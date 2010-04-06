プロフェッショナル版エキスパートアドバイザーのご紹介

信頼に基づいて構築され、卓越性を追求して磨き上げられた





2023年9月にオリジナル版エキスパートアドバイザーをリリースした際、私たちの目標はシンプルでした：信頼できる、使いやすい取引ツールを提供し、実際の価値をもたらすこと。以来、世界中の何百人ものトレーダーからのフィードバックを受けて、私たちの無料版は500回以上のダウンロードを達成し、コミュニティから4.5つ星評価を得ています。





私たちは耳を傾け、改良しました。そして今、私たちはプロフェッショナル版を誇りを持ってご紹介します — より強力で機能豊富な新バージョンです。あなたの取引を次のレベルへと引き上げることを目的としています。





プロフェッショナル版の新機能

強化された機能： 世界中のコミュニティのフィードバックを基に、プロフェッショナル版には、取引体験をより効率的で柔軟にするための最もリクエストの多かった機能が追加されています。





パフォーマンスの向上： 新しいバージョンは、先進的な機能と最適化を活用して、取引の実行、戦略の適応性、信頼性を改善しています。





クリーンで統一感のあるコード： ほとんどのトレーダーには重要ではないかもしれませんが、私たちはバックエンドでより良い、保守しやすいコード構造を作り上げました — これにより、あなたの取引体験はよりスムーズで安定したものになります。バグが減り、アップデートが容易になり、一貫したパフォーマンスが保証されます。





顧客中心の開発： 40か国以上での堅実な成功実績とポジティブなフィードバックをもとに、私たちはこのEAを引き続き改善し、実際の市場条件で成功を収めるためにユーザーを支援することに注力しています。





なぜプロフェッショナル版を信頼するべきか？

長期的に信頼できる： 私たちのEAはその価値を証明し、異なる地域や戦略を持つトレーダーのニーズに応じて進化し続けています。アメリカ、ブラジル、日本、ケニアのどこにいても、プロフェッショナル版はあなたをサポートするために設計されています。





コミュニティ主導のイノベーション： 私たちの忠実なユーザーコミュニティは、このプロフェッショナル版に追加された新機能の創出に重要な役割を果たしました。すべてのアップデートは、彼らの思慮深いフィードバックと実際の経験に基づいています。





成功の歴史： 500回以上のダウンロード、4.5つ星評価、そして世界中のトレーダーからのポジティブなフィードバックを誇るプロフェッショナル版は、単なるツールではなく、あなたの取引の旅における信頼できるパートナーです。





グローバルな影響、ローカルな価値

ケニアからドイツ、アルゼンチンから日本まで、オリジナル版は世界中のユーザーに支持されてきました。私たちは、成長を続け、拡大するトレーダーコミュニティにサービスを提供できることを誇りに思っており、新人と経験豊富なトレーダーの両方が金融市場をナビゲートするためのツールを提供しています。





私たちの次の章に参加しよう

プロフェッショナル版は現在利用可能で、時間とフィードバックに耐え抜いた取引ツールの次のステップです。取引戦略の向上、結果の最適化、またはあなたと共に成長する信頼できるツールが必要であれば、このバージョンがぴったりです。





今すぐプロフェッショナル版をダウンロードしよう

あなたの取引の潜在能力を解き放つ準備はできましたか？今すぐプロフェッショナル版をダウンロードし、すでに私たちに信頼を寄せている数千人の成功したトレーダーの仲間入りをしましょう。





コンタクトを保とう

私たちは常に耳を傾け、改善し続けることを約束します。フィードバック、機能リクエスト、または質問があれば、どうぞお気軽にご連絡ください。あなたの成功が私たちの使命です。



