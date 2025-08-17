Cycle RSI Adaptive Added Signal

Cycle RSI Adaptive – Améliorez Votre Trading avec un Indicateur Intelligent

1. Aperçu

Cycle RSI Adaptive est une version avancée de l’RSI traditionnel, conçue pour vous aider à identifier les tendances, les renversements et les opportunités de trading avec une plus grande précision. Doté d’un filtrage intelligent du bruit, d’ajustements adaptatifs au marché et de signaux clairs, cet indicateur est idéal pour les débutants comme pour les traders professionnels.

Avantages clés :

  • Facile à utiliser, avec des guides détaillés fournis par l’auteur.
  • Optimisé pour le trading manuel ou les systèmes automatisés (EA/backtesting).
  • Minimise les faux signaux, renforçant votre confiance dans le trading.

2. Prix et Offre de Lancement

Phase de lancement (17/08/2025 – 30/09/2025) :

  • 30 $ / 6 mois
  • 50 $ / an

Après le 30/09/2025 :

  • 35 $ / 6 mois
  • 59 $ / an

Offre spéciale : Les premiers acheteurs bénéficient d’un accès à la version complète à prix réduit et d’un support direct de l’auteur.

3. Pourquoi choisir Cycle RSI Adaptive ?

Cycle RSI Adaptive est plus qu’un indicateur : c’est un outil pour mieux comprendre les marchés et trader plus efficacement. Voici ce qui le distingue :

3.1. Adaptation Intelligente au Marché

  • Bandes Adaptatives : Remplacent les seuils fixes RSI 30/70 par des niveaux dynamiques qui s’ajustent aux conditions du marché.
  • Ajustement de Cycle : S’adapte automatiquement aux cycles du marché, convient aux marchés volatils et stables.

3.2. Signaux Clairs avec Peu de Bruit

  • Combine EMA7 et SMA34 sur l’RSI pour identifier les tendances à court terme et les flux d’argent à moyen terme.
  • Filtre ATR : Élimine les signaux faibles, en se concentrant sur les opportunités de trading de haute qualité.
  • Système de Notation : Affiche les signaux uniquement lorsque les seuils de fiabilité sont atteints, gardant les graphiques propres.

3.3. Détection Avancée des Renversements

  • Détection des divergences plus précise pour prévoir les renversements du marché.
  • Signaux comme Failure Swing, Rejection et Hook aident à repérer les changements de tendance.

3.4. Technologie de Confirmation Avancée

  • Confirmation NWE (Estimation Pondérée Non Linéaire) : Combine les données de prix et de RSI pour confirmer les signaux, réduisant les risques sur les marchés volatils.

3.5. Interface Conviviale

  • Mécanisme Anti-Spam : Affiche uniquement les signaux fiables, gardant les graphiques ordonnés.
  • Prend en charge le trading manuel et l’optimisation des systèmes.

4. À qui s’adresse-t-il ?

  • Traders Débutants : Obtenez des signaux clairs et des guides détaillés de l’auteur pour trader en toute confiance.
  • Traders Expérimentés/Quantitatifs : Idéal pour le backtesting, l’optimisation de systèmes et le développement d’EA.
  • Traders Quantitatifs : Utilisez les données de l’indicateur pour l’analyse et le développement de stratégies.

5. Avantages Pratiques

  • Précision Accrue : Réduit les faux signaux, vous aidant à vous concentrer sur les trades à haute probabilité.
  • Gain de Temps : Des signaux clairs et une interface épurée permettent des décisions plus rapides.
  • Polyvalence : Convient au trading à court, moyen ou long terme sur divers marchés (forex, actions, cryptomonnaies, etc.).

6. Support et Contact

Après l’achat, vous recevrez des guides d’utilisation détaillés et un support direct de l’auteur par messagerie pour optimiser votre expérience de trading.

Essayez Cycle RSI Adaptive dès aujourd’hui pour faire passer votre stratégie de trading au niveau supérieur !



Avis 1
Heinz-Josef Glaser
778
Heinz-Josef Glaser 2025.08.23 06:30 
 

The indicator is not only useful for RSI but also for divergences. The developer provides excellent support and answers any questions you may have. You can build good charts with additional indicators and achieve very good trading results. Contact the developer and you get a good and quick response.

