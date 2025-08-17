Cycle RSI Adaptive Added Signal

1. Genel Bakış

Cycle RSI Adaptive – Akıllı Bir Gösterge ile Ticareti Geliştirin

Cycle RSI Adaptive, geleneksel RSI'nin gelişmiş bir versiyonudur ve trendleri, dönüşleri ve ticaret fırsatlarını daha yüksek doğrulukla belirlemenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Akıllı gürültü filtreleme, piyasaya uyarlanabilir ayarlar ve net sinyallerle, bu gösterge hem yeni başlayanlar hem de profesyonel tüccarlar için idealdir.

Temel Avantajlar:

Kullanımı kolay, yazar tarafından sağlanan ayrıntılı rehber ile.

Manuel ticaret veya otomatik sistemler (EA/geri test) için optimize edilmiştir.

Yanlış sinyalleri en aza indirerek ticaret güveninizi artırır.

2. Fiyatlandırma ve Erken Alıcı Teklifi

Lansman Aşaması (17/08/2025 – 30/09/2025):

30 $ / 6 ay

50 $ / yıl

30/09/2025 Sonrası:

35 $ / 6 ay

59 $ / yıl

Özel Teklif: Erken alıcılar, indirimli fiyata tam sürüme erişim ve yazardan doğrudan destek alır.

3. Neden Cycle RSI Adaptive'yi Seçmelisiniz?

Cycle RSI Adaptive sadece bir gösterge değil, piyasaları daha iyi anlamanıza ve daha etkili ticaret yapmanıza yardımcı olan bir araçtır. İşte öne çıkan özellikleri:

3.1. Piyasaya Akıllı Adaptasyon

Uyarlanabilir Bantlar : Sabit RSI 30/70 eşiklerini, piyasa koşullarına uyum sağlayan dinamik seviyelerle değiştirir.

: Sabit RSI 30/70 eşiklerini, piyasa koşullarına uyum sağlayan dinamik seviyelerle değiştirir. Döngü Ayarı: Piyasa döngülerine otomatik olarak uyum sağlar, hem volatil hem de istikrarlı piyasalar için uygundur.

3.2. Net, Düşük Gürültülü Sinyaller

RSI üzerinde EMA7 ve SMA34 kombinasyonu ile kısa vadeli trendleri ve orta vadeli para akışını belirler.

ve kombinasyonu ile kısa vadeli trendleri ve orta vadeli para akışını belirler. ATR Filtresi : Zayıf sinyalleri ortadan kaldırarak yüksek kaliteli ticaret fırsatlarına odaklanır.

: Zayıf sinyalleri ortadan kaldırarak yüksek kaliteli ticaret fırsatlarına odaklanır. Puanlama Sistemi: Yalnızca güvenilirlik eşiklerini karşılayan sinyalleri gösterir, grafikleri temiz tutar.

3.3. Gelişmiş Dönüş Tespiti

Piyasa dönüşlerini tahmin etmek için daha doğru farklılaşma tespiti .

. Failure Swing, Rejection ve Hook gibi sinyaller, trend değişikliklerini belirlemeye yardımcı olur.

3.4. Gelişmiş Onay Teknolojisi

NWE Onayı (Doğrusal Olmayan Ağırlıklı Tahmin): Fiyat ve RSI verilerini birleştirerek sinyalleri onaylar, volatil piyasalarda riskleri azaltır.

3.5. Kullanıcı Dostu Arayüz

Anti-Spam Mekanizması : Yalnızca güvenilir sinyalleri gösterir, grafikleri düzenli tutar.

: Yalnızca güvenilir sinyalleri gösterir, grafikleri düzenli tutar. Hem manuel ticareti hem de sistem optimizasyonunu destekler.

4. Kimler Kullanmalı?

Yeni Tüccarlar : Net sinyaller ve yazardan ayrıntılı rehber ile güvenle ticaret yapın.

: Net sinyaller ve yazardan ayrıntılı rehber ile güvenle ticaret yapın. Deneyimli/Niceliksel Tüccarlar : Geri test, sistem optimizasyonu ve EA geliştirme için idealdir.

: Geri test, sistem optimizasyonu ve EA geliştirme için idealdir. Niceliksel Tüccarlar: Gösterge verilerini strateji analizi ve geliştirme için kullanın.

5. Pratik Avantajlar

Daha Yüksek Doğruluk : Yanlış sinyalleri azaltır, yüksek olasılıklı işlemlere odaklanmanıza yardımcı olur.

: Yanlış sinyalleri azaltır, yüksek olasılıklı işlemlere odaklanmanıza yardımcı olur. Zaman Tasarrufu : Net sinyaller ve temiz bir arayüz, daha hızlı karar almayı sağlar.

: Net sinyaller ve temiz bir arayüz, daha hızlı karar almayı sağlar. Çok Yönlülük: Kısa, orta veya uzun vadeli ticaret için uygundur, çeşitli piyasalarda (forex, hisse senetleri, kripto paralar vb.) kullanılabilir.

6. Destek ve İletişim

Satın alma işleminden sonra, kullanım için ayrıntılı rehberler ve yazardan mesaj yoluyla doğrudan destek alarak ticaret deneyiminizi optimize edebilirsiniz.

Cycle RSI Adaptive'yi bugün deneyin ve ticaret stratejinizi bir üst seviyeye taşıyın!



