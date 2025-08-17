Cycle RSI Adaptive Added Signal
- 지표
- Sy Hien Nguyen
- 버전: 2.38
- 활성화: 5
Cycle RSI Adaptive – 스마트 인디케이터로 트레이딩 향상
1. 개요
Cycle RSI Adaptive는 전통적인 RSI의 업그레이드 버전으로, 트렌드, 반전, 트레이딩 기회를 더 높은 정확도로 식별하도록 설계되었습니다. 스마트 노이즈 필터링, 시장 적응형 조정, 명확한 신호를 갖추고 있어 초보자와 전문 트레이더 모두에게 이상적인 인디케이터입니다.
주요 이점:
- 사용이 간편하며, 저자로부터 자세한 안내를 받을 수 있습니다.
- 수동 트레이딩 또는 자동 시스템(EA/백테스팅)에 최적화.
- 잘못된 신호를 최소화하여 트레이딩 자신감을 높입니다.
2. 가격 및 조기 구매자 제안
런칭 기간(2025년 8월 17일 – 2025년 9월 30일):
- 30달러 / 6개월
- 50달러 / 연간
2025년 9월 30일 이후:
- 35달러 / 6개월
- 59달러 / 연간
특별 제안: 조기 구매자는 할인된 가격으로 풀 버전에 액세스하고 저자의 직접 지원을 받을 수 있습니다.
3. Cycle RSI Adaptive를 선택해야 하는 이유
Cycle RSI Adaptive는 단순한 인디케이터가 아니라 시장을 더 잘 이해하고 효과적으로 트레이딩할 수 있도록 돕는 도구입니다. 다음은 그 특징들입니다:
3.1. 시장에 스마트하게 적응
- 적응형 밴드: RSI의 고정된 30/70 임계값을 시장 조건에 맞춰 동적으로 조정합니다.
- 사이클 조정: 시장 사이클에 자동으로 적응하며, 변동성이 높은 시장과 안정적인 시장 모두에 적합합니다.
3.2. 명확하고 노이즈가 적은 신호
- RSI에서 EMA7과 SMA34를 결합하여 단기 트렌드와 중기 자금 흐름을 식별합니다.
- ATR 필터: 약한 신호를 제거하고 고품질 트레이딩 기회에 집중합니다.
- 스코어링 시스템: 신뢰도 임계값을 충족한 신호만 표시하여 차트를 깔끔하게 유지합니다.
3.3. 고급 반전 감지
- 다이버전스 감지를 통해 시장 반전을 보다 정확하게 예측합니다.
- Failure Swing, Rejection, Hook 신호로 트렌드 변화를 식별합니다.
3.4. 고급 확인 기술
- NWE 확인(비선형 가중 추정): 가격과 RSI 데이터를 결합하여 신호를 확인하고, 변동 시장에서의 리스크를 줄입니다.
3.5. 사용자 친화적 인터페이스
- 안티 스팸 메커니즘: 신뢰할 수 있는 신호만 표시하여 차트를 깔끔하게 유지합니다.
- 수동 트레이딩과 시스템 최적화를 모두 지원합니다.
4. 누구에게 적합한가?
- 초보 트레이더: 명확한 신호와 저자의 자세한 안내로 자신감 있게 트레이딩할 수 있습니다.
- 경험 많은/퀀트 트레이더: 백테스팅, 시스템 최적화, EA 개발에 이상적입니다.
- 퀀트 트레이더: 인디케이터 데이터를 활용하여 전략 분석 및 개발을 수행합니다.
5. 실제 이점
- 높은 정확도: 잘못된 신호를 줄여 높은 확률의 트레이드에 집중할 수 있습니다.
- 시간 절약: 명확한 신호와 깔끔한 인터페이스로 빠른 의사결정이 가능합니다.
- 다용성: 단기, 중기, 장기 트레이딩에 적합하며, 다양한 시장(외환, 주식, 암호화폐 등)에 사용 가능합니다.
6. 지원 및 연락처
구매 후 자세한 사용 가이드와 저자의 메시지를 통한 직접 지원을 받아 트레이딩 경험을 최적화할 수 있습니다.
지금 Cycle RSI Adaptive를 사용해 트레이딩 전략을 한 단계 업그레이드하세요!
The indicator is not only useful for RSI but also for divergences. The developer provides excellent support and answers any questions you may have. You can build good charts with additional indicators and achieve very good trading results. Contact the developer and you get a good and quick response.