1. Panoramica
Cycle RSI Adaptive è una versione avanzata dell’RSI tradizionale, progettata per aiutarti a identificare trend, inversioni e opportunità di trading con maggiore precisione. Dotato di filtraggio intelligente del rumore, adattamenti al mercato e segnali chiari, questo indicatore è ideale sia per principianti che per trader professionisti.
Vantaggi principali:
- Facile da usare, con guide dettagliate fornite dall’autore.
- Ottimizzato per il trading manuale o sistemi automatizzati (EA/backtesting).
- Riduce al minimo i segnali falsi, aumentando la tua fiducia nel trading.
2. Prezzi e Offerta Early Bird
Fase di lancio (17/08/2025 – 30/09/2025):
- $30 / 6 mesi
- $50 / anno
Dopo il 30/09/2025:
- $35 / 6 mesi
- $59 / anno
Offerta speciale: I primi acquirenti ottengono l’accesso alla versione completa a prezzo scontato e supporto diretto dall’autore.
3. Perché scegliere Cycle RSI Adaptive?
Cycle RSI Adaptive non è solo un indicatore: è uno strumento per comprendere meglio i mercati e operare in modo più efficace. Ecco cosa lo rende unico:
3.1. Adattamento Intelligente al Mercato
- Bande Adattive: Sostituiscono le soglie fisse RSI 30/70 con livelli dinamici che si adattano alle condizioni di mercato.
- Regolazione del Ciclo: Si adatta automaticamente ai cicli di mercato, adatto sia a mercati volatili che stabili.
3.2. Segnali Chiari con Basso Rumore
- Combina EMA7 e SMA34 sull’RSI per identificare trend a breve termine e flussi di denaro a medio termine.
- Filtro ATR: Elimina segnali deboli, concentrandosi su opportunità di trading di alta qualità.
- Sistema di Punteggio: Mostra segnali solo quando vengono soddisfatti i requisiti di affidabilità, mantenendo i grafici puliti.
3.3. Rilevamento Avanzato delle Inversioni
- Rilevamento delle divergenze più preciso per prevedere le inversioni di mercato.
- Segnali come Failure Swing, Rejection e Hook aiutano a individuare i cambiamenti di trend.
3.4. Tecnologia di Conferma Avanzata
- Conferma NWE (Stima Ponderata Non Lineare): Combina dati di prezzo e RSI per confermare i segnali, riducendo i rischi nei mercati volatili.
3.5. Interfaccia User-Friendly
- Meccanismo Anti-Spam: Mostra solo segnali affidabili, mantenendo i grafici ordinati.
- Supporta sia il trading manuale che l’ottimizzazione dei sistemi.
4. A chi è rivolto?
- Trader Principianti: Ottieni segnali chiari e guide dettagliate dall’autore per operare con sicurezza.
- Trader Esperti/Quantitativi: Ideale per backtesting, ottimizzazione di sistemi e sviluppo di EA.
- Trader Quantitativi: Utilizza i dati dell’indicatore per analisi e sviluppo di strategie.
5. Vantaggi Pratici
- Maggiore Precisione: Riduce i segnali falsi, aiutandoti a concentrarti su operazioni ad alta probabilità di successo.
- Risparmio di Tempo: Segnali chiari e un’interfaccia pulita consentono decisioni più rapide.
- Versatilità: Adatto a trading a breve, medio o lungo termine in diversi mercati (forex, azioni, criptovalute, ecc.).
6. Supporto e Contatti
Dopo l’acquisto, riceverai guide dettagliate all’uso e supporto diretto dall’autore tramite messaggi per ottimizzare la tua esperienza di trading.
Prova Cycle RSI Adaptive oggi e porta la tua strategia di trading a un livello superiore!
The indicator is not only useful for RSI but also for divergences. The developer provides excellent support and answers any questions you may have. You can build good charts with additional indicators and achieve very good trading results. Contact the developer and you get a good and quick response.