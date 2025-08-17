Cycle RSI Adaptive Added Signal

5

Cycle RSI Adaptive – Улучшите торговлю с интеллектуальным индикатором

1. Обзор

Cycle RSI Adaptive — это усовершенствованная версия классического RSI, разработанная для точного определения трендов, разворотов и торговых возможностей. Благодаря интеллектуальной фильтрации шума, адаптации к рыночным условиям и четким сигналам, этот индикатор идеально подходит как для новичков, так и для профессиональных трейдеров.

Ключевые преимущества:

  • Простота использования с подробным руководством от автора.
  • Оптимизирован для ручной торговли и автоматических систем (EA/бэктестинг).
  • Минимизирует ложные сигналы, повышая уверенность в торговле.

2. Цены и акция для ранних покупателей

Этап запуска (17.08.2025 – 30.09.2025):

  • 30 долларов США / 6 месяцев
  • 50 долларов США / год

После 30.09.2025:

  • 35 долларов США / 6 месяцев
  • 59 долларов США / год

Специальное предложение: Покупатели на этапе запуска получают доступ к полной версии по сниженной цене и прямую поддержку от автора.

3. Почему стоит выбрать Cycle RSI Adaptive?

Cycle RSI Adaptive — это не просто индикатор, а инструмент, который помогает лучше понимать рынок и торговать эффективнее. Вот его основные преимущества:

3.1. Интеллектуальная адаптация к рынку

  • Адаптивные полосы: Заменяют фиксированные уровни RSI 30/70 динамическими, которые подстраиваются под рыночные условия.
  • Корректировка цикла: Автоматически адаптируется к рыночным циклам, подходит для волатильных и стабильных рынков.

3.2. Четкие сигналы с низким уровнем шума

  • Комбинация EMA7 и SMA34 на RSI для определения краткосрочных трендов и среднесрочного денежного потока.
  • Фильтр ATR: Устраняет слабые сигналы, фокусируясь на качественных торговых возможностях.
  • Система оценки: Показывает сигналы только при достижении порога надежности, сохраняя чистоту графиков.

3.3. Продвинутое обнаружение разворотов

  • Более точное обнаружение дивергенций для прогнозирования разворотов рынка.
  • Сигналы, такие как Failure Swing, Rejection и Hook, помогают выявить изменения тренда.

3.4. Продвинутая технология подтверждения

  • NWE Confirmation (Нелинейная взвешенная оценка): Объединяет данные цены и RSI для подтверждения сигналов, снижая риски на волатильных рынках.

3.5. Удобный интерфейс

  • Механизм защиты от спама: Отображает только надежные сигналы, сохраняя графики чистыми.
  • Поддерживает как ручную торговлю, так и оптимизацию систем.

4. Кому подойдет?

  • Новички: Получайте четкие сигналы и подробные инструкции от автора для уверенной торговли.
  • Опытные/квантовые трейдеры: Идеально для бэктестинга, оптимизации систем и разработки EA.
  • Квантовые трейдеры: Используйте данные индикатора для анализа и разработки стратегий.

5. Практические преимущества

  • Высокая точность: Снижает количество ложных сигналов, позволяя сосредоточиться на сделках с высокой вероятностью успеха.
  • Экономия времени: Четкие сигналы и чистый интерфейс ускоряют принятие решений.
  • Универсальность: Подходит для краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной торговли на различных рынках (форекс, акции, криптовалюты и т.д.).

6. Поддержка и контакты

После покупки вы получите подробное руководство по использованию и прямую поддержку от автора через сообщения для оптимизации вашего торгового опыта.

Попробуйте Cycle RSI Adaptive сегодня, чтобы вывести вашу торговую стратегию на новый уровень!



Отзывы 1
Heinz-Josef Glaser
778
Heinz-Josef Glaser 2025.08.23 06:30 
 

The indicator is not only useful for RSI but also for divergences. The developer provides excellent support and answers any questions you may have. You can build good charts with additional indicators and achieve very good trading results. Contact the developer and you get a good and quick response.

Sy Hien Nguyen
1040
Ответ разработчика Sy Hien Nguyen 2025.08.23 13:38
Thanks you so much. I'll upgrade this indicator for more than better.
