Cycle RSI Adaptive Added Signal

Cycle RSI Adaptive – Akıllı Bir Gösterge ile Ticareti Geliştirin

1. Genel Bakış

Cycle RSI Adaptive, geleneksel RSI'nin gelişmiş bir versiyonudur ve trendleri, dönüşleri ve ticaret fırsatlarını daha yüksek doğrulukla belirlemenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Akıllı gürültü filtreleme, piyasaya uyarlanabilir ayarlar ve net sinyallerle, bu gösterge hem yeni başlayanlar hem de profesyonel tüccarlar için idealdir.

Temel Avantajlar:

  • Kullanımı kolay, yazar tarafından sağlanan ayrıntılı rehber ile.
  • Manuel ticaret veya otomatik sistemler (EA/geri test) için optimize edilmiştir.
  • Yanlış sinyalleri en aza indirerek ticaret güveninizi artırır.

2. Fiyatlandırma ve Erken Alıcı Teklifi

Lansman Aşaması (17/08/2025 – 30/09/2025):

  • 30 $ / 6 ay
  • 50 $ / yıl

30/09/2025 Sonrası:

  • 35 $ / 6 ay
  • 59 $ / yıl

Özel Teklif: Erken alıcılar, indirimli fiyata tam sürüme erişim ve yazardan doğrudan destek alır.

3. Neden Cycle RSI Adaptive'yi Seçmelisiniz?

Cycle RSI Adaptive sadece bir gösterge değil, piyasaları daha iyi anlamanıza ve daha etkili ticaret yapmanıza yardımcı olan bir araçtır. İşte öne çıkan özellikleri:

3.1. Piyasaya Akıllı Adaptasyon

  • Uyarlanabilir Bantlar: Sabit RSI 30/70 eşiklerini, piyasa koşullarına uyum sağlayan dinamik seviyelerle değiştirir.
  • Döngü Ayarı: Piyasa döngülerine otomatik olarak uyum sağlar, hem volatil hem de istikrarlı piyasalar için uygundur.

3.2. Net, Düşük Gürültülü Sinyaller

  • RSI üzerinde EMA7 ve SMA34 kombinasyonu ile kısa vadeli trendleri ve orta vadeli para akışını belirler.
  • ATR Filtresi: Zayıf sinyalleri ortadan kaldırarak yüksek kaliteli ticaret fırsatlarına odaklanır.
  • Puanlama Sistemi: Yalnızca güvenilirlik eşiklerini karşılayan sinyalleri gösterir, grafikleri temiz tutar.

3.3. Gelişmiş Dönüş Tespiti

  • Piyasa dönüşlerini tahmin etmek için daha doğru farklılaşma tespiti.
  • Failure Swing, Rejection ve Hook gibi sinyaller, trend değişikliklerini belirlemeye yardımcı olur.

3.4. Gelişmiş Onay Teknolojisi

  • NWE Onayı (Doğrusal Olmayan Ağırlıklı Tahmin): Fiyat ve RSI verilerini birleştirerek sinyalleri onaylar, volatil piyasalarda riskleri azaltır.

3.5. Kullanıcı Dostu Arayüz

  • Anti-Spam Mekanizması: Yalnızca güvenilir sinyalleri gösterir, grafikleri düzenli tutar.
  • Hem manuel ticareti hem de sistem optimizasyonunu destekler.

4. Kimler Kullanmalı?

  • Yeni Tüccarlar: Net sinyaller ve yazardan ayrıntılı rehber ile güvenle ticaret yapın.
  • Deneyimli/Niceliksel Tüccarlar: Geri test, sistem optimizasyonu ve EA geliştirme için idealdir.
  • Niceliksel Tüccarlar: Gösterge verilerini strateji analizi ve geliştirme için kullanın.

5. Pratik Avantajlar

  • Daha Yüksek Doğruluk: Yanlış sinyalleri azaltır, yüksek olasılıklı işlemlere odaklanmanıza yardımcı olur.
  • Zaman Tasarrufu: Net sinyaller ve temiz bir arayüz, daha hızlı karar almayı sağlar.
  • Çok Yönlülük: Kısa, orta veya uzun vadeli ticaret için uygundur, çeşitli piyasalarda (forex, hisse senetleri, kripto paralar vb.) kullanılabilir.

6. Destek ve İletişim

Satın alma işleminden sonra, kullanım için ayrıntılı rehberler ve yazardan mesaj yoluyla doğrudan destek alarak ticaret deneyiminizi optimize edebilirsiniz.

Cycle RSI Adaptive'yi bugün deneyin ve ticaret stratejinizi bir üst seviyeye taşıyın!



Heinz-Josef Glaser
778
Heinz-Josef Glaser 2025.08.23 06:30 
 

The indicator is not only useful for RSI but also for divergences. The developer provides excellent support and answers any questions you may have. You can build good charts with additional indicators and achieve very good trading results. Contact the developer and you get a good and quick response.

