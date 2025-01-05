Volatility Doctor Professional Edition

Profesyonel Versiyonunu Tanıtıyoruz: Expert Advisor
Güven üzerine inşa edildi, mükemmellik için geliştirildi

2023 Eylül ayında, orijinal Expert Advisor sürümümüzü piyasaya sunduğumuzda, amacımız basitti: güvenilir ve kullanımı kolay bir ticaret aracı sunmak ve gerçek bir değer yaratmaktı. O zamandan beri, dünya çapındaki yüzlerce ticaret uzmanından aldığımız geri bildirimler sayesinde, ücretsiz sürümümüz 500'ün üzerinde indirme aldı ve topluluk tarafından 4,5 yıldız ile değerlendirildi.

Yorumlarınızı dinledik, aracı geliştirdik ve şimdi gururla profesyonel sürümü sunuyoruz — daha güçlü ve fonksiyonel bir versiyon, ticaretinizi bir üst seviyeye taşımak için tasarlandı.

Profesyonel Versiyonda Neler Yeni?
Geliştirilmiş Özellikler: Küresel topluluğumuzdan gelen geri bildirimlere dayanarak, profesyonel sürümde ticaretinizi daha verimli ve esnek hale getirecek en çok talep edilen özellikler eklendi.

Optimizasyonlar ve Performans Artışı: Yeni sürüm, emir yürütme, strateji uyarlanabilirliği ve genel güvenilirlik konusunda iyileştirmeler yapmak için gelişmiş özellikler ve optimizasyonlar kullanıyor.

Temiz ve Tutarlı Kod: Çoğu ticaret uzmanı için önemli olmasa da, kod yapısını arka planda daha esnek ve bakımının kolay olacağı şekilde iyileştirdik. Bu, sizin için daha pürüzsüz ve stabil bir ticaret deneyimi anlamına geliyor. Daha az hata, daha kolay güncellemeler ve tutarlı performans.

Müşteri Odaklı Geliştirme: 40’tan fazla ülkede başarılı bir geçmişe sahip ve olumlu geri bildirimler alarak, EA’mızı geliştirmeye devam ediyoruz, gerçek piyasa koşullarında kullanıcılarımıza başarıları için yardımcı oluyoruz.

Profesyonel Versiyona Neden Güvenmelisiniz?
Uzun Süre Kullanılabilirlik İçin Tasarlandı: Expert Advisor’ımız değerini kanıtladı ve farklı stratejilere sahip, farklı bölgelerden gelen ticaret uzmanlarının ihtiyaçlarını karşılamak için gelişmeye devam ediyor. Nerede olursanız olun, ABD’de, Brezilya’da, Japonya’da veya Kenya’da, profesyonel sürüm sizi desteklemek için tasarlandı.

Topluluk Odaklı Yenilik: Sadık kullanıcı kitlemiz, bu profesyonel sürüme eklenen yeni özelliklerin oluşturulmasında önemli bir rol oynadı. Her güncelleme, kullanıcılarımızın düşündürücü geri bildirimlerine ve gerçek deneyimlerine dayanmaktadır.

Başarı Hikayesi: 500'ün üzerinde indirme ve 4,5 yıldız değerlendirmesi, dünya çapındaki ticaret uzmanlarından gelen olumlu geri bildirimlerle, profesyonel sürüm sadece bir araç değil, başarı yolculuğunuzda güvenilir bir partnerdir.

Küresel Etki, Yerel Değer
Kenya'dan Almanya'ya, Brezilya'dan Japonya'ya kadar, orijinal sürümümüz dünya çapında kullanıcılardan güven kazandı. Büyümeye devam ediyoruz ve genişleyen ticaret uzmanları topluluğuna hizmet veriyoruz. Bu araç, hem yeni başlayanlar hem de deneyimli ticaret uzmanları için finansal piyasalarda yol almayı kolaylaştırıyor.

Hikayemizin Bir Sonraki Bölümüne Katılın
Profesyonel sürüm artık mevcut ve zamanın ve geri bildirimlerin testinden geçen bir aracın bir sonraki aşamasıdır. Ticaret stratejinizi geliştirmek, sonuçlarınızı optimize etmek veya sadece sizinle birlikte büyüyen güvenilir bir araç arıyorsanız, bu sürüm tam size göre.

Profesyonel Sürümü Şimdi İndirin
Ticaret potansiyelinizi serbest bırakmaya hazır mısınız? Profesyonel sürümü hemen indirin ve zaten bize güvenen binlerce başarılı ticaret uzmanına katılın.

İletişimde Kalalım
Her zaman geri bildirimlerinizi dinlemeye ve kendimizi geliştirmeye kararlıyız. Özellik talepleriniz veya sorularınız varsa, lütfen bizimle iletişime geçin. Başarınız bizim görevimizdir.
Önerilen ürünler
GoldRushX
Mateus Barboza De Paula
Uzman Danışmanlar
GoldRushX - Kaçırmamanız Gereken Trading Robotu GoldRushX’i tanıtıyoruz: Finans piyasalarındaki kârınızı en üst düzeye çıkarmak için yeni otomatik partneriniz. Güçlü algoritmalarla geliştirilen ve Pine Script’ten doğrudan çevrilen GoldRushX, verimlilik, hassasiyet ve ileri düzeyde risk kontrolü arayan traderlar için tam bir çözümdür. Ana Özellikler: Bollinger Bantları ve Hareketli Ortalamalar: Bollinger Bantlarının hassas hesaplaması ile bu robot, piyasa oynaklığına ve ayarlanabilir hareketli or
Quantum RSI Divergence Pro
VALU VENTURES LTD
Uzman Danışmanlar
Okay, here is the amended version of your description for "Prism Divergence PRO MT5." This version has been revised to be fully compliant with the MQL5 marketplace rules. The changes are primarily focused on removing all special characters and emojis while preserving your well-structured content. Amended Product Description Prism Divergence PRO MT5 - Professional Multi-Strategy Trading System Revolutionary 15-Strategy RSI Divergence EA with Marketplace Validation Prism Divergence PRO MT5 is a s
Galaxy MT5
Marta Gonzalez
Uzman Danışmanlar
GALAXY it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. Architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable Independently analyzing the market and making trading decisions   GALAXY     It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor.      NO INPUT TO SELECT FOR THE TRADER ALL AUTOMATED THIS SYSTEM IS ALWAIS IN THE MARKET IN THE TWO DIRECCTION MAKE WINING CYCLES  GALAXY . It is a 100% automatic system, the system controls both
Scalper Master Pro
VALU VENTURES LTD
Uzman Danışmanlar
Scalper Master PRO - Multi-Strategy Scalping System Scalper Master PRO is an Expert Advisor that combines multiple trading strategies into a single system designed for high-frequency trading across various market conditions. Trading Strategies: Mean Reversion Strategy:   Utilizes Bollinger Bands and RSI for trading range-bound market conditions. Market Maker Strategy:   A liquidity-based strategy designed for spread capture and order flow analysis. Momentum Strategy:   Uses MACD and volume conf
HFT Evaluation MT5
Geethika Rasnayake Mudiyanselage
Uzman Danışmanlar
Only 6 copies out of 10 left at $30! This is a limited introductory offer: Buy EA at a special Discount price of   only $30   The offer will end when the first 10 copies are sold... After that, the price will be raised to $60 !. HFT Evaluation System is a state-of-the-art algorithmic trading strategy that has been running on live accounts for several years. Unlike conventional systems that are optimized to fit historical data, HFT Evaluation Trading is designed to exploit current market ineffic
Moving Average EA Plus
Ka Bond Hsu
Uzman Danışmanlar
Moving Average EA Plus   is a fully automated Expert Advisor that takes the trading of Moving Average to a whole new level.  Moving Average EA Plus  can either open one buy trade when MA turns up (blue color MA) or one sell trade when MA turns down (red color MA) or can open a new same direction trade on every new candle, as long as the slope direction of the Moving Average remains unchanged. A series of unique settings make this EA extremely versatile. This EA comes with provided set files for
Grid Trading Brasil EN
Vladimir Aleksei Mendonca Carvalho
Uzman Danışmanlar
This is the technical document for GTB (Grid Trader Brazil) for the Market version. It details the strategic operation and the complete dictionary of available parameters. ️ IMPORTANT: DEFAULT SETTINGS   The default settings of this EA are calibrated to be   Ultra-Conservative   (Low Frequency) to strictly comply with MQL5 Market Validation rules.   For Real Trading Results:   You MUST load a valid   .set   file.   Check the Comments Section   for the official Set Files or   Send me a Priva
FREE
Mercury MT5
Marta Gonzalez
Uzman Danışmanlar
Mercury MT5    it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices.The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert. Mercury MT5       It is an advanced trading system.  The system is ideal for consolidated market.       You can download the demo and test it yourself. Very stable growth curve as result of smart averaging techniques. "Safety first" approach in development. Stress-tests on historical data  for         multiple  pairs. Broker type: Low spread, fast
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Uzman Danışmanlar
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectabl
Rock Digger
Taha Saber Ashour Kamel
Uzman Danışmanlar
Rock Digger Mt5 EA is is an automated trading system designed for  forex pairs , gold and also BTC it is using smart Ai advanced strategy to predict market trends by many accurate calculations it is supported by so many options in parameters also it has advantage of symbol loop you can open one chart only apply that ea and add symbols names in inputs it will switch trading between all these pairs by following strong signals
Max
Carlos Alfonso Barboza Espinoza
Uzman Danışmanlar
·          MAX   En este producto se utiliza una estrategia de trading con uno de los indicadores comúnmente utilizados en el mercado, esto en conjunto con otro indicador no tan utilizado en el mercado, pero al utilizarlo en conjunto con el primer indicador entrega resultados que podrá ver a continuación. Los indicadores de los que hablamos son SMMA y ADX. Por otro lado, el Take Profit, así como el Stop Loss serán fijados en ciertos pips que pueden ser modificados por el usuario si este así lo
AuricSkeeter
Ioannidis Alexandre Anatolevitch
Uzman Danışmanlar
AuricSkeeter - Professional Breakout EA Fully automated Expert Advisor that identifies and trades breakout opportunities using custom indicator. No external indicators required - everything is built-in for maximum performance and reliability. KEY FEATURES Smart Breakout Detection - Automatically identifies significant highs and lows, placing pending orders at optimal levels Built-in News Filter - Protects your trades during high-impact economic events using the MQL5 Economic Calendar Advanced Ri
Nwersiasf Forex by Gerega
Illia Hereha
Uzman Danışmanlar
This strategy integrates the  Nadaraya-Watson Envelope , Relative Strength Index (RSI) ,and  ATR Stop Loss Finder to identify high-probability trade setups with dynamic stop-loss placement. It is suitable for both  trend-following and mean-reversion trading styles . How It Works: • Nadaraya-Watson Envelope: A non-parametric regression-based indicator that smooths price action and identifies dynamic support and resistance zones. • RSI: Measures momentum and helps detect overbought/oversold cond
FREE
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Uzman Danışmanlar
SRFire Hedge Position - Automated Trading Strategy SRFire Hedge Position is an Expert Advisor (EA) designed to ensure trades always close in profit using a hedging and scaling technique. Here’s how it works: How It Works: Trade Initiation: The EA opens a Buy position within a predefined channel. Simultaneously, it places a Sell Stop order below the channel with double the lot size of the Buy position. If the Buy position hits the Take Profit (TP), the Sell Stop order is canceled, and the proces
SmartWay
Gooi Meng Liang
Uzman Danışmanlar
SmartWay EA   (formerly SmartTrade EA) is a professional Expert Advisor created specifically for trading   XAUUSD (Gold)   on MT5. With the release of   V2.0 , SmartWay introduces a powerful new feature:   Smart Step Size Boost with Spike Detection . This upgrade makes the EA more adaptive in volatile markets and especially effective in   one-way markets   (bullish or bearish trends). It combines   cycle-based money management ,   drawdown protection , and   profit control   to deliver stable an
Scalping Power EA MT5
Andrew Fedotov
Uzman Danışmanlar
Scalping Power EA - Ticaret bilgi paneliyle güçlü, tamamen otomatik scalping danışmanı. Çalışmanın mantığı aktif çok yönlü ticarettedir. Emirlerden biri kapatıldığında, danışman açık pozisyonu artırır, ortalama fiyat değerine geri dönüşü beklerken aynı zamanda fiyat hareketinin yönünde işlem yapar. Herhangi bir zaman diliminde çalışır, herhangi bir çiftin ticareti için uygundur: dövizler, endeksler, metaller, vb. Danışman ticaret izleme ve diğer gelişmeler -   Burada Dosyaları ve diğer yararlı b
SIR IchiMoku with Lot Control
Sergio Izquierdo Rodriguez
Uzman Danışmanlar
Trend-following Expert Advisor that acts based on Ichimoku indicators, programmed to respond for identify strong trend moments and ensure greater precision in entry decisions for better perfomance in ops. It features optional stop-loss control based on the percentage of price change, or "stop and reverse" between these moments, and lot scaling based on balance growth. Learn what parameters are with better performance for each symbol in the strategy tester and find a good linear regression making
CryptoSlayer
VALU VENTURES LTD
Uzman Danışmanlar
Crypto Slayer EA v2.3 - Multi-Strategy Crypto Trading System Crypto Slayer EA v2.3 is a comprehensive trading system designed for cryptocurrency markets, featuring multiple integrated strategies and advanced risk management. Trading Strategies The system includes 25 trading strategies organized into three categories: Technical Analysis Strategies: MA Crossover RSI Momentum MACD Signal Bollinger Bands Market Structure Multi-timeframe Analysis Breakout Trading ATR Position Sizing Support/Resista
Maxi Daxi
Malhar Utpalkumar Jivrajani
Uzman Danışmanlar
Introducing Maxi Daxi, a meticulously crafted Expert Advisor designed for consistent, long-term success in the Germany Index (DAX) market. Maxi Daxi will NOT BLOW your account. No Grid, No Martingale, No Averaging, No AI/ML, No Quantum gimmicks. We made it to be steady and not risky. DO NOT WORRY! WE ARE NOT GOING TO INCREASE THE PRICE! Instead, we will stop selling this once we reach to the 30 sales. After purchasing, DM me for LIVE SIGNAL (myfxbook).  LIVE TRADES match 100% with myfxbook . In
Easy Funded MT5
Barbaros Bulent Kortarla
4.74 (34)
Uzman Danışmanlar
Easy Funded MT5, kullanımına izin veren HFT (Yüksek Frekanslı Ticaret) şirketlerinin MT5 zorluklarını geçmek için tasarlanmış bir uzman danışmandır. Hangi HFT Prop Şirketlerini Kullanabilirim? Şimdiye kadar Kortana FX ve Nova Funding'de test edilmiş ve doğrulanmıştır. Diğer HFT Prop şirketlerinde kullanımını test etmeye devam edeceğim ve gerekirse güncellemeler yapacağım. MT4 için HFT nasıl? MT4'ü destekleyen tüm HFT Prop şirketleri için Smart Funded HFT 'ye bakınız. Hangi HFT Prop Şirketi seçil
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
5 (2)
Uzman Danışmanlar
The Keltner Grid Scalper MT5 EA is an automated trading system for MetaTrader 5 platforms. It uses the Keltner Channel indicator for entry signals in a grid-based strategy. This EA generates trades based on Keltner Channel crossovers and manages them through baskets. We designed it for forex pairs on timeframes from M5 to H1 but you can test and optimize on any other. The system organizes trades into baskets, with options for lot sizing, breakeven adjustments, and trailing stops. It includes da
FREE
Build Your Own EA
Giam Zhen Rong Colin
Uzman Danışmanlar
Build My Own EA is a configurable MetaTrader 5 Expert Advisor designed for traders who want a clean, flexible framework to assemble and test their own rule-based approach without changing code. It provides an RSI-based entry module with optional trend filtering (Off / Moving Average / ADX), and includes risk controls such as configurable Stop Loss and Take Profit, plus trailing stop management. Each module can be enabled or disabled via simple inputs, making it easy to experiment with different
NexTrade Crash Spike Detector
Jacoues Lukas Olivier
Uzman Danışmanlar
The Best Spike Detector I am pleased to introduce NexTrade Spike Detector , a cutting-edge tool designed to navigate crash markets with precision and confidence. Our spike detector leverages advanced algorithms to identify optimal entry points amidst market volatility, empowering traders to make informed decisions with clarity and foresight. In today's ever-changing financial landscape, having a reliable and strategic approach to entering crash markets is essential for mitigating risks and maxi
ICT Kill Zone Trader
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Uzman Danışmanlar
YouTube Channel:   https://www.youtube.com/@trenddaytrader FREE EA   for   GOLD ,   M1 Gold  Trader   can be found here:  https://www.mql5.com/en/market/product/120543 TimeFrame: 1 minute ONLY .set file in the comment section. This EA is far from perfect.   https://www.youtube.com/watch?v=plNN9n7nrxc Overview: This powerful Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 is designed to automatically identify and trade the high-probability setups that occur during the ICT Kill Zones. Harnessing the market
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (236)
Uzman Danışmanlar
Hamster Scalping tam otomatik bir ticaret danışmanıdır. Gece ölçeklendirme stratejisi. Giriş olarak RSI göstergesi ve ATR filtresi kullanılır. Uzman Danışman, bir riskten korunma hesabı türü gerektirir. ÖNEMLİ! Talimatları ve bonusu almak için satın aldıktan hemen sonra benimle iletişime geçin! Gerçek işin izlenmesi ve diğer geliştirmelerim burada görüntülenebilir: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Genel öneriler Minimum para yatırma 100 $, minimum spread ile ECN hesaplarını kul
Mabrouk News Sniper PRO
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Uzman Danışmanlar
Headline: Mabrouk News Sniper PRO: The Ultimate High-Speed News Trading EA Description: Master the markets during high-impact news events with Mabrouk News Sniper PRO. This Expert Advisor is engineered specifically for traders who want to capitalize on the massive volatility that follows economic releases like NFP, CPI, and Interest Rate decisions. Unlike standard EAs, the News Sniper PRO uses a proprietary "Price Action Breakout" logic combined with a sophisticated Smart Margin Managemen
MAM White
Matei-Alexandru Mihai
4 (1)
Uzman Danışmanlar
Overview MAM White MT5 is an Expert Advisor for major indices (e.g., US500, NAS100, GER40). It combines trend-confirmed entries (EMA alignment) with volatility filters and an adaptive trailing module. No martingale and no uncontrolled averaging. What it does Enables trading only when fast/slow EMA alignment and volatility conditions agree One-sided, disciplined positioning; ATR-aware trailing and optional partial exits Broker safety checks (stop/freeze levels, margin, volume) before order acti
FREE
Autoclose Position
Eduard-mihai Hucai
Uzman Danışmanlar
Expert Advisor Overview: This Expert Advisor (EA) is specifically crafted for traders who want to efficiently manage their open trades on a specific symbol by ensuring that all positions are closed once a predefined profit target is achieved. Whether you are trading forex, stocks, or commodities, this tool offers a streamlined and automated way to lock in profits, minimizing risk and maximizing control. Key Features: Profit Target Control: The EA monitors the total net profit of all open positio
FSilverTrend
Francisco Jesus Alonso Martin
Uzman Danışmanlar
FSilverTrend - Expert Advisor for USDJPY Trading FSilverTrend is an Expert Advisor (EA) designed to trade USDJPY, taking advantage of market trends with precision and efficiency. Based on an advanced algorithmic approach, this EA identifies the prevailing market direction and executes optimized trades to capture sustainable movements. Key Features: Trend-Based Strategy: Uses indicators and price action patterns to identify the predominant USDJPY trend and trade in its direction.  Smart Filters
UtazimaFiboOrderBlockPro
Anastase Byiringiro
Uzman Danışmanlar
Utazima Fibo Order Block Pro is a professional Smart Money Concepts (SMC) Expert Advisor that combines Order Blocks, Fibonacci retracement , and Higher Timeframe trend confirmation to deliver high-precision trade entries. Built with prop firm rules and live account safety in mind, this EA focuses on controlled risk, smart execution, and disciplined trade management rather than over-trading. ️ Core Strategy Smart Money Concepts (Order Blocks) Fibonacci Premium / Discount Zones Higher Timef
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (397)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben   Quantum Queen   , tüm Quantum ekosisteminin gözbebeği ve MQL5 tarihindeki en yüksek puanlı, en çok satan Uzman Danışmanım. 20 ayı aşkın canlı işlem deneyimim sayesinde, tartışmasız XAUUSD Kraliçesi olarak yerimi kazandım. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Misyonum? Tutarlı, kesin ve akıllı işlem sonuçları sunmak — hem de defalarca. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli   fiyat
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.86 (28)
Uzman Danışmanlar
GERÇEK İŞLEM HESABIYLA CANLI SİNYAL:  Varsayılan MT4 (7 aydan fazla canlı işlem):  https://www.mql5.com/tr/signals/2329380 IC Markets MT5 (5 aydan fazla canlı işlem):  https://www.mql5.com/tr/sinyaller/2340132 MQL5'te Forex EA Ticaret Kanalı:  Benden en son haberleri almak için MQL5 kanalıma katılın.  MQL5'te 14.000'den fazla üyeye sahip topluluğum . 10 ADETTEN SADECE 3 ADET KALDI 399$! Bundan sonra fiyat 499$'a yükseltilecek. EA, satın alan tüm müşterilerin haklarını güvence altına almak iç
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.77 (56)
Uzman Danışmanlar
AOT MT5 - Yeni Nesil Yapay Zeka Çoklu Para Birimi Sistemi Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   ÖNEMLİ! Satın aldıktan sonra, kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için bana özel mesaj gönderin: Kaynak Açıklama AOT'nin Ticaret Sıklığını Anlama Bot neden her gün işlem yapmıyor AOT Bot'u Nasıl Kuracaksınız Adım adım kurulum kılavuzu Set files AOT MT5, Yapay Zeka duygu analizi ve Uyarlanabilir Optimizasyon algoritmaları ile ç
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.53 (19)
Uzman Danışmanlar
Cryon X-9000 — Kuantum Analiz Çekirdeğine Sahip Otonom Alım-Satım Sistemi GERÇEK SİNYAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Günümüzde birçok trader, sonuçları manipüle etmek için Expert Advisor’larını cent hesaplarda veya çok küçük bakiyelerde çalıştırıyor. Bu durum aslında kendi sistemlerine güvenmediklerini gösteriyor. Bu sinyal ise 20.000 USD gerçek bir canlı hesapta çalışmaktadır. Bu, gerçek bir sermaye taahhüdünü temsil eder ve cent hesaplarda sıkça görülen yapay performans şişirmele
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (102)
Uzman Danışmanlar
Quantum King EA — Her Yatırımcı İçin Geliştirilmiş Akıllı Güç IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Özel Lansman Fiyatı Canlı Sinyal:       BURAYA TIKLAYIN MT4 versiyonu :   TIKLAYIN Quantum King kanalı:       Buraya tıklayın ***Quantum King MT5 satın alın ve Quantum StarMan'i ücretsiz edinin!*** Daha fazla bilgi için özelden sorun! İşlemlerinizi hassasiyet ve disiplinle yönetin. Quantum King EA,
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.64 (22)
Uzman Danışmanlar
Canlı sinyal her %10 arttığında, Zenox'un özel kalması ve stratejinin korunması için fiyat artırılacaktır. Nihai fiyat 2.999 ABD doları olacaktır. Canlı Sinyal IC Markets Hesabı, kanıt olarak canlı performansı kendiniz görün! Kullanıcı kılavuzunu indirin (İngilizce) Zenox, trendleri takip eden ve on altı döviz çifti arasında riski dağıtan son teknoloji ürünü bir yapay zeka çoklu parite salınım alım satım robotudur. Yıllar süren özverili geliştirme çalışmaları, güçlü bir alım satım algoritmasıyl
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
4.87 (15)
Uzman Danışmanlar
GERÇEK İŞLEM HESABIYLA CANLI SİNYAL:  Varsayılan Ayar:  https://www.mql5.com/tr/signals/2344271 Forex EA İşlem Kanalı MQL5:  Benden en son haberleri almak için MQL5 kanalıma katılın.  MQL5'te 14.000'den fazla üyeden oluşan topluluğum . 10 ADETTEN SADECE 3 ADET KALDI, FİYATI 399 DOLAR! Bundan sonra fiyat 499 dolara yükseltilecek. EA, satın alan tüm müşterilerin haklarını güvence altına almak için sınırlı sayıda satılacak. AI Gold Trading, XAU/USD piyasalarında karmaşık trend takip stratejileri
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (15)
Uzman Danışmanlar
Genel Bakış Golden Hen EA , özellikle XAUUSD için tasarlanmış bir Uzman Danışmandır (Expert Advisor). Farklı piyasa koşulları ve zaman dilimlerinde (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1) tetiklenen dokuz bağımsız işlem stratejisini birleştirerek çalışır. EA, girişlerini ve filtrelerini otomatik olarak yönetecek şekilde tasarlanmıştır. EA'nın temel mantığı, belirli sinyalleri tanımlamaya odaklanır. Golden Hen EA grid, martingale veya ortalama (averaging) tekniklerini kullanmaz . EA tarafından açılan tüm
X Fusion AI
Chen Jia Qi
4.8 (35)
Uzman Danışmanlar
X Fusion AI — Neural-Adaptive Hybrid Trading System Limited-time discount. Only 7 out of 20 spots remaining — almost sold out. The price will increase soon to $999 . Running demonstration Live Performance After purchasing, please remember to send us a private message to receive the recommended parameters, instructions, precautions, and usage tips . Thank you very much for your support. Author profile (for MQL5 messaging): https://www.mql5.com/en/users/walter2008 1. Overview X Fusion AI is an a
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.72 (29)
Uzman Danışmanlar
Önemli Not: Tam şeffaflığı sağlamak için, bu EA'ya bağlı gerçek yatırımcı hesabına erişim sağlıyorum, bu sayede performansını hiçbir manipülasyon olmadan canlı olarak izleyebilirsiniz. Sadece 5 gün içinde tüm başlangıç sermayesi tamamen çekildi ve o zamandan beri EA, orijinal bakiyeye hiçbir maruz kalma olmadan yalnızca kâr fonlarıyla işlem yapmaktadır. Mevcut $199 fiyatı sınırlı bir başlatma teklifidir ve 10 kopya satıldıktan sonra veya bir sonraki güncelleme yayınlandığında artırılacaktır. Şi
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Doğrulanmış Sinyal:   Buraya
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.6 (10)
Uzman Danışmanlar
Canlı sinyal (gerçek hesap) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Bu EA, MQL5 üzerinde gösterilen doğrulanmış canlı işlem sinyali ile aynı işlem mantığını ve yürütme kurallarını kullanır. Önerilen ve optimize edilmiş ayarlar ile birlikte, güvenilir bir ECN / RAW spread broker kullanıldığında, gerçek işlemlerdeki davranış; canlı sinyalin performansını ve işlem yapısını büyük ölçüde yansıtacaktır. Lütfen broker koşulları, spreadler, işlem yürütme kalitesi v
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Uzman Danışmanlar
Sembol XAUUSD (Altın / ABD Doları) Zaman Aralığı H1-M15 (isteğe bağlı) Tek işlem desteği EVET Minimum Mevduat 500 USD (veya başka bir para biriminde eşdeğeri) Tüm brokerlarla uyumlu EVET (2 veya 3 basamaklı fiyatlandırma, tüm hesap para birimleri, semboller ve GMT zaman dilimi desteklenir) Önceden ayar yapmadan çalışır EVET Makine öğrenimine ilgi duyuyorsanız, kanala abone olun: Abone Ol! Mad Turtle Projesinin Ana Özellikleri: Gerçek Makine Öğrenimi Bu Expert Advisor (EA), herhangi bir GPT si
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Uzman Danışmanlar
How To Trade Pro (HTTP) EA — 25+ yıllık deneyimli yazarın, martingale veya ızgaralar olmadan herhangi bir varlık ticareti için profesyonel ticaret danışmanı. Çoğu üst düzey danışman yükselen altınla çalışır. Testlerde harika görünürler... altın yükselirken. Ama trend tükendiğinde ne olacak? Kim mevduatınızı koruyacak? HTTP EA sonsuz büyümeye inanmaz — değişen piyasaya uyum sağlar ve yatırım portföyünüzü genişçe çeşitlendirmek ve mevduatınızı korumak için tasarlanmıştır. Büyüme, düşüş, yan piyasa
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (6)
Uzman Danışmanlar
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ****5 copies remaining at this price**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies t
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.45 (66)
Uzman Danışmanlar
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (6)
Uzman Danışmanlar
Vortex Turbo — “Fırtınayı kontrol et, girdabı yönet” Vortex Turbo, akıllı ticarette bir sonraki evrimsel aşamayı temsil ediyor; en son yapay zeka mimarisini, uyarlanabilir piyasa mantığını ve hassas risk kontrolünü birleştiren benzersiz bir gelişme. Kanıtlanmış algoritmik prensipler üzerine kurulu olan bu sistem, birden fazla stratejiyi yeni bir tahmin zekası seviyesiyle desteklenen birleşik, yüksek hızlı bir ekosisteme entegre ediyor. Altın (XAUUSD(GOLD)) için scalping uzmanı olarak tasarlana
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.14 (28)
Uzman Danışmanlar
Ö zel fiyat  $109  (normal fiyat: $365) . Kurulum ve Kullanım Kılavuzu :  ABS Channel . Gerçek Zamanlı İzleme:   ABS Signal .  Canlı sinyalden kurulum dosyası Temel kurulum dosyası ABS EA nedir? ABS EA, özellikle H1 zaman diliminde XAUUSD (Altın) için geliştirilmiş profesyonel bir ticaret robotudur. Dahili risk kontrolleri ile Martingale sistemi . Hem yeni hem de deneyimli yatırımcılar için tasarlanan ABS EA, kurulumu kolay, tamamen otomatiktir ve farklı ticaret stillerine uyacak şekilde
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
3.71 (7)
Uzman Danışmanlar
Cheat Engine, web tabanlı API aracılığıyla küresel forex duyarlılığına göre kararlar alabilen orta seviye bir altın scalping sistemidir. Cheat Engine canlı sinyali yakında geliyor! Mevcut fiyat artırılacaktır. Sınırlı süreli fiyat 199  USD Sadece tek girişli işlemler. Grid veya martingale asla kullanılmaz. Günlük volatiliteye uyum sağlayan akıllı takip eden stop çıkışları Küresel forex duyarlılığı, toplam hesap değeri 1 milyar USD’yi aşan yüz binlerce yatırımcının pozisyonlarının ölçümüdür. Che
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.74 (92)
Uzman Danışmanlar
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
Uzman Danışmanlar
XAUUSD için Hibrit Ticaret Stratejisi – Haber Duyarlılığı & Emir Defteri Dengesizliği Kombinasyonu Bu strateji, nadiren kullanılan ancak son derece etkili iki ticaret yaklaşımını birleştirerek yalnızca XAUUSD (altın) için 30 dakikalık grafik te kullanılmak üzere geliştirilmiş hibrit bir sistem sunar. Geleneksel uzman danışmanlar genellikle sabit tanımlı göstergelere veya basit teknik yapılara dayanırken, bu sistem güncel verileri ve bağlama dayalı analizleri karar verme sürecine entegre eden akı
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.48 (90)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.63 (24)
Uzman Danışmanlar
Uzun Vadeli Büyüme. Tutarlılık. Dayanıklılık. Pivot Killer EA , hızlı kazançlar elde etmek için tasarlanmış bir sistem değildir — bu, hesabınızı uzun vadede sürdürülebilir bir şekilde büyütmek için oluşturulmuş profesyonel bir ticaret algoritmasıdır . Yalnızca XAUUSD (ALTIN) için geliştirilmiş olan Pivot Killer, yıllar süren araştırma, test ve disiplinli geliştirme çalışmalarının bir sonucudur. Basit bir felsefeye sahiptir: tutarlılık şansı yener . Bu sistem, farklı piyasa döngülerinde, volatili
XAU Master EA
Branislav Bridzik
5 (8)
Uzman Danışmanlar
XAUUSD Master is a multi-system Expert Advisor designed specifically for gold (XAUUSD) trading. It combines 10 independent trading systems running simultaneously, each with different parameters to capture different market conditions. The EA includes advanced risk management features, prop firm spoofing features, and a simple information panel for real-time monitoring. After the purchase send me private message to recieve manual with instructions! Trading Approach & Strategies The EA employs a
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Uzman Danışmanlar
PROP FIRM READY!  LANSMAN PROMOSYONU: MEVCUT FİYATTAN ÇOK SINIRLI SAYIDA KOPYA MEVCUTTUR! Son fiyat: 990$ 349$'dan başlayan fiyatlarla: 1 EA'yı ücretsiz seçin! (en fazla 2 ticari hesap numarası için) En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   LIVE RESULTS BAĞIMSIZ İNCELEME "ORB Master"a Hoş Geldiniz   :   Açılış Aralığı Çıkışlarında Avantajınız Açılış Aralığı Kopuş (ORB) stratejisinin gücünü, modern yatırımcılar için tasarlanmış, gelişmiş ve yü
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Uzman Danışmanlar
Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (7)
Uzman Danışmanlar
Sahne malzemeleri firması hazır! Kısa vadeli hesap alım satımı veya hızlı kar elde etme amacıyla tasarlanmamıştır. Martingale yok / Izgara yok / Yapay zeka yok Uzun vadeli istikrara odaklanan yatırımcılar için tasarlanmıştır. Canlı Sonuçlar:   Canlı Sinyal   |   Ana Portföy   |   FTMO Sonuçları     |    Herkese Açık Topluluk Lansman fiyatı: 249$, Sonraki fiyat: 349$ (Sadece 6 adet kaldı) Gold Atlas nedir? Gold Atlas, altın (XAUUSD) için profesyonel bir otomatik işlem sistemidir. Hem gün içi ha
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.21 (14)
Uzman Danışmanlar
Autorithm AI Teknik Açıklama AUTORITHM, MetaTrader 5 için tasarlanmış, kapsamlı piyasa analizi amacıyla 10 özel yapay zeka katmanı uygulayan gelişmiş bir yapay zeka destekli alım‐satım sistemidir. Expert Advisor, piyasa verilerini işlemek, alım‐satım fırsatlarını belirlemek ve akıllı risk yönetim protokolleriyle işlemleri yürütmek için uyum içinde çalışan sofistike yapay zeka algoritmalarını kullanır. [guide line]       [SET FILES] Temel Özellikler Sistem, piyasa koşullarını analiz etmek ve işl
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.59 (27)
Uzman Danışmanlar
Yeni bir ileri adım | Yapay zekâ destekli hassasiyet, piyasa mantığıyla buluşuyor Argos Rage ile yeni bir otomatik alım-satım seviyesi sunuluyor – piyasadaki davranışları gerçek zamanlı analiz eden entegre DeepSeek AI sistemi tarafından desteklenir. Argos Fury’nin güçlü yönleri üzerine kurulsa da, bu EA farklı bir stratejik yol izler: daha fazla esneklik, daha geniş yorumlama ve daha güçlü piyasa katılımı. Live Signal Zaman Dilimi: M30 Kaldıraç:  min. 1:20 Minimum Yatırım:  $100 Semboller: 
Yazarın diğer ürünleri
Volatility Doctor
Gamuchirai Zororo Ndawana
4.5 (2)
Uzman Danışmanlar
Docteur de la volatilité - Votre conseiller expert pour maîtriser les rythmes du marché ! Êtes-vous prêt à débloquer la puissance du trading de précision ? Rencontrez le Docteur de la volatilité, votre compagnon de confiance dans le monde dynamique des marchés Forex. Cet expert-conseil multi-devises n'est pas seulement un outil de trading ; c'est un chef d'orchestre symphonique, guidant vos investissements avec une précision inégalée. Découvrez les principales fonctionnalités : 1. Expertise
FREE
Volatility Doctor Basic Edition
Gamuchirai Zororo Ndawana
Uzman Danışmanlar
Volatilite Doktoru Temel Sürümünü Tanıtıyoruz: Sizin İçin Piyasa Ustası! Hassas işlem yapmanın gerçek potansiyelini açığa çıkarmak için bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? İşte size Volatilite Doktoru, döviz piyasalarının sürekli değişen dünyasında güvendiğiniz dostunuz. Bu olağanüstü çoklu döviz uzman danışmanı sadece bir işlem aracı değil, yatırımlarınızı benzersiz bir hassasiyet ve incelikle yönlendiren bir virtüözdir. Devrim Yaratan Özellikleri Keşfedin: 1. Eşsiz Trend Analizi: Volatili
FREE
Volatility Doctor Desert Eagle
Gamuchirai Zororo Ndawana
Uzman Danışmanlar
Volatilite Doktoru Çöl Kartalı'nı Tanıtıyor: Patlayıcı Ticaret Başarısı için Mükemmel Skalp Algoritmanız! Ticaret oyununuzu devrimleştirmeye hazır mısınız? Volatilite Doktoru Çöl Kartalı'na daha fazla bakmanıza gerek yok - bu, hassasiyet, kontrol ve karlılıkla tüccarları donatmak amacıyla tasarlanmış olan son derece başarılı bir skalp algoritmasıdır. İşte Volatilite Doktoru Çöl Kartalı'nın diğerlerinin önünde duran nedenleri: 1) Basit ve Anlaşılır: Karmaşık jargon veya dik öğrenme eğrisi yok.
FREE
Volatility Doctor Compass
Gamuchirai Zororo Ndawana
5 (2)
Göstergeler
Sizlere Volatilite Doktor Pusulası'nı Tanıtmaktan Gurur Duyarız – Her Pazarda Kesin Kararlarınızın Rehberi! Zamanı Aşan Matematiksel Yasaların Sırlarını Çözün:Ticaret ustalığının kalbinde kendi teknolojimizle derinlere dalın; tüm piyasaları aşan matematiksel prensiplerde sağlam bir temele oturmuş durumdayız. Sırları açıklamıyoruz, ancak bu yenilik sizin her piyasa koşulunda eşsiz güvenilirliğe ulaşmanız için bir davetiye niteliğindedir. Devrim Niteliğinde Çift Fonksiyonellik:Tren yönünü
FREE
Volatility Doctor RSI
Gamuchirai Zororo Ndawana
Göstergeler
Karşınızda Volatility Doctor RSI, güvenilir RSI göstergesine dayanan devrim niteliğinde bir araç. Bu araç, ticaret deneyiminizi daha önce hiç olmadığı kadar yükseltmek için tasarlanmıştır. İndikatörümüz sadece gerçek zamanlı RSI okumaları sağlamakla kalmaz, aynı zamanda RSI okumasının gelecekteki 10 adımda nerede olacağını da hassas bir şekilde tahmin eder. Bu tahmin, seçtiğiniz zaman dilimi ve tercih ettiğiniz herhangi bir işlem sembolü için geçerlidir. Adaptif Zeka: Bu araç her piyasaya uyum
FREE
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt