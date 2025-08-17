Cycle RSI Adaptive Added Signal
- インディケータ
- Sy Hien Nguyen
- バージョン: 2.38
- アクティベーション: 5
Cycle RSI Adaptive – スマートなインジケーターでトレーディングを向上
1. 概要
Cycle RSI Adaptiveは、従来のRSIの進化版であり、トレンド、反転、取引機会をより高い精度で特定するために設計されています。インテリジェントなノイズフィルタリング、市場に適応した調整、明確なシグナルを備えており、初心者からプロのトレーダーまで理想的なインジケーターです。
主な利点：
- 使いやすく、著者から詳細なガイダンスが提供されます。
- 手動トレードや自動システム（EA/バックテスト）に最適化。
- 誤ったシグナルを最小限に抑え、トレーディングの自信を高めます。
2. 価格と早期購入者向けオファー
ローンチ期間（2025年8月17日～2025年9月30日）：
- 30ドル / 6ヶ月
- 50ドル / 年
2025年9月30日以降：
- 35ドル / 6ヶ月
- 59ドル / 年
特別オファー：早期購入者は割引価格でフルバージョンにアクセスでき、著者からの直接サポートを受けられます。
3. Cycle RSI Adaptiveを選ぶ理由
Cycle RSI Adaptiveは単なるインジケーターではなく、市場をより良く理解し、効果的にトレードするためのツールです。以下はその際立った特徴です：
3.1. 市場へのスマートな適応
- アダプティブバンド：RSIの固定30/70閾値を市場状況に適応する動的レベルに置き換えます。
- サイクル調整：市場サイクルに自動的に適応し、変動が大きい市場でも安定した市場でも適しています。
3.2. クリアでノイズの少ないシグナル
- RSI上のEMA7とSMA34を組み合わせて、短期トレンドと中期の資金フローを特定します。
- ATRフィルター：弱いシグナルを排除し、高品質の取引機会に焦点を当てます。
- スコアリングシステム：信頼性閾値を満たしたシグナルのみを表示し、チャートをクリーンに保ちます。
3.3. 高度な反転検出
- より正確なダイバージェンス検出で市場の反転を予測します。
- Failure Swing、Rejection、Hookなどのシグナルでトレンドの変化を特定します。
3.4. 高度な確認技術
- NWE確認（非線形加重推定）：価格とRSIデータを組み合わせてシグナルを確認し、変動市場でのリスクを軽減します。
3.5. ユーザーフレンドリーなインターフェース
- アンチスパムメカニズム：信頼性の高いシグナルのみを表示し、チャートを整理します。
- 手動トレードとシステム最適化の両方をサポートします。
4. 対象ユーザー
- 初心者トレーダー：明確なシグナルと著者からの詳細なガイダンスで自信を持ってトレードできます。
- 経験豊富なトレーダー/クオンツトレーダー：バックテスト、システム最適化、EA開発に最適です。
- クオンツトレーダー：インジケーターのデータを使用して戦略分析と開発を行います。
5. 実際の利点
- 高い精度：誤ったシグナルを減らし、高確率の取引に集中できます。
- 時間の節約：明確なシグナルとクリーンなインターフェースで迅速な意思決定が可能です。
- 多用途性：短期、中期、長期トレードに適しており、さまざまな市場（FX、株式、暗号通貨など）で使用できます。
6. サポートと連絡先
購入後、詳細な使用ガイドと著者からの直接メッセージによるサポートを受け取り、トレーディング体験を最適化できます。
Cycle RSI Adaptiveを今すぐ試して、トレーディング戦略を次のレベルに引き上げましょう！
The indicator is not only useful for RSI but also for divergences. The developer provides excellent support and answers any questions you may have. You can build good charts with additional indicators and achieve very good trading results. Contact the developer and you get a good and quick response.