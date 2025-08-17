Cycle RSI Adaptive Added Signal

1. 개요

Cycle RSI Adaptive – 스마트 인디케이터로 트레이딩 향상

Cycle RSI Adaptive는 전통적인 RSI의 업그레이드 버전으로, 트렌드, 반전, 트레이딩 기회를 더 높은 정확도로 식별하도록 설계되었습니다. 스마트 노이즈 필터링, 시장 적응형 조정, 명확한 신호를 갖추고 있어 초보자와 전문 트레이더 모두에게 이상적인 인디케이터입니다.

주요 이점:

사용이 간편하며, 저자로부터 자세한 안내를 받을 수 있습니다.

수동 트레이딩 또는 자동 시스템(EA/백테스팅)에 최적화.

잘못된 신호를 최소화하여 트레이딩 자신감을 높입니다.

2. 가격 및 조기 구매자 제안

런칭 기간(2025년 8월 17일 – 2025년 9월 30일):

30달러 / 6개월

50달러 / 연간

2025년 9월 30일 이후:

35달러 / 6개월

59달러 / 연간

특별 제안: 조기 구매자는 할인된 가격으로 풀 버전에 액세스하고 저자의 직접 지원을 받을 수 있습니다.

3. Cycle RSI Adaptive를 선택해야 하는 이유

Cycle RSI Adaptive는 단순한 인디케이터가 아니라 시장을 더 잘 이해하고 효과적으로 트레이딩할 수 있도록 돕는 도구입니다. 다음은 그 특징들입니다:

3.1. 시장에 스마트하게 적응

적응형 밴드 : RSI의 고정된 30/70 임계값을 시장 조건에 맞춰 동적으로 조정합니다.

: RSI의 고정된 30/70 임계값을 시장 조건에 맞춰 동적으로 조정합니다. 사이클 조정: 시장 사이클에 자동으로 적응하며, 변동성이 높은 시장과 안정적인 시장 모두에 적합합니다.

3.2. 명확하고 노이즈가 적은 신호

RSI에서 EMA7 과 SMA34 를 결합하여 단기 트렌드와 중기 자금 흐름을 식별합니다.

과 를 결합하여 단기 트렌드와 중기 자금 흐름을 식별합니다. ATR 필터 : 약한 신호를 제거하고 고품질 트레이딩 기회에 집중합니다.

: 약한 신호를 제거하고 고품질 트레이딩 기회에 집중합니다. 스코어링 시스템: 신뢰도 임계값을 충족한 신호만 표시하여 차트를 깔끔하게 유지합니다.

3.3. 고급 반전 감지

다이버전스 감지 를 통해 시장 반전을 보다 정확하게 예측합니다.

를 통해 시장 반전을 보다 정확하게 예측합니다. Failure Swing, Rejection, Hook 신호로 트렌드 변화를 식별합니다.

3.4. 고급 확인 기술

NWE 확인(비선형 가중 추정): 가격과 RSI 데이터를 결합하여 신호를 확인하고, 변동 시장에서의 리스크를 줄입니다.

3.5. 사용자 친화적 인터페이스

안티 스팸 메커니즘 : 신뢰할 수 있는 신호만 표시하여 차트를 깔끔하게 유지합니다.

: 신뢰할 수 있는 신호만 표시하여 차트를 깔끔하게 유지합니다. 수동 트레이딩과 시스템 최적화를 모두 지원합니다.

4. 누구에게 적합한가?

초보 트레이더 : 명확한 신호와 저자의 자세한 안내로 자신감 있게 트레이딩할 수 있습니다.

: 명확한 신호와 저자의 자세한 안내로 자신감 있게 트레이딩할 수 있습니다. 경험 많은/퀀트 트레이더 : 백테스팅, 시스템 최적화, EA 개발에 이상적입니다.

: 백테스팅, 시스템 최적화, EA 개발에 이상적입니다. 퀀트 트레이더: 인디케이터 데이터를 활용하여 전략 분석 및 개발을 수행합니다.

5. 실제 이점

높은 정확도 : 잘못된 신호를 줄여 높은 확률의 트레이드에 집중할 수 있습니다.

: 잘못된 신호를 줄여 높은 확률의 트레이드에 집중할 수 있습니다. 시간 절약 : 명확한 신호와 깔끔한 인터페이스로 빠른 의사결정이 가능합니다.

: 명확한 신호와 깔끔한 인터페이스로 빠른 의사결정이 가능합니다. 다용성: 단기, 중기, 장기 트레이딩에 적합하며, 다양한 시장(외환, 주식, 암호화폐 등)에 사용 가능합니다.

6. 지원 및 연락처

구매 후 자세한 사용 가이드와 저자의 메시지를 통한 직접 지원을 받아 트레이딩 경험을 최적화할 수 있습니다.

지금 Cycle RSI Adaptive를 사용해 트레이딩 전략을 한 단계 업그레이드하세요!



