Cycle RSI Adaptive Added Signal

5

Cycle RSI Adaptive – Verbessern Sie Ihr Trading mit einem intelligenten Indikator

1. Überblick

Cycle RSI Adaptive ist eine fortschrittliche Version des traditionellen RSI, entwickelt, um Trends, Umkehrungen und Handelsmöglichkeiten präziser zu identifizieren. Mit intelligenter Rauschfilterung, marktanpassenden Einstellungen und klaren Signalen ist dieser Indikator ideal für Anfänger und professionelle Trader.

Hauptvorteile:

  • Einfach zu bedienen, mit detaillierten Anleitungen vom Autor.
  • Optimiert für manuelles Trading oder automatisierte Systeme (EA/Backtesting).
  • Minimiert falsche Signale und steigert Ihr Vertrauen beim Trading.

2. Preise & Frühbucher-Angebot

Einführungsphase (17.08.2025 – 30.09.2025):

  • 30 $ / 6 Monate
  • 50 $ / Jahr

Nach dem 30.09.2025:

  • 35 $ / 6 Monate
  • 59 $ / Jahr

Sonderangebot: Frühbucher erhalten vergünstigten Zugang zur Vollversion und direkte Unterstützung vom Autor.

3. Warum Cycle RSI Adaptive wählen?

Cycle RSI Adaptive ist mehr als nur ein Indikator – es ist ein Werkzeug, um Märkte besser zu verstehen und effektiver zu handeln. Hier sind die herausragenden Merkmale:

3.1. Intelligente Marktanpassung

  • Adaptive Bänder: Ersetzen feste RSI-Schwellenwerte (30/70) durch dynamische Niveaus, die sich an die Marktbedingungen anpassen.
  • Zyklusanpassung: Passt sich automatisch an Marktzyklen an, geeignet für volatile und stabile Märkte.

3.2. Klare Signale mit geringem Rauschen

  • Kombiniert EMA7 und SMA34 auf dem RSI, um kurzfristige Trends und mittelfristige Geldflüsse zu identifizieren.
  • ATR-Filter: Eliminiert schwache Signale und konzentriert sich auf hochwertige Handelsmöglichkeiten.
  • Bewertungssystem: Zeigt Signale nur an, wenn Zuverlässigkeitsschwellen erreicht sind, und hält Charts übersichtlich.

3.3. Fortschrittliche Umkehrdetektion

  • Präzisere Divergenzdetektion zur Vorhersage von Marktumkehrungen.
  • Signale wie Failure Swing, Rejection und Hook helfen, Trendwechsel zu erkennen.

3.4. Fortschrittliche Bestätigungstechnologie

  • NWE-Bestätigung (Nichtlineare gewichtete Schätzung): Kombiniert Preis- und RSI-Daten, um Signale zu bestätigen und Risiken in volatilen Märkten zu reduzieren.

3.5. Benutzerfreundliche Oberfläche

  • Anti-Spam-Mechanismus: Zeigt nur zuverlässige Signale an und hält Charts aufgeräumt.
  • Unterstützt sowohl manuelles Trading als auch Systemoptimierung.

4. Für wen ist es geeignet?

  • Anfänger: Erhalten klare Signale und detaillierte Anleitungen vom Autor, um selbstbewusst zu handeln.
  • Erfahrene/Quant-Trader: Ideal für Backtesting, Systemoptimierung und EA-Entwicklung.
  • Quantitative Trader: Nutzen Sie die Indikatordaten für Strategieanalysen und -entwicklung.

5. Praktische Vorteile

  • Höhere Genauigkeit: Reduziert falsche Signale und hilft, sich auf Trades mit hoher Erfolgswahrscheinlichkeit zu konzentrieren.
  • Zeitersparnis: Klare Signale und eine übersichtliche Oberfläche ermöglichen schnellere Entscheidungen.
  • Vielseitigkeit: Geeignet für kurz-, mittel- und langfristiges Trading in verschiedenen Märkten (Forex, Aktien, Kryptowährungen usw.).

6. Support & Kontakt

Nach dem Kauf erhalten Sie ausführliche Bedienungsanleitungen und direkte Unterstützung vom Autor per Nachricht, um Ihr Trading-Erlebnis zu optimieren.

Testen Sie Cycle RSI Adaptive noch heute und heben Sie Ihre Trading-Strategie auf ein neues Niveau!



Bewertungen 1
Heinz-Josef Glaser
778
Heinz-Josef Glaser 2025.08.23 06:30 
 

The indicator is not only useful for RSI but also for divergences. The developer provides excellent support and answers any questions you may have. You can build good charts with additional indicators and achieve very good trading results. Contact the developer and you get a good and quick response.

